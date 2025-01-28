20 เครื่องมือ AI การตลาดที่ดีที่สุดเพื่อรักษาประสิทธิภาพในปี 2025

หากภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ได้ทำให้เราเชื่อสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือว่าในตอนนี้เราควรจะมีสังคมที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์เพื่อทำงานที่ยุ่งเหยิงแทนเราแล้ว
เราควรจะมีหุ่นยนต์มาทำความสะอาดบ้าน ทำอาหารเช้า และรับโทรศัพท์ให้เรา และหุ่นยนต์บางตัวควรจะมีนิสัยกวนๆ และพูดด้วยสำเนียงอังกฤษ แต่ทว่า เรากลับมาอยู่ในศตวรรษที่ 21 แล้ว และวันนี้เรายังไม่เคยเห็นหุ่นยนต์อังกฤษกวนๆ เลยสักตัว ??♀️
แม้ว่าอนาคตนั้นอาจยังอีกไกล แต่ปัญญาประดิษฐ์ก็อยู่ใกล้ตัวเราแล้ว แน่นอนว่ามันยังไม่สามารถทำอาหารเช้าให้เราได้ แต่เทคโนโลยี AI สามารถทำให้ชีวิตการทำงานของเราง่ายขึ้นด้วยการอัตโนมัติงานการตลาดประจำวันบางอย่าง และสำหรับทีมการตลาด เครื่องมือการตลาด AI ที่เหมาะสมสามารถทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างสรรค์มากขึ้น และสนุกมากขึ้น
นี่คือ 20 เครื่องมือการตลาด AI ที่ดีที่สุดที่ทีมของคุณทุกคนจะชื่นชอบ
เครื่องมือการตลาดด้วย AI คืออะไร?
เครื่องมือการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) หมายถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในกลยุทธ์และความพยายามทางการตลาด เครื่องมือเหล่านี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่องการวิเคราะห์การตลาด และอัลกอริธึมการทำนายเพื่อทำให้งานการตลาดต่างๆ เป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงให้เหมาะสม และเสริมประสิทธิภาพ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์?
เครื่องมือการตลาด AI ที่แตกต่างกันมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกัน แต่ทุกเครื่องมือที่คุณใช้ควรทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ยากขึ้น
เราเข้าใจว่าคุณกำลังคิดอะไร: แน่นอนอยู่แล้ว! แต่บางครั้งเมื่อคุณเลือกเครื่องมือ ข้อกำหนดนี้อาจพูดง่ายกว่าทำ นี่คือสิ่งที่ควรมองหาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เครื่องมือที่ดี ?
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย: ซอฟต์แวร์นี้ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดของคุณ ไม่ใช่ทีมไอที ดังนั้นส่วนติดต่อผู้ใช้ควรเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย เนื่องจากทีมการตลาดของคุณเน้นด้านการออกแบบ ความสวยงามเล็กน้อยในอินเทอร์เฟซจะช่วยให้ประสบการณ์ของทุกคนดีขึ้น
- การทำงานอัตโนมัติที่ง่ายดาย: จุดประสงค์ของปัญญาประดิษฐ์คือการลดภาระงานของคุณ ดังนั้นเครื่องมือ AIควรมีการทำงานอัตโนมัติทางการตลาดที่ช่วยให้คุณดำเนินการกระบวนการซ้ำๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว และสมาชิกในทีมของคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดในการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้
- การผสานรวมที่หลากหลาย: ทีมส่วนใหญ่ต้องการมากกว่าหนึ่งแอปเพื่อทำงานให้สำเร็จ แต่การสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ อาจเพิ่มภาระงานและความหงุดหงิดให้กับทีมของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AI ที่คุณเลือกสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้งานอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น
- ไม่มีการทับซ้อน: คุณสามารถทำให้ระบบเทคโนโลยีการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการเลือกใช้แอปน้อยลงแต่สามารถทำได้มากขึ้น แต่ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้เลือกแอปที่มีคุณสมบัติทับซ้อนกัน เพราะอาจทำให้ทีมของคุณบางส่วนต้องพึ่งพาแอปหนึ่ง และส่วนอื่น ๆ ต้องพึ่งพาอีกแอปหนึ่ง ซึ่งจะทำให้กระบวนการทำงานของคุณไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแทนที่จะดีขึ้น
เครื่องมือ AI 20 อันดับแรกสำหรับทีมการตลาด
นี่คือ 20 เครื่องมือการตลาดด้วย AI ที่ดีที่สุด แม้ว่าจะไม่มีเครื่องมือใดที่มีสำเนียงอังกฤษหรือการตอบกลับที่ฉลาดแกมเจ้าเล่ห์ แต่แอปเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแคมเปญการตลาด สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO และติดตามผลลัพธ์ของคุณ
และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแอปที่เข้ามาแทนที่แอปทั้งหมดของคุณ นำทุกงานของคุณ—ตั้งแต่การจัดการงานและการติดตามเป้าหมายไปจนถึงการแชทและเอกสาร—มารวมไว้ในที่เดียว และมาพร้อมกับผู้ช่วย AI ที่อิงตามบทบาทเพียงหนึ่งเดียวในโลก
คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติ AI ของ ClickUpได้ตามโทนเสียงและความคิดสร้างสรรค์ และมีโครงสร้างเนื้อหาที่สร้างไว้แล้วเพื่อให้ทีมการตลาดของคุณประหยัดเวลาในการร่างและจัดรูปแบบ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การตรวจแก้ไข: ในClickUp Docs ให้เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความของคุณ แล้วใช้ฟีเจอร์การแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสม ทำให้เนื้อหายาวขึ้นหรือสั้นลง หรือทำให้การเขียนง่ายขึ้น
- การเขียนโดย AI: ร่างอีเมลการตลาดแบบหยดหรือแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียถัดไปของคุณ หรือร่างโครงร่างบล็อกสำหรับเครื่องมือค้นหาได้ในไม่กี่วินาที ด้วยเทมเพลตเนื้อหาที่จัดรูปแบบไว้แล้วซึ่งรวมถึงหัวข้อ ตาราง และอื่นๆ คุณสามารถประหยัดเวลาในการทำงานด้านการตลาดเนื้อหาได้
- สรุป: ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากเอกสารหรือการวิเคราะห์หลังการดำเนินการใด ๆ ClickUp's AI tool ให้การสรุปทันทีและระบุขั้นตอนต่อไปเพื่อเพิ่มลงในปฏิทินการตลาดของคุณ ทำให้ทุกคนได้รับภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการหรือแคมเปญการตลาดของคุณในเวลาที่น้อยลง
- ระดมความคิด: รับแรงบันดาลใจสำหรับโปรเจกต์สร้างสรรค์ถัดไปของคุณด้วยชื่อฟีเจอร์ที่สร้างโดย AI, สโลแกนการตลาด, คำถามสำรวจ, กลยุทธ์สำหรับแคมเปญการตลาดและเทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์
- การเชื่อมต่อ: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือปฏิทินการตลาดที่คุณชื่นชอบอื่น ๆ —รวมถึงเครื่องมือการตลาด AI อื่น ๆ—ด้วยการเชื่อมต่อหลายพันแบบ
- การจัดการโครงการด้วย AI: ใช้ ClickUp AI เพื่อทำให้กระบวนการจัดการโครงการของคุณเป็นอัตโนมัติและทำงานได้มากขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้: จำนวนฟีเจอร์ที่มีมากมายบน ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้นได้ แต่ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ ทำให้การเรียนรู้และการปรับแต่งให้เหมาะสมเป็นเรื่องง่าย
- ค่าใช้จ่าย: แม้ว่า ClickUp จะมีแผนราคาแบบฟรีตลอดชีพ แต่แผนนี้ไม่รวมการเข้าถึงฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- รีวิว G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,700 รายการ)
- รีวิวจาก Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. Zapier
Zapierเป็นโปรแกรมอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือการตลาด AI อื่นๆ ในรายการนี้ มันช่วยให้คุณออกแบบการทำงานอัตโนมัติใดๆ ที่คุณต้องการ โดยใช้ตรรกะการเรียนรู้ของเครื่องแบบ if-then
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้กลยุทธ์การตลาดทางอีเมลของคุณเป็นระบบอัตโนมัติได้โดยการสร้างเงื่อนไข if-then ที่ส่งอีเมลต้อนรับไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพโดยอัตโนมัติหากพวกเขาลงทะเบียนในรายชื่ออีเมลของคุณ หรือคุณสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้โดยการส่งข้อความใด ๆ ที่คุณได้รับผ่าน Facebook Messenger ไปยัง Slack ของคุณเพื่อให้คุณเห็นข้อความเหล่านั้นได้เร็วขึ้นและสามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้รวดเร็วขึ้น
ด้วย Zapier คุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดของลูกค้าเป็นอัตโนมัติได้ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าเคลื่อนตัวลงไปในช่องทางการขายของคุณ พวกเขาจะได้รับการสื่อสารที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- ระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น: เนื่องจากคุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติของคุณเองตามเงื่อนไข if-then ที่คุณคิดได้ Zapier จึงสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ทันที
- การผสานรวม: มีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์การตลาดมากกว่า 5,000 โปรแกรมเพื่อช่วยคุณส่งงานจากแอปหนึ่งไปยังอีกแอปหนึ่ง ดังนั้นหากมีบางอย่างเกิดขึ้นใน CRM ของคุณ คุณสามารถส่งไปยังแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ เครื่องมือการตลาดอีเมล AI และอื่นๆ ได้
ข้อจำกัดของ Zapier
- การจำกัดการทำงานอัตโนมัติแบบจำกัดในแผนฟรี: ในขณะที่แผนการชำระเงินบางแผนของ Zapier อนุญาตให้คุณตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติหลายขั้นตอน (คิดว่าเป็น "ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น, แล้วสิ่งนี้ และจากนั้นสิ่งนี้ และจากนั้นสิ่งนั้น") แผนฟรีจะอนุญาตให้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้น (มีเพียง "จากนั้น" หนึ่งครั้งต่อเวิร์กโฟลว์)
- การผสานรวมบางอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าบางประการ: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปที่คุณผสานรวมกับ Zap อาจจำกัดคุณสมบัติของมัน. API บนแอปบางตัวทำงานได้ลื่นไหลมากขึ้นและให้คุณมีตัวเลือกมากขึ้น
ราคาของ Zapier
- ฟรี: ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่รองรับเฉพาะการทำงานอัตโนมัติแบบขั้นตอนเดียวเท่านั้น
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $73.50/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $103. 50/เดือน
- บริษัท: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- รีวิว G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- รีวิวจาก Capterra: 4. 7/5 (มากกว่า 2,000 รีวิว)
ลองดูทางเลือกของ Zapier เหล่านี้!
3. Jasper.ai
Jasper เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดเนื้อหาของคุณ ด้วยเทมเพลตเนื้อหา คุณสามารถลดเวลาที่ทีมของคุณใช้ในการเขียนร่างแรกได้ถึง 80% และยังสามารถสร้างงานศิลปะเพื่อประกอบโพสต์ของคุณได้อีกด้วย
ใช้งานง่ายเป็นเครื่องมือการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโพสต์บนโซเชียลมีเดีย หน้าแลนดิ้งเพจ แคมเปญการตลาดทางอีเมล หรือกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาบล็อกโดยรวมของคุณเพื่อปรับปรุงการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา Jasper กำลังกลายเป็นเครื่องมือการตลาด AI ที่ต้องมีสำหรับบริษัทที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- แชทบอท: แชทบอท Jasper สามารถตอบคำถาม ช่วยทำงาน และค้นคว้าข้อมูลได้
- เทมเพลตการเขียนด้วย AI: ด้วยเทมเพลตมากกว่า 50 แบบ Jasper สามารถเขียนร่างแรกของบล็อกที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO, คำอธิบายสินค้าบน Amazon, หัวข้อโฆษณา Facebook, โพสต์สั้นบนโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย
- การสร้างงานศิลปะ: ออกแบบภาพประกอบและภาพคุณภาพสูงสำหรับโฆษณา, บทความบล็อก, และหน้า landing page. คุณเพียงแค่ต้องป้อนคำอธิบายของภาพที่คุณต้องการ และ Jasper's AI จะสร้างมันขึ้นมา
- เสียงแบรนด์: Jasper ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อค้นหาเสียงของคุณและทำให้แน่ใจว่าทุกสื่อการตลาดของคุณสอดคล้องกับแบรนด์ คุณสามารถสอนมันเกี่ยวกับคู่มือสไตล์ของคุณ, แคตตาล็อกสินค้า, และประวัติของบริษัทได้
ข้อจำกัดของ Jasper
- ข้อผิดพลาดทางข้อเท็จจริง: เช่นเดียวกับเครื่องมือเขียน AI ส่วนใหญ่ สิ่งที่ Jasper เขียนให้กับแบรนด์ของคุณควรได้รับการพิจารณาเป็นฉบับร่างแรกเท่านั้น คุณจะต้องให้บุคคลตรวจสอบเนื้อหา ลบข้อผิดพลาดทางข้อเท็จจริง และอัปเดตด้วยประเด็นสำคัญที่แอปอาจพลาดไป
- ค่าใช้จ่าย: Jasper ไม่มีแผนฟรี และผู้ใช้บางรายบ่นว่าราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งมาก
ราคาของ Jasper
- ข้อดี: $69/เดือน สำหรับสูงสุด 5 ที่นั่ง
- ทีม: $49/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาพิเศษสำหรับกลุ่มการตลาดที่มีจำนวน 10 คนขึ้นไป
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- รีวิวจาก G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- รีวิวจาก Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Jasper AI เหล่านี้!
4. แกรมม่า
Grammarly ซึ่งได้รับการยกย่องมานานว่าเป็นแอปแก้ไขต้นฉบับที่ดีที่สุด ยังให้บริการการเขียนด้วย AI อีกด้วย ดังนั้น หากคุณติดขัดขณะกำลังทำงานกับร่าง คุณสามารถใช้ Grammarly เป็นผู้ช่วย AI ของคุณ ช่วยคุณคิดไอเดียหรือย่อหน้าต่อไปได้ด้วยความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- การปรับปรุงการเขียน: Grammarly มีความสามารถสูงในการแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ และชี้ให้เห็นประโยคที่เยิ่นเย้อด้วยตัวแก้ไขที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
- การเขียนโดย AI: นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณสร้างร่างแรกของเนื้อหาหรือเขียนเนื้อหาต่อเมื่อคุณนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรต่อไป คุณเพียงแค่ให้คำแนะนำ และ Grammarly จะให้ร่างแรกแก่คุณ
- การเลือกโทน: คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้การเขียนของคุณมีโทนเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ และคุณสามารถเลือกคำคุณศัพท์เพื่ออธิบายโทนที่คุณต้องการอย่างละเอียดมากขึ้น
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์: ส่วนขยายเบราว์เซอร์ช่วยให้คุณใช้คุณสมบัติของ Grammarly บนGoogle Docs, อีเมล และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn และ Twitter
ข้อจำกัดของ Grammarly
- ทำงานได้ดีกว่าบนเดสก์ท็อปมากกว่ามือถือ: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์ของ Grammarly ไม่สามารถผสานการทำงานกับแอปมือถือสำหรับการตลาดดิจิทัลได้ดีเท่ากับเบราว์เซอร์บนเดสก์ท็อป
- อาจดูเป็นทางการเกินไป: แม้ว่าจะมีฟีเจอร์เลือกโทนเสียง แต่ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าเครื่องมือ AI ของ Grammarly อาจทำให้การแก้ไขเนื้อหาของคุณฟังดูเป็นทางการเกินไป
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $12/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- รีวิว G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- รีวิวจาก Capterra: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Grammarly เหล่านี้!
5. Manychat
เราได้พิจารณาเครื่องมือการตลาด AI หลายตัวที่สามารถช่วยคุณสร้างบทความบล็อกและอีเมล แต่เครื่องมือ AI นี้สามารถสนทนากับลูกค้าของคุณได้จริง Manychat มอบประสบการณ์ลูกค้าแบบโต้ตอบโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อตอบกลับลูกค้าของคุณใน Instagram DM, Facebook Messenger, ข้อความ SMS และ WhatsApp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Manychat
- แชทบอทโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ: Manychat ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำสิ่งเดียว และมันทำได้ดี แชทบอทนี้จะตอบกลับลูกค้าที่ส่งข้อความถึงคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือผ่านข้อความ
ข้อจำกัดของ Manychat
- การวิเคราะห์ที่จำกัด: แม้ว่า Manychat จะมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลในแผนชำระเงิน แต่ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าระบบวิเคราะห์นี้ไม่ค่อยมีประโยชน์ และไม่ให้ภาพรวมที่ดีของข้อมูลลูกค้า
- ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว: ผู้ใช้บางรายรายงานว่า API ที่เชื่อมต่อกับ Facebook Messenger อาจมีอาการหน่วงหรือโหลดไม่ถูกต้อง และจำเป็นต้องโหลดใหม่
ราคา Manychat
- ฟรี: ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมการส่งข้อความ SMS
- ข้อดี: $15/เดือน
- พรีเมียม: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Manychat
- รีวิว G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- รีวิวจาก Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
6. Evolv. ai
Evolv AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าแบบเรียลไทม์ มันปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมของลูกค้าแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณไปจนถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
ซอฟต์แวร์ AI ทำการทดลองแบบเรียลไทม์เพื่อชี้นำลูกค้าแต่ละรายในกลุ่มประชากรของคุณไปสู่ประสบการณ์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะนำพวกเขาไปสู่ขั้นตอนต่อไปในช่องทางการตลาดของคุณและเข้าใกล้การซื้อมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Evolv
- การเดินทางของลูกค้าแบบอัตโนมัติ: ไม่เพียงแต่ Evolv สามารถปรับการเดินทางของลูกค้าของคุณได้แบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้แต่ละคนเท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากผู้ใช้และข้อมูลลูกค้าของคุณเพื่อสร้างการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตลอดเวลา
- การกำหนดเป้าหมายด้วยตนเองและอัตโนมัติ: คุณสามารถทำการแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณเองและดำเนินการทดลอง CX ผ่าน Evolv ได้ แต่เครื่องมือ AI จะทำการแบ่งกลุ่มผู้ใช้โดยอัตโนมัติและสามารถระบุและพัฒนาเซ็กเมนต์ใหม่ที่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อน
- การวิเคราะห์: Evolv ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทดลอง CX ที่ดำเนินการ เพื่อให้คุณเข้าใจว่าองค์ประกอบใดของประสบการณ์ลูกค้าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด และตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นในอนาคต อาจกลายเป็นเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่คุณเลือกใช้สำหรับการระดมความคิดในการปรับปรุงเว็บไซต์
ข้อจำกัดของ Evolv
- เส้นทางการเรียนรู้: Evolv เป็นเทคโนโลยี AI ที่ซับซ้อน ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจวิธีการผสานรวมกับช่องทางการตลาดทั้งหมดของคุณและเริ่มใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Evolv
- กำหนดเอง: ก่อนที่คุณจะได้รับใบเสนอราคา คุณจะต้องนัดหมายการสาธิตและพบกับสมาชิกทีมของ Evolv
คะแนนและรีวิวของ Evolv
- รีวิว G2: 3. 5/5 (1 รีวิว)
- รีวิวจาก Capterra: ยังไม่มีรีวิว
โบนัส:เครื่องมือโซเชียลมีเดีย AI
7. นักเขียน
เครื่องมือการตลาด AI สร้างสรรค์อีกตัวหนึ่งสำหรับงานเขียนคือ Writer. เครื่องมือ AI นี้สามารถสร้างเนื้อหาสำหรับทีมใด ๆ ในองค์กรของคุณได้—ตั้งแต่จดหมายจากฝ่ายบุคคลไปจนถึงคู่มือการปฏิบัติงาน.
คุณสมบัติเด่นของนักเขียน
- CoWrite: คุณสมบัติ CoWrite ของโปรแกรมช่วยให้คุณสามารถสอนเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้รู้จักเสียงของคุณได้ ทำให้คุณได้รับโทนเสียงแบรนด์ที่สม่ำเสมอในทุกเนื้อหาของคุณ
- สรุปเนื้อหา: นำเนื้อหาเดิมมาใช้ใหม่สำหรับหลากหลายช่องทางทางการตลาดด้วยฟีเจอร์สรุปเนื้อหา คุณสามารถเปลี่ยนพอดแคสต์หรือกิจกรรมให้กลายเป็นบทความบล็อกและอีเมลได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว
- คู่มือสไตล์: เมื่อคุณสร้างคู่มือสไตล์แบรนด์ของคุณใน Writer มันจะบังคับใช้กฎสไตล์ของคุณทุกครั้งที่มีคนในทีมของคุณใช้โปรแกรมเพื่อเขียน
ข้อจำกัดของนักเขียน
- ค่าใช้จ่าย: ไม่มีแผนฟรี และแผนพื้นฐานที่สุดมีราคาแพงกว่าคู่แข่งหลายราย
- เวลาในการตั้งค่า: ผู้ใช้หลายคนบ่นว่าการสอนซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเสียงและคู่มือสไตล์ของคุณอาจใช้เวลานาน
การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน
- ทีม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ไม่เกินห้าคน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- รีวิว G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- รีวิวจาก Capterra: 4. 7/5 (5+ รีวิว)
8. SurferSEO
หากคุณต้องการจัดการกลยุทธ์เนื้อหาและการสร้างเนื้อหาจากแอปเดียว นี่คือเครื่องมือ SEO แบบครบวงจรที่คุณต้องการ Surfer มอบคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับการวิจัยคำหลัก เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงการเขียนของคุณและตั้งค่าเนื้อหาใหม่หรือที่มีอยู่ให้ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ SurferSEO
- การวิจัยคำหลัก: ทำการวิจัยคำหลักและรับคำแนะนำสำหรับคำหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกลุ่มเนื้อหาของคุณ
- บรรณาธิการเนื้อหา: ดูโครงร่างบทความโดยละเอียดและรับคำแนะนำคำสำคัญที่ควรรวมไว้ขณะเขียน—ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสำหรับการตลาดดิจิทัล
- การตรวจสอบ SEO: รับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุง SEO ที่คุณสามารถทำได้สำหรับบทความบล็อกและหน้าเว็บปัจจุบัน
ข้อจำกัดของ SurferSEO
- คำค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้อง: ผู้ใช้บ่นว่าคำค้นหาที่แนะนำสำหรับกลุ่มเนื้อหาบางกลุ่มไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต้นฉบับมากเท่าที่พวกเขาต้องการ
- ค่าใช้จ่าย: ผู้ใช้หลายคนพบว่าค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ทำให้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ยากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่จะสามารถจ่ายได้
- ไม่ใช่เครื่องมือ AI ที่สมบูรณ์: อาจไม่ช่วยได้มากนักหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดเนื้อหาเพื่อสร้างเนื้อหาที่เขียนหรือแก้ไขเพียงอย่างเดียว—แต่เป็นหนึ่งในเครื่องมือ SEO ที่ทรงพลังที่สุด
ราคาของ SurferSEO
- จำเป็น: $89/เดือน สำหรับบทความไม่เกิน 30 บทความ
- ขนาด: $129/เดือน สำหรับบทความไม่เกิน 100 บทความ
- Scale AI: $219/เดือน สำหรับบทความสูงสุด 100 บทความ และบทความ AI 10 บทความ
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $399/เดือน ติดต่อฝ่ายขายเพื่อดูแผน
คะแนนและรีวิวของ SurferSEO
- รีวิว G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- รีวิวจาก Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. สมาร์ทลี. io
คุณอาจคิดว่าการร่วมมือไม่สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ แต่ Smartly.io พร้อมที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเป็นไปได้ เครื่องมือการตลาดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาและข้อความโฆษณาสร้างสรรค์สำหรับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลครั้งต่อไปของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartly.io
- การวางแผนอัตโนมัติ: เครื่องมือการตลาด AI ของ Smartly.io สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้คุณได้ จากนั้นใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นตามกลยุทธ์ที่คุณต้องดำเนินการ
- การปรับขนาดหลายช่องทาง: ปรับปรุงการจัดการโซเชียลมีเดียของคุณให้ดีขึ้น ทบทวนแคมเปญทั้งหมดของคุณร่วมกันเพื่อให้ทีมโซเชียลมีเดียของคุณสอดคล้องกัน และตัดสินใจว่ากลยุทธ์ของคุณจะมีลักษณะอย่างไรในช่องทางตลาดต่าง ๆ ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- การทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้น: ตรวจสอบ, แสดงความคิดเห็น, แก้ไข, และอนุมัติทุกสินทรัพย์สร้างสรรค์ของคุณได้จากที่เดียว
ข้อจำกัดของ Smartly.io
- เส้นทางการเรียนรู้: ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อให้ทีมของคุณเรียนรู้การใช้งาน Smartly.io ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานการทำงานที่จำกัด: ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า แม้ว่า Smartly. io จะผสานการทำงานกับ Facebook ได้ดี แต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เมื่อใช้งานกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ
ราคาของ Smartly.io
- กำหนดเอง: คุณจะต้องนัดหมายการสาธิตและพบกับสมาชิกในทีมเพื่อรับทราบราคา
สมาร์ท. io คะแนนและรีวิว
- รีวิว G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- รีวิวจาก Capterra: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
10. เซนส์ที่เจ็ด
โปรแกรมการตลาดทางอีเมลนี้ผสานการทำงานกับ HubSpot และ Marketo เพื่อทำให้อีเมลของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มอัตราการเปิดอ่าน และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า มันใช้ AI เพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดและความถี่ในการติดต่อกับลูกค้าแต่ละราย ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาอยู่ในขั้นตอนใดของการเดินทางของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Seventh Sense
- การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งอีเมล: แทนที่จะใช้ตารางเวลาที่ตายตัวหรือการจัดตารางตามเขตเวลา Seventh Sense ใช้ AI เพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการส่งอีเมลถึงผู้ใช้แต่ละคน ช่วยเพิ่มอัตราการเปิดอ่าน
- การทดสอบ A/B: คุณสมบัติการทดสอบ A/B ที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้คุณสามารถทดสอบหัวข้ออีเมลและตัดสินใจเลือกหัวข้อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก่อนส่งอีเมลส่วนใหญ่ของคุณพร้อมกำหนดเวลาการส่งที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุด
- การตรวจสอบการส่งอีเมล: รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการส่งอีเมลของคุณด้วยการตรวจสอบของ Seventh Sense ที่ไม่เพียงแต่ตรวจสอบอัตราการตีกลับเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจำนวนอีเมลที่เข้าถึงกล่องจดหมายที่ใช้งานอยู่ด้วย
ข้อจำกัดของเซเวนธ์เซนส์
- มีให้บริการเฉพาะกับ HubSpot และ Marketo เท่านั้น: ทีมการตลาดหลายทีมไม่ใช้ Seventh Sense เพราะเครื่องมือการตลาด AI นี้ไม่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมลที่พวกเขาชื่นชอบได้
- UI ที่ซับซ้อน: ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซของ Seventh Sense ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ ทำให้พวกเขาต้องค้นหาฟีเจอร์ที่ต้องการใช้งาน
ราคาเซเวนธ์เซนส์
- ธุรกิจสำหรับผู้ใช้ HubSpot: เริ่มต้นที่ $80/เดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาดสูงสุด 5,000 ราย
- สำหรับผู้ใช้ Enterprise ของ HubSpot: ราคาพิเศษสำหรับการติดต่อทางการตลาด 150,000 รายขึ้นไป
- ธุรกิจสำหรับผู้ใช้ Marketo: เริ่มต้นที่ $450/เดือน สำหรับ 50,000 ลีด
- สำหรับผู้ใช้ Enterprise ของ Marketo: ราคาพิเศษสำหรับ 300,000 ลีดขึ้นไป
คะแนนและรีวิวของ Seventh Sense
- รีวิว G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- รีวิวจาก Capterra: 5/5 (3 รีวิว)
11. Copy. ai
Copy.ai เริ่มต้นสร้างชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ถือเป็นทรัพยากรล้ำค่าสำหรับนักการตลาด บล็อกเกอร์ และผู้สร้างเนื้อหา ช่วยให้พวกเขาสามารถผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับบล็อก โฆษณาบน Facebook และ Google รายละเอียดสินค้า และหน้าแลนดิ้งได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ด้วยความช่วยเหลือจาก AI
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ไม่มีขีดจำกัดของคำโดยไม่มีระบบเครดิต
- เข้าถึงได้มากกว่า 25 ภาษาด้วยการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
ข้อจำกัดของ Copy.ai:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าผลลัพธ์ขาดความคิดสร้างสรรค์ในบางครั้ง
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีวิธีที่ดีกว่าในการบันทึกโครงการและไฟล์
ราคาของ Copy.ai:
- แผนฟรี
- ข้อดี: $49/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- ทีม: $249/เดือน สำหรับ 20 ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Copy.ai:
- G2: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
เครื่องมือโบนัส:ทางเลือกของ AI Copy &ทางเลือกของ Writesonic
12. 10Web
10Web AI Website Builder โดดเด่นในฐานะเครื่องมือปฏิวัติวงการการตลาดด้วย AI ที่สร้างมาตรฐานใหม่ในด้านความง่ายและประสิทธิภาพในการสร้างเว็บไซต์ มันใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงเพื่อทำให้กระบวนการออกแบบเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้ธุรกิจและนักการตลาดสามารถเปิดตัวเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย แตกต่างจากตัวสร้างเว็บไซต์แบบดั้งเดิม 10Web AI ทำให้กระบวนการพัฒนาง่ายขึ้นด้วยการให้คำแนะนำการออกแบบที่ชาญฉลาด เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ได้ทันที
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การตลาดและเนื้อหาของตนได้มากขึ้น โดยมั่นใจได้ว่าการมีตัวตนออนไลน์ของพวกเขาสามารถสร้างและเปิดตัวได้อย่างราบรื่น สำหรับผู้ที่ต้องการเร่งการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยพลังของ AI 10Web AI Website Builder นำเสนอทางออกที่น่าสนใจ
คุณสมบัติเด่นของ 10Web:
- สร้างเว็บไซต์โดยอัตโนมัติด้วย AI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดตัวเว็บไซต์ที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
- นำเสนอเทมเพลตการออกแบบและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักการตลาดที่ต้องการสร้างตัวตนออนไลน์โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างกว้างขวาง
ข้อจำกัดของ 10Web:
- แม้ว่าจะช่วยให้การสร้างเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ผู้ใช้ที่มีความต้องการปรับแต่งที่เฉพาะเจาะจงและซับซ้อนอาจจำเป็นต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเองเพิ่มเติม
ราคาของ 10Web:
ธุรกิจรายปีAI Starter: $10/เดือนAI Premium: $15/เดือนAI Ultimate: $23/เดือน
อีคอมเมิร์ซประจำปี AI อีคอมเมิร์ซเริ่มต้น: $11/เดือน AI อีคอมเมิร์ซพรีเมียม: $23/เดือน โฮสติ้งแบบเฉพาะ: $175/เดือน
รายปีสำหรับเอเจนซี เอเจนซีเริ่มต้น: $24/เดือน AI พรีเมียม: $60/เดือน เอเจนซีอัลติเมท: ราคาตามตกลง
10Web คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
13. พจนานุกรม ศิลปะ
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายในการสร้างและเพิ่มภาพที่สวยงามให้กับแคมเปญการตลาด จดหมายข่าวทางอีเมล หรือบล็อกของคุณ Lexica.Art คือเครื่องมือการตลาด AI ที่คุณต้องการ
คุณสามารถค้นหาภาพโดยใช้คำค้นหาเฉพาะหรือสร้างภาพใหม่ทั้งหมดโดยใช้คำสั่งเพื่ออธิบายว่าภาพควรมีลักษณะอย่างไร เครื่องมือสร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้เหมาะสำหรับภาพบนโซเชียลมีเดีย ภาพหน้าปกบล็อก และแม้กระทั่งการสร้างไอเดียผลิตภัณฑ์
Lexica. คุณสมบัติเด่นของงานศิลปะ
- Aperture: สร้างภาพที่สมจริงเหมือนภาพถ่ายจริง ซึ่งดูเหมือนการจำลองวัตถุในชีวิตจริงราวกับเพิ่งถ่ายด้วยกล้อง
- แถบค้นหา: ป้อนคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาพที่คุณต้องการ แล้วคุณจะได้รับตัวเลือกภาพมากมายตามข้อความที่คุณป้อนในเวลาไม่นาน
- การปรับแต่งภาพ: แสดงข้อความที่ใช้สร้างภาพ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ของแต่ละภาพที่สร้างขึ้น คัดลอกข้อความและปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างภาพที่คล้ายกันโดยเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์หรือจินตนาการของคุณเอง 3
Lexica. ข้อจำกัดทางศิลปะ
- ข้อจำกัดในการสร้างภาพ: ค้นหาภาพได้ฟรี แต่คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิกแผนชำระเงินของ Lexica AI เพื่อ 'สร้าง' ภาพ
- ความซ้ำซาก: เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา จึงขึ้นอยู่กับหลากหลายของข้อมูลการฝึกฝน มีความเป็นไปได้สูงที่เครื่องมือจะสร้างภาพซ้ำๆ หลังจากใช้งานไปสักระยะ เว้นแต่คุณจะปรับปรุงและปรับแต่งคำสั่งของคุณ
Lexica. การกำหนดราคาศิลปะ
- เริ่มต้น: $10 ต่อเดือน
- ข้อดี: $30 ต่อเดือน
- สูงสุด: 60 ดอลลาร์ต่อเดือน
Lexica. การจัดอันดับและรีวิวศิลปะ
- รีวิว G2: มีรีวิวไม่เพียงพอ
- รีวิวจาก Capterra: ไม่เพียงพอ
14. Notion AI
หากคุณกำลังใช้ Notion สำหรับการจัดการโครงการอยู่แล้ว ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ Notion เป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
เครื่องมือเขียน AI แบบบูรณาการสามารถตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทำงานของคุณ เป็นคู่คิดในการระดมความคิด ช่วยปรับปรุงเนื้อหาของคุณ และแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
กรณีการใช้งาน Notion AI สำหรับการตลาด ได้แก่:
- อธิบายคำศัพท์ทางเทคนิคให้ทุกคนเข้าใจ
- แปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น
- แก้ไขเสียงและน้ำเสียงของสื่อการตลาดของคุณ
- สร้างขั้นตอนถัดไปจากบันทึกการประชุม สรุปจากรายการที่ต้องดำเนินการ และประเด็นสำคัญจากการโทรขายและการประชุมวิจัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- ถาม-ตอบ: ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ วิกิ เอกสาร และงานต่างๆ ใน Notion Workspace ของคุณ แล้วเครื่องมือ AI ด้านการตลาดของ Notion จะสรุปคำตอบให้คุณภายในไม่กี่วินาที
- กรอกข้อมูลอัตโนมัติ: ดึงข้อมูลสำคัญ ตัวชี้วัดเชิงลึก ผลลัพธ์ และรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ จากโครงการและงานของคุณ แล้วแปลงให้เป็นรายการดำเนินการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
- เทมเพลต AI: เข้าถึงกรอบการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการนำเสนอการขาย, ปฏิทินโซเชียลมีเดีย, บทสคริปต์วิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย Notion AI ช่วยเติมเนื้อหาภายในเทมเพลตเหล่านี้โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ความไม่ถูกต้อง: ผู้ใช้รายงานว่าผู้ช่วย AI ลบหรือทำซ้ำย่อหน้าบางส่วนโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงานเขียน ซึ่งบางครั้งทำให้ผู้เขียนต้องเสียเวลาเพิ่มเติมในการสร้างหรือแก้ไขเนื้อหาใหม่
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: Notion AI มีกรณีการใช้งานที่หลากหลาย แต่การทำความเข้าใจวิธีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นต้องใช้เวลา เว้นแต่คุณจะเป็นผู้ใช้ Notion ระดับสูง
ราคาของ Notion AI
- ฟรี: 8 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- เพิ่มเติม: 22 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: 28 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Notion AI สามารถเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ทำงานได้ในราคา $8 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- รีวิว G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- รีวิวจาก Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
15. Userbot. ai
แชทบอทมีประโยชน์มากมายสำหรับทีมขาย, ทีมสนับสนุน, ทีมปฏิบัติการ, และทีมการตลาด. พวกมันทำให้การตอบกลับคำถามที่ถูกถามบ่อย ๆ เป็นอัตโนมัติ, แก้ไขข้อความเพื่อปรับให้เหมาะกับบุคคลและรักษาเสียงและน้ำเสียงของแบรนด์, และตอบคำถามตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแชท, โทรศัพท์เสียง, และตัวแทนสนับสนุนดิจิทัล.
แพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์ของ Userbot นำเสนอโซลูชัน AI สนทนาเพื่อจัดการการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าของคุณแบบเรียลไทม์ในทุกช่องทาง
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Userbot คือ Digital Humans ซึ่งเป็นอวตารเสมือนจริงที่เหมือนคนจริงทุกประการ ทำให้ทุกการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น ระบบนี้สามารถผสานการทำงานกับช่องทางดิจิทัลของคุณได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ลูกค้าแบบไร้รอยต่อในทุกช่องทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Userbot. ai
- การไหลของบทสนทนาที่ปรับแต่งได้: สร้างเส้นทางการสนทนาที่แตกต่างกันตามการตอบสนองของลูกค้าด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- การจัดการการสนทนา: จัดการการสนทนาทั้งหมดกับลูกค้าของคุณบนแพลตฟอร์มเดียวเพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น
- Bot+AI: เครื่องมือสร้าง AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อสร้างบอทตามความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Userbot. ai
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด: ผู้ใช้พบว่ามีความยากลำบากในการสร้างลำดับการสนทนาที่ละเอียด เนื่องจากไม่สามารถปรับแต่งประสบการณ์การแชทได้เกินกว่าการถามตอบแบบง่าย ๆ
- ขาดความแม่นยำ: มีรายงานว่ามีความสามารถในการเรียนรู้ที่จำกัด ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อคำถามของลูกค้าได้อย่างถูกต้องเสมอไป
ราคาของ Userbot. ai
- ราคาตามความต้องการ
Userbot. ai คะแนนและรีวิว
- รีวิว G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- รีวิวจาก Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
16. แอปเฮมิงเวย์
หากคุณเป็นนักการตลาด คุณคงเคยใช้แอป Hemmingway เพื่อแก้ไขเอกสารของคุณ ทำให้ภาษาคมชัด และกำจัดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ออกไป
Hemingway Editor Plus ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ประโยคในข้อความของคุณและให้คำแนะนำทันทีสำหรับการเขียนประโยคที่เยิ่นเย้อ วลีที่ไม่ชัดเจน และการใช้คำในเชิงรับใหม่ มันทำได้มากกว่าการตรวจสอบการสะกดคำทั่วไป โดยจะปรับให้เข้ากับน้ำเสียงและการเลือกใช้คำของคุณเพื่อให้ประโยคที่เขียนใหม่ฟังดูเป็นธรรมชาติและเหมือนคุณเขียนเอง ไม่ใช่เหมือนหุ่นยนต์
คุณสมบัติเด่นของแอป Hemingway
- ไฮไลท์ด้วยสี: ประโยคถูกไฮไลท์ด้วยสีต่าง ๆ เพื่อบ่งชี้สิ่งที่สามารถปรับปรุงได้
- Hemingway Editor Plus: แอปพลิเคชันขั้นสูงที่ผสานรวม AI เพื่อเขียนเนื้อหาใหม่ในโทนและสไตล์ของคุณ
- ตั้งระดับการอ่านเป้าหมาย: ปรับการให้คะแนนของแอปตามการเขียนของคุณตามวัตถุประสงค์—เช่น ให้คะแนนสูงสำหรับการเขียนเชิงวิชาการหรือเทคนิค และให้คะแนนต่ำสำหรับผู้อ่านที่อายุน้อยกว่า
ข้อจำกัดของแอป Hemingway
- การขาดการบูรณาการ: เวอร์ชันฟรีของ Hemingway ไม่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น อีเมลหรือ Google Docs ได้ คุณจะต้องคัดลอกและวางเนื้อหาที่แก้ไขจาก Hemingway Editor ไปยังแอปพลิเคชันการเขียนของพวกเขา ซึ่งทำให้เสียเวลา
ราคาของแอป Hemingway
- ฟรี
- บุคคล 5K: 10 ดอลลาร์ต่อเดือน
- รายบุคคล 10K: $15 ต่อเดือน
- ทีม 10K: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวแอป Hemingway
- รีวิว G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- รีวิวจาก Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
17. อัลเบิร์ต. ai
อัลเบิร์ตใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยนักการตลาดและเอเจนซี่ในการสร้างโฆษณาที่เพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ ซึ่งรวมถึงการวิจัยคำหลัก การเลือกกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์ม การเลือกอุปกรณ์ และการประมูลราคาในช่องทางค้นหา โซเชียล แสดงผล และข้ามช่องทาง
หากคุณต้องการวิเคราะห์แต่ละพารามิเตอร์ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ ทดสอบทีละตัว และปรับให้เหมาะสม Albert.ai สามารถช่วยคุณทำได้ ใช้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเฉพาะและทำให้โฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อคุณกำลังรีเฟรชหรือเปลี่ยนโฆษณา แทนที่จะใช้การคาดเดา ให้ใช้เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดของ Albert เพื่อทำการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งช่วยให้คุณบรรลุ KPI และความคาดหวังของลูกค้าได้เกินกว่าที่คาดหวัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Albert. ai
- การดำเนินการข้ามช่องทาง: ติดตั้ง Albert. ai บนแคมเปญแบบชำระเงินใด ๆ บนแพลตฟอร์มการประมูล 90% ของตลาด (เช่น Display and Video 360 และ Bing Ads) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้ว่าช่องทางใดเหมาะกับโฆษณาของคุณมากที่สุด
- การทดสอบ A/B: ทดสอบหลายรูปแบบของคำค้นหา, งบประมาณ, ความสนใจ, ภูมิภาค, และตัวแปรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงแคมเปญของคุณให้ดีขึ้น
- การรายงานขั้นสูง: รับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าอย่างละเอียดและนำไปใช้ได้จริง เพื่อเข้าใจวิธีการปรับแต่งเนื้อหาและข้อความของคุณให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของ Albert. ai
- คำอธิบายจำกัดสำหรับบางการตัดสินใจ: Albert. ai ไม่สามารถให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญได้ ตัวอย่างเช่น หากชุดโฆษณาใดชุดหนึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าชุดอื่น ๆ ระบบไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
อัลเบิร์ต. ai ราคา
- ราคาตามความต้องการ
Albert. ai คะแนนและรีวิว
- รีวิว G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- รีวิวจาก Capterra: มีรีวิวไม่เพียงพอ
18. เรียกดู. ai
Browse.ai เรียกหุ่นยนต์ของพวกเขาว่า 'วิธีที่ง่ายที่สุด' ในการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ใดก็ได้
คุณสามารถฝึกหุ่นยนต์ให้เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โดยใช้ข้อมูลของคุณได้ บอทจะดึงข้อมูลจากเว็บไซต์และป้อนข้อมูลทั้งหมดที่ได้ลงในสเปรดชีต ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ—รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดราคา รายการงาน และข้อมูลอื่น ๆ จากเว็บไซต์ใดก็ได้ที่คุณเลือก
เลือกข้อมูลที่คุณต้องการ, ติดป้ายกำกับ, และกดปุ่มดาวน์โหลด. คุณจะมีข้อมูลที่คุณต้องการในไม่กี่นาที.
เครื่องมือการตลาดด้วย AI ของ Browse มีหุ่นยนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีการใช้งานยอดนิยม และคุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 7,000 รายการในชุดเทคโนโลยีการตลาดของคุณ รวมถึง Zapier, Airtable, Google Sheets เป็นต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Browse.ai
- การดึงข้อมูล: ดึงข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์ใด ๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว จัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งานในรูปแบบสเปรดชีตและยังสามารถแชร์กับทีมของคุณได้
- ติดตามเว็บไซต์: ตั้งค่าบอทของ Browse. ai เพื่อติดตามข้อมูลเฉพาะบนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้จัดจำหน่าย คุณสามารถใช้ Browse. ai เพื่อติดตามข้อมูลสินค้าคงคลังของผู้ค้าปลีกของคุณแบบเรียลไทม์ เพื่อเติมสินค้าของคุณกับพวกเขาได้อย่างทันท่วงที
- เปลี่ยนเว็บไซต์ใด ๆ ให้เป็น API: สร้าง API แบบกำหนดเองสำหรับเว็บไซต์ใด ๆ แม้ว่าจะไม่มี API ที่มีอยู่สำหรับการดึงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Browse.ai
- การตั้งค่าเริ่มต้นมีความซับซ้อน: Browse. ai มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์หลายอย่าง แต่เครื่องมือนี้มีความซับซ้อนเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าการตั้งค่าและการเรียนรู้การใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพอาจต้องใช้เวลา
ราคาของ Browse.ai
- ฟรี: $0 ต่อเดือน
- เริ่มต้น: $48. 75 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 123.75 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $311 ต่อเดือน
- บริษัท: ราคาตามตกลง
เรียกดู. ai คะแนนและรีวิว
- รีวิว G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (50 รีวิว)
19. Algolia
ด้วย Algolia คุณสามารถเพิ่มการค้นหาด้วย AI ให้กับเว็บไซต์ของคุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ได้โดยการให้ลูกค้าสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ภายในไม่กี่วินาที
แอปพลิเคชันสามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับนักการตลาดในการปรับปรุงวิธีที่ลูกค้าโต้ตอบและมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Algolia
- การจัดหมวดหมู่คำค้นหา: อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ของ Algolia สามารถตีความบริบทของคำค้นหาและแสดงผลลัพธ์จากหมวดหมู่ที่ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งช่วยเพิ่มความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น คำค้นหา "burgundy" อาจหมายถึงสี เครื่องดื่ม หรือลิปสติก
- การจัดอันดับแบบไดนามิก: Algolia ใช้ AI ในการระบุสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในหมวดหมู่เฉพาะ และให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดที่สุดเพื่อให้แสดงแก่ลูกค้า
- คำพ้องความหมายของ AI: เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าจากผู้ใช้ที่แตกต่างกัน AI ของ Algolia สามารถตรวจจับคำพ้องความหมายสำหรับคำสำคัญเฉพาะและจัดเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังได้ ซึ่งจะช่วยขยายคลังคำศัพท์ของแอปพลิเคชัน ทำให้ AI สามารถระบุคำค้นหาได้มากขึ้น
ข้อจำกัดของ Algolia
- การตั้งค่าความยาก: ผู้ใช้อาจต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้ง Algolia อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในระบบค้นหาของคุณ ทำให้แสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่ลูกค้า
ราคาของ Algolia
- สร้าง: $0
- เติบโต: $0 สำหรับคำค้นหาสูงสุด 10,000 ครั้งต่อเดือน, $0.50 สำหรับทุกคำค้นหาเพิ่มเติม 1,000 ครั้ง
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- ยกระดับ: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Algolia
- คะแนน G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- รีวิวจาก Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
20. ตอบกลับ. io
ทำให้การติดต่อสื่อสารของคุณง่ายขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ และดึงดูดลูกค้าใหม่ได้รวดเร็วขึ้นด้วย Reply.io แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมทางการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ io คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างลำดับการสื่อสารที่ละเอียดเพื่อเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น WhatsApp, LinkedIn, และอีเมล
Reply. io สามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งคำขอเชื่อมต่อไปยังบุคคลบน LinkedIn หรือกรองข้อความของคุณเพื่อลบการตอบกลับที่เป็น 'ไม่อยู่ที่ทำงาน' หรือ 'ไม่สนใจ' ในอีเมล เพื่อช่วยประหยัดเวลาของคุณ
ตอบกลับ. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ลำดับหลายช่องทาง: สร้างลำดับอัตโนมัติของอีเมล, ข้อความ LinkedIn, ข้อความ WhatsApp และการแจ้งเตือนทาง SMS เพื่อเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
- แชท AI: ผสานแชทของ Reply.io เข้ากับฐานความรู้ของคุณ เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมในการแนะนำผู้ใช้ให้ดำเนินการบางอย่าง เช่น สมัครทดลองใช้ฟรีหรือดูเดโม เพื่อช่วยให้พวกเขาเดินทางต่อไปในกระบวนการขาย
- การจัดการการติดต่อ: แบ่งกลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของคุณตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าควรติดต่อใคร
ข้อจำกัดของ Reply.io
- ขาดคู่มือการใช้งาน: ผู้ใช้อาจประสบปัญหาในการทำความเข้าใจวิธีการใช้ฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของ Reply.io และไม่มีคู่มือผู้ใช้หรือวิดีโอสอนการใช้งานอย่างละเอียดให้ใช้ช่วยเหลือ
- ความสามารถในการนำเข้าข้อมูลสำคัญมีจำกัด: ปัจจุบัน Reply.io ไม่สามารถนำเข้าข้อมูล เช่น ข้อมูลบริษัทได้ ผู้ใช้จะต้องสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะ เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือขายอย่าง Pipedrive อย่างจำกัด
ตอบกลับ. io ราคา
- ปริมาณอีเมล: $59 ต่อเดือน
- หลายช่องทาง: $99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- หน่วยงาน: $166 ต่อเดือน
ตอบกลับ. io คะแนนและรีวิว
- รีวิว G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- รีวิวจาก Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
เครื่องมือ AI สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของคุณได้อย่างไร?
เครื่องมือ AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดได้โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า, ระบุช่องว่างทางการตลาด, และปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับบุคคล
พวกเขาสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. AI ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จากปริมาณข้อมูลผู้บริโภคที่ใหญ่มาก, ทำให้สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มตลาดได้อย่างรวดเร็ว. AI สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญได้โดยการช่วยเหลือในกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ.
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) นำเสนอโอกาสสำคัญสำหรับธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดของตน
ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่หนักหน่วง ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับทีมการตลาด
ไม่ว่าคุณจะพยายามปรับปรุงเนื้อหา อีเมล หรือการตลาดบนโซเชียลมีเดีย เครื่องมือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เหมาะสมจะช่วยให้แคมเปญของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อสร้างเนื้อหาการเขียนที่ปราศจากข้อผิดพลาด เลือกหัวข้ออีเมลที่ดีที่สุด หรือติดตามอัตราการแปลงของคุณแบบเรียลไทม์
ในไม่ช้า ความพยายามทางการตลาดของคุณจะต้องการความพยายามน้อยลง—พูดง่ายๆ คือใช้แรงน้อยลง—ดังนั้น ทีมของคุณจะมีพลังสมองมากขึ้นสำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์ในครั้งต่อไป
ClickUp AI ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาด ผลิตภัณฑ์ พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือทีมขาย เทมเพลตสำเร็จรูปของมันช่วยให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคำแนะนำที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งทีมเฉพาะในองค์กรของคุณจะใช้จริง
ตัวอย่างเช่น การตลาดของคุณจะเร็วขึ้นมากแค่ไหนหากใช้คำสั่ง AI สำหรับแคมเปญอีเมลหรือเอกสารการจัดการแบรนด์ หรือใช้ในกระบวนการสร้างเนื้อหา?
หากเครื่องมือเดียวกันนี้สามารถช่วยให้ทีมขายส่งอีเมลที่ดีขึ้นพร้อมรายละเอียดที่กระชับจากตัวแก้ไขในตัวได้—ทำให้ทุกคนสามารถปรับปรุงทักษะการสื่อสารโดยรวมได้
เป็นไปได้ด้วย ClickUp!
สำรวจคุณสมบัติ AI ของ ClickUpเพิ่มเติมและสร้างพื้นที่ทำงานแรกของคุณได้ฟรี แม้ว่าผู้ช่วย AI ของเราอาจไม่ได้พูดด้วยสำเนียงอังกฤษ แต่ก็สามารถช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณทำงานที่เฉพาะเจาะจงกับบทบาทของพวกเขาได้—พิสูจน์ว่าหุ่นยนต์ที่เป็นมิตรนั้นอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด ?