ClickUp เปิดตัวผู้ช่วย AI ที่อิงตามบทบาทเพียงรายเดียวในโลก

ClickUp AI ช่วยขจัดความยุ่งยากในการใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับงานประเภทต่างๆ
ซานดิเอโก, 4 พฤษภาคม 2566 —ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่รวมการทำงานไว้ในที่เดียว ประกาศเปิดตัว ClickUp AI — โซลูชัน AI ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้คนไปตลอดกาล ClickUp AI เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม ClickUp โดยตรง มอบประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในการใช้ AI สำหรับการทำงานในทุกบทบาท
"ปัญญาประดิษฐ์คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดที่จะกำหนดยุคสมัยของเรา ทุกคนจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจาก AI ในอนาคตอันใกล้นี้" เซ็บ อีแวนส์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ClickUp กล่าว "การผสาน AI เข้ากับแพลตฟอร์มของเราถือเป็นก้าวสำคัญยิ่งในการบรรลุพันธกิจของเราในการปฏิวัติประสิทธิภาพการทำงานระดับโลก พนักงานที่ใช้ความรู้จะไม่เพียงแต่เร่งความเร็วในการทำงานเท่านั้น แต่ยังยกระดับคุณภาพของผลงานอีกด้วย การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ" ""
ClickUp ช่วยให้ลูกค้าสามารถก้าวไปไกลกว่าการใช้งาน AI พื้นฐานในที่ทำงาน ClickUp นำคำสั่ง AI มากมายและคำแนะนำเฉพาะบทบาทต่างๆ มาไว้ในมือของผู้ใช้โดยตรง ส่งผลให้ ClickUpเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่ช่วยให้ดึงคุณค่าทางธุรกิจจากเทคโนโลยี AI ได้อย่างง่ายดายและมอบคุณค่าที่จับต้องได้ให้กับลูกค้า
ฟังก์ชันใหม่ประกอบด้วย:
- 100+เครื่องมือ AIที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับทุกบทบาทและกรณีการใช้งาน: ทีมวิจัยของ ClickUp ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านฟังก์ชันการทำงานหลายสิบคนเพื่อสร้างคำแนะนำที่พร้อมใช้งานในรูปแบบเทมเพลตสำหรับกรณีการใช้งานที่มีคุณค่าสูงเกือบทุกประเภท เครื่องมือ AI ของ ClickUp ได้รับการปรับปรุงและทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจับข้อมูลที่แม่นยำซึ่งจำเป็นต่อการสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้ด้วยข้อมูลนำเข้า เช่น โทนเสียงและความคิดสร้างสรรค์ และผลลัพธ์จะถูกจัดรูปแบบล่วงหน้าพร้อมโครงสร้างเนื้อหา เช่น หัวข้อที่เน้นด้วยตัวหนาหรือตารางที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติ
- ปรับปรุงการเขียนของคุณ: ไฮไลต์ข้อความใด ๆ ภายใน ClickUp – ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร, ความคิดเห็น, หรือคำอธิบายงาน – และใช้แถบเครื่องมือ AI ใหม่ของ ClickUp เพื่อปรับปรุงเนื้อหา คำสั่งยอดนิยมรวมถึงการทำให้เนื้อหายาวขึ้นหรือสั้นลง, ทำให้ดีขึ้น, หรือทำให้การเขียนง่ายขึ้น
- ให้ AI นำทาง: ClickUp AI สร้างข้อความและเนื้อหาสำหรับทุกหัวข้อได้อย่างง่ายดาย คำสั่ง "เขียนด้วย AI" ช่วยให้คุณร่างอีเมลถัดไปหรือร่างโครงร่างบล็อกโพสต์ได้ภายในไม่กี่วินาที!
- กำจัดงานธุรการ: ประหยัดเวลาและความพยายามทั้งสำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณ โดยหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการอ่านเอกสารยาวๆ ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ของ ClickUp สำหรับการสรุปและสร้างรายการดำเนินการเพื่อให้ได้บทสรุปทันทีหรือดึงขั้นตอนถัดไปจากข้อความใดๆ ได้อย่างง่ายดาย
💡 จุดเด่นฟีเจอร์: ClickUp Brain Max และ AI Agents ClickUp AI ไม่ได้เพียงแค่ตอบกลับ—แต่ยังคิดวิเคราะห์ด้วย ด้วยClickUp Brain Max ผู้ใช้สามารถใช้ฟีเจอร์ พูดเป็นข้อความเพื่อจับความคิด บันทึกการประชุม หรืออัปเดตโครงการอย่างละเอียดได้ทันที เปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นงานและเอกสารที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ เมื่อผสานรวมกับ ClickUp AI Agents, กระบวนการทำงานเหล่านี้ก้าวไปไกลกว่าการอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน — ตัวแทนสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน, แสดงบริบท, และปรับตัวตามเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงได้, ทั้งหมดนี้ในขณะที่รักษาการทำงานให้สอดคล้องกันระหว่างทีม. ด้วยการทำงานร่วมกันของ Brain Max และ AI Agents, ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับประสิทธิภาพการทำงาน, มอบระบบอัจฉริยะให้กับองค์กรที่สามารถคิดล่วงหน้าได้, ไม่ใช่เพียงแค่ทำตามคำสั่ง.
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทีมเกือบสองล้านทีมทั่วโลกเลือกใช้ ตามพันธกิจของบริษัทในการประหยัดเวลาให้ผู้คนเพื่อทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่ทีมต่างๆ สามารถใช้พลังของ AI ใน ClickUp ในการทำงานของพวกเขา:
- การตลาด:เขียนกรณีศึกษา สร้างบรีฟเชิงสร้างสรรค์ และอื่นๆ
- การขาย: สร้างแผนพื้นที่ขาย, เขียนอีเมลเพื่อติดต่อลูกค้าเป้าหมาย, และอื่น ๆ
- ผลิตภัณฑ์: เขียนเอกสารข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์, ออกแบบการศึกษาการทดสอบผู้ใช้, และอื่น ๆ
- วิศวกรรม: สร้างรายงานการทบทวนสปรินต์, สร้างโครงสร้างโมเดล, และอื่น ๆ
- การจัดการโครงการ: สร้างคำชี้แจงงาน, จัดทำแผนงานโครงการ, และอื่น ๆ
"ClickUp AI เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุมชน ลูกค้า และตัวฉันเอง มันช่วยสนับสนุนทีมของเราในการเขียนอีเมล เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ สร้างขั้นตอนการทำงานมาตรฐาน และยังช่วยเราในการระดมความคิดและเขียนสคริปต์เนื้อหาอีกด้วย" Yvi Heimann ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพทางธุรกิจจาก Ask Yvi กล่าว "เราสามารถลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการทำงานบางอย่างลงได้ครึ่งหนึ่งโดยการใช้ AI ภายใน ClickUp มันน่าทึ่งจริงๆ!"
ClickUp AI พร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่านที่สมัครแผนชำระเงินของเราในราคา $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp AI กรุณาเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของเรา
เกี่ยวกับ ClickUp
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของผู้คนได้อย่างยืดหยุ่น มันแทนที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานแต่ละประเภทด้วยแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมถึงการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด สเปรดชีต และเป้าหมาย ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และมีสำนักงานใหญ่ในซานดิเอโก ClickUp มีภารกิจในการทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะหนึ่งในบริษัท SaaS ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้มากกว่า 8 ล้านคนใน 1.6 ล้านทีมทั่วโลกมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดเวลาได้อย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมwww.clickup.com