ทางเลือกและคู่แข่งของ Grammarly 13 อันดับแรกในปี 2025

อีเมลดูสมบูรณ์แบบ—จนกระทั่งเพื่อนร่วมงานของคุณชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดที่ชัดเจนในบรรทัดหัวเรื่อง มันคือฝันร้ายของการเขียนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
แม้ว่า Grammarly จะเป็นทางเลือกแรกที่หลายคนนึกถึง แต่ก็ไม่ได้เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณเสมอไป โปรแกรมนี้มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมาย แต่ไม่ได้เขียนประโยคใหม่ทั้งหมด เน้นเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น และอาจไม่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ได้
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจทางเลือกของ Grammarly ที่ดีที่สุด 13 อันดับ เพื่อแนะนำให้คุณพบกับตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการเขียนและแก้ไขของคุณ 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
เลือกจาก 13 ทางเลือก Grammarly ที่ดีที่สุดเพื่อขัดเกลาการเขียนของคุณ:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์)
- ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การเขียนเชิงลึกและข้อเสนอแนะที่ครอบคลุม)
- Hemingway Editor (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงความอ่านง่ายและความชัดเจนในการเขียน)
- Slick Write (เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่คำนึงถึงงบประมาณและต้องการตรวจสอบไวยากรณ์ฟรี)
- ผู้เขียน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความสอดคล้องและความสม่ำเสมอของแบรนด์ในการสื่อสารองค์กร)
- Ginger (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำที่ใช้งานง่าย พร้อมอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา)
- Quillbot (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับถ้อยคำเนื้อหาเพื่อเพิ่มความชัดเจนและความกระชับ)
- PaperRater (เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนที่ต้องการตรวจสอบไวยากรณ์และการตรวจจับการลอกเลียนแบบ)
- Reverso (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลและการช่วยเหลือการเขียนตามบริบท)
- ต้นกล้า (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าและต้องการคำแนะนำการเขียนแบบเรียลไทม์)
- LanguageTool (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งอย่างละเอียดและการรองรับหลายภาษา)
- Jasper (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
- Wordtune (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยคำแนะนำการเขียนใหม่โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์)
คุณควรมองหาอะไรในคู่แข่งของ Grammarly?
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักวิชาชีพ หรือผู้สร้างเนื้อหา ตัวเลือกรูปแบบ Grammarly ที่เหมาะสมควรมีมากกว่าการตรวจสอบไวยากรณ์ AI ขั้นพื้นฐาน คุณต้องการการอ่านที่ดียิ่งขึ้นหรือไม่? ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง? การสนับสนุนหลายภาษา?
มาดูคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อสำรวจคู่แข่งของ Grammarly กัน 📃
- การตรวจสอบไวยากรณ์และสไตล์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือให้คำแนะนำที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับไวยากรณ์, น้ำเสียง, และสไตล์สำหรับโครงสร้างประโยค, น้ำเสียง, และความชัดเจน. เครื่องมือที่ดีที่สุดจะยังเน้นสิ่งเช่นการใช้เสียงแบบไม่กระตือรือร้นหรือประโยคที่ซับซ้อนเกินไปเพื่อให้การเขียนของคุณชัดเจนขึ้น
- การผสานรวม: ตรวจสอบความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มที่คุณต้องการ เช่น Microsoft Word และ Google Docs บางเครื่องมือยังมีส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่ทำงานได้โดยตรงในอีเมลหรือบนเว็บไซต์ ดังนั้นหากตรงกับความต้องการของคุณ ก็ควรใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้
- รองรับหลายภาษา: เลือกเครื่องมือที่รองรับการเขียนในหลายภาษา คู่แข่งที่แข็งแกร่งควรมีการตรวจสอบไวยากรณ์ในหลายภาษาและเข้าใจความแตกต่างทางภาษาเฉพาะ
- คุณสมบัติเพิ่มเติม: พิจารณาเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพื่อทำให้การเขียนของคุณดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การตรวจจับการลอกเลียนแบบช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาของคุณเป็นต้นฉบับ ในขณะที่การให้คะแนนความอ่านง่ายช่วยให้คุณประเมินได้ว่าการเขียนของคุณเข้าถึงได้ง่ายเพียงใด
- การสนับสนุนลูกค้า: เลือกเครื่องมือที่มีระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งและเอกสารประกอบที่ละเอียดเพื่อช่วยเหลือเมื่อจำเป็น
- ความสามารถของ AI ขั้นสูง: เลือกใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนผ่านคำแนะนำที่ชาญฉลาด การปรับสำนวน และการปรับโทนเสียง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Microsoft Word ได้เปิดตัวฟีเจอร์ตรวจสอบไวยากรณ์ในช่วงทศวรรษ 1990 กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือแรกๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการรวมการตรวจสอบการสะกดคำเข้ากับการแก้ไขไวยากรณ์
13 คู่แข่งที่ดีที่สุดของ Grammarly
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Grammarly คุณจะไม่ผิดหวังกับตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากมายที่มีอยู่ เครื่องมือเหล่านี้รองรับสไตล์การเขียน งบประมาณ และเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ที่นี่ เราจะสำรวจทางเลือก Grammarly ที่ดีที่สุด 13 รายการ โดยเน้นคุณสมบัติที่โดดเด่น จุดแข็ง ข้อจำกัด และเหตุผลที่อาจเหมาะกับความต้องการของคุณ 💁
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์)
พบกับ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงานในที่เดียว ที่ซึ่งงานทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำวัน โครงการ เป้าหมาย หรือแม้แต่การสนทนา มารวมไว้ด้วยกันเพื่อช่วยให้คุณมีระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถจัดการกำหนดเวลา ทำงานร่วมกับทีม และติดตามความคืบหน้าได้ทั้งหมดในที่เดียว
แต่ส่วนที่น่าสนใจคือ: ClickUp ยังช่วยให้การสร้างเนื้อหาและการจัดการเวิร์กโฟล์ยง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมัน มันปรับแต่งการเขียนของคุณผ่านการแนะนำแบบเรียลไทม์และทำให้โครงการของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
มาสำรวจกันว่าเครื่องมืออันทรงพลังของ ClickUp สามารถจัดการสิ่งที่ Grammarly ทำได้ และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือจัดการเอกสารอเนกประสงค์ที่ช่วยให้การเขียน แก้ไข และการสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น ตั้งแต่การร่างแผนโครงการ การทำงานร่วมกันในฐานความรู้และการจัดการปฏิทินเนื้อหา มันมีคุณสมบัติมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
โดยใช้หน้าเว็บซ้อนกัน, ตาราง, แม่แบบ, และตัวเลือกการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ คุณสามารถสร้างวิกิ, แผนงาน, และเอกสารที่มีการจัดระเบียบอย่างดีได้ เอกสารรองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกัน ทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนเอกสารได้พร้อมกัน
เหนื่อยกับการติดตามการติดตามงานที่สำคัญในการสนทนาของทีมเนื้อหาหรือไม่? ClickUp Assign Commentsช่วยให้คุณแท็กสมาชิกทีมเฉพาะเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบ
ผสานรวมอยู่ใน ClickUp,ClickUp Brainคือเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่ช่วยให้การเขียนและแก้ไขเนื้อหามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพ, นักเรียน, และนักสร้างสรรค์, AI Writer ของมันช่วยสร้างสรรค์และปรับแต่งเนื้อหาใด ๆ และช่วยคิดค้นไอเดีย
สมมติว่าคุณกำลังร่างบทความบล็อกของบริษัทเกี่ยวกับ AI สำหรับนักพัฒนา
ClickUp Brain สามารถช่วยคุณสร้างร่างเริ่มต้น เขียนใหม่บางส่วนเพื่อความชัดเจน หรือสรุปเอกสารยาวๆ ให้เป็นข้อสรุปที่กระชับได้ ความสามารถในการแก้ไขของมันสามารถขัดเกลาเนื้อหาของคุณและเปลี่ยนโทนได้ตามที่คุณต้องการ คุณยังสามารถปรับโครงสร้างประโยค ปรับปรุงการเลือกใช้คำ และตรวจสอบความสม่ำเสมอในงานเขียนของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการงาน: แบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานย่อยใน ClickUpที่จัดการได้ง่ายขึ้น เพื่อให้คุณทำงานได้ตามแผน วัดความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ และสนับสนุนการทำงานอัตโนมัติของ AI
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: สื่อสารกับทีมของคุณ สร้างหัวข้อการสนทนา และเชื่อมต่ออย่างราบรื่นผ่านการโทรด้วยเสียงและวิดีโอด้วยClickUp Chat
- การผสานรวม: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการที่มีอยู่แล้วในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น Google Drive กับClickUp Integrations
- เทมเพลตสำเร็จรูป:เข้าถึงเทมเพลตของ ClickUpสำหรับการสร้างเนื้อหาและวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการเริ่มต้นจากศูนย์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การสร้างการตั้งค่าที่สมบูรณ์แบบอาจใช้เวลามากด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp
- แม้ว่าแอปมือถือของ ClickUp จะใช้งานได้ แต่ฟีเจอร์อาจไม่ลึกซึ้งเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาและง่ายที่สุดในการตั้งค่าสำหรับเรา การติดตามงานนั้นง่ายมากพร้อมรายละเอียดที่ละเอียดมาก การแชร์กับทีมและการเชิญสมาชิกใหม่ให้ร่วมมือกับคณะกรรมการและงานนั้นง่ายมาก การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามก็เป็นไปได้เช่นกัน โดยมีแอปพลิเคชันให้เลือกมากมาย การผสานรวมกับ Datadog และ Clickup ช่วยได้มากในการสร้างงานสำหรับเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขใน Clickup และทีมสามารถเริ่มทำงานกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ทันที การสนับสนุนลูกค้าเป็นประโยชน์มาก เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้มากที่สุดตลอดโครงการของเรา
⚙️โบนัส: ลองใช้คำแนะนำการเขียนด้วย AIเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนของคุณ สร้างไอเดียใหม่ๆ และสร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดาย
2. ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การเขียนเชิงลึกและข้อเสนอแนะที่ครอบคลุม)
ในฐานะคู่แข่งที่แข็งแกร่งของ Grammarly, ProWritingAid มอบการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำที่ครอบคลุม พร้อมคำแนะนำด้านสไตล์ในเวอร์ชันฟรี
แผนพรีเมียมของมันปลดล็อกคุณสมบัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเดียวกันและการตรวจสอบแท็กบทสนทนา—เครื่องมือที่ Grammarly ไม่มี ProWritingAid ยังมีส่วนขยายเบราว์เซอร์และการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Scrivener
คุณสมบัติเด่นของ ProWritingAid
- วิเคราะห์แง่มุมต่าง ๆ ของการเขียนของคุณ รวมถึงสไตล์ ความอ่านง่าย ไวยากรณ์ และคำที่ใช้มากเกินไป พร้อมรายงานโดยละเอียด
- ยกระดับงานเขียนของคุณด้วยฟีเจอร์ Rephrase ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการปรับใช้คำหรือวลีทางเลือก
- ใช้โหมดการแก้ไขที่แตกต่างกัน เช่น แก้ไขสปาร์คส์ และ สปาร์คส์ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการอ่าน และเพิ่มรายละเอียดทางประสาทสัมผัส รวมถึงบทสนทนาที่น่าสนใจหรือการเปรียบเทียบ
- เข้าถึงพจนานุกรมคำพ้องความหมายในตัวเพื่อแนะนำคำที่เหมาะสมตามบริบท เหมาะสำหรับการแทนคำซ้ำซากหรือค้นหาภาษาที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ProWritingAid
- ขาดบริบทในการเขียนนิยาย ทำให้ไม่เหมาะสำหรับโครงการสร้างสรรค์
ราคา ProWritingAid
- ฟรี
- พรีเมียม: 30 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียมโปร: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก ProWritingAid
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ProWritingAid อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ ProWritingAid บน Chrome ทุกวัน และฉันได้สังเกตเห็นว่ามันมีการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเบราว์เซอร์ Chrome ขณะใช้งานเว็บไซต์เช่น X หรือแม้กระทั่งเมื่อพิมพ์อะไรในอีเมล; มันจะขีดเส้นใต้และตรวจจับข้อผิดพลาดที่ฉันทำขณะพิมพ์ ฉันไม่ชอบที่ต้องปิดและเปิดใช้งานมันเมื่อมันผสานรวมขณะทำงานบน Firefox ฉันเคยประสบปัญหานี้ครั้งหนึ่งซึ่งฉันคิดว่ามันเป็นบั๊กและจำเป็นต้องแก้ไข
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บางภาษา เช่น ฟินแลนด์และฮังการี เป็นภาษาที่ท้าทายสำหรับโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์เป็นพิเศษ เนื่องจากมีกฎที่ซับซ้อนและการผันคำที่กว้างขวาง การพัฒนาเครื่องมือสำหรับภาษาเหล่านี้ต้องใช้การเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 โปรแกรมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ProWritingAid
3. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงความอ่านง่ายและความชัดเจนในการเขียน)
แอป Hemingway ช่วยคุณตัดคำที่ไม่จำเป็นและทำให้ประโยคซับซ้อนง่ายขึ้น เมื่อคุณวางข้อความของคุณลงในตัวแก้ไขออนไลน์ฟรี มันจะเน้นคำวิเศษณ์ ประโยคแบบผู้พูดไม่ชัดเจน และประโยคที่ยากต่อการอ่าน รุ่นอัปเกรดของมันให้คำแนะนำจาก AI สำหรับประโยคซับซ้อน และสามารถช่วยแก้ปัญหาการเขียนติดขัดได้ด้วยการเติมประโยคให้สมบูรณ์ตามสไตล์ของคุณ
มันยังให้คะแนนความอ่านง่ายเพื่อวัดว่างานเขียนของคุณเข้าถึงได้มากเพียงใด หากคุณกำลังทำงานบนแพลตฟอร์มเช่น WordPress หรือ Medium แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป Hemingway ช่วยให้คุณเผยแพร่ได้โดยตรงจากตัวแก้ไข
คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor
- ระบุปัญหาต่างๆ ในข้อความของคุณ ตั้งแต่ประโยคยาวเหยียดไปจนถึงการใช้คำกริยารับผิดชอบโดยอ้อมและคำกริยาวิเศษณ์ ด้วยระบบรหัสสี
- รับคำแนะนำทันทีเพื่อทำให้การเขียนของคุณง่ายขึ้นและดีขึ้นสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
- ใช้รูปแบบการจัดรูปแบบต่างๆ เช่น หัวข้อ ตัวหนา และตัวเอียงได้โดยตรงภายในตัวแก้ไข
- ลองใช้โหมดโฟกัสเพื่อลดสิ่งรบกวนขณะเขียน ทำให้คุณมีสมาธิอยู่กับเนื้อหาได้อย่างเต็มที่
- ตั้งเป้าหมายการอ่านให้เหมาะสมโดยตรวจสอบระดับชั้นของเนื้อหาและปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- ผู้ใช้บ่นว่ามันไม่ช่วยรักษาโทนการสนทนา
- มันไม่ได้ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทางการสะกด, ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์, หรือโครงสร้างของประโยค
ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- ฟรี
- บุคคล 5K: $10/เดือน
- รายบุคคล 10K: $15/เดือน
- ทีม 10K: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hemingway Editor อย่างไรบ้าง?
ฉันอยากเห็นคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขเนื้อหา แต่ในฐานะเครื่องมือฟรี มันก็ครอบคลุมดีอยู่แล้ว แม้ว่าจะมีแอปสำหรับเดสก์ท็อป แต่กลไกการซื้อค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจากมีการออกเวอร์ชันแยกต่างหากแทนที่จะเป็นแบบสมัครสมาชิกหรืออัปเดตต่อเนื่อง
🔍 คุณรู้หรือไม่?โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์หลายแห่งได้รับแรงบันดาลใจจากคู่มือการเขียนแบบดั้งเดิมเช่น The Elements of Style โดย Strunk และ White ซึ่งนำกฎเกณฑ์ที่ได้รับการบัญญัติไว้ตั้งแต่ก่อนยุคเครื่องมือดิจิทัลมาใช้
4. Slick Write (เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่คำนึงถึงงบประมาณและต้องการตรวจสอบไวยากรณ์ฟรี)
Slick Write เป็นเครื่องมือการเขียนที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบเนื้อหาของคุณโดยการตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ปัญหาโครงสร้างประโยค และความไม่สอดคล้องทางสไตล์ มันให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับการไหลของงานเขียนของคุณและแนะนำการปรับปรุงเพื่อให้เนื้อหาของคุณคมชัดและน่าสนใจยิ่งขึ้น
รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับความลื่นไหล ความเข้าใจง่าย และคำศัพท์ของมันโดดเด่นมาก เช่นเดียวกับลิงก์ที่เป็นประโยชน์ไปยัง Wikipedia และ Urban Dictionary เพื่อเสริมบริบท
คุณสมบัติเด่นของ Slick Write
- ติดตามตัวชี้วัดการเขียนที่สำคัญโดยใช้ดัชนีการใช้ประโยคถูกกระทำ ดัชนีวลีบุพบท และดัชนีความอ่านง่ายอัตโนมัติ
- รับรายละเอียดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคำกริยาวิเศษณ์, คำสรรพนาม, คำทำหน้าที่, และคำที่ไม่ค่อยใช้ในเนื้อหา
- ประเมินรูปแบบและน้ำเสียงในการเขียนของคุณเพื่อเพิ่มความชัดเจนและการมีส่วนร่วม; มันยังช่วยชี้ให้เห็นคำวิเศษณ์ที่ไม่จำเป็นและวลีที่อ่อนแออีกด้วย
- สร้างรายงานที่ครอบคลุมเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของงานเขียนของคุณ
- เอาชนะภาวะตันทางความคิดด้วยเกมเชื่อมโยงคำศัพท์ ซึ่งคุณสามารถป้อนคำหรือไฮไลต์ข้อความเพื่อค้นพบอุปมาอุปไมยและแนวคิดใหม่ๆ
ข้อจำกัดของ Slick Write
- จำนวนตัวอักษรจำกัดที่ 200,000 ตัวอักษร ดังนั้นหากคุณมีข้อความยาวกว่านี้ กรุณาส่งเป็นหลายส่วน
- บางครั้งมันให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง
ราคาของ Slick Write
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Slick Write
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Slick Write อย่างไรบ้าง?
ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่สิ่งนี้ทำได้ไม่ใช่การ 'ตัดสิน' ผลงานของคุณ แต่เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงผลงานของคุณ มันจะเป็นการไร้เหตุผลหากจะรับคำวิจารณ์จากโปรแกรมง่ายๆ แบบนี้
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: แม้ว่าโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์จะสามารถจับข้อผิดพลาดได้มากมาย แต่ก็ไม่สามารถจับได้ทุกอย่างเสมอไป โปรดเชื่อมั่นในสัญชาตญาณและความรู้ด้านการเขียนของคุณ เพื่อเสริมคำแนะนำจากเครื่องมือนี้
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hemingway (รีวิวและราคา)
5. นักเขียน (เหมาะที่สุดสำหรับการรับประกันความสอดคล้องของแบรนด์และความสม่ำเสมอในการสื่อสารองค์กร)
ถามนักเขียน โดย Writer ตรวจสอบงานเขียนของคุณเทียบกับคู่มือสไตล์ของแบรนด์และรับรองความสอดคล้องกันของเนื้อหาทั้งหมด ตัวตรวจสอบความครอบคลุมช่วยให้ทีมสามารถแชร์ข้อความที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ติดตามประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล และหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่เป็นลบหรือไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ Writer ยังมีเครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาได้หลากหลาย ตั้งแต่ข้อความสั้นไปจนถึงบทความยาว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของนักเขียน
- สร้างคู่มือสไตล์ส่วนบุคคลเพื่อรักษาความสอดคล้องของเสียงแบรนด์ในเนื้อหาประเภทต่างๆ
- ใช้แอปต่างๆ ที่มันรวมไว้ รวมถึง Blog Builder เพื่อสร้างโพสต์บล็อกจากหัวข้อข่าว และ Recaps เพื่อสรุปการบันทึก
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ให้ทำการอัปโหลดไฟล์ที่สำคัญ, อ้างอิง URL ที่น่าเชื่อถือ, หรือค้นหาข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือ
- เลือกโหมดต่าง ๆ ตามความต้องการของคุณ: ทั่วไป สำหรับการระดมความคิด, เอกสาร สำหรับไฟล์เฉพาะ, หรือ กราฟความรู้ สำหรับข้อมูลบริษัท
ข้อจำกัดของนักเขียน
- เครื่องมือสร้างบล็อกใช้ภาษาที่ไม่เข้ากับโทนเสียงของแบรนด์
- ปลั๊กอินมีให้ใช้งานตามซอฟต์แวร์แต่ละตัว ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องค้นหาและติดตั้งปลั๊กอินสำหรับแต่ละแอปพลิเคชันที่คุณใช้
การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน
- ทีม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้ (สูงสุด 5 ผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Writer อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบส่วนใหญ่เกี่ยวกับ Writer ฉันต้องการให้ห้องสมุดคำสั่งถูกขยายเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่เน้นการตลาดอย่างเดียวมากขึ้น มันมีสิ่งที่ดีมากมายสำหรับการตลาดผลิตภัณฑ์และการสร้าง แต่มีน้อยสำหรับความต้องการการสร้าง, ABM, เป็นต้น ฉันใช้ฟังก์ชันแชทสำหรับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งก็โอเค แต่จะดีมากหากมีคำสั่ง/แอปพลิเคชันในตัวเพิ่มเติม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังเขียนเพื่อเป้าหมายเฉพาะ (เช่น SEO, มาตรฐานทางวิชาการ หรือความอ่านง่าย) ให้ตั้งค่าตัวตรวจสอบไวยากรณ์ของคุณให้เน้นที่พื้นที่เหล่านั้นเพื่อการตรวจสอบที่มีเป้าหมายมากขึ้น
6. ขิง (เหมาะที่สุดสำหรับไวยากรณ์ที่ใช้งานง่ายและการตรวจสอบการสะกดคำด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาด)
Ginger Software เป็นเครื่องมือตรวจทานและช่วยเขียนด้วย AIที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ( ) เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เรียนภาษาทุกระดับ ช่วยเพิ่มความชัดเจนและประสิทธิภาพในการเขียนสำหรับความต้องการที่หลากหลาย พร้อมด้วยระบบตรวจเช็คเรียงความที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร ซึ่งช่วยปรับแต่งเนื้อหาที่มีความยาวได้อย่างแม่นยำ
ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 ระบบได้ให้บริการผู้ใช้ด้วยการแก้ไขตามบริบทขั้นสูง เครื่องมือปรับประโยคเพื่อปรับปรุงน้ำเสียงและสไตล์ และเครื่องมือแปลภาษาที่รองรับมากกว่า 40 ภาษา
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ GDPR ซึ่งรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ด้วยโปรโตคอลความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด
คุณสมบัติเด่นของขิง
- รับเทรนเนอร์ส่วนตัวเพื่อคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ มุ่งเน้นการปรับปรุงไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค
- ผสานรวมเป็นเว็บแอป, แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, และแอปมือถือ พร้อมกับเครื่องมือเช่น Microsoft Word, เว็บเบราว์เซอร์, และระบบภายในอื่น ๆ
- เพิ่มคำศัพท์ที่กำหนดเองลงในพจนานุกรมส่วนตัวของคุณ เพื่อให้ Ginger สามารถจดจำคำศัพท์เฉพาะทางหรือชื่อเฉพาะที่คุณใช้บ่อย
- เพิ่มความหลากหลายในคำศัพท์ของคุณด้วยการรับคำแนะนำคำที่มีความหมายใกล้เคียงตามบริบท เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำ
ข้อจำกัดของขิง
- มันไม่มีระบบตรวจจับการคัดลอกผลงานในตัว
- ตามรายงานของผู้ใช้ บางครั้งมันให้คำแปลที่ไม่ถูกต้อง
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจดูล้าสมัย
ราคาขิง
- ฟรี
- 2 ปี: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายปี: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายไตรมาส: 6.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- รายเดือน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมขิง: $4.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวขิง
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Ginger อย่างไรบ้าง?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Ginger คือการอธิบายข้อผิดพลาดแต่ละข้อ ทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดข้อผิดพลาดและวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต Ginger มีเครื่องมือการเขียนและแก้ไขที่หลากหลายซึ่งสามารถช่วยผู้ใช้ปรับปรุงงานเขียนของพวกเขา ฉันพอใจมากกับสิ่งที่ Ginger นำเสนอ Ginger จำเป็นต้องอัปเกรดส่วนเสริมสำหรับ MS Office Suite และแอปพลิเคชัน Ginger Desktop เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันแบบเก่าที่ต้องปรับปรุง UI
🔍 คุณรู้หรือไม่?นักประวัติศาสตร์มักยกย่องมาร์คัส ทูลเลียส ไทโร ทาสและเลขานุการของซิเซโรในสมัยโรมันโบราณ ว่าเป็นหนึ่งในบรรณาธิการยุคแรก ๆ เขาได้ถอดความสุนทรพจน์ของซิเซโร พัฒนาระบบย่อความ และปรับปรุงงานเขียนของนายท่านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการปรับคำให้ชัดเจนและกระชับ)
QuillBot เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจรที่รวมเครื่องมือหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ตัวสรุปในตัวสามารถย่อข้อความยาวๆ ให้เป็นบทสรุปที่กระชับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ตัวตรวจสอบไวยากรณ์และการลอกเลียนแบบจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงงานเขียนที่เป็นต้นฉบับ
นอกจากนี้ โปรแกรมแปลภาษายังรองรับมากกว่า 45 ภาษา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งและเรียบเรียงคำแปลได้อย่างราบรื่น ระบบปรับแต่งด้วยปัญญาประดิษฐ์จะเรียนรู้ความชอบของผู้ใช้เพื่อเพิ่มความเกี่ยวข้องของคำแนะนำ และยังมีเครื่องมือที่ผสานรวมสำหรับการวิเคราะห์โทนเสียง ความคล่องตัว และการปรับแต่งการเขียนให้เป็นทางการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- ตรวจสอบข้อความของคุณกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อระบุการลอกเลียนที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรักษาความเป็นต้นฉบับ
- สร้างการอ้างอิงสำหรับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการอ้างอิงทางวิชาการและวิชาชีพอย่างถูกต้อง
- ใช้โหมดการเขียนที่แตกต่างกัน เช่น มาตรฐาน, ความคล่องแคล่ว, ทางการ, และ สร้างสรรค์ เพื่อปรับรูปแบบการถอดความให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ
- เข้าถึงเครื่องมือ QuillBot ทั้งหมดในที่เดียวด้วย QuillBot Flow โปรแกรมประมวลผลคำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ผสาน QuillBot เข้ากับกระบวนการเขียนของคุณด้วยส่วนขยายสำหรับ Google Chrome, Microsoft Word และ Google Docs หรือใช้แอปพลิเคชันบน macOS
ข้อจำกัดของ QuillBot
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการใช้งานไว้ที่ห้าครั้งต่อวัน
- มันปรับคำที่จำกัดใหม่และไม่ให้คำแนะนำสำหรับการสร้างประโยค
- เครื่องมือนี้ไม่รับประกันเนื้อหาที่ไม่ซ้ำเมื่อทำการเขียนใหม่
- แผนฟรีมีขีดจำกัดการเขียนใหม่ 700 ตัวอักษร; ผู้ใช้ต้องเขียนใหม่ทีละส่วนเล็ก ๆ ของข้อความ ซึ่งอาจไม่มีประสิทธิภาพสำหรับเนื้อหาที่ยาว
ราคาของ QuillBot
- ฟรี
- รายเดือน: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายครึ่งปี: 6 ดอลลาร์ 66 เซนต์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- รายปี: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง QuillBot อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้มันไปแล้วสองบท มันดีกว่า Grammarly มาก ซึ่งฉันเริ่มไม่ชอบมันแล้ว ตอนแรกฉันไม่เห็นว่าทางขวามือคุณสามารถคลิกที่การเปลี่ยนแปลงได้ ฉันต้องอ่านข้อความไปทีละบรรทัด ซึ่งช้าเกินไป ถ้าคุณใช้ทางขวามือซึ่งคุณควรใช้ ทางซ้ายมือจะไม่ทัน หากคุณกำลังเขียนนิยาย คุณไม่สามารถยอมรับทุกอย่างได้เนื่องจากคำแสลงและอื่นๆ ฉันคิดว่าสำหรับงานเขียนที่ไม่ใช่นิยาย ฉันจะรู้สึกสบายใจที่จะยอมรับได้ แต่ถึงอย่างนั้น การอ่านงานของคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ ฉันหวังว่าจะสามารถกรองการยอมรับทั้งหมดได้ เช่น การเว้นวรรคเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมาก ฉันแค่อยากจะยอมรับทั้งหมดเหล่านั้น
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์อาจพลาดข้อผิดพลาด เช่น 'their' กับ 'there' หรือ 'its' กับ 'it's' ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปยอดนิยมที่เขียนเรียงความให้คุณ (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
8. PaperRater (เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนที่ต้องการตรวจสอบไวยากรณ์และการตรวจจับการคัดลอกผลงาน)
PaperRater ให้บริการตรวจสอบไวยากรณ์และตรวจจับการคัดลอกผลงาน ทำให้เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระบบตรวจจับการคัดลอกผลงานจะเปรียบเทียบเนื้อหาของคุณกับแหล่งข้อมูลออนไลน์มากกว่า 20 พันล้านแหล่ง และแสดงรายการ URL ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน
คุณยังสามารถรับคะแนนอัตโนมัติสำหรับเอกสารของคุณได้ และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์และความเหมาะสมตามระดับชั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PaperRater
- ใช้เครื่องมือสร้างคำศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ ดูคำศัพท์ในบริบทจริง และเรียนรู้ผ่านการเชื่อมโยงความหมาย
- ทำแบบทดสอบ คำที่มักสับสน เพื่อพัฒนาไวยากรณ์และคำศัพท์
- รับข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับการเขียนของคุณ รวมถึงการเสริมคำศัพท์ การปรับปรุงสไตล์ การแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค
- ประเมินผลการเขียนของคุณด้วยการให้คะแนนอัตโนมัติตามปัจจัยต่างๆ เช่น การเลือกใช้คำ การสะกดคำ และไวยากรณ์
ข้อจำกัดของ PaperRater
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขัดข้อง, อินเทอร์เฟซโดยรวมที่คล้ายสแปม, และโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิด
- รองรับเฉพาะผู้ใช้ที่พูดภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาของ PaperRater
- ฟรี
- พรีเมียม: $11. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ PaperRater
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง PaperRater อย่างไรบ้าง?
มันให้คำแนะนำและคำใบ้ที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงการเขียนให้ดีขึ้นเล็กน้อยโดยไม่เสียสไตล์มากเกินไป ระบบการให้คะแนนยังช่วยกระตุ้นให้ฉันทำงานหนักขึ้นและอาจทำได้ดีขึ้นด้วย ฉันไม่ชอบระบบการให้คะแนนมากนัก มันแสดงให้คุณเห็นว่าระดับการเขียนของคุณอยู่ที่ระดับชั้นไหนและคุณจะได้คะแนนประมาณไหน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประโยคที่ยาวที่สุดในวรรณกรรมพบได้ใน Les Misérables โดยวิกเตอร์ อูโก ประโยคดังกล่าวมีความยาวมากกว่า 800 คำและกล่าวถึงยุทธการวอเตอร์ลู—เป็นหลักฐานว่างานศิลปะที่สร้างสรรค์และเป็นต้นตำรับอย่างแท้จริงไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกฎไวยากรณ์เสมอไป
9. Reverso (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลและการช่วยเหลือการเขียนตามบริบท)
Reverso เป็นเครื่องมือแปลภาษาเป็นหลักที่รองรับ 14 ภาษา พร้อมให้บริการการแปลตามบริบท คำแนะนำคำที่มีความหมายใกล้เคียง และการตรวจสอบไวยากรณ์ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับผู้เรียนที่ต้องการฟังการออกเสียงจากเจ้าของภาษาและเห็นการผันคำกริยา
ในขณะที่เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัด แผนพรีเมียมมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งกว่า รวมถึงการตรวจสอบข้อความเพิ่มเติมและการเขียนประโยคใหม่
คุณสมบัติเด่นของ Reverso
- แปลข้อความของคุณเป็น 25 ภาษา พร้อมคู่มือการผันคำกริยาอย่างละเอียดสำหรับแต่ละภาษา
- ใช้ พจนานุกรมคำพ้องความหมาย เพื่อพัฒนาคำศัพท์ของคุณและรับตัวอย่างการใช้คำและวลีในบริบท
- สร้างและทบทวนบัตรคำโดยอิงจากประวัติการค้นหาของคุณเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
- ใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อการแปลและค้นหาคำนิยามอย่างรวดเร็วขณะท่องเว็บ
ข้อจำกัดของ Reverso
- การแปลที่ไม่ถูกต้อง, ทำให้สับสน, และทำให้เข้าใจผิด
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเครื่องมือเดสก์ท็อปทุกครั้งที่คุณใช้งาน
ราคาของ Reverso
- ฟรี
- พรีเมียม: $6.49/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 23. 39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Reverso
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Reverso อย่างไรบ้าง?
นี่เป็นแอปพลิเคชันที่ดี และคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือการแก้ไขไวยากรณ์ เพราะมันแก้ไขข้อผิดพลาดมากมายที่ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอาจมองไม่เห็น แต่จะเห็นได้ชัดสำหรับเจ้าของภาษา ข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่ฉันพบในแอปพลิเคชันนี้คือขาดคำศัพท์ที่ครอบคลุมมากขึ้น เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ดี แต่ก็ขาดคำศัพท์และมีขีดจำกัดของจำนวนตัวอักษรที่ต่ำมาก
10. ต้นกล้า (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าและต้องการคำแนะนำการเขียนแบบเรียลไทม์)
Sapling ผสานการทำงานกับระบบ CRM และแพลตฟอร์มการส่งข้อความได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้ทีมขายและทีมสนับสนุนสามารถสร้างคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะแก้ไขไวยากรณ์แล้ว ยังช่วยให้คุณสามารถแทรกวลีหรือประโยคที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว ช่วยย่นระยะเวลาในการตอบกลับ
ผู้จัดการสามารถติดตามประสิทธิภาพของทีมได้ผ่านการบันทึกคะแนนและรายงานข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน ปรับคำใหม่ เพื่อปรับปรุงความชัดเจนและความอ่านง่ายของประโยค
คุณสมบัติเด่นของต้นกล้า
- รับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงน้ำเสียงและสไตล์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- เขียนข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ Autocomplete Everywhere™ ที่ใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม
- ตรวจจับเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือในการสื่อสารของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าและการให้คะแนนคุณภาพจากข้อมูลการสนทนาจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น ServiceNow, Salesforce, Zendesk, Amazon Connect และ Twilio Flex
ข้อจำกัดของต้นกล้า
- บางครั้งอาจทำเครื่องหมายข้อความที่เขียนโดยมนุษย์ว่าเป็นข้อความที่สร้างโดย AI
- การตั้งค่าและผสานรวมคุณสมบัติของมันมีความท้าทายทางเทคนิคและใช้เวลามาก
ราคาต้นกล้า
- ฟรี
- ข้อดี: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวต้นกล้า
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sapling อย่างไรบ้าง?
สิ่งแรกที่ฉันสังเกตเห็นคือเว็บไซต์ที่ดูเรียบง่ายและแบนราบ มันทำให้ฉันรู้สึกว่าซอฟต์แวร์นี้อาจไม่ค่อยเสถียรนัก แต่คงต้องลองใช้งานจริงถึงจะรู้...เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ใช้ได้เพียง 2,000 ตัวอักษร แต่ถ้าคุณสมัครทดลองใช้ฟรี คุณสามารถรับแผน Pro ได้เป็นเวลา 30 วัน...ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูเหมือนไม่ค่อยเป็นมิตรหรือสะดวกนัก ฉันได้ดูวิดีโอสอนการใช้ผู้ช่วยเขียน AI ของพวกเขาแล้ว แต่ไม่ทราบว่าจะหาตัวตรวจจับ AI ของพวกเขาได้จากที่ไหนในบัญชีของฉัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? การเป็นอาชีพด้านการแก้ไขงานกลายเป็นที่แพร่หลายในศตวรรษที่ 19 เมื่อการเพิ่มขึ้นของหนังสือพิมพ์และการพิมพ์จำนวนมากสร้างความต้องการในการควบคุมคุณภาพ
11. LanguageTool (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งอย่างละเอียดและการรองรับหลายภาษา)
LanguageTool ให้บริการตรวจสอบไวยากรณ์ การสะกดคำ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และคำแนะนำด้านสไตล์เพื่อปรับปรุงความชัดเจนและน้ำเสียง เวอร์ชันพรีเมียมมีการวิจารณ์เพิ่มเติม คำแนะนำคำพ้องความหมาย และการตรวจจับข้อผิดพลาด เช่น ชื่อที่สะกดผิดหรือตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง มีความโดดเด่นในการรองรับหลายภาษา ครอบคลุมมากกว่า 30 ภาษาและสำเนียง
ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับโปรแกรมสำนักงานยอดนิยม เช่น Google Docs และ Microsoft Word พร้อมทั้งมีส่วนเสริมสำหรับเบราว์เซอร์ เพื่อรองรับการใช้งานบนหลากหลายแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LanguageTool
- ใช้ โหมดพิถีพิถัน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ โดยเน้นการแก้ไขสไตล์และน้ำเสียงเฉพาะเจาะจง
- เพิ่มคำเฉพาะลงในพจนานุกรมส่วนตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกทำเครื่องหมายซ้ำ ๆ ช่วยให้ประสบการณ์การตรวจทานเอกสารเป็นไปอย่างที่ต้องการ
- สรุปความข้อความของคุณเพื่อความสุภาพ ความลื่นไหล และความกระชับด้วยฟีเจอร์ AI
ข้อจำกัดของเครื่องมือตรวจสอบภาษา
- คำแนะนำทางไวยากรณ์มีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในเวอร์ชันฟรี
- การจดจำภาษาอัตโนมัติไม่ถูกต้องเมื่อมีการใช้สองภาษาในเอกสารเดียวกัน
ราคาของ LanguageTool
- 2 ปี: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายปี: $5.83/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายไตรมาส: $14.97/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายเดือน: $24.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $11. 07/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ LanguageTool
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LanguageTool อย่างไรบ้าง?
LanguageTool อนุญาตให้ฉันเพิ่มคำใหม่ลงในพจนานุกรมส่วนตัวของฉันได้ แต่ไม่อนุญาตให้ฉันจัดประเภทคำนั้น และด้วยเหตุนี้ LanguageTool จึงยอมรับคำจากพจนานุกรมแต่ปิดการตรวจสอบไวยากรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น คำที่เพิ่มเข้าไปเป็นกลางทางภาษา แต่ฉันเพิ่มคำเหล่านี้มาจากข้อความที่เขียนในภาษาเฉพาะ
⚙️โบนัส: เรียนรู้วิธีทำให้เนื้อหาดูเป็นมนุษย์มากขึ้นเพื่อให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณดูมีความเป็นธรรมชาติ เข้าถึงง่าย และน่าสนใจยิ่งขึ้น
12. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนสร้างสรรค์และสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
Jasper เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหา มันนำเสนอชุดเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนเนื้อหา รวมถึงเทมเพลต 50 แบบสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดียและบทความบล็อก
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Brand Voice ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝึก AI ให้เลียนแบบโทนและสไตล์เฉพาะตัวของพวกเขาได้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกันในทุกเนื้อหาที่ผลิตออกมา
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- โต้ตอบกับ Jasper เหมือนผู้ร่วมงานผ่านฟังก์ชันแชท โดยให้คำแนะนำและรับคำแนะนำเนื้อหาทันทีในรูปแบบการสนทนา
- เพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของคุณด้วยคุณสมบัติการป้อนคำหลักและ Surfer SEO ที่ผสานรวมไว้สำหรับกลยุทธ์
- ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาและรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการปรับปรุงตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- กำหนดกฎและรูปแบบที่ต้องการสำหรับการใช้งานคำศัพท์ ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอนโดยใช้คู่มือรูปแบบ
- สำรวจไดเรกทอรีของแอปพลิเคชันมากกว่า 90 รายการในห้องสมุดแอป AI ซึ่งแต่ละแอปได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนด้านต่างๆ ของแคมเปญการตลาดของคุณ
ข้อจำกัดของแจสเปอร์
- ผลลัพธ์มักถูกกล่าวหาว่าทั่วไปและไม่ถูกต้อง ขาดความคิดสร้างสรรค์และความละเอียดอ่อน
- การแปลในภาษาต่างๆ โดยเฉพาะภาษาเยอรมัน มักจะไม่ถูกต้อง
ราคาของแจสเปอร์
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Jasper เพื่อเสริมการเขียนของฉัน มันให้ไอเดียและช่วยป้องกันไม่ให้ฉันติดขัดในการเขียน อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ฉันไม่ชอบจริงๆ แต่คุณต้องเก่งในการเขียน prompt เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อ prompt ของคุณเขียนไม่ดี Jasper ก็จะเขียนไม่ดีเช่นกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? เครื่องหมายจุลภาคแบบออกซ์ฟอร์ด หรือการละเว้นเครื่องหมายนี้ ได้จุดประกายการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนมาหลายปีแล้ว ในปี 2018 ข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับการละเว้นเครื่องหมายนี้ทำให้บริษัทผลิตภัณฑ์นมแห่งหนึ่งต้องสูญเสียเงิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องหมายวรรคตอนสามารถมีผลต่อผลประโยชน์มหาศาลได้!
13. Wordtune (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยคำแนะนำการเขียนใหม่โดยใช้ AI)
ไม่เหมือนกับเครื่องมือตรวจทานแบบดั้งเดิม WordTune มุ่งเน้นการปรับปรุงประโยคทั้งหมด เพียงแค่นำเมาส์ไปวางเหนือประโยคใดก็ได้ ระบบจะเสนอคำแนะนำหลายรายการเพื่อปรับปรุงประโยคนั้น เวอร์ชันพรีเมียมจะมอบคำแนะนำด้านสไตล์เพิ่มเติมและสามารถแปลงานเขียนของคุณเป็นภาษาต่างๆ กว่า 40 ภาษา
นอกเหนือจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว ฟังก์ชัน เขียนต่อ ของมันทำให้โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างWordtune และ Grammarly ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับข้อความเดิมของคุณเมื่อคุณติดขัด นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวสรุปเพื่อย่อบทความหรือเอกสารที่ยาวได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- เสริมสร้างการเขียน รวมถึงคำอธิบาย ตัวอย่าง ข้อโต้แย้ง และการใช้การเปรียบเทียบ ด้วยเครื่องมือ เครื่องเทศ
- ปรับความยาวของข้อความให้ตรงตามข้อกำหนดจำนวนคำที่กำหนด รวมถึงบทสรุปที่กระชับหรือการขยายความอย่างละเอียด
- รับคำพ้องความหมายที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเลือกใช้คำของคุณ
- ปรับโทนอารมณ์ของข้อความของคุณให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณต้องการโทนที่เป็นทางการ เป็นกันเอง หรือโน้มน้าวใจ
- สร้างเนื้อหาสำหรับข้อความ, ข้อความ, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, และอื่น ๆ, ทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Wordtune
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการใช้งานไว้ที่ 10 รอบการสร้าง AI ต่อวัน
ราคาของ Wordtune
- พื้นฐาน: ฟรี
- ขั้นสูง: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $15.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wordtune อย่างไรบ้าง?
นอกจากนี้ยังมีปัญหาขัดข้องและบางครั้งก็ใช้งานไม่ได้เลย หรือเมื่อเลือกตัวเลือกย่อหน้าก็จะวิเคราะห์แค่เป็นประโยคเดียว มีช่วงระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่เกิดปัญหาขัดข้องอย่างต่อเนื่อง แต่ดูเหมือนจะลดลงแล้ว ไม่มีราคาสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรเหมือนคู่แข่งบางราย - หากมีส่วนลดอะไรก็จะช่วยได้มากทีเดียว ผม/ฉันอาจจะเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นเพราะเหตุผลนี้ (แม้ว่าผม/ฉันจะชอบ Wordtune มากกว่าก็ตาม)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ขนาดตลาดซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวยากรณ์ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR)9.5% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2032 โดยในปี 2032 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 3.2 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากความต้องการเครื่องมือการเขียนขั้นสูงที่เพิ่มขึ้นทั้งในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพและส่วนบุคคล
เลือกทางที่ 'เขียน' ด้วย ClickUp
การค้นหาผู้ช่วยเขียนที่เหมาะสมซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อมีตัวเลือกมากมาย เครื่องมือที่เราได้สำรวจมานั้นมีฟีเจอร์หลากหลาย ตั้งแต่การตรวจแกรมม่าขั้นสูงไปจนถึงการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ มอบทางเลือกมากมายให้คุณได้พัฒนาทักษะการเขียนให้เฉียบคมยิ่งขึ้น
แต่ทำไมต้องหยุดแค่การเขียน? ClickUp แอปเดียวที่ครบทุกความต้องการในการทำงาน คือแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการรวมทุกการเขียน การจัดระเบียบ และการทำงานร่วมกันของคุณไว้ในที่เดียว
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่แผนงานโครงการไปจนถึงบทความบล็อกได้อย่างง่ายดาย กำลังทำงานร่วมกันอยู่ใช่ไหม? เพียงแท็กทีมของคุณด้วย Assign Comments เพื่อให้การติดตามงานไม่สูญหายในระหว่างการทำงาน
ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนใช่ไหม? ClickUp Brain พร้อมช่วยคุณ เปลี่ยนร่างแรกให้กลายเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบในเวลาอันรวดเร็ว คุณยังสามารถแยกย่อยงานต่าง ๆ เชื่อมต่อทีมผ่าน ClickUp Chat และเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป เพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายยิ่งขึ้น
ทำไมต้องรอ? สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅