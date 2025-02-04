10 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hemingway ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

กำลังประสบปัญหาการเขียนติดขัดอยู่หรือเปล่า? ต้องการปรับปรุงการตลาดเนื้อหาหรือร้อยแก้วของคุณให้กระชับขึ้นหรือไม่? ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนใช่ไหม?
มันเกิดขึ้นกับทุกคน แม้แต่คนที่เก่งที่สุด ?
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนที่เฉียบแหลมที่สุดเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจเครื่องมือเขียน AIเช่นแอป Hemingway หรือแอปทางเลือกอื่น ๆ ของ Hemingway สามารถช่วยคุณผลิตเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมและปราศจากข้อผิดพลาดด้วยความช่วยเหลือของปัญญาประดิษฐ์
แม้ว่าเครื่องมือ Hemingway จะเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับบล็อกเกอร์ นักเขียนอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และผู้สร้างเนื้อหาอีกมากมาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ—และไม่ใช่เครื่องมือเขียนเพียงตัวเดียวที่มีอยู่ ✍️
มาสำรวจสิ่งที่ควรพิจารณาในโปรแกรมแก้ไขข้อความ AI และเจาะลึกถึงตัวเลือกที่ดีที่สุดของโปรแกรมแก้ไข Hemingway เพื่อยกระดับการเขียนของคุณไปอีกขั้น
คุณควรมองหาอะไรในแอปพลิเคชันทางเลือกของ Hemingway App?
การค้นหาทางเลือกแทนแอป Hemingway ต้องใช้การค้นหาข้อมูลเล็กน้อย ท้ายที่สุดแล้ว มันได้รับความนิยมด้วยเหตุผลที่ดี
โปรแกรมแก้ไข Hemingway เป็นเครื่องมือตรวจทานด้วย AIที่มีประโยชน์มาก โดยจะวิเคราะห์ข้อความของคุณและสร้างคะแนนความสามารถในการอ่าน ซึ่งเป็นมาตรวัดว่าข้อความของคุณอ่านง่ายหรือยากเพียงใด นอกจากนี้ยังเสนอคำแนะนำในการเลือกใช้คำเพื่อทำให้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยตัวแก้ไขสไตล์และการตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นสูง ⚒️
อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันการทำงานของมันค่อนข้างพื้นฐานและอาจไม่เหมาะกับสไตล์การเขียนของคุณ (ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการเขียนเหมือนผู้เขียนแอปที่มีชื่อเดียวกัน!)
โชคดีที่มีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับโปรแกรมแก้ไข Hemingway ที่มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อกระบวนการเขียนของคุณ
ค้นหาเครื่องมือสำหรับนักเขียนและตรวจสอบไวยากรณ์ที่สามารถ:
- สร้างข้อความให้คุณตามคำค้นหาและคำแนะนำที่คุณป้อน
- ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกดคำพื้นฐานและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
- เสนอวิธีทำให้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนชัดเจนและกระชับมากขึ้น
- เน้นคำที่เลือกใช้ไม่เหมาะสมและเสนอคำที่มีความหมายใกล้เคียงซึ่งอาจเหมาะสมกว่า
- เลือกสรรการใช้ประโยคถูกกระทำและเสนอทางเลือกที่เป็นประโยคกระทำมากขึ้น
- เขียนข้อความในสไตล์การเขียนที่คุณเลือก ✍️
เครื่องมือ AIบางตัวสำหรับการเขียนยังมีเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นขึ้นและประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมง—รวมถึงลดความเครียดอีกด้วย ⏳
10 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hemingway App ที่ควรใช้ในปี 2024
เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกแทนโปรแกรมแก้ไข Hemingway ให้คิดถึงฟังก์ชันที่คุณต้องการสำหรับงานที่ต้องทำเพื่อตัดสินใจว่าแอปใดเหมาะกับคุณที่สุด สำหรับการเริ่มต้นภารกิจของคุณในการค้นหาแอปเขียน AI และโปรแกรมแก้ไขสไตล์ที่ดีที่สุด ให้เราดูว่าแอปทางเลือกของ Hemingway แต่ละตัวสามารถทำอะไรได้บ้าง
1. ClickUp
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณเขียนข้อความได้ดียิ่งขึ้น—และทำได้มากกว่านั้นอีกมากเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ช่วยให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายลดขั้นตอนและปรับปรุงการสื่อสารให้ราบรื่นพร้อมทั้งรับประกันว่าทุกงานจะเสร็จตรงเวลา
เริ่มต้นด้วยการใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาเพื่อวางแผนการสร้างเนื้อหาของคุณ เมื่อคุณมีภาพรวมและตารางเวลาเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มเขียน
ใช้ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUpเพื่อระดมความคิดจากคำแนะนำสร้างโครงร่าง หรือเขียนอีเมล บล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย หรือหน้าเว็บ ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp สามารถช่วยงานเขียนทุกประเภทตั้งแต่การเขียนเชิงเทคนิคไปจนถึงสโลแกนการตลาด
เนื้อหาทั้งหมดของคุณถูกบันทึกไว้ในClickUp Docs ซึ่งเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ นั่นหมายความว่าทุกอย่างอยู่ในที่เดียวที่ค้นหาได้ง่าย ?
เป็นโบนัสเพิ่มเติม ClickUp ดีมากจนคุณไม่จำเป็นต้องใช้Grammarlyสำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์ เครื่องมือพิสูจน์อักษรของ AI ใน ClickUp สามารถตรวจจับการพิมพ์ผิด ข้อผิดพลาดในการสะกดคำ ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และการใช้คำวิเศษณ์มากเกินไป
จากนั้นมันจะแก้ไขข้อความของคุณเพื่อให้กระชับและน่าสนใจ—และยังจัดรูปแบบให้คุณด้วย ทำให้เอกสารที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณดูเป็นมืออาชีพอย่างสมบูรณ์ ทักษะการเขียนของคุณดีขึ้นมากแล้ว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Mind MapsหรือClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ จากนั้นแปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และติดตามได้โดยตรง
- ติดตามความคืบหน้าตามแผนการสร้างเนื้อหาของคุณบนแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้
- เชี่ยวชาญ SEO สำหรับเนื้อหาของคุณตั้งแต่เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการวิจัยและการจัดการ SEO ของ ClickUp
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Microsoft Office, Gmail, Google Docs, LinkedIn และ WordPress
- ใช้แอป ClickUp บน Windows, Mac หรือ Linux รวมถึงบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่สามารถทำงานได้ในระดับสูงเท่ากับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
- ClickUp AI ไม่มีให้บริการในเวอร์ชันฟรี
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Grammarly
Grammarly เป็นโปรแกรมตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ที่เหนือชั้นกว่าใคร โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับข้อผิดพลาด ความไม่ชัดเจน และการใช้คำที่เยิ่นเย้อ รวมถึงปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย เครื่องมือนี้จะให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงงานเขียนของคุณ ให้คุณส่งมอบเอกสารที่สมบูรณ์แบบ น่าสนใจ และปราศจากข้อผิดพลาด ?
นี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ใช้งานมืออาชีพจากทุกสาขาอาชีพ ใช้เพื่อสร้างอีเมลที่ดีขึ้น เอกสารทางธุรกิจ เนื้อหาทางเทคนิค และโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ประหยัดเวลาด้วยการสร้างข้อความโดยใช้หนึ่งในคำสั่ง AI ของ Grammarly
- ตรวจสอบน้ำเสียงของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสื่อความหมายได้ถูกต้องตามบริบท
- ใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบเพื่อตรวจจับข้อความที่มีความคล้ายคลึงกับงานที่เผยแพร่แล้วมากเกินไป
- ใช้ Grammarly บนเดสก์ท็อป มือถือ หรือเบราว์เซอร์ รวมถึงในเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย เช่น แอปประมวลผลคำอย่าง Microsoft Word และแอปสื่อสารอย่าง Gmail หรือ Slack
- แผนชำระเงินของ Grammarly Business เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดในการสร้างงานเขียนที่ปราศจากข้อผิดพลาด
ข้อจำกัดของ Grammarly
- โปรแกรมแก้ไขออนไลน์บางครั้งอาจทำเครื่องหมายข้อความที่ถูกต้องและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ผิด
- คุณจะต้องใช้เวอร์ชันแบบเสียเงินเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การปรับโทนเสียงและการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
Grammarly ราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (5,700+ รีวิว) สำหรับ Grammarly Business
- Capterra: 4. 7/5 (6,900+ รีวิว) สำหรับธุรกิจ
เปรียบเทียบGrammarly กับ Wordtune!
3. PaperRater
PaperRater ตรวจทานต้นฉบับของคุณโดยตรวจสอบการสะกด ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน เพียงเลือกประเภทเอกสารที่คุณกำลังเขียนและระดับการศึกษาของคุณ จากนั้นวางข้อความของคุณลงในเบราว์เซอร์หรืออัปโหลดไฟล์ เครื่องมือ AI จะให้ข้อเสนอแนะทันที—รวมถึงเกรดที่คุณคาดหวัง—และแนะนำวิธีปรับปรุงงานเขียนของคุณ ?
เครื่องมือนี้ติดอันดับเครื่องมือทางเลือกของ Hemingway Editor ที่เราแนะนำ เนื่องจากมีแหล่งข้อมูลการเขียนที่เป็นประโยชน์มากมาย ตัวอย่างเช่น คุณจะพบรายการคำที่มักสับสน คำศัพท์เสริม และคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสะกดคำและไวยากรณ์
คุณสมบัติเด่นของ PaperRater
- ใช้ PaperRater ออนไลน์ ไม่ต้องดาวน์โหลด
- รับผลลัพธ์ของคุณจากระบบบนคลาวด์ภายในไม่กี่วินาที
- ตรวจจับการคัดลอกผลงานโดยไม่ตั้งใจด้วยเครื่องมือตรวจจับการคัดลอกที่มีอยู่ในตัว
- อ่านสถิติโดยละเอียดที่ PaperRater จัดเตรียมไว้เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อไป
ข้อจำกัดของ PaperRater
- ไม่มีแอปมือถือ ดังนั้นจึงเหมาะที่สุดสำหรับใช้งานบนเดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปของคุณ
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้—คุณจะต้องคัดลอกและวางเวอร์ชันสุดท้ายของคุณไปยังที่อื่นเพื่อจัดรูปแบบสำหรับการส่ง
PaperRater ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $14.95/เดือน
คะแนนและรีวิวของ PaperRater
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (11 รีวิว)
4. ProWritingAid
ทางเลือกของโปรแกรมแก้ไขข้อความแบบ Hemingway นี้ได้รับความนิยมในหมู่นักเขียนโฆษณา, บรรณาธิการ, นักเรียน, และนักธุรกิจมืออาชีพ. มันตรวจสอบเอกสารของคุณแบบเรียลไทม์และแนะนำการแก้ไขอย่างรวดเร็วสำหรับปัญหาทางไวยากรณ์, การสะกดคำ, หรือรูปแบบการเขียน, ช่วยให้คุณเรียนรู้ไปพร้อมกับการทำงาน. ?
ProWritingAid นำเสนอฟีเจอร์ AI ขั้นสูง เช่น เครื่องตรวจสอบการลอกเลียนแบบ และเครื่องมืออย่าง Rephrase ซึ่งสามารถเปลี่ยนถ้อยคำของคุณตามคำแนะนำ—คุณสามารถทำให้ยาวขึ้นหรือสั้นลง เป็นทางการมากขึ้นหรือน้อยลง หรือเพิ่มรายละเอียดเชิงพรรณนาเพื่อให้เนื้อหาดึงดูดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนเนื้อหาใหม่ สรุปเนื้อหา หรือขอให้ AI เขียนต่อโดยอัตโนมัติให้คุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ ProWritingAid
- สร้างความสม่ำเสมอในทีมของคุณด้วยพจนานุกรมภายในองค์กรและกฎเกณฑ์สไตล์แบรนด์
- เลือกจากรายงานมากกว่า 25 ประเภทเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนของคุณ
- ใช้ปลั๊กอินเพื่อผสานรวม ProWritingAid กับแอปอื่นๆ เช่น Microsoft Office, Outlook, WordPress และ Google Docs
- ได้รับความสบายใจ รู้ว่าข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัวและปลอดภัย 100%
ข้อจำกัดของ ProWritingAid
- เวอร์ชันฟรีมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดและอนุญาตให้คุณแก้ไขได้เพียง 500 คำต่อครั้ง
- ProWritingAid ยังไม่มีแอปเฉพาะสำหรับอุปกรณ์มือถือ iOS หรือ Android
ProWritingAid ราคา
- ฟรี: ฟรี
- พรีเมียม: $30/เดือน
- พรีเมียมโปร: $36/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ProWritingAid
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
5. เขียนอย่างลื่นไหล
Slick Write เป็นเครื่องมือแก้ไขออนไลน์ที่ฟรีและรวดเร็ว มันตรวจสอบการสะกดคำ ไวยากรณ์ และรูปแบบการเขียนของคุณ และให้คุณแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ ดัชนีความสามารถในการอ่านจะบอกคุณว่าระดับการเขียนของคุณเหมาะสมกับผู้อ่านอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่ามันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ใช้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากเครื่องมือแก้ไขของ Hemingway ตัวนี้เพื่อปรับปรุงคำศัพท์, ประโยค, และโครงสร้างของคุณ. และหากคุณรู้สึกขอบคุณ คุณสามารถให้ทิปแก่พวกเขาได้ตามสบาย. ?
คุณสมบัติเด่นของ Slick Write
- เรียนรู้จากสถิติต่างๆ เช่น ดัชนีการใช้คำบอกเล่า, ความหลากหลายของคำศัพท์, และการใช้คำวิเศษณ์และคำสรรพนาม
- หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งใด ให้ปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์ที่มีประโยชน์
- ใช้ตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อเพิ่มขนาดตัวอักษรเพื่อให้คุณอ่านได้ง่ายขึ้น
- ใช้เกมเชื่อมโยงคำในตัวเพื่อฝ่าฟันภาวะตันทางความคิดและจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ
ข้อจำกัดของ Slick Write
- ฟังก์ชันการทำงานของ Slick Write ค่อนข้างจำกัด
- ไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปหรือมือถือ ดังนั้นคุณต้องออนไลน์เพื่อใช้งาน
Slick Write ราคา
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Slick Write
- G2: ยังไม่มีการรีวิว
- Capterra: 4. 4/5 (5 รีวิว)
6. ขิง
Ginger ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเขียนได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เครื่องมือแก้ไขข้อความทางเลือกนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บนเว็บ ซึ่งตรวจสอบการสะกดคำ ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน พร้อมทั้งเสนอการแก้ไขขณะที่คุณพิมพ์ นอกจากนี้ยังสามารถทำนายคำและเรียบเรียงข้อความใหม่ให้คุณได้อีกด้วย
เวอร์ชันพื้นฐานของเครื่องมือ AI นี้ฟรี แต่มีเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินหากคุณต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Facebook, WordPress, Gmail และ X
ขิงคุณสมบัติเด่น
- ใช้ปุ่ม "แก้ไข" เพื่อค้นหาปัญหาทางไวยากรณ์ และปุ่ม "เขียนใหม่" เพื่อเขียนเนื้อหาของคุณในรูปแบบที่แตกต่าง
- ดับเบิลคลิกที่คำใดก็ได้เพื่อดูรายการคำพ้องความหมายที่เป็นประโยชน์
- แปลสำเนาภาษาอังกฤษของคุณเป็นมากกว่า 40 ภาษา ?
- ดาวน์โหลดแอปสำหรับเดสก์ท็อป Windows หรือ Mac หรืออุปกรณ์มือถือ iOS หรือ Android
ข้อจำกัดของขิง
- แพลตฟอร์มไม่มีตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าคำแนะนำของ Ginger ไม่ถูกต้องเสมอไป
ขิง ราคา
- ฟรี: ฟรี
- Ginger Premium: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Ginger Business: $29. 97/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน
คะแนนและรีวิวของ Ginger
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
7. PerfectIt
เครื่องมือทางเลือกนี้สำหรับโปรแกรมแก้ไขของ Hemingway เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับการเขียนเชิงเทคนิค เช่น รายงาน สัญญา ข้อเสนอ บทความ และหนังสือ
PerfectIt มุ่งเน้นการตรวจสอบความสม่ำเสมอของการใช้คำตลอดทั้งเอกสารของคุณ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำตัวย่อที่ไม่ได้กำหนดไว้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคู่มือสไตล์ของคุณถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องทั่วทั้งเอกสาร
คุณสมบัติเด่นของ PerfectIt
- ตรวจสอบการสะกดคำ การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ และเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ
- ใช้คู่มือสไตล์ของบ้านหรือลูกค้าของคุณ หรือคู่มือสไตล์ Chicago Manual of Style ที่ติดตั้งไว้
- แชร์สไตล์ชีตกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย
- เลือกทำงานในภาษาอังกฤษแบบสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือออสเตรเลีย
ข้อจำกัดของ PerfectIt
- PerfectIt ไม่ตรวจสอบไวยากรณ์
- ราคาอาจสูงไปหน่อยสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
PerfectIt ราคา
- มืออาชีพ: $90/ปี ต่อผู้ใช้
- เอลิต: $119/ปี ต่อผู้ใช้
- ทีม: $129/ปี ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $149/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก PerfectIt
- G2: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
8. ลิงกิวกซ์
Linguix เป็นแอปเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งตรวจสอบไวยากรณ์ของคุณและทำให้การเขียนของคุณชัดเจนและมีประสิทธิภาพ คะแนนคุณภาพเนื้อหาวัดความสามารถในการอ่าน การมีส่วนร่วม และการปฏิบัติตามแนวทางสไตล์ ?
ใช้แอปทางเลือกของ Hemingway นี้บนเว็บไซต์ Linguix หรือแอปหลากหลาย รวมถึง WordPress, Google Docs และ Mailchimp
Linguix คุณสมบัติเด่น
- ปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณโดยการใช้คู่มือสไตล์ของคุณกับการสื่อสารทั้งหมด
- ใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อเขียนประโยคใหม่หรือขยายหรือย่อประโยค
- วัดผลการเขียนของทีมคุณเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- ตรวจสอบเอกสารภาษาอังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, โปรตุเกส, สเปน, หรือโปแลนด์
ข้อจำกัดของ Linguix
- คำแนะนำเกี่ยวกับการสะกดคำและไวยากรณ์อาจไม่ถูกต้องเสมอไป
- Linguix ไม่มีบริการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
Linguix ราคา
- ฟรีส่วนบุคคล: ฟรี
- โปรส่วนตัว: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $100/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2 คน
Linguixคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ) สำหรับธุรกิจ
- Capterra: 4. 5/5 (90 รีวิว)
9. หมึก
INK คือผู้ช่วยด้านการตลาดเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพสูง ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ใช้ตัวแก้ไข Hemingway Editor ตัวนี้เพื่อทำวิจัยคำค้นหาและสร้างกลุ่มคำค้นหา จากนั้นเพียงให้คำสั่งกับนักเขียน AI ให้เขียนหัวข้อและข้อความที่เหมาะกับ SEO โดยใช้คำค้นหาเหล่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ INK
- สร้างเนื้อหาและภาพที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ?️
- อันดับสูงขึ้นและเพิ่มอัตราการคลิกผ่านของคุณด้วยคะแนนเนื้อหา AI เชิงความหมายของ INK
- ปกป้องแบรนด์ดิจิทัลของคุณผ่านทุกเนื้อหาของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากวิดีโอการตลาดเนื้อหาฟรีและการสนับสนุนจากชุมชน
ข้อจำกัดของหมึก
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจไม่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์ในครั้งแรก
- หมึกไม่ใช่สิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กสามารถซื้อได้ง่าย
หมึก ราคา
- มืออาชีพ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน
คะแนนและรีวิว INK
- G2: 4. 9/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4 รีวิว)
10. WhiteSmoke
WhiteSmoke เป็นเครื่องมือตรวจทานออนไลน์ที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่ไม่เคยตรวจพบมาก่อนและแนะนำการแก้ไขเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ WhiteSmoke
- ยอมรับการแก้ไขที่แนะนำได้เพียงคลิกเดียว ?️
- ใช้เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบเพื่อให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์
- แปลข้อความในมากกว่า 50 ภาษา
- ใช้แอปทางเลือกของ Hemingway นี้บน Windows หรือ MacOS รวมถึงเบราว์เซอร์ต่างๆ เช่น Firefox, Safari, Opera และ Microsoft Edge
ข้อจำกัดของ WhiteSmoke
- บางครั้งการแปลอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์
- ไม่มีแผนฟรีให้ทดลองใช้
WhiteSmoke ราคา
- เว็บ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $13.33/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $22.99/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ WhiteSmoke
- G2: 4. 6/5 (10 รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (20+ รีวิว)
พัฒนาการเขียนของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วยเครื่องมือ ตรวจทาน และ แก้ไข ที่ดีที่สุด
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเอกสารทางเทคนิคหรือเนื้อหาสำหรับการตลาด เครื่องมือแก้ไขจะช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงคุณภาพของข้อความของคุณ
อย่างน้อยที่สุด เครื่องมือส่วนใหญ่จะตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ แต่หลายเครื่องมือสามารถทำได้มากกว่านั้น ตัวอย่างเช่น อาจตรวจสอบความสอดคล้องกันตลอดทั้งเอกสารของคุณ หรือทำงานร่วมกับโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณเป็นต้นฉบับ ✅
แม้ว่าแอป Hemingway จะเป็นแอปโปรด แต่ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมาย หนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแอปแก้ไขแบบ Hemingway คือ ClickUp แอปนี้ทำงานบนระบบคลาวด์ ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงเนื้อหาของคุณ แต่ยังช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงการสื่อสารในทีม ทั้งหมดนี้ในที่เดียวที่สะดวกและใช้งานง่าย
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อให้งานเขียนของคุณทำงานได้ดีขึ้นในทุกด้าน ✨