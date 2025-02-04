บล็อก ClickUp
10 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hemingway ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Alex York
4 กุมภาพันธ์ 2568

กำลังประสบปัญหาการเขียนติดขัดอยู่หรือเปล่า? ต้องการปรับปรุงการตลาดเนื้อหาหรือร้อยแก้วของคุณให้กระชับขึ้นหรือไม่? ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนใช่ไหม?

มันเกิดขึ้นกับทุกคน แม้แต่คนที่เก่งที่สุด ?

โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนที่เฉียบแหลมที่สุดเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจเครื่องมือเขียน AIเช่นแอป Hemingway หรือแอปทางเลือกอื่น ๆ ของ Hemingway สามารถช่วยคุณผลิตเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมและปราศจากข้อผิดพลาดด้วยความช่วยเหลือของปัญญาประดิษฐ์

แม้ว่าเครื่องมือ Hemingway จะเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับบล็อกเกอร์ นักเขียนอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และผู้สร้างเนื้อหาอีกมากมาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ—และไม่ใช่เครื่องมือเขียนเพียงตัวเดียวที่มีอยู่ ✍️

มาสำรวจสิ่งที่ควรพิจารณาในโปรแกรมแก้ไขข้อความ AI และเจาะลึกถึงตัวเลือกที่ดีที่สุดของโปรแกรมแก้ไข Hemingway เพื่อยกระดับการเขียนของคุณไปอีกขั้น

คุณควรมองหาอะไรในแอปพลิเคชันทางเลือกของ Hemingway App?

การค้นหาทางเลือกแทนแอป Hemingway ต้องใช้การค้นหาข้อมูลเล็กน้อย ท้ายที่สุดแล้ว มันได้รับความนิยมด้วยเหตุผลที่ดี

โปรแกรมแก้ไข Hemingway เป็นเครื่องมือตรวจทานด้วย AIที่มีประโยชน์มาก โดยจะวิเคราะห์ข้อความของคุณและสร้างคะแนนความสามารถในการอ่าน ซึ่งเป็นมาตรวัดว่าข้อความของคุณอ่านง่ายหรือยากเพียงใด นอกจากนี้ยังเสนอคำแนะนำในการเลือกใช้คำเพื่อทำให้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยตัวแก้ไขสไตล์และการตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นสูง ⚒️

อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันการทำงานของมันค่อนข้างพื้นฐานและอาจไม่เหมาะกับสไตล์การเขียนของคุณ (ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการเขียนเหมือนผู้เขียนแอปที่มีชื่อเดียวกัน!)

โชคดีที่มีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับโปรแกรมแก้ไข Hemingway ที่มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อกระบวนการเขียนของคุณ

ค้นหาเครื่องมือสำหรับนักเขียนและตรวจสอบไวยากรณ์ที่สามารถ:

  • สร้างข้อความให้คุณตามคำค้นหาและคำแนะนำที่คุณป้อน
  • ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกดคำพื้นฐานและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
  • เสนอวิธีทำให้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนชัดเจนและกระชับมากขึ้น
  • เน้นคำที่เลือกใช้ไม่เหมาะสมและเสนอคำที่มีความหมายใกล้เคียงซึ่งอาจเหมาะสมกว่า
  • เลือกสรรการใช้ประโยคถูกกระทำและเสนอทางเลือกที่เป็นประโยคกระทำมากขึ้น
  • เขียนข้อความในสไตล์การเขียนที่คุณเลือก ✍️

เครื่องมือ AIบางตัวสำหรับการเขียนยังมีเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นขึ้นและประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมง—รวมถึงลดความเครียดอีกด้วย ⏳

10 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hemingway App ที่ควรใช้ในปี 2024

เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกแทนโปรแกรมแก้ไข Hemingway ให้คิดถึงฟังก์ชันที่คุณต้องการสำหรับงานที่ต้องทำเพื่อตัดสินใจว่าแอปใดเหมาะกับคุณที่สุด สำหรับการเริ่มต้นภารกิจของคุณในการค้นหาแอปเขียน AI และโปรแกรมแก้ไขสไตล์ที่ดีที่สุด ให้เราดูว่าแอปทางเลือกของ Hemingway แต่ละตัวสามารถทำอะไรได้บ้าง

1. ClickUp

ทางเลือกแอป Hemingway: การแก้ไขย่อหน้าในเอกสารโดยใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp
ใช้ ClickUp AI เพื่อแก้ไข, สรุป, ตรวจสอบการสะกด, หรือปรับความยาวของเนื้อหาภายในเอกสาร

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณเขียนข้อความได้ดียิ่งขึ้น—และทำได้มากกว่านั้นอีกมากเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ช่วยให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายลดขั้นตอนและปรับปรุงการสื่อสารให้ราบรื่นพร้อมทั้งรับประกันว่าทุกงานจะเสร็จตรงเวลา

เริ่มต้นด้วยการใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาเพื่อวางแผนการสร้างเนื้อหาของคุณ เมื่อคุณมีภาพรวมและตารางเวลาเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มเขียน

ใช้ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUpเพื่อระดมความคิดจากคำแนะนำสร้างโครงร่าง หรือเขียนอีเมล บล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย หรือหน้าเว็บ ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp สามารถช่วยงานเขียนทุกประเภทตั้งแต่การเขียนเชิงเทคนิคไปจนถึงสโลแกนการตลาด

เนื้อหาทั้งหมดของคุณถูกบันทึกไว้ในClickUp Docs ซึ่งเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ นั่นหมายความว่าทุกอย่างอยู่ในที่เดียวที่ค้นหาได้ง่าย ?

เป็นโบนัสเพิ่มเติม ClickUp ดีมากจนคุณไม่จำเป็นต้องใช้Grammarlyสำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์ เครื่องมือพิสูจน์อักษรของ AI ใน ClickUp สามารถตรวจจับการพิมพ์ผิด ข้อผิดพลาดในการสะกดคำ ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และการใช้คำวิเศษณ์มากเกินไป

จากนั้นมันจะแก้ไขข้อความของคุณเพื่อให้กระชับและน่าสนใจ—และยังจัดรูปแบบให้คุณด้วย ทำให้เอกสารที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณดูเป็นมืออาชีพอย่างสมบูรณ์ ทักษะการเขียนของคุณดีขึ้นมากแล้ว!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถือยังไม่สามารถทำงานได้ในระดับสูงเท่ากับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
  • ClickUp AI ไม่มีให้บริการในเวอร์ชันฟรี

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป: ฟรี
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Grammarly

ทางเลือกของแอป Hemingway: ตัวอย่างย่อหน้าที่มีการเน้นข้อผิดพลาดใน Grammarly
ผ่านทางGrammarly

Grammarly เป็นโปรแกรมตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ที่เหนือชั้นกว่าใคร โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับข้อผิดพลาด ความไม่ชัดเจน และการใช้คำที่เยิ่นเย้อ รวมถึงปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย เครื่องมือนี้จะให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงงานเขียนของคุณ ให้คุณส่งมอบเอกสารที่สมบูรณ์แบบ น่าสนใจ และปราศจากข้อผิดพลาด ?

นี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ใช้งานมืออาชีพจากทุกสาขาอาชีพ ใช้เพื่อสร้างอีเมลที่ดีขึ้น เอกสารทางธุรกิจ เนื้อหาทางเทคนิค และโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • ประหยัดเวลาด้วยการสร้างข้อความโดยใช้หนึ่งในคำสั่ง AI ของ Grammarly
  • ตรวจสอบน้ำเสียงของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสื่อความหมายได้ถูกต้องตามบริบท
  • ใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบเพื่อตรวจจับข้อความที่มีความคล้ายคลึงกับงานที่เผยแพร่แล้วมากเกินไป
  • ใช้ Grammarly บนเดสก์ท็อป มือถือ หรือเบราว์เซอร์ รวมถึงในเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย เช่น แอปประมวลผลคำอย่าง Microsoft Word และแอปสื่อสารอย่าง Gmail หรือ Slack
  • แผนชำระเงินของ Grammarly Business เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดในการสร้างงานเขียนที่ปราศจากข้อผิดพลาด

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • โปรแกรมแก้ไขออนไลน์บางครั้งอาจทำเครื่องหมายข้อความที่ถูกต้องและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ผิด
  • คุณจะต้องใช้เวอร์ชันแบบเสียเงินเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การปรับโทนเสียงและการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ

Grammarly ราคา

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (5,700+ รีวิว) สำหรับ Grammarly Business
  • Capterra: 4. 7/5 (6,900+ รีวิว) สำหรับธุรกิจ

เปรียบเทียบGrammarly กับ Wordtune!

3. PaperRater

ทางเลือกของแอป Hemingway: หน้าแก้ไขเรียงความเชิงประโยชน์นิยมของ PaperRater
ผ่านทางPaperRater

PaperRater ตรวจทานต้นฉบับของคุณโดยตรวจสอบการสะกด ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน เพียงเลือกประเภทเอกสารที่คุณกำลังเขียนและระดับการศึกษาของคุณ จากนั้นวางข้อความของคุณลงในเบราว์เซอร์หรืออัปโหลดไฟล์ เครื่องมือ AI จะให้ข้อเสนอแนะทันที—รวมถึงเกรดที่คุณคาดหวัง—และแนะนำวิธีปรับปรุงงานเขียนของคุณ ?

เครื่องมือนี้ติดอันดับเครื่องมือทางเลือกของ Hemingway Editor ที่เราแนะนำ เนื่องจากมีแหล่งข้อมูลการเขียนที่เป็นประโยชน์มากมาย ตัวอย่างเช่น คุณจะพบรายการคำที่มักสับสน คำศัพท์เสริม และคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสะกดคำและไวยากรณ์

คุณสมบัติเด่นของ PaperRater

  • ใช้ PaperRater ออนไลน์ ไม่ต้องดาวน์โหลด
  • รับผลลัพธ์ของคุณจากระบบบนคลาวด์ภายในไม่กี่วินาที
  • ตรวจจับการคัดลอกผลงานโดยไม่ตั้งใจด้วยเครื่องมือตรวจจับการคัดลอกที่มีอยู่ในตัว
  • อ่านสถิติโดยละเอียดที่ PaperRater จัดเตรียมไว้เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

ข้อจำกัดของ PaperRater

  • ไม่มีแอปมือถือ ดังนั้นจึงเหมาะที่สุดสำหรับใช้งานบนเดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปของคุณ
  • ไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้—คุณจะต้องคัดลอกและวางเวอร์ชันสุดท้ายของคุณไปยังที่อื่นเพื่อจัดรูปแบบสำหรับการส่ง

PaperRater ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $14.95/เดือน

คะแนนและรีวิวของ PaperRater

  • G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (11 รีวิว)

4. ProWritingAid

ทางเลือกของแอป Hemingway: โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ออนไลน์ของ ProWritingAid
ผ่านทางProWritingAid

ทางเลือกของโปรแกรมแก้ไขข้อความแบบ Hemingway นี้ได้รับความนิยมในหมู่นักเขียนโฆษณา, บรรณาธิการ, นักเรียน, และนักธุรกิจมืออาชีพ. มันตรวจสอบเอกสารของคุณแบบเรียลไทม์และแนะนำการแก้ไขอย่างรวดเร็วสำหรับปัญหาทางไวยากรณ์, การสะกดคำ, หรือรูปแบบการเขียน, ช่วยให้คุณเรียนรู้ไปพร้อมกับการทำงาน. ?

ProWritingAid นำเสนอฟีเจอร์ AI ขั้นสูง เช่น เครื่องตรวจสอบการลอกเลียนแบบ และเครื่องมืออย่าง Rephrase ซึ่งสามารถเปลี่ยนถ้อยคำของคุณตามคำแนะนำ—คุณสามารถทำให้ยาวขึ้นหรือสั้นลง เป็นทางการมากขึ้นหรือน้อยลง หรือเพิ่มรายละเอียดเชิงพรรณนาเพื่อให้เนื้อหาดึงดูดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนเนื้อหาใหม่ สรุปเนื้อหา หรือขอให้ AI เขียนต่อโดยอัตโนมัติให้คุณได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ ProWritingAid

  • สร้างความสม่ำเสมอในทีมของคุณด้วยพจนานุกรมภายในองค์กรและกฎเกณฑ์สไตล์แบรนด์
  • เลือกจากรายงานมากกว่า 25 ประเภทเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนของคุณ
  • ใช้ปลั๊กอินเพื่อผสานรวม ProWritingAid กับแอปอื่นๆ เช่น Microsoft Office, Outlook, WordPress และ Google Docs
  • ได้รับความสบายใจ รู้ว่าข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัวและปลอดภัย 100%

ข้อจำกัดของ ProWritingAid

  • เวอร์ชันฟรีมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดและอนุญาตให้คุณแก้ไขได้เพียง 500 คำต่อครั้ง
  • ProWritingAid ยังไม่มีแอปเฉพาะสำหรับอุปกรณ์มือถือ iOS หรือ Android

ProWritingAid ราคา

  • ฟรี: ฟรี
  • พรีเมียม: $30/เดือน
  • พรีเมียมโปร: $36/เดือน

คะแนนและรีวิวของ ProWritingAid

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)

5. เขียนอย่างลื่นไหล

ทางเลือกของแอป Hemingway: ตัวอย่างเอกสารที่มีข้อผิดพลาดที่เน้นให้เห็นใน Slick Write
ผ่านทางSlick Write

Slick Write เป็นเครื่องมือแก้ไขออนไลน์ที่ฟรีและรวดเร็ว มันตรวจสอบการสะกดคำ ไวยากรณ์ และรูปแบบการเขียนของคุณ และให้คุณแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ ดัชนีความสามารถในการอ่านจะบอกคุณว่าระดับการเขียนของคุณเหมาะสมกับผู้อ่านอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่ามันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ใช้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากเครื่องมือแก้ไขของ Hemingway ตัวนี้เพื่อปรับปรุงคำศัพท์, ประโยค, และโครงสร้างของคุณ. และหากคุณรู้สึกขอบคุณ คุณสามารถให้ทิปแก่พวกเขาได้ตามสบาย. ?

คุณสมบัติเด่นของ Slick Write

  • เรียนรู้จากสถิติต่างๆ เช่น ดัชนีการใช้คำบอกเล่า, ความหลากหลายของคำศัพท์, และการใช้คำวิเศษณ์และคำสรรพนาม
  • หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งใด ให้ปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์ที่มีประโยชน์
  • ใช้ตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อเพิ่มขนาดตัวอักษรเพื่อให้คุณอ่านได้ง่ายขึ้น
  • ใช้เกมเชื่อมโยงคำในตัวเพื่อฝ่าฟันภาวะตันทางความคิดและจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ

ข้อจำกัดของ Slick Write

  • ฟังก์ชันการทำงานของ Slick Write ค่อนข้างจำกัด
  • ไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปหรือมือถือ ดังนั้นคุณต้องออนไลน์เพื่อใช้งาน

Slick Write ราคา

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Slick Write

  • G2: ยังไม่มีการรีวิว
  • Capterra: 4. 4/5 (5 รีวิว)

6. ขิง

คำที่มีความหมายเหมือนกันของคำว่า: เน้น ในแอป Ginger
ผ่านทางGinger

Ginger ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเขียนได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เครื่องมือแก้ไขข้อความทางเลือกนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บนเว็บ ซึ่งตรวจสอบการสะกดคำ ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน พร้อมทั้งเสนอการแก้ไขขณะที่คุณพิมพ์ นอกจากนี้ยังสามารถทำนายคำและเรียบเรียงข้อความใหม่ให้คุณได้อีกด้วย

เวอร์ชันพื้นฐานของเครื่องมือ AI นี้ฟรี แต่มีเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินหากคุณต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Facebook, WordPress, Gmail และ X

ขิงคุณสมบัติเด่น

  • ใช้ปุ่ม "แก้ไข" เพื่อค้นหาปัญหาทางไวยากรณ์ และปุ่ม "เขียนใหม่" เพื่อเขียนเนื้อหาของคุณในรูปแบบที่แตกต่าง
  • ดับเบิลคลิกที่คำใดก็ได้เพื่อดูรายการคำพ้องความหมายที่เป็นประโยชน์
  • แปลสำเนาภาษาอังกฤษของคุณเป็นมากกว่า 40 ภาษา ?
  • ดาวน์โหลดแอปสำหรับเดสก์ท็อป Windows หรือ Mac หรืออุปกรณ์มือถือ iOS หรือ Android

ข้อจำกัดของขิง

  • แพลตฟอร์มไม่มีตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าคำแนะนำของ Ginger ไม่ถูกต้องเสมอไป

ขิง ราคา

  • ฟรี: ฟรี
  • Ginger Premium: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Ginger Business: $29. 97/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน

คะแนนและรีวิวของ Ginger

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

7. PerfectIt

การตรวจทานเอกสารโดยใช้แอป PerfectIt
ผ่านทางPerfectIt

เครื่องมือทางเลือกนี้สำหรับโปรแกรมแก้ไขของ Hemingway เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับการเขียนเชิงเทคนิค เช่น รายงาน สัญญา ข้อเสนอ บทความ และหนังสือ

PerfectIt มุ่งเน้นการตรวจสอบความสม่ำเสมอของการใช้คำตลอดทั้งเอกสารของคุณ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำตัวย่อที่ไม่ได้กำหนดไว้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคู่มือสไตล์ของคุณถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องทั่วทั้งเอกสาร

คุณสมบัติเด่นของ PerfectIt

  • ตรวจสอบการสะกดคำ การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ และเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ
  • ใช้คู่มือสไตล์ของบ้านหรือลูกค้าของคุณ หรือคู่มือสไตล์ Chicago Manual of Style ที่ติดตั้งไว้
  • แชร์สไตล์ชีตกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย
  • เลือกทำงานในภาษาอังกฤษแบบสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือออสเตรเลีย

ข้อจำกัดของ PerfectIt

  • PerfectIt ไม่ตรวจสอบไวยากรณ์
  • ราคาอาจสูงไปหน่อยสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

PerfectIt ราคา

  • มืออาชีพ: $90/ปี ต่อผู้ใช้
  • เอลิต: $119/ปี ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $129/ปี ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $149/ปี ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจาก PerfectIt

  • G2: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)

8. ลิงกิวกซ์

โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ออนไลน์ของ Linguix
ผ่านทางLinguix

Linguix เป็นแอปเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งตรวจสอบไวยากรณ์ของคุณและทำให้การเขียนของคุณชัดเจนและมีประสิทธิภาพ คะแนนคุณภาพเนื้อหาวัดความสามารถในการอ่าน การมีส่วนร่วม และการปฏิบัติตามแนวทางสไตล์ ?

ใช้แอปทางเลือกของ Hemingway นี้บนเว็บไซต์ Linguix หรือแอปหลากหลาย รวมถึง WordPress, Google Docs และ Mailchimp

Linguix คุณสมบัติเด่น

  • ปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณโดยการใช้คู่มือสไตล์ของคุณกับการสื่อสารทั้งหมด
  • ใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อเขียนประโยคใหม่หรือขยายหรือย่อประโยค
  • วัดผลการเขียนของทีมคุณเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
  • ตรวจสอบเอกสารภาษาอังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, โปรตุเกส, สเปน, หรือโปแลนด์

ข้อจำกัดของ Linguix

  • คำแนะนำเกี่ยวกับการสะกดคำและไวยากรณ์อาจไม่ถูกต้องเสมอไป
  • Linguix ไม่มีบริการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ

Linguix ราคา

  • ฟรีส่วนบุคคล: ฟรี
  • โปรส่วนตัว: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $100/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2 คน

Linguixคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ) สำหรับธุรกิจ
  • Capterra: 4. 5/5 (90 รีวิว)

9. หมึก

คุณสมบัติการให้คะแนนเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงความหมายของ INK
ผ่านทางINK

INK คือผู้ช่วยด้านการตลาดเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพสูง ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ใช้ตัวแก้ไข Hemingway Editor ตัวนี้เพื่อทำวิจัยคำค้นหาและสร้างกลุ่มคำค้นหา จากนั้นเพียงให้คำสั่งกับนักเขียน AI ให้เขียนหัวข้อและข้อความที่เหมาะกับ SEO โดยใช้คำค้นหาเหล่านั้น

คุณสมบัติเด่นของ INK

  • สร้างเนื้อหาและภาพที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ?️
  • อันดับสูงขึ้นและเพิ่มอัตราการคลิกผ่านของคุณด้วยคะแนนเนื้อหา AI เชิงความหมายของ INK
  • ปกป้องแบรนด์ดิจิทัลของคุณผ่านทุกเนื้อหาของคุณ
  • ใช้ประโยชน์จากวิดีโอการตลาดเนื้อหาฟรีและการสนับสนุนจากชุมชน

ข้อจำกัดของหมึก

  • เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจไม่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์ในครั้งแรก
  • หมึกไม่ใช่สิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กสามารถซื้อได้ง่าย

หมึก ราคา

  • มืออาชีพ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน

คะแนนและรีวิว INK

  • G2: 4. 9/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4 รีวิว)

10. WhiteSmoke

ตัวอย่างเอกสารที่มีข้อผิดพลาดที่เน้นไว้ด้วยสีใน WhiteSmoke
ผ่านทางWhiteSmoke

WhiteSmoke เป็นเครื่องมือตรวจทานออนไลน์ที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่ไม่เคยตรวจพบมาก่อนและแนะนำการแก้ไขเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ WhiteSmoke

  • ยอมรับการแก้ไขที่แนะนำได้เพียงคลิกเดียว ?️
  • ใช้เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบเพื่อให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์
  • แปลข้อความในมากกว่า 50 ภาษา
  • ใช้แอปทางเลือกของ Hemingway นี้บน Windows หรือ MacOS รวมถึงเบราว์เซอร์ต่างๆ เช่น Firefox, Safari, Opera และ Microsoft Edge

ข้อจำกัดของ WhiteSmoke

  • บางครั้งการแปลอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์
  • ไม่มีแผนฟรีให้ทดลองใช้

WhiteSmoke ราคา

  • เว็บ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $13.33/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $22.99/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ WhiteSmoke

  • G2: 4. 6/5 (10 รีวิว)
  • Capterra: 3. 8/5 (20+ รีวิว)

พัฒนาการเขียนของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วยเครื่องมือ ตรวจทาน และ แก้ไข ที่ดีที่สุด

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเอกสารทางเทคนิคหรือเนื้อหาสำหรับการตลาด เครื่องมือแก้ไขจะช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงคุณภาพของข้อความของคุณ

อย่างน้อยที่สุด เครื่องมือส่วนใหญ่จะตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ แต่หลายเครื่องมือสามารถทำได้มากกว่านั้น ตัวอย่างเช่น อาจตรวจสอบความสอดคล้องกันตลอดทั้งเอกสารของคุณ หรือทำงานร่วมกับโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณเป็นต้นฉบับ ✅

แม้ว่าแอป Hemingway จะเป็นแอปโปรด แต่ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมาย หนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแอปแก้ไขแบบ Hemingway คือ ClickUp แอปนี้ทำงานบนระบบคลาวด์ ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงเนื้อหาของคุณ แต่ยังช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงการสื่อสารในทีม ทั้งหมดนี้ในที่เดียวที่สะดวกและใช้งานง่าย

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อให้งานเขียนของคุณทำงานได้ดีขึ้นในทุกด้าน ✨