วิธีทำให้เนื้อหา AI เป็นมนุษย์: กลยุทธ์และเครื่องมือ

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับความจริงที่ว่าเราทุกคนเคยใช้เครื่องมือเขียน AI เพื่อสร้างเนื้อหาในบางช่วงของชีวิตการทำงานของเรา
แล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะ? ข้อความที่สร้างโดย AI นั้นสะดวกและรวดเร็วราวสายฟ้าแลบ แต่หากพูดกันตามตรง ข้อความเหล่านั้นก็อาจดูจืดชืดและไร้ชีวิตชีวาได้เช่นกัน
AI ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือ—สิ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า และเนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณไม่จำเป็นต้อง และไม่ควร อ่านเหมือนหุ่นยนต์หรือน่าเบื่อ นักเขียนและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ต้องสามารถระบุและทำให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น ใช้ประโยชน์จาก AI และประโยชน์อันน่าทึ่งของมันอย่างเต็มที่ ในขณะที่ยังคงรักษาโทนและเสียงที่เป็นมนุษย์ไว้
ในบทความนี้ ผมจะแบ่งปันกลยุทธ์ที่ทีมของผมและผมใช้เพื่อเติมชีวิตให้กับเนื้อหาที่สร้างโดย AI หากคุณต้องการยกระดับการใช้เครื่องมือเขียน AIของคุณด้วยการเพิ่มบุคลิกและเอกลักษณ์ความเป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนใคร คุณมาถูกที่แล้ว
มาค้นพบวิธีการให้ AI ทำงานเพื่อคุณในการสร้างเนื้อหาที่เหมือนมนุษย์
เนื้อหา AI คืออะไร? เนื้อหา AI ถูกสร้างขึ้นอย่างไร?
เนื้อหาที่สร้างโดย AI หมายถึงข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, หรือสื่ออื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นหรือปรับปรุงโดยปัญญาประดิษฐ์ เครื่องมือเขียน AI สามารถสร้างบทความ, โพสต์บล็อก, คำอธิบายสินค้า, และรูปแบบของเนื้อหาที่เขียนขึ้นอื่น ๆ ตามข้อมูลและพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถสร้างหรือแก้ไขภาพ, ผลิตเพลงและวิดีโอ, และอื่น ๆ ได้เช่นกัน เป้าหมายของปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างเนื้อหาคือเพื่อประหยัดเวลา, เพิ่มประสิทธิภาพ, และรักษาความสม่ำเสมอ
นี่คือวิธีการทำงานของการสร้างเนื้อหาด้วย AI:
- การป้อนข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล: เครื่องมือ AI จะได้รับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบการเขียน หัวข้อ และรูปแบบที่หลากหลาย ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้โมเดล AI เรียนรู้โครงสร้างและการสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ
- การฝึกอบรมและการจดจำรูปแบบ: โมเดล AI ได้รับการฝึกอบรม โดยในระหว่างนั้นข้อมูลจะถูกประมวลผลเพื่อเรียนรู้กฎของภาษา วลีที่ใช้บ่อย และบริบทที่อยู่เบื้องหลังเนื้อหาประเภทต่างๆ
- การสร้างเนื้อหา: เมื่อคุณให้คำแนะนำแก่ AI มันจะใช้ข้อมูลการฝึกอบรมและรูปแบบที่ได้เรียนรู้เพื่อสร้างข้อความที่เหมาะกับบริบท มันจะคาดการณ์คำและประโยคที่ควรมาต่อจากนี้โดยอิงจากรูปแบบที่ได้เรียนรู้
กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning - ML), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing - NLP), เครือข่ายประสาทเทียมเชิงแข่งขัน (Generative Adversarial Networks - GANs), และอื่น ๆ อีกมากมาย
การเติบโตของ OpenAI ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่เปิดตัว ChatGPT ในปี 2020 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างเนื้อหาในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง บริษัทนี้เป็นเจ้าของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เช่น GPT-3 และ GPT-4 ซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาที่มีความสอดคล้องและสมจริงได้ภายในไม่กี่วินาที
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ทั้งหมด มันก็มีข้อเสียเช่นกัน
อะไรคือปัญหาของข้อความที่สร้างโดย AI?
การสร้างเนื้อหาด้วย AI ช่วยเร่งกระบวนการเขียนได้อย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้สวยงามไปเสียทั้งหมด
แม้จะได้รับการฝึกฝนอย่างกว้างขวาง แต่เนื้อหาที่สร้างโดย AI ยังมีข้อจำกัด เช่น:
- การขาดการสัมผัสจากมนุษย์: เทคโนโลยีนี้สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว แต่จะสามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณได้หรือไม่? ไม่เสมอไป. ความเป็นมนุษย์ที่ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมกับมักหายไปจากเนื้อหาที่สร้างโดย AI
- ภาพหลอนของ AI: โมเดล AI มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาพหลอน ซึ่งหมายความว่าอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดได้ หากคุณตรวจสอบทุกอย่างที่ AI สร้างขึ้นซ้ำอีกครั้ง อาจใช้เวลาเกือบเท่ากับการเขียนเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้น ตัวอย่างเช่น ChatGPT แสดงคำเตือนที่ชัดเจนว่า 'ChatGPT อาจทำผิดพลาดได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลสำคัญ'
- การเปลี่ยนแปลงหัวข้ออย่างกะทันหัน: หนึ่งในวิธีที่ AI แสดงตัวตนออกมาคือการขาดการเชื่อมโยงระหว่างหัวข้ออย่างชัดเจน ต่างจากงานเขียนของมนุษย์ เนื้อหาที่สร้างโดย AI มักเปลี่ยนหัวข้ออย่างกะทันหันโดยไม่มีการเชื่อมโยงที่อ่านง่ายและมีเหตุผลสำหรับผู้อ่าน
- ข้อจำกัดเฉพาะด้าน: แม้ว่า AI จะสามารถคัดกรองเนื้อหาออนไลน์จำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว แต่มันยังไม่สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงลึกเฉพาะทางในระดับเดียวกับผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ได้ ส่งผลให้ข้อความที่ AI สร้างออกมามักเป็นเนื้อหาทั่วไปและผิวเผิน ทำให้งานเขียนของคุณกลายเป็นเพียงเนื้อหาที่ซ้ำซากและขาดความโดดเด่นในสายตาของผู้อ่านบนโลกออนไลน์
ทำไมการทำให้เนื้อหา AI เป็นมนุษย์จึงจำเป็น?
เราทราบดีว่าเนื้อหา AI เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เครื่องจักรเนื้อหาของคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แต่นั่นหมายความว่าคุณควรละทิ้งมันไปหรือไม่? แน่นอนว่าไม่ใช่! เนื้อหา AI สามารถเร่งและปรับปรุงการเขียนของคุณได้ และไม่มีเหตุผลใดที่คุณควรกลับไปใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งหลายวันในการเขียนเนื้อหาที่ดี
นี่คือทางสายกลาง: การทำให้เนื้อหา AI เป็นมนุษย์มากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
การทำเช่นนี้มีความจำเป็นเนื่องจาก:
Google ลงโทษเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาคุณภาพต่ำ
Google ให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่เน้นคนเป็นอันดับแรก ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาของคุณต้องแสดงถึงความเชี่ยวชาญ มอบคุณค่าที่มากพอแก่ผู้อ่าน และมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของพวกเขา นอกจากนี้Google ยังชื่นชอบเนื้อหาที่เน้น E-E-A-Tซึ่งย่อมาจาก ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ
แม้ว่า Google จะไม่ได้ลงโทษเนื้อหาที่สร้างโดย AI โดยเฉพาะ แต่เนื้อหาที่เพียงแค่คัดลอกและทำซ้ำเนื้อหาที่มีอยู่แล้วจากอินเทอร์เน็ตและขาดความเชี่ยวชาญที่แท้จริงจะไม่ได้รับการจัดอันดับ เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณทำงานได้ดีและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SEO คุณจำเป็นต้องเพิ่มชั้นของความเชี่ยวชาญและมุมมองจากมนุษย์เข้าไปด้วย
การลอกเลียนแบบ
Copyleaks พบว่าเกือบ60% ของเนื้อหาใน ChatGPT เป็นการคัดลอกผลงานผู้อื่น ผลที่ตามมาคืออะไร? อาจส่งผลเสียต่ออันดับ SEO ชื่อเสียงของแบรนด์ และคุณภาพของเนื้อหาของคุณ แล้วทำไมผู้อ่านถึงจะมาหาคุณเพื่อรับเนื้อหา เมื่อพวกเขาสามารถรับได้โดยตรงจากแหล่งต้นฉบับ?
ในความเป็นจริง การใช้เนื้อหาที่คัดลอกมาจาก AI อาจทำลายจุดประสงค์ทั้งหมดของการสร้างเนื้อหาได้ ดังนั้นการทำให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ดูเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ
เพิ่มความชัดเจนในการอ่าน
เป้าหมายสุดท้ายของการเขียนข้อความโฆษณาคือการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของพวกเขา การทำให้เนื้อหา AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นช่วยให้คุณสามารถเพิ่มตัวอย่างที่เป็นประโยชน์และบริบทที่เกี่ยวข้องได้ การแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งข้อความให้มีความหมายและตรงกับผู้อ่านของคุณได้อีกด้วย
ผลกระทบทางอารมณ์
เนื้อหาที่ปรับให้เข้ากับมนุษย์นั้นดีกว่ามากในการถ่ายทอดอารมณ์ที่กระตุ้นให้ผู้ชมของคุณรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อ เนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์มักจะใช้ความยาวของประโยคที่หลากหลาย จังหวะที่สะท้อนการพูดของมนุษย์ และแม้กระทั่งสำนวนภาษาพูดที่ช่วยเสริมความลื่นไหลของบทความ
ส่วนใหญ่ของผลงาน AI มักจะมีความยาวของประโยคและโครงสร้างที่เหมือนกัน. การทำให้เนื้อหาเหล่านี้มีความเป็นมนุษย์อาจมีความสำคัญเป็นพิเศษในด้านการตลาด, การบริการลูกค้า, และการเล่าเรื่อง, ที่ผู้ชมให้คุณค่ากับความแท้จริง, ความไว้วางใจ, และความน่าเชื่อถือ.
เสียงและเอกลักษณ์ของแบรนด์
ทั้งคุณและคู่แข่งของคุณสามารถสร้างเนื้อหาโดยใช้เครื่องมือ AI ได้ สิ่งที่ทำให้เนื้อหาของคุณแตกต่างคือเสียงและเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจน โดยการทำให้เนื้อหาของคุณมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น คุณจะมั่นใจได้ว่าเนื้อหานั้นสอดคล้องกับค่านิยมและบุคลิกภาพของแบรนด์ สร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และสม่ำเสมอ
ขจัดความเข้าใจผิด
สุดท้ายนี้ ด้วยข้อความที่สร้างโดย AI อาจทำให้พลาดความละเอียดอ่อนของข้อความที่ซับซ้อนหรือสื่อสารผิดพลาดได้ การทำให้เนื้อหาดูเป็นมนุษย์มากขึ้นจะช่วยให้คุณรักษาความหมายและบริบทที่ตั้งใจไว้ได้ และข้อความจะถูกสื่อสารด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสม
Bankrate.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์การเงินที่มีชื่อเสียง ได้ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหาสำหรับคำถามเฉพาะ เช่น 'อะไรคือกำไรจากการขายขั้นต้น?' และ 'อะไรคือสภาพคล่องทางการเงิน?' กลยุทธ์นี้ช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์อย่างมีนัยสำคัญ โดยเนื้อหาที่สร้างด้วย AI สามารถดึงดูดผู้เข้าชมได้หลายแสนคนต่อเดือน
แล้วพวกเขาทำได้อย่างไร? พวกเขาไม่ได้คัดลอกและวางข้อความที่สร้างโดย AI โดยตรง แต่พวกเขาทำให้แน่ใจว่าผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้ตรวจสอบและเพิ่มประสบการณ์ของพวกเขาลงในเนื้อหาที่สร้างโดย AI ซึ่งสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของพวกเขาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
พวกเขายังปฏิบัติตามแนวทางของ Google โดยระบุการใช้ AI อย่างชัดเจน
ข้อสรุป: เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพสูงสุด ควรปรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ให้มีความเป็นมนุษย์ ตรวจสอบ และแก้ไขก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคุณ
เราได้กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมการทำให้ข้อความ AI ดูเป็นมนุษย์จึงมีความสำคัญแล้ว ตอนนี้เรามาดูอย่างรวดเร็วกันว่าเมื่อใดจึงจำเป็นต้องทำเช่นนั้น
เมื่อใดที่คุณควรทำให้ข้อความ AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น?
นี่คือตัวอย่างบางกรณีที่คุณควรทำให้ข้อความ AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น:
การตลาดหรือการสร้างแบรนด์
เมื่อสร้างแบรนด์หรือสื่อการตลาด สิ่งสำคัญคือการทำให้แน่ใจว่าเสียงของแบรนด์โดดเด่นและคุณสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
การสื่อสารกับลูกค้า
เมื่อมีการติดต่อโดยตรงกับลูกค้าผ่านตั๋วสนับสนุนหรือพอร์ทัลบริการลูกค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำให้ข้อความ AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น เพื่อให้การโต้ตอบรู้สึกเป็นส่วนตัวและประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปในเชิงบวก
การสร้างเนื้อหาบล็อก
เมื่อเขียนบล็อกโพสต์ การทำให้เนื้อหาดูเป็นมนุษย์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และดึงดูดผู้อ่านด้วยข้อความที่อ่านง่ายและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น คุณยังต้องการให้บุคลิกของคุณหรือบุคลิกของแบรนด์ของคุณสะท้อนอยู่ในเนื้อหาด้วย
การสื่อสารที่มีความเสี่ยงสูง
สุดท้ายนี้ ในสถานการณ์ที่ข้อความมีผลกระทบสำคัญหรือมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เช่น การสื่อสารในภาวะวิกฤต การใส่ความเป็นมนุษย์ในเนื้อหาจะช่วยให้เกิดความชัดเจน ความเห็นอกเห็นใจ และสัมผัสที่ละเอียดอ่อนและรอบคอบ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของการเข้าใจผิดอีกด้วย
ต่อไปนี้คือกลยุทธ์ที่ได้รับการทดสอบแล้วว่าใช้ได้ผล ซึ่งฉันได้นำมาใช้เพื่อให้เนื้อหาของฉันฟังดูเป็นมนุษย์มากขึ้น น่าสนใจ และตรงกับเจตนาในการค้นหา
วิธีทำให้เนื้อหา AI เป็นมนุษย์: 7 กลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
1. เลือกเครื่องมือ AI ที่ทำงานเหมือนผู้ช่วยส่วนตัว
มีเครื่องมือ AI มากมายที่พร้อมใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน บางเครื่องมืออาจช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้น ในขณะที่บางเครื่องมือช่วยปรับปรุงเนื้อหาที่เขียนไว้แล้ว มองหาเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด
ตรรกะนั้นง่าย: ยิ่งเครื่องมือ AI ทำงานได้ดีเท่าไร ก็ยิ่งต้องใช้เวลาน้อยลงและใช้ความพยายามน้อยลงในการปรับแต่งและทำให้ข้อความ AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นเท่านั้น
เมื่อเลือกเครื่องมือ ให้พิจารณาประเภทของเนื้อหา ภาษา กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณที่คุณกำลังทำงานด้วย
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังใช้โมเดล ChatGPT ฟรีอยู่ แต่คุณต้องแก้ไขข้อความที่สร้างโดย AI อยู่เสมอเพราะมันไม่สามารถให้เนื้อหาตามบริบทที่ทีมของคุณได้รับประโยชน์ นี่คือเวลาที่คุณควรลองใช้เครื่องมือ AI อย่างClickUp Brain
ClickUp Brain เป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณเขียนเนื้อหา สรุปข้อความยาว แก้ไขเนื้อหาสร้างโครงร่างเนื้อหา จัดทำข้อความสำหรับโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ และอื่นๆ อีกมากมาย มันวิเคราะห์บริบทของเนื้อหาเพื่อเสนอการปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละกรณี เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกัน
คุณยังสามารถผสานการทำงานกับ ClickUp Docs เพื่อการแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย ด้วย Docs คุณสามารถและทีมของคุณสามารถทำงานบนเนื้อหาได้พร้อมกันอย่างไร้รอยต่อ
ด้วยการผสานรวมกับ ClickUp Brain ทำให้ Docs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดลองและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ด้วย ClickUp Brain เอกสารของคุณจะกลายเป็นสนามเด็กเล่นอเนกประสงค์สำหรับการทดลองใช้คำสั่ง AI ต่าง ๆ และสร้างเนื้อหาในแบบที่คุณต้องการ
หากคุณได้เขียนเนื้อหาไว้แล้ว ClickUp Brain จะให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณปรับแต่งงานเขียนให้ดียิ่งขึ้นและสร้างผลกระทบได้มากขึ้น
2. ฝึกเครื่องมือ AI ของคุณให้เขียนเหมือนคุณ
คิดถึง AI เป็นเหมือนนักศึกษาฝึกงานด้านการเขียน คุณต้องฝึกอบรมโมเดลให้สร้างข้อความ AI ตามความคาดหวังและความต้องการของคุณ
นี่คือวิธีฝึกเครื่องมือ AI ของคุณให้เขียนเหมือนคุณ:
- กรุณาจัดเตรียมตัวอย่างงานเขียนหรือบทความที่ผ่านมาของคุณที่สะท้อนถึงน้ำเสียงของแบรนด์ของคุณ
- แชร์คู่มือสไตล์ของคุณและกรอกข้อกำหนดเฉพาะทั้งหมดของคุณ
- ทำซ้ำข้อความแจ้งพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ โมเดล AI จะสามารถเลียนแบบเสียงและโทนของแบรนด์ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ความพยายามของคุณในการทำให้เนื้อหาดูเป็นมนุษย์น้อยลง จำไว้ว่า ยิ่งคำแนะนำของคุณละเอียดและอธิบายมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
เพื่อลดความพยายามในการเขียนคำแนะนำที่ละเอียด ClickUp มีเทมเพลตคำแนะนำ AIที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ คุณสามารถป้อนเทมเพลตเหล่านี้ลงใน ChatGPT ได้โดยตรงและรับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
นี่คือตัวอย่างของClickUp ChatGPT Prompts สำหรับเทมเพลตการตลาด ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณด้วยข้อความกระตุ้นที่เกี่ยวข้องมากกว่า 600 ข้อ
ไม่ว่าคุณต้องการจะคิดค้นแคมเปญการตลาดใหม่หรือต้องการกระตุ้นยอดขายโดยเฉพาะ คอลเล็กชันคำแนะนำนี้คือสิ่งที่คุณต้องการ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ใช้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพและละเอียดเพื่อสร้างข้อความ AI สำหรับหัวข้อข่าวของ Google, คำอธิบายสินค้า, คำโฆษณาเชิญชวนให้กระทำ, และอื่น ๆ
- ขอความช่วยเหลือสำหรับคำแนะนำในกว่า 40 หมวดหมู่ เช่น การสร้างแบรนด์ การตลาดพันธมิตร การตลาดอีเวนต์ โฆษณาบน Facebook และอื่นๆ อีกมากมาย
- เขียนคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงกับคำค้นหาและเต็มไปด้วย SEO เพื่อสร้างข้อความ AI ที่มีอันดับสูง
- รวมคำขอจากผู้ใช้ตามบุคลิกภาพเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในเนื้อหาที่สร้างขึ้น
⭐️ โบนัส: นอกจากเทมเพลตนี้แล้ว ClickUp ยังมีคอลเลกชันของคำแนะนำที่มุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานต่างๆ เช่นคำแนะนำสำหรับ ClickUpChatGPT สำหรับเทมเพลต HR & การสรรหาบุคลากร,คำแนะนำสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์,และคำแนะนำสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับเทมเพลตการเขียนคำโฆษณา
3. กำจัดคำศัพท์เฉพาะและวลีซ้ำซาก และใช้ประโยคที่กระชับ
เนื้อหาที่สร้างโดย AI มักจะมีวลีเช่น 'เชี่ยวชาญศิลปะของ,' 'ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ,' และ 'ภาพรวมที่หลากหลายของ. 'การแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AIเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์ของคุณ
ระบุและแทนที่คำทั่วไปเหล่านี้ในข้อความ AI ด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติ หลากหลาย และคล้ายมนุษย์มากขึ้น
ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันถาม ChatGPT ว่า NLP หมายถึงอะไร นี่คือคำตอบที่มันให้มา:
หากเจตนาของคุณคือการสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ขอแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ทางเทคนิคหรือศัพท์เฉพาะมากเกินไป ซึ่งอาจขัดขวางประสบการณ์การอ่าน
สแกนเนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อหาวลีที่ใช้รูปประโยคแบบถูกกระทำ และพยายามใช้รูปประโยคแบบกระทำให้มากที่สุด การทำเช่นนี้มักจะทำให้ประโยคสั้นลงและมีอิทธิพลมากขึ้น ช่วยปรับปรุงความอ่านง่ายและรักษาความสนใจของผู้อ่านไว้
ตัวอย่างเช่น ในบล็อกโพสต์ที่สร้างโดย ChatGPT ด้านบนเกี่ยวกับ NLP บทนำนั้นดูแห้งแล้งและขาดตัวอย่างจากโลกจริง สถิติ หรือความเห็นส่วนตัว
นี่คือวิธีที่อาจดูเป็นธรรมชาติและมนุษย์มากขึ้นในการเริ่มต้นแบบเดียวกัน:
'เคยสงสัยไหมว่าระบบอย่าง Alexa, Siri หรือแชทบอทเสียงทำงานอย่างไร? NLP หรือ Natural Language processing คือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังโปรแกรมเหล่านี้ NLP ทำให้การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีเป็นไปได้ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย'
4. การนำประสบการณ์ส่วนตัวและความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมาใช้
ข้อความที่สร้างโดย AI แตกต่างจากงานเขียนของมนุษย์ตรงที่มีความเป็นกลางและขาดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงได้
เพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหานี้โดยเพิ่มประสบการณ์ส่วนตัวและความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น คุณกำลังเขียนสำหรับมนุษย์ ไม่ใช่เครื่องจักร และมนุษย์ตอบสนองต่ออารมณ์ได้ดีกว่าการอ่านข้อมูลเป็นย่อหน้าๆ
สร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับผู้อ่าน ตอบสนองต่อปัญหาหรือความเจ็บปวดของพวกเขา และพาพวกเขาเดินทางผ่านเนื้อหาของคุณจนเกิดความไว้วางใจและมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์นั้นเรียบง่าย—เราไม่ได้เพียงแค่พยายามให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่เราต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พูดคุยกับพวกเขา และช่วยให้พวกเขาเข้าใจเนื้อหาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าลืมใส่คำพูดจากผู้นำในอุตสาหกรรม, ผสานข้อเท็จจริงและสถิติที่สนับสนุน, และอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดในขณะที่อธิบายความซับซ้อนของเนื้อหา ทำให้เนื้อหาของคุณมีคุณค่าด้วยตัวอย่างจากโลกจริง, ระบุปัญหาที่พบบ่อย, และแทรกอารมณ์ขันเมื่อมีโอกาส
ลองถาม ChatGPT อีกคำถามเกี่ยวกับการตลาดผ่านวิดีโอ
ตอนนี้ คุณจะเพิ่มคุณค่าและทำให้ข้อความ AI น่าเชื่อถือมากขึ้นได้อย่างไร? เพียงแค่เพิ่มสถิติและพูดว่า:
'การดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วยการผสมผสานระหว่างสิ่งกระตุ้นทางการได้ยินและการมองเห็นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดึงดูดความสนใจของพวกเขา ที่จริงแล้ว86% ของธุรกิจในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการสร้างวิดีโอเป็นเครื่องมือทางการตลาดหลัก'
5. การเพิ่มภาพประกอบให้กับข้อความ AI เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับแต่ง SEO อย่างเหมาะสม
อีกวิธีหนึ่งในการทำลายความซ้ำซากของเนื้อหา AI คือการเพิ่มรูปภาพเข้าไปอย่างง่ายๆ
เนื่องจากผู้คนจำนวนมากที่บริโภคเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตพบว่าเนื้อหาที่มีภาพน่าสนใจและดึงดูดมากกว่า เครื่องมือค้นหาจึงให้ความสำคัญและจัดอันดับเนื้อหาเหล่านี้ดีกว่า ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณในการเพิ่มรูปภาพ, GIF, มีม, อินโฟกราฟิก และภาพอธิบายต่างๆ
เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา AI ของคุณสำหรับ SEO ด้วยการเพิ่มข้อความแสดงแทน (alt text) ให้กับรูปภาพของคุณ อย่าลืมใส่คำหลักและเมตาแท็กด้วย
แท็ก Alt ช่วยให้เครื่องมือค้นหาสามารถสแกนผ่านรูปภาพและเข้าใจความเกี่ยวข้องของมันได้; พวกมันช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้หากรูปภาพไม่โหลด และในที่สุด พวกมันมีความสำคัญสำหรับผู้อ่านที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
การปรับแต่ง SEO ยังมอบข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้คุณในตลาดเนื้อหาดิจิทัลที่มีการรวมกลุ่มกัน. เนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง SEO สามารถดึงดูดผู้เข้าชมและสร้างโอกาสทางการขายได้ต่อเนื่องในระยะยาว มอบคุณค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว. เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตเนื้อหาที่มีภาพและกราฟิกที่เหมาะสมฝังอยู่ได้.
6. การใช้ตัวตรวจจับ AI เพื่อกำหนดว่าข้อความ AI ใดจำเป็นต้องปรับให้มีความเป็นมนุษย์
นี่คือการเดิมพันครั้งสุดท้ายของคุณ: คัดลอกเนื้อหาที่สร้างโดย AI วางลงในตัวแปลงข้อความมนุษย์โดยตรง และระบุส่วนที่ระบบแจ้งเตือน ส่วนเหล่านี้มักจะมีลักษณะเป็นหุ่นยนต์และขาดความเป็นส่วนตัว
ให้เราวางคำตอบจาก AI เดียวกันเกี่ยวกับการตลาดวิดีโอลงใน Copyleaks นี่คือผลลัพธ์:
เนื้อหาถูกตรวจพบว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดย AIและถูกทำเครื่องหมายไว้แล้ว ตอนนี้เรามาใส่เนื้อหา AI ที่ปรับให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นและดูว่า Copyleaks จะแสดงผลอย่างไร:
มันไม่แจ้งเตือนเนื้อหาอีกต่อไปแล้ว อีกครั้ง การปรับเนื้อหาด้วยสถิติและวลีที่เรียบง่ายช่วยให้เนื้อหาดูเป็นมนุษย์มากขึ้นและลดการแจ้งเตือนว่าเป็นข้อความที่สร้างโดย AI
โปรดจำไว้ว่าการใช้เครื่องมือตรวจจับ AI เพื่อแก้ไขเนื้อหาของคุณจะได้ผลเฉพาะเมื่อส่วนที่ถูกระบุว่าสร้างโดย AI มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากเอกสารยาวเต็มไปด้วยเครื่องหมายเนื้อหา AI อาจจำเป็นต้องเขียนใหม่ทั้งหมดโดยมนุษย์
นี่คือที่ที่คุณสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อคัดลอกและวางเนื้อหาที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ และรับคำแนะนำจาก ClickUp Brain เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ หากทีมนักเขียนกำลังทำงานบนเนื้อหาชิ้นหนึ่ง การใช้ ClickUp Docs จะช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว พวกเขาสามารถเพิ่มข้อมูล ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นได้แบบเรียลไทม์ และทำให้เนื้อหาพร้อมใช้งานได้เร็วขึ้น
ทำให้เนื้อหา AI เป็นมนุษย์ด้วย ClickUp
เครื่องมือ AI สามารถสร้างเนื้อหาในปริมาณมาก, รวบรวมข้อมูลเชิงลึก, และสรุปผลการวิจัยได้ในพริบตา
อย่างไรก็ตาม หากเป้าหมายของคุณคือการทำให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับเนื้อหาของคุณ คุณจำเป็นต้องทำให้ข้อความ AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น การใช้กลยุทธ์และเครื่องมือที่อธิบายไว้ข้างต้นสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณ: เนื้อหาที่สร้างขึ้นในปริมาณมากและรวดเร็ว พร้อมด้วยการเพิ่มคุณภาพจากสัมผัสของมนุษย์
เลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างที่สร้างโดย AI ของคุณอยู่ในสภาพที่ดี จากนั้นใช้ความเชี่ยวชาญของคุณในฐานะมนุษย์ สวมหมวกบรรณาธิการ แล้วกด 'เผยแพร่'!
ลองใช้เครื่องมือ AI ขั้นสูงของ ClickUp, ClickUp Brain, สำหรับโครงการของคุณและสัมผัสความแตกต่าง จับคู่กับ ClickUp Docs เพื่อการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ง่ายดายและการเสริมสร้างข้อความ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสความมหัศจรรย์ของการสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่มีความเป็นมนุษย์