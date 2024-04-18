บล็อก ClickUp
10 อันดับเครื่องมือตรวจสอบและแก้ไขไวยากรณ์ด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
18 เมษายน 2567

การสื่อสารที่ดีเริ่มต้นด้วยไวยากรณ์ที่ชัดเจนและประโยคที่เรียบง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณได้รับแรงบันดาลใจ คุณต้องการที่จะบันทึกความคิดของคุณลงบนกระดาษอย่างรวดเร็ว ก่อนที่คุณจะลืมมันไป

การหยุดอยู่ตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดทางเครื่องหมายวรรคตอน ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และการใช้คำที่ดูแปลกๆ ทำให้ความสนุกของการเขียนลดลง มันขัดจังหวะการไหลของความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ยากที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับช่วงเวลาในขณะนั้น

ขอบคุณเครื่องมือตรวจแกรมม่าด้วย AI คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ด้วยวิธีเก่าอีกต่อไป

เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และแก้ไขด้วย AI ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และขัดเกลางานเขียนของคุณ ให้คิดถึงพวกเขาเสมือนเป็นบรรณาธิการเสมือนจริงที่ปรับแต่งงานเขียนของคุณแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ยังคงรักษามุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณไว้

มาสำรวจโปรแกรมตรวจแกรมม่า AI ที่ดีที่สุดกันเถอะ ?

คุณควรมองหาอะไรในโปรแกรมตรวจแกรมม่า AI?

ในขณะที่เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ AI ทั้งหมดทำงานเพื่อประโยชน์ของคุณ มีปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด เครื่องมือ AI ต้องเพิ่มคุณค่าให้กับการเขียนของคุณ เช่น:

  • คำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์และน้ำเสียง: การแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เป็นสิ่งที่หนึ่ง แต่การมีตัวเลือกเพื่อปรับปรุงการเขียนด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์และน้ำเสียงจะช่วยให้การเขียนของคุณก้าวไปอีกระดับ
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการเขียน: มองหาโปรแกรมตรวจไวยากรณ์ AI ที่สามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มการเขียน เช่น Google Docs, Microsoft Word เป็นต้น ซึ่งให้คำแนะนำและปรับปรุงแบบเรียลไทม์
  • ตัวเลือกการกำหนดราคาและการสมัครสมาชิก: เครื่องมือที่มีรูปแบบการกำหนดราคาและการสมัครสมาชิกที่แตกต่างกันช่วยให้เหมาะสมกับงบประมาณของคุณตามความต้องการเฉพาะบุคคล
  • รีวิวและคำแนะนำจากผู้ใช้: รีวิวจากผู้ใช้จริงบนเว็บไซต์เช่น G2 และ Capterra ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
  • ความเข้ากันได้และสไตล์การเขียน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ AI สามารถรองรับสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้
  • การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล: เครื่องมือต้องทำงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานเครื่องมือของคุณให้ปลอดภัย
  • ความสะดวกในการใช้งานและหน้าตาที่เรียบง่าย: เลือกตัวตรวจสอบไวยากรณ์ AI ที่ใช้งานง่ายและมีหน้าตาที่เรียบร้อยไม่รก

10 โปรแกรมตรวจแกรมม่า AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

เราได้เลือกเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ดีที่สุดซึ่งมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมพร้อมทั้งมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ:

1. คลิกอัพ

เทมเพลตความช่วยเหลือจาก AI
ใช้ ClickUp Brain เพื่อระดมความคิดและเขียนและแก้ไขเนื้อหาได้ในไม่กี่วินาที

ClickUp, แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร, นำเสนอ ClickUp Brain, เครื่องมือสร้างเนื้อหาและเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยคุณในการเขียนประจำวันของคุณ.

ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดใหม่ๆ การเอาชนะภาวะตันทางความคิด การแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ หรือการแก้ไขเนื้อหาClickUp Brainพร้อมช่วยคุณเสมอ

ClickUp Brain ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยคำแนะนำที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยสำหรับทุกความต้องการของคุณ สร้างคำแนะนำที่น่าสนใจ, สรุป, กรณีศึกษา, เนื้อหาบล็อก, และคำอธิบายโครงการด้วย AI Writer for Work

คุณยังสามารถใช้ AI Knowledge Manager เพื่อถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณได้ทุกที่ภายใน ClickUp และรับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบท AI Project Manager ยังสร้างการอัปเดตโครงการ สรุปงาน การประชุมสแตนด์อัพ และอื่นๆ อีกมากมาย

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือ AI พร้อมใช้งานตลอดทั้งClickUp DocsและClickUp Tasks คุณสามารถใช้เพื่อเขียนได้อย่างถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดในทุกส่วนของโครงการของคุณ ตั้งแต่ข้อความแชทไปจนถึงคำอธิบายงาน เอกสาร SOP ไปจนถึงสรุปโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เครื่องมือเขียนขั้นสูง: เขียนได้อย่างไร้ข้อผิดพลาดด้วยเครื่องมือเขียน AIที่สามารถสร้างข้อความสำหรับการขายและการตลาด รวมถึงสร้างคำอธิบายสินค้า ประวัติส่วนตัว อีเมล และหน้าแลนดิ้งเพจ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนให้เหมาะกับโทนหรือสไตล์ที่ต้องการ
  • สร้างสรรค์มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง: ด้วย AI Writer for Work คุณสามารถเขียนได้ดีขึ้นและประหยัดเวลาได้มากขึ้น สามารถสร้างเนื้อหาทั้งหมดได้ตั้งแต่บรีฟเนื้อหา โครงร่างบล็อก และสรุปเนื้อหาที่ยาวได้ นอกจากนี้ยังสามารถถอดเสียงจากวิดีโอและแปลบันทึกของคุณเป็นภาษาอื่นได้อีกด้วย
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 1000 รายการ: ทำให้กระบวนการทำงานสร้างสรรค์และการเขียนของคุณง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมต่อแอปโปรดทั้งหมดของคุณ (Slack, Google Drive, Zoom และอีกมากมาย) กับ ClickUp; ไม่ต้องสลับหน้าจออีกต่อไป
คลิกอัพ เอไอ
ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างการสื่อสารที่น่าสนใจ
  • ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในตัว: แก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดและไวยากรณ์โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติมภายในแพลตฟอร์มเพื่อการเขียนและเนื้อหาแบรนด์ที่ปราศจากข้อผิดพลาด
  • เทมเพลต: ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
  • ความปลอดภัยของข้อมูล: รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย; ClickUp Brain ไม่ใช้ข้อมูลของคุณในการฝึกอบรมแบบจำลอง
  • อเนกประสงค์: เขียนและแก้ไขได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp มาพร้อมกับการผสานการทำงานและฟีเจอร์มากมาย ทำให้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน (ศูนย์ช่วยเหลือ คู่มือ และการสนับสนุนมีประโยชน์มากในการช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่)
  • การกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์บน ClickUp อาจใช้เวลาและความพยายามบ้างหากคุณไม่เคยใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพมาก่อน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ClickUp Brain มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกแบบในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. Grammarly

Grammarly เป็นหนึ่งในโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด
ผ่านทางGrammarly

Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียนที่ได้รับความนิยมสำหรับครู นักการตลาด และนักเขียนเนื้อหา มันให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเขียนของคุณผ่านการผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Docs และอื่นๆ

คุณยังสามารถใช้มันบนเว็บแอปเป็นส่วนขยายหรือดาวน์โหลดบนอุปกรณ์มือถือเพื่อแก้ไขและปรับปรุงการเขียนได้ทุกที่ทุกเวลา

Grammarly ได้เปิดตัวผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชื่อ GrammarlyGO เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งให้ความช่วยเหลือเฉพาะบุคคลด้วยสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ ภาษาที่เหมาะสมตามบริบท และโทนเสียง นอกจากนี้ยังช่วยเขียนหรือปรับประโยคใหม่ได้อีกด้วย

โชคดีที่ ClickUp มีการผสานรวมกับ Grammarly ดังนั้นคุณสามารถใช้คุณสมบัติการเขียนของ Grammarly ได้แม้ในขณะที่คุณใช้ ClickUp

หมายเหตุ: หากคุณเป็นผู้ใช้ Grammarly อยู่แล้วและกำลังมองหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพคล้ายกัน โปรดดูรายการทางเลือกของGrammarly ของเรา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • รักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
  • แก้ไขข้อความภาษาโปแลนด์โดยเน้นข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน เพื่อให้การสื่อสารชัดเจน
  • รับคำแนะนำในการปรับอารมณ์และโทนเสียงเพื่อสื่อสารข้อความให้ชัดเจน
  • ปรับปรุงความอ่านง่ายด้วยคำแนะนำในการแก้ไขข้อความที่ยากต่อการอ่าน
  • สร้างเอกลักษณ์เสียงของแบรนด์ด้วยแนวทางร่วมกัน

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • ผู้เขียนต้องทำการแก้ไขไวยากรณ์ด้วยตนเอง ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่หนักหนาสำหรับผู้เขียนบางคน
  • แกรมม่าลี ไม่เก่งในการเข้าใจเจตนาของผู้ใช้ และอาจให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง

ราคาของ Grammarly

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $30/เดือน
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (8,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

3. Wordtune

ผ่านทางWordtune

Wordtune เป็นเครื่องมือปรับถ้อยคำที่ช่วยในการเขียนใหม่, สรุป, สร้าง, หรือปรับปรุงเนื้อหา คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างประโยค, แก้ไขไวยากรณ์, และตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกดคำ

จุดเด่นของ Wordtune คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยแหล่งข้อมูลอย่างน้อยห้าแหล่งก่อนให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องแก่คุณผู้ช่วยเขียน AIนี้สามารถใช้ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบนเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ หรือเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ นอกจากนี้ยังสามารถแปลเนื้อหาจากหลายภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

ไม่แน่ใจเกี่ยวกับ Wordtune? ลองดูรายการทางเลือกของ Wordtune ของเรา

ที่เกี่ยวข้อง:Wordtune vs Grammarly

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune

  • เขียนใหม่หรือปรับแก้เนื้อหาอีเมล บทความ หรือแม้แต่ข้อความแบบเรียลไทม์ได้เพียงคลิกเดียว
  • สรุปวิดีโอและบล็อกข้อความให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและย่อยได้
  • ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำขณะที่คุณเขียน
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยแกลเลอรีของเทมเพลตการเขียนเนื้อหาสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ เช่น อีเมล, โพสต์บน LinkedIn, หัวข้อ, คำอธิบายตำแหน่งงาน, และอื่น ๆ
  • เข้าถึงตัวตรวจสอบไวยากรณ์ AI ภายใน Google Docs และบนมือถือและเดสก์ท็อป
  • ใช้การค้นหาแบบถาม-ตอบด้วยระบบ AI เพื่อถามคำถามเช่น 'จะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับหัวหน้าของคุณ?'

ข้อจำกัดของ Wordtune

  • คำแนะนำข้อความมีให้บริการเฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น
  • ข้อเสนอแนะบางอย่างอาจไม่เกี่ยวข้องหรือยากที่จะนำไปใช้

ราคาของ Wordtune

  • ฟรีตลอดไป
  • บวก: $24.99/เดือน
  • ไม่จำกัด: $37.50/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Wordtune

  • G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

4. ไวยากรณ์

แกรมารา เป็นหนึ่งในโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ AI ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
ผ่านทางGramara

Gramara เป็นโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยยกระดับงานเขียนเชิงวิชาการและเทคนิคของคุณ คุณสามารถเลือกระหว่างน้ำเสียงที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ และกระชับ เพื่อให้ได้คำตอบที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ฟรีนี้ช่วยให้คุณแปลคำตอบเป็นภาษาของคุณได้ Gramara ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือตรวจทานเพื่อปรับปรุงประโยคขณะที่คุณเขียน ส่วนที่ดีที่สุด? มันฟรี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gramara

  • แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปในการสะกดและไวยากรณ์ด้วยการไฮไลต์อัตโนมัติที่แสดงสีเพื่อแยกคำที่ผิดหรือฟังดูไม่เหมาะสม
  • แปลงานเขียนของคุณเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 10 ภาษา
  • พัฒนาทักษะการเขียนของคุณด้วยคำแนะนำสไตล์การเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อความคล่องแคล่วยิ่งขึ้น
  • ควบคุมโทนเสียงด้วยการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น แบบเป็นทางการ แบบไม่เป็นทางการ หรือแบบกระชับ

ข้อจำกัดของแกรมมารา

  • เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์แบบมินิมอลที่มีฟีเจอร์และตัวเลือกการผสานรวมอย่างจำกัด
  • อาจให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำโดย AI ให้ละเอียดอีกครั้ง

ราคาแกรมมารา

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวแกรมมารา

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

5. Paperpal

เพเปอร์เพล
ผ่านทางPaperpal

Paperpal เป็นเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และแก้ไขงานเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ทำงานด้านการเขียนเชิงวิชาการ

ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ออนไลน์นี้ไม่เพียงแต่ตรวจสอบการสะกดคำและเครื่องหมายวรรคตอนเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับมาตรฐานการเขียนของคุณให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเขียนเชิงวิชาการอีกด้วย

Paperpal ทำเช่นนี้โดยการเสริมสร้างการเขียนของคุณด้วยคำศัพท์เฉพาะทาง นอกจากนี้ยังรับประกันข้อเสนอแนะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อยกระดับงานวิชาการของคุณ

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ผู้ใช้ยังสามารถได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนการเปลี่ยนคำ, การแปลทางวิชาการด้วย AI, และการช่วยเหลือจาก AI สร้างสรรค์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paperpal

  • ใช้การตรวจสอบไวยากรณ์อย่างละเอียดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • ทำงานร่วมกับผู้ช่วย AI เพื่อสร้างโครงร่าง, บทคัดย่อ, ชื่อเรื่อง และอื่น ๆ
  • ปรับข้อความใหม่เพื่อเพิ่มความอ่านง่าย ความชัดเจน การเลือกใช้คำ และน้ำเสียง
  • ดำเนินการตรวจสอบต้นฉบับก่อนการส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แปลข้อความทางวิชาการจาก 25+ ภาษาเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อจำกัดของ Paperpal

  • โมดูลสมัครสมาชิกที่มีราคาสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ไม่มีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์สมัยใหม่หรือการรองรับข้ามแพลตฟอร์ม

ราคาของ Paperpal

  • ฟรีตลอดไป
  • ราคาพิเศษ: $9.91/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Paperpal

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

6. ขิง

ขิง
ผ่านทางGinger

Ginger เป็นเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ AI แบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงโครงสร้างประโยค และแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มความกระชับ ปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ และให้การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำมากกว่า 100 รายการ

Ginger จะพิจารณาทั้งประโยคเพื่อแนะนำการแก้ไขตามบริบท แทนที่จะแก้ไขเฉพาะการสะกดหรือไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว ดังนั้น สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงและเร่งกระบวนการเขียนโดยรวมสำหรับการสร้างเนื้อหาที่มีความยาว นอกจากนี้ Ginger ยังมีให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันสำหรับ iOS และ Android นอกเหนือจากส่วนขยายเบราว์เซอร์

คุณสมบัติเด่นของขิง

  • เพลิดเพลินกับการเข้าถึงที่ราบรื่นบนเว็บไซต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
  • เลือกโมดูลเฉพาะสำหรับธุรกิจและการศึกษา
  • ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับ Chrome หรือ Microsoft Word
  • เลือกใช้ Ginger Application Programming Interface (API) สำหรับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของคุณ
  • แสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติในกว่า 40 ภาษาด้วยเครื่องมือแปลภาษาที่ผสานรวมของ Ginger

ข้อจำกัดของขิง

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการตรวจสอบไว้ที่ 14 ครั้งต่อเดือน
  • ให้คำแนะนำการปรับถ้อยคำใหม่ในขอบเขตจำกัด ซึ่งบางครั้งอาจไม่สอดคล้องกับเจตนาของผู้เขียน

ราคาขิง

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $19.99
  • ทีมขิง: $4.99/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวขิง

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 35+ รายการ)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)

7. ลิงกวิคซ์

โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ AI เช่น Linguix ยังสามารถแปลได้
ผ่านทางLinguix

เครื่องมือที่จะเพิ่มพลังให้กับการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษรของคุณ Linguix ทำให้การเขียนของคุณไร้ที่ติในเจ็ดภาษา—อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปรตุเกส, อิตาลี, และโปแลนด์ นอกจากการแก้ไขไวยากรณ์อย่างง่ายแล้ว Linguix ยังให้คะแนนเนื้อหาเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของเนื้อหาของคุณ มาพร้อมกับผู้ช่วยเขียน GPT-4 และเครื่องมือเขียนใหม่เพื่อเขียนประโยคทั้งหมดใหม่

Linguix ให้บริการความช่วยเหลือด้วย AI ครอบคลุมด้านการขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า

ซอฟต์แวร์ยังมีระบบสนับสนุนคุณภาพและการตั้งค่าที่ใช้งานง่ายเพื่อการใช้งานที่สะดวก

คุณสมบัติเด่นของ Linguix

  • วิเคราะห์คุณภาพข้อความของคุณด้วยคะแนนคุณภาพ
  • รับคำแนะนำและการแก้ไขในหลายภาษา
  • เขียนด้วยผู้ช่วยเขียนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และถอดความทั้งประโยค
  • สร้างคำย่อหนึ่งคำในอีเมลและเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ Linguix

ข้อจำกัดของ Linguix

  • ไม่มีโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานและเครื่องหมายกำกับ
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการปรับคำและแก้ไขประโยคที่ซับซ้อน

ราคาของ Linguix

  • ฟรีตลอดไป
  • โปรส่วนตัว: $99/เดือน
  • ธุรกิจ: 336 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Linguix

  • G2: 4. 5/5 (120+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

8. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์

เฮมิงเวย์
ผ่านทางHemingway Editor

Hemingway Editor เป็นโปรแกรมแก้ไขที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเข้าถึงการเขียนที่คมชัดและชัดเจน มันเสนอคำแนะนำอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขั้นสูง เช่น การใช้เสียงพาสซีฟมากเกินไป โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน ประโยคยาวเกินไปอย่างไม่เหมาะสม หรือความอ่านยาก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครื่องมือได้แนะนำ Hemingway Editor Plus ซึ่งผสานรวมกับความสามารถของ AI เพื่อยกระดับการแก้ไขให้ก้าวหน้าด้วยเป้าหมายที่ปรับแต่งได้เอง โทนเสียง และการใช้คำที่เหมาะสม

มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้การแก้ไขเป็นไปอย่างมนุษย์มากขึ้นและปรับให้เหมาะกับบุคคล และช่วยให้คุณค้นหาโทนที่สมบูรณ์แบบสำหรับข้อความของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor

  • แก้ไขไวยากรณ์ ความหมาย ประโยคเชิงรับ และปัญหาการใช้คำมากเกินไปในไม่กี่คลิก
  • เพลิดเพลินกับการแก้ไขแบบส่วนตัวด้วย Hemingway Editor Plus
  • ตั้งเป้าหมายการเขียนโดยใช้รูปแบบและน้ำเสียง เช่น เป็นทางการ ให้ข้อมูล มั่นใจ หรือเป็นกันเอง

ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • เครื่องมือนี้ไม่สามารถจดจำสำนวนและคำพูดที่เป็นภาษาพูดทั่วไปทั้งหมดได้ และจะแนะนำให้ปรับถ้อยคำใหม่เมื่อไม่สอดคล้องกับความหมายที่ต้องการ
  • เน้นที่รูปแบบและความผิดพลาดทางไวยากรณ์มากกว่าเนื้อหา

การตั้งราคาแบบเฮมิงเวย์

  • ฟรีตลอดไป
  • แผนรายบุคคล 5K: $8. 33/เดือน
  • แผนรายบุคคล 10K: $12.50/เดือน
  • แผนทีม 10K: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

9. Trinka AI

Trinka AI เป็นหนึ่งในโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ AI ที่มีชื่อเสียง
ผ่านทางTrinka AI

Trinka AI ผู้ตรวจสอบไวยากรณ์ AI ที่ได้รับความไว้วางใจจากสำนักพิมพ์และนักเขียนทั่วโลก ได้สร้างชื่อเสียงจนติดอันดับ 10 อันดับแรกของผู้ตรวจสอบไวยากรณ์ AI ด้วยความเป็นเลิศในการแก้ไข เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการสะกดคำผิด การถอดความ และการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ

Trinka AI ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน รวมถึงการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเชิงเทคนิค การเขียนทั่วไป ฯลฯ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trinka AI

  • ผสานเครื่องมือกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Microsoft Word, Google Docs, PowerPoint และอื่น ๆ
  • ตรวจทานเอกสารทั้งหมดใน MS Word และตรวจสอบเอกสาร LaTeX ของคุณโดยไม่กระทบต่อโค้ด TeX ของคุณ
  • ตรวจสอบข้อความของคุณเพื่อหาความไม่สอดคล้องกันและการลอกเลียนแบบ
  • ใช้คู่มือสไตล์ที่กำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล

ข้อจำกัดของ Trinka AI

  • ไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ใดๆ ได้หากไม่ลงทะเบียน
  • ต้องใช้เวลาในการตั้งเป้าหมายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ราคาของ Trinka AI

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $7. 56/เดือน
  • พรีเมียม พลัส: $11.81/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Trinka AI

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

10. GrammatikAI

แกรมมัติกเอไอ
ผ่านทางGrammatikAI

ด้วยบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI, GrammatikAI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ, แก้ไขคำ, และแปลงานเขียนของคุณ เครื่องมือนี้จะเขียนใหม่ได้อย่างแม่นยำเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาที่คุณเขียนกับเนื้อหาที่คุณต้องการส่งมอบ

เป็นโซลูชันแบบองค์รวมที่คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและให้คำแนะนำในการปรับปรุงเนื้อหาอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

คุณสมบัติเด่นของ GrammatikAI

  • สร้างงานเขียนที่น่าสนใจด้วยการใช้ถ้อยคำที่เกี่ยวข้องผ่าน AI
  • ปรับปรุงเนื้อหาของคุณด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ การเลือกใช้ถ้อยคำ การจัดโครงสร้าง และการแนะนำเพื่อเสริมสร้างเนื้อหา
  • เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการแก้ไขและปรับปรุงสูตรอย่างรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลา

ข้อจำกัดของ GrammatikAI

  • ความยากลำบากในการปรับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน
  • ไม่ได้ให้แนวทางแก้ไขเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมหรือการเขียน

ราคาของ GrammatikAI

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวจาก GrammatikAI

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

ก้าวข้ามคำแนะนำการเขียนพื้นฐานด้วย ClickUp

เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ด้วยAI ได้ปฏิวัติวิธีการทำงานของนักเขียนแต่ละคน มืออาชีพ และธุรกิจในการสร้างเนื้อหาของพวกเขา เครื่องมือเหล่านี้ได้ทำให้การเขียนที่ไร้ข้อผิดพลาดกลายเป็นความจริงสำหรับหลายคน

ด้วยเครื่องมือที่จัดการกับรายละเอียดทางเทคนิคของการเขียน นักเขียนสามารถมุ่งเน้นไปที่งานฝีมือของตนได้อย่างเต็มที่และส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ไม่เพียงแต่พวกเขาให้การสนับสนุนทางไวยากรณ์เท่านั้น แต่ยังช่วยคุณเอาชนะภาวะติดขัดในการเขียนและปรับปรุงการเขียนได้ในพริบตา

สับสนว่าจะเลือกเครื่องมือไหนดี? ด้วย ClickUp คุณจะได้รับไม่เพียงแค่เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และเขียนด้วย AI แต่ยังรวมถึงโซลูชันครบวงจรที่มีฟีเจอร์จัดการเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมในมือของคุณ ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเพื่อบรรลุทุกสิ่งที่คุณต้องการลงทะเบียนใช้ ClickUp ตอนนี้!