10 อันดับเครื่องมือตรวจสอบและแก้ไขไวยากรณ์ด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

การสื่อสารที่ดีเริ่มต้นด้วยไวยากรณ์ที่ชัดเจนและประโยคที่เรียบง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณได้รับแรงบันดาลใจ คุณต้องการที่จะบันทึกความคิดของคุณลงบนกระดาษอย่างรวดเร็ว ก่อนที่คุณจะลืมมันไป
การหยุดอยู่ตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดทางเครื่องหมายวรรคตอน ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และการใช้คำที่ดูแปลกๆ ทำให้ความสนุกของการเขียนลดลง มันขัดจังหวะการไหลของความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ยากที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับช่วงเวลาในขณะนั้น
ขอบคุณเครื่องมือตรวจแกรมม่าด้วย AI คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ด้วยวิธีเก่าอีกต่อไป
เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และแก้ไขด้วย AI ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และขัดเกลางานเขียนของคุณ ให้คิดถึงพวกเขาเสมือนเป็นบรรณาธิการเสมือนจริงที่ปรับแต่งงานเขียนของคุณแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ยังคงรักษามุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณไว้
มาสำรวจโปรแกรมตรวจแกรมม่า AI ที่ดีที่สุดกันเถอะ ?
คุณควรมองหาอะไรในโปรแกรมตรวจแกรมม่า AI?
ในขณะที่เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ AI ทั้งหมดทำงานเพื่อประโยชน์ของคุณ มีปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด เครื่องมือ AI ต้องเพิ่มคุณค่าให้กับการเขียนของคุณ เช่น:
- คำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์และน้ำเสียง: การแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เป็นสิ่งที่หนึ่ง แต่การมีตัวเลือกเพื่อปรับปรุงการเขียนด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์และน้ำเสียงจะช่วยให้การเขียนของคุณก้าวไปอีกระดับ
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการเขียน: มองหาโปรแกรมตรวจไวยากรณ์ AI ที่สามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มการเขียน เช่น Google Docs, Microsoft Word เป็นต้น ซึ่งให้คำแนะนำและปรับปรุงแบบเรียลไทม์
- ตัวเลือกการกำหนดราคาและการสมัครสมาชิก: เครื่องมือที่มีรูปแบบการกำหนดราคาและการสมัครสมาชิกที่แตกต่างกันช่วยให้เหมาะสมกับงบประมาณของคุณตามความต้องการเฉพาะบุคคล
- รีวิวและคำแนะนำจากผู้ใช้: รีวิวจากผู้ใช้จริงบนเว็บไซต์เช่น G2 และ Capterra ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
- ความเข้ากันได้และสไตล์การเขียน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ AI สามารถรองรับสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้
- การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล: เครื่องมือต้องทำงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานเครื่องมือของคุณให้ปลอดภัย
- ความสะดวกในการใช้งานและหน้าตาที่เรียบง่าย: เลือกตัวตรวจสอบไวยากรณ์ AI ที่ใช้งานง่ายและมีหน้าตาที่เรียบร้อยไม่รก
10 โปรแกรมตรวจแกรมม่า AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
เราได้เลือกเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ดีที่สุดซึ่งมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมพร้อมทั้งมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ:
1. คลิกอัพ
ClickUp, แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร, นำเสนอ ClickUp Brain, เครื่องมือสร้างเนื้อหาและเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยคุณในการเขียนประจำวันของคุณ.
ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดใหม่ๆ การเอาชนะภาวะตันทางความคิด การแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ หรือการแก้ไขเนื้อหาClickUp Brainพร้อมช่วยคุณเสมอ
ClickUp Brain ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยคำแนะนำที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยสำหรับทุกความต้องการของคุณ สร้างคำแนะนำที่น่าสนใจ, สรุป, กรณีศึกษา, เนื้อหาบล็อก, และคำอธิบายโครงการด้วย AI Writer for Work
คุณยังสามารถใช้ AI Knowledge Manager เพื่อถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณได้ทุกที่ภายใน ClickUp และรับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบท AI Project Manager ยังสร้างการอัปเดตโครงการ สรุปงาน การประชุมสแตนด์อัพ และอื่นๆ อีกมากมาย
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือ AI พร้อมใช้งานตลอดทั้งClickUp DocsและClickUp Tasks คุณสามารถใช้เพื่อเขียนได้อย่างถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดในทุกส่วนของโครงการของคุณ ตั้งแต่ข้อความแชทไปจนถึงคำอธิบายงาน เอกสาร SOP ไปจนถึงสรุปโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือเขียนขั้นสูง: เขียนได้อย่างไร้ข้อผิดพลาดด้วยเครื่องมือเขียน AIที่สามารถสร้างข้อความสำหรับการขายและการตลาด รวมถึงสร้างคำอธิบายสินค้า ประวัติส่วนตัว อีเมล และหน้าแลนดิ้งเพจ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนให้เหมาะกับโทนหรือสไตล์ที่ต้องการ
- สร้างสรรค์มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง: ด้วย AI Writer for Work คุณสามารถเขียนได้ดีขึ้นและประหยัดเวลาได้มากขึ้น สามารถสร้างเนื้อหาทั้งหมดได้ตั้งแต่บรีฟเนื้อหา โครงร่างบล็อก และสรุปเนื้อหาที่ยาวได้ นอกจากนี้ยังสามารถถอดเสียงจากวิดีโอและแปลบันทึกของคุณเป็นภาษาอื่นได้อีกด้วย
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1000 รายการ: ทำให้กระบวนการทำงานสร้างสรรค์และการเขียนของคุณง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมต่อแอปโปรดทั้งหมดของคุณ (Slack, Google Drive, Zoom และอีกมากมาย) กับ ClickUp; ไม่ต้องสลับหน้าจออีกต่อไป
- ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในตัว: แก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดและไวยากรณ์โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติมภายในแพลตฟอร์มเพื่อการเขียนและเนื้อหาแบรนด์ที่ปราศจากข้อผิดพลาด
- เทมเพลต: ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
- ความปลอดภัยของข้อมูล: รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย; ClickUp Brain ไม่ใช้ข้อมูลของคุณในการฝึกอบรมแบบจำลอง
- อเนกประสงค์: เขียนและแก้ไขได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มาพร้อมกับการผสานการทำงานและฟีเจอร์มากมาย ทำให้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน (ศูนย์ช่วยเหลือ คู่มือ และการสนับสนุนมีประโยชน์มากในการช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่)
- การกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์บน ClickUp อาจใช้เวลาและความพยายามบ้างหากคุณไม่เคยใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพมาก่อน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกแบบในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Grammarly
Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียนที่ได้รับความนิยมสำหรับครู นักการตลาด และนักเขียนเนื้อหา มันให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเขียนของคุณผ่านการผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Docs และอื่นๆ
คุณยังสามารถใช้มันบนเว็บแอปเป็นส่วนขยายหรือดาวน์โหลดบนอุปกรณ์มือถือเพื่อแก้ไขและปรับปรุงการเขียนได้ทุกที่ทุกเวลา
Grammarly ได้เปิดตัวผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชื่อ GrammarlyGO เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งให้ความช่วยเหลือเฉพาะบุคคลด้วยสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ ภาษาที่เหมาะสมตามบริบท และโทนเสียง นอกจากนี้ยังช่วยเขียนหรือปรับประโยคใหม่ได้อีกด้วย
โชคดีที่ ClickUp มีการผสานรวมกับ Grammarly ดังนั้นคุณสามารถใช้คุณสมบัติการเขียนของ Grammarly ได้แม้ในขณะที่คุณใช้ ClickUp
หมายเหตุ: หากคุณเป็นผู้ใช้ Grammarly อยู่แล้วและกำลังมองหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพคล้ายกัน โปรดดูรายการทางเลือกของGrammarly ของเรา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- รักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
- แก้ไขข้อความภาษาโปแลนด์โดยเน้นข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน เพื่อให้การสื่อสารชัดเจน
- รับคำแนะนำในการปรับอารมณ์และโทนเสียงเพื่อสื่อสารข้อความให้ชัดเจน
- ปรับปรุงความอ่านง่ายด้วยคำแนะนำในการแก้ไขข้อความที่ยากต่อการอ่าน
- สร้างเอกลักษณ์เสียงของแบรนด์ด้วยแนวทางร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Grammarly
- ผู้เขียนต้องทำการแก้ไขไวยากรณ์ด้วยตนเอง ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่หนักหนาสำหรับผู้เขียนบางคน
- แกรมม่าลี ไม่เก่งในการเข้าใจเจตนาของผู้ใช้ และอาจให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง
ราคาของ Grammarly
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $30/เดือน
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (8,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
3. Wordtune
Wordtune เป็นเครื่องมือปรับถ้อยคำที่ช่วยในการเขียนใหม่, สรุป, สร้าง, หรือปรับปรุงเนื้อหา คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างประโยค, แก้ไขไวยากรณ์, และตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกดคำ
จุดเด่นของ Wordtune คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยแหล่งข้อมูลอย่างน้อยห้าแหล่งก่อนให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องแก่คุณผู้ช่วยเขียน AIนี้สามารถใช้ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบนเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ หรือเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ นอกจากนี้ยังสามารถแปลเนื้อหาจากหลายภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย
ไม่แน่ใจเกี่ยวกับ Wordtune? ลองดูรายการทางเลือกของ Wordtune ของเรา
ที่เกี่ยวข้อง:Wordtune vs Grammarly
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- เขียนใหม่หรือปรับแก้เนื้อหาอีเมล บทความ หรือแม้แต่ข้อความแบบเรียลไทม์ได้เพียงคลิกเดียว
- สรุปวิดีโอและบล็อกข้อความให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและย่อยได้
- ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำขณะที่คุณเขียน
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยแกลเลอรีของเทมเพลตการเขียนเนื้อหาสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ เช่น อีเมล, โพสต์บน LinkedIn, หัวข้อ, คำอธิบายตำแหน่งงาน, และอื่น ๆ
- เข้าถึงตัวตรวจสอบไวยากรณ์ AI ภายใน Google Docs และบนมือถือและเดสก์ท็อป
- ใช้การค้นหาแบบถาม-ตอบด้วยระบบ AI เพื่อถามคำถามเช่น 'จะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับหัวหน้าของคุณ?'
ข้อจำกัดของ Wordtune
- คำแนะนำข้อความมีให้บริการเฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น
- ข้อเสนอแนะบางอย่างอาจไม่เกี่ยวข้องหรือยากที่จะนำไปใช้
ราคาของ Wordtune
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $24.99/เดือน
- ไม่จำกัด: $37.50/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Wordtune
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
4. ไวยากรณ์
Gramara เป็นโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยยกระดับงานเขียนเชิงวิชาการและเทคนิคของคุณ คุณสามารถเลือกระหว่างน้ำเสียงที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ และกระชับ เพื่อให้ได้คำตอบที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ฟรีนี้ช่วยให้คุณแปลคำตอบเป็นภาษาของคุณได้ Gramara ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือตรวจทานเพื่อปรับปรุงประโยคขณะที่คุณเขียน ส่วนที่ดีที่สุด? มันฟรี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gramara
- แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปในการสะกดและไวยากรณ์ด้วยการไฮไลต์อัตโนมัติที่แสดงสีเพื่อแยกคำที่ผิดหรือฟังดูไม่เหมาะสม
- แปลงานเขียนของคุณเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 10 ภาษา
- พัฒนาทักษะการเขียนของคุณด้วยคำแนะนำสไตล์การเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อความคล่องแคล่วยิ่งขึ้น
- ควบคุมโทนเสียงด้วยการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น แบบเป็นทางการ แบบไม่เป็นทางการ หรือแบบกระชับ
ข้อจำกัดของแกรมมารา
- เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์แบบมินิมอลที่มีฟีเจอร์และตัวเลือกการผสานรวมอย่างจำกัด
- อาจให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำโดย AI ให้ละเอียดอีกครั้ง
ราคาแกรมมารา
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวแกรมมารา
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
5. Paperpal
Paperpal เป็นเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และแก้ไขงานเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ทำงานด้านการเขียนเชิงวิชาการ
ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ออนไลน์นี้ไม่เพียงแต่ตรวจสอบการสะกดคำและเครื่องหมายวรรคตอนเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับมาตรฐานการเขียนของคุณให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเขียนเชิงวิชาการอีกด้วย
Paperpal ทำเช่นนี้โดยการเสริมสร้างการเขียนของคุณด้วยคำศัพท์เฉพาะทาง นอกจากนี้ยังรับประกันข้อเสนอแนะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อยกระดับงานวิชาการของคุณ
ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ผู้ใช้ยังสามารถได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนการเปลี่ยนคำ, การแปลทางวิชาการด้วย AI, และการช่วยเหลือจาก AI สร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paperpal
- ใช้การตรวจสอบไวยากรณ์อย่างละเอียดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ทำงานร่วมกับผู้ช่วย AI เพื่อสร้างโครงร่าง, บทคัดย่อ, ชื่อเรื่อง และอื่น ๆ
- ปรับข้อความใหม่เพื่อเพิ่มความอ่านง่าย ความชัดเจน การเลือกใช้คำ และน้ำเสียง
- ดำเนินการตรวจสอบต้นฉบับก่อนการส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
- แปลข้อความทางวิชาการจาก 25+ ภาษาเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อจำกัดของ Paperpal
- โมดูลสมัครสมาชิกที่มีราคาสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ไม่มีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์สมัยใหม่หรือการรองรับข้ามแพลตฟอร์ม
ราคาของ Paperpal
- ฟรีตลอดไป
- ราคาพิเศษ: $9.91/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Paperpal
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
6. ขิง
Ginger เป็นเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ AI แบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงโครงสร้างประโยค และแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มความกระชับ ปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ และให้การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำมากกว่า 100 รายการ
Ginger จะพิจารณาทั้งประโยคเพื่อแนะนำการแก้ไขตามบริบท แทนที่จะแก้ไขเฉพาะการสะกดหรือไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว ดังนั้น สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงและเร่งกระบวนการเขียนโดยรวมสำหรับการสร้างเนื้อหาที่มีความยาว นอกจากนี้ Ginger ยังมีให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันสำหรับ iOS และ Android นอกเหนือจากส่วนขยายเบราว์เซอร์
คุณสมบัติเด่นของขิง
- เพลิดเพลินกับการเข้าถึงที่ราบรื่นบนเว็บไซต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
- เลือกโมดูลเฉพาะสำหรับธุรกิจและการศึกษา
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับ Chrome หรือ Microsoft Word
- เลือกใช้ Ginger Application Programming Interface (API) สำหรับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของคุณ
- แสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติในกว่า 40 ภาษาด้วยเครื่องมือแปลภาษาที่ผสานรวมของ Ginger
ข้อจำกัดของขิง
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการตรวจสอบไว้ที่ 14 ครั้งต่อเดือน
- ให้คำแนะนำการปรับถ้อยคำใหม่ในขอบเขตจำกัด ซึ่งบางครั้งอาจไม่สอดคล้องกับเจตนาของผู้เขียน
ราคาขิง
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $19.99
- ทีมขิง: $4.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวขิง
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
7. ลิงกวิคซ์
เครื่องมือที่จะเพิ่มพลังให้กับการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษรของคุณ Linguix ทำให้การเขียนของคุณไร้ที่ติในเจ็ดภาษา—อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปรตุเกส, อิตาลี, และโปแลนด์ นอกจากการแก้ไขไวยากรณ์อย่างง่ายแล้ว Linguix ยังให้คะแนนเนื้อหาเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของเนื้อหาของคุณ มาพร้อมกับผู้ช่วยเขียน GPT-4 และเครื่องมือเขียนใหม่เพื่อเขียนประโยคทั้งหมดใหม่
Linguix ให้บริการความช่วยเหลือด้วย AI ครอบคลุมด้านการขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า
ซอฟต์แวร์ยังมีระบบสนับสนุนคุณภาพและการตั้งค่าที่ใช้งานง่ายเพื่อการใช้งานที่สะดวก
คุณสมบัติเด่นของ Linguix
- วิเคราะห์คุณภาพข้อความของคุณด้วยคะแนนคุณภาพ
- รับคำแนะนำและการแก้ไขในหลายภาษา
- เขียนด้วยผู้ช่วยเขียนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และถอดความทั้งประโยค
- สร้างคำย่อหนึ่งคำในอีเมลและเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ Linguix
ข้อจำกัดของ Linguix
- ไม่มีโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานและเครื่องหมายกำกับ
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการปรับคำและแก้ไขประโยคที่ซับซ้อน
ราคาของ Linguix
- ฟรีตลอดไป
- โปรส่วนตัว: $99/เดือน
- ธุรกิจ: 336 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Linguix
- G2: 4. 5/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
8. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์
Hemingway Editor เป็นโปรแกรมแก้ไขที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเข้าถึงการเขียนที่คมชัดและชัดเจน มันเสนอคำแนะนำอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขั้นสูง เช่น การใช้เสียงพาสซีฟมากเกินไป โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน ประโยคยาวเกินไปอย่างไม่เหมาะสม หรือความอ่านยาก
เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครื่องมือได้แนะนำ Hemingway Editor Plus ซึ่งผสานรวมกับความสามารถของ AI เพื่อยกระดับการแก้ไขให้ก้าวหน้าด้วยเป้าหมายที่ปรับแต่งได้เอง โทนเสียง และการใช้คำที่เหมาะสม
มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้การแก้ไขเป็นไปอย่างมนุษย์มากขึ้นและปรับให้เหมาะกับบุคคล และช่วยให้คุณค้นหาโทนที่สมบูรณ์แบบสำหรับข้อความของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor
- แก้ไขไวยากรณ์ ความหมาย ประโยคเชิงรับ และปัญหาการใช้คำมากเกินไปในไม่กี่คลิก
- เพลิดเพลินกับการแก้ไขแบบส่วนตัวด้วย Hemingway Editor Plus
- ตั้งเป้าหมายการเขียนโดยใช้รูปแบบและน้ำเสียง เช่น เป็นทางการ ให้ข้อมูล มั่นใจ หรือเป็นกันเอง
ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- เครื่องมือนี้ไม่สามารถจดจำสำนวนและคำพูดที่เป็นภาษาพูดทั่วไปทั้งหมดได้ และจะแนะนำให้ปรับถ้อยคำใหม่เมื่อไม่สอดคล้องกับความหมายที่ต้องการ
- เน้นที่รูปแบบและความผิดพลาดทางไวยากรณ์มากกว่าเนื้อหา
การตั้งราคาแบบเฮมิงเวย์
- ฟรีตลอดไป
- แผนรายบุคคล 5K: $8. 33/เดือน
- แผนรายบุคคล 10K: $12.50/เดือน
- แผนทีม 10K: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
9. Trinka AI
Trinka AI ผู้ตรวจสอบไวยากรณ์ AI ที่ได้รับความไว้วางใจจากสำนักพิมพ์และนักเขียนทั่วโลก ได้สร้างชื่อเสียงจนติดอันดับ 10 อันดับแรกของผู้ตรวจสอบไวยากรณ์ AI ด้วยความเป็นเลิศในการแก้ไข เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการสะกดคำผิด การถอดความ และการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
Trinka AI ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน รวมถึงการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเชิงเทคนิค การเขียนทั่วไป ฯลฯ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trinka AI
- ผสานเครื่องมือกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Microsoft Word, Google Docs, PowerPoint และอื่น ๆ
- ตรวจทานเอกสารทั้งหมดใน MS Word และตรวจสอบเอกสาร LaTeX ของคุณโดยไม่กระทบต่อโค้ด TeX ของคุณ
- ตรวจสอบข้อความของคุณเพื่อหาความไม่สอดคล้องกันและการลอกเลียนแบบ
- ใช้คู่มือสไตล์ที่กำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ Trinka AI
- ไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ใดๆ ได้หากไม่ลงทะเบียน
- ต้องใช้เวลาในการตั้งเป้าหมายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ราคาของ Trinka AI
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $7. 56/เดือน
- พรีเมียม พลัส: $11.81/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Trinka AI
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
10. GrammatikAI
ด้วยบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI, GrammatikAI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ, แก้ไขคำ, และแปลงานเขียนของคุณ เครื่องมือนี้จะเขียนใหม่ได้อย่างแม่นยำเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาที่คุณเขียนกับเนื้อหาที่คุณต้องการส่งมอบ
เป็นโซลูชันแบบองค์รวมที่คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและให้คำแนะนำในการปรับปรุงเนื้อหาอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
คุณสมบัติเด่นของ GrammatikAI
- สร้างงานเขียนที่น่าสนใจด้วยการใช้ถ้อยคำที่เกี่ยวข้องผ่าน AI
- ปรับปรุงเนื้อหาของคุณด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ การเลือกใช้ถ้อยคำ การจัดโครงสร้าง และการแนะนำเพื่อเสริมสร้างเนื้อหา
- เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการแก้ไขและปรับปรุงสูตรอย่างรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลา
ข้อจำกัดของ GrammatikAI
- ความยากลำบากในการปรับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน
- ไม่ได้ให้แนวทางแก้ไขเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมหรือการเขียน
ราคาของ GrammatikAI
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวจาก GrammatikAI
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
ก้าวข้ามคำแนะนำการเขียนพื้นฐานด้วย ClickUp
เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ด้วยAI ได้ปฏิวัติวิธีการทำงานของนักเขียนแต่ละคน มืออาชีพ และธุรกิจในการสร้างเนื้อหาของพวกเขา เครื่องมือเหล่านี้ได้ทำให้การเขียนที่ไร้ข้อผิดพลาดกลายเป็นความจริงสำหรับหลายคน
ด้วยเครื่องมือที่จัดการกับรายละเอียดทางเทคนิคของการเขียน นักเขียนสามารถมุ่งเน้นไปที่งานฝีมือของตนได้อย่างเต็มที่และส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีกว่า
ไม่เพียงแต่พวกเขาให้การสนับสนุนทางไวยากรณ์เท่านั้น แต่ยังช่วยคุณเอาชนะภาวะติดขัดในการเขียนและปรับปรุงการเขียนได้ในพริบตา
สับสนว่าจะเลือกเครื่องมือไหนดี? ด้วย ClickUp คุณจะได้รับไม่เพียงแค่เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และเขียนด้วย AI แต่ยังรวมถึงโซลูชันครบวงจรที่มีฟีเจอร์จัดการเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมในมือของคุณ ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเพื่อบรรลุทุกสิ่งที่คุณต้องการลงทะเบียนใช้ ClickUp ตอนนี้!