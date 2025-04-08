10 ซอฟต์แวร์ตรวจแก้ด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาไร้ที่ติในปี 2025

คุณอ่านร่างของคุณซ้ำไปซ้ำมาจนแทบจะฝังอยู่ในสมองแล้ว แต่ไม่รู้ทำไม พอคุณกดส่งหรือกดยืนยันเท่านั้นแหละ ตัวสะกดผิดที่น่าอายก็โผล่มาให้เห็น
ฟังดูคุ้นๆ ไหม?
การตรวจทานเป็นขั้นตอนสุดท้าย (และมักจะเป็นขั้นตอนที่น่าหงุดหงิดที่สุด) ระหว่างคุณกับเนื้อหาที่ไร้ที่ติ แต่ใครจะมีเวลามานั่งจู้จี้กับเครื่องหมายจุลภาคทุกตัว คำขยายที่วางผิดตำแหน่ง หรือประโยคที่เขียนแปลกๆ ล่ะ?
นักตรวจแก้ด้วย AI จับสิ่งที่ดวงตาที่เหนื่อยล้าของคุณพลาดไป ทำให้การเขียนของคุณคมชัดขึ้น ปรับปรุงสไตล์ และเพิ่มความอ่านง่าย โดยไม่ทำให้คุณปวดหัว
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์ตรวจแก้ข้อผิดพลาดด้วย AI ที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้เนื้อหาของคุณคมชัด ชัดเจน และปราศจากข้อผิดพลาด
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือเครื่องมือตรวจแก้ข้อผิดพลาดด้วย AI ที่ดีที่สุด:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจแก้ด้วย AI และการทำงานร่วมกัน)
- แกรมม่าลี (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คำแนะนำการเขียนแบบเรียลไทม์และครอบคลุม)
- ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อความเชิงลึกและรายงานการแก้ไขอย่างละเอียด)
- เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้ประโยคซับซ้อนง่ายขึ้นและเพิ่มความสามารถในการอ่าน)
- Ginger Software (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับคำให้เหมาะสมตามบริบทและการปรับโทนเสียง)
- QuillBot (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียบเรียงคำใหม่และปรับโครงสร้างเนื้อหาอย่างชาญฉลาด)
- Trinka AI (เหมาะที่สุดสำหรับความแม่นยำในการเขียนเชิงวิชาการและเทคนิค)
- Wordvice AI (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขสไตล์ที่ละเอียดอ่อนและการปรับแต่งระดับการตีพิมพ์)
- Slick Write (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์สไตล์การเขียนอย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง พร้อมแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์)
- PaperRater (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนทางวิชาการทันทีและการประเมินการเขียนแบบองค์รวม)
คุณควรมองหาอะไรในผู้ตรวจทาน AI?
นักตรวจทานด้วย AI บางรายมีความเชี่ยวชาญในการจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ในขณะที่บางรายเสนอการปรับปรุงสไตล์ขั้นสูงหรือคำแนะนำตามบริบท
นี่คือปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ตรวจทานงานด้วย AI 👀
- การวิเคราะห์ไวยากรณ์และสไตล์อย่างครอบคลุม: โปรแกรมตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย AI ที่ดีสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดที่ซับซ้อน ปรับปรุงโครงสร้างประโยค และเพิ่มความชัดเจนเกินกว่าการตรวจสอบการสะกดคำพื้นฐาน
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์และข้อเสนอแนะทันที: ให้การแก้ไขทันทีในขณะที่คุณเขียน, ไฮไลต์ปัญหาที่คุณพบ, และอธิบายการปรับปรุงที่แนะนำ
- การให้คะแนนความสามารถในการอ่านและข้อมูลเชิงลึกในการเขียน: ประเมินโทนเสียง ความหลากหลายของคำศัพท์ และการไหลลื่นของประโยคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเนื้อหาโดยรวม
- เครื่องมือการสรุปและถอดความ: มันเขียนข้อความใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้ ทำให้ความคิดซับซ้อนง่ายขึ้น และปรับโทนให้เหมาะกับผู้ชมที่แตกต่างกัน
- การตั้งค่าการตรวจทานที่ปรับแต่งได้: ปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนที่แตกต่างกัน รองรับความต้องการทางวิชาการ เทคนิค หรือสร้างสรรค์ และอนุญาตให้มีการแก้ไขที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการเขียน: ใช้งานได้ภายในเบราว์เซอร์ โปรแกรมประมวลผลคำ และแอปบนคลาวด์ หรือแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
- การช่วยเหลือการเขียนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์: ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำศัพท์, คำแนะนำทางไวยากรณ์, และข้อมูลเชิงลึกทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนในระยะยาว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'proof' มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน probare ซึ่งหมายถึง 'ยืนยันโดยการทดสอบ' หรือ 'พิสูจน์' ในบริบทของการพิมพ์ proof หมายถึงฉบับร่างเบื้องต้นของเอกสารหรือข้อความที่ใช้สำหรับการตรวจสอบก่อนการตีพิมพ์ขั้นสุดท้าย
ซอฟต์แวร์ตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ
การค้นหาเครื่องมือตรวจทานออนไลน์ที่ดีที่สุดสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการขัดเกลางานเขียนของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักวิจัย หรือมืออาชีพ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ปรับปรุงรูปแบบ และเพิ่มความชัดเจนให้กับงานเขียนของคุณ
นี่คือการรวบรวมเครื่องมือตรวจแก้ข้อผิดพลาดด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อยกระดับงานเขียนของคุณ 🎯
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจแก้ด้วย AI และการทำงานร่วมกัน)
อันดับแรกในรายการของเราคือClickUp 🤩
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ไม่สำคัญว่าคุณกำลังขัดเกลาต้นฉบับ ปรับปรุงงานวิชาการ ทำให้เรียงความสมบูรณ์แบบ หรือตรวจสอบเอกสารธุรกิจให้ไร้ที่ติ ClickUp จะรวมเวิร์กโฟลว์การเขียนและการตรวจทานของคุณไว้ในศูนย์กลางอัจฉริยะที่เรียบง่าย ทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น เร็วขึ้น และชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คลิกอัพ เบรน
คิดถึงClickUp Brainเป็นผู้ช่วยเขียน AI ส่วนตัวของคุณ ที่พร้อมจะปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้สมบูรณ์แบบอยู่เสมอ ในการเริ่มต้น ให้เปิดเอกสารที่มีอยู่แล้วหรือเอกสารใหม่ใน ClickUp พิมพ์ '/' (คำสั่ง /) และกด Enter ซึ่งจะเปิด AI Writer for Work ขึ้นมา พร้อมช่วยเหลือคุณกับเนื้อหาของคุณ
คุณสามารถให้มันเขียนอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ ตั้งแต่จดหมายติดตามผลไปจนถึงสรุปการประชุม มันจะสร้างร่างที่มีโครงสร้างดีตามคำขอของคุณ มอบจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งให้กับคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณเป็นผู้จัดการฝ่าย การตลาดและต้องการใช้ AI สำหรับการเขียนข้อความโฆษณา คุณสามารถสร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับการเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ได้เพียงแค่ใช้คำสั่งง่ายๆ ในไม่กี่วินาที เครื่องมือเขียนและตรวจทานขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะสร้างร่างที่เรียบร้อย ปราศจากข้อผิดพลาดที่น่ารำคาญและแอบแฝง
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: เขียนคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่โน้มน้าวใจสำหรับแอปติดตามเวลาที่ช่วยฟรีแลนซ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คำตอบของสมอง:
Brain ยกระดับงานเขียนของคุณด้วยข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในด้านไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค และความชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ
ตรวจสอบคำแนะนำ ปรับแต่งตามความเหมาะสม และสรุปเอกสารของคุณให้เสร็จสมบูรณ์เครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AIจะปรับให้เข้ากับน้ำเสียงและสไตล์ของคุณ ทำให้งานเขียนของคุณราบรื่นและเป็นมืออาชีพ
คลิกอัพ ด็อกส์
นอกจากนี้ClickUp Docsยังช่วยให้มั่นใจว่าเนื้อหาทั้งหมดของคุณถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวที่ค้นหาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการร่างแผนการตลาด การเขียนบันทึกการประชุม ไปจนถึงการสร้างเอกสารทางเทคนิค ทุกชิ้นงานเขียนจะถูกรวบรวมไว้ในกระบวนการทำงานเดิมของคุณ
การผสานรวมนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อนร่วมทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ติดแท็ก และมอบหมายงานได้โดยตรงภายในเอกสาร การอัปเดตแบบเรียลไทม์ หน้าเอกสารแบบซ้อน การจัดรูปแบบที่หลากหลาย และเทมเพลตสำเร็จรูปภายใน Docs ช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถเลือกจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) หลากหลายประเภทเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของ AI ใน ClickUp Brain ได้แล้ว เลือก GPT-4o, o1, 03-mini หรือ Claude 3. 7 Sonnet เพื่อปรับปรุงบล็อก บทความ สรุปเอกสาร รายงาน และอื่น ๆ ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเหลือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อรับการแก้ไขไวยากรณ์และคำแนะนำด้านสไตล์แบบเรียลไทม์โดยตรงใน ClickUp Docs
- อัปเดตความคืบหน้า: ตรวจสอบแผนการสร้างเนื้อหาของคุณ—และประสิทธิภาพของมัน—บนแดชบอร์ด ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับ Microsoft Office, Gmail, Google Docs, LinkedIn, WordPress และเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการด้วยClickUp Integrations
- ตัวเลือกการแสดงผลแบบกำหนดเอง: ใช้ประโยชน์จากมุมมอง ClickUp กว่า 15แบบ รวมถึงรายการ กระดาน และปฏิทิน เพื่อจัดการงานและโครงการในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของแต่ละบุคคล
- การสร้างงาน: เปลี่ยนความคิดเห็นหรือการสนทนาที่สำคัญให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยการมอบหมายให้สมาชิกในทีมโดยตรงด้วยClickUp Assign Comments
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสน
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาของฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
2. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการให้คำแนะนำการเขียนแบบเรียลไทม์และครอบคลุม)
Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยปรับปรุงงานเขียนของคุณด้วยการแก้ไขที่แม่นยำและทันที มันเพิ่มความชัดเจน ปรับปรุงสไตล์ และรักษาโทนเสียงให้ตรงจุด
อะไรที่ทำให้มันโดดเด่น? โปรแกรมตรวจแก้ไวยากรณ์ด้วย AI ฟรีนี้ปรับให้เข้ากับบริบทการเขียนของคุณโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทำให้คำแนะนำเป็นธรรมชาติและเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ด้วยการผสานรวมที่ราบรื่นทั้งบนเดสก์ท็อป มือถือ และเบราว์เซอร์ โปรแกรมปรับปรุงการเขียนนี้ช่วยให้คุณเขียนได้อย่างมั่นใจทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองที่จำเป็นในการสร้างเอกสารที่ปราศจากข้อผิดพลาด
- รับคำพ้องความหมายตามบริบทเพื่อเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ของคุณและรักษาความถูกต้อง
- ขอคำปรึกษาจากบริการพิสูจน์อักษรโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการระดับพรีเมียม เพื่อปรับปรุงไวยากรณ์ รูปแบบ และความเป็นธรรมชาติของเนื้อหา
- ปรับการตั้งค่าภาษาให้เหมาะสมกับบริบทการเขียนที่หลากหลาย เช่น การเขียนเชิงธุรกิจ การสนทนา และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Grammarly
- อาจแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็น แม้ว่าการใช้คำเดิมจะเป็นธรรมชาติในบทสนทนาทั่วไป
- คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์และรูปแบบการเขียนบางส่วนอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเขียนที่ต้องการ
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (7,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Grammarly อย่างไรบ้าง?
บางครั้งคำแนะนำจาก Grammarly ทำให้การสื่อสารดูไม่เป็นมนุษย์ เนื่องจากพยายามย่อวลีบางวลี ฉันรู้สึกว่าฟีเจอร์ "โทนเสียง" ไม่ได้สะท้อนโทนเสียงอย่างถูกต้อง
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม! เมื่อคุณกำลังแก้ไขงาน การมีสายตาอีกคู่หนึ่งจะช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดที่คุณอาจมองข้ามไปได้ ขอให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้ร่วมงานช่วยตรวจสอบงานของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานนั้นมีความสำคัญหรือมีเนื้อหาที่ยาว
3. ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อความเชิงลึกและรายงานการแก้ไขอย่างละเอียด)
ProWritingAid เป็นเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการเขียนและการตรวจพิสูจน์อักษรที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อความอย่างละเอียดถี่ถ้วน เครื่องมือนี้จะตรวจสอบตัวชี้วัดเกือบสองโหลเพื่อปรับแต่งงานเขียนของคุณด้วยข้อเสนอแนะที่แม่นยำ
เครื่องมือนี้ตรวจจับคำพูดซ้ำซาก ปรับปรุงการเปลี่ยนผ่าน และกำจัดโครงสร้างแบบถูกกระทำเพื่อเพิ่มความชัดเจนและความลื่นไหล ต้องการเปลี่ยนโทนหรือปรับประโยคใหม่หรือไม่? ฟีเจอร์การเขียนใหม่ทำให้การปรับและสร้างเนื้อหาที่มีพลังและเรียบร้อยเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ ProWritingAid
- ปรับประโยคใหม่เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการอ่าน ขยายเนื้อหา หรือเพิ่มรายละเอียดเชิงพรรณนา
- ทำงานในแอปพลิเคชันการเขียนที่คุณชื่นชอบ รวมถึง Microsoft Word, Google Docs, Scrivener และเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ
- ประเมินแง่มุมต่างๆ เช่น ความอ่านง่าย โครงสร้างประโยค คำที่ใช้มากเกินไป และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยรายงานละเอียดกว่า 25 รายการ
- รับคำแนะนำคำที่มีความหมายใกล้เคียงตามบริบทด้วยพจนานุกรมคำพ้องความหมายในตัว
ข้อจำกัดของ ProWritingAid
- ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องปิดและเปิดใช้งานส่วนขยายซ้ำหลายครั้งเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
- อาจทำเครื่องหมายชื่อที่ถูกต้องเป็นคำสะกดผิด ซึ่งต้องแก้ไขด้วยตนเอง
ราคา ProWritingAid
- ฟรี
- พรีเมียม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียมโปร: 36 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก ProWritingAid
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? การใช้คำกริยา proofread ครั้งแรกถูกบันทึกไว้ในช่วงปี1840 ในตอนแรกมันหมายถึงกระบวนการตรวจสอบข้อผิดพลาดในต้นฉบับที่พิมพ์ออกมา
4. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้ประโยคซับซ้อนง่ายขึ้นและเพิ่มความสามารถในการอ่าน)
ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์การเขียนที่กระชับของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ โปรแกรม Hemingway Editor ช่วยให้คุณเขียนได้อย่างชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น โดยจะวิเคราะห์ข้อความของคุณ แสดงประโยคที่ใช้คำมากเกินไป คำวิเศษณ์ที่เกินความจำเป็น และวลีที่อ่านแล้วติดขัด เพื่อให้คุณปรับแต่งงานเขียนให้กระชับยิ่งขึ้น
หากคุณมีแนวโน้มที่จะทำให้เรื่องซับซ้อนเกินไป โปรแกรมนี้มีคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะช่วยให้งานเขียนของคุณง่ายขึ้นและลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง และหากคุณเผยแพร่ทางออนไลน์ เวอร์ชันเดสก์ท็อปยังช่วยให้คุณโพสต์ไปยัง WordPress หรือ Medium ได้โดยตรง—ไม่ต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม!
คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor
- ใช้ โหมดโฟกัส เพื่อลดสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นในการสร้างเนื้อหาที่ชัดเจน
- ระบุและปรับปรุงการใช้คำที่เยิ่นเย้อหรือวลีที่ซับซ้อนด้วยระบบรหัสสี
- แก้ไขได้โดยตรงในแอปและจัดรูปแบบข้อความเพื่อการเผยแพร่ที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- ทำงานเป็นหลักเป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน, เฮมิงเวย์ เอ็ดดิเตอร์ มีการผสานการทำงานอย่างจำกัดกับแพลตฟอร์มการเขียนอื่น ๆ
- เหมาะที่สุดสำหรับงานชิ้นสั้น เนื่องจากอาจไม่สามารถจัดการกับเอกสารที่ยาวได้มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับโครงการเขียนที่ต้องการความละเอียดมาก
ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- ฟรี
- บุคคล 5K: $25/เดือน
- รายบุคคล 10K: $30/เดือน
- ทีม 10K: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hemingway Editor อย่างไรบ้าง?
มันมีประโยชน์แต่ไม่ควรถูกมองว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ทั้งหมด สำหรับงานเขียนประเภทนิยาย มีหลายครั้งที่การสร้างความสมจริงของตัวละครจะทำให้คุณต้องละเมิดกฎของแอป Hemingway ผมนำงานเขียนของตัวเองบางส่วนไปใส่ในโปรแกรมแก้ไขออนไลน์ของ Hemingway แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทำให้ต่ำกว่าเกณฑ์ระดับการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ กลุ่มเป้าหมายของผมคือผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลาง ดังนั้นผมจึงไม่ค่อยกังวลเรื่องความเข้าใจของพวกเขา แต่การเขียนให้อ่านง่ายขึ้นก็ย่อมดีกว่าเสมอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hemingway
5. Ginger Software (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับคำใหม่ตามบริบทและการปรับโทนเสียง)
Ginger Software ปรับปรุงการเขียนของคุณด้วยการตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการสะกดคำแบบเรียลไทม์ เครื่องมือปรับสำนวนช่วยให้คุณสามารถปรับโครงสร้างประโยคและปรับโทนเสียงให้เข้ากับรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย
หากคุณกำลังทำงานข้ามหลายภาษา ฟีเจอร์การแปลในตัวรองรับมากกว่า 40 ภาษา ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และด้วยการเข้าถึงที่ง่ายดายผ่านเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ จึงเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการปรับปรุงความชัดเจนและความลื่นไหลในการเขียนของคุณทุกที่
คุณสมบัติเด่นของ Ginger Software
- เข้าถึงพจนานุกรมคำพ้องความหมายในตัวเครื่องโดยการดับเบิลคลิกที่คำเพื่อค้นหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงตามบริบท
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ เทรนเนอร์ส่วนตัว เพื่อรับการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของคุณให้เฉียบคมยิ่งขึ้น
- เพิ่มคำศัพท์เฉพาะทางลงในพจนานุกรมที่กำหนดเองของคุณเพื่อใช้ภาษาที่สอดคล้องและเฉพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรม
- ใช้ คลังวลี ที่ครอบคลุมเพื่อค้นหาทางเลือกที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างการแสดงออก
ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ Ginger
- ผู้ใช้รายงานว่าการแปลบางครั้งอาจไม่ถูกต้อง
- แผนฟรีจำกัดการแก้ไขไว้ที่ 450 ตัวอักษรต่อครั้ง
ราคาของซอฟต์แวร์ Ginger
- ฟรี
- 2 ปี: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายปี: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายไตรมาส: 6.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- รายเดือน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมขิง: $4.99/เดือนต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของ Ginger Software
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การใช้คำนาม "proofreading" เป็นครั้งแรกที่รู้จักคือในปี1811 ตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด นี่เป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีการพิมพ์กำลังก้าวหน้า และความต้องการในการผลิตข้อความที่ถูกต้องแม่นยำมีความสำคัญมากขึ้น
6. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการสรุปความอย่างชาญฉลาดและการปรับโครงสร้างเนื้อหา)
QuillBot เป็นเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์เพื่อเพิ่มความชัดเจน ความถูกต้อง และสไตล์การเขียน เครื่องมือแปลงประโยคที่ทรงพลังจะปรับแต่งประโยคใหม่เพื่อปรับปรุงความลื่นไหลและโทนเสียงโดยไม่สูญเสียความหมายเดิมของคุณ
ต้องการแยกบทความยาวออกเป็นตอน ๆ หรือไม่? ตัวสรุปจะย่อใจความสำคัญให้เหลือเพียงเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย และอ่านได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ของมันยังช่วยให้การเขียนของคุณดูเรียบร้อย ในขณะที่ตัวสแกนการลอกเลียนแบบจะรับประกันความเป็นต้นฉบับโดยการเปรียบเทียบเนื้อหาของคุณกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยความสามารถในการปรับแต่งด้วย AI QuillBot ยังสามารถปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนของคุณได้ ทำให้มีคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- ปรับข้อความใหม่ให้อยู่ในหลายรูปแบบ เช่น มาตรฐาน, ไหลลื่น, เป็นทางการ, และ สร้างสรรค์ เพื่อการแสดงออกที่เหมาะสม
- สร้างการอ้างอิงที่ถูกต้องตามรูปแบบ APA, MLA และ Chicago เพื่อสนับสนุนการอ้างอิงที่เข้มงวด
- รวมงานแก้ไขด้วย QuillBot Flow โปรแกรมประมวลผลคำที่ผสานการทำงานกับ AI
- แปลเนื้อหาได้อย่างง่ายดายในกว่า 45 ภาษาเพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดของ QuillBot
- ผู้ใช้ฟรีสามารถแก้ไขได้เพียงจำนวนคำน้อยในแต่ละครั้ง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ยาว
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาขัดข้องกับส่วนเสริม QuillBot สำหรับ Microsoft Word
ราคาของ QuillBot
- ฟรี
- พรีเมียม: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ QuillBot
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง QuillBot อย่างไรบ้าง?
การตรวจสอบไวยากรณ์นั้นดี แต่ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น ขนาดหน้าจอต้องปรับปรุงด้วย เพราะมันค่อนข้างแออัด
7. Trinka AI (เหมาะที่สุดสำหรับความแม่นยำในการเขียนเชิงวิชาการและเทคนิค)
Trinka เป็นผู้ช่วยเขียนที่เน้นความเป็นส่วนตัว สร้างขึ้นเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ เทคนิค และทางการเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ AIนี้ไม่เพียงแต่ตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังตรวจจับข้อผิดพลาดทางภาษาขั้นสูงกว่า 3,000 รายการ เพื่อปรับแต่งโครงสร้างประโยค การเลือกใช้คำ และสไตล์การเขียน รองรับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน พร้อมการแก้ไขขั้นสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของเนื้อหา
หากคุณกำลังทำงานกับเอกสารทางเทคนิค โปรแกรมตรวจทาน LaTeX ที่ติดตั้งมาในตัวจะช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ ในขณะที่โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานจะช่วยให้คุณรักษาความเป็นต้นฉบับได้ นอกจากนี้เครื่องมือเขียนทางเทคนิคด้วย AIยังคงรูปแบบการจัดรูปแบบใน MS Word ของคุณไว้อย่างสมบูรณ์ และเสนอการแก้ไขที่ชัดเจนพร้อมการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ด้วยโหมดการแก้ไขสองแบบ—Power สำหรับการปรับปรุงอย่างละเอียด และ Lite สำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว—คุณสามารถปรับกระบวนการแก้ไขให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trinka AI
- รักษาการใช้คำศัพท์ให้สม่ำเสมอโดยใช้คุณสมบัติ การตรวจสอบความสอดคล้องอย่างชาญฉลาด
- ขยายภาษาของคุณโดยการเพิ่มคำศัพท์ที่กำหนดเองลงในพจนานุกรมส่วนตัวเพื่อการแก้ไขที่แม่นยำ
- เข้าถึง ตารางการแก้ไข อย่างละเอียดที่แยกการแก้ไขตามหมวดหมู่ภาษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
- เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพเอกสารโดยรวมด้วยคะแนนภาษาที่บ่งชี้ความสามารถในการเขียน
ข้อจำกัดของ Trinka AI
- ผู้ใช้จำนวนมากได้รายงานการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัญหาการเรียกเก็บเงิน
- ผู้ใช้บางรายได้แสดงความประสงค์ที่จะมีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม เช่น การตั้งค่ากฎไวยากรณ์หรือความชอบเฉพาะ
ราคาของ Trinka AI
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: 21 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม พลัส: $10.41/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน: $41.67/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trinka AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตลาดนักพิสูจน์อักษรและโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 โดยเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 8.5% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์
8. Wordvice AI (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขสไตล์ที่ละเอียดอ่อนและการปรับแต่งระดับการตีพิมพ์)
Wordvice เป็นเครื่องมือแก้ไขและตรวจทานที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเอกสาร หนังสือ และงานเขียนเชิงวิชาการให้มีสัมผัสที่เรียบเนียนและเป็นธรรมชาติ มันช่วยปรับปรุงความอ่านง่าย โดยแทนที่การใช้คำที่ผิดแปลกและปรับโครงสร้างประโยคใหม่เพื่อให้การไหลลื่นดีขึ้น ด้วยพลังจากโมเดลภาษาขั้นสูงที่ฝึกฝนจากข้อความนับล้าน มันมอบการแก้ไขระดับมืออาชีพที่ให้ความรู้สึกแม่นยำเหมือนกับงานที่แก้ไขโดยมนุษย์
ไม่ว่าคุณต้องการการปรับแต่งเล็กน้อยหรือการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมด โหมดการตรวจทานหลายรูปแบบของ Wordvice ช่วยให้คุณสามารถควบคุมระดับการแก้ไขได้ นอกจากนี้ Wordvice ยังช่วยให้คุณสร้างงานเขียนที่ชัดเจน น่าสนใจ และมีคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordvice AI
- เลือกจากโหมดการตรวจทานสี่แบบ—เบา มาตรฐาน ละเอียด และกระชับ
- เข้าถึง ความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงแต่ละจุดและให้คำแนะนำไวยากรณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้
- ตัดทอนข้อความที่ยืดยาวให้กระชับและทรงพลังโดยไม่สูญเสียความหมายที่ต้องการ
ข้อจำกัดของ AI Wordvice
- เครื่องมือนี้ให้ความสำคัญกับการเขียนอย่างเป็นทางการ ทำให้ยากที่จะเพิ่มน้ำเสียงและบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับเนื้อหา
ราคาของ Wordvice AI
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Wordvice AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wordvice AI อย่างไรบ้าง?
เราต้องการให้พวกเขามีการผสานรวมกับเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันแก้ไขเช่น Overleaf มากขึ้น แต่เราสามารถเพิ่มผลลัพธ์จากการแก้ไขของเราจาก MS Word ลงในแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้เพื่อทำให้งานของเราเสร็จสมบูรณ์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แม่แบบการเขียนเนื้อหาเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในทุกประเภทของเนื้อหา ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์
9. Slick Write (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์สไตล์การเขียนอย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง พร้อมแรงบันดาลใจสร้างสรรค์)
Slick Write เป็นโซลูชันการแก้ไขออนไลน์ฟรีที่ให้การตรวจสอบการสะกดไวยากรณ์และสไตล์แบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็วในฐานะทางเลือกของ ProWritingAid มันให้ดัชนีความสามารถในการอ่านเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำเสียงและความซับซ้อนของคุณตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
อินเทอร์เฟซที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่าย—ไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติม รายงานที่ละเอียดจะวิเคราะห์การไหลและความมีจังหวะของเนื้อหา พร้อมเน้นจุดที่ควรปรับปรุงในข้อความของคุณ ขณะที่ลิงก์ที่เกี่ยวข้องไปยังแหล่งข้อมูล เช่น Wikipedia และ Urban Dictionary จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็ว
นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับคำกริยาที่แสดงการกระทำโดยผู้อื่น (passive voice), คำกริยาที่แสดงการกระทำโดยผู้อื่น (adverbs), และคำสรรพนาม (pronouns) จะช่วยปรับปรุงสไตล์การเขียนของคุณให้มีความเรียบร้อยมากขึ้นในฉบับร่างสุดท้าย
คุณสมบัติเด่นของ Slick Write
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญและสร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพโดยการติดตามการใช้ประโยคถูกกระทำ, วลีบุพบท, และความถี่ของคำกริยาวิเศษณ์
- ปรับการตั้งค่าการแสดงผลเพื่อปรับแต่งอินเทอร์เฟซการแก้ไขของคุณให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการอ่าน
- ปรึกษาคำแนะนำสไตล์แบบบูรณาการที่นำเสนอคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างประโยค
- สำรวจเกมเชื่อมโยงคำในตัวเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเอาชนะภาวะตันทางความคิด
ข้อจำกัดของ Slick Write
- คุณสมบัติค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือแก้ไขที่ทรงพลังกว่า
- ข้อเสนอแนะบางอย่างอาจไม่ถูกต้องเสมอไปหรือไม่เหมาะสมกับบริบท
ราคาของ Slick Write
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Slick Write
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองใช้เทคนิค อ่านย้อนกลับ เมื่อตรวจทานงานเขียน เทคนิคนี้จะช่วยให้สมองของคุณมุ่งเน้นไปที่แต่ละคำโดยไม่ติดกับเนื้อหาที่ต่อเนื่อง เริ่มจากท้ายเอกสารแล้วค่อยๆ อ่านย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น โดยเน้นที่การสะกดคำและไวยากรณ์เป็นหลัก
10. PaperRater (ดีที่สุดสำหรับการให้คะแนนทางวิชาการทันทีและการประเมินการเขียนแบบองค์รวม)
PaperRater ช่วยให้กระบวนการแก้ไขเป็นไปอย่างราบรื่น โดยสแกนต้นฉบับของคุณเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดด้านการสะกด ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอนแบบเรียลไทม์ในฐานะทางเลือกของ Grammarly ระบบจะปรับคำแนะนำให้เหมาะสมกับประเภทเอกสารและระดับการศึกษาของคุณ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับสไตล์การเขียนของคุณ
เพียงวางข้อความของคุณหรืออัปโหลดไฟล์ เครื่องมือนี้จะประเมินผลงานของคุณทันทีพร้อมคะแนนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง นอกเหนือจากการตรวจจับข้อผิดพลาดพื้นฐานแล้ว ยังมีทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ เช่น คำที่มักสับสนและตัวสร้างคำศัพท์เพื่อเสริมทักษะของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ PaperRater
- รับคะแนนทันทีที่สะท้อนถึงคุณภาพและความชัดเจนโดยรวมของการเขียน
- ประเมินตัวชี้วัดการเขียนอย่างละเอียดด้วยสถิติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้คำและความสามารถในการอ่าน
- เขียนได้ดีขึ้นด้วยการเข้าถึงทรัพยากร เช่น คำที่มักสับสนและเคล็ดลับไวยากรณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณเป็นต้นฉบับด้วยระบบตรวจสอบการคัดลอกที่มีในตัว ซึ่งจะสแกนแหล่งข้อมูลมากกว่า 20 พันล้านแหล่งเพื่อตรวจจับความคล้ายคลึงโดยไม่ตั้งใจ
ข้อจำกัดของ PaperRater
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขัดข้อง อินเทอร์เฟซที่รกตา และโฆษณาที่ชวนให้เข้าใจผิด ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ จำเป็นต้องคัดลอกและวางด้วยตนเองสำหรับการจัดรูปแบบและการส่ง
ราคาของ PaperRater
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: 7.95 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ PaperRater
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง PaperRater อย่างไรบ้าง?
ฉันไม่ค่อยชอบเกณฑ์การให้คะแนนนี้เท่าไหร่ มันแค่แสดงระดับชั้นและเกรดที่คุณน่าจะได้จากการเขียนของคุณเท่านั้น เกรดของฉันมักจะสูงกว่าที่ระบบบอกไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม มันก็มีคำแนะนำในการพัฒนา "เกรด" ของคุณด้วย ซึ่งอาจจะช่วยให้ฉันได้คะแนนดีขึ้นในชั้นเรียนก็ได้
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: อย่าลืมหยุดพักและละสายตาจากงานเขียนบ้าง จะช่วยให้คุณมองงานด้วยมุมมองที่สดใหม่ ลดโอกาสการมองข้ามข้อผิดพลาดได้ ควรเว้นระยะห่างจากเอกสารอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจทาน เพื่อความรอบคอบและเป็นกลาง
การตรวจทาน? เราได้พิสูจน์แล้วว่า ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้!
เราได้ครอบคลุมถึงนักพิสูจน์อักษรออนไลน์หลากหลายราย ซึ่งแต่ละรายมีจุดเด่นเฉพาะตัว—บางรายเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึก บางรายสามารถปรับโครงสร้างประโยคในเอกสารวิชาการให้กระชับขึ้น และบางรายยังสามารถตรวจสอบการคัดลอกผลงานได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ อีกต่อไป มันมีฟีเจอร์มากมายที่ไม่มีซอฟต์แวร์อื่นเทียบได้ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองหลากหลายที่ช่วยให้ฉันจัดโครงการได้ตามต้องการ แดชบอร์ดที่แสดงรายงานและสถิติอย่างชัดเจน และระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำ ๆ ได้หลายชั่วโมง
ClickUp Brain's AI proofreader ไม่เพียงแต่แก้ไขไวยากรณ์อย่างง่าย แต่ยังปรับปรุงความชัดเจน น้ำเสียง ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และโครงสร้างในเวลาจริงอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp Docs ยังให้คุณทำงานร่วมกัน แก้ไข และจัดการเนื้อหาของคุณได้อย่างราบรื่น—ทั้งหมดในที่เดียว
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅