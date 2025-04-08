บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ตรวจแก้ด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาไร้ที่ติในปี 2025

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
8 เมษายน 2568

คุณอ่านร่างของคุณซ้ำไปซ้ำมาจนแทบจะฝังอยู่ในสมองแล้ว แต่ไม่รู้ทำไม พอคุณกดส่งหรือกดยืนยันเท่านั้นแหละ ตัวสะกดผิดที่น่าอายก็โผล่มาให้เห็น

ฟังดูคุ้นๆ ไหม?

การตรวจทานเป็นขั้นตอนสุดท้าย (และมักจะเป็นขั้นตอนที่น่าหงุดหงิดที่สุด) ระหว่างคุณกับเนื้อหาที่ไร้ที่ติ แต่ใครจะมีเวลามานั่งจู้จี้กับเครื่องหมายจุลภาคทุกตัว คำขยายที่วางผิดตำแหน่ง หรือประโยคที่เขียนแปลกๆ ล่ะ?

นักตรวจแก้ด้วย AI จับสิ่งที่ดวงตาที่เหนื่อยล้าของคุณพลาดไป ทำให้การเขียนของคุณคมชัดขึ้น ปรับปรุงสไตล์ และเพิ่มความอ่านง่าย โดยไม่ทำให้คุณปวดหัว

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์ตรวจแก้ข้อผิดพลาดด้วย AI ที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้เนื้อหาของคุณคมชัด ชัดเจน และปราศจากข้อผิดพลาด

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือเครื่องมือตรวจแก้ข้อผิดพลาดด้วย AI ที่ดีที่สุด:

  • ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจแก้ด้วย AI และการทำงานร่วมกัน)
  • แกรมม่าลี (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คำแนะนำการเขียนแบบเรียลไทม์และครอบคลุม)
  • ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อความเชิงลึกและรายงานการแก้ไขอย่างละเอียด)
  • เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้ประโยคซับซ้อนง่ายขึ้นและเพิ่มความสามารถในการอ่าน)
  • Ginger Software (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับคำให้เหมาะสมตามบริบทและการปรับโทนเสียง)
  • QuillBot (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียบเรียงคำใหม่และปรับโครงสร้างเนื้อหาอย่างชาญฉลาด)
  • Trinka AI (เหมาะที่สุดสำหรับความแม่นยำในการเขียนเชิงวิชาการและเทคนิค)
  • Wordvice AI (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขสไตล์ที่ละเอียดอ่อนและการปรับแต่งระดับการตีพิมพ์)
  • Slick Write (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์สไตล์การเขียนอย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง พร้อมแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์)
  • PaperRater (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนทางวิชาการทันทีและการประเมินการเขียนแบบองค์รวม)

คุณควรมองหาอะไรในผู้ตรวจทาน AI?

นักตรวจทานด้วย AI บางรายมีความเชี่ยวชาญในการจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ในขณะที่บางรายเสนอการปรับปรุงสไตล์ขั้นสูงหรือคำแนะนำตามบริบท

นี่คือปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ตรวจทานงานด้วย AI 👀

  • การวิเคราะห์ไวยากรณ์และสไตล์อย่างครอบคลุม: โปรแกรมตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย AI ที่ดีสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดที่ซับซ้อน ปรับปรุงโครงสร้างประโยค และเพิ่มความชัดเจนเกินกว่าการตรวจสอบการสะกดคำพื้นฐาน
  • การแก้ไขแบบเรียลไทม์และข้อเสนอแนะทันที: ให้การแก้ไขทันทีในขณะที่คุณเขียน, ไฮไลต์ปัญหาที่คุณพบ, และอธิบายการปรับปรุงที่แนะนำ
  • การให้คะแนนความสามารถในการอ่านและข้อมูลเชิงลึกในการเขียน: ประเมินโทนเสียง ความหลากหลายของคำศัพท์ และการไหลลื่นของประโยคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเนื้อหาโดยรวม
  • เครื่องมือการสรุปและถอดความ: มันเขียนข้อความใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้ ทำให้ความคิดซับซ้อนง่ายขึ้น และปรับโทนให้เหมาะกับผู้ชมที่แตกต่างกัน
  • การตั้งค่าการตรวจทานที่ปรับแต่งได้: ปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนที่แตกต่างกัน รองรับความต้องการทางวิชาการ เทคนิค หรือสร้างสรรค์ และอนุญาตให้มีการแก้ไขที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการเขียน: ใช้งานได้ภายในเบราว์เซอร์ โปรแกรมประมวลผลคำ และแอปบนคลาวด์ หรือแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
  • การช่วยเหลือการเขียนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์: ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำศัพท์, คำแนะนำทางไวยากรณ์, และข้อมูลเชิงลึกทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนในระยะยาว

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'proof' มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน probare ซึ่งหมายถึง 'ยืนยันโดยการทดสอบ' หรือ 'พิสูจน์' ในบริบทของการพิมพ์ proof หมายถึงฉบับร่างเบื้องต้นของเอกสารหรือข้อความที่ใช้สำหรับการตรวจสอบก่อนการตีพิมพ์ขั้นสุดท้าย

ซอฟต์แวร์ตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ

การค้นหาเครื่องมือตรวจทานออนไลน์ที่ดีที่สุดสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการขัดเกลางานเขียนของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักวิจัย หรือมืออาชีพ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ปรับปรุงรูปแบบ และเพิ่มความชัดเจนให้กับงานเขียนของคุณ

นี่คือการรวบรวมเครื่องมือตรวจแก้ข้อผิดพลาดด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อยกระดับงานเขียนของคุณ 🎯

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจแก้ด้วย AI และการทำงานร่วมกัน)

อันดับแรกในรายการของเราคือClickUp 🤩

ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

ไม่สำคัญว่าคุณกำลังขัดเกลาต้นฉบับ ปรับปรุงงานวิชาการ ทำให้เรียงความสมบูรณ์แบบ หรือตรวจสอบเอกสารธุรกิจให้ไร้ที่ติ ClickUp จะรวมเวิร์กโฟลว์การเขียนและการตรวจทานของคุณไว้ในศูนย์กลางอัจฉริยะที่เรียบง่าย ทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น เร็วขึ้น และชาญฉลาดยิ่งขึ้น

คลิกอัพ เบรน

สั่งให้ ClickUp Brain ปรับปรุงเนื้อหาทุกประเภทและหลีกเลี่ยงการใช้บริการตรวจทานโดยมนุษย์

คิดถึงClickUp Brainเป็นผู้ช่วยเขียน AI ส่วนตัวของคุณ ที่พร้อมจะปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้สมบูรณ์แบบอยู่เสมอ ในการเริ่มต้น ให้เปิดเอกสารที่มีอยู่แล้วหรือเอกสารใหม่ใน ClickUp พิมพ์ '/' (คำสั่ง /) และกด Enter ซึ่งจะเปิด AI Writer for Work ขึ้นมา พร้อมช่วยเหลือคุณกับเนื้อหาของคุณ

คุณสามารถให้มันเขียนอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ ตั้งแต่จดหมายติดตามผลไปจนถึงสรุปการประชุม มันจะสร้างร่างที่มีโครงสร้างดีตามคำขอของคุณ มอบจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งให้กับคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณเป็นผู้จัดการฝ่าย การตลาดและต้องการใช้ AI สำหรับการเขียนข้อความโฆษณา คุณสามารถสร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับการเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ได้เพียงแค่ใช้คำสั่งง่ายๆ ในไม่กี่วินาที เครื่องมือเขียนและตรวจทานขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะสร้างร่างที่เรียบร้อย ปราศจากข้อผิดพลาดที่น่ารำคาญและแอบแฝง

📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: เขียนคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่โน้มน้าวใจสำหรับแอปติดตามเวลาที่ช่วยฟรีแลนซ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คำตอบของสมอง:

Brain ยกระดับงานเขียนของคุณด้วยข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในด้านไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค และความชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ

ClickUp Brain: โปรแกรมตรวจแก้ไขงานด้วย AI ที่ดีที่สุด
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับเจตนาของคุณด้วย ClickUp Brain เพื่อให้คุณได้รับเฉพาะบรรณาธิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานของคุณ

ตรวจสอบคำแนะนำ ปรับแต่งตามความเหมาะสม และสรุปเอกสารของคุณให้เสร็จสมบูรณ์เครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AIจะปรับให้เข้ากับน้ำเสียงและสไตล์ของคุณ ทำให้งานเขียนของคุณราบรื่นและเป็นมืออาชีพ

คลิกอัพ ด็อกส์

ClickUp Brain: ผู้ช่วย AI พร้อมความสามารถในการแก้ไข
แก้ไขเนื้อหาใน ClickUp Docs โดยใช้ ClickUp Brain เพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ

นอกจากนี้ClickUp Docsยังช่วยให้มั่นใจว่าเนื้อหาทั้งหมดของคุณถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวที่ค้นหาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการร่างแผนการตลาด การเขียนบันทึกการประชุม ไปจนถึงการสร้างเอกสารทางเทคนิค ทุกชิ้นงานเขียนจะถูกรวบรวมไว้ในกระบวนการทำงานเดิมของคุณ

การผสานรวมนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อนร่วมทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ติดแท็ก และมอบหมายงานได้โดยตรงภายในเอกสาร การอัปเดตแบบเรียลไทม์ หน้าเอกสารแบบซ้อน การจัดรูปแบบที่หลากหลาย และเทมเพลตสำเร็จรูปภายใน Docs ช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหา

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถเลือกจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) หลากหลายประเภทเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของ AI ใน ClickUp Brain ได้แล้ว เลือก GPT-4o, o1, 03-mini หรือ Claude 3. 7 Sonnet เพื่อปรับปรุงบล็อก บทความ สรุปเอกสาร รายงาน และอื่น ๆ ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเหลือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อรับการแก้ไขไวยากรณ์และคำแนะนำด้านสไตล์แบบเรียลไทม์โดยตรงใน ClickUp Docs
  • อัปเดตความคืบหน้า: ตรวจสอบแผนการสร้างเนื้อหาของคุณ—และประสิทธิภาพของมัน—บนแดชบอร์ด ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้
  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับ Microsoft Office, Gmail, Google Docs, LinkedIn, WordPress และเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการด้วยClickUp Integrations
  • ตัวเลือกการแสดงผลแบบกำหนดเอง: ใช้ประโยชน์จากมุมมอง ClickUp กว่า 15แบบ รวมถึงรายการ กระดาน และปฏิทิน เพื่อจัดการงานและโครงการในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของแต่ละบุคคล
  • การสร้างงาน: เปลี่ยนความคิดเห็นหรือการสนทนาที่สำคัญให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยการมอบหมายให้สมาชิกในทีมโดยตรงด้วยClickUp Assign Comments

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสน
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาของฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!

ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาของฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ นอกจากนี้มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนอีกด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!

2. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการให้คำแนะนำการเขียนแบบเรียลไทม์และครอบคลุม)

Grammarly: เครื่องมือปรับปรุงข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ตรวจจับและแก้ไขการใช้ประโยคแบบถูกกระทำและข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
ผ่านทางGrammarly

Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยปรับปรุงงานเขียนของคุณด้วยการแก้ไขที่แม่นยำและทันที มันเพิ่มความชัดเจน ปรับปรุงสไตล์ และรักษาโทนเสียงให้ตรงจุด

อะไรที่ทำให้มันโดดเด่น? โปรแกรมตรวจแก้ไวยากรณ์ด้วย AI ฟรีนี้ปรับให้เข้ากับบริบทการเขียนของคุณโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทำให้คำแนะนำเป็นธรรมชาติและเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ด้วยการผสานรวมที่ราบรื่นทั้งบนเดสก์ท็อป มือถือ และเบราว์เซอร์ โปรแกรมปรับปรุงการเขียนนี้ช่วยให้คุณเขียนได้อย่างมั่นใจทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองที่จำเป็นในการสร้างเอกสารที่ปราศจากข้อผิดพลาด
  • รับคำพ้องความหมายตามบริบทเพื่อเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ของคุณและรักษาความถูกต้อง
  • ขอคำปรึกษาจากบริการพิสูจน์อักษรโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการระดับพรีเมียม เพื่อปรับปรุงไวยากรณ์ รูปแบบ และความเป็นธรรมชาติของเนื้อหา
  • ปรับการตั้งค่าภาษาให้เหมาะสมกับบริบทการเขียนที่หลากหลาย เช่น การเขียนเชิงธุรกิจ การสนทนา และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • อาจแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็น แม้ว่าการใช้คำเดิมจะเป็นธรรมชาติในบทสนทนาทั่วไป
  • คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์และรูปแบบการเขียนบางส่วนอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเขียนที่ต้องการ

ราคาของ Grammarly

  • ฟรี
  • ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (7,100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Grammarly อย่างไรบ้าง?

บางครั้งคำแนะนำจาก Grammarly ทำให้การสื่อสารดูไม่เป็นมนุษย์ เนื่องจากพยายามย่อวลีบางวลี ฉันรู้สึกว่าฟีเจอร์ "โทนเสียง" ไม่ได้สะท้อนโทนเสียงอย่างถูกต้อง

บางครั้งคำแนะนำจาก Grammarly ทำให้การสื่อสารดูไม่เป็นมนุษย์ เนื่องจากพยายามย่อวลีบางวลี ฉันรู้สึกว่าฟีเจอร์ "โทนเสียง" ไม่ได้สะท้อนโทนเสียงอย่างถูกต้อง

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม! เมื่อคุณกำลังแก้ไขงาน การมีสายตาอีกคู่หนึ่งจะช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดที่คุณอาจมองข้ามไปได้ ขอให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้ร่วมงานช่วยตรวจสอบงานของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานนั้นมีความสำคัญหรือมีเนื้อหาที่ยาว

3. ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อความเชิงลึกและรายงานการแก้ไขอย่างละเอียด)

ProWritingAid: โปรแกรมตรวจแก้ด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเขียน
ผ่านทางProWritingAid

ProWritingAid เป็นเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการเขียนและการตรวจพิสูจน์อักษรที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อความอย่างละเอียดถี่ถ้วน เครื่องมือนี้จะตรวจสอบตัวชี้วัดเกือบสองโหลเพื่อปรับแต่งงานเขียนของคุณด้วยข้อเสนอแนะที่แม่นยำ

เครื่องมือนี้ตรวจจับคำพูดซ้ำซาก ปรับปรุงการเปลี่ยนผ่าน และกำจัดโครงสร้างแบบถูกกระทำเพื่อเพิ่มความชัดเจนและความลื่นไหล ต้องการเปลี่ยนโทนหรือปรับประโยคใหม่หรือไม่? ฟีเจอร์การเขียนใหม่ทำให้การปรับและสร้างเนื้อหาที่มีพลังและเรียบร้อยเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ ProWritingAid

  • ปรับประโยคใหม่เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการอ่าน ขยายเนื้อหา หรือเพิ่มรายละเอียดเชิงพรรณนา
  • ทำงานในแอปพลิเคชันการเขียนที่คุณชื่นชอบ รวมถึง Microsoft Word, Google Docs, Scrivener และเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ
  • ประเมินแง่มุมต่างๆ เช่น ความอ่านง่าย โครงสร้างประโยค คำที่ใช้มากเกินไป และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยรายงานละเอียดกว่า 25 รายการ
  • รับคำแนะนำคำที่มีความหมายใกล้เคียงตามบริบทด้วยพจนานุกรมคำพ้องความหมายในตัว

ข้อจำกัดของ ProWritingAid

  • ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องปิดและเปิดใช้งานส่วนขยายซ้ำหลายครั้งเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • อาจทำเครื่องหมายชื่อที่ถูกต้องเป็นคำสะกดผิด ซึ่งต้องแก้ไขด้วยตนเอง

ราคา ProWritingAid

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียมโปร: 36 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจาก ProWritingAid

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? การใช้คำกริยา proofread ครั้งแรกถูกบันทึกไว้ในช่วงปี1840 ในตอนแรกมันหมายถึงกระบวนการตรวจสอบข้อผิดพลาดในต้นฉบับที่พิมพ์ออกมา

4. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้ประโยคซับซ้อนง่ายขึ้นและเพิ่มความสามารถในการอ่าน)

Hemingway Editor: ผู้ตรวจแก้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางHemingway Editor

ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์การเขียนที่กระชับของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ โปรแกรม Hemingway Editor ช่วยให้คุณเขียนได้อย่างชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น โดยจะวิเคราะห์ข้อความของคุณ แสดงประโยคที่ใช้คำมากเกินไป คำวิเศษณ์ที่เกินความจำเป็น และวลีที่อ่านแล้วติดขัด เพื่อให้คุณปรับแต่งงานเขียนให้กระชับยิ่งขึ้น

หากคุณมีแนวโน้มที่จะทำให้เรื่องซับซ้อนเกินไป โปรแกรมนี้มีคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะช่วยให้งานเขียนของคุณง่ายขึ้นและลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง และหากคุณเผยแพร่ทางออนไลน์ เวอร์ชันเดสก์ท็อปยังช่วยให้คุณโพสต์ไปยัง WordPress หรือ Medium ได้โดยตรง—ไม่ต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม!

คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor

  • ใช้ โหมดโฟกัส เพื่อลดสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นในการสร้างเนื้อหาที่ชัดเจน
  • ระบุและปรับปรุงการใช้คำที่เยิ่นเย้อหรือวลีที่ซับซ้อนด้วยระบบรหัสสี
  • แก้ไขได้โดยตรงในแอปและจัดรูปแบบข้อความเพื่อการเผยแพร่ที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • ทำงานเป็นหลักเป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน, เฮมิงเวย์ เอ็ดดิเตอร์ มีการผสานการทำงานอย่างจำกัดกับแพลตฟอร์มการเขียนอื่น ๆ
  • เหมาะที่สุดสำหรับงานชิ้นสั้น เนื่องจากอาจไม่สามารถจัดการกับเอกสารที่ยาวได้มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับโครงการเขียนที่ต้องการความละเอียดมาก

ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • ฟรี
  • บุคคล 5K: $25/เดือน
  • รายบุคคล 10K: $30/เดือน
  • ทีม 10K: $30/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Hemingway Editor อย่างไรบ้าง?

มันมีประโยชน์แต่ไม่ควรถูกมองว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ทั้งหมด สำหรับงานเขียนประเภทนิยาย มีหลายครั้งที่การสร้างความสมจริงของตัวละครจะทำให้คุณต้องละเมิดกฎของแอป Hemingway ผมนำงานเขียนของตัวเองบางส่วนไปใส่ในโปรแกรมแก้ไขออนไลน์ของ Hemingway แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทำให้ต่ำกว่าเกณฑ์ระดับการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ กลุ่มเป้าหมายของผมคือผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลาง ดังนั้นผมจึงไม่ค่อยกังวลเรื่องความเข้าใจของพวกเขา แต่การเขียนให้อ่านง่ายขึ้นก็ย่อมดีกว่าเสมอ

มันมีประโยชน์แต่ไม่ควรถือเป็นกฎตายตัว สำหรับงานเขียนเชิงนวนิยาย มีหลายครั้งที่การสร้างความสมจริงของตัวละครจะทำให้คุณต้องละเมิดกฎของแอป Hemingway ผมนำงานเขียนของตัวเองบางส่วนไปใส่ในโปรแกรมแก้ไขออนไลน์ของ Hemingway แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทำให้ต่ำกว่าเกณฑ์ระดับการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ กลุ่มเป้าหมายของผมคือผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลาง ดังนั้นผมจึงไม่ค่อยกังวลเรื่องความเข้าใจของพวกเขา แต่การเขียนให้อ่านง่ายขึ้นก็ย่อมดีกว่าเสมอ

📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hemingway

5. Ginger Software (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับคำใหม่ตามบริบทและการปรับโทนเสียง)

ซอฟต์แวร์ขิง
ผ่านทางGinger Software

Ginger Software ปรับปรุงการเขียนของคุณด้วยการตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการสะกดคำแบบเรียลไทม์ เครื่องมือปรับสำนวนช่วยให้คุณสามารถปรับโครงสร้างประโยคและปรับโทนเสียงให้เข้ากับรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย

หากคุณกำลังทำงานข้ามหลายภาษา ฟีเจอร์การแปลในตัวรองรับมากกว่า 40 ภาษา ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และด้วยการเข้าถึงที่ง่ายดายผ่านเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ จึงเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการปรับปรุงความชัดเจนและความลื่นไหลในการเขียนของคุณทุกที่

คุณสมบัติเด่นของ Ginger Software

  • เข้าถึงพจนานุกรมคำพ้องความหมายในตัวเครื่องโดยการดับเบิลคลิกที่คำเพื่อค้นหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงตามบริบท
  • ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ เทรนเนอร์ส่วนตัว เพื่อรับการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของคุณให้เฉียบคมยิ่งขึ้น
  • เพิ่มคำศัพท์เฉพาะทางลงในพจนานุกรมที่กำหนดเองของคุณเพื่อใช้ภาษาที่สอดคล้องและเฉพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรม
  • ใช้ คลังวลี ที่ครอบคลุมเพื่อค้นหาทางเลือกที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างการแสดงออก

ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ Ginger

  • ผู้ใช้รายงานว่าการแปลบางครั้งอาจไม่ถูกต้อง
  • แผนฟรีจำกัดการแก้ไขไว้ที่ 450 ตัวอักษรต่อครั้ง

ราคาของซอฟต์แวร์ Ginger

  • ฟรี
  • 2 ปี: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รายปี: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รายไตรมาส: 6.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • รายเดือน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีมขิง: $4.99/เดือนต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวของ Ginger Software

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การใช้คำนาม "proofreading" เป็นครั้งแรกที่รู้จักคือในปี1811 ตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด นี่เป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีการพิมพ์กำลังก้าวหน้า และความต้องการในการผลิตข้อความที่ถูกต้องแม่นยำมีความสำคัญมากขึ้น

6. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการสรุปความอย่างชาญฉลาดและการปรับโครงสร้างเนื้อหา)

QuillBot: ผู้ตรวจทานงานเขียนโดย AI
ผ่านทางQuillBot

QuillBot เป็นเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์เพื่อเพิ่มความชัดเจน ความถูกต้อง และสไตล์การเขียน เครื่องมือแปลงประโยคที่ทรงพลังจะปรับแต่งประโยคใหม่เพื่อปรับปรุงความลื่นไหลและโทนเสียงโดยไม่สูญเสียความหมายเดิมของคุณ

ต้องการแยกบทความยาวออกเป็นตอน ๆ หรือไม่? ตัวสรุปจะย่อใจความสำคัญให้เหลือเพียงเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย และอ่านได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ของมันยังช่วยให้การเขียนของคุณดูเรียบร้อย ในขณะที่ตัวสแกนการลอกเลียนแบบจะรับประกันความเป็นต้นฉบับโดยการเปรียบเทียบเนื้อหาของคุณกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยความสามารถในการปรับแต่งด้วย AI QuillBot ยังสามารถปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนของคุณได้ ทำให้มีคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • ปรับข้อความใหม่ให้อยู่ในหลายรูปแบบ เช่น มาตรฐาน, ไหลลื่น, เป็นทางการ, และ สร้างสรรค์ เพื่อการแสดงออกที่เหมาะสม
  • สร้างการอ้างอิงที่ถูกต้องตามรูปแบบ APA, MLA และ Chicago เพื่อสนับสนุนการอ้างอิงที่เข้มงวด
  • รวมงานแก้ไขด้วย QuillBot Flow โปรแกรมประมวลผลคำที่ผสานการทำงานกับ AI
  • แปลเนื้อหาได้อย่างง่ายดายในกว่า 45 ภาษาเพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • ผู้ใช้ฟรีสามารถแก้ไขได้เพียงจำนวนคำน้อยในแต่ละครั้ง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ยาว
  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาขัดข้องกับส่วนเสริม QuillBot สำหรับ Microsoft Word

ราคาของ QuillBot

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ QuillBot

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง QuillBot อย่างไรบ้าง?

การตรวจสอบไวยากรณ์นั้นดี แต่ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น ขนาดหน้าจอต้องปรับปรุงด้วย เพราะมันค่อนข้างแออัด

การตรวจสอบไวยากรณ์นั้นดีแล้ว แต่ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงเพื่อให้การสื่อสารดีขึ้น ขนาดหน้าจอจำเป็นต้องปรับปรุงด้วย เพราะมันค่อนข้างแออัด

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Quillbot สำหรับการเขียนและเรียบเรียงข้อความด้วย AI

7. Trinka AI (เหมาะที่สุดสำหรับความแม่นยำในการเขียนเชิงวิชาการและเทคนิค)

Trinka AI: ผู้ตรวจทานงานเขียนโดย AI
ผ่านทางTrinka AI

Trinka เป็นผู้ช่วยเขียนที่เน้นความเป็นส่วนตัว สร้างขึ้นเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ เทคนิค และทางการเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ AIนี้ไม่เพียงแต่ตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังตรวจจับข้อผิดพลาดทางภาษาขั้นสูงกว่า 3,000 รายการ เพื่อปรับแต่งโครงสร้างประโยค การเลือกใช้คำ และสไตล์การเขียน รองรับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน พร้อมการแก้ไขขั้นสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของเนื้อหา

หากคุณกำลังทำงานกับเอกสารทางเทคนิค โปรแกรมตรวจทาน LaTeX ที่ติดตั้งมาในตัวจะช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ ในขณะที่โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานจะช่วยให้คุณรักษาความเป็นต้นฉบับได้ นอกจากนี้เครื่องมือเขียนทางเทคนิคด้วย AIยังคงรูปแบบการจัดรูปแบบใน MS Word ของคุณไว้อย่างสมบูรณ์ และเสนอการแก้ไขที่ชัดเจนพร้อมการติดตามการเปลี่ยนแปลง

ด้วยโหมดการแก้ไขสองแบบ—Power สำหรับการปรับปรุงอย่างละเอียด และ Lite สำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว—คุณสามารถปรับกระบวนการแก้ไขให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trinka AI

  • รักษาการใช้คำศัพท์ให้สม่ำเสมอโดยใช้คุณสมบัติ การตรวจสอบความสอดคล้องอย่างชาญฉลาด
  • ขยายภาษาของคุณโดยการเพิ่มคำศัพท์ที่กำหนดเองลงในพจนานุกรมส่วนตัวเพื่อการแก้ไขที่แม่นยำ
  • เข้าถึง ตารางการแก้ไข อย่างละเอียดที่แยกการแก้ไขตามหมวดหมู่ภาษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพเอกสารโดยรวมด้วยคะแนนภาษาที่บ่งชี้ความสามารถในการเขียน

ข้อจำกัดของ Trinka AI

  • ผู้ใช้จำนวนมากได้รายงานการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัญหาการเรียกเก็บเงิน
  • ผู้ใช้บางรายได้แสดงความประสงค์ที่จะมีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม เช่น การตั้งค่ากฎไวยากรณ์หรือความชอบเฉพาะ

ราคาของ Trinka AI

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: 21 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม พลัส: $10.41/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน: $41.67/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Trinka AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ตลาดนักพิสูจน์อักษรและโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 โดยเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 8.5% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

8. Wordvice AI (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขสไตล์ที่ละเอียดอ่อนและการปรับแต่งระดับการตีพิมพ์)

Wordvice AI: นักตรวจแก้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางWordvice AI

Wordvice เป็นเครื่องมือแก้ไขและตรวจทานที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเอกสาร หนังสือ และงานเขียนเชิงวิชาการให้มีสัมผัสที่เรียบเนียนและเป็นธรรมชาติ มันช่วยปรับปรุงความอ่านง่าย โดยแทนที่การใช้คำที่ผิดแปลกและปรับโครงสร้างประโยคใหม่เพื่อให้การไหลลื่นดีขึ้น ด้วยพลังจากโมเดลภาษาขั้นสูงที่ฝึกฝนจากข้อความนับล้าน มันมอบการแก้ไขระดับมืออาชีพที่ให้ความรู้สึกแม่นยำเหมือนกับงานที่แก้ไขโดยมนุษย์

ไม่ว่าคุณต้องการการปรับแต่งเล็กน้อยหรือการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมด โหมดการตรวจทานหลายรูปแบบของ Wordvice ช่วยให้คุณสามารถควบคุมระดับการแก้ไขได้ นอกจากนี้ Wordvice ยังช่วยให้คุณสร้างงานเขียนที่ชัดเจน น่าสนใจ และมีคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordvice AI

  • เลือกจากโหมดการตรวจทานสี่แบบ—เบา มาตรฐาน ละเอียด และกระชับ
  • เข้าถึง ความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงแต่ละจุดและให้คำแนะนำไวยากรณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้
  • ตัดทอนข้อความที่ยืดยาวให้กระชับและทรงพลังโดยไม่สูญเสียความหมายที่ต้องการ

ข้อจำกัดของ AI Wordvice

  • เครื่องมือนี้ให้ความสำคัญกับการเขียนอย่างเป็นทางการ ทำให้ยากที่จะเพิ่มน้ำเสียงและบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับเนื้อหา

ราคาของ Wordvice AI

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว Wordvice AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Wordvice AI อย่างไรบ้าง?

เราต้องการให้พวกเขามีการผสานรวมกับเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันแก้ไขเช่น Overleaf มากขึ้น แต่เราสามารถเพิ่มผลลัพธ์จากการแก้ไขของเราจาก MS Word ลงในแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้เพื่อทำให้งานของเราเสร็จสมบูรณ์

เราต้องการให้พวกเขามีการเชื่อมต่อเพิ่มเติมสำหรับเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันแก้ไขเช่น Overleaf แต่เราสามารถเพิ่มผลลัพธ์ของการแก้ไขจาก MS Word ลงในแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้เพื่อทำให้งานของเราเสร็จสมบูรณ์

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แม่แบบการเขียนเนื้อหาเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในทุกประเภทของเนื้อหา ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์

9. Slick Write (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์สไตล์การเขียนอย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง พร้อมแรงบันดาลใจสร้างสรรค์)

Slick Write: ผู้ตรวจทานงานเขียนด้วย AI
ผ่านทางSlick Write

Slick Write เป็นโซลูชันการแก้ไขออนไลน์ฟรีที่ให้การตรวจสอบการสะกดไวยากรณ์และสไตล์แบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็วในฐานะทางเลือกของ ProWritingAid มันให้ดัชนีความสามารถในการอ่านเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำเสียงและความซับซ้อนของคุณตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

อินเทอร์เฟซที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่าย—ไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติม รายงานที่ละเอียดจะวิเคราะห์การไหลและความมีจังหวะของเนื้อหา พร้อมเน้นจุดที่ควรปรับปรุงในข้อความของคุณ ขณะที่ลิงก์ที่เกี่ยวข้องไปยังแหล่งข้อมูล เช่น Wikipedia และ Urban Dictionary จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็ว

นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับคำกริยาที่แสดงการกระทำโดยผู้อื่น (passive voice), คำกริยาที่แสดงการกระทำโดยผู้อื่น (adverbs), และคำสรรพนาม (pronouns) จะช่วยปรับปรุงสไตล์การเขียนของคุณให้มีความเรียบร้อยมากขึ้นในฉบับร่างสุดท้าย

คุณสมบัติเด่นของ Slick Write

  • วิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญและสร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพโดยการติดตามการใช้ประโยคถูกกระทำ, วลีบุพบท, และความถี่ของคำกริยาวิเศษณ์
  • ปรับการตั้งค่าการแสดงผลเพื่อปรับแต่งอินเทอร์เฟซการแก้ไขของคุณให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการอ่าน
  • ปรึกษาคำแนะนำสไตล์แบบบูรณาการที่นำเสนอคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างประโยค
  • สำรวจเกมเชื่อมโยงคำในตัวเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเอาชนะภาวะตันทางความคิด

ข้อจำกัดของ Slick Write

  • คุณสมบัติค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือแก้ไขที่ทรงพลังกว่า
  • ข้อเสนอแนะบางอย่างอาจไม่ถูกต้องเสมอไปหรือไม่เหมาะสมกับบริบท

ราคาของ Slick Write

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Slick Write

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองใช้เทคนิค อ่านย้อนกลับ เมื่อตรวจทานงานเขียน เทคนิคนี้จะช่วยให้สมองของคุณมุ่งเน้นไปที่แต่ละคำโดยไม่ติดกับเนื้อหาที่ต่อเนื่อง เริ่มจากท้ายเอกสารแล้วค่อยๆ อ่านย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น โดยเน้นที่การสะกดคำและไวยากรณ์เป็นหลัก

10. PaperRater (ดีที่สุดสำหรับการให้คะแนนทางวิชาการทันทีและการประเมินการเขียนแบบองค์รวม)

PaperRater : ผู้ตรวจทานด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางPaperRater

PaperRater ช่วยให้กระบวนการแก้ไขเป็นไปอย่างราบรื่น โดยสแกนต้นฉบับของคุณเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดด้านการสะกด ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอนแบบเรียลไทม์ในฐานะทางเลือกของ Grammarly ระบบจะปรับคำแนะนำให้เหมาะสมกับประเภทเอกสารและระดับการศึกษาของคุณ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับสไตล์การเขียนของคุณ

เพียงวางข้อความของคุณหรืออัปโหลดไฟล์ เครื่องมือนี้จะประเมินผลงานของคุณทันทีพร้อมคะแนนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง นอกเหนือจากการตรวจจับข้อผิดพลาดพื้นฐานแล้ว ยังมีทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ เช่น คำที่มักสับสนและตัวสร้างคำศัพท์เพื่อเสริมทักษะของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ PaperRater

  • รับคะแนนทันทีที่สะท้อนถึงคุณภาพและความชัดเจนโดยรวมของการเขียน
  • ประเมินตัวชี้วัดการเขียนอย่างละเอียดด้วยสถิติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้คำและความสามารถในการอ่าน
  • เขียนได้ดีขึ้นด้วยการเข้าถึงทรัพยากร เช่น คำที่มักสับสนและเคล็ดลับไวยากรณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณเป็นต้นฉบับด้วยระบบตรวจสอบการคัดลอกที่มีในตัว ซึ่งจะสแกนแหล่งข้อมูลมากกว่า 20 พันล้านแหล่งเพื่อตรวจจับความคล้ายคลึงโดยไม่ตั้งใจ

ข้อจำกัดของ PaperRater

  • ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขัดข้อง อินเทอร์เฟซที่รกตา และโฆษณาที่ชวนให้เข้าใจผิด ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน
  • ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ จำเป็นต้องคัดลอกและวางด้วยตนเองสำหรับการจัดรูปแบบและการส่ง

ราคาของ PaperRater

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: 7.95 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ PaperRater

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง PaperRater อย่างไรบ้าง?

ฉันไม่ค่อยชอบเกณฑ์การให้คะแนนนี้เท่าไหร่ มันแค่แสดงระดับชั้นและเกรดที่คุณน่าจะได้จากการเขียนของคุณเท่านั้น เกรดของฉันมักจะสูงกว่าที่ระบบบอกไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม มันก็มีคำแนะนำในการพัฒนา "เกรด" ของคุณด้วย ซึ่งอาจจะช่วยให้ฉันได้คะแนนดีขึ้นในชั้นเรียนก็ได้

ฉันไม่ค่อยชอบเกณฑ์การให้คะแนนนี้เท่าไหร่ มันแค่แสดงระดับชั้นและเกรดที่คุณน่าจะได้จากการเขียนของคุณเท่านั้น เกรดของฉันมักจะสูงกว่าที่ระบบบอกไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม มันก็มีคำแนะนำในการพัฒนา "เกรด" ของคุณด้วย ซึ่งอาจจะช่วยให้ฉันได้คะแนนดีขึ้นในชั้นเรียนก็ได้

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: อย่าลืมหยุดพักและละสายตาจากงานเขียนบ้าง จะช่วยให้คุณมองงานด้วยมุมมองที่สดใหม่ ลดโอกาสการมองข้ามข้อผิดพลาดได้ ควรเว้นระยะห่างจากเอกสารอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจทาน เพื่อความรอบคอบและเป็นกลาง

การตรวจทาน? เราได้พิสูจน์แล้วว่า ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้!

เราได้ครอบคลุมถึงนักพิสูจน์อักษรออนไลน์หลากหลายราย ซึ่งแต่ละรายมีจุดเด่นเฉพาะตัว—บางรายเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึก บางรายสามารถปรับโครงสร้างประโยคในเอกสารวิชาการให้กระชับขึ้น และบางรายยังสามารถตรวจสอบการคัดลอกผลงานได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ อีกต่อไป มันมีฟีเจอร์มากมายที่ไม่มีซอฟต์แวร์อื่นเทียบได้ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองหลากหลายที่ช่วยให้ฉันจัดโครงการได้ตามต้องการ แดชบอร์ดที่แสดงรายงานและสถิติอย่างชัดเจน และระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำ ๆ ได้หลายชั่วโมง

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ อีกต่อไป มันมีฟีเจอร์มากมายที่ไม่มีซอฟต์แวร์อื่นเทียบได้ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองหลากหลายที่ช่วยให้ฉันจัดโครงการได้ตามต้องการ แดชบอร์ดที่แสดงรายงานและสถิติอย่างชัดเจน และระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาโดยจัดการงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ให้โดยอัตโนมัติ

ClickUp Brain's AI proofreader ไม่เพียงแต่แก้ไขไวยากรณ์อย่างง่าย แต่ยังปรับปรุงความชัดเจน น้ำเสียง ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และโครงสร้างในเวลาจริงอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp Docs ยังให้คุณทำงานร่วมกัน แก้ไข และจัดการเนื้อหาของคุณได้อย่างราบรื่น—ทั้งหมดในที่เดียว

สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅