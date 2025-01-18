10 เครื่องมือปรับปรุงการเขียนด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาที่ไร้ที่ติ

มันดึกแล้ว คุณกำลังแก้ไขร่างของคุณ และรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง เป็นเพราะน้ำเสียงหรือเปล่า? ประโยคดูติดขัดเกินไปหรือไม่?
บางทีคุณอาจต้องการกล่องข้อความอีกอันเพื่อแบ่งเนื้อหา 🤔
แม้แต่ผู้เขียนที่ดีที่สุดก็มีช่วงเวลาที่ประโยคของพวกเขาต้องการการขัดเกลาเพิ่มเติม
นั่นแหละคือจุดที่เครื่องมือปรับปรุงการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาท มันสามารถตรวจจับข้อผิดพลาด เพิ่มความชัดเจนในการอ่าน ปรับปรุงการไหลของเนื้อหา และช่วยให้คุณสื่อสารความคิดได้อย่างชัดเจน
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจ 10 วิธีปรับปรุงการเขียนที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเนื้อหาที่ไร้ที่ติ 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของเครื่องมือปรับปรุงการเขียนด้วย AI ที่ดีที่สุด:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วยพลังของ AI)
- Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนอย่างครอบคลุม)
- ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์สไตล์และโครงสร้างอย่างละเอียด)
- DeepL Write (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลและเขียนใหม่คุณภาพสูง)
- ไฮเปอร์ไรท์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์)
- QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนคำและสรุปเนื้อหา)
- Scribbr (ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนการเขียนเชิงวิชาการ)
- YouWrite (เหมาะที่สุดสำหรับข้อเสนอแนะการเขียนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล)
- ความเป็นต้นฉบับ. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจจับการลอกเลียนแบบและความถูกต้องของเนื้อหา)
- Easy Peasy AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว)
คุณควรมองหาอะไรในผู้ช่วยปรับปรุงการเขียน?
เครื่องมือปรับปรุงการเขียนไม่ได้มีความสามารถเหมือนกันทั้งหมด บางเครื่องมือเชี่ยวชาญในการตรวจสอบไวยากรณ์ ในขณะที่บางเครื่องมือเน้นการปรับปรุงน้ำเสียงหรือทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ใดบ้าง นี่คือฟีเจอร์ที่ผู้ช่วยพัฒนาการเขียนของคุณต้องมี 👀
✅ การตรวจจับข้อผิดพลาด: ระบุและแก้ไขปัญหาไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการสะกดคำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
✅ การปรับปรุงความอ่านง่าย: ให้คำแนะนำเพื่อทำให้เนื้อหาของคุณชัดเจนและน่าสนใจยิ่งขึ้น
✅ การปรับโทน: ช่วยให้สไตล์การเขียนของคุณสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของคุณ
✅ ตัวเลือกการปรับแต่ง: ปรับคำแนะนำให้เข้ากับความชอบในการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
✅ ความง่ายในการผสานรวม: ทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือหรือกระบวนการทำงานที่คุณมีอยู่แล้ว
✅ ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด: ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้าง ความสอดคล้อง และผลกระทบโดยรวม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นวนิยายที่ยาวที่สุดที่เคยเขียนคือ In Search of Lost Time (À la recherche du temps perdu) โดย Marcel Proust มีจำนวนคำที่น่าทึ่งถึง 1.2 ล้านคำ!
10 เครื่องมือพัฒนาทักษะการเขียนที่ดีที่สุด
เครื่องมือปรับปรุงการเขียนที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนเนื้อหาของคุณจากดีให้กลายเป็นยอดเยี่ยมได้ แต่คุณควรเลือกใช้เครื่องมือใด?
นี่คือรายการเครื่องมือปรับปรุงการเขียนที่ดีที่สุด 10 รายการที่ช่วยปรับปรุงไวยากรณ์, รูปแบบ, และความอ่านง่าย
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเลือกเครื่องมือปรับปรุงการเขียนที่ดีที่สุด! 💪
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI)
เครื่องมือแรกในรายการ ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่รวมเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสร้างเนื้อหาและการจัดการงาน
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp 🤩
ต้องการฉบับที่เรียบเรียงอย่างมืออาชีพของร่างอีเมลนั้นหรือไม่?เครื่องมือตรวจทาน AIสำหรับการเขียนอีเมลจาก นี้รับรองว่า ข้อความของคุณจะมีความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับเจตนาของคุณ กำลังเขียนข้อความทางการตลาดอยู่ใช่ไหม? เครื่องมือนี้จะปรับคำแนะนำให้เหมาะสมเพื่อทำให้คำพูดของคุณโน้มน้าวใจและมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย
คลิกอัพ เบรน
ผสานรวมเข้ากับระบบนิเวศของ ClickUp อย่างสมบูรณ์เครื่องมือสร้างเนื้อหา AIของ มอบทางออกให้กับทีมในการทำให้เนื้อหาเรียบง่าย เขียนใหม่ และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ClickUp Brain ให้ความสำคัญกับการปรับแต่งอย่างจริงจัง
มันไม่ได้เพียงแค่แก้ไขทั่วไปเท่านั้น—แต่ยังปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมตามบทบาทและความต้องการในการเขียนของคุณ ตัวอย่างเช่น นักการตลาดสามารถปรับข้อความกระตุ้นการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ผู้จัดการโครงการอาจได้รับความช่วยเหลือในการสร้างรายงานที่กระชับแต่ดึงดูดใจ เครื่องมือนี้ ปรับให้เข้ากับเป้าหมายของคุณ ทำให้ทุกชิ้นงานที่คุณเขียนดีขึ้นกว่าเดิม
ClickUp Docs
สำหรับโปรเจ็กต์ทีม, ClickUp Docsยกระดับการร่วมมือไปสู่ระดับใหม่ทั้งหมด คุณสามารถคิดค้นไอเดีย, ร่างเนื้อหา, และแบ่งปันคำแนะนำได้ทั้งหมดในที่เดียว พร้อมนักเขียน AI ที่ทำงานร่วมกับคุณภายในเอกสารของคุณ
การแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน ทำให้การสร้างและปรับปรุงเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย Docs ยังรองรับการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์ รวมถึงตาราง รูปภาพ และมัลติมีเดียที่ฝังไว้ ทำให้ข้อมูลของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น
รวมกับเครื่องมือการตลาดของ ClickUp แล้ว คุณจะมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการวางแผนแคมเปญ เขียนเนื้อหาที่น่าสนใจ และติดตามความคืบหน้าของคุณ—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ข้อความตัวอย่างที่สร้างไว้ล่วงหน้า: เข้าถึงข้อความตัวอย่างที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 แบบ เพื่อช่วยให้การเขียนง่ายขึ้นสำหรับบทบาทต่างๆ เช่น การตลาด วิศวกรรม และการสนับสนุนลูกค้า
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกันบนเอกสารแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะและปรับเปลี่ยนได้ทันที
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: อัตโนมัติการสร้างเนื้อหาและงานที่ทำซ้ำเพื่อให้คุณอยู่ในเกณฑ์กำหนดเวลา
- ยกระดับคุณภาพเนื้อหา: รับคำแนะนำเฉพาะตำแหน่งเพื่อปรับโทนเสียง รูปแบบ และโครงสร้างให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อสร้างผลกระทบที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น ซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
- แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีความสามารถในการใช้งานในระดับเดียวกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนอย่างครอบคลุม)
Grammarly เป็นโปรแกรมตรวจแก้ไขไวยากรณ์ที่ใช้งานได้หลากหลายและขับเคลื่อนด้วย AIที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและยกระดับการสื่อสารบนแพลตฟอร์มต่างๆ มันนำเสนอ การแก้ไขไวยากรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอนแบบเรียลไทม์ พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับความชัดเจนและน้ำเสียงเพื่อให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณยังคงมีผลกระทบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- รับคำพ้องความหมายตามบริบทเพื่อเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ของคุณและรักษาความถูกต้อง
- เพิ่มประสิทธิภาพการเขียนด้วยการรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงไวยากรณ์ รูปแบบ และความเป็นธรรมชาติของเนื้อหา
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Scrivener, Google Docs และ Microsoft Word
- ปรับปรุงความหลากหลายของประโยคโดยการระบุคำที่ใช้มากเกินไปและโครงสร้างที่ซ้ำซาก
ข้อจำกัดของ Grammarly
- มันไม่ทำงานได้ดีสำหรับเอกสารที่มีหลายภาษา คำที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือองค์ประกอบเช่นตาราง
- บางครั้ง ระบบอาจตีความบริบทของประโยคผิด ส่งผลให้เกิดคำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง
ราคาของ Grammarly
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1868 โดยคริสโตเฟอร์ ลาธัม โชลส์ เครื่องพิมพ์ดีดได้ปฏิวัติการเขียนโดยทำให้ผู้คนสามารถพิมพ์ได้เร็วกว่าการเขียนด้วยมือมาก
3. ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์สไตล์และโครงสร้างอย่างลึกซึ้ง)
ProWritingAid เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์สไตล์และโครงสร้างอย่างลึกซึ้ง. มันมอบรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับไวยากรณ์, ความอ่านได้, คำที่ใช้มากเกินไป, และโครงสร้างประโยค, ช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงเนื้อหาของตน.
คุณสมบัติเด่นของ ProWritingAid
- สรุปเนื้อหาให้มีความเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ ยาวขึ้น สั้นลง และลื่นไหลมากขึ้น
- ใช้ 'Sparks Edit' เพื่อปรับปรุงความอ่านง่ายและความลื่นไหล เปลี่ยนกาล และเพิ่มรายละเอียดทางประสาทสัมผัส
- เพิ่มบทสนทนาใหม่และอุปมาอุปไมยที่น่าสนใจด้วย 'Sparks Continue'
ข้อจำกัดของ ProWritingAid
- มันให้คำแนะนำหรือการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องในบางครั้ง
ราคา ProWritingAid
- ฟรี
- พรีเมียม: 30 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียมโปร: 36 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก ProWritingAid
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
4. DeepL Write (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลคุณภาพสูงและการเขียนใหม่)
DeepL Write เป็นเครื่องมือเขียนใหม่สำหรับการแปลภาษาที่โดดเด่นด้วย การแปลคุณภาพสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนหลายภาษาหรือผู้ที่ต้องการปรับปรุงเนื้อหาในหลากหลายภาษา AI ที่ใช้งานง่ายของเครื่องมือนี้ช่วยให้ข้อความของคุณคงความหมายเดิมไว้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเพิ่มความชัดเจนและปรับโทนให้เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DeepLWrite
- ปรับปรุงการเขียนของคุณด้วยคำแนะนำจาก AI แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเลือกใช้คำ การวางวลี และน้ำเสียง
- เพิ่มความชัดเจนของข้อความของคุณในขณะที่ยังคงรักษาสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- แก้ไขการสะกดคำ ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอนทันที
- รับประโยชน์จากคำแนะนำทันที ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อความของคุณได้ในขณะที่คุณกำลังทำอยู่
ข้อจำกัดของ DeepLWrite
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่คุณสามารถใช้คุณสมบัติไฟล์ได้ ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้ที่มีความต้องการในการประมวลผลเอกสารบ่อยครั้ง
- คุณสมบัติการแปลภาษาที่จำกัด
ราคาของ DeepLWrite
- ฟรี
- ข้อดี: $16.50/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว DeepLWrite
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ต้นฉบับที่มีราคาแพงที่สุดที่เคยขายได้คือ Codex Leicester ของเลโอนาร์โด ดา วินชี ซึ่งถูกซื้อโดยบิล เกตส์ในปี 1994 ด้วยราคา 30.8 ล้านดอลลาร์ ต้นฉบับนี้ประกอบด้วยบันทึกและภาพร่างของเลโอนาร์โดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และกายวิภาคศาสตร์
5. HyperWrite (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์)
HyperWrite เชี่ยวชาญในฐานะเครื่องมือสร้างข้อความ AIสำหรับเนื้อหาสร้างสรรค์โดยใช้การวิจัยแบบเรียลไทม์ผ่านการค้นหาบทความและเอกสารทางวิชาการนับล้านชิ้น มอบข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยให้กับคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด, เขียนต้นฉบับการตลาด, หรือเขียนนวนิยาย, เครื่องมือนี้สามารถปรับให้เหมาะกับสไตล์ของคุณและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
คุณสมบัติเด่นของ HyperWrite
- ปรับแต่งผลลัพธ์ตามคำแนะนำเพื่อสะท้อนเสียงและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การสร้างอีเมลหรือการคิดหัวข้อข่าว
- ใช้เครื่องมือ AI สร้างสรรค์เพื่อร่างบทความ, บทภาพยนตร์, และอื่น ๆ ได้ด้วยแรงงานน้อย
- ขยายความคิด สร้างย่อหน้า และเสนอแนวทางในการพัฒนาบทความหรือเรื่องราวให้สมบูรณ์
ข้อจำกัดของ HyperWrite
- ผลลัพธ์อาจซ้ำซากและขาดความคิดสร้างสรรค์
- การสร้างเนื้อหานั้นใช้เวลานานกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ HyperWrite
- ฟรี
- พรีเมียม: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลตร้า: $44.99/เดือน ต่อผู้ใช้
6. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนคำและสรุปเนื้อหา)
QuillBot เป็นที่รู้จักในด้าน คุณสมบัติการถอดความและสรุปเนื้อหา ที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักวิชาชีพ และผู้สร้างเนื้อหา มันมีโหมดหลากหลายสำหรับการปรับโทน เสียง และความลื่นไหล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณทั้งมีความเป็นต้นฉบับและเรียบร้อย
เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ในตัวและตัวเลือกการผสานรวมทำให้เครื่องมือนี้มีความหลากหลายในการปรับปรุงงานเขียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- สร้างการอ้างอิงด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับความต้องการทางวิชาการและวิชาชีพ
- ประเมินความอ่านง่ายด้วยการเปรียบเทียบก่อนและหลังเพื่อวัดความชัดเจนของเนื้อหา
- ย่อข้อความยาวให้กลายเป็นสรุปที่กระชับ ทำให้เนื้อหาที่ซับซ้อนสามารถเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานของคุณเป็นต้นฉบับและแท้จริงโดยการระบุการลอกเลียนแบบที่อาจเกิดขึ้น
ข้อจำกัดของ QuillBot
- บางครั้งอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่แม่นยำนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับการลอกเลียนแบบ
- ข้อจำกัดจำนวนคำสำหรับเครื่องมือการสรุปความ
ราคาของ QuillBot
- ฟรี
- รายเดือน: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายครึ่งปี: 6 ดอลลาร์ 66 เซนต์/เดือนต่อผู้ใช้
- รายปี: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
7. Scribbr (ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนการเขียนเชิงวิชาการ)
Scribbr ปรับแต่งคุณสมบัติให้เหมาะกับการเขียนเชิงวิชาการ โดยมีเครื่องมือเช่น การตรวจจับการลอกเลียนแบบ การตรวจสอบไวยากรณ์ และการสนับสนุนการอ้างอิง ช่วย รักษาความต่อเนื่องของเนื้อหา และทำให้งานของคุณเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ
มุ่งเน้นที่บทความและวิทยานิพนธ์ Scribbr ช่วยให้การสร้างเนื้อหาทางวิชาการที่แม่นยำและมีโครงสร้างที่ดีเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Scribbr
- สร้างการอ้างอิงที่ถูกต้องในหลากหลายรูปแบบ รวมถึง APA, MLA และ Chicago
- รับทรัพยากรการเขียนพร้อมคู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนและนักวิจัย
- ใช้เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบเพื่อเปรียบเทียบข้อความของคุณกับฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่
- รับความช่วยเหลือในการตรวจทานด้วยเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ Scribbr
- บางครั้งให้แหล่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ทำงานได้ไม่ดีกับประเภทเอกสารที่แตกต่างกัน
ราคาของ Scribbr
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Scribbr
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. YouWrite (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คำแนะนำการเขียนแบบส่วนตัว)
YouWrite ปรับปรุงกระบวนการเขียนของคุณโดยการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณ มีหลายโหมด เช่น การวิจัย, ความคิดสร้างสรรค์, หรืออัจฉริยะ เพื่อรองรับการใช้งานเฉพาะด้าน
ระบุโทนเสียง กลุ่มเป้าหมาย หรือรูปแบบที่ต้องการ แล้วระบบจะเสนอคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆ เช่น อีเมลทางธุรกิจหรือโครงการเขียนเชิงสร้างสรรค์
คุณสมบัติเด่นของ YouWrite
- เขียนหัวเรื่อง, ข้อความสำหรับหน้า landing page, และคำบรรยายสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มกรณีการใช้งาน, โทน, ผู้ชม, และรายละเอียดของข้อความในเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างเนื้อหา
- ใช้ตัวเลือกโหมดสร้างสรรค์เพื่อสร้างบทกวีและบทภาพยนตร์
ข้อจำกัดของ YouWrite
- ขาดความสามารถในการวิจัยขั้นสูง
- ผู้ใช้ที่ชอบแอปแบบสแตนด์อโลนพบว่าเครื่องมือนี้ไม่สะดวกเนื่องจากถูกรวมเข้ากับ You.com
ราคาของ YouWrite
- ฟรี
- แผนโปร: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก YouWrite
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. ความเป็นต้นฉบับ. ai (ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับการลอกเลียนแบบและความถูกต้องของเนื้อหา)
ความเป็นต้นฉบับ. ai เป็นผู้เฝ้าระวังความสมบูรณ์ของเนื้อหา ระบุข้อความที่ซ้ำหรือสร้างโดย AI ได้อย่างแม่นยำ ออกแบบมาสำหรับธุรกิจและสถาบันการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการรักษาการเขียนที่มีจริยธรรม
ความเป็นต้นฉบับ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ระบุเนื้อหาที่สร้างโดย AI จากเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์ รวมถึงข้อความจาก GPT-4
- ผสานการตรวจจับการลอกเลียนแบบกับการตรวจสอบความเป็นต้นฉบับด้วย AI เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาไม่ซ้ำใคร
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันด้วยฟีเจอร์การจัดการทีม ช่วยให้ธุรกิจสามารถดูแลผู้ใช้หลายคนได้จากบัญชีเดียว
- ดูคะแนนความเป็นต้นฉบับโดยละเอียดผ่านแดชบอร์ดที่สะอาดตาและใช้งานง่าย พร้อมฟีเจอร์ที่เข้าถึงได้
ความเป็นต้นฉบับ ข้อจำกัดของ AI
- ผู้ใช้ได้ร้องเรียนว่าหากพวกเขาเคลื่อนย้ายย่อหน้าหรือส่วนต่างๆ ผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลง
- เครื่องมือนี้บางครั้งอาจเข้าใจผิดว่าข้อความที่เขียนโดยมนุษย์จริงเป็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI ส่งผลให้เกิดการตรวจพบผิดพลาด
ความเป็นต้นฉบับ. การกำหนดราคา ai
- จ่ายตามการใช้งาน: $30 สำหรับ 3,000 เครดิต
- ข้อดี: $14.95/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 179 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
ความเป็นต้นฉบับ. คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Easy Peasy AI (เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว)
Easy Peasy AI เป็นเครื่องมือเขียนคำโฆษณาแบบเบาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและง่ายดายกับบล็อก คำบรรยาย หรือคำอธิบายสินค้า เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเขียนที่ต้องการวิธีการที่ตรงไปตรงมาและไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือยในการสร้างไอเดียและเนื้อหา
คุณสมบัติเด่นของ Easy Peasy AI ที่ดีที่สุด
- รับเทมเพลตการเขียนคำโฆษณาให้เลือกมากกว่า 90 แบบ เพื่อช่วยให้กระบวนการเขียนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- ใช้การถอดเสียงด้วยเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างสรุป รายละเอียด และบันทึกย่ออย่างละเอียด
- สร้างภาพที่เสริมเนื้อหาของคุณ ทำให้เนื้อหาของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟิกที่สวยงาม
ข้อจำกัดของ AI ที่ง่ายแสนง่าย
- ผู้ใช้ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับความถูกต้องของแบบจำลอง
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจมีข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรูปแบบเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัวสูง
ราคา AI ง่าย ๆ สบาย ๆ
- ฟรี
- เริ่มต้น: $16/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด 50: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
ปรับปรุงและจัดการโครงการเขียนด้วย ClickUp
การเลือกเครื่องมือเขียนด้วย AI ที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงเนื้อหาของคุณได้อย่างมาก ไม่ว่าคุณต้องการปรับโทนให้คมชัดขึ้น เพิ่มความชัดเจน หรือเร่งกระบวนการเขียนของคุณ ตั้งแต่โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ไปจนถึงเครื่องมือปรับแต่งสไตล์ที่ซับซ้อน เครื่องมืออย่าง Grammarly, Easy Peasy AI และ QuillBot มีคุณสมบัติที่น่าประทับใจที่ช่วยให้มั่นใจว่าการเขียนของคุณมีความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือปรับปรุงการเขียนที่ดีที่สุด สำหรับทีมที่ทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ มันเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยเพิ่มคุณภาพการเขียนและผสานการทำงานกับกระบวนการจัดการโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น
