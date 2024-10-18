AI vs. เนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์: ข้อดีและข้อเสีย

ขณะที่กำลังค้นคว้าข้อมูลสำหรับบล็อกโพสต์นี้ ฉันได้ขอให้ Verse by Verse ซึ่งเป็น "มิวส์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบทดลอง" ของ Google เขียนบทกวีเกี่ยวกับจินตนาการของหุ่นยนต์โดยผสมผสานสไตล์ของ Edgar Allen Poe, Emily Dickinson และ Ralph Waldo Emerson ผลลัพธ์ที่ได้มีดังนี้
ในวงการกวีนิพนธ์ วรรณกรรม การตลาด และแม้กระทั่งภาพยนตร์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังแทรกซึมเข้ามาอย่างต่อเนื่องในฐานะเครื่องมือที่สำคัญ จากการนับครั้งล่าสุดมีผู้ช่วยเขียน AI ถึง 603 ตัว รวมถึงClickUpBrain ของเราเองด้วย ซอฟต์แวร์การเขียนทุกชิ้น ตั้งแต่ Google Docs ไปจนถึง Quillbot ล้วนมีการผสานรวม AI ไว้แล้ว
ในทางกลับกันมากกว่าครึ่งของนักการตลาดที่ Salesforce สำรวจใช้หรือกำลังทดลองใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในการทำงานแล้ว ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ และแม้กระทั่งวิดีโอ ทีมงานกำลังสร้างเนื้อหาด้วย AI ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม เนื้อหาที่สร้างโดย AI กำลังอยู่ร่วมกับเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์อยู่แล้ว
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะยอมรับความเป็นจริงนี้และเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างไร (หรือไม่) นี่คือบทสรุปเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเนื้อหาที่สร้างโดย AI
การเข้าใจเนื้อหา AI
ก่อนที่เราจะเข้าสู่การถกเถียงเกี่ยวกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI กับเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์ ขอให้เราเข้าใจก่อนว่ามันทำงานอย่างไร
เนื้อหา AI คืออะไร?
เนื้อหาที่สร้างโดย AI หมายถึงข้อความหรือสื่อใด ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ตามการป้อนข้อมูลของมนุษย์ (ที่เรียกว่าคำสั่งหรือคำกระตุ้น) คุณอาจใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหา AI เช่น ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini เป็นต้น เพื่อสร้างเนื้อหา
เนื้อหาที่สร้างโดย AI ทำงานอย่างไร?
การเดินทางของผู้ใช้ทั่วไปในการสร้างเนื้อหาด้วย AI จะเป็นดังนี้
เลือกเครื่องมือของคุณ
เปิดเครื่องมือ AI เพื่อสร้างเนื้อหา ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ความสะดวกในการใช้งาน ราคา ฯลฯ คุณสามารถเลือกจากตัวสร้างข้อความ AIจำนวนมากที่มีอยู่ในปัจจุบัน
กระตุ้นปัญญาประดิษฐ์
กรุณากรอกคำอธิบายของเนื้อหาที่คุณต้องการสร้าง ตัวอย่างเช่น คุณอาจระบุว่า "เขียนโพสต์บนทวิตเตอร์เกี่ยวกับกิจกรรมละลายพฤติกรรมของฉันในเย็นนี้" หรือ "การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วคืออะไร?"
ตรวจสอบผลลัพธ์
ระบบ AI จะใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลที่คุณป้อนและสร้างคำตอบที่เหมาะสม กรุณาตรวจสอบความเหมาะสมตามความต้องการของคุณ
ปรับปรุงผลลัพธ์
คุณไม่จำเป็นต้องรับร่างแรกตามที่มันเป็น ให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับ AI ตัวอย่างเช่น คุณอาจพูดว่า "แยกเป็นข้อ ๆ" หรือ "ใช้การอ้างอิงภาพยนตร์มากขึ้น"
ตรวจสอบคุณภาพของผลลัพธ์
AI ไม่ได้รู้ทุกอย่าง. ในระหว่างการสร้างเนื้อหาด้วย AI คุณอาจเสี่ยงต่อการเกิดความไม่ถูกต้อง, ภาพลวง, และบางครั้งอาจมีการพูดจาวกวน. ดังนั้น, คุณควรตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด.
ตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ในทุกวิธีที่คุณต้องการ. วิธีที่นิยมใช้เนื้อหา AI มากที่สุดบางวิธีมีดังนี้.
วิธีใช้เนื้อหา AI?
คุณสามารถใช้เนื้อหา AI สำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่คุณใช้การเขียนของมนุษย์ได้ ตัวอย่างเช่น:
ระดมความคิด: ใช้เครื่องมือ AI เพื่อระดมความคิด สร้างโครงร่างและร่างแรก เป็นต้น ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้มีเอกลักษณ์ของมนุษย์ในภายหลัง
การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่: เมื่อคุณสร้างเนื้อหาในรูปแบบหนึ่งแล้ว ให้ใช้ AI เพื่อนำไปปรับใช้ในรูปแบบอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจป้อนบทความบล็อกลงใน AI และขอให้:
- สรุปสั้น
- เมตาไตเติลและคำอธิบาย
- โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
- โปรโมชั่นจดหมายข่าวทางอีเมล
- โฆษณาบนเครื่องมือค้นหา
การปรับขนาดเนื้อหา: หากคุณกำลังเขียนคำอธิบายสินค้าสำหรับจำนวนสินค้าที่มาก AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม. มันสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับหน้าสินค้าของคุณได้โดยอัตโนมัติตามโทนเสียงและสไตล์ของแบรนด์คุณ.
การแปล: แม้ว่า AI จะไม่เชี่ยวชาญในทุกภาษา แต่ AI ก็เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแปล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น คู่มือการใช้งาน การทำคำบรรยายใต้ภาพ ฯลฯ AI สามารถช่วยได้อย่างมาก
สิ่งนี้มาพร้อมกับข้อดีมากมาย
ข้อดีและข้อเสียของการใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสใหม่ในการสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมือนกับเทคโนโลยีอื่นใดมาก่อน ข้อได้เปรียบของมันมีมากกว่าสิ่งที่เครื่องมือดิจิทัลใด ๆ สามารถนำเสนอได้
ความสามารถในการขยายขนาด
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ AI คือขนาดที่สามารถให้บริการได้ มันใช้เวลาเพียง 2-3 วินาทีสำหรับเครื่องมือ AI ใด ๆ ในการสร้างร่างแรกของบทความบล็อกทั้งหมดในหัวข้อใด ๆ ที่ซับซ้อนเพียงใดก็ตาม ลองนึกถึงจำนวนของร่างแรกที่คุณสามารถสร้างได้ในแต่ละวันทำงาน! ยังไม่ต้องพูดถึงข้อเท็จจริงที่ว่า AI สามารถทำงานได้จริง 24×7
ประสิทธิภาพ
เครื่องมือเขียนด้วย AIมีประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหาในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม พวกมันยังช่วยให้ทีมมนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
- ด้วยการสร้างร่างแรกได้ทันทีในทุกหัวข้อ พวกเขาช่วยขจัดภาวะตันทางความคิดของนักเขียน
- โดยการให้ชิ้นงานเนื้อหาเพื่อทำงานด้วย AI ช่วยลดเวลาที่นักเขียนต้องใช้ในการเขียน
- ด้วยการทำหน้าที่เป็นคู่ซ้อม AI ช่วยให้ผู้เขียนมนุษย์สามารถสำรวจแนวคิดและเห็นผลลัพธ์โดยไม่ต้องมีการตัดสิน
- โดยการรวมข้อมูลทุกจุดที่จำเป็น AI ช่วยลดเวลาในการวิจัย
ด้วยการตรวจสอบการสะกดคำ การตรวจทาน และการแก้ไข AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการเขียน
ปรับปรุง SEO
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI เป็นหนึ่งในเครื่องมือสนับสนุน SEO ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักเขียนสามารถใช้ได้ ไม่เพียงแต่เสนอคำแนะนำคำค้นหาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังแสดงวิธีการผสานคำค้นหาเหล่านี้เข้าไปในบทความอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้เนื้อหาของคุณติดอันดับในเครื่องมือค้นหา
ความสม่ำเสมอ
ต้องการปฏิบัติตามคู่มือสไตล์หรือไม่? ต้องการรักษาโทนเสียงที่สม่ำเสมอหรือไม่? มีข้อความแบรนด์ที่ต้องการผสานเข้ากับทุกที่หรือไม่? ไม่มีปัญหา. เครื่องมือเขียน AI สามารถทำให้แน่ใจว่าทุกเนื้อหาของคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม.
แม้จะมีข้อดีมากมาย แต่เนื้อหาที่สร้างโดย AI ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ ข้อเสียที่สำคัญบางประการมีดังนี้
ความคิดสร้างสรรค์ที่จำกัด
แก่นแท้ของเครื่องมือ AI คือการนำข้อมูลที่มีอยู่จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลผลและสร้างคำตอบที่เข้าใจได้สำหรับคำถามเฉพาะเจาะจง ดังนั้น แม้ว่า AI จะสามารถสร้างเนื้อหาได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดตามขอบเขตของข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน
ที่สำคัญกว่านั้น AI ยังไม่สามารถมีความคิดริเริ่มได้ มันสามารถจุดประกายแรงบันดาลใจ แสดงให้ผู้เขียนเนื้อหาเห็นถึงความเป็นไปได้ แต่ตัว AI เองยังขาดจินตนาการ พูดง่ายๆ คือยังไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ ดังนั้น หากผู้สร้างเนื้อหาสองคนใช้เครื่องมือเดียวกันในการเขียนเกี่ยวกับหัวข้อเดียวกัน พวกเขาอาจจบลงด้วยการลอกเลียนกันและกัน
คุณภาพที่น่าสงสัย
ทุกเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIจะมีคำชี้แจงทางกฎหมาย เช่นเดียวกับนี้โดย Google Gemini:
"ราศีเมถุนอาจแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงเกี่ยวกับบุคคล ดังนั้นควรตรวจสอบคำตอบของมันอีกครั้ง"
เนื่องจาก AI ยังไม่สามารถเชื่อถือได้สำหรับการสร้างเนื้อหา. ปัญหาคุณภาพที่คุณอาจเผชิญได้คือ:
- ความไม่ถูกต้อง: ปัญญาประดิษฐ์สร้างภาพลวงตาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์ และข้อมูลอื่น ๆ
- ความซ้ำซ้อน: ปัญญาประดิษฐ์พูดซ้ำหรือแย่กว่านั้นคือบิดเบือนหรือนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่ผิดไป
- ขาดบริบท: ปัญญาประดิษฐ์ยังไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนของบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
- ขาดความลึกซึ้ง: เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจตื้นเขินในบางครั้ง มักจะนำเสนอความรู้ที่มีอยู่แล้วหรือล้าสมัยซ้ำไปซ้ำมาโดยไม่มีมุมมองใหม่หรือข้อมูลเพิ่มเติม
- ภาษาไม่เป็นธรรมชาติ: อย่างน่าเหลือเชื่อ, เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจไม่เป็นธรรมชาติ, ดูแปลก, หุ่นยนต์, และไม่มีอารมณ์
- การลอกเลียนแบบ: ในท้ายที่สุดแล้ว AI ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งหมายความว่าปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการลอกเลียนแบบยังคงเป็นพื้นที่สีเทาที่มืดมนมาก
ความจำเป็นในการแทรกแซงของมนุษย์
ไม่มีเครื่องมือ AI ในปัจจุบันที่สามารถสร้างเนื้อหาได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ ทุกเครื่องมือยอมรับความเสี่ยงของ AI และส่งเสริมให้ผู้ใช้สร้างกระบวนการควบคุมคุณภาพของตนเอง
ซึ่งหมายความว่า แม้จะมีการใช้เครื่องมือ AI องค์กรก็ยังคงต้องการนักเขียน บรรณาธิการ และผู้ตรวจทานที่เป็นมนุษย์เพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับการเผยแพร่ การเพิ่มมนุษย์เข้ามาเป็นผู้ดูแลในกระบวนการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อันยอดเยี่ยมที่ AI ยังไม่สามารถสร้างขึ้นได้ เราจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไป
ประโยชน์และข้อเสียของเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์
ในมาตราส่วนเดียวกันที่เราวัดเนื้อหาที่สร้างโดย AI ลองมาดูเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์ด้วย ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดคือ:
- ความคิดสร้างสรรค์: นักเขียนมนุษย์มักใส่ความคิดที่ลึกซึ้ง จินตนาการ และประสบการณ์ชีวิตบางส่วนของตนเองลงไปในเนื้อหา ซึ่ง AI ไม่สามารถเทียบได้
- ความถูกต้อง: มนุษย์มีแนวโน้มที่จะพบข้อผิดพลาดในงานของตนและทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากกว่า
- ความรับผิดชอบ: นักเขียนมีความรับผิดชอบต่อคำที่พวกเขาเขียน; พวกเขาได้รับเครดิตผู้เขียน!
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ: นักเขียนตั้งคำถามต่อสิ่งที่เป็นอยู่และประเมินสิ่งที่เห็น/ได้ยินอย่างมีวิจารณญาณ พร้อมทั้งนำเสนอข้อคิดเห็นที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถทำได้
- ความเข้าใจตามบริบท: มนุษย์สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม ความครอบคลุม และตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ
อย่างไรก็ตาม ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์คือมันถูกจำกัดด้วยความสามารถของมนุษย์ มีเพียงเท่าที่นักเขียนคนหนึ่งสามารถทำได้ และถึงแม้จะพยายามอย่างดีที่สุด มนุษย์ก็ยังคงทำผิดพลาดได้ พวกเขาอาจเข้าใจผิดหรือตีความผิด และในบางกรณี อาจเป็นเพียงวันที่พวกเขาไม่พร้อม
นั่นไม่ได้หมายความว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI ไม่มีประโยชน์หรือเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์มีอคติ ในส่วนถัดไป เรามาดูกันว่าเราจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างทั้งสองหรือผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างไร
การแยกแยะระหว่างเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์และเนื้อหาที่สร้างโดย AI
พูดง่ายๆ คือ เนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์คือเนื้อหาที่เขียนโดยบุคคล เนื้อหาที่สร้างโดย AI คือเนื้อหาที่เขียนโดยอัลกอริทึม อย่างไรก็ตาม ในโลกปัจจุบัน การแยกแยะความแตกต่างนั้นไม่ง่ายนัก ตัวอย่างเช่น หากมนุษย์ใช้ AI เพื่อระดมความคิดสำหรับโครงร่าง แต่เขียนเนื้อหาฉบับร่างด้วยตัวเอง จะถือว่าเป็นการเขียนด้วยหรือไม่? การตรวจทานถือเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนด้วยหรือไม่?
คำถามเชิงปรัชญาเหล่านี้ไว้ค่อยคุยกันวันหลังเถอะ 🤷
วันนี้เราจะเน้นไปที่ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์และเนื้อหาที่สร้างโดย AI
ความคิดสร้างสรรค์
มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์โดยธรรมชาติ ตั้งแต่เรื่องอีเลียดจนถึง TikTok ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เป็นต้นกำเนิดของเครื่องมือและเทคโนโลยีทุกชิ้นรอบตัวเรา ดังนั้น เนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์จะยังคงมีศักยภาพในการแสดงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงในรูปแบบที่ AI ไม่สามารถทำได้
เนื้อหา AI เป็นเพียงการนำสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วมาทำใหม่เท่านั้น ในขณะที่มนุษย์ถูกจำกัดด้วยความเร็วและปริมาณงาน AI ไม่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นต้นฉบับได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ เนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดเริ่มต้นจากคำสั่งของมนุษย์ จึงกล่าวได้อย่างปลอดภัยว่าหากมีความคิดสร้างสรรค์ใดๆ เกิดขึ้น มันมาจากผู้ใช้
นักเขียนมนุษย์ 1️⃣ AI 0️⃣
ประสิทธิภาพ
นักเขียนทุกคนต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแรงบันดาลใจและการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์หรือได้รับการฝึกอบรมมาเพียงใด ก็ยังมีขีดจำกัดในการสร้างเนื้อหาได้ภายในเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แทบไม่มีปัญหานั้นเลย AI ที่เป็นมิตรกับคุณจะไม่ประสบปัญหาการเขียนติดขัดเมื่อคุณขอให้มันเขียนบทความ 1,000 คำ มันจะไม่ดิ้นรนหาแรงบันดาลใจหรือประสบภาวะหมดไฟสร้างสรรค์ ดังนั้น เนื้อหาที่สร้างโดย AI จึงมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอมากกว่าที่มนุษย์จะทำได้
นักเขียนมนุษย์ 0️⃣ AI 1️⃣
ความเป็นอัตวิสัยและความลึกซึ้งทางอารมณ์
มนุษย์มีประสบการณ์ชีวิตจริง ประสบการณ์เหล่านี้มีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชนชั้น ชนชาติ อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ ฯลฯ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ล้วนสร้างเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมและมีความลึกซึ้งทางอารมณ์ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้อ่านซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่านที่ใหญ่ที่สุดสามารถเข้าถึงและรู้สึกสะเทือนใจได้มากขึ้น
เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนจากชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่าพวกมันไม่มีความฉลาดที่เป็นเอกลักษณ์ นี่ทำให้พวกมันค่อนข้างเหมือนกันและไม่น่าสนใจในการสร้างเรื่องราว อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ควรสับสนกับการเป็นกลาง อันที่จริง นั่นเป็นแนวคิดใหม่ทั้งหมดที่เราจะสำรวจต่อไป
นักเขียนมนุษย์ 1️⃣AI 0️⃣
อคติ
ทุกคนมีอคติจากความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ของตน เนื้อหาที่พวกเขาสร้างขึ้นเป็นผลผลิตของอคติเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่น นักออกแบบกราฟิกที่เชื่อว่าผู้สมัครที่มีรอยสักไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานมืออาชีพอาจไม่เคยสร้างภาพที่มีรอยสักเลย
ในทางกลับกัน ปัญญาประดิษฐ์ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ อคติของพวกเขาจึงสะท้อนอยู่ในอัลกอริทึม
ตัวอย่างเช่น ในเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงในทางลบระบบคัดกรองประวัติย่อด้วย AIที่ได้รับการฝึกฝนจากประวัติย่อของพนักงานที่มีอยู่ ได้เรียนรู้ที่จะให้คะแนนสูงกับผู้ที่มีเบสบอลหรือบาสเกตบอลเป็นงานอดิเรก แต่หักคะแนนหากมีซอฟต์บอลเป็นงานอดิเรก
โดยสรุปแล้ว อคติไม่ใช่เรื่องของมนุษย์กับ AI แต่อคติเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในมนุษย์โดยธรรมชาติ และด้วยเหตุนี้จึงมีอยู่ใน AI ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มนุษย์สามารถรับรู้อคติเหล่านั้นได้ (ด้วยตัวเองหรือหากมีผู้บังคับบัญชาชี้ให้เห็น) และทำงานเพื่อขจัดอคติเหล่านั้นออกไป
ระบบปัญญาประดิษฐ์จะต้องถูกโปรแกรมขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อทำ
นักเขียนมนุษย์ 0️⃣AI 0️⃣
จากลักษณะของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในปัจจุบัน งานเขียนของมนุษย์ยังมีคุณค่ามากกว่าประโยชน์ของเนื้อหาที่สร้างโดย AI อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่สร้างโดย AI ทั้งหมด ในความเป็นจริง ประสิทธิภาพที่เกิดจาก AI นั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับจินตนาการ ความคิดริเริ่ม และการควบคุมคุณภาพของมนุษย์
สรุปได้ว่า นี่คือความแตกต่างระหว่างเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์และเนื้อหาที่สร้างโดย AI
|คุณสมบัติ
|เนื้อหาที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
|เนื้อหาที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
|ความเป็นต้นฉบับ
|อาจสูง
|ต่ำมาก
|ประสิทธิภาพ
|ต่ำถึงปานกลาง
|สูงมาก
|ความสม่ำเสมอ
|ปานกลาง
|สูงมาก
|ความสามารถในการขยายขนาด
|ท้าทายและมีค่าใช้จ่ายสูง
|ง่ายกว่าและคุ้มค่า
|อคติ
|เป็นไปได้
|เป็นไปได้
|ความน่าเชื่อถือ
|สูง เมื่อมีการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์
|ต่ำเท่าที่ AI สามารถหลอนและให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้
|คุณภาพ
|ปานกลางถึงสูง พร้อมตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้อง
|ต่ำถึงปานกลาง มีการใช้คำซ้ำซ้อนและภาษาที่ไม่เป็นธรรมชาติ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|เนื้อหาที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ (เช่น นวนิยาย, บทความ, เนื้อหาการตลาด)
|เนื้อหาที่มาตรฐานและสามารถทำซ้ำได้ (เช่น เอกสารทางเทคนิค, คำอธิบายเมตา, คำบรรยายวิดีโอ)
ผสานความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์กับประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์
แม้ว่าคุณอาจถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนเกี่ยวกับมนุษย์กับ AI แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ความเป็นจริงบ่งชี้ว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการผสมผสานอย่างรอบคอบระหว่างทั้งสอง นี่คือวิธีการที่มันจะเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติด้วยพื้นที่ทำงานเสมือนจริงอย่างClickUp
AI สำหรับแรงบันดาลใจ; มนุษย์เพื่อเพิ่มคุณค่า
กรณีการใช้งานที่ดีที่สุดของ AI ในปัจจุบันคือแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ ๆ เปิดเครื่องมือเขียน AI เช่นClickUp Docsและใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp เพื่อป้อนคำสั่งและเริ่มต้นกับร่างแรก หรือสรุปเนื้อหาจากร่างที่พร้อมแล้ว
ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร?ลองใช้เทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUpเพื่อวิธีง่ายๆ ในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูง
โบนัส:วิธีแก้ไขเนื้อหา AI
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิจัย มนุษย์เพื่อความเข้าใจเชิงลึก
แชทบอท AI เป็นผู้ช่วยวิจัยที่ยอดเยี่ยม เคยติดอยู่กับคำถามว่า "คำนี้แปลว่าอะไร..." ไหม? ผู้ช่วยวิจัยของคุณสามารถช่วยได้ ลืมว่าคุณบันทึกเอกสารที่แก้ไขไว้ที่ไหน? การค้นหาแบบเชื่อมต่อสามารถช่วยได้ ต้องการข้อมูลการจัดการจากเครื่องมือบริหารโครงการของคุณหรือไม่?ClickUp Brainมีคำตอบ
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังสร้างเนื้อหาสำหรับรายงานหรือข้อเสนอ มันต้องการมุมมองที่เป็นมนุษย์ของคุณตัวสรุปเอกสาร AIสามารถให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกจากมันได้
ตัวอย่างเช่น เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณอาจแสดงว่าทีมของคุณใช้เวลาเฉลี่ยสองสัปดาห์ในการเผยแพร่บล็อกโพสต์แต่ละโพสต์ อาจระบุด้วยว่านี่เพิ่มขึ้นจากหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเป็นมาตรฐานเมื่อหกเดือนที่แล้ว แต่สิ่งนี้อาจหมายถึง:
- ขนาดทีมของคุณลดลง
- ทีมของคุณเหนื่อยล้าเกินไป
- ความยาวและคุณภาพของเนื้อหาของคุณได้เพิ่มขึ้น
- คุณได้ลดจำนวนบทความในบล็อกและมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาวิดีโอแทน
ข้อมูลเชิงลึกและรายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ยังคงต้องมาจากมนุษย์ที่มีความคิด
อนึ่ง หากคุณกำลังบริหารทีมนักเขียนนี่คือคู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์
มนุษย์เพื่อจินตนาการ; AI เพื่อขยายขอบเขต
ลองยกตัวอย่างเนื้อหาสำหรับสื่อการตลาดดู เนื้อหาที่เผยแพร่มีอยู่มากมาย แม้แต่คีย์เวิร์ดหางยาวที่ยาวที่สุดก็มีเนื้อหาหลายร้อยหน้า สิ่งที่ทำให้องค์กรที่ประสบความสำเร็จแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ คือความมีเอกลักษณ์ ความน่าสนใจ ความน่าสนใจ และความมีคุณค่าของเนื้อหา ซึ่งต้องอาศัยจินตนาการของมนุษย์
จากนั้น AI สามารถรับหน้าที่ต่อได้ มันสามารถตรวจทานและตรวจสอบความสอดคล้องของน้ำเสียงและสไตล์ได้ สามารถสร้างสื่อการกระจายสำหรับโซเชียลมีเดีย, อีเมล, บทสคริปต์วิดีโอ, เป็นต้น AI ยังสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มผู้ชมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยวิธีนี้ โดยการผสานความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เข้ากับประสิทธิภาพของ AI องค์กรสามารถสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงได้
เพิ่มพลังกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp
ในการเขียนบทกวี Verse by Verse ของ Google ต้องการให้คุณทำบางสิ่ง เช่น เลือกสไตล์การเขียนบทกวี เลือกนักเขียนสามคนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ และเขียนบรรทัดแรกด้วย เมื่อคุณทำสิ่งนี้เสร็จแล้ว AI จะให้ตัวเลือกแก่คุณ—ที่นี่ คุณต้องเลือกบรรทัดถัดไปเอง
ประเด็นคือ AI สร้างสรรค์ (Generative AI) ยังไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาที่สามารถสร้างเนื้อหาได้ด้วยตัวเอง (ณ ตอนนี้) อย่างไรก็ตาม มันคือผู้ช่วยที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถช่วยเหลือในด้านแรงบันดาลใจ การคิดค้น การค้นคว้า การตรวจสอบการสะกดคำ การตรวจทานเอกสาร เป็นต้น
มันมีประสิทธิภาพ แต่มันก็ไม่เชื่อถือได้ มันขาดความเป็นส่วนตัว แต่มันก็มีความลำเอียง มันมีความสม่ำเสมอ แต่อาจมีคุณภาพที่น่าสงสัย
แม้จะมีปัญหาเหล่านี้ ผู้ใช้ AI อย่างจริงจังในการสร้างเนื้อหาก็ทราบดีว่ามันสามารถทรงพลังได้เมื่อใช้อย่างชาญฉลาด มันสามารถช่วยในหลายกรณีการใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานประจำวันของนักเขียน ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนสรุปการประชุมแบบยืนขึ้น อีเมลลาออกที่เต็มไปด้วยความรู้สึก หรือสุนทรพจน์ของประธาน AI ก็มีสิ่งที่จะมอบให้เสมอ
ผสานรวมเข้ากับเครื่องมือจัดการโครงการ ClickUp, AI สามารถช่วยคุณค้นหาภารกิจที่เกี่ยวข้อง, ตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการ, สรุปเอกสารยาว, ขยายความคิดด้วยตัวอย่าง,สร้างแบบ템เพลตการเขียนเนื้อหา, และอีกมากมาย