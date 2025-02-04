บล็อก ClickUp
10 โปรแกรมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ProWritingAid ในปี 2025

นักเขียนเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบ. เราใช้เวลาอย่างมากมายในการสร้างสรรค์ประโยค, ทนทุกข์ทรมานกับการเลือกคำ, แก้ไขข้อผิดพลาด, และมุ่งมั่นที่จะกำจัดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่น่ารำคาญ.

นั่นคือจุดที่เครื่องมืออย่าง ProWritingAid เข้ามาช่วย โดยมอบความช่วยเหลือในการตรวจจับข้อผิดพลาดและปรับปรุงงานของเรา แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีโลกแห่งทางเลือกสำหรับโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์อีกมากมายที่รอให้คุณค้นพบ?

ProWritingAid เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเขียน แต่ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่มีอยู่ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาทางเลือกที่ประหยัดกว่า ฟีเจอร์เฉพาะ เช่นความช่วยเหลือในการเขียนด้วย AI หรือเครื่องมือฟรีที่เหมาะกับสไตล์การเขียนที่แตกต่างกัน ก็มีทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ ProWritingAid รอให้คุณค้นพบอยู่

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ ProWritingAid?

ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ ProWritingAid ขึ้นอยู่กับความต้องการในการเขียนของคุณเพียงอย่างเดียว นี่คือคุณสมบัติและปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:

  • ความสามารถขั้นสูงเทียบกับความต้องการพื้นฐาน: ตรวจสอบคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อยกระดับความชำนาญในการเขียนของคุณ เครื่องมือหลายชนิดมีระบบตรวจสอบการคัดลอกเพื่อรับรองความเป็นต้นฉบับ การเขียนด้วย AI เป็นคุณสมบัติที่สะดวก และเครื่องมือที่สามารถช่วยในการระดมความคิดสร้างสรรค์ การเขียนประโยคใหม่ และการสร้างสไตล์การเขียนที่แตกต่างกันเป็นจุดเด่นที่สำคัญ
  • การผสานรวม: เลือกเครื่องมือเขียน AI ที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์เขียนที่คุณชื่นชอบได้ มองหาตัวเลือกที่มีส่วนขยายเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป หรือการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการเขียนยอดนิยม
  • ช่วงราคา: ตัดสินใจว่าแผนฟรีที่มีฟีเจอร์พื้นฐานเพียงพอหรือไม่ หรือคุณต้องการฟังก์ชันขั้นสูงที่มีให้ในการสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย เครื่องมือบางประเภทยังมีตัวเลือกการซื้อครั้งเดียวให้เลือกด้วย
  • กลุ่มเป้าหมาย: มองหาเครื่องมือที่เหมาะสำหรับสไตล์การเขียนหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ

โดยการทำความเข้าใจกระบวนการเขียนและลำดับความสำคัญของคุณ คุณสามารถจำกัดตัวเลือกสำหรับทางเลือกของ ProWritingAid และค้นหาเครื่องมือการเขียนที่เสริมการทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

10 โปรแกรมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ProWritingAid ที่ควรใช้ในปี 2024

มาดำดิ่งสู่ 10 อันดับทางเลือกของ ProWritingAid สำหรับปี 2024 พร้อมสำรวจจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละตัวเลือก เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน:

1. คลิกอัพ

เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์

คลิกอัพ ด็อกส์
ติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเขียนของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และฟีเจอร์เอกสารของ ClickUp

ClickUpไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบดั้งเดิม แต่ยังมอบชุดคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทีมและยกระดับการทำงานของพวกเขาอีกด้วย หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือClickUp Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างเอกสารและทำงานร่วมกันได้อย่างทรงพลัง ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ติดตามการแก้ไข และมั่นใจได้ว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

นี่คือจุดที่น่าตื่นเต้น: ClickUp Docs ผสานการทำงานกับClickUp Brain ได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์และโค้ชด้านสไตล์ของคุณ

พิจารณาการบันทึกการประชุมระดมความคิด, ข้อเสนอโครงการ, หรือข้อความการตลาด ทั้งหมดถูกเก็บไว้ในแพลตฟอร์มกลางที่สามารถเข้าถึงได้

ClickUp Brain ตัวสร้างข้อความ
ถาม AI Writer ของ ClickUp Brain และใช้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงร่างที่มีอยู่หรือสร้างไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขไวยากรณ์ การปรับแต่งสไตล์ หรือการเพิ่มความชัดเจน ClickUp Brain จะทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการเสมือนของคุณ ช่วยขัดเกลางานเขียนของคุณให้สมบูรณ์แบบและมั่นใจได้ว่าข้อความของคุณจะมีความเป็นมืออาชีพและสร้างผลกระทบ คุณสามารถให้ AI Writer ของ ClickUp Brain ทำงานและร่างเนื้อหาสำหรับอีเมล เอกสาร หรือแม้แต่การระดมความคิดสร้างสรรค์ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างเอกสาร วิกิ และฐานความรู้ที่น่าทึ่งด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ มอบหมายงานและกำหนดเส้นตายภายในเอกสาร
  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดรูปแบบและการแก้ไขที่ทรงพลังของ ClickUp Doc เพื่อสร้างเนื้อหาที่ดูเป็นมืออาชีพ
  • กำจัดข้อผิดพลาดทางการพิมพ์และไวยากรณ์ด้วยคุณสมบัติการแก้ไขไวยากรณ์ที่ครอบคลุมของ ClickUp Brain
  • ปรับปรุงสไตล์การเขียนของคุณด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค การเลือกใช้คำ และความชัดเจนโดยรวม
  • ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อภายใน ClickUp ด้วยความสามารถของ AI จาก ClickUp Brain

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp Brain เป็นฟีเจอร์เสริมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อ Workspace ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Grammarly

โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ที่ดีที่สุดในทุกด้าน

แกรมม่าลี เอ็ดดิตอร์
ผ่านทางGrammarly

Grammarly โดดเด่นในฐานะโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและใช้งานง่าย เมื่อคุณพิมพ์ Grammarly จะวิเคราะห์ข้อความของคุณ ระบุและเน้นข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับไวยากรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอน ข้อเสนอแนะแบบทันทีนี้ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาขณะเขียน ทำให้ข้อความของคุณดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ

มันให้คำแนะนำเพื่อความชัดเจนและกระชับ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างประโยคและการเลือกใช้คำของคุณ Grammarly รองรับสไตล์การเขียนและวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนอีเมลธุรกิจที่เป็นทางการ บทความบล็อกแบบไม่เป็นทางการ หรือผลงานสร้างสรรค์ Grammarly สามารถปรับคำแนะนำให้เหมาะสมเพื่อให้งานเขียนของคุณสอดคล้องกับน้ำเสียงและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • ดำเนินการตรวจทานแบบเรียลไทม์ ตรวจหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอน
  • รับคำแนะนำขั้นสูงเพื่อความชัดเจน โครงสร้างประโยค และการพัฒนาคำศัพท์
  • ค้นหาคำที่เหมาะสมด้วยคำแนะนำจากพจนานุกรมคำพ้องของ Grammarly และขยายคลังคำศัพท์ของคุณ
  • ตรวจสอบความเป็นต้นฉบับด้วยเครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบของ Grammarly ซึ่งจะสแกนฐานข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่เพื่อระบุเนื้อหาที่อาจซ้ำซ้อน
  • รักษาความสอดคล้องของแบรนด์โดยการผสานคู่มือสไตล์ขององค์กรคุณกับ Grammarly เพื่อให้ปฏิบัติตามความชอบด้านสไตล์โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัด และไม่รวมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือคำแนะนำสไตล์ขั้นสูง
  • อาจไม่สามารถจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน, ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอน, หรือเข้าใจโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนได้เสมอไป
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งรูปแบบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปและการเขียนเชิงเทคนิคอาจถูกระบุว่าเป็นข้อผิดพลาดในการสะกดคำ

ราคาของ Grammarly

  • แผนฟรี
  • พรีเมียม: $30/เดือน
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,400+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

3. Slick Write

เน้นความชัดเจนและความกระชับ

Slick Write โปรแกรมแก้ไขข้อความ
ผ่านทางSlick Write

Slick Write วิเคราะห์ข้อความของคุณและเสนอคำแนะนำเชิงลึกเพื่อยกระดับงานเขียนของคุณ มันระบุและช่วยคุณกำจัดความซ้ำซ้อนที่อาจทำให้ข้อความของคุณดูยืดเยื้อ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำในการปรับปรุงการไหลของประโยคและความสามารถในการอ่านโดยรวม เพื่อให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณตรงประเด็นและเข้าถึงใจผู้อ่าน

เครื่องมือนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เท่านั้น แต่ยังเข้าใจว่าการเขียนที่ชัดเจนและกระชับเป็นกุญแจสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือฟรีนี้ช่วยให้คุณสร้างประโยคที่เข้าใจง่ายและสร้างความประทับใจที่ยาวนาน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น Slick Write ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในกล่องเครื่องมือการเขียนของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ Slick Write

  • วิเคราะห์โครงสร้างประโยคของคุณและแนะนำการปรับปรุงเพื่อให้การไหลลื่นและความกระชับ
  • กำจัดวลีซ้ำซ้อนและประโยคที่เยิ่นเย้อด้วยฟีเจอร์ตรวจจับความซ้ำซ้อนของ Slick Write
  • ใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงและทางเลือกที่แนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนของคุณ
  • รับภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความซับซ้อนของงานเขียนของคุณด้วยคะแนนความสามารถในการอ่านของ Slick Write

ข้อจำกัดของ Slick Write

  • ชุดคุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์แบบเสียค่าใช้จ่าย (ไม่มีการตรวจสอบไวยากรณ์นอกเหนือจากข้อผิดพลาดพื้นฐาน)
  • ข้อเสนอแนะอาจซ้ำซาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานเขียนที่ยาว
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การตรวจสอบการลอกเลียนแบบหรือคำแนะนำเฉพาะประเภท
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด (ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือบนเว็บ)

ราคาของ Slick Write

  • ใช้ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Slick Write

  • G2: ไม่ระบุ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. ลิงกิวกซ์

ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์

เครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ Linguix
ผ่านทางLinguix

Linguix ใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์สไตล์การเขียนของคุณ ระบุจุดที่ควรปรับปรุง และให้คำแนะนำเชิงลึกที่ช่วยยกระดับข้อความของคุณโดยรวม แม้ว่าไวยากรณ์จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญ Linguix ก็ตระหนักดีว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมเท่านั้น

ด้วยการมุ่งเน้นที่สไตล์ ความชัดเจน ความลื่นไหล และแม้กระทั่งการรองรับหลายภาษา Linguix จึงนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนมืออาชีพหรือเพิ่งเริ่มต้นเส้นทาง Linguix พร้อมที่จะเป็นแนวทางให้กับคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Linguix

  • วิเคราะห์สไตล์การเขียนของคุณและรับคำแนะนำในการปรับปรุงภาษาเพื่อให้ข้อความของคุณชัดเจน กระชับ และส่งผลกระทบตามที่ต้องการ
  • กำจัดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นและสร้างประโยคที่ไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ
  • เข้าถึงการสนับสนุนหลายภาษาสำหรับภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน โปแลนด์ และโปรตุเกส
  • รับคำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์และความชัดเจนสำหรับหลายภาษา เพื่อให้ข้อความของคุณเข้าใจได้และเข้าถึงใจผู้คนทั่วโลก
  • ปรับโครงสร้างประโยคใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้ด้วยฟังก์ชันการถอดความ
  • รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับคำพ้องความหมายและวลีทางเลือก
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Docs, Gmail และเว็บเบราว์เซอร์

ข้อจำกัดของ Linguix

  • คำแนะนำจาก AI บางครั้งอาจระมัดระวังเกินไปหรือพลาดโทนเสียงที่ผู้เขียนต้องการสื่อ
  • ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบมีน้อยเมื่อเทียบกับโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบโดยเฉพาะ

ราคาของ Linguix

  • แผนฟรี
  • โปรส่วนตัว: 15 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Linguix

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

5. PaperRater

ปรับแต่งสำหรับการเขียนเชิงวิชาการ

แดชบอร์ด PaperRater
ผ่านทางPaperRater

PaperRater เข้าใจถึงความท้าทายเฉพาะของการเขียนเชิงวิชาการและนำเสนอคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อกลุ่มผู้ใช้โดยตรง เป็นโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักวิชาการโดยการระบุข้อผิดพลาดและให้คำแนะนำในการปรับปรุงงานเขียนเชิงวิชาการ

ไม่ว่าจะกำลังจัดการกับรายงานวิชาการ เขียนข้อเสนอการวิจัย หรือกำลังสรุปวิทยานิพนธ์ของคุณ PaperRater สามารถเป็นพันธมิตรของคุณได้ ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ เพื่อระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ยกระดับคำศัพท์ และรับรองการจัดรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PaperRater

  • ระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่พบบ่อยในงานเขียนเชิงวิชาการด้วยอัลกอริทึมที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรียงความ รายงานวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ของคุณมีความเรียบร้อยและปราศจากข้อผิดพลาด
  • รับคำพ้องความหมายและวลีทางเลือกที่ใช้กันทั่วไปในงานเขียนเชิงวิชาการ ยกระดับการสื่อสารของคุณไปอีกขั้น
  • รับคำแนะนำเกี่ยวกับการอ้างอิง เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบที่พบบ่อย และทำให้การอ้างอิงของคุณชัดเจนและถูกต้อง
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack และ HubSpot

ข้อจำกัดของ PaperRater

  • ฟีเจอร์จำกัดในแผนฟรี โดยมีการตรวจสอบการคัดลอกและการแนะนำการอ้างอิงสงวนไว้สำหรับแผนชำระเงิน
  • ข้อเสนอแนะสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบทางวิชาการที่เป็นทางการ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับการเขียนทุกประเภท
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ข้อเสนอแนะการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือข้อเสนอแนะเฉพาะตามประเภทของงานเขียน

ราคาของ PaperRater

  • แผนฟรี
  • พรีเมียม: $14.95/เดือน

คะแนนและรีวิวของ PaperRater

  • G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

6. ขิง

การตรวจสอบไวยากรณ์พร้อมลูกเล่น

โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์และถอดความด้วยขิง
ผ่านทางGinger

Ginger ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำที่ทรงพลัง แต่ความสามารถของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การตรวจจับข้อผิดพลาดพื้นฐานเท่านั้น เครื่องมือที่ล้ำสมัยนี้ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ชัดเจน กระชับ น่าสนใจ และตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ

เครื่องมือแก้ไขที่แข็งแกร่งของมันสามารถระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่การพิมพ์ผิด การใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดพลาด ไปจนถึงปัญหาทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ Ginger ยังมีคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับสไตล์การเขียนและความชัดเจนของคุณอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของขิง

  • รับคำแนะนำเชิงลึกเพื่อช่วยคุณปรับประโยคใหม่ให้ชัดเจนและกระชับยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือถอดความในตัวของ Ginger
  • ใช้พจนานุกรมในตัวเพื่อค้นหาคำที่มีความหมายเหมือนกันและรูปแบบการเขียนอื่น ๆ
  • ฟังการอ่านออกเสียงงานเขียนของคุณด้วยฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นเสียง
  • รองรับผู้ชมทั่วโลกด้วยการสนับสนุนหลายภาษาที่มีในแผนชำระเงิน ดังนั้นคุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึง Microsoft Word, Gmail และเว็บเบราว์เซอร์

ข้อจำกัดของขิง

  • ข้อเสนอแนะในการปรับประโยคใหม่บางครั้งอาจดูไม่เป็นธรรมชาติหรือฟังดูแปลก
  • ฟีเจอร์การแปลงข้อความเป็นเสียงอาจไม่สามารถถ่ายทอดน้ำเสียงตามเจตนาได้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอไป

ราคาขิง

  • แผนฟรี
  • พรีเมียม: $7.99 /เดือน

คะแนนและรีวิวขิง

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 35+ รายการ)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

7. Quillbot

ปรมาจารย์แห่งการเรียบเรียงใหม่

โปรแกรมแก้ไขข้อความ Quillbot
ผ่านทางQuillbot

Quillbot เป็นเครื่องมือแปลงประโยคที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณเขียนประโยคใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานผู้อื่นหรือเพียงแค่ต้องการปรับถ้อยคำของข้อความเดิมให้ชัดเจนหรือหลากหลายมากขึ้น

นี่คือศูนย์รวมบริการครบวงจรสำหรับการถอดความเชิงสร้างสรรค์และการปรับแต่งงานเขียนอย่างรอบด้าน เครื่องมือนวัตกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนคำด้วยคำที่มีความหมายใกล้เคียงเท่านั้น แต่ยังมีโหมดการถอดความหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณโดยเฉพาะ

คุณสมบัติเด่นของ Quillbot

  • เลือกจากโหมดการเรียบเรียงประโยคที่หลากหลาย รวมถึง 'มาตรฐาน' สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อน และ 'ความคล่องตัว' สำหรับการเขียนใหม่ที่มีความสร้างสรรค์มากขึ้น
  • เขียนการถอดความที่ประณีตด้วยโหมดมาตรฐานที่ยังคงรักษาแก่นแท้ของข้อความต้นฉบับของคุณ
  • ส่งมอบการเขียนใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยโหมดความคล่องตัว ซึ่งช่วยให้คุณสำรวจวิธีการใหม่ๆ ในการแสดงออกถึงความคิดของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความที่คุณเรียบเรียงใหม่ยังคงรักษาโทนที่สุภาพและประณีตด้วยโหมดทางการ
  • เข้าถึงการปรับคำที่เป็นเอกลักษณ์และต้นฉบับในโหมดสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับการระดมความคิดหรือสร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ๆ
  • ปรับระดับคำพ้องความหมายสำหรับการถอดความที่ปรับแต่งเอง

ข้อจำกัดของ Quillbot

  • แพ็กเกจฟรีมีการสรุปข้อความอย่างจำกัดและไม่มีระบบตรวจสอบไวยากรณ์
  • การพึ่งพาคำพ้องความหมายมากเกินไปอาจนำไปสู่การใช้สำนวนที่ไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเอง
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับข้อความที่ซับซ้อนหรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ต้องการโทนเสียงเฉพาะ

ราคาของ Quillbot

  • แผนฟรี (จำกัดการถอดความ)
  • รายเดือน: $9.95/เดือน
  • รายครึ่งปี: 6 ดอลลาร์ 66 เซนต์/เดือน
  • รายปี: $4. 99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Quillbot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 25+ รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)

8. Wordtune

เขียนใหม่ให้มีความน่าสนใจ

แดชบอร์ดการเขียน Wordtune
ผ่านWordtune

เช่นเดียวกับ Quillbot, Wordtune มุ่งเน้นที่ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ช่วยให้คุณเขียนประโยคใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้ อย่างไรก็ตาม Wordtune ให้ความสำคัญกับการรักษาโทนและสไตล์การเขียนของคุณควบคู่ไปกับความชัดเจน

Wordtune เข้าใจว่าน้ำเสียงมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบล็อกที่สนุกสนานหรือข้อเสนอทางธุรกิจที่เป็นทางการ คุณสมบัติการตรวจจับและรักษาโทนของ Wordtune จะช่วยให้โทนที่คุณต้องการคงอยู่ตลอดกระบวนการเขียนใหม่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune

  • ใช้ประโยชน์จากโหมดการเขียนใหม่หลายรูปแบบ: ตัวเลือกเช่น 'ไม่เป็นทางการ,' 'เป็นทางการ,' และ 'สั้น' ตอบสนองความต้องการด้านสไตล์ที่แตกต่างกัน
  • รับคำแนะนำคำที่มีความหมายใกล้เคียงเพื่อเพิ่มความหลากหลายของประโยคโดยไม่สูญเสียความหมาย
  • ใช้พลังของตัวสรุปเพื่อสร้างสรุปได้ทันทีและประหยัดเวลาและทรัพยากรมากมายในกระบวนการ
  • รักษาโทนที่ต้องการ (เช่น ตลก, จริงจัง) ระหว่างการเขียนใหม่ด้วยฟังก์ชันตรวจจับโทน
  • สำรวจการใช้คำหรือวลีทางเลือก ค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการถ่ายทอดความคิดของคุณ และเติมความสดใหม่ให้กับงานเขียนของคุณ
  • เข้าถึงคำตอบจาก AI เพื่อทราบและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้

ข้อจำกัดของ Wordtune

  • เช่นเดียวกับเครื่องมือสรุปความอื่น ๆ ประโยคที่ซับซ้อนอาจต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องหลังจากเขียนใหม่
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับการตรวจจับการลอกเลียนแบบ (เหมาะสำหรับการถอดความมากกว่าการสร้างเนื้อหาต้นฉบับ)

ราคาของ Wordtune

  • แผนฟรี (จำกัดการเขียนใหม่ต่อวัน)
  • พรีเมียม: $24.99/เดือน
  • ไม่จำกัด: $37. 50/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับทีม)

คะแนนและรีวิวของ Wordtune

  • G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

9. Copy. ai

เครื่องจักรสร้างสรรค์เนื้อหาของคุณ

Copy.ai แชท
ผ่านCopy.ai

Copy.ai ไม่ใช่แค่ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ทั่วไป แต่เป็นผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณสร้างรูปแบบข้อความเชิงสร้างสรรค์สำหรับการตลาด โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และความต้องการด้านเนื้อหาอื่นๆ ไม่ใช่แค่เนื้อหาที่สร้างไว้ล่วงหน้าเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมือช่วยระดมความคิดและสร้างไอเดียเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการตัวเลือกการสร้างเนื้อหาเพิ่มเติม ฟีเจอร์ที่ขยายออกไป และขีดจำกัดการผลิตที่สูงขึ้น แผนการชำระเงินเหมาะกับความต้องการของธุรกิจที่กำลังเติบโต ผู้สร้างเนื้อหา และเอเจนซีการตลาด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการคนเดียว ผู้จัดการการตลาดเนื้อหา หรือเจ้าของเอเจนซีสร้างสรรค์ Copy. ai สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copy.ai

  • สร้างบทนำสำหรับบล็อก คำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย คำอธิบายสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
  • สร้างบทนำที่น่าดึงดูดและโครงร่างที่มีโครงสร้างเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนบล็อกของคุณและสร้างความมีส่วนร่วมของผู้อ่าน
  • สร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดความสนใจและเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมโปรไฟล์ของคุณ
  • ใช้แม่แบบที่ครอบคลุมเนื้อหาอีเมลการตลาด, รูปแบบโฆษณาที่หลากหลาย, และแม้กระทั่งคำแนะนำสำหรับนิยายสร้างสรรค์
  • เลือกจากโทนการเขียนคำโฆษณาที่หลากหลาย เช่น เชิญชวนหรือให้ข้อมูล
  • ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการตลาดและการจัดการเนื้อหาบางตัว
  • รับบริการฟรีที่มีฟีเจอร์จำกัด ในขณะที่แผนชำระเงินมีตัวเลือกการสร้างเนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจต้องมีการแก้ไขและปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์และความต้องการเฉพาะของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
  • ผลลัพธ์อาจขาดความคิดริเริ่มหรือมีข้อขัดแย้งในข้อเท็จจริง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ
  • ความสามารถในการตรวจสอบและแก้ไขไวยากรณ์ที่จำกัด (เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหามากกว่าการตรวจทาน)

ราคาของ Copy.ai

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $36/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Copy. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

10. แจสเปอร์

การสร้างเนื้อหาแบบยาวด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์

การสร้างเนื้อหาด้วย Jasper AI
ผ่านทางJasper.ai

Jasper เป็น ผู้ช่วยเขียน AIที่เหนือกว่าการตรวจสอบและแก้ไขไวยากรณ์ทั่วไป มันเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาแบบยาว ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับบล็อกเกอร์ นักการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย บอก Jasper ถึงสิ่งที่คุณต้องการ แล้วดูมันสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เครื่องมือนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ของคุณ มอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ยกระดับการเขียนของคุณ และบรรลุความสำเร็จในการตลาดเนื้อหา มันช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาแบบยาวคุณภาพสูงได้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • สร้างรูปแบบเนื้อหาแบบยาว: สร้างบล็อกโพสต์, เนื้อหาเว็บไซต์, บทความ, และอื่น ๆ ได้จากศูนย์หรือใช้เทมเพลต
  • สร้างเนื้อหาในโหมดบอสด้วยการป้อนคำสั่งและคำแนะนำง่ายๆ
  • นำโพสต์บล็อกเก่ากลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ให้สดใหม่ และทำให้คลังเนื้อหาของคุณยังคงมีความสดใหม่และน่าสนใจอยู่เสมอ
  • เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณสำหรับเครื่องมือค้นหาและประสบความสำเร็จในการตลาดเนื้อหา
  • เลือกจากหลากหลายรูปแบบและโทนของเนื้อหา
  • เขียนใหม่และปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ด้วยเครื่องมือปรับปรุงเนื้อหา
  • เลือกจากสไตล์และโทนของเนื้อหาที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของแจสเปอร์

  • มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น
  • เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจต้องมีการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง ความเป็นจริง และสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับเสียงของแบรนด์ของคุณ
  • ความสามารถในการตรวจสอบและแก้ไขไวยากรณ์ที่จำกัด (เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหามากกว่าการตรวจทาน)

ราคาของแจสเปอร์

  • ผู้สร้าง: $39/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีม: $99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวจาก Jasper

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)

ค้นหาทางเลือก ProWritingAid ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

ตามที่คุณเห็น ไม่มีคำตอบที่เหมาะกับทุกคนเกี่ยวกับทางเลือกของ ProWritingAid. การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณและสไตล์การเขียนของคุณ. ไม่ว่าคุณต้องการการวิเคราะห์ไวยากรณ์อย่างลึกซึ้ง, คำแนะนำการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI, หรือเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความชัดเจนของประโยค, ก็มีตัวเลือกที่รออยู่เพื่อช่วยยกระดับการเขียนของคุณ.

เราขอแนะนำให้คุณทดลองใช้เวอร์ชันทดลองฟรีและเดโมที่เครื่องมือเหล่านี้หลายแห่งมีให้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้ทดลองและค้นพบว่าแพลตฟอร์มใดเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการหาเครื่องมือเขียนหรือผู้ช่วยที่ช่วยให้คุณแสดงออกได้อย่างชัดเจน มั่นใจ และมีผลกระทบ ในที่สุด ClickUp ทำได้ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น พลังที่แท้จริงของ ClickUp อยู่ที่การทำงานร่วมกันของฟีเจอร์ต่างๆ ของมัน

ClickUp Docs มอบแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันในการสร้างเนื้อหาของคุณ ในขณะที่ ClickUp Brain ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อยกระดับคุณภาพของเนื้อหา ด้วยฟังก์ชันการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง เครื่องมือสื่อสาร และความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณจึงมีโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของคุณ

แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?

เริ่มสำรวจ ClickUpวันนี้!