10 โปรแกรมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ProWritingAid ในปี 2025

นักเขียนเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบ. เราใช้เวลาอย่างมากมายในการสร้างสรรค์ประโยค, ทนทุกข์ทรมานกับการเลือกคำ, แก้ไขข้อผิดพลาด, และมุ่งมั่นที่จะกำจัดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่น่ารำคาญ.
นั่นคือจุดที่เครื่องมืออย่าง ProWritingAid เข้ามาช่วย โดยมอบความช่วยเหลือในการตรวจจับข้อผิดพลาดและปรับปรุงงานของเรา แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีโลกแห่งทางเลือกสำหรับโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์อีกมากมายที่รอให้คุณค้นพบ?
ProWritingAid เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเขียน แต่ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่มีอยู่ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาทางเลือกที่ประหยัดกว่า ฟีเจอร์เฉพาะ เช่นความช่วยเหลือในการเขียนด้วย AI หรือเครื่องมือฟรีที่เหมาะกับสไตล์การเขียนที่แตกต่างกัน ก็มีทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ ProWritingAid รอให้คุณค้นพบอยู่
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ ProWritingAid?
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ ProWritingAid ขึ้นอยู่กับความต้องการในการเขียนของคุณเพียงอย่างเดียว นี่คือคุณสมบัติและปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ความสามารถขั้นสูงเทียบกับความต้องการพื้นฐาน: ตรวจสอบคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อยกระดับความชำนาญในการเขียนของคุณ เครื่องมือหลายชนิดมีระบบตรวจสอบการคัดลอกเพื่อรับรองความเป็นต้นฉบับ การเขียนด้วย AI เป็นคุณสมบัติที่สะดวก และเครื่องมือที่สามารถช่วยในการระดมความคิดสร้างสรรค์ การเขียนประโยคใหม่ และการสร้างสไตล์การเขียนที่แตกต่างกันเป็นจุดเด่นที่สำคัญ
- การผสานรวม: เลือกเครื่องมือเขียน AI ที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์เขียนที่คุณชื่นชอบได้ มองหาตัวเลือกที่มีส่วนขยายเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป หรือการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการเขียนยอดนิยม
- ช่วงราคา: ตัดสินใจว่าแผนฟรีที่มีฟีเจอร์พื้นฐานเพียงพอหรือไม่ หรือคุณต้องการฟังก์ชันขั้นสูงที่มีให้ในการสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย เครื่องมือบางประเภทยังมีตัวเลือกการซื้อครั้งเดียวให้เลือกด้วย
- กลุ่มเป้าหมาย: มองหาเครื่องมือที่เหมาะสำหรับสไตล์การเขียนหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
โดยการทำความเข้าใจกระบวนการเขียนและลำดับความสำคัญของคุณ คุณสามารถจำกัดตัวเลือกสำหรับทางเลือกของ ProWritingAid และค้นหาเครื่องมือการเขียนที่เสริมการทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
10 โปรแกรมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ProWritingAid ที่ควรใช้ในปี 2024
มาดำดิ่งสู่ 10 อันดับทางเลือกของ ProWritingAid สำหรับปี 2024 พร้อมสำรวจจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละตัวเลือก เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน:
1. คลิกอัพ
เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ClickUpไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบดั้งเดิม แต่ยังมอบชุดคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทีมและยกระดับการทำงานของพวกเขาอีกด้วย หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือClickUp Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างเอกสารและทำงานร่วมกันได้อย่างทรงพลัง ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ติดตามการแก้ไข และมั่นใจได้ว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
นี่คือจุดที่น่าตื่นเต้น: ClickUp Docs ผสานการทำงานกับClickUp Brain ได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์และโค้ชด้านสไตล์ของคุณ
พิจารณาการบันทึกการประชุมระดมความคิด, ข้อเสนอโครงการ, หรือข้อความการตลาด ทั้งหมดถูกเก็บไว้ในแพลตฟอร์มกลางที่สามารถเข้าถึงได้
ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขไวยากรณ์ การปรับแต่งสไตล์ หรือการเพิ่มความชัดเจน ClickUp Brain จะทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการเสมือนของคุณ ช่วยขัดเกลางานเขียนของคุณให้สมบูรณ์แบบและมั่นใจได้ว่าข้อความของคุณจะมีความเป็นมืออาชีพและสร้างผลกระทบ คุณสามารถให้ AI Writer ของ ClickUp Brain ทำงานและร่างเนื้อหาสำหรับอีเมล เอกสาร หรือแม้แต่การระดมความคิดสร้างสรรค์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างเอกสาร วิกิ และฐานความรู้ที่น่าทึ่งด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ มอบหมายงานและกำหนดเส้นตายภายในเอกสาร
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดรูปแบบและการแก้ไขที่ทรงพลังของ ClickUp Doc เพื่อสร้างเนื้อหาที่ดูเป็นมืออาชีพ
- กำจัดข้อผิดพลาดทางการพิมพ์และไวยากรณ์ด้วยคุณสมบัติการแก้ไขไวยากรณ์ที่ครอบคลุมของ ClickUp Brain
- ปรับปรุงสไตล์การเขียนของคุณด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค การเลือกใช้คำ และความชัดเจนโดยรวม
- ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อภายใน ClickUp ด้วยความสามารถของ AI จาก ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp Brain เป็นฟีเจอร์เสริมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อ Workspace ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Grammarly
โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ที่ดีที่สุดในทุกด้าน
Grammarly โดดเด่นในฐานะโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและใช้งานง่าย เมื่อคุณพิมพ์ Grammarly จะวิเคราะห์ข้อความของคุณ ระบุและเน้นข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับไวยากรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอน ข้อเสนอแนะแบบทันทีนี้ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาขณะเขียน ทำให้ข้อความของคุณดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
มันให้คำแนะนำเพื่อความชัดเจนและกระชับ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างประโยคและการเลือกใช้คำของคุณ Grammarly รองรับสไตล์การเขียนและวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนอีเมลธุรกิจที่เป็นทางการ บทความบล็อกแบบไม่เป็นทางการ หรือผลงานสร้างสรรค์ Grammarly สามารถปรับคำแนะนำให้เหมาะสมเพื่อให้งานเขียนของคุณสอดคล้องกับน้ำเสียงและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ดำเนินการตรวจทานแบบเรียลไทม์ ตรวจหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอน
- รับคำแนะนำขั้นสูงเพื่อความชัดเจน โครงสร้างประโยค และการพัฒนาคำศัพท์
- ค้นหาคำที่เหมาะสมด้วยคำแนะนำจากพจนานุกรมคำพ้องของ Grammarly และขยายคลังคำศัพท์ของคุณ
- ตรวจสอบความเป็นต้นฉบับด้วยเครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบของ Grammarly ซึ่งจะสแกนฐานข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่เพื่อระบุเนื้อหาที่อาจซ้ำซ้อน
- รักษาความสอดคล้องของแบรนด์โดยการผสานคู่มือสไตล์ขององค์กรคุณกับ Grammarly เพื่อให้ปฏิบัติตามความชอบด้านสไตล์โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Grammarly
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัด และไม่รวมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือคำแนะนำสไตล์ขั้นสูง
- อาจไม่สามารถจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน, ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอน, หรือเข้าใจโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนได้เสมอไป
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งรูปแบบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปและการเขียนเชิงเทคนิคอาจถูกระบุว่าเป็นข้อผิดพลาดในการสะกดคำ
ราคาของ Grammarly
- แผนฟรี
- พรีเมียม: $30/เดือน
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,400+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
3. Slick Write
เน้นความชัดเจนและความกระชับ
Slick Write วิเคราะห์ข้อความของคุณและเสนอคำแนะนำเชิงลึกเพื่อยกระดับงานเขียนของคุณ มันระบุและช่วยคุณกำจัดความซ้ำซ้อนที่อาจทำให้ข้อความของคุณดูยืดเยื้อ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำในการปรับปรุงการไหลของประโยคและความสามารถในการอ่านโดยรวม เพื่อให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณตรงประเด็นและเข้าถึงใจผู้อ่าน
เครื่องมือนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เท่านั้น แต่ยังเข้าใจว่าการเขียนที่ชัดเจนและกระชับเป็นกุญแจสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือฟรีนี้ช่วยให้คุณสร้างประโยคที่เข้าใจง่ายและสร้างความประทับใจที่ยาวนาน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น Slick Write ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในกล่องเครื่องมือการเขียนของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Slick Write
- วิเคราะห์โครงสร้างประโยคของคุณและแนะนำการปรับปรุงเพื่อให้การไหลลื่นและความกระชับ
- กำจัดวลีซ้ำซ้อนและประโยคที่เยิ่นเย้อด้วยฟีเจอร์ตรวจจับความซ้ำซ้อนของ Slick Write
- ใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงและทางเลือกที่แนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนของคุณ
- รับภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความซับซ้อนของงานเขียนของคุณด้วยคะแนนความสามารถในการอ่านของ Slick Write
ข้อจำกัดของ Slick Write
- ชุดคุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์แบบเสียค่าใช้จ่าย (ไม่มีการตรวจสอบไวยากรณ์นอกเหนือจากข้อผิดพลาดพื้นฐาน)
- ข้อเสนอแนะอาจซ้ำซาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานเขียนที่ยาว
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การตรวจสอบการลอกเลียนแบบหรือคำแนะนำเฉพาะประเภท
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด (ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือบนเว็บ)
ราคาของ Slick Write
- ใช้ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Slick Write
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. ลิงกิวกซ์
ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
Linguix ใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์สไตล์การเขียนของคุณ ระบุจุดที่ควรปรับปรุง และให้คำแนะนำเชิงลึกที่ช่วยยกระดับข้อความของคุณโดยรวม แม้ว่าไวยากรณ์จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญ Linguix ก็ตระหนักดีว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมเท่านั้น
ด้วยการมุ่งเน้นที่สไตล์ ความชัดเจน ความลื่นไหล และแม้กระทั่งการรองรับหลายภาษา Linguix จึงนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนมืออาชีพหรือเพิ่งเริ่มต้นเส้นทาง Linguix พร้อมที่จะเป็นแนวทางให้กับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Linguix
- วิเคราะห์สไตล์การเขียนของคุณและรับคำแนะนำในการปรับปรุงภาษาเพื่อให้ข้อความของคุณชัดเจน กระชับ และส่งผลกระทบตามที่ต้องการ
- กำจัดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นและสร้างประโยคที่ไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ
- เข้าถึงการสนับสนุนหลายภาษาสำหรับภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน โปแลนด์ และโปรตุเกส
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์และความชัดเจนสำหรับหลายภาษา เพื่อให้ข้อความของคุณเข้าใจได้และเข้าถึงใจผู้คนทั่วโลก
- ปรับโครงสร้างประโยคใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้ด้วยฟังก์ชันการถอดความ
- รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับคำพ้องความหมายและวลีทางเลือก
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Docs, Gmail และเว็บเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ Linguix
- คำแนะนำจาก AI บางครั้งอาจระมัดระวังเกินไปหรือพลาดโทนเสียงที่ผู้เขียนต้องการสื่อ
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบมีน้อยเมื่อเทียบกับโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบโดยเฉพาะ
ราคาของ Linguix
- แผนฟรี
- โปรส่วนตัว: 15 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Linguix
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
5. PaperRater
ปรับแต่งสำหรับการเขียนเชิงวิชาการ
PaperRater เข้าใจถึงความท้าทายเฉพาะของการเขียนเชิงวิชาการและนำเสนอคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อกลุ่มผู้ใช้โดยตรง เป็นโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักวิชาการโดยการระบุข้อผิดพลาดและให้คำแนะนำในการปรับปรุงงานเขียนเชิงวิชาการ
ไม่ว่าจะกำลังจัดการกับรายงานวิชาการ เขียนข้อเสนอการวิจัย หรือกำลังสรุปวิทยานิพนธ์ของคุณ PaperRater สามารถเป็นพันธมิตรของคุณได้ ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ เพื่อระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ยกระดับคำศัพท์ และรับรองการจัดรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PaperRater
- ระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่พบบ่อยในงานเขียนเชิงวิชาการด้วยอัลกอริทึมที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรียงความ รายงานวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ของคุณมีความเรียบร้อยและปราศจากข้อผิดพลาด
- รับคำพ้องความหมายและวลีทางเลือกที่ใช้กันทั่วไปในงานเขียนเชิงวิชาการ ยกระดับการสื่อสารของคุณไปอีกขั้น
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับการอ้างอิง เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบที่พบบ่อย และทำให้การอ้างอิงของคุณชัดเจนและถูกต้อง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack และ HubSpot
ข้อจำกัดของ PaperRater
- ฟีเจอร์จำกัดในแผนฟรี โดยมีการตรวจสอบการคัดลอกและการแนะนำการอ้างอิงสงวนไว้สำหรับแผนชำระเงิน
- ข้อเสนอแนะสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบทางวิชาการที่เป็นทางการ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับการเขียนทุกประเภท
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ข้อเสนอแนะการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือข้อเสนอแนะเฉพาะตามประเภทของงานเขียน
ราคาของ PaperRater
- แผนฟรี
- พรีเมียม: $14.95/เดือน
คะแนนและรีวิวของ PaperRater
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
6. ขิง
การตรวจสอบไวยากรณ์พร้อมลูกเล่น
Ginger ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำที่ทรงพลัง แต่ความสามารถของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การตรวจจับข้อผิดพลาดพื้นฐานเท่านั้น เครื่องมือที่ล้ำสมัยนี้ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ชัดเจน กระชับ น่าสนใจ และตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
เครื่องมือแก้ไขที่แข็งแกร่งของมันสามารถระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่การพิมพ์ผิด การใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดพลาด ไปจนถึงปัญหาทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ Ginger ยังมีคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับสไตล์การเขียนและความชัดเจนของคุณอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของขิง
- รับคำแนะนำเชิงลึกเพื่อช่วยคุณปรับประโยคใหม่ให้ชัดเจนและกระชับยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือถอดความในตัวของ Ginger
- ใช้พจนานุกรมในตัวเพื่อค้นหาคำที่มีความหมายเหมือนกันและรูปแบบการเขียนอื่น ๆ
- ฟังการอ่านออกเสียงงานเขียนของคุณด้วยฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นเสียง
- รองรับผู้ชมทั่วโลกด้วยการสนับสนุนหลายภาษาที่มีในแผนชำระเงิน ดังนั้นคุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึง Microsoft Word, Gmail และเว็บเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของขิง
- ข้อเสนอแนะในการปรับประโยคใหม่บางครั้งอาจดูไม่เป็นธรรมชาติหรือฟังดูแปลก
- ฟีเจอร์การแปลงข้อความเป็นเสียงอาจไม่สามารถถ่ายทอดน้ำเสียงตามเจตนาได้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอไป
ราคาขิง
- แผนฟรี
- พรีเมียม: $7.99 /เดือน
คะแนนและรีวิวขิง
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
7. Quillbot
ปรมาจารย์แห่งการเรียบเรียงใหม่
Quillbot เป็นเครื่องมือแปลงประโยคที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณเขียนประโยคใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานผู้อื่นหรือเพียงแค่ต้องการปรับถ้อยคำของข้อความเดิมให้ชัดเจนหรือหลากหลายมากขึ้น
นี่คือศูนย์รวมบริการครบวงจรสำหรับการถอดความเชิงสร้างสรรค์และการปรับแต่งงานเขียนอย่างรอบด้าน เครื่องมือนวัตกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนคำด้วยคำที่มีความหมายใกล้เคียงเท่านั้น แต่ยังมีโหมดการถอดความหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณโดยเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของ Quillbot
- เลือกจากโหมดการเรียบเรียงประโยคที่หลากหลาย รวมถึง 'มาตรฐาน' สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อน และ 'ความคล่องตัว' สำหรับการเขียนใหม่ที่มีความสร้างสรรค์มากขึ้น
- เขียนการถอดความที่ประณีตด้วยโหมดมาตรฐานที่ยังคงรักษาแก่นแท้ของข้อความต้นฉบับของคุณ
- ส่งมอบการเขียนใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยโหมดความคล่องตัว ซึ่งช่วยให้คุณสำรวจวิธีการใหม่ๆ ในการแสดงออกถึงความคิดของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความที่คุณเรียบเรียงใหม่ยังคงรักษาโทนที่สุภาพและประณีตด้วยโหมดทางการ
- เข้าถึงการปรับคำที่เป็นเอกลักษณ์และต้นฉบับในโหมดสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับการระดมความคิดหรือสร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ๆ
- ปรับระดับคำพ้องความหมายสำหรับการถอดความที่ปรับแต่งเอง
ข้อจำกัดของ Quillbot
- แพ็กเกจฟรีมีการสรุปข้อความอย่างจำกัดและไม่มีระบบตรวจสอบไวยากรณ์
- การพึ่งพาคำพ้องความหมายมากเกินไปอาจนำไปสู่การใช้สำนวนที่ไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเอง
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับข้อความที่ซับซ้อนหรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ต้องการโทนเสียงเฉพาะ
ราคาของ Quillbot
- แผนฟรี (จำกัดการถอดความ)
- รายเดือน: $9.95/เดือน
- รายครึ่งปี: 6 ดอลลาร์ 66 เซนต์/เดือน
- รายปี: $4. 99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Quillbot
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 25+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
8. Wordtune
เขียนใหม่ให้มีความน่าสนใจ
เช่นเดียวกับ Quillbot, Wordtune มุ่งเน้นที่ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ช่วยให้คุณเขียนประโยคใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้ อย่างไรก็ตาม Wordtune ให้ความสำคัญกับการรักษาโทนและสไตล์การเขียนของคุณควบคู่ไปกับความชัดเจน
Wordtune เข้าใจว่าน้ำเสียงมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบล็อกที่สนุกสนานหรือข้อเสนอทางธุรกิจที่เป็นทางการ คุณสมบัติการตรวจจับและรักษาโทนของ Wordtune จะช่วยให้โทนที่คุณต้องการคงอยู่ตลอดกระบวนการเขียนใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- ใช้ประโยชน์จากโหมดการเขียนใหม่หลายรูปแบบ: ตัวเลือกเช่น 'ไม่เป็นทางการ,' 'เป็นทางการ,' และ 'สั้น' ตอบสนองความต้องการด้านสไตล์ที่แตกต่างกัน
- รับคำแนะนำคำที่มีความหมายใกล้เคียงเพื่อเพิ่มความหลากหลายของประโยคโดยไม่สูญเสียความหมาย
- ใช้พลังของตัวสรุปเพื่อสร้างสรุปได้ทันทีและประหยัดเวลาและทรัพยากรมากมายในกระบวนการ
- รักษาโทนที่ต้องการ (เช่น ตลก, จริงจัง) ระหว่างการเขียนใหม่ด้วยฟังก์ชันตรวจจับโทน
- สำรวจการใช้คำหรือวลีทางเลือก ค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการถ่ายทอดความคิดของคุณ และเติมความสดใหม่ให้กับงานเขียนของคุณ
- เข้าถึงคำตอบจาก AI เพื่อทราบและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้
ข้อจำกัดของ Wordtune
- เช่นเดียวกับเครื่องมือสรุปความอื่น ๆ ประโยคที่ซับซ้อนอาจต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องหลังจากเขียนใหม่
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับการตรวจจับการลอกเลียนแบบ (เหมาะสำหรับการถอดความมากกว่าการสร้างเนื้อหาต้นฉบับ)
ราคาของ Wordtune
- แผนฟรี (จำกัดการเขียนใหม่ต่อวัน)
- พรีเมียม: $24.99/เดือน
- ไม่จำกัด: $37. 50/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับทีม)
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
9. Copy. ai
เครื่องจักรสร้างสรรค์เนื้อหาของคุณ
Copy.ai ไม่ใช่แค่ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ทั่วไป แต่เป็นผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณสร้างรูปแบบข้อความเชิงสร้างสรรค์สำหรับการตลาด โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และความต้องการด้านเนื้อหาอื่นๆ ไม่ใช่แค่เนื้อหาที่สร้างไว้ล่วงหน้าเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมือช่วยระดมความคิดและสร้างไอเดียเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณอีกด้วย
สำหรับผู้ที่ต้องการตัวเลือกการสร้างเนื้อหาเพิ่มเติม ฟีเจอร์ที่ขยายออกไป และขีดจำกัดการผลิตที่สูงขึ้น แผนการชำระเงินเหมาะกับความต้องการของธุรกิจที่กำลังเติบโต ผู้สร้างเนื้อหา และเอเจนซีการตลาด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการคนเดียว ผู้จัดการการตลาดเนื้อหา หรือเจ้าของเอเจนซีสร้างสรรค์ Copy. ai สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copy.ai
- สร้างบทนำสำหรับบล็อก คำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย คำอธิบายสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
- สร้างบทนำที่น่าดึงดูดและโครงร่างที่มีโครงสร้างเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนบล็อกของคุณและสร้างความมีส่วนร่วมของผู้อ่าน
- สร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดความสนใจและเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมโปรไฟล์ของคุณ
- ใช้แม่แบบที่ครอบคลุมเนื้อหาอีเมลการตลาด, รูปแบบโฆษณาที่หลากหลาย, และแม้กระทั่งคำแนะนำสำหรับนิยายสร้างสรรค์
- เลือกจากโทนการเขียนคำโฆษณาที่หลากหลาย เช่น เชิญชวนหรือให้ข้อมูล
- ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการตลาดและการจัดการเนื้อหาบางตัว
- รับบริการฟรีที่มีฟีเจอร์จำกัด ในขณะที่แผนชำระเงินมีตัวเลือกการสร้างเนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจต้องมีการแก้ไขและปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์และความต้องการเฉพาะของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
- ผลลัพธ์อาจขาดความคิดริเริ่มหรือมีข้อขัดแย้งในข้อเท็จจริง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ
- ความสามารถในการตรวจสอบและแก้ไขไวยากรณ์ที่จำกัด (เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหามากกว่าการตรวจทาน)
ราคาของ Copy.ai
- แผนฟรี
- ข้อดี: $36/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Copy. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
10. แจสเปอร์
การสร้างเนื้อหาแบบยาวด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์
Jasper เป็น ผู้ช่วยเขียน AIที่เหนือกว่าการตรวจสอบและแก้ไขไวยากรณ์ทั่วไป มันเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาแบบยาว ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับบล็อกเกอร์ นักการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย บอก Jasper ถึงสิ่งที่คุณต้องการ แล้วดูมันสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เครื่องมือนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ของคุณ มอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ยกระดับการเขียนของคุณ และบรรลุความสำเร็จในการตลาดเนื้อหา มันช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาแบบยาวคุณภาพสูงได้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- สร้างรูปแบบเนื้อหาแบบยาว: สร้างบล็อกโพสต์, เนื้อหาเว็บไซต์, บทความ, และอื่น ๆ ได้จากศูนย์หรือใช้เทมเพลต
- สร้างเนื้อหาในโหมดบอสด้วยการป้อนคำสั่งและคำแนะนำง่ายๆ
- นำโพสต์บล็อกเก่ากลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ให้สดใหม่ และทำให้คลังเนื้อหาของคุณยังคงมีความสดใหม่และน่าสนใจอยู่เสมอ
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณสำหรับเครื่องมือค้นหาและประสบความสำเร็จในการตลาดเนื้อหา
- เลือกจากหลากหลายรูปแบบและโทนของเนื้อหา
- เขียนใหม่และปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ด้วยเครื่องมือปรับปรุงเนื้อหา
- เลือกจากสไตล์และโทนของเนื้อหาที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของแจสเปอร์
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจต้องมีการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง ความเป็นจริง และสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับเสียงของแบรนด์ของคุณ
- ความสามารถในการตรวจสอบและแก้ไขไวยากรณ์ที่จำกัด (เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหามากกว่าการตรวจทาน)
ราคาของแจสเปอร์
- ผู้สร้าง: $39/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Jasper
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)
ค้นหาทางเลือก ProWritingAid ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
ตามที่คุณเห็น ไม่มีคำตอบที่เหมาะกับทุกคนเกี่ยวกับทางเลือกของ ProWritingAid. การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณและสไตล์การเขียนของคุณ. ไม่ว่าคุณต้องการการวิเคราะห์ไวยากรณ์อย่างลึกซึ้ง, คำแนะนำการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI, หรือเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความชัดเจนของประโยค, ก็มีตัวเลือกที่รออยู่เพื่อช่วยยกระดับการเขียนของคุณ.
เราขอแนะนำให้คุณทดลองใช้เวอร์ชันทดลองฟรีและเดโมที่เครื่องมือเหล่านี้หลายแห่งมีให้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้ทดลองและค้นพบว่าแพลตฟอร์มใดเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการหาเครื่องมือเขียนหรือผู้ช่วยที่ช่วยให้คุณแสดงออกได้อย่างชัดเจน มั่นใจ และมีผลกระทบ ในที่สุด ClickUp ทำได้ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น พลังที่แท้จริงของ ClickUp อยู่ที่การทำงานร่วมกันของฟีเจอร์ต่างๆ ของมัน
ClickUp Docs มอบแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันในการสร้างเนื้อหาของคุณ ในขณะที่ ClickUp Brain ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อยกระดับคุณภาพของเนื้อหา ด้วยฟังก์ชันการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง เครื่องมือสื่อสาร และความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณจึงมีโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของคุณ
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?
เริ่มสำรวจ ClickUpวันนี้!