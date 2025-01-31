10 แอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเขียนเพื่อเอาชนะสิ่งรบกวนและประหยัดเวลาในปี 2025

ในฐานะนักเขียน การรักษาประสิทธิภาพในการทำงานให้คงอยู่เสมอเป็นความท้าทายเสมอ มีหลายสิ่งที่ต้องบาลานซ์อยู่เสมอ—กำหนดเวลาของลูกค้า, โครงการหลาย ๆ อย่างที่มีความต้องการแตกต่างกัน, และการติดตามข่าวสารในอุตสาหกรรม... และแล้วก็มีภาวะบล็อกนักเขียนที่น่ากลัวที่ต้องต่อสู้เป็นครั้งคราว
ไม่ใช่แล้ว—ตอนนี้คุณสามารถใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยปรับปรุงสมาธิและประสิทธิภาพของคุณได้!
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากขึ้น รวมถึงช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนแอปพลิเคชันที่มีอยู่มากมายในตลาด อาจเป็นเรื่องยากที่จะเลือกแอปที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณทั้งหมด
ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมรายชื่อแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 10 อันดับแรกสำหรับนักเขียน ที่จะช่วยให้คุณเขียนได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประสบความสำเร็จในสายงานของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเขียน?
เมื่อเลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สิ่งสำคัญคือต้องสำรวจคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการเขียนให้มีประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างง่ายดาย นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
- พื้นที่ทำงานที่เรียบง่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีศูนย์กลางที่รวมเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย
- การแก้ไขร่วมกัน: มองหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่ช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปได้ รวมถึงการคอมเมนต์ การมอบหมายงาน และการติดตามการเปลี่ยนแปลง
- การผสานรวมกับงาน: เลือกใช้แอปเขียนที่เชื่อมต่อเอกสารของคุณกับการจัดการงาน ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงโครงการและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือจัดการ: ค้นหาแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่มีคุณสมบัติการจัดการที่แข็งแกร่ง เช่น การจัดหมวดหมู่ การค้นหาได้ และรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้งานของคุณเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
- คุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา: สำรวจเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีคุณสมบัติในตัว เช่น โหมดการเขียนแบบไม่มีสิ่งรบกวน, แม่แบบเอกสาร, และตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: มองหาแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพที่ให้การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ (แอปปฏิทิน, ตัวติดตามเวลา, เป็นต้น) ที่คุณใช้เพื่อช่วยประหยัดเวลาจากการสลับแอป
- โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์และการคัดลอกผลงาน: แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียนจะประกอบด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งในการตรวจสอบไวยากรณ์และการคัดลอกผลงาน เพื่อช่วยรักษาคุณภาพและความเป็นต้นฉบับของงานเขียนของคุณ
ด้วยความสามารถเช่นนี้ นักเขียนจะสามารถปรับปรุงงานของตนได้ดีขึ้น
10 แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียนในปี 2024
ไม่ว่าคุณจะทำงานเต็มเวลาให้กับเอเจนซีหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักเขียนอิสระ แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคือคู่มือที่จำเป็นของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
พวกเขาทำให้ภารกิจง่ายขึ้น ช่วยคุณประหยัดเวลา และลดความเครียด พร้อมทั้งให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างสรรค์ได้โดยไม่มีการรบกวน
ตั้งแต่การระดมความคิด การค้นคว้าข้อมูล ไปจนถึงการเขียนและเผยแพร่ แอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเขียนเหล่านี้ครอบคลุมทุกแง่มุมของการสร้างสรรค์เนื้อหา ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากภาระทางเทคนิคหรือการจัดการต่างๆ
อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจากตัวเลือกมากมายเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ นี่คือรายชื่อแอปเพิ่มประสิทธิภาพ 10 อันดับแรกสำหรับนักเขียน ซึ่งเราได้คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในปี 2024:
1. ClickUp
ClickUp คือโซลูชันครบวงจรสำหรับทุกปัญหาที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของคุณขณะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเยี่ยม โดยมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักเขียน และClickUp Docsก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์เหล่านั้น
มันรวบรวมเอกสารและงานทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สะดวกสบาย ช่วยให้การเขียนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถสร้างเอกสารและวิกิที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบและบุ๊กมาร์กที่ฝังไว้เพื่อการนำทางที่สะดวกทำงานร่วมกับนักเขียนแบบเรียลไทม์ แก้ไขร่วมกัน ใส่ความคิดเห็น และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริง บล็อกใน Docs สามารถกลายเป็นงานในปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือโปรดของนักเขียน เนื่องจากช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)—ClickUp Brain คุณสามารถเอาชนะภาวะเขียนไม่ออกและสร้างไอเดียเนื้อหาได้ในขณะที่ตรวจสอบไวยากรณ์และสไตล์เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานเขียน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการเขียนได้อย่างมาก
จัดระเบียบงานของคุณโดยการจัดหมวดหมู่เอกสารเพื่อการเข้าถึงและการค้นหาที่รวดเร็ว ด้วยตัวเลือกการแชร์ที่ปลอดภัยและการกำหนดสิทธิ์ที่ปรับแต่งได้ คุณพร้อมแล้วที่จะทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมั่นใจในขณะที่ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
จากการเขียนแบบไม่มีสิ่งรบกวนด้วยโหมดโฟกัส ไปจนถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการตั้งค่าขั้นสูง ClickUp Docs ช่วยให้ผู้เขียนสามารถมีสมาธิ จัดระเบียบ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจาก ClickUp Docs แล้ว มาดูคุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักเขียนกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รักษาความเป็นระเบียบในงานของคุณ: วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการเขียนได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดการงานที่ปรับแต่งได้ของClickUp Tasks ปรับแต่งงานให้เหมาะกับความต้องการการเขียนเฉพาะของคุณด้วย ClickApps
- จัดการงานที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ: ทำให้กระบวนการเขียนของคุณง่ายขึ้นโดยการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยหรือรายการสิ่งที่ต้องทำ จัดทำรายการตรวจสอบภายในงานด้วยClickUp Task Checklistsเพื่อติดตามทุกอย่างตั้งแต่การร่างไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้าย
- ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์: ปรับปรุงกระบวนการเขียนของคุณให้ราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติมากกว่า 100แบบด้วยฟีเจอร์ ClickUp Automation ไม่ว่าจะเป็นการทำงานประจำหรือการส่งมอบงานในโครงการ ให้ระบบอัตโนมัติทำงานซ้ำๆ เพื่อประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่การเขียนของคุณ
- ตั้งและติดตามเป้าหมายการเขียนของคุณ: ตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้พร้อมกำหนดเวลาด้วยClickUp Goals ใช้แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเขียนของคุณและรักษาแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายการเขียนของคุณ มองเห็นความคืบหน้าในการเขียนของคุณด้วยวิดเจ็ตสำหรับงาน การติดตามเวลา และอื่นๆ
- รับผิดชอบต่อตนเอง: ติดตามเวลาการเขียนของคุณโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง และเชื่อมโยงกับงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ด้วยตัวติดตามเวลาทั่วโลกของ ClickUp รักษาประสิทธิภาพการทำงานตลอดกระบวนการเขียนของคุณ
- ระดมความคิดและร่วมมือกัน: ร่วมมือกับทีมเขียนของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยกระดานไวท์บอร์ด ClickUp ที่เหมาะกับการทำงานระยะไกล เชื่อมช่องว่างระหว่างการระดมความคิดและการเขียนด้วยการเชื่อมโยงแนวคิดไปยังงานและเอกสารโดยตรง
- ดึงไอเดียของคุณออกมา: จินตนาการถึงแนวคิดในการเขียนของคุณและวางแผนโครงการด้วยClickUp Mind Maps วางแผนขั้นตอนการทำงาน เชื่อมโยงงานต่างๆ และปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไหลลื่นในกระบวนการเขียน
- ทำงานอย่างชาญฉลาด: ประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในโครงการเขียนของคุณด้วยการใช้เทมเพลตหลายร้อยแบบ ตั้งแต่การร่างไปจนถึงการจัดรูปแบบ ค้นหาเทมเพลต ClickUpที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของทีมคุณ
- เชื่อมต่อเครื่องมือของคุณ:ผสาน ClickUpเข้ากับเครื่องมือเขียนที่คุณชื่นชอบได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นปฏิทิน แอปส่งข้อความ หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เพื่อให้ทรัพยากรการเขียนทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางคนพบว่าช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้มีความยากลำบาก
- มีรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ สำหรับ $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
2. ผู้เขียนที่สงบ
Calmly Writer คือทางเลือกที่เหมาะสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการเขียนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่ลดการเสียสมาธิให้เหลือน้อยที่สุด. มีเวอร์ชันให้ใช้ฟรีพร้อมตัวเลือกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ iOS.
คุณสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ เช่น โหมดมืด ขนาดตัวอักษร และสี ในเครื่องมือนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับการเขียนของคุณ
Calmly Writer ช่วยให้คุณเอาชนะภาวะตันทางความคิดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งรบกวนและความเรียบง่ายของ Markdown นอกจากนี้ยังช่วยติดตามเป้าหมายจำนวนคำของคุณได้อีกด้วย
แอปเพิ่มประสิทธิภาพนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ นอกจากนี้ยังมีตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานและคุณสมบัติการเว้นวรรคที่ชาญฉลาดในตัว ทำให้งานของคุณเป็นต้นฉบับและปราศจากข้อผิดพลาด
คุณสมบัติเด่นของ Calmly Writer
- ใช้หน้าจอหลากหลายขนาด ประเภท และอุปกรณ์ ด้วยการออกแบบที่ตอบสนอง
- เพิ่มประสบการณ์การเขียนของคุณด้วยตัวเลือกโหมดมืด เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชอบข้อความสีขาวบนหน้าจอสีดำ
- ยกระดับประสบการณ์การเขียนของคุณด้วยเอฟเฟกต์เสียงเครื่องพิมพ์ดีดแบบเลือกได้
ข้อจำกัดของผู้เขียนที่สงบ
- พลาดฟีเจอร์ขั้นสูงที่พบในซอฟต์แวร์เขียนระดับพรีเมียม
- ไม่รวมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันสำหรับการเขียนโครงการร่วมกับผู้อื่น
ราคาสำหรับ Calmly Writer
- ชำระเงินครั้งเดียว: $14.99
คะแนนและรีวิวผู้เขียนอย่างใจเย็น
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. Hypotenuse AI
Hypotenuse AI ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นเขียนและเอาชนะสิ่งรบกวนต่าง ๆ แอปนี้มอบทางออกสำหรับภาวะเขียนไม่ออกด้วยการช่วยคุณร่างฉบับแรก
มีหัวข้อในใจหรือไม่? Hypotenuse AI สามารถสร้างหัวข้อ, โครงร่าง, และแม้กระทั่งย่อหน้าที่สมบูรณ์ได้ ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ มันทำให้กระบวนการค้นคว้าง่ายขึ้นโดยเสนอไอเดียเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและคำค้นหา
ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยการเขียนบนระบบคลาวด์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้เขียนโดยเฉพาะ ช่วยเหลือในการสร้างสรรค์เนื้อหาหลากหลายประเภท ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงข้อความโฆษณาและคำอธิบายสินค้า ด้วยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) Hypotenuse AI ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดความคิดของคุณได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับรายละเอียดปลีกย่อย
คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI
- ปรับปรุงการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการทำงานเนื้อหาแบบกลุ่ม
- ปรับแต่งสไตล์การเขียนด้วยฟีเจอร์ตั้งค่าโทนเสียงเฉพาะ
- สร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO โดยใช้ NLP เพื่อสร้างคำแนะนำ
- ซิงค์โดยตรงกับ Shopify และ WordPress
ข้อจำกัดของ AI ไฮโพเทนูส
- เสนอทดลองใช้ฟรี 7 วัน แต่มีจำนวนเครดิตจำกัด
- ให้การเข้าถึงเทมเพลตหรือกรอบเนื้อหาจำนวนจำกัดสำหรับการสร้างเนื้อหาประเภทเฉพาะ
- คุณสมบัติ SEO มีให้บริการเฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น
ราคาของ Hypotenuse AI
- บุคคล: $29/เดือน
- ทีม: $59/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว AI ของ Hypotenuse
- G2: 4. 4/5 (15 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. Grammarly
อีกหนึ่งเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยมซึ่งให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงการเขียนคือ Grammarly มันสามารถระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเขียนโดยปราศจากสิ่งรบกวน
เวอร์ชันฟรีให้คุณตรวจสอบงานเขียนของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำพื้นฐาน คำที่ซ้ำกัน เป็นต้น นักเขียนสามารถเข้าถึง Grammarly ได้อย่างสะดวกผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึง Google Docs, Microsoft Word และส่วนขยายบนเดสก์ท็อป
ในขณะที่เวอร์ชันฟรีอาจเพียงพอสำหรับหลายๆ คน การอัปเกรดเป็นเวอร์ชันพรีเมียมจะมอบการตรวจสอบขั้นสูงเพิ่มเติมและคุณสมบัติต่างๆ เช่น การปรับปรุงคำศัพท์ การตรวจสอบการเขียนตามประเภทของงาน การตรวจจับการลอกเลียนแบบ และการตรวจสอบการใช้คำในลักษณะถูกกระทำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเขียนที่ต้องการทำให้งานของตนมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ตรวจจับการลอกเลียนแบบเพื่อให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณมีความเป็นต้นฉบับ
- เลือกจากคำแนะนำโทนเสียงต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงโทนโดยรวมของข้อความของคุณ
- ปรับปรุงความอ่านง่ายของประโยคที่ซับซ้อนด้วยการเขียนประโยคใหม่ทั้งประโยค
ข้อจำกัดของ Grammarly
- บางครั้งพลาดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค ส่งผลต่อความถูกต้องโดยรวมของการแก้ไข
- เสนอช่วงราคาสูงสำหรับการสมัครสมาชิกพรีเมียมที่อาจไม่เข้าถึงผู้ใช้ในวงกว้าง
ราคาของ Grammarly
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $12/เดือน
- ธุรกิจ: $15/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (7000+ รีวิว)
5. โฟกัสบูสเตอร์
หากคุณต้องการเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านความสามารถในการติดตามเวลาที่ง่ายและให้ข้อมูลเชิงลึก ให้เลือกใช้ Focus Booster มันช่วยให้นักเขียนทำงานในรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธี Pomodoro
เทคนิคโพโมโดโรเกี่ยวข้องกับการทำงานกับงานหนึ่งงานเป็นเวลา 25 นาที พัก 20 นาที และทำซ้ำอีกครั้ง ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์หลักนี้มีประโยชน์ในการจำกัดสิ่งรบกวนและช่วยให้มีสมาธิมากขึ้น
Focus Booster ยังนำเสนอแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ในการมองเห็นและติดตามความก้าวหน้า ซึ่งช่วยให้นักเขียนสามารถรับผิดชอบต่อตนเองและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเวลาของตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Focus Booster
- มุ่งเน้นให้ดีขึ้นและลดสิ่งรบกวนโดยใช้เทคนิคโพโมโดโร
- เข้าใจว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร ด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่ส่งทางอีเมล
- บริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลูกค้าใหม่หรือโครงการหลายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับประกันการชำระเงินที่ยุติธรรมสำหรับความขยันหมั่นเพียรของคุณผ่านชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามที่จัดสรรไว้
ข้อจำกัดของ Focus Booster
- คุณสมบัติส่วนใหญ่จำกัดอยู่เพียงการติดตามเวลา
- เทคนิค Pomodoro ของแอปอาจไม่เหมาะกับทุกคน
ราคาของโฟกัสบูสเตอร์
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $4. 99/เดือน
คะแนนและรีวิว Focus Booster
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. สคริเวนเนอร์
หากคุณกำลังเขียนหนังสือ นวนิยาย หรือบทความวิจัย ลองใช้ Scrivener ดูสิ แอปนี้สำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาวช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาในหลายส่วนและจัดเรียงใหม่ได้ตามต้องการโดยใช้ฟีเจอร์ลากและวาง
Scrivener เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการร่างเนื้อหาเบื้องต้นของคุณ และได้รับการยกย่องในด้านคุณสมบัติการจัดระเบียบ ด้วย Scrivener คุณสามารถจัดระเบียบความคิดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และจัดโครงสร้างการเขียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม:5 ทักษะการจัดการที่สำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสในอาชีพของคุณ
อินเทอร์เฟซของมันช่วยให้คุณสามารถทำงานในโหมดต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่การแก้ไขส่วนที่เฉพาะเจาะจงไปจนถึงการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ผู้เขียนสามารถจัดการกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการเขียน
อีกหนึ่งความสามารถที่น่าประทับใจคือฟีเจอร์การจดบันทึกและการจัดเก็บงานวิจัยของคุณอย่างปลอดภัย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือแหล่งข้อมูลทั้งหมดได้อย่างสะดวกในระหว่างที่เขียนงาน ทำให้แอปนี้ได้รับความนิยมในหมู่แอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเขียนในแวดวงวิชาการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Scrivener
- จัดโครงสร้างเอกสารขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย พร้อมรักษาความชัดเจนและการจัดระเบียบตลอดทั้งเอกสาร
- ใช้ตัวหนา ตัวเอียง และตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความชัดเจนและเน้นย้ำ
- นำเข้าข้อมูลการวิจัยหรืองานก่อนหน้านี้ในรูปแบบเอกสาร Word หรือ PDF, รูปภาพ, วิดีโอ ฯลฯ
ข้อจำกัดของ Scrivener
- ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเนื่องจากมีความชันของการเรียนรู้ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ Microsoft Word
- ทำให้ผู้ใช้รู้สึกท่วมท้นด้วยอินเทอร์เฟซที่มีหลายแผงและตัวเลือกมากมาย ซึ่งบางส่วนอาจไม่เกี่ยวข้องกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
ราคาของ Scrivener
- ใบอนุญาตมาตรฐานสำหรับ macOS: $59.99 (ชำระครั้งเดียว)
- ใบอนุญาตมาตรฐานสำหรับ Windows: $51.95 (ชำระเงินครั้งเดียว)
- ใบอนุญาตมาตรฐานสำหรับแอป iOS: $23.99 (ชำระครั้งเดียว)
การให้คะแนนและรีวิวของ Scrivener
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
7. ตัวขยายข้อความอัตโนมัติ
แอป Auto Text Expander เป็นส่วนขยายของ Google Chrome ที่เมื่อติดตั้งแล้วจะช่วยให้การพิมพ์ง่ายขึ้นสำหรับนักเขียน โดยช่วยประหยัดเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่องมือนี้ นักเขียนสามารถสร้างคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์แบบกำหนดเองโดยใช้ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะต้องพิมพ์ว่า 'เดี๋ยวกลับมา' ในบทความ พวกเขาสามารถใช้ทางลัดอย่าง 'BRB' ได้เลย แล้วประโยคเต็มจะปรากฏบนหน้าจอว่างโดยอัตโนมัติ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้เขียนมีเวลามุ่งเน้นกับงานเขียนมากขึ้น และลดเวลาในการพิมพ์ประโยคซ้ำๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Auto Text Expander
- สร้างทางลัดแบบกำหนดเองของคุณได้ฟรี
- พิมพ์ได้เร็วขึ้นด้วยทางลัดข้อความ
ข้อจำกัดของโปรแกรมขยายข้อความอัตโนมัติ
- ประสบปัญหาการใช้งานบนแพลตฟอร์มและหน้าเว็บต่างๆ ตามที่ผู้ใช้จำนวนมากได้รายงาน
- การล่าช้าและการทำงานผิดปกติเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ระหว่างการใช้งาน ทำให้การทำงานสะดุด
ราคาของโปรแกรมขยายข้อความอัตโนมัติ
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวของโปรแกรมขยายข้อความอัตโนมัติ
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์
Hemingway Editor เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยม ซึ่งสามารถช่วยเร่งความเร็วในการเขียนของคุณด้วยความสามารถของ AI ขั้นสูง มันจะเน้นประโยคที่ซับซ้อนและเสียงเชิงรับที่อาจส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้อ่าน
นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดทางการสะกดหรือการพิมพ์ผิด และช่วยแก้ไขข้อความที่ซับซ้อน (ในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน) ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามจำนวนคำที่ต้องการได้ รวมถึงตัวอักษร ตัวอักษรพิเศษ ย่อหน้า ประโยค และอื่น ๆ
Hemingway Editor แนะนำวลีที่เรียบง่ายเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานเขียนเชิงวิชาการ เนื่องจากให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียดเพื่อยกระดับคุณภาพของเนื้อหา ด้วยตัวบ่งชี้สีสำหรับทุกประเด็น นักเขียนสามารถระบุและแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor
- รับคำแนะนำที่มีรหัสสีเพื่อปรับปรุงโครงสร้างประโยค
- ปรับปรุงความอ่านง่ายโดยใช้ระบบระดับชั้น
- ใช้เครื่องมือเขียน AIของมันเพื่อปรับปรุงการเขียนของคุณ
ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- การแก้ไขและข้อเสนอแนะอาจไม่สอดคล้องกับสไตล์ส่วนตัวของนักเขียน
- คำแนะนำจาก AI มีให้บริการเฉพาะในเวอร์ชันที่ชำระเงินของแอป
- ขาดการตรวจสอบไวยากรณ์อย่างละเอียด
ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- ฟรีตลอดไป
- บุคคลทั่วไป 5K: $10/เดือน
- รายบุคคล 10K: $15/เดือน
- ทีม 10K: $15 (ต่อผู้ใช้)/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor
- G2: 4. 4/5 (47 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (11 รีวิว)
9. ยูลิซิส
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเขียนที่มอบสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวน Ulysses อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ แอปพลิเคชันนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ iOS ที่ต้องการเขียนในรูปแบบสั้น ๆ เช่น บล็อกหรือเนื้อหาเว็บไซต์
การออกแบบที่เรียบง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การเขียนมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ความเรียบง่ายเท่านั้น Ulysses ยังมีคุณสมบัติการจัดระเบียบที่แข็งแกร่ง เช่น โฟลเดอร์โครงการและตัวเลือกการส่งออก รวมถึง Google Drive, อีเมล, iBooks และแอปของบุคคลที่สามอื่นๆ
Ulysses ยังช่วยเผยแพร่เนื้อหาไปยัง WordPress และ Medium ผู้ใช้สามารถเขียนได้อย่างอิสระใน 20 ภาษา ในขณะที่เครื่องมือตรวจทานและไวยากรณ์ในตัวจะช่วยให้เนื้อหาดูเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติเด่นของยูลิซิส
- ตรวจทานและตรวจสอบไวยากรณ์เนื้อหาอย่างมืออาชีพ
- มองเห็นเนื้อหาของคุณก่อนเผยแพร่ด้วยฟีเจอร์แสดงตัวอย่างสด ช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขและจัดรูปแบบในนาทีสุดท้าย
- บันทึกทุกคำที่คุณพิมพ์ไว้เพื่อใช้เป็นคำแนะนำในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์โดยการจัดการไฟล์หลายไฟล์
ข้อจำกัดของยูลีส
- ผู้ใช้ได้รายงานการสูญเสียข้อมูลหรือการจัดเก็บผิดพลาดขณะทำการโอนไฟล์
- ไม่สามารถใช้ได้สำหรับผู้ใช้ Windows และ Android
ราคาของ Ulysses
- บุคคล: $5. 99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Ulysses
- G2: 4. 5/5 (24 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12 รีวิว)
10. Wordtune
แอปสุดท้ายที่เข้าร่วมรายชื่อแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียนคือ Wordtune เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยเร่งกระบวนการเขียนโดยการปรับปรุงเนื้อหา ด้วยการใช้ AI มันจะแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ แนะนำการปรับปรุงประโยค และเสนอตัวเลือกหลายแบบเพื่อเปลี่ยนโทนของงานเขียนของคุณ
ประโยคที่ขีดเส้นใต้สีแดงแสดงถึงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การสะกดคำ หรือเครื่องหมายวรรคตอน ในขณะที่ไฮไลต์สีม่วงจะแนะนำการปรับปรุงความคล่องแคล่ว คำศัพท์ หรือความชัดเจน ผู้ใช้ยังสามารถไฮไลต์และเขียนประโยคใหม่ได้ตามต้องการ พร้อมตัวเลือกที่ปรับแต่งได้ เช่น สบายๆ เป็นทางการ ย่อ และขยาย
นอกจากนี้ Wordtune ยังสามารถสรุปเอกสารข้อความยาว ๆ ได้ และช่วยคุณประหยัดเวลาได้. นอกจากนี้ยังสามารถให้คำตอบที่ไม่เหมือนใครต่อคำถามได้ โดยใช้ความสามารถของ AI ของมัน.
อ่านเพิ่มเติม:วิธีถามคำถาม AI: ใช้เครื่องมือ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- ปรับปรุงการเขียนด้วยคำศัพท์ที่แนะนำ โครงสร้างประโยค และการปรับโทนที่เหมาะสม
- แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำของคุณอย่างรวดเร็ว
- แปลประโยคหรือคำได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ผู้ใช้ Wordtune แบบพรีเมียมสามารถแปลทั้งย่อหน้าได้
ข้อจำกัดของ Wordtune
- ตรวจสอบไวยากรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอน แต่อาจไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
- มีตัวเลือกในการเขียนใหม่สำหรับข้อความที่ซับซ้อน แต่ความถูกต้องของตัวเลือกเหล่านี้อาจต่ำกว่า
- เวอร์ชันฟรีมีเพียง 3 คำสั่ง AI และสรุปต่อวัน
ราคาของ Wordtune
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $9. 99/เดือน
- ไม่จำกัด: $14.99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Wordtune
- G2: 4. 4/5 (77 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (177 รีวิว)
ที่เกี่ยวข้อง: การสร้างจรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็ง
ถึงเวลาเอาชนะสิ่งรบกวนด้วย ClickUp!
เราขอเดิมพันว่ารายการแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเขียนที่เราได้กล่าวถึงอย่างละเอียดนี้ จะช่วยให้คุณพบโซลูชันที่คุณต้องการอย่างแน่นอน เราได้อธิบายคุณสมบัติหลักและข้อจำกัดของแต่ละแอปไว้อย่างครบถ้วน เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกได้อย่างชาญฉลาด
หากคุณยังไม่สามารถตัดสินใจได้ ไม่ต้องกังวล คุณสามารถเลือก ClickUp ได้โดยไม่ต้องคิดซ้ำสอง มันเป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่สามารถช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง เอาชนะสิ่งรบกวน และรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้ตลอดเวลา
ด้วยคุณสมบัติเช่นการเขียนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, การจัดการงาน, รายการตรวจสอบ, แผงควบคุม, และอื่น ๆ, เราช่วยคุณบรรลุเป้าหมายการเขียนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ.
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่ล่ะ? รีบสมัครใช้ ClickUp ฟรีเลย!