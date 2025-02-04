บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือการเขียนแบบร่วมมือที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

คุณเขียนหรือแก้ไขเอกสารกับสมาชิกในทีมของคุณหรือไม่

การเขียนในปัจจุบันแทบจะไม่ใช่งานเดี่ยวอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการประชุมโครงการ การตรวจงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ การทำงานร่วมกันของทีมเพื่อจัดทำข้อเสนอทางธุรกิจ หรือเอกสารทางเทคนิค แม้แต่นักเขียนและบรรณาธิการก็ยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในร่างงานเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาที่ยอดเยี่ยมในฟีดของคุณ

คุณอาจกำลังใช้หนึ่งในแอปเขียนเอกสารยอดนิยมสำหรับการจัดการเอกสารของคุณอยู่ แต่หากงานของคุณต้องมีการร่วมมือกันมาก คุณควรใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ

สงสัยว่าเครื่องมือเขียนแบบร่วมมือตัวไหนเหมาะกับคุณ? เราช่วยคุณได้

ในบทความนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือเขียนแบบร่วมมือที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 ที่จะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกันว่าอะไรที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ยอดเยี่ยมและเครื่องมือใดที่เหมาะกับคุณที่สุด

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการเขียนแบบร่วมมือ?

เมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการเขียนร่วมกัน ให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตัวอย่างเช่น นอกเหนือจากตัวเลือกการเขียน การจัดรูปแบบ และการจัดวางที่พบได้ทั่วไปแล้ว ควรมองหาคุณสมบัติเช่น:

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เลือกเครื่องมือที่อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้ ซึ่งจะช่วยขจัดความล่าช้าและการสื่อสารที่ผิดพลาด และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างไร้รอยต่อ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจาย
  • การควบคุมเวอร์ชัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือเก็บประวัติเวอร์ชันไว้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเวอร์ชันก่อนหน้า เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง และติดตามการแก้ไขได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถป้องกันข้อผิดพลาดและส่งเสริมความรับผิดชอบ
  • การแสดงความคิดเห็น:การแสดงความคิดเห็นแบบอินไลน์เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะตามบริบทได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างช่องทางการสื่อสาร
  • การมอบหมายงานและการแจ้งเตือน: หากคุณกำลังทำงานร่วมกับผู้อื่นหลายคนในเอกสารเดียวกัน ฟีเจอร์นี้ถือเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ ด้วยการมอบหมายงานและส่งการแจ้งเตือนเฉพาะไปยังผู้ร่วมงานที่ต้องการ คุณจะสามารถดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว
  • การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง: คุณอาจจำเป็นต้องจำกัดการเข้าถึงเอกสารบางฉบับเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาต ในขณะที่เปิดไฟล์อื่น ๆ ให้ทุกคนเข้าถึงได้ ดังนั้น เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการได้ว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือดาวน์โหลดเอกสารได้
  • ความเข้ากันได้กับหลายแพลตฟอร์ม: เลือกใช้เครื่องมือที่รองรับการใช้งานกับพีซี, แมค, แท็บเล็ต และโทรศัพท์ เพราะนี่คือมาตรฐานขั้นต่ำในยุคที่เราใช้หลายอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน
  • การผสานรวมและวิดเจ็ต: เลือกเครื่องมือที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานกับเครื่องมือจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น การผสานรวมกับอีเมล เครื่องมือจดบันทึก และกระดานคัมบัง ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • ความสามารถในการเขียนโดยใช้ AI ช่วย: คุณไม่สามารถละเลย AI ได้อีกต่อไป—ด้วยโมเดล AI ที่ทรงพลังและสามารถทำงานได้ดี คุณสามารถเขียนได้รวดเร็วขึ้น ลดข้อผิดพลาด และทำให้การเขียนของคุณมีอิทธิพลมากขึ้น

ตอนนี้ที่คุณทราบคุณสมบัติที่ควรค้นหาแล้ว ให้คุณตรวจสอบรายการเครื่องมือการเขียนแบบร่วมมือของเราเพื่อค้นหาเครื่องมือที่ดึงดูดความสนใจของคุณ

เครื่องมือการเขียนแบบร่วมมือที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

มาดู 10 เครื่องมือการเขียนที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเนื้อหาและการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย

1. คลิกอัพ

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเอกสารที่น่าสนใจและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานผ่านความคิดเห็น, แท็ก, การแก้ไขที่ซิงค์กัน, และการแชทในตัว

ClickUp เป็นมากกว่าเครื่องมือเขียนทั่วไปของคุณ ในสรุป มันคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังพร้อมคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง

ClickUp Docsเป็นเครื่องมือจัดการเอกสารบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสาร หน้าย่อย และวิกิที่ซับซ้อนได้ ดังนั้นทีมของคุณจึงสามารถทำงานร่วมกันและแก้ไขเอกสารได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

นอกจากนี้ด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เช่น ความคิดเห็น, แท็ก, การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และแม้กระทั่งคอนโซลแชทในตัว ClickUp ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมอย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องง่าย

ยิ่งไปกว่านั้นClickUp ยังมีการผสานการทำงานที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ กับ Docs ได้มากมาย ตั้งแต่เครื่องมืออีเมลไปจนถึง CRM และระบบจัดการฐานข้อมูล

คลิกอัพ เอไอ
ด้วย ClickUp AI คุณสามารถร่าง แก้ไข และสรุปเนื้อหาได้ภายในไม่กี่วินาที

แล้วก็มีปัญญาประดิษฐ์

ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUpเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับการระดมความคิด แก้ไข และสรุปเนื้อหา นอกจากนี้ คุณยังสามารถแปลร่างเป็นภาษาอื่นได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงเช่นกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือและแผนผังความคิด คุณไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนข้อความให้เป็นรูปแบบภาพเท่านั้น—คุณกำลังเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ให้ข้อเสนอแนะภายในเอกสารผ่านความคิดเห็นและแท็ก จากนั้นจัดการเวอร์ชันได้เพียงไม่กี่คลิก
  • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมอย่างใกล้ชิดขณะแก้ไขเอกสาร คันชี้สีต่างๆ ช่วยให้มองเห็นได้ง่ายว่าผู้ร่วมงานแต่ละคนอยู่ที่ใดและกำลังทำอะไรอยู่
  • เชื่อมต่อกับทีมของคุณด้วยเส้นทางการสนทนาส่วนตัวในแต่ละเอกสาร และให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ร่วมงานทุกคนเพื่อการอภิปรายอย่างละเอียด
  • ใช้คุณสมบัติ genAI ของ ClickUp เพื่อทำให้การสร้างและแก้ไขเนื้อหาเร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น คุณยังสามารถตรวจสอบเนื้อหาของคุณกับแนวทางสไตล์ของคุณได้
  • จัดการสิทธิ์การดูและแก้ไขสำหรับบุคคล ทีม และแขก เพื่อให้คุณสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณได้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การใช้เครื่องมือให้เต็มศักยภาพอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ฟีเจอร์ทั้งหมดยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรี
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5/เดือนต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Google Docs

Google Docs
ผ่านทางGoogle Docs

Google Docs เป็นแอปพลิเคชันประมวลผลข้อความบนคลาวด์ที่พัฒนาโดย Google เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานGoogle Workspace และมีไว้สำหรับผู้ใช้ในการสร้าง แก้ไข และจัดเก็บเอกสารออนไลน์

Google Docs รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารของตนได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในหมู่บุคคล ทีมงาน และแม้กระทั่งองค์กรธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังมีประวัติเวอร์ชัน, ความคิดเห็น, ตัวเลือกการแชร์,และคุณสมบัติการเขียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และใช้ความคิดเห็น, แท็ก, และตัวบ่งชี้การพิมพ์เพื่อแบ่งปันข้อเสนอแนะและทำงานร่วมกับทีมของคุณ
  • เขียนได้เร็วขึ้นและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ด้วยฟีเจอร์ช่วยเหลือของ Google เช่น Smart Compose
  • ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการตอบความคิดเห็นจาก Gmail, แทรกแผนภูมิจาก Slides และอื่นๆ
  • นำเข้าไฟล์ในรูปแบบไฟล์ที่ได้รับความนิยมไม่กี่รูปแบบ และส่งออกเอกสารเป็นไฟล์ PDF

ข้อจำกัดของ Google Docs

  • ผู้ใช้มีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
  • การขาดการรองรับสำหรับคอลัมน์ที่ซับซ้อนและเอกสารที่มีการออกแบบอย่างหนัก
  • ตัวเลือกแม่แบบที่จำกัด

ราคาของ Google Docs

  • ฟรี
  • ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $21.60 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs

  • G2 (Google Workspace): 4. 6/5 (42,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (28,000+ รีวิว)

3. Dropbox Paper

ดรอปบ็อกซ์ เพเปอร์
ผ่านDropbox

Dropbox เรียก Paper ว่าเป็น 'เครื่องมือแก้ไขร่วมกันสำหรับทีม'—สิ่งที่ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการสร้างสรรค์และการประสานงาน มันถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างเพื่อนร่วมทีมที่ทำงานในเอกสารเดียวกัน ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์เนื้อหาได้อย่างง่ายดาย

Dropbox Paper ยังรองรับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของข้อความทั่วไป เช่น การแสดงความคิดเห็นในเนื้อหา การติดตามการเปลี่ยนแปลง และการแท็กผู้ใช้ สำหรับรูปภาพและไฟล์มีเดียอื่น ๆ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะผ่านการทำหมายเหตุประกอบได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper

  • ใช้ความคิดเห็น, แท็ก, และงานเพื่อร่วมมือและให้คำแนะนำแก่ทีมเกี่ยวกับเอกสาร
  • แยกแยะผู้ใช้โดยการกำหนดสีให้กับแต่ละคน ซึ่งจะแสดงในทั้งความคิดเห็นและการแก้ไข
  • ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดของ Dropbox Paper

  • ไม่มีตัวตรวจสอบการสะกดคำในตัวหรือฟีเจอร์ช่วยเขียน
  • ให้บริการการเข้าถึงแบบออฟไลน์อย่างจำกัด
  • ตัวเลือกเทมเพลต การจัดรูปแบบ และการจัดวางที่จำกัด

ราคา Dropbox Paper

  • เพิ่มเติม: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สิ่งจำเป็น: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • บิสซิเนส พลัส: $32/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Dropbox Paper

  • G2: 4. 1/5 (4400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

4. Microsoft Word

ไมโครซอฟต์ เวิร์ด
ผ่านทางไมโครซอฟต์

หนึ่งในโปรแกรมประมวลผลคำที่เก่าแก่ที่สุดและเครื่องมือการเขียนแบบร่วมมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Microsoft Word แทบจะเป็นคำพ้องความหมายกับการแก้ไขเอกสารเลยทีเดียว ต่างจากโปรแกรมแก้ไขข้อความส่วนใหญ่ในยุคเดียวกัน Word ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับยุคสมัย และยังคงมีความสำคัญในฐานะโปรแกรมแก้ไขข้อความที่ทรงพลังและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Microsoft Word มีทั้งแอปพลิเคชันออนไลน์ (ฟรี) และแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป (แบบเสียค่าบริการ) นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การเขียนและการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐานทั้งหมดที่คุณจะพบในเครื่องมือการเขียนส่วนใหญ่ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและการติดตามการเปลี่ยนแปลงสำหรับการแก้ไขพร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ Microsoft Word โดดเด่นอย่างแท้จริงคือ Copilot ฟีเจอร์ genAI ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถร่างเนื้อหาใหม่ จัดรูปแบบตารางเป็นข้อความ และแม้แต่ระดมความคิดได้

อย่างไรก็ตาม อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับบุคคล เนื่องจาก Word มีให้เฉพาะในรูปแบบแพ็กเกจสำหรับผู้ใช้เท่านั้น หากคุณกำลังมองหาเพียงเครื่องมือสำหรับการเขียนร่วมกัน และไม่ต้องการชุดโปรแกรม Office ทั้งหมด อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Word

  • สร้างเอกสารที่ปรับแต่งได้ตามต้องการในปริมาณมากด้วยฟังก์ชันการรวมจดหมาย สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอีเมลหรือคำเชิญ
  • คุณสมบัติที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน เช่น การติดตามการเปลี่ยนแปลง, ความคิดเห็น, และการเขียนร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ปกป้องเอกสารของคุณด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อที่คุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อจำกัดของ Microsoft Word

  • เครื่องมือนี้อาจมีราคาแพงมากสำหรับบุคคลทั่วไป
  • ผู้ใช้ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับ UI ที่ซับซ้อนและไม่เป็นธรรมชาติ
  • การขาดการสนับสนุนแบบเรียลไทม์

ราคาของ Microsoft Word

  • เวอร์ชันฟรีระยะเวลาจำกัด
  • ใบอนุญาตแบบกำหนดเองสำหรับบุคคลและธุรกิจ

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Word

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

5. Etherpad

อีเธอร์แพด
ผ่านทางEtherpad

Etherpad เป็นเครื่องมือบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารได้พร้อมกัน เป็นเครื่องมือแก้ไขแบบเปิดที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างรวดเร็วและเรียลไทม์

เพียงแค่ตั้งค่าแผ่นงานและแชร์ URL กับผู้ร่วมเขียนหรือบรรณาธิการของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมกลุ่ม เช่น การระดมความคิดการประชุมทบทวนโครงการ หรือการร่วมมือกันในเอกสาร

แต่ละบรรณาธิการจะมีสีเฉพาะตัวที่กำหนดไว้ให้ และสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันได้

Etherpad ยังมีปลั๊กอินมากกว่า 290 รายการที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการทำงานร่วมกันให้กับเครื่องมือนี้ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Etherpad

  • สร้างเนื้อหาแบบร่วมมือกัน เนื่องจากผู้ใช้หลายคนสามารถเขียนและแก้ไขเนื้อหาได้พร้อมกัน โดยใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเพื่อติดตามเนื้อหาของแต่ละบุคคล
  • เพิ่มคุณสมบัติการทำงานร่วมกันมากขึ้น (เช่น ความคิดเห็นและการแชท) ด้วยปลั๊กอินจากบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดของ Etherpad

  • ไม่มีการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือตัวเลือกการส่งออกขั้นสูง
  • ผู้ใช้บางรายพบว่ามีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด

ราคาของ Etherpad

  • ใช้ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Etherpad

  • G2: 4. 3/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
  • Capterra: 4/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)

6. Zotero

โซเทโร
ผ่านทางZotero

Zotero เป็นเครื่องมือฟรีและโอเพนซอร์สสำหรับการรวบรวม อ้างอิง และแบ่งปันงานวิจัย สามารถใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและในรูปแบบส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับเบราว์เซอร์ยอดนิยม เช่น Chrome, Safari และ Firefox

อย่างไรก็ตาม Zotero ไม่มีฟีเจอร์การเขียนหรือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แม้ว่า Zotero Groups จะอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างห้องสมุดที่ใช้ร่วมกันเพื่อจัดการเอกสารวิจัยและทรัพยากรอื่นๆ

Zotero ยังคงโดดเด่นในด้านความสามารถในการอ้างอิง โดยรองรับรูปแบบการอ้างอิงมากกว่า 10,000 รูปแบบ และยังบันทึกงานวิจัยทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ด้วยลักษณะที่เป็นโอเพนซอร์ส คุณจึงสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้อย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zotero

  • สร้างห้องสมุดงานวิจัยและบรรณานุกรมที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีมของคุณ
  • สร้างกลุ่มส่วนตัวกับผู้ร่วมเขียนของคุณ เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันและจัดระเบียบงานวิจัยและการอ้างอิงได้

ข้อจำกัดของ Zotero

  • คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดสำหรับการเขียนและการแก้ไข
  • เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยแทนการเขียนและแก้ไข

ราคาของ Zotero

  • ใช้ฟรี

การให้คะแนนและรีวิว Zotero

  • G2: 4. 4/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน

7. Perusall

เพอรัสอล
ผ่านทางPerusall

Perusall เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นโดยนักการศึกษาเพื่อนักการศึกษาโดยเฉพาะ มีจุดประสงค์หลักสำหรับครูผู้สอน และทำให้การศึกษาเป็นประสบการณ์ที่เน้นการทำงานร่วมกันมากขึ้นสำหรับนักเรียนของพวกเขา

แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือเขียนทั่วไป แต่ก็เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนเนื่องจากช่วยในการเรียนร่วมกันและสร้างชุมชนการเรียนรู้

Perusall ได้ทำให้การเรียนและการเขียนน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักเรียนด้วยคุณสมบัติเช่นการบันทึกคำอธิบายร่วมกันและการแชทกลุ่ม นอกจากนี้ยังให้คุณบันทึกและแบ่งปันบันทึกจากหนังสือเรียนได้

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเหล่านี้ถูกจำกัดไว้เพียงใน Perusall และไม่สามารถแชร์ออกไปภายนอกได้

คุณสมบัติเด่นของ Perusall

  • ทำเครื่องหมายและบันทึกข้อความในส่วนต่าง ๆ ของตำราเรียน รวมถึงตอบกลับความคิดเห็นหรือบันทึกที่ผู้อื่นได้สร้างไว้
  • สร้างฟอรัมเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นักเรียนสามารถถามคำถามและมีส่วนร่วมในการอภิปราย
  • จดบันทึกจากหลักสูตร, รวมบันทึก, และแบ่งปันกับเพื่อนร่วมชั้น

ข้อจำกัดของ Perusall

  • สามารถใช้ได้เฉพาะในสถาบันการศึกษาเท่านั้น
  • ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนได้

ราคาของ Perusall

  • ใช้ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Perusall

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน

8. Evernote

เอเวอร์โน้ต
ผ่านทางEvernote

Evernote เป็นแอปจดบันทึกที่ได้รับความนิยม แต่ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือเขียนสำหรับเอกสารง่ายๆ ได้อีกด้วย แอปนี้ได้รับความนิยมในช่วงปี 2010 และยังคงติดอันดับสูงในหลายรายการแอปจดบันทึกและแอปเขียนที่ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของมันอาจล้าสมัยเล็กน้อยสำหรับที่ทำงานในปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น Evernote รองรับเฉพาะการแก้ไขและแชร์โน้ตแบบเรียลไทม์เท่านั้น นอกจากนี้ยังไม่มีฟีเจอร์อื่น ๆ เช่น ความคิดเห็นหรือแชท ดังนั้นจึงอาจดูมีข้อจำกัดสำหรับกรณีการใช้งานส่วนใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

ข้อจำกัดของ Evernote

  • ยากที่จะแชร์โน้ตกับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ Evernote
  • ผู้ใช้พบว่าเวอร์ชันฟรีนั้นพื้นฐานเกินไป และแผนการชำระเงินไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: 14.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 17.99 ดอลลาร์ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 4/5 (8100+ รีวิว)

9. Authorea

ผู้แต่ง
ผ่านทางAuthorea

Authorea ถูกออกแบบมาสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการเพื่อทำงานร่วมกันในเอกสารทางวิทยาศาสตร์ มันถูกเรียกว่า Google Docs สำหรับนักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมันอนุญาตให้นักวิจัยเขียนและแก้ไขเนื้อหา อ้างอิงเอกสาร วางเอกสาร และอื่นๆ

Authorea ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการโอเพนซอร์ส ให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้รายบุคคลและมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเผยแพร่แบบเปิดกว้าง เอกสารสาธารณะไม่จำกัดจำนวน และผู้ร่วมงานไม่จำกัดต่อเอกสาร นอกจากนี้ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันยังรวมถึงการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การเพิ่มผู้เขียนร่วม การแสดงความคิดเห็น และการแชทสด

คุณสมบัติเด่นของผู้เขียน

  • แก้ไขร่วมกับผู้เขียนร่วมได้พร้อมกันและรับข้อเสนอแนะผ่านความคิดเห็นระหว่างกระบวนการตรวจสอบ
  • ส่งบทความของคุณโดยตรงไปยังวารสารจากแพลตฟอร์ม Authorea เพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม
  • สามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันเอกสารก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเอกสารของ Authorea ถูกสร้างขึ้นบน Git
  • ใช้ฟีเจอร์แชทสดของ Authorea เพื่อส่งข้อความถึงผู้เขียนร่วมแบบเรียลไทม์
  • ทำงานบนสภาพแวดล้อม LaTeX บนเว็บที่มีการสนับสนุนข้อความแบบสมบูรณ์และมาร์กดาวน์

ข้อจำกัดของผู้แต่ง

  • เหมาะสำหรับนักวิชาการ
  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
  • ไม่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์

การกำหนดราคาของ Authorea

  • ฟรี
  • ชุมชน: $1,200/ปี (5 หมวดหมู่ย่อย)
  • คอลเลกชัน: ติดต่อเพื่อสอบถามราคา

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เขียน

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่สามารถใช้งานได้

10. สคริฟเฟอร์

สคริฟเนอร์
ผ่านทางScrivener

พัฒนาโดย Literature and Latte, Scrivener เป็นเครื่องมือประมวลผลคำที่มุ่งเน้นสำหรับนักเขียน, นักเขียนบท, และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ที่ทำงานในโครงการเขียนระยะยาว เช่น บทความวิจัย, หนังสือ, เป็นต้น

Scrivener ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติเฉพาะทาง เช่น กระดานคอร์กบอร์ดสำหรับจัดระเบียบโครงร่าง, สแนปช็อตสำหรับบันทึกเวอร์ชันต่างๆ ของส่วนหนึ่ง, และสเก็ตช์สำหรับเพิ่มบันทึกเกี่ยวกับตัวละครหรือฉาก

แม้ว่าฟีเจอร์ส่วนใหญ่เหล่านี้จะทำให้ Scrivener เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเขียน แต่โปรแกรมนี้ก็มีเพียงตัวเลือกการร่วมมือขั้นพื้นฐาน เช่น การแสดงความคิดเห็นและโหมดการแก้ไขที่สามารถติดตามการแก้ไขด้วยสี (คล้ายกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงในเครื่องมือการเขียนอื่น ๆ)

นอกจากนี้ คุณไม่สามารถแชร์โปรเจกต์ Scrivener โดยตรงกับผู้ร่วมงานได้ คุณต้องเพิ่มโปรเจกต์ลงในแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive หรือ Dropbox แล้วจึงให้สิทธิ์การเข้าถึง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Scrivener

  • เปิดใช้งานโหมดการแก้ไขเพื่อติดตามร่างต่างๆ
  • ใช้บันทึกและข้อคิดเห็นแบบอินไลน์เพื่อเพิ่มข้อเสนอแนะในเอกสาร
  • นำเข้าและดูสไตล์ชีตของคุณควบคู่ไปกับร่างงานในโฟลเดอร์วิจัยของ Scrivener สำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาว

ข้อจำกัดของ Scrivener

  • ไม่มีให้บริการออนไลน์หรือแอปพลิเคชันเว็บ
  • คุณไม่สามารถตอบกลับความคิดเห็นได้
  • ไม่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • การจัดรูปแบบตารางทำได้ยาก

ราคาของ Scrivener

  • มาตรฐาน (Mac/Windows): $49
  • iOS: 23.99 ดอลลาร์
  • ชุดรวม (MacOS & Windows): $80

คะแนนและรีวิวของ Scrivener

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)

ทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือเขียนแบบร่วมมือที่สมบูรณ์แบบ

ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนวิทยานิพนธ์เอกสารทางเทคนิค นวนิยาย หรือข้อเสนอทางธุรกิจ คุณไม่สามารถทำได้หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม เครื่องมือการเขียนแบบร่วมมือที่ดีสามารถปรับปรุงกระบวนการสร้างและแก้ไขเอกสารของคุณได้อย่างมาก

ทำไมไม่ลองใช้ ClickUp ดูล่ะ? มันเป็นเครื่องมือออลอินวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว นักวิชาการ นักเรียน รวมถึงธุรกิจต่างๆ

นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น พื้นที่ทีม, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และClickUp AI, มันจึงเป็นเครื่องมือการเขียนที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการในการเขียนและการร่วมมือของคุณ

นอกจากนี้ ClickUp ยังให้บริการแพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อสร้าง จัดเก็บ และจัดระเบียบผลงานสร้างสรรค์และเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว อีกทั้งคุณยังสามารถเข้าถึงไลบรารีเทมเพลตของ ClickUpได้ฟรี เพื่อสร้างเอกสารสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!