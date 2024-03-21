15 ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดเพื่อรักษาความมีประสิทธิผลในปี 2025

คุณกำลังหมุนวนอยู่กับการพยายามทำสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จหรือไม่? รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณกำลังแซงหน้าความพยายามของคุณหรือเปล่า? เป็นเรื่องง่ายที่จะตามไม่ทันและรู้สึกหนักใจ แต่หากเป้าหมายปี 2024 ของคุณคือการจัดการทุกอย่างในรายการสิ่งที่ต้องทำ ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอาจช่วยคุณได้
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจะเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าคุณจะพยายามจัดระเบียบชีวิตของตัวเองหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ระบบเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเอาชนะสิ่งรบกวน รักษาสมาธิ และจัดการงานในรายการให้เสร็จสิ้นได้อย่างยอดเยี่ยม
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบใดที่เหมาะกับคุณ?
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ! มาดู 15 ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่จะเปลี่ยนเกมของคุณ และช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายในปีนี้ได้
ระบบเพิ่มผลผลิตคืออะไร?
ระบบการเพิ่มผลผลิตอาจเป็นกรอบการทำงาน วิธีการ หรือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกันมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคที่แตกต่างกัน คุณอาจประสบปัญหาการผัดวันประกันพรุ่ง การจัดระเบียบ หรือการรู้สึกท่วมท้นกับรายการสิ่งที่ต้องทำ ไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคอะไร ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานก็มีวิธีที่จะช่วยคุณได้
อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าไม่มีระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ! คุณอาจต้องผสมผสานและปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างระบบที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ การลองใช้ระบบต่างๆ สักสองสามระบบจะช่วยให้คุณเรียนรู้ว่าอะไรใช้ได้ผลสำหรับคุณ (และอะไรไม่ได้ผล!)
15 ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้น
1. เทคนิคโพโมโดโร
หากคุณมีปัญหาในการรักษาสมาธิขณะทำงาน เทคนิคโพโมโดโรอาจช่วยได้ ระบบการจัดการเวลาที่ได้รับความนิยมนี้แบ่งตารางเวลาของคุณออกเป็นช่วงๆ ที่เน้นการทำงานตามด้วยช่วงพัก 5 นาที หลังจากทำครบสี่รอบของวงจรโพโมโดโรแล้ว คุณจะพักนานขึ้นเพื่อกลับมาทำงานด้วยความรู้สึกมีสมาธิและสดชื่น
เกร็ดความรู้: Pomodoro เป็นภาษาอิตาลีแปลว่ามะเขือเทศ ทำไมถึงตั้งชื่อระบบการจัดการเวลาตามสิ่งที่ใช้ในซอสมารินาราล่ะ? ตำนานเล่าว่า—ตัวจับเวลาในครัวที่มีรูปร่างเหมือนมะเขือเทศเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คิดค้นระบบนี้
2. วิธีการจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้น (GTD)
สร้างโดยเดวิด อัลเลน วิธีการ "Getting Things Done" เป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้คุณเคลียร์ความวุ่นวายออกจากจิตใจและมุ่งเน้นไปที่งานของคุณ นี่คือวิธีการทำงาน:
- บันทึกทุกสิ่งที่คุณต้องการและอยากทำเมื่อมันผุดขึ้นมาในหัวของคุณ
- ให้ชัดเจนโดยการนำสิ่งของเหล่านั้นไปไว้ในหนึ่งในสามหมวดหมู่: การกระทำต่อไป (ภารกิจที่สามารถทำได้ทันที) โครงการที่ต้องใช้เวลา วัสดุอ้างอิงสำหรับภายหลัง
- การกระทำถัดไป (งานที่สามารถดำเนินการได้ทันที)
- โครงการที่ต้องใช้เวลา
- เอกสารอ้างอิงสำหรับภายหลัง
- จัดระเบียบรายการของคุณ และจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกันตามหมวดหมู่และความสำคัญ
- ทบทวนรายการของคุณเพื่อเพิ่มรายการใหม่หรือปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
- มีส่วนร่วมกับรายการของคุณ โดยเริ่มจากงานที่สำคัญที่สุดก่อน
- การกระทำถัดไป (งานที่สามารถดำเนินการได้ทันที)
- โครงการที่ต้องใช้เวลา
- เอกสารอ้างอิงสำหรับภายหลัง
คุณสามารถปรับแต่งระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่ยืดหยุ่นนี้ให้ตรงกับความต้องการของคุณและปรับเปลี่ยนตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้
คุณต้องการลองใช้ดูไหม? ลองดูเทมเพลตวิธีการ GTD ฟรีนี้และดูว่ามันทำงานอย่างไร
3. การจัดสรรเวลา
การบล็อกเวลาเป็นอีกหนึ่งเทคนิคการจัดการเวลาที่คุณสร้างช่วงเวลาในตารางเวลาของคุณเพื่อทุ่มเทให้กับโครงการหรือภารกิจเฉพาะ คุณจัดการตารางเวลาของคุณเหมือนกับรายการสิ่งที่ต้องทำ
ในฐานะระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือระบบที่ดีหากคุณมีปัญหาในการรักษาสมาธิ เนื่องจากคุณมีงานเพียงหนึ่งงานในตารางเวลาของคุณในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถยืดหยุ่นได้มากโดยอนุญาตให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานเมื่อเป้าหมายและพลังงานของคุณเปลี่ยนแปลง คุณสามารถลองใช้ระบบนี้ได้ตอนนี้ด้วยเทมเพลตบล็อกตารางเวลาฟรีนี้
4. กินกบตัวนั้น
คำพูดของมาร์ค ทเวนเป็นแรงบันดาลใจให้กับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพนี้:
"หากงานของคุณคือการกินกบ คุณควรทำมันเป็นสิ่งแรกในตอนเช้า และหากงานของคุณคือการกินกบสองตัว คุณควรกินตัวที่ใหญ่ที่สุดก่อน"
วิธีการนี้ส่งเสริมให้คุณ "กินกบก่อน" หรือเริ่มทำภารกิจที่ท้าทายหรือสำคัญที่สุดของวันก่อนเป็นอันดับแรก นี่เป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีสำหรับผู้ที่มักผัดวันประกันพรุ่งหรือมีพลังงานมากที่สุดในช่วงเช้า ด้วยการเอาชนะงานใหญ่ก่อน คุณจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกสำเร็จและกำหนดบรรยากาศสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของวัน
5. ระบบเซนทูโดน (ZTD)
ระบบ Zen to Done ทำงานผ่านแนวทางที่เรียบง่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แทนที่จะเริ่มใช้ระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่ซับซ้อนทันที คุณจะค่อยๆ สร้างนิสัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลขึ้นเรื่อยๆ ตามกาลเวลา
มันใช้แนวคิดบางส่วนที่คล้ายกับวิธีการ GTD โดยเริ่มต้นด้วยการจับภาพ, การทำให้ชัดเจน, และการทบทวนรายการงาน แต่ก้าวไปอีกขั้นด้วยการส่งเสริมการมีสติและทำให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานหนึ่งงานในแต่ละครั้งโดยไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ตามมา มันอาจไม่เหมาะกับงานเฉพาะเจาะจง แต่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการนำความสงบมาสู่ความวุ่นวายของคุณ
6. แม่แบบการตัดสินใจแบบไอเซนฮาวร์
เมทริกซ์การตัดสินใจแบบไอเซนฮาวร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อเมทริกซ์งานเร่งด่วน-สำคัญ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่ช่วยให้คุณกำหนดงานที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำในแต่ละวัน เมทริกซ์นี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วน:
- งานด่วนและสำคัญ: ให้ความสำคัญกับงานเหล่านี้ก่อน
- งานที่ไม่เร่งด่วนและสำคัญ: จัดสรรเวลาสำหรับงานเหล่านี้ในภายหลัง
- งานด่วนและไม่สำคัญ: มอบหมายให้ผู้อื่นหากเป็นไปได้
- งานที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ: ลบออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ
วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานที่สำคัญและกำจัดงานที่รบกวนวันของคุณ ดูว่างานในรายการของคุณเป็นอย่างไรด้วยเทมเพลต Eisenhower Matrix ฟรีนี้
7. การจัดกลุ่มงาน
การจัดกลุ่มงานเป็นชุดเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่คุณจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันและทำเสร็จในเซสชันที่มุ่งเน้นเพียงครั้งเดียว
แทนที่จะกระโดดจากการโทรศัพท์ไปยังอีเมลแล้วเขียนรายงาน คุณอยู่ในโซนกับงานประเภทเดียว นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลดการสลับบริบทและช่วยให้คุณมีสมาธิใช้แอปจัดการงานเพื่อติดตามรายการที่ต้องทำและจัดระเบียบงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน
8. การทำงานทีละอย่าง
การทำงานหลายอย่างพร้อมกันอาจส่งผลเสียต่อคุณมากกว่าผลดี ลองเปลี่ยนมาทำงานทีละอย่างดู การทำงานทีละอย่างคือวิธีการมุ่งเน้นและทำภารกิจหนึ่งให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงค่อยทำอย่างอื่น คุณจะให้สมาธิและความสนใจอย่างเต็มที่กับงานที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งอาจช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มคุณภาพของงานได้ นอกจากนี้ยังอาจช่วยลดความเหนื่อยล้าทางจิตใจและความเครียดได้อีกด้วย
9. วิธีไอวี ลี
วิธีไอวี ลี เป็นหนึ่งในระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เก่าแก่ที่สุดในรายการนี้ แต่ก็ยังคงเป็นเทคนิคการจัดการเวลาที่ยอดเยี่ยมอยู่ดี ในการใช้วิธีไอวี ลี คุณจะต้อง:
- เขียนงานหกอย่าง
- จัดอันดับตามลำดับความสำคัญ
- เริ่มต้นวันด้วยการมุ่งเน้นไปที่งานแรกเพียงอย่างเดียว
- ดำเนินการต่อไปยังงานถัดไปในรายการก็ต่อเมื่อคุณได้ทำงานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- โอนงานที่ยังทำไม่เสร็จไปยังวันถัดไป
การมุ่งเน้นเพียงหกงานประจำวันสามารถเป็นวิธีที่ดีในการจัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องทำและลดความรู้สึกท่วมท้นได้ เป็นระบบที่เรียบง่ายและปรับใช้ได้ซึ่งสามารถทำให้คุณตระหนักถึงงานของคุณมากขึ้น
10. วิธีการคัมบัง
วิธีการคัมบังอาจเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับผู้คิดแบบภาพ มันใช้กระดานและบัตร (หรือโน้ตติด) เพื่อจัดระเบียบและจัดการงาน งานจะเคลื่อนผ่านหมวดหมู่บนกระดานคัมบัง ซึ่งแสดงกระบวนการทำงานของคุณให้เห็นภาพ
นี่คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่สะดวกซึ่งเหมาะสำหรับโครงการส่วนตัวและงานต่าง ๆ และสามารถช่วยคุณระบุจุดที่เกิดการติดขัดในกระบวนการของคุณได้ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำงานร่วมกับทีม เพราะทุกคนสามารถมองเห็นงานบนบอร์ดและย้ายงานผ่านหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้ขณะที่ทำงานอยู่ ระบบนี้ยังเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่ง่ายต่อการปรับใช้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
11. วิธีการ Inbox Zero
รู้สึกท่วมท้นกับอีเมล? วิธีการ Inbox Zero มาช่วยคุณแล้ว!
กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนี้ส่งเสริมให้คุณรักษากล่องจดหมายอีเมลของคุณให้ว่างเปล่า (หรือเกือบว่างเปล่า) ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แทนที่จะทำความสะอาดกล่องจดหมายของคุณเป็นครั้งคราว คุณจัดการกับอีเมลที่เข้ามาเมื่อมันมาถึงเพื่อหยุดไม่ให้มันสะสม
นี่รู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่ากลัวหรือไม่? มันง่ายกว่าที่จะปฏิบัติต่อกล่องจดหมายของคุณเหมือนเป็นจุดพักแทนที่จะเป็นห้องขัง
คุณจะตัดสินใจว่าจะจัดการกับอีเมลที่เข้ามาแต่ละฉบับอย่างไรโดยการตอบกลับ มอบหมายงาน กำหนดเวลา จัดเก็บ หรือ ลบอีเมลนั้น กำหนดเวลาในการตรวจสอบอีเมลแทนที่จะตอบกลับทุกการแจ้งเตือนเพื่อให้อีเมลไม่รบกวนการทำงานของคุณ
12. งานที่สำคัญที่สุด (MIT)
ระบบการทำงานแบบ "งานที่สำคัญที่สุด" (The Most Important Tasks) กระตุ้นให้คุณระบุและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบมากที่สุดในแต่ละวัน แทนที่จะพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างให้เสร็จ คุณมุ่งเน้นไปที่การทำสิ่งที่สร้างผลกระทบมากที่สุดให้สำเร็จ
พูดง่ายๆ คือ คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ ในการใช้ระบบเพิ่มประสิทธิภาพนี้ คุณจะต้องเลือกงานสำคัญเพียงไม่กี่อย่างที่มีผลกระทบอย่างมากต่อเป้าหมายใหญ่ของคุณ จากนั้นมุ่งเน้นเวลาไปที่การทำให้งานเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์และกำจัดสิ่งรบกวนต่างๆ
คุณสามารถทบทวน MIT ของคุณในตอนสิ้นวัน และตัดสินใจว่าจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้ได้. นี่อาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการโฟกัสเวลาของคุณ และมีอิทธิพลมากขึ้นต่อหน้าที่ส่วนตัวของคุณ.
13. การจดบันทึกแบบบูลเล็ต
หากคุณชอบผสมผสานระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณกับความคิดสร้างสรรค์เล็กน้อย คุณอาจตกหลุมรักกับการจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัล แทนที่จะทำทุกอย่างแบบดิจิทัล ให้ใช้กระดาษและปากกาเพื่อติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดของคุณ โดยทำรายการแบบหัวข้อย่อยสำหรับความคิด แผนการ และงานต่างๆ ของคุณ
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพนี้สามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นคุณสามารถรวมการบันทึกอย่างรวดเร็ว การจัดการงาน และการจดบันทึกประจำวันไว้ในสมุดบันทึกเล่มเดียวได้ คุณยังสามารถใช้สำหรับการวางแผนเป้าหมายระยะยาว การติดตามนิสัย หรือเป็นระบบปฏิทินที่ไม่เหมือนใครได้อีกด้วย มีแรงบันดาลใจดีๆ มากมายทางออนไลน์เกี่ยวกับการใช้สมุดบันทึกแบบบูลเล็ทของคุณเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลัง
14. ระบบปฏิทิน Seinfeld
ระบบปฏิทิน Seinfeld หรือที่รู้จักกันในชื่อ "อย่าทำลายโซ่" เป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซิทคอมคลาสสิก โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นระเบียบและแรงผลักดันผ่านการติดตามความก้าวหน้าของคุณด้วยภาพ
คุณจะเลือกงาน, นิสัย, หรือเป้าหมายที่คุณต้องการทำให้สำเร็จทุกวัน จากนั้นทำเครื่องหมายวันที่คุณทำสำเร็จด้วยตัว X ใหญ่บนปฏิทิน แนวคิดเบื้องหลังวิธีนี้คือคุณไม่ต้องการให้สาย X บนปฏิทินขาด ดังนั้นคุณจะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการทำให้งานสำเร็จ เป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการกระตุ้นตัวเองให้มีความสม่ำเสมอมากขึ้น
15. ระบบเดลี่ ทริเฟคตา
ระบบ Daily Trifecta คล้ายกับวิธีการของ MIT โดยใช้ระบบเพิ่มประสิทธิภาพนี้ คุณจะเลือกสามสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องการทำให้สำเร็จในแต่ละวัน
งานที่คุณเลือกควรมีผลกระทบอย่างมากต่อเป้าหมายของคุณ แต่ให้สมเหตุสมผลกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ จดบันทึก Trifecta ของคุณไว้ จากนั้นจัดสรรเวลาในตารางเวลาของคุณเพื่อทำงานเหล่านั้น โดยทำทีละงาน ระบบการจัดการงานที่เรียบง่ายนี้สามารถช่วยให้คุณมีสมาธิและจัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องทำได้อย่างเด็ดขาด
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
มีระบบการเพิ่มประสิทธิภาพมากมายให้เลือกใช้ แต่ระบบที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณรู้สึกเป็นระเบียบ มีสมาธิ และควบคุมรายการที่ต้องทำได้ดีขึ้น ลองพิจารณาถึงรูปแบบการทำงานและเป้าหมายของคุณ แล้วใช้ข้อมูลเชิงลึกนั้นเพื่อช่วยคุณค้นหาวิธีที่สามารถทำให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพได้
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้โดยผสานระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณต้องการใช้การบล็อกเวลาหรือวิธีการ Kanban หรือสร้างระบบของคุณเอง คุณสามารถทำได้ใน ClickUp
ใช้ห้องสมุดเทมเพลตฟรีเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ รวมถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณต้องการเพื่อให้งานทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ ระดมความคิดบนไวท์บอร์ดของ ClickUp ร่วมมือกันในเอกสาร และติดตามงานวิจัยของคุณในบันทึก ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์ม ClickUp ดังนั้นคุณสามารถบอกลาการสลับบริบทและทักทายกับประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลได้
คุณสามารถเพิ่ม ClickUp AI เข้าสู่บัญชีของคุณได้เช่นกัน! ใช้ AI เหมือนผู้ช่วยส่วนตัว ถามให้สร้างร่างอีเมล สรุปบันทึกการประชุม หรือแม้กระทั่งสร้างแผนการตลาด สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมง ตอนนี้เสร็จสิ้นภายในไม่กี่วินาที และทันใดนั้น งานประจำวันของคุณก็ดูจัดการได้ง่ายขึ้นมาก
ละทิ้งความวุ่นวายและดื่มด่ำกับความมีประสิทธิภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย ClickUp