บล็อก ClickUp

วิธีถามคำถาม AI: เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือ AI ของคุณ

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
17 กันยายน 2567

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ออกจากภาพยนตร์ไซไฟอย่างเป็นทางการแล้ว และได้เข้าสู่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันของเราโดยตรง 🤖

ขอบคุณแชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างเช่น ChatGPT การหาคำตอบสำหรับคำถามใด ๆ ก็ง่ายเหมือนการส่งข้อความหาเพื่อน นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับการระดมความคิด, การทำวิจัย, และการร่างเนื้อหาทุกประเภท

และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

เวลาตอบสนอง การเรียนรู้เกิดขึ้นทันที

แต่ประเด็นคือ:

หากคุณต้องการคำตอบที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเสียเวลา คุณต้องรู้วิธีถามคำถามกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร—คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่าควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดใดและใช้เทคนิคที่ถูกต้องเท่านั้น

นั่นคือจุดที่คู่มือที่มีประโยชน์นี้เข้ามาช่วย

หากคุณอยากทราบเกี่ยวกับบริบทที่กว้างขึ้นของ AI เราจะพาคุณไปสำรวจว่ามันทำงานอย่างไร และหารือเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวของมัน ด้วยวิธีนี้ เมื่อคุณเลือกเครื่องมือ AI คุณจะรู้ว่าคุณควรค้นหาอะไร เช่น ข้อจำกัดของข้อมูลการฝึกอบรม และการจัดการข้อมูล

พร้อมหรือยัง? ไปกันเลย!

การเข้าใจ AI และวิธีการทำงานของมัน

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งสร้างหุ่นยนต์และระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นและในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่ามาก ⚡

สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านสาขาต่าง ๆ ของปัญญาประดิษฐ์ เช่น:

  • การเรียนรู้ของเครื่อง: สิ่งนี้ใช้ 알고ริทึมและชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างแบบจำลองที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง แบบจำลองเหล่านี้ช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ รู้จักรูปแบบ และตัดสินใจได้
  • การเรียนรู้เชิงลึก: ส่วนย่อยนี้ของการเรียนรู้ของเครื่องเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ เช่นเดียวกับเซลล์ประสาทในสมอง มันใช้เครือข่ายประสาทเทียม (ชุดของอัลกอริทึมที่ซับซ้อน) เพื่อเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาล ดังนั้นหากคุณป้อนภาพแมวและสุนัขให้กับเครือข่ายประสาท มันจะเรียนรู้ที่จะระบุแมวและสุนัขอื่นๆ ได้ 🐱 🐶
  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): สาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่สอนให้คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์สามารถโต้ตอบกับภาษาของมนุษย์ได้เช่นเดียวกับที่เราทำ AI สามารถเข้าใจคำพูดและข้อความที่เขียนได้ ตีความ และตอบสนองในลักษณะที่มีความหมายสำหรับเรา
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างเทมเพลต หรือสร้างข้อความได้อย่างรวดเร็วด้วยคู่หูในการระดมสมองที่ดีที่สุดในโลก
ลองใช้ ClickUp Brain
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างเทมเพลต หรือสร้างข้อความได้อย่างรวดเร็วด้วยคู่หูในการระดมสมองที่ดีที่สุดในโลก

ในปัจจุบัน, AI เป็นที่รู้จักในฐานะเทคโนโลยีที่ทรงพลังซึ่งขับเคลื่อนแอปพลิเคชันและเครื่องจักรที่เราชื่นชอบ. ตัวเลือที่ได้รับความนิยม ได้แก่:

  • ChatGPT และ ClickUp AIสำหรับการสร้างเนื้อหาเพื่อตอบสนองต่อคำถามของเรา
  • Amazon, Netflix, และ Spotify สำหรับการแนะนำสินค้า, ภาพยนตร์, และเพลงตามพฤติกรรมและความชอบของเราในอดีต
  • Siri, Alexa และ Google Assistant สำหรับการเข้าใจและตอบสนองต่อคำสั่งเสียงของเรา
  • เทสลา สำหรับการตัดสินใจขับขี่แบบเรียลไทม์บนท้องถนน

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่มนุษย์มักทำเมื่อถามคำถามกับ AI

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เช่น ChatGPT ของ OpenAI ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการจัดการงานส่วนตัวและงานมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย เช่น การเขียนอีเมล การสร้างโค้ด และการร่างแผนการตลาด 📝แต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นกับ AI คุณอาจทำผิดพลาดหลายครั้งและรู้สึกหงุดหงิดกับคำตอบที่ได้รับ นั่นเป็นเหตุผลที่การรู้วิธีถามคำถาม AI เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดความยุ่งยากและประหยัดเวลา นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อถามคำถาม AI

1. การถามคำถามที่ ไม่ชัดเจน

แม้ว่าเครื่องมือ AI จะมีฟังก์ชันขั้นสูงมากมาย แต่การอ่านใจไม่ใช่หนึ่งในนั้น

คุณภาพของคำตอบที่คุณได้รับนั้นขึ้นอยู่กับ ความชัดเจนและรายละเอียดของข้อมูลที่คุณให้ไว้ หากคำถามของคุณไม่ชัดเจนหรือข้อมูลที่ให้ไม่ถูกต้อง คุณอาจได้รับคำตอบที่ทั่วไป ไม่ถูกต้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องการ

ก่อนกด "ส่ง" คำถามของคุณ ขอให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการทราบ และรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (เช่น วัตถุประสงค์, บริบท, และความชอบ) ✍️

2. ให้บริบทน้อยมากหรือไม่มีเลย

เครื่องมือ AI มักต้องการบริบทเพื่อเข้าใจเจตนาเบื้องหลังคำถาม มิฉะนั้น คุณอาจได้รับคำตอบที่ถูกต้องตามเทคนิคแต่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เหมาะสมกับคุณ

ให้เครื่องมือ AI คำถามของคุณว่าใคร, อะไร, ที่ไหน, เมื่อไหร่, และทำไม.

สมมติว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนงาน การระบุประเภทของงาน สถานที่ วันที่ และผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลบริบทเหล่านี้ช่วยให้ AI สามารถปรับคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ กิจกรรม และโลจิสติกส์ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของงานคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คาดหวังให้ AI เข้าใจทุกครั้งทันที

การคาดหวังให้ AI ทำได้ถูกต้องในครั้งแรกทุกครั้งนั้นค่อนข้างไม่สมจริง—AI ฉลาด แต่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ

ปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้เร็วขึ้นด้วยการใช้คำสั่งใน ClickUp AI
ลองใช้ ClickUp Brain
ปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้เร็วขึ้นด้วยการใช้คำสั่งใน ClickUp AI

ตัวอย่างเช่น หากคุณถาม AI เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตลาดดิจิทัล คุณอาจได้รับคำตอบที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย แทนที่จะรู้สึกหงุดหงิดและยอมแพ้ คิวของคุณจะนำทาง AI ในการจำกัดคำตอบให้แคบลง 🎯

มันก็เหมือนกับการที่คุณถามคำถามเพื่อนของคุณ บางครั้งคุณอาจต้องปรับคำถามของคุณให้ชัดเจนขึ้น ชี้แจงจุดที่เฉพาะเจาะจง หรือเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการ

4. การไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผลลัพธ์

เครื่องมือ AI สร้างคำตอบโดยใช้ชุดข้อมูลที่ใหญ่กว่าที่สมองมนุษย์สามารถประมวลผลได้ในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม พวกมันยังสามารถทำผิดพลาดได้โดยไม่แจ้งให้คุณทราบว่าพวกมันไม่แน่ใจ

หากคุณใช้ AI เพื่อรับสถิติล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต อาจให้ข้อมูลที่ล้าสมัยซึ่งมาจากฐานข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือได้ คุณต้องตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ (กับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและทันสมัย) ให้แน่ใจว่าถูกต้องก่อนที่จะนำไปแบ่งปันกับผู้อื่น

แม้ว่าสิ่งนี้อาจฟังดูเหมือนงานที่เยอะ แต่ก็เร็วกว่าการค้นหาข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวเองมาก

ความท้าทายที่ปัญญาประดิษฐ์เผชิญในการให้คำตอบ

แม้ว่าคุณจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่เราเพิ่งพูดถึงไปแล้วก็ตาม AI ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการและใช้คำตอบที่คุณได้รับได้ดีขึ้น

1. การอัปเดตแบบเรียลไทม์

เครื่องมือ AI อาศัยข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน ซึ่งอาจไม่รวมข้อมูลหรือแนวโน้มล่าสุด

ลองนึกภาพว่าคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดในพลังงานหมุนเวียน หากข้อมูลล่าสุดของ AI ถูกอัปเดตล่าสุดเมื่อหกเดือนที่แล้ว มันอาจพลาดความก้าวหน้าหรือการอภิปรายที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้

การตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุดด้วยตัวเองหรือตรวจสอบว่า AI ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อใดเป็นวิธีที่ดี วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่พลาดข้อมูลใหม่และสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลล่าสุดอยู่ในมือ 🧐

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา

เนื่องจากประสิทธิภาพของ AI ขึ้นอยู่กับข้อมูลการฝึกอบรมของมัน อาจมีปัญหาในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และตอบคำถามที่ซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น หากคุณขอให้ AI ร่างแผนธุรกิจ มันสามารถสร้างโครงร่างพื้นฐานตามแม่แบบและข้อมูลในข้อมูลฝึกฝนของมันได้ แต่อาจไม่สามารถครอบคลุมรายละเอียดสำคัญบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงกับแนวคิดธุรกิจของคุณได้ 💡

ด้วยเหตุนี้ คุณอาจพิจารณาใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยเสริมความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของคุณ แทนที่จะสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองตั้งแต่ต้น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และปรับปรุงคำตอบของ AI ด้วยข้อมูลเชิงลึกและมุมมองของคุณ

3. อัลกอริทึมที่มีอคติ

หากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน AI มีความลำเอียง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม คำตอบของ AI จะสะท้อนสิ่งนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณถาม AI เกี่ยวกับเคล็ดลับในการจ้างงาน และข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนส่วนใหญ่แสดงถึงผู้ชายในบทบาทผู้นำ AI อาจแนะนำแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ชาย

เป็นหน้าที่ของวิศวกรการเรียนรู้ของเครื่องที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลการฝึกอบรมไม่มีอคติ อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ใช้ คุณต้องตระหนักถึงความเป็นไปได้นี้

การรู้สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถประเมินคำตอบของ AI ได้อย่างมีวิจารณญาณ ค้นหาความลำเอียง และให้ข้อเสนอแนะ (ทั้งต่อโมเดล AI และนักพัฒนา) เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

วิธีการปฏิบัติจริงในการ ถาม AI

คำถามที่คุณพิมพ์ในเครื่องมือ AI (หรือที่เรียกว่า prompt) มีผลต่อคุณภาพของคำตอบที่ได้รับ การปรับแต่ง prompt เหล่านี้ (หรือที่เรียกว่า prompt engineering) จะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ

นี่คือห้าวิธีปฏิบัติที่สามารถยกระดับการเล่นเกมของคุณและสร้างคำตอบที่แม่นยำยิ่งขึ้น

1. ใช้คำสั่ง AI

การเริ่มต้นด้วยคำถามพื้นฐานในหน้าต่างแชทบอทใหม่เป็นขั้นตอนแรกที่ดีเมื่อถามคำถามกับ AI วิธีนี้ใช้ได้ดีสำหรับคำถามง่ายๆ เช่น "เมืองหลวงของฝรั่งเศสคืออะไร?" หรือ "การสังเคราะห์แสงคืออะไร?"

แต่ถ้าคุณต้องการสร้างคำถามเชิงลึกแต่ต้องการเร่งกระบวนการหรือยังไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไร? ใช้เทมเพลตคำสั่ง AI! 🤩

คำแนะนำสำหรับ Chat GPT สำหรับแม่แบบการตลาดโดย ClickUp
สร้างแคมเปญที่แบ่งกลุ่มได้อย่างง่ายดาย รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเพื่อระบุประเภทของลูกค้า และสร้างแนวคิดสำหรับเนื้อหาและการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการแปลงด้วยเทมเพลต Chat GPT Prompts สำหรับการตลาดโดย ClickUp

ด้วย ClickUp คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกได้หลายร้อยรายการ รวมถึง:

ดียิ่งกว่านั้น ใช้ClickUp AI ที่มาพร้อมกับเทมเพลตคำสั่งสำเร็จรูปกว่า 100 แบบสำหรับทุกบทบาทและทุกกรณีการใช้งาน ตัวอย่างเช่น สำหรับบทบาทการตลาด เทมเพลตคำสั่งจะช่วยให้คุณร่างคำอธิบายผลิตภัณฑ์ วางแผนกิจกรรม สร้างบรีฟแคมเปญ และอื่นๆ อีกมากมาย

2. ให้ชัดเจน

เพื่อหลีกเลี่ยงคำตอบทั่วไปจาก AI คุณจำเป็นต้องถามคำถามที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งหมายถึงการให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เช่น วัตถุประสงค์ของเนื้อหา รูปแบบการเขียนที่ต้องการ รูปแบบผลลัพธ์ (ตาราง, CSV, HTML) กลุ่มเป้าหมาย และข้อควรทำและไม่ควรทำที่เฉพาะเจาะจง

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้น สรุปและปรับแต่งข้อความ สร้างคำตอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย
ลองใช้ ClickUp Brain
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้น สรุปและปรับแต่งข้อความ สร้างคำตอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างเช่น "คุณช่วยเขียนอีเมลให้ฉันได้ไหม?" เป็นคำขอที่ไม่ชัดเจน คำถามที่ดีกว่าคือ "ร่างอีเมลที่เป็นทางการถึงลูกค้าเพื่อขอโทษสำหรับความล่าช้าของโครงการ โดยระบุถึงความมุ่งมั่นของเราต่อคุณภาพและเสนอส่วนลดเพื่อชดเชยความไม่สะดวก อย่ากล่าวโทษหรือให้รายละเอียดทางเทคนิคมากเกินไป"

ยิ่งคุณให้รายละเอียดมากเท่าไร AI ก็จะยิ่งสามารถระบุและให้คำตอบที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของคุณได้มากขึ้นเท่านั้น 📌

3. ให้บริบทเพียงพอ

นอกจากการระบุรายละเอียดเฉพาะแล้ว การให้บริบทก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง คุณสามารถให้บริบทได้โดย:

  • การอธิบายสถานการณ์เฉพาะ: แทนที่จะพูดว่า "ช่วยเสนอไอเดียเนื้อหาสำหรับธุรกิจสกินแคร์ของฉันหน่อย" ให้วาดภาพสถานการณ์แทน: "ฉันกำลังออกแบบแคมเปญการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มมิลเลนเนียล มีไอเดียเนื้อหาอะไรบ้างที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของฉันได้?"
  • การให้ตัวอย่าง: แทนที่จะพูดว่า "แนะนำหนังสือดีๆ สักเล่ม" คุณสามารถพูดว่า "ฉันชอบอ่าน 'The Alchemist' และ 'Siddhartha' คุณช่วยแนะนำหนังสือที่มีธีมหรือสไตล์การเขียนคล้ายๆ กันได้ไหม"
  • ให้ AI สร้างบุคลิกภาพ: ตัวอย่างเช่น "ลองจินตนาการว่าคุณเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่เชี่ยวชาญด้านการเดินทางแบบประหยัด 5 อันดับแรกของคุณสำหรับปี 2024 คือที่ไหนบ้าง?"

ความเฉพาะเจาะจงมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ และการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค 🛠️

4. ใช้ภาษาที่กระชับ

หลีกเลี่ยงการใช้คำเทคนิคหรือวลีที่ซับซ้อนซึ่งอาจทำให้ AI สับสน—ให้ใช้ภาษาที่ง่ายและชัดเจน. นี่จะทำให้ AI สามารถเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น และให้คำตอบที่เป็นประโยชน์แก่คุณ.

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะถามว่า "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO เพื่อเพิ่มอันดับใน SERP คืออะไร?" คุณสามารถถามว่า "ฉันจะทำให้เว็บไซต์ของฉันปรากฏในผลการค้นหาของ Google ได้สูงขึ้นได้อย่างไร?"

คำถามที่แก้ไขแล้วใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและหลีกเลี่ยงคำศัพท์เฉพาะทางของ SEO และ SERP เพื่อสื่อความหมายเดียวกัน และมีแนวโน้มที่จะได้รับการตอบกลับที่ดีกว่า

5. ทดสอบข้อมูลนำเข้าที่แตกต่างกัน

โปรดจำไว้ว่า AI อาจไม่ถูกต้องในครั้งแรก

ดังนั้น คุณจะทำอย่างไรเมื่อคุณใช้เทคนิคทั้งหมดก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองที่คุณต้องการ? คำตอบนั้นง่ายมาก—ลองอีกครั้ง

ซึ่งหมายถึงการปรับคำถามใหม่ทั้งหมด (โดยการปรับโครงสร้างหรือเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม) หรือการถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนเฉพาะในคำตอบก่อนหน้า

หลังจากที่คุณได้ลองทำสิ่งนี้ไปสองสามครั้ง คุณจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับการใช้งานและกรณีต่างๆ 💪

ประโยชน์ของการใช้ปัญญาประดิษฐ์

เมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับการสร้างคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพแล้ว การใช้เครื่องมือ AI สร้างสรรค์เช่น ChatGPT และ ClickUp AI จะช่วยให้คุณเอาชนะภาวะติดขัดในการเขียนและสร้างร่างแรกได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

แสดงผลเนื้อหาของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบในกว่า 10 ภาษา ด้วยฟีเจอร์ Translate ใน ClickUp AI
ลองใช้ ClickUp Brain
แสดงผลเนื้อหาของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบในกว่า 10 ภาษา ด้วยฟีเจอร์ Translate ใน ClickUp AI

แต่ ClickUp AI ยกระดับขึ้นไปอีกด้วยประโยชน์เพิ่มเติม:

  • พร้อมใช้งานข้ามแพลตฟอร์มตลอด 24/7: ClickUp AI เป็นผู้ช่วย AI ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, แอป Android และ iOS คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะทำงานดึก อยู่ระหว่างเดินทาง หรือสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
  • การทำงานที่ราบรื่น: ใช้ ClickUp AI เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจและโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแปลงบันทึกการประชุมให้เป็นงาน แบ่งงานออกเป็นงานย่อย และสร้างการอัปเดตสถานะโครงการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ClickUp AIช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็วจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่และสรุปเอกสารและบทสนทนายาวๆ สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาให้คุณและทีมของคุณเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์ 🙌
  • การแปล:ใช้การดำเนินการแปลในClickUp AI เพื่อสร้างเนื้อหาในภาษาต่างๆ ประมาณสิบสองภาษา

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวในการสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์มีประโยชน์มากมาย แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวเช่นกัน นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อย่างรับผิดชอบ

1. บทบาทของคุกกี้ HTTP ในปัญญาประดิษฐ์

คุกกี้ HTTP คือไฟล์ขนาดเล็กที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ พวกมันมักถูกใช้เพื่อจดจำพฤติกรรมและความชอบของคุณในอดีต

สิ่งเหล่านี้ถูกป้อนเข้าสู่แอปพลิเคชัน AI ที่ปรับแต่งการโต้ตอบในอนาคตบนเว็บไซต์เหล่านี้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แม้ว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของคุณ แต่ก็ยังก่อให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้อาจถูกนำไปใช้ในวิธีที่คุณไม่ได้ตั้งใจไว้ สมมติว่าคุณมักเยี่ยมชมเว็บไซต์สุขภาพ คุกกี้จะเก็บข้อมูลนี้ไว้และนำไปใช้เพื่อส่งผลต่อโฆษณาและเนื้อหาที่คุณเห็นบนเว็บไซต์อื่น ๆ

วิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับสิ่งนี้คือการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ จำกัดหรือบล็อกคุกกี้ติดตาม และลบคุกกี้ออกจากอุปกรณ์ของคุณเป็นประจำ

2. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลในแอป AI chatbot

แอปแชทบอทมักต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้สามารถให้คำตอบที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันข้อมูลมากเกินไปอาจมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

การรู้ว่าแชทบอทเหล่านี้ปกป้องและใช้ข้อมูลที่คุณแบ่งปันอย่างไรนั้นสำคัญ แน่นอนว่า แอปแชทบอทหลายตัวใช้การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งและกฎการปกป้องข้อมูลที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด 🔒

แต่ระดับความปลอดภัยอาจแตกต่างกัน ดังนั้นจึงปลอดภัยกว่าที่จะตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาและเข้าใจว่าคุณกำลังให้สิทธิ์อะไร

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับประโยชน์ของ AI ได้ในขณะที่ยังคงควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ และลดความเสี่ยงของการละเมิดความเป็นส่วนตัว

3. การสูญเสียงาน

ระบบ AI จะเข้ามาแทนที่งานต่างๆ เช่น ผู้ช่วยเสมือนจริง การจัดการโซเชียลมีเดีย การสนับสนุนลูกค้า และการผลิต เมื่อระบบเหล่านี้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ตามการวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Sage Journals พบว่า 14% ของพนักงานได้สูญเสียงานของพวกเขาไปแล้วเนื่องจาก AI คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีบริษัทมากขึ้นที่วางแผนจะลดจำนวนพนักงานโดยใช้ AI และกลยุทธ์การอัตโนมัติอื่น ๆ 👀

ทางออกคืออะไร? บริษัทควรจัดตั้งโปรแกรมฝึกอบรมที่ช่วยให้ทีมงานปรับตัวและประสบความสำเร็จร่วมกับ AI ได้ ซึ่งอาจหมายถึงการลงทุนในทักษะที่มนุษย์สามารถทำได้ซึ่ง AI ไม่สามารถเลียนแบบได้ และสอนให้พนักงานใช้ประโยชน์จาก AI ในการทำงานของพวกเขา

ในขณะเดียวกัน พนักงานสามารถมองการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าเป็นการผลักดันให้พัฒนาทักษะและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ การเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมที่นายจ้างจัดให้หรือการสำรวจหลักสูตรใหม่ ๆ ในด้านเทคโนโลยีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

4. การใช้พลังงาน

การพัฒนาและรักษา AI ขนาดใหญ่ต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก. สิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ AI ต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา. 🌱

เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกผสานเข้ากับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น รอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมของมันก็ยิ่งยากที่จะมองข้ามได้ แต่ยังมีวิธีที่เราสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะนักพัฒนาและผู้ใช้งาน AI—โดยการสนับสนุนการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนในศูนย์ข้อมูลและการวิจัยเพื่อพัฒนาโมเดล AI ที่ใช้พลังงานน้อยลง

การทำความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในด้านนี้จะใช้เวลา แต่เราสามารถเริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วย AI ได้ในวันนี้

เครื่องมือถามตอบ AI ที่ดีที่สุด

คลิกอัพ เบรน

ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain ตอนนี้
สอบถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร และบุคคลด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain เป็นโซลูชัน AI แบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติ ตอบคำถามทันทีจากความรู้ของบริษัท และปรับปรุงการเขียนให้ดีขึ้น ประกอบด้วยเครื่องมือหลักสามอย่าง: ผู้จัดการความรู้ AI สำหรับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงาน เอกสาร และบุคคล; ผู้จัดการโครงการ AI สำหรับการอัปเดตและประชุมสแตนด์อัพอัตโนมัติ; และนักเขียน AI สำหรับการสร้างเนื้อหาและคำตอบอย่างรวดเร็ว ClickUp AI สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการประสานงานให้ดีขึ้น

แชทจีพีที

ChatGPTเป็นโมเดลภาษาปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย OpenAI ออกแบบมาเพื่อสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์โดยอิงจากข้อมูลที่ได้รับ สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อหัวข้อที่หลากหลาย ทำให้มีประโยชน์ในการตอบคำถาม สร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ ช่วยเหลือในการเขียนโค้ด การเขียน และอื่นๆ อีกมากมาย ChatGPT ได้รับการขับเคลื่อนโดยระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง และมักถูกนำไปใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนลูกค้า, การสร้างเนื้อหา, การสอนออนไลน์, และการทำงานอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถนำไปผสานรวมกับแอปพลิเคชัน, เว็บไซต์, และกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

Google Gemini

Google Geminiคือกลุ่มของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพและความสามารถทั่วไปมากกว่าโมเดลก่อนหน้า สามารถประมวลผลและสร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงข้อความ โค้ด เสียง รูปภาพ และวิดีโอ ความหลากหลายนี้ทำให้เหมาะสำหรับงานและคำถามที่หลากหลาย Gemini ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประยุกต์ใช้งานต่างๆ

อนาคตของการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp AI

การรู้วิธีถามคำถาม AI สามารถสรุปได้ดังนี้:

ถามคำถามที่ถูกต้องเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดจาก AI และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะรวมรายละเอียดใดไว้หรือละเว้นสิ่งใด การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและยังช่วยควบคุมประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวและจริยธรรมได้อีกด้วย ✅

ด้วยคำแนะนำตามบทบาทมากกว่า 100 แบบและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ClickUp AI จึงเป็นเครื่องมือการเขียนและการศึกษาที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเรียน(และผู้เริ่มต้น) ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเริ่มต้นใช้งาน AI

คุณสามารถสำรวจฟังก์ชันขั้นสูงของ ClickUp AI สำหรับผู้ใช้ระดับสูงและธุรกิจ เพื่อจัดการการดำเนินงานธุรกิจ โครงการ และเอกสารต่างๆ

คุณอยากรู้ไหมว่า ClickUp AI มีอะไรให้คุณได้สัมผัส?

ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี ClickUp ฟรีและเริ่มต้นใช้งานวันนี้!