20 พอดแคสต์ AI เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

AI อยู่ทุกที่ที่คุณหันไป ไม่ว่าจะเป็นงานอัตโนมัติในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ ไปจนถึงผู้ช่วยเขียนอัจฉริยะที่ทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ทำให้การเขียนโค้ดและการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างราบรื่น และเครื่องมือ AIสำหรับการประมวลผลการชำระเงินสำหรับพนักงานอีกด้วย
เมื่อเทคโนโลยีดีขึ้นเรื่อย ๆ เราจำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้เพื่อทำให้ธุรกิจของเราดีขึ้น แต่การหาวิธีทำเช่นนั้นท่ามกลางเครื่องมือ AI มากมายอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายได้ ?
นั่นคือจุดที่พอดแคสต์เกี่ยวกับ AI สามารถช่วยได้ รายการเหล่านี้ดำเนินรายการโดยผู้นำในอุตสาหกรรม นักข่าว และผู้ที่ชื่นชอบ AI ซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของ AI วิธีการทำงาน และกรณีการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน
จัดสรรเวลาในครั้งต่อไปที่คุณเดิน, ขับรถ, ออกกำลังกาย, หรือในวันหยุดของคุณเพื่อฟังพอดแคสต์ AI เหล่านี้. คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดของ AI และฟังว่าผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมกำลังใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเขาให้ก้าวหน้า. ✨
20 พอดแคสต์ AI ยอดเยี่ยมที่จะตอบโจทย์ความสนใจด้านปัญญาประดิษฐ์ของคุณ
นี่คือ 20 พอดแคสต์ AI ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถฟังได้บนเว็บไซต์เช่น Spotify, Apple Podcasts, และอื่น ๆ. ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม, การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น, และเทรนด์ล่าสุดในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง. ?
ด้วยความรู้เช่นนี้ คุณสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นได้ ตั้งแต่ SaaS และการตลาด ไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์และการเพิ่มผลผลิต มีวิธีมากมายที่ AI สามารถทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
1. ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจ
Emerj บริษัทวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์จัดทำพอดแคสต์รายสัปดาห์โดยมีผู้ก่อตั้งและพิธีกร Daniel Faggella เป็นผู้ดำเนินรายการ พอดแคสต์เกี่ยวกับ AI นี้มุ่งเน้นการสัมภาษณ์ผู้นำในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การเรียนรู้เชิงลึก และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
หลายตอนเน้นไปที่เครื่องมือ AI ใดที่อยู่ในขั้นทดลองและเครื่องมือใดที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าที่จับต้องได้ต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแมชชีนเลิร์นนิง วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือตัวเลือก AI ที่ใช้งานได้จริง
ติดตามพอดแคสต์ AI นี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและวิธีการนำ AI ไปใช้ในแผนกลยุทธ์ของคุณ นอกจากนี้ ค้นพบวิธีใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก AI เพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจ SaaS การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือการจัดการผลิตภัณฑ์
2. พอดแคสต์ AI
โนอาห์ คราวิตซ์ รับหน้าที่ดำเนินรายการหลักในThe AI Podcast ของ NVIDIA ซึ่งสำรวจผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่อโลกของเรา โดยเน้นที่ผู้คนและเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขา ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับ AI ในทุกด้าน ตั้งแต่ศิลปะและวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงธุรกิจและนิเวศวิทยา รายการพอดแคสต์นี้มอบมุมมองที่รอบด้านเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ประกอบการและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงกำลังใช้ AI ในปัจจุบัน
ตอนที่น่าสนใจรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจาก Google, Oracle และ Deloitte ฟังแต่ละตอนของพอดแคสต์หรือเจาะลึกตอนที่มีความหมายต่ออุตสาหกรรมของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดในบริษัทกีฬา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ที่กำลังมองหาวิธีใช้ AI ในการจัดส่ง ก็มีตอนของ AI Podcast ที่เหมาะกับคุณ
3. จับตาดู AI
Eye on AIเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่ออกอากาศทุกสองสัปดาห์ ครอบคลุมแนวโน้มล่าสุดในวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) พอดแคสต์นี้ดำเนินรายการโดย Craig S. Smith ผู้สื่อข่าวจาก New York Times โดยนำเสนอแนวทางแบบนักข่าวอย่างชัดเจนในการนำ AI ไปใช้ในบริบทของโลกแห่งความเป็นจริง ?️?️
รับฟังเพื่อค้นหาว่าผู้นำธุรกิจกำลังใช้ AIอย่างไรเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างการสนทนาแบบโต้ตอบกับลูกค้า และทำงานอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีหลายตอนที่ครอบคลุมถึงภัยคุกคามที่มีต่อความอยู่รอดของ AI เพื่อให้คุณทราบว่าการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ของเครื่องหมายความหมายต่อธุรกิจของคุณคืออะไรและจะปรับตัวอย่างไร
4. 4. พอดแคสต์ AI วันนี้
สำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีหลายคน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเป็นสิ่งที่คลุมเครือ Kathleen Walch และ Ronald Schmelzerจากรายการ AI Todayจะช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ AI ในธุรกิจ ติดตามซีรีส์ AI Glossary เพื่อทำความเข้าใจคำศัพท์ AI ต่างๆ และความหมายในสถานการณ์จริง
พวกเขายังสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อเจาะลึกการทำงานของ AI และความหมายต่อธุรกิจ ผู้นำทางความคิด และบริษัทเทคโนโลยี หนึ่งในตอนที่ดีที่สุดคือกับ Valerio de Stefano ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่พูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่อแรงงาน
5. ผู้สงสัยในข้อมูล
ไคล์ โพลิชได้เปิดตัวพอดแคสต์ Data Skepticตั้งแต่ปี 2014 เป้าหมายของเขาคือการเจาะลึกและวิเคราะห์ข้ออ้างเกี่ยวกับ AI ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คุณสามารถแยกแยะและตัดสินใจได้ว่าเครื่องมือและแนวโน้ม AIใดบ้างที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง
ตอนต่างๆ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่รูปแบบการเรียนรู้ภาษาไปจนถึงโครงข่ายประสาทเทียมและอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ หนึ่งในตอนที่เราชื่นชอบคือตอนที่พูดคุยกับ Dongho Kim จาก Prowler ซึ่งพวกเขาได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการตัดสินใจ เป็นตอนที่ผู้นำที่สนใจในจุดตัดระหว่างโครงการจัดการและปัญญาประดิษฐ์ไม่ควรพลาด
6. เครื่องพูด
แคทเธอรีน กอร์แมน และนีล ลอว์เรนซ์ เป็นผู้ดำเนินรายการTalking Machines พอดแคสต์ที่ออกอากาศทุกสองสัปดาห์ โดยจะปล่อยตอนใหม่ทุกวันศุกร์ Talking Machines เป็นหนึ่งในพอดแคสต์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง ?️
ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีเบื้องหลังเครื่องมือ AI พอดคาสต์นี้ยังนำเสนอในมุมมองของมนุษย์ด้วย ตอนต่างๆ ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ รวมถึงความหลากหลายใน AI ความรับผิดชอบ และการพิจารณาด้านแรงงานสำหรับธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด
7. พอดแคสต์ปัญญาประดิษฐ์
ดำเนินรายการโดย โทนี่ โฮง,รายการพอดแคสต์ปัญญาประดิษฐ์มุ่งเน้นการทำให้ AI เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้น รายการแต่ละตอนสั้นและกระชับ โดยทั่วไปไม่เกิน 10 นาที เพื่อให้คุณสามารถฟังได้แม้ในระหว่างจัดการกับงานประจำวันอันวุ่นวายของคุณ
หลายตอนของรายการมุ่งเน้นไปที่ข่าวสารล่าสุดในวงการเทคโนโลยี คุณยังจะได้พบกับบทสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์ทำงานอย่างไร กฎระเบียบของ AI อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมของคุณอย่างไร และทักษะด้านข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อนำ AI มาใช้
8. เสียงในปัญญาประดิษฐ์
ในโลกที่เครื่องจักรกำลังมีความสำคัญมากขึ้น—สวัสดีเครื่องเช็คเอาท์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด—Voices in AIนำเสนอใบหน้าของมนุษย์ให้กับเทคโนโลยี
พิธีกร ไบรอน รีส สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้าน AI และเทคโนโลยี ตั้งแต่ผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและนักจริยธรรม มีบทสนทนาที่น่าสนใจเสมอในพอดแคสต์นี้สำหรับหัวข้อที่กำลังเป็นกระแสในโลกปัจจุบัน
9. รายการพอดแคสต์ Lex Fridman
พอดแคสต์ AI ที่ดีที่สุดนั้นดำเนินรายการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงล้ำสมัยในอุตสาหกรรมการเรียนรู้ของเครื่องพอดแคสต์ที่ตั้งชื่อตามตัวเองนี้ถือเป็นหนึ่งในรายการที่ดีที่สุดด้วยความเชี่ยวชาญของ Lex Fridman นักวิจัยด้าน AI จาก MIT
เขาได้เป็นเจ้าภาพในการพูดคุยกับผู้ที่ชื่นชอบ AI รวมถึง Elon Musk, Sam Harris, Joe Rogan และ Jaron Lanier และแม้ว่านี่อาจดูเหมือนเป็นพอดแคสต์ที่เน้นการเรียนรู้ของเครื่องเป็นหลัก แต่ก็มีหัวข้ออื่นๆ ที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ อื่นๆ ด้วย
10. พอดแคสต์ TWIML AI
TWIML—หรือที่รู้จักในชื่อ This Week in Machine Learning— ออกอากาศตอนใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ดำเนินรายการโดยแซม ชาร์ริงตัน TWIML AI Podcast มีเป้าหมายในการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากเทคโนโลยี AI ล่าสุด
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณจะชื่นชอบตอนที่เจาะลึกถึงวิธีการใช้ AI เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นผ่านการอัตโนมัติของงานและการผสานข้อมูล นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถฟังตอนที่เกี่ยวกับโมเดลการเรียนรู้ภาษา (LLMs), AI สร้างสรรค์, และวิศวกรรมโปรแกรมมิ่ง
11. ปัญญาประดิษฐ์เชิงปฏิบัติ
Practical AIเป็นรายการที่ดำเนินรายการโดย Chris Benson และ Daniel Whitenack ซึ่งสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และนำเสนอสถานการณ์จริงสำหรับเทคโนโลยีล่าสุด การสนทนาที่มีชีวิตชีวาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่นแอปเจ๋งๆ ฐานข้อมูลเวกเตอร์ และผลกระทบทางกฎหมายจากการใช้ AI
นักการตลาดจะเพลิดเพลินกับตอนพอดแคสต์ที่เน้นวิธีที่ AI สามารถทำให้การผลิตเนื้อหาเร็วขึ้นและการถกเถียงเกี่ยวกับความสามารถของ LLMs ผู้ที่ชื่นชอบซอฟต์แวร์สามารถติดตามตอนที่เกี่ยวกับการประมวลผลแบบคลาวด์ครบวงจรและ GPU แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์
12. การแยกแบบฮาร์ดฟอร์ก
Hard Forkเป็นพอดแคสต์ของ New York Times ที่ดำเนินรายการโดย Kevin Roose และ Casey Newton พอดแคสต์นี้มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจพัฒนาการล่าสุดในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้เข้าใจง่ายขึ้น คิดถึงพอดแคสต์นี้เสมือนแหล่งข้อมูลหลักสำหรับข่าวสารในวงการ AI และทุกเรื่องที่เกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิงและวิทยาศาสตร์ข้อมูล ?️
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายการตลาด คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่การค้นหาของ Google และ AI มีปฏิสัมพันธ์กัน คุณยังจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่โซเชียลมีเดียกำลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับอัลกอริทึมของ AI
สำหรับเจ้าของธุรกิจ ตอนที่ครอบคลุมแนวโน้มใหม่ ข่าวสาร และกฎหมาย สามารถให้พื้นฐานสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ได้
13. DeepMind: พอดแคสต์
DeepMind เป็นบริษัทในเครือของ Googleและพอดแคสต์ของพวกเขาสำรวจวิธีที่AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลก เป็นการผสมผสานระหว่างการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรม AI และการเจาะลึกเทคโนโลยีเอง
รับฟังเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อทำให้ AI เป็นธรรมสำหรับทุกคน และวิธีที่ผู้นำธุรกิจนำ AI มาใช้เพื่อแก้ไขความท้าทายสำคัญ คุณจะได้ฟังจากผู้นำในสาขาจีโนมิกส์ การอนุรักษ์ การตลาด และหุ่นยนต์
14. ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
พอดแคสต์ Intel AIนำเสนอหลากหลายมุมมองเกี่ยวกับศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความสำเร็จในปัจจุบัน บางตอนเจาะลึกด้านประสาทวิทยาศาสตร์และวิธีที่ AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้
หัวข้ออื่น ๆ ครอบคลุม AI ในภาครัฐ ชีวเวชศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ ติดตามเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นธรรมของ AI วิธีการใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับข้อมูล และเทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างกระบวนการที่ดีขึ้น
15. ปัญญาประดิษฐ์และอนาคตของการทำงาน
แดน เทอร์ชิน ซีอีโอของ PeopleReign ใช้ปัญญาประดิษฐ์และพอดแคสต์ Future of Workเพื่อครอบคลุมความก้าวหน้าล่าสุดและวิธีที่เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อสถานที่ทำงาน พอดแคสต์นี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับผู้คนที่อยู่ในสายงานทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น ภาวะผู้นำ กฎระเบียบ และนวัตกรรม
พอดแคสต์นี้สร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์ของ AI กับการพิจารณาผลกระทบต่อทีม ฟังเพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นว่า AI อาจส่งผลต่อพนักงานของคุณอย่างไร และบริษัทของคุณสามารถปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงได้อย่างไร ??
16. แคนอนของบอท
The Bot Canonเป็นพอดแคสต์ AI ที่แตกต่างออกไป แทนที่จะนำเสนอข่าวสารและแนวโน้มของ AI พอดแคสต์นี้จะใช้ AI เพื่อดูว่างานวรรณกรรมคลาสสิกจะถูกเขียนโดยเครื่องจักรอย่างไร เป็นการดำดิ่งที่น่าสนใจในการทำงานของ AI ที่นักเขียนเนื้อหาและผู้ชื่นชอบวรรณกรรมจะเพลิดเพลิน
แต่ละตอนจะเน้นไปที่วรรณกรรมชิ้นหนึ่งที่แตกต่างกัน ตอนที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เวอร์ชัน AI ของ "The Hobbit," "Charlie and the Chocolate Factory," และ "The Brothers Karamazov" พอดแคสต์สั้นๆ ที่สนุกสนานนี้จะกระตุ้นความคิดของคุณเกี่ยวกับข้อดีของ AI เทียบกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
17. แรงบันดาลใจจากสมอง
Brain Inspiredเป็นพอดแคสต์เชิงปัญญาอีกช่องหนึ่งที่เจาะลึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างประสาทวิทยาและปัญญาประดิษฐ์ ในฐานะมืออาชีพในอุตสาหกรรมที่ใช้ AI คุณสามารถใช้พอดแคสต์นี้เพื่อเขียนอัลกอริทึมที่ดีขึ้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือโครงการใหม่ๆ
ตอนต่างๆ ในพอดแคสต์ครอบคลุมทุกเรื่องตั้งแต่ภาษาและการรับรู้ในระยะแรกเริ่มไปจนถึงจิตวิทยาและปรัชญาของความทรงจำ เรียนรู้วิธีเป็นผู้นำที่ดีขึ้น วิธีสร้างระบบการเรียนรู้ที่ดีขึ้นในบริษัทของคุณ และวิธีการสนับสนุนผู้เรียนประเภทต่างๆ ในทีมของคุณ
18. ในเครื่องจักรที่เราไว้วางใจ
In Machines We Trustเป็นพอดแคสต์ที่นำเสนอโดย MIT Technology Review พอดแคสต์นี้จะพาคุณเจาะลึกถึงผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยสำรวจเทคโนโลยีในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นแชทบอท เครื่องมือประมวลผลภาษาธรรมชาติและส่วนขยาย AI สำหรับ Chrome
ตอนที่น่าสนใจรวมถึงตอนที่กล่าวถึงวิธีการที่ไร่องุ่นใช้ AI เพื่อปรับปรุงคุณภาพไวน์ของตน และวิธีที่ร้านค้าปลีกใช้ AI เพื่อป้องกันการฉ้อโกง
ตอนต่างๆ จะสำรวจกรณีการใช้งานในชีวิตประจำวัน ทำให้เทคโนโลยีมีความรู้สึกที่จับต้องได้และง่ายขึ้นสำหรับคุณในฐานะผู้นำธุรกิจในการค้นหาวิธีใช้เครื่องมือเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง ?️
19. รายงาน ChatGPT
รายงาน ChatGPT เป็นพอดแคสต์ที่มีตอนสั้น ๆ 10 นาที ครอบคลุมข่าวสารล่าสุดในโลกของแชทบอท ดำเนินรายการโดย Ryan Collier และ Ben Meyerhoeffer คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของ OpenAIทางเลือกของ ChatGPT และสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านปัญญาประดิษฐ์
20. ฉัน, ตัวฉันเอง, และ AI
ฉัน, ตัวฉันเอง, และ AIเป็นพอดแคสต์อีกเรื่องจาก MIT ซึ่งครั้งนี้จัดทำโดย MIT Sloan Management Review ซีรีส์เสียงนี้มีเป้าหมายเพื่อค้นหาว่าทำไมมีเพียง 10% ของบริษัทที่ใช้ AI เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ
พอดแคสต์ปัญญาประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นการสัมภาษณ์ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ รวมถึงผู้นำจาก Airbnb, Duolingo และ Pinterest
ตอนต่างๆ ประกอบด้วยการสนทนาเกี่ยวกับการตัดสินใจ ความปลอดภัยของข้อมูล และการพัฒนาบุคลากร ด้วยมุมมองที่กว้างขวาง มีเนื้อหาสำหรับทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าคุณจะทำงานด้านการตลาด ทรัพยากรบุคคล ไอที หรือการจัดการ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp AI
กำลังมองหาวิธีใช้ AI ในธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่? ลองใช้ClickUp AI ผู้ช่วยดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น—ไม่ว่าคุณจะอยู่ในด้านการจัดการโครงการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ
นำเสนอเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วหลายร้อยรายการสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย มีวิธีการใช้งาน ClickUp AI ได้หลากหลายรูปแบบ
ผู้ช่วยทำให้การเขียนจดหมายข่าว, อีเมล, และการนำเสนอสำหรับทีมขายเร็วขึ้น. ทีมการตลาดสามารถสร้างโพสต์ทางสื่อสังคม, บทความบล็อก, และกรณีศึกษาได้ในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาด้วยผู้ช่วยการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์.
ทีมผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรมใช้เครื่องมือ AI ในการออกแบบการศึกษาการทดสอบผู้ใช้ และเขียนเอกสารเช่น เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRDs) ผู้จัดการโครงการใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติ จัดการตารางเวลา และสร้างการมองเห็นสำหรับทีมทั้งหมด
ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อธุรกิจของคุณ
จากพอดแคสต์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องไปจนถึงรายการที่ครอบคลุมแนวโน้มใน AI และวิธีที่นักนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ โอกาสในการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยพอดแคสต์ AI เหล่านี้ คุณจะพบข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ และวิธีการใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของคุณอย่างแน่นอน
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และดูว่า AI สามารถยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้นได้อย่างไร ด้วยฟีเจอร์ AI ของ ClickUp คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เขียนเนื้อหาใหม่ได้ในไม่กี่วินาที และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายพัฒนา, หรือแผนกอื่น ๆ, มีกรณีการใช้งานที่จะช่วยคุณไปถึงระดับความสำเร็จใหม่ ๆ ได้. ?