พจนานุกรม AI สุดยอด: 50 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

Alex York
Alex York
29 พฤศจิกายน 2566

ณ ตอนนี้ เราทุกคนได้เห็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และบทบาทของมันในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชีวิตเราแล้ว ตั้งแต่การแพทย์ การเงิน การขนส่ง ไปจนถึงความบันเทิง AI ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังการก้าวหน้าที่น่าทึ่งมากมาย และมันอาจทำให้เราตามไม่ทันได้!

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เรียนหรือเพียงแค่คนทั่วไปที่อยากรู้อยากเห็นและไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การทำความเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับ AI อาจเหมือนกับการสำรวจดินแดนแปลกใหม่ คุณถูกล้อมรอบด้วยวลีใหม่ๆ คำศัพท์เฉพาะ และแนวคิดต่างๆ ตั้งแต่โมเดลภาษาขนาดใหญ่และโครงข่ายประสาทเทียม ไปจนถึงโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้อาจไม่มีความหมายในทันที

เมื่อคำนึงถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การใช้เวลาศึกษาพจนานุกรมที่กระชับเพื่อทำความเข้าใจคำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ไม่คุ้นเคยจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า

เราได้คัดสรร 50 คำศัพท์สำคัญที่ต้องรู้ในอภิธานศัพท์ AI นี้ เพื่อมอบพื้นฐานความรู้ที่มั่นคงในด้านนี้ให้กับคุณ เมื่ออ่านบทความนี้จบ คุณจะคุ้นเคยกับศัพท์เฉพาะของ AI สามารถเข้าใจความหมายและผลกระทบของมัน และอาจนำศักยภาพของ AI ไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัวของคุณได้อีกด้วย!

A–F: จากอะแดปเตอร์สู่การปรับแต่งขั้นสุดท้าย

มาเริ่มกันที่คำศัพท์ AI สำคัญในช่วง A ถึง F ที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจสาขาที่ซับซ้อนนี้ได้ดีขึ้นอย่างมาก

1. อะแดปเตอร์

อะแดปเตอร์คือโครงสร้างที่ช่วยถ่ายโอนการเรียนรู้ไปยังโมเดล AI ใหม่โดยการเชื่อมต่อชั้นของโมเดลที่มีอยู่เข้าด้วยกัน วัตถุประสงค์คือเพื่อให้โมเดลสามารถเปลี่ยนไปทำงานใหม่ได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ โมดูลอะแดปเตอร์ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และพื้นที่จัดเก็บโดยการนำโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วมาใช้ซ้ำสำหรับงานต่างๆ เช่น การสนทนากับคอมพิวเตอร์ การแปลจากภาษาพื้นฐานทั่วไปไปยังภาษาใหม่ หรือการขับเคลื่อนหุ่นยนต์

2. อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์

อัลกอริทึม AI หมายถึงการเขียนโปรแกรมเฉพาะที่บอกให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างอิสระ มันประกอบด้วยคำแนะนำหรือกฎที่เป็นขั้นตอนซึ่งช่วยให้ระบบ AI สามารถประมวลผลข้อมูลดิบ ตัดสินใจ และเรียนรู้จากข้อมูลนั้นได้ คุณประทับใจกับความสามารถของ AI ในการเข้าใจภาษา จำใบหน้า เล่นหมากรุก หรือแม้กระทั่งขับรถได้หรือไม่? อัลกอริทึมคือสมองของมันนั่นเอง! 🧠

3. ความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์

ความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์ (AI safety) เป็นสาขาที่มีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมของเราไม่เพียงแต่ฉลาดเท่านั้น แต่ยังมีความประพฤติที่ดีและมีน้ำใจดี แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยก็ตาม คำนี้หมายถึงหลักการ การปฏิบัติ และการวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาการออกแบบ การสร้าง และการนำไปใช้ของระบบปัญญาประดิษฐ์ วัตถุประสงค์คือการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ผลลัพธ์ที่ไม่เชื่อถือได้ ผลกระทบที่ไม่ตั้งใจ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อมนุษยชาติ

4. ปัญญาประดิษฐ์

วิวัฒนาการดิจิทัลของสติปัญญาของมนุษย์นั้นคล้ายคลึงกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) AI ครอบคลุมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ ระบบสามารถคิด เรียนรู้ และดำเนินการ ที่ปกติต้องใช้สติปัญญาของมนุษย์—แต่ในระดับและด้วยความเร็วที่ทำให้เราซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาต้องอิจฉา

5. ระบบอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติหมายถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อดำเนินงานที่ซ้ำซากและกระบวนการทางธุรกิจโดยอัตโนมัติ—เน้นที่ประสิทธิภาพในการทำงานและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานด้วยมือ

ClickUp Automationsเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการสำรวจความสามารถในการทำงานอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย มันช่วยให้คุณ ตั้งค่าทริกเกอร์และเงื่อนไขเพื่อทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำตั้งแต่การส่งอีเมลหาลูกค้าเป้าหมายการอัปเดตสถานะ ไปจนถึงงานธุรการ ทั้งหมดนี้ทำได้ในไม่กี่คลิก ด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแบบกำหนดเองในชุดเครื่องมือของคุณ คุณจะประหลาดใจว่าสามารถประหยัดเวลาและความพยายามได้มากเพียงใดในขณะที่ยังคงรักษาโครงการและรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp
ใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

อ่านเพิ่มเติม: ดู 10เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ!

6. ปัญญาประดิษฐ์กล่องดำ

AI กล่องดำ หรือ BAI หมายถึงแบบจำลอง AI ที่ไม่โปร่งใสมากนักเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจของมัน ทั้งผู้ใช้และนักออกแบบต่างประสบปัญหาในการเข้าใจหรือตีความการทำงานภายในหรือกระบวนการตัดสินใจของมัน ซึ่งแตกต่างจากแบบจำลองกล่องขาวที่สามารถเข้าใจได้ง่าย การขาดความโปร่งใสนี้อาจทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความเป็นไปได้ของอคติ ทำให้ BAI ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสาขาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การทหารหรือการดูแลสุขภาพ

7. ข้อมูลขนาดใหญ่

บิ๊กดาต้า หมายถึง ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนซึ่งมีปริมาณมากเกินกว่าที่จะประมวลผลหรือวิเคราะห์ได้ด้วยเครื่องมือจัดการข้อมูลแบบดั้งเดิม คุณจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก รูปแบบ และแนวโน้มที่มีคุณค่าจากข้อมูลเหล่านั้น ในทางกลับกัน บิ๊กดาต้าจะถูกนำไปใช้ในการฝึกฝน AI จึงเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 🤝

8. แชทจีพีที

ChatGPT คือเพื่อนสนทนาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ออกแบบมาเพื่อมีส่วนร่วมในการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและให้ข้อมูลในหัวข้อต่างๆ หลากหลาย มันตอบสนองโดยการตอบคำถาม ให้คำอธิบาย และเสนอข้อมูลเชิงลึก ChatGPT ได้รับการฝึกฝนโดยใช้การเรียนรู้แบบมีผู้สอนและการเรียนรู้แบบเสริมแรงจากข้อเสนอแนะของมนุษย์หรือ RLHF ซึ่งทำให้มันเป็นเครื่องมือ AIที่หลากหลายและสามารถโต้ตอบได้เหมือนมนุษย์

หากคุณชอบวิธีการนี้ คุณสามารถลองดูทางเลือกอื่นของ ChatGPTได้เช่นกัน — หรือบางทีคุณอาจชอบคำแนะนำสำเร็จรูปของClickUpที่ช่วยดึงคำตอบที่ชาญฉลาดจากเครื่องมือเหล่านี้!

คำแนะนำสำหรับ ChatGPT เพื่อสร้างเทมเพลตงานเขียนโฆษณา
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการเขียนคำโฆษณาด้วยเทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับการเขียนคำโฆษณาโดย ClickUp

9. แชทบอท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชาญฉลาดซึ่งพร้อมพูดคุยเสมอ พร้อมตอบคำถามและช่วยเหลือในงานเฉพาะด้าน—นั่นคือแชทบอทมันคือฮีโร่ผู้ไม่เป็นที่รู้จักของการสนับสนุนลูกค้าและการค้นหาข้อมูลโดยมีจุดประสงค์หลักคือการสื่อสารกับภาษาของมนุษย์

ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณเพลิดเพลินกับข้อความแนะนำจากบริการสตรีมมิ่งหรือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ คุณอาจกำลังสัมผัสกับเวทมนตร์ของบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI!

10. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนา

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา (Conversational AI) คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้เครื่องจักร เช่น แชทบอท ผู้ช่วยเสมือน และแอปพลิเคชันที่ใช้เสียงคล้ายมนุษย์อื่นๆ สามารถสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์ เทคโนโลยี AI นี้ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และพลังการประมวลผลขั้นสูงในหลากหลายบริบทและภาษา เพื่อทำหน้าที่ที่หลากหลาย เช่น การจดจำบทเพลงหรือการสั่งแซนด์วิชให้คุณ! 🥪

11. การเพิ่มข้อมูล

การเพิ่มปริมาณข้อมูล (Data augmentation) คือการจัดการและขยายข้อมูลที่มีอยู่ของคุณอย่างมีทักษะ การปฏิบัตินี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เนื่องจากช่วยเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนโมเดล เป้าหมายคือการเสริมศักยภาพให้กับอัลกอริทึมโดยมอบตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้นให้เรียนรู้

12. การเรียนรู้เชิงลึก

การเรียนรู้เชิงลึกคือ สมองที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติ AI มันเป็นส่วนย่อยของระบบการเรียนรู้ของเครื่องที่มุ่งเลียนแบบโครงสร้างของสมองมนุษย์ โดยใช้เครือข่ายประสาทเทียมที่มีหลายชั้นเพื่อประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกสามารถจดจำรูปแบบ ทำนาย และเรียนรู้งานที่ซับซ้อนได้ ซึ่งได้ปฏิวัติวงการต่างๆ เช่น การจดจำใบหน้าและการพูด และการขับขี่อัตโนมัติ

13. ปัญญาประดิษฐ์ที่มีจริยธรรม

ปัญญาประดิษฐ์ที่มีจริยธรรม (Ethical AI) เป็นสาขาที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเข็มทิศทางศีลธรรมของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในลักษณะที่ให้ความสำคัญกับความยุติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการเคารพในคุณค่าและสิทธิของมนุษย์ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการเลือกปฏิบัติ

14. ปรับแต่งอย่างละเอียด

การปรับแต่งให้เหมาะสมเป็นการฝึกอบรมเฉพาะทางของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับงานหรือโดเมนเฉพาะ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถให้บริการในด้านเหล่านั้นได้อย่างเชี่ยวชาญ

G–L: จากปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สู่โมเดลภาษาขนาดใหญ่

คุณจะพบคำศัพท์ต่อไปนี้บ่อยครั้งในช่วง G-L ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ AI ของคุณ

15. ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ GenAI หมายถึงโมเดล AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ เช่น ภาพถ่ายหรือข้อความ โดยสะท้อนรูปแบบและลักษณะที่ได้จากการฝึกฝนข้อมูล โมเดลเหล่านี้สามารถสร้างผลงานได้หลากหลายตั้งแต่ศิลปะที่สร้างสรรค์ไปจนถึงบทความที่ให้ข้อมูล โดยไม่ต้องใช้โค้ด ซึ่งเป็นเหตุผลที่เครื่องมือ GenAIกลายเป็นผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับมืออาชีพมากมาย

ในบรรดาเครื่องมือ AI ที่เน้นประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุดClickUpโดดเด่นด้วยฟังก์ชันการทำงานของ AI ที่สร้างเนื้อหาได้ ผู้ช่วยเขียนที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย ClickUp AIสามารถสร้างข้อความที่มีหัวข้อและตารางที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้าในหัวข้อใดก็ได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแผนการเข้าสู่ตลาด เขียนอีเมลถึงลูกค้าสรุปรายงานข้อบกพร่อง หรือจัดตารางการแข่งขันเพื่อสร้างทีม เครื่องมือนี้ได้รับการปรับแต่งและทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จึงให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ

ตัวอย่างการเขียนด้วย AI ใน ClickUp Write
ความสามารถในการเขียนด้วย AI ของ ClickUp มอบสิ่งนั้นได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของข้อความที่สร้างโดย AI อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ด้วยเทมเพลตติดตาม KPI สำหรับ AI สร้างสรรค์ของ ClickUp คุณสามารถวัดผลกระทบของการใช้ AI ในด้านต่างๆ เช่น การสร้างเนื้อหาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้!

16. อัลกอริทึมพันธุกรรม

อัลกอริทึมทางพันธุกรรม หรือ GA เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการที่ใหญ่กว่า ซึ่งทำงานคล้ายกับการวิวัฒนาการทางดิจิทัล GA นำเสนอเทคนิคการคำนวณที่ได้แรงบันดาลใจจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้แนวคิดภายในวิวัฒนาการทางชีววิทยา เช่น การกลายพันธุ์และการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด 🐒

อัลกอริทึมเหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาและการเรียนรู้ของเครื่อง

17. GPT-3

GPTs หรือ Generative Pre-trained Transformers เป็นกลุ่มของโมเดลภาษาที่พัฒนาโดย Open AI ซึ่งใช้โครงข่ายประสาทเทียมเป็นพื้นฐาน

GPT-3 ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโมเดลที่ล้ำหน้าที่สุดในยุคของมัน ด้วยขนาดคำศัพท์ถึง 175,000 ล้านคำ ความสามารถของมันอยู่ที่การถอดรหัสและผลิตข้อความที่เหมือนมนุษย์ ทำให้เป็นทรัพยากรที่หลากหลายสำหรับงานภาษาธรรมชาติต่าง ๆ ตั้งแต่แชทบอท การสร้างเนื้อหา ไปจนถึงการแปลภาษา และอื่น ๆ อีกมากมาย

18. GPT-4

GPT-4 เป็นโมเดลมัลติโมดัลที่มีความซับซ้อนและผ่านการฝึกฝนมากกว่าโมเดลรุ่นก่อนหน้า มันสามารถทำงานกับข้อมูลทั้งในรูปแบบข้อความและภาพ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ที่ซับซ้อน—ลองนึกถึงการร่วมมือกับมันในการประพันธ์ดนตรี เขียนบทภาพยนตร์ หรือแม้กระทั่งเลียนแบบสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ

19. ภาพหลอน

ในบริบทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาการหลอนเกิดขึ้นเมื่อระบบสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกัน หรือไร้ความหมาย โดยทั่วไปเกิดจากข้อผิดพลาดหรือข้อจำกัดในการฝึกฝน ความเข้าใจ หรือความสามารถในการประมวลผลของระบบ อาการนี้เป็นเหมือนปัญหาเล็กน้อยที่อาจทำให้ระบบ AI ไม่เชื่อถือได้

20. ภาษาการประมวลผลข้อมูล—IPL

พัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1950 ภาษาการประมวลผลข้อมูล หรือ IPL เป็นหนึ่งในภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงแรกๆ สำหรับการจัดการข้อมูลและการประมวลผลสารสนเทศ ปัจจุบัน IPLs เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับแต่ละแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์

21. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง—IoT

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ IoT ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายของวัตถุดิจิทัลที่ฝังอยู่ในโลกกายภาพของเรา เป็นเครือข่ายของอุปกรณ์อัจฉริยะ ตั้งแต่สิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ ไปจนถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่สามารถรวบรวม แลกเปลี่ยน และดำเนินการตามข้อมูลได้ เมื่อผสานรวมกับ AI เครื่องจักร IoT จะแสดงความสามารถในการคาดการณ์การบำรุงรักษาที่ดียิ่งขึ้น

22. ระบบฐานความรู้—KBS

คิดถึงระบบความรู้หรือ KBS เป็นเหมือนนักปราชญ์เสมือนจริง มันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พึ่งพาฐานความรู้แหล่งเก็บข้อมูลและกฎเกณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในโดเมนเฉพาะ มันช่วยในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ตัวอย่างเช่นClickUp Docsที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถทำหน้าที่เป็นฐานความรู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจได้ ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถสรุปเนื้อหาที่ยาวให้สั้นลงเพื่อช่วยให้คุณดูดซับข้อมูลและตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถสกัดข้อมูลการกระทำจากบันทึกการประชุมและกระบวนการทำงานได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยรวม

ClickUp Docs, มุมมองแชท, มุมมองรายการ และหน้าแรก
ร่วมมือกันในไอเดียและสร้างเอกสารหรือวิกิที่น่าทึ่งด้วยหน้าซ้อนและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่กำหนดเองสำหรับแผนงาน ฐานความรู้ และอื่นๆ

23. โมเดลภาษาขนาดใหญ่—LLM

ยักษ์ใหญ่ทางภาษาในโลกของ AI คือ Large Language Model หรือ LLM ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลัง สร้างขึ้นจากข้อมูลจำนวนมากและอัลกอริทึมที่ซับซ้อน ทำให้สามารถเข้าใจ สร้าง และจัดการภาษาของมนุษย์ได้อย่างยอดเยี่ยม

จันทร์–ศุกร์: จากแมชชีนเลิร์นนิงสู่ระบบที่ใช้กฎเกณฑ์

ต่อไปในส่วนของคำศัพท์ M-R AI เราจะสำรวจแนวคิดเช่น แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง และโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งเป็นแกนกลางของระบบ AI ขั้นสูงมากมาย

24. การเรียนรู้ของเครื่อง

การเรียนรู้ของเครื่องเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนอัลกอริทึมด้วยข้อมูลเพื่อให้สามารถจดจำรูปแบบและตัดสินใจได้ เมื่ออัลกอริทึมได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลมากขึ้นกระบวนการแยกแยะของมันจะดีขึ้น ทำให้มีทักษะมากขึ้นในงานที่ตั้งใจไว้ เปรียบเสมือนการสอนคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้และปรับตัวได้ด้วยตัวเอง

25. การสร้างภาษาธรรมชาติ—NLG

การสร้างภาษาธรรมชาติ หรือระบบ NLG นำข้อเท็จจริง ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ มาแปลงเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกัน สร้างรายงาน บทความ และเนื้อหาที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ง่าย เทคโนโลยีนี้ขับเคลื่อนการสร้างรายงานอัตโนมัติและการตอบสนองที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย

26. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ—NLP

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ NLP เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ ตีความ และตอบสนองต่อภาษาของมนุษย์ได้ โดยใช้แนวคิดขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึก เพื่อปรับปรุงการตีความให้ดียิ่งขึ้น

นี่คือการสาธิตการทำงานของ NLP ใน ClickUp—แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อ:

ชุดคุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณติดตามการประชุมและปฏิทินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการวันของคุณโดยไม่มีการแจ้งเตือนที่น่ารำคาญ!

ภาษาธรรมชาติสำหรับงานที่ทำซ้ำใน ClickUp
ใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อกำหนดวันที่ครบกำหนดซ้ำในเมนูการเกิดซ้ำของงาน

27. เครือข่ายประสาทเทียม

เครือข่ายประสาทเทียมเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสมองมนุษย์ ประกอบด้วยชั้นของโหนดที่เชื่อมต่อกันซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกและการจดจำรูปแบบ

28. ปัญญาประดิษฐ์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด

การพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเป็นวิธีที่ใครก็ตามที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดสามารถสร้างแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ได้ ด้วย AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถใช้การกำหนดค่าแบบภาพและกราฟิกเพื่อสร้างแอปพลิเคชัน AI ได้ โดยทั่วไปแล้ว ทุกอย่างเกี่ยวกับการทำให้เทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

29. โอเพ่น เอไอ

Open AI เป็นบริษัทวิจัยปัญญาประดิษฐ์ของอเมริกาและเป็นเบื้องหลังนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการอย่าง GPT-3 และ GPT-4 บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และใช้งานง่ายเมื่อไม่นานมานี้ได้เปิดตัวGPTs ซึ่งเป็นผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับบทบาทและวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้

30. การรู้จำอักขระด้วยแสง—OCR

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคนนี้จะเปลี่ยนกระดาษให้เป็นพิกเซล OCR สแกนทั้งข้อความที่พิมพ์และเขียนด้วยลายมือ แปลงเป็นข้อความที่เครื่องอ่านได้ เครื่องมือ CR สมัยใหม่ใช้ AI เพื่อทำให้เนื้อหาบนกระดาษแก้ไขและค้นหาได้ง่าย แม้กระทั่งการประมวลผลอัตโนมัติด้วยความสามารถในการอ่านแบบสรุปและเข้าใจบริบท

31. การเพิ่มประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพคือการปรับแต่งโมเดล AI ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง กระบวนการผลิต หรือห่วงโซ่อุปทานเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพมีเป้าหมายเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ ทุกอย่างเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด ลดต้นทุนให้น้อยที่สุด และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

32. การฝึกอบรมเบื้องต้น

การฝึกอบรมเบื้องต้นคือขั้นตอนแรกที่แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้พื้นฐานของการทำภารกิจเฉพาะ เช่น การเรียนรู้ตัวอักษรก่อนที่จะเขียนประโยคเต็ม แบบจำลองจะถูกเปิดเผยต่อชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจภาษาและรูปแบบต่างๆ สิ่งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับแต่งให้ละเอียด ซึ่งพวกเขาจะฝึกฝนเพื่อเชี่ยวชาญในภารกิจเฉพาะ

33. คำสั่ง

ข้อความกระตุ้น (Prompt) คือข้อมูลนำเข้าหรือคำถามที่โมเดล AI ใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายและสอดคล้องกับบริบท โดยข้อความกระตุ้นสามารถมีได้ตั้งแต่คำถามง่าย ๆ เช่น แปลประโยคนี้เป็นภาษาฝรั่งเศส ไปจนถึงคำขอที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับนักสืบที่ไขปริศนา 🕵️

การใช้คำสั่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการได้รับคำตอบที่มีประโยชน์จาก AI คุณต้องใช้คำพูดที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบสามารถประมวลผลตามสไตล์การประมวลผลของระบบได้

การกังวลกับคำแนะนำไม่ใช่เรื่องอีกต่อไปด้วย ClickUp AI! แพลตฟอร์มนี้ตั้งใจนำเสนอคำแนะนำเฉพาะบทบาทมากกว่า 100 แบบและคำสั่ง AI ที่กระตุ้นการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการและความชอบของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ คุณสามารถแนะนำใหม่เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ได้อีกด้วย!

การให้คำแนะนำใหม่โดยใช้ ClickUp AI
ปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ดีกว่าได้เร็วขึ้นด้วยการใช้ reprompting ใน ClickUp AI

34. การให้เหตุผล

การให้เหตุผลในปัญญาประดิษฐ์เป็นพลังทางปัญญาที่ขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถให้เหตุผลได้โดยอาศัยตรรกะ กฎและรูปแบบที่ตั้งไว้ หรือสามัญสำนึก แต่โมเดลหลายตัวก็ได้รับการฝึกฝนให้ใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยหรือแบบลำดับขั้นเช่นกัน

35. การเรียนรู้แบบเสริมแรง

การเรียนรู้แบบเสริมแรง (Reinforcement Learning) เปรียบเสมือนการสอนกลเม็ดใหม่ให้กับสุนัข แต่แทนที่จะคาดหวังขนม AIจะเรียนรู้ผ่านรางวัลและการลงโทษ ตัวแทน AI จะสำรวจสภาพแวดล้อม และเมื่อมันทำการเคลื่อนไหวที่ดี มันจะได้รับ การตบหลังเสมือนจริง—รางวัล และเมื่อมันทำผิดพลาด มันจะเผชิญกับ การตบข้อมือดิจิทัล—การลงโทษ เมื่อเวลาผ่านไป มันจะคิดค้นแผนการเล่นที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มสิ่งดีๆ ให้มากที่สุด

36. หุ่นยนต์

นี่คือการผสมผสานที่น่าหลงใหลระหว่างวิศวกรรมศาสตร์, ความฉลาดของคอมพิวเตอร์, และปัญญาประดิษฐ์ ที่ทำให้หุ่นยนต์มีชีวิตขึ้นมาได้. สิ่งมหัศจรรย์ทางกลไกเหล่านี้สามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่เครื่องดูดฝุ่นที่ช่วยเหลือคุณไปจนถึงเพื่อนที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ในอนาคต. ทั้งหมดนี้คือการมอบความรู้สึกของการกระทำให้กับเครื่องจักร ทำให้พวกมันกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสาขาต่าง ๆ เช่น การผลิต, การดูแลสุขภาพ, และแม้กระทั่งการสำรวจอวกาศ. 🤖

37. ระบบที่ใช้กฎเกณฑ์

ระบบที่ใช้กฎเกณฑ์อาศัยกฎและตรรกะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในการตัดสินใจและดำเนินการต่างๆ เปรียบเสมือนมีคู่มือที่ระบบ AI ปฏิบัติตามคำแนะนำและเงื่อนไขเฉพาะเพื่อสรุปหรือดำเนินการ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันรักษาความปลอดภัยในบ้านอัจฉริยะ หากเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว—เงื่อนไข—มันจะส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของเจ้าของบ้าน—การกระทำ

S–Z: จากอัลกอริทึมการค้นหาสู่การเรียนรู้แบบไม่ใช้ตัวอย่าง

ส่วนสุดท้ายของอภิธานศัพท์ปัญญาประดิษฐ์ของเราครอบคลุมคำศัพท์ตั้งแต่ S ถึง Z

38. อัลกอริทึมการค้นหา

นี่คือกระบวนการทีละขั้นตอนที่ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะภายในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น ClickUp ใช้อัลกอริธึมขั้นสูงสำหรับฟีเจอร์การค้นหาแบบสากลช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางผ่านงานและข้อมูลที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ

การค้นหาแบบครอบคลุมใน ClickUp
ค้นหาทุกงาน เอกสาร และโปรเจกต์ใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย เพื่อเข้าถึงงานของคุณได้ทันที

39. แผนที่จัดระเบียบตนเอง—SOM

ลองนึกภาพแผนที่จัดระเบียบตนเองหรือ SOM เป็นผู้จัดระเบียบข้อมูลในโลกของ AI พวกเขาได้รับการฝึกฝนให้แสดงข้อมูลที่มีมิติสูงในรูปแบบที่ง่ายขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาลักษณะภูมิประเทศดั้งเดิมไว้ แนวคิดคือการทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้น

40. การวิเคราะห์ความรู้สึก

การวิเคราะห์ความรู้สึกเป็นเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการถอดค่าโทนของประโยค ซึ่งอาจเป็นบวก ลบ หรือเป็นกลาง ธุรกิจมักใช้เพื่อวิเคราะห์โพสต์ในโซเชียลมีเดียรีวิว หรือบทความข่าว และจับความคิดเห็นที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน

41. การแปลงเสียงเป็นข้อความ

เทคโนโลยีสุดล้ำที่ฟังเสียงของคุณและแปลงสิ่งที่คุณพูดให้เป็นข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ—ง่ายแค่นี้เอง ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อความด้วยเสียงการถอดเสียงการประชุม หรือการใช้คำสั่งเสียงกับอุปกรณ์ของคุณ การแปลงเสียงเป็นข้อความช่วยให้การสื่อสารและการป้อนข้อมูลเป็นเรื่องง่าย

42. ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

มักถูกเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) หรือปัญญาประดิษฐ์เชิงลึก (Deep AI) ปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง (Strong AI) คือระดับสูงสุดของปัญญาประดิษฐ์ มันมีความฉลาดคล้ายมนุษย์และสามารถเข้าใจ เรียนรู้ ใช้เหตุผล และประยุกต์ใช้ความรู้ในหลากหลายงานได้อย่างไม่แตกต่างจากมนุษย์ Strong AI เป็นแนวคิดที่กว้าง ไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งอย่างน่าสงสัยคือ ClickUp's AI Writing Assistant. มันไม่ได้เน้นเพียงแค่การสร้างเนื้อหาในขอบเขตเดียว — คุณสามารถใช้มันเพื่อรับการสนับสนุนการเขียนแบบเรียลไทม์, สรุปข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ, ปรับปรุงไวยากรณ์และน้ำเสียงของข้อความ,และคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารธุรกิจที่มีประสบการณ์หรือเจ้าของกิจการใหม่, เครื่องมือนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องมีเพื่อการเขียนที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ.

สรุปงานด้วย ClickUp AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างการอัปเดตงาน, สรุป, และอื่น ๆ โดยอัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่ม

43. เครื่องสร้างภาพจากข้อความ

นี่คือเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังซึ่งสามารถสร้างภาพจากคำอธิบายหรือข้อมูลนำเข้าที่เป็นข้อความได้Midjourneyเป็นตัวอย่างที่ดีของเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความ

44. ข้อความเป็นเสียงพูด

ตรงกันข้ามกับการแปลงเสียงเป็นข้อความ การแปลงข้อความเป็นเสียงจะเปลี่ยนข้อความที่เขียนให้กลายเป็นคำพูด ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาหรือผู้ช่วยเสมือนที่อ่านข้อความของคุณออกเสียง การแปลงข้อความเป็นเสียงทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้และทำให้การสื่อสารครอบคลุมมากขึ้น เช่นเดียวกับ นักเล่าเรื่อง AI

45. การเรียนรู้แบบถ่ายโอน

นี่คือเทคนิคที่แบบจำลอง AI ใช้ความรู้ที่ได้รับจากงานหนึ่งเพื่อทำให้งานอื่นดีขึ้น แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง พวกมันจะสร้างบนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว ในโลกของ AI การเรียนรู้แบบถ่ายโอนถูกใช้เพื่อทำให้แบบจำลองฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในงานที่ตั้งใจไว้

46. การเรียนรู้แบบไม่มีผู้ควบคุม

เหมือนนักสำรวจที่มีจิตวิญญาณเสรีการเรียนรู้แบบไม่มีผู้ควบคุมคืออัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่แบบจำลองไม่มีครูหรือผู้ฝึกสอนที่ให้คำตอบชัดเจน แต่จะคัดกรองข้อมูล ค้นหาแบบแผน และทำความเข้าใจด้วยตัวเอง มันถูกใช้สำหรับงานเช่นการจัดกลุ่มข้อมูลที่คล้ายกันหรือลดความซับซ้อนของข้อมูล

47. ความจริงเสมือน—VR

เคาะ เคาะ ความเป็นจริงเสมือนมาที่ประตูคุณแล้ว! ด้วยความช่วยเหลือของ AI มันจะพาคุณเดินทางจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคุณไปสู่โลกที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ด้วยชุดหูฟัง VR คุณสามารถเดินบนดาวอังคาร ต่อสู้กับมังกร—หรืออาจจะเข้าร่วมทัวร์ Eras ของ Taylor Swift ในวันหนึ่ง—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากห้องของคุณเลย 🕺

48. ปัญญาประดิษฐ์ที่อ่อนแอ—ปัญญาประดิษฐ์แคบ

ปัญญาประดิษฐ์อ่อน หรือที่เรียกว่า AI เฉพาะทาง คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในห้อง เปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญเสมือนจริงที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อจัดการงานเฉพาะอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะเกมหมากรุกหรือการจดจำใบหน้าในภาพถ่าย แม้ว่ามันจะเก่งกาจในขอบเขตที่เชี่ยวชาญ แต่มันจะไม่ก้าวเข้าสู่โลกของปัญญาทั่วไปของมนุษย์

49. XAI—ปัญญาประดิษฐ์ที่อธิบายได้

เอไอที่สามารถอธิบายได้ (Explainable AI) คือรูปแบบพิเศษของปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อแสดงให้เราเห็นกลไกและกระบวนการตัดสินใจภายในของเอไอ ด้วย XAI คุณไม่จำเป็นต้องเดาอีกต่อไปว่าทำไมเอไอจึงเลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้—มันบอกคุณเอง ความโปร่งใสนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาสำคัญอย่างการแพทย์ การเงิน และรถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งเราจำเป็นต้องเข้าใจและไว้วางใจในการตัดสินใจของเอไอ

50. การเรียนรู้แบบไม่ใช้ตัวอย่าง

การเรียนรู้แบบไม่ใช้ตัวอย่าง (Zero-shot learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่ชาญฉลาด ซึ่งแบบจำลอง AI สามารถเรียนรู้ที่จะจดจำวัตถุหรือแนวคิดได้โดยไม่ต้องมีตัวอย่างก่อนหน้า แทนที่จะแสดงภาพสัตว์หายากนับไม่ถ้วนให้ดู พวกมันสามารถระบุสัตว์เหล่านั้นได้แม้ว่าจะไม่เคยเห็นมาก่อน คุณกำลัง สอนให้ AI คิดได้แบบฉับไว ทำให้มันสามารถปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในสถานการณ์ที่วิธีการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมอาจล้มเหลว 🦾

สำรวจขอบเขตของปัญญาประดิษฐ์ด้วย ClickUp!

ในที่สุดคุณก็ผ่านเขาวงกตของคำศัพท์ AI ที่ทันสมัยมาได้! เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราต้องปลูกฝังทัศนคติของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความเต็มใจที่จะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ

ด้วยการกระทำเช่นนี้ เราสามารถรักษาความเกี่ยวข้องและกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการกำหนดอนาคต ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น ClickUp คุณสามารถก้าวทันนวัตกรรมและกลายเป็นผู้นำทางในโลกของ AI ได้ ปรับตัว เรียนรู้ และพัฒนาไปกับบัญชี ClickUpและขยายธุรกิจและความทะเยอทะยานทางอาชีพของคุณ! ☘️