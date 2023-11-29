พจนานุกรม AI สุดยอด: 50 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

ณ ตอนนี้ เราทุกคนได้เห็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และบทบาทของมันในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชีวิตเราแล้ว ตั้งแต่การแพทย์ การเงิน การขนส่ง ไปจนถึงความบันเทิง AI ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังการก้าวหน้าที่น่าทึ่งมากมาย และมันอาจทำให้เราตามไม่ทันได้!
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เรียนหรือเพียงแค่คนทั่วไปที่อยากรู้อยากเห็นและไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การทำความเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับ AI อาจเหมือนกับการสำรวจดินแดนแปลกใหม่ คุณถูกล้อมรอบด้วยวลีใหม่ๆ คำศัพท์เฉพาะ และแนวคิดต่างๆ ตั้งแต่โมเดลภาษาขนาดใหญ่และโครงข่ายประสาทเทียม ไปจนถึงโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้อาจไม่มีความหมายในทันที
เมื่อคำนึงถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การใช้เวลาศึกษาพจนานุกรมที่กระชับเพื่อทำความเข้าใจคำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ไม่คุ้นเคยจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า
เราได้คัดสรร 50 คำศัพท์สำคัญที่ต้องรู้ในอภิธานศัพท์ AI นี้ เพื่อมอบพื้นฐานความรู้ที่มั่นคงในด้านนี้ให้กับคุณ เมื่ออ่านบทความนี้จบ คุณจะคุ้นเคยกับศัพท์เฉพาะของ AI สามารถเข้าใจความหมายและผลกระทบของมัน และอาจนำศักยภาพของ AI ไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัวของคุณได้อีกด้วย!
A–F: จากอะแดปเตอร์สู่การปรับแต่งขั้นสุดท้าย
มาเริ่มกันที่คำศัพท์ AI สำคัญในช่วง A ถึง F ที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจสาขาที่ซับซ้อนนี้ได้ดีขึ้นอย่างมาก
1. อะแดปเตอร์
อะแดปเตอร์คือโครงสร้างที่ช่วยถ่ายโอนการเรียนรู้ไปยังโมเดล AI ใหม่โดยการเชื่อมต่อชั้นของโมเดลที่มีอยู่เข้าด้วยกัน วัตถุประสงค์คือเพื่อให้โมเดลสามารถเปลี่ยนไปทำงานใหม่ได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ โมดูลอะแดปเตอร์ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และพื้นที่จัดเก็บโดยการนำโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วมาใช้ซ้ำสำหรับงานต่างๆ เช่น การสนทนากับคอมพิวเตอร์ การแปลจากภาษาพื้นฐานทั่วไปไปยังภาษาใหม่ หรือการขับเคลื่อนหุ่นยนต์
2. อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์
อัลกอริทึม AI หมายถึงการเขียนโปรแกรมเฉพาะที่บอกให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างอิสระ มันประกอบด้วยคำแนะนำหรือกฎที่เป็นขั้นตอนซึ่งช่วยให้ระบบ AI สามารถประมวลผลข้อมูลดิบ ตัดสินใจ และเรียนรู้จากข้อมูลนั้นได้ คุณประทับใจกับความสามารถของ AI ในการเข้าใจภาษา จำใบหน้า เล่นหมากรุก หรือแม้กระทั่งขับรถได้หรือไม่? อัลกอริทึมคือสมองของมันนั่นเอง! 🧠
3. ความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์
ความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์ (AI safety) เป็นสาขาที่มีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมของเราไม่เพียงแต่ฉลาดเท่านั้น แต่ยังมีความประพฤติที่ดีและมีน้ำใจดี แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยก็ตาม คำนี้หมายถึงหลักการ การปฏิบัติ และการวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาการออกแบบ การสร้าง และการนำไปใช้ของระบบปัญญาประดิษฐ์ วัตถุประสงค์คือการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ผลลัพธ์ที่ไม่เชื่อถือได้ ผลกระทบที่ไม่ตั้งใจ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อมนุษยชาติ
4. ปัญญาประดิษฐ์
วิวัฒนาการดิจิทัลของสติปัญญาของมนุษย์นั้นคล้ายคลึงกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) AI ครอบคลุมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ ระบบสามารถคิด เรียนรู้ และดำเนินการ ที่ปกติต้องใช้สติปัญญาของมนุษย์—แต่ในระดับและด้วยความเร็วที่ทำให้เราซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาต้องอิจฉา
5. ระบบอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติหมายถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อดำเนินงานที่ซ้ำซากและกระบวนการทางธุรกิจโดยอัตโนมัติ—เน้นที่ประสิทธิภาพในการทำงานและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานด้วยมือ
ClickUp Automationsเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการสำรวจความสามารถในการทำงานอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย มันช่วยให้คุณ ตั้งค่าทริกเกอร์และเงื่อนไขเพื่อทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำตั้งแต่การส่งอีเมลหาลูกค้าเป้าหมายการอัปเดตสถานะ ไปจนถึงงานธุรการ ทั้งหมดนี้ทำได้ในไม่กี่คลิก ด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแบบกำหนดเองในชุดเครื่องมือของคุณ คุณจะประหลาดใจว่าสามารถประหยัดเวลาและความพยายามได้มากเพียงใดในขณะที่ยังคงรักษาโครงการและรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
6. ปัญญาประดิษฐ์กล่องดำ
AI กล่องดำ หรือ BAI หมายถึงแบบจำลอง AI ที่ไม่โปร่งใสมากนักเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจของมัน ทั้งผู้ใช้และนักออกแบบต่างประสบปัญหาในการเข้าใจหรือตีความการทำงานภายในหรือกระบวนการตัดสินใจของมัน ซึ่งแตกต่างจากแบบจำลองกล่องขาวที่สามารถเข้าใจได้ง่าย การขาดความโปร่งใสนี้อาจทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความเป็นไปได้ของอคติ ทำให้ BAI ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสาขาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การทหารหรือการดูแลสุขภาพ
7. ข้อมูลขนาดใหญ่
บิ๊กดาต้า หมายถึง ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนซึ่งมีปริมาณมากเกินกว่าที่จะประมวลผลหรือวิเคราะห์ได้ด้วยเครื่องมือจัดการข้อมูลแบบดั้งเดิม คุณจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก รูปแบบ และแนวโน้มที่มีคุณค่าจากข้อมูลเหล่านั้น ในทางกลับกัน บิ๊กดาต้าจะถูกนำไปใช้ในการฝึกฝน AI จึงเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 🤝
8. แชทจีพีที
ChatGPT คือเพื่อนสนทนาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ออกแบบมาเพื่อมีส่วนร่วมในการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและให้ข้อมูลในหัวข้อต่างๆ หลากหลาย มันตอบสนองโดยการตอบคำถาม ให้คำอธิบาย และเสนอข้อมูลเชิงลึก ChatGPT ได้รับการฝึกฝนโดยใช้การเรียนรู้แบบมีผู้สอนและการเรียนรู้แบบเสริมแรงจากข้อเสนอแนะของมนุษย์หรือ RLHF ซึ่งทำให้มันเป็นเครื่องมือ AIที่หลากหลายและสามารถโต้ตอบได้เหมือนมนุษย์
หากคุณชอบวิธีการนี้ คุณสามารถลองดูทางเลือกอื่นของ ChatGPTได้เช่นกัน — หรือบางทีคุณอาจชอบคำแนะนำสำเร็จรูปของClickUpที่ช่วยดึงคำตอบที่ชาญฉลาดจากเครื่องมือเหล่านี้!
9. แชทบอท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชาญฉลาดซึ่งพร้อมพูดคุยเสมอ พร้อมตอบคำถามและช่วยเหลือในงานเฉพาะด้าน—นั่นคือแชทบอทมันคือฮีโร่ผู้ไม่เป็นที่รู้จักของการสนับสนุนลูกค้าและการค้นหาข้อมูลโดยมีจุดประสงค์หลักคือการสื่อสารกับภาษาของมนุษย์
ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณเพลิดเพลินกับข้อความแนะนำจากบริการสตรีมมิ่งหรือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ คุณอาจกำลังสัมผัสกับเวทมนตร์ของบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI!
10. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนา
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา (Conversational AI) คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้เครื่องจักร เช่น แชทบอท ผู้ช่วยเสมือน และแอปพลิเคชันที่ใช้เสียงคล้ายมนุษย์อื่นๆ สามารถสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์ เทคโนโลยี AI นี้ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และพลังการประมวลผลขั้นสูงในหลากหลายบริบทและภาษา เพื่อทำหน้าที่ที่หลากหลาย เช่น การจดจำบทเพลงหรือการสั่งแซนด์วิชให้คุณ! 🥪
11. การเพิ่มข้อมูล
การเพิ่มปริมาณข้อมูล (Data augmentation) คือการจัดการและขยายข้อมูลที่มีอยู่ของคุณอย่างมีทักษะ การปฏิบัตินี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เนื่องจากช่วยเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนโมเดล เป้าหมายคือการเสริมศักยภาพให้กับอัลกอริทึมโดยมอบตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้นให้เรียนรู้
12. การเรียนรู้เชิงลึก
การเรียนรู้เชิงลึกคือ สมองที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติ AI มันเป็นส่วนย่อยของระบบการเรียนรู้ของเครื่องที่มุ่งเลียนแบบโครงสร้างของสมองมนุษย์ โดยใช้เครือข่ายประสาทเทียมที่มีหลายชั้นเพื่อประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกสามารถจดจำรูปแบบ ทำนาย และเรียนรู้งานที่ซับซ้อนได้ ซึ่งได้ปฏิวัติวงการต่างๆ เช่น การจดจำใบหน้าและการพูด และการขับขี่อัตโนมัติ
13. ปัญญาประดิษฐ์ที่มีจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์ที่มีจริยธรรม (Ethical AI) เป็นสาขาที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเข็มทิศทางศีลธรรมของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในลักษณะที่ให้ความสำคัญกับความยุติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการเคารพในคุณค่าและสิทธิของมนุษย์ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการเลือกปฏิบัติ
14. ปรับแต่งอย่างละเอียด
การปรับแต่งให้เหมาะสมเป็นการฝึกอบรมเฉพาะทางของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับงานหรือโดเมนเฉพาะ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถให้บริการในด้านเหล่านั้นได้อย่างเชี่ยวชาญ
G–L: จากปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สู่โมเดลภาษาขนาดใหญ่
คุณจะพบคำศัพท์ต่อไปนี้บ่อยครั้งในช่วง G-L ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ AI ของคุณ
15. ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ GenAI หมายถึงโมเดล AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ เช่น ภาพถ่ายหรือข้อความ โดยสะท้อนรูปแบบและลักษณะที่ได้จากการฝึกฝนข้อมูล โมเดลเหล่านี้สามารถสร้างผลงานได้หลากหลายตั้งแต่ศิลปะที่สร้างสรรค์ไปจนถึงบทความที่ให้ข้อมูล โดยไม่ต้องใช้โค้ด ซึ่งเป็นเหตุผลที่เครื่องมือ GenAIกลายเป็นผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับมืออาชีพมากมาย
ในบรรดาเครื่องมือ AI ที่เน้นประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุดClickUpโดดเด่นด้วยฟังก์ชันการทำงานของ AI ที่สร้างเนื้อหาได้ ผู้ช่วยเขียนที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย ClickUp AIสามารถสร้างข้อความที่มีหัวข้อและตารางที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้าในหัวข้อใดก็ได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแผนการเข้าสู่ตลาด เขียนอีเมลถึงลูกค้าสรุปรายงานข้อบกพร่อง หรือจัดตารางการแข่งขันเพื่อสร้างทีม เครื่องมือนี้ได้รับการปรับแต่งและทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จึงให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ด้วยเทมเพลตติดตาม KPI สำหรับ AI สร้างสรรค์ของ ClickUp คุณสามารถวัดผลกระทบของการใช้ AI ในด้านต่างๆ เช่น การสร้างเนื้อหาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้!
16. อัลกอริทึมพันธุกรรม
อัลกอริทึมทางพันธุกรรม หรือ GA เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการที่ใหญ่กว่า ซึ่งทำงานคล้ายกับการวิวัฒนาการทางดิจิทัล GA นำเสนอเทคนิคการคำนวณที่ได้แรงบันดาลใจจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้แนวคิดภายในวิวัฒนาการทางชีววิทยา เช่น การกลายพันธุ์และการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด 🐒
อัลกอริทึมเหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาและการเรียนรู้ของเครื่อง
17. GPT-3
GPTs หรือ Generative Pre-trained Transformers เป็นกลุ่มของโมเดลภาษาที่พัฒนาโดย Open AI ซึ่งใช้โครงข่ายประสาทเทียมเป็นพื้นฐาน
GPT-3 ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโมเดลที่ล้ำหน้าที่สุดในยุคของมัน ด้วยขนาดคำศัพท์ถึง 175,000 ล้านคำ ความสามารถของมันอยู่ที่การถอดรหัสและผลิตข้อความที่เหมือนมนุษย์ ทำให้เป็นทรัพยากรที่หลากหลายสำหรับงานภาษาธรรมชาติต่าง ๆ ตั้งแต่แชทบอท การสร้างเนื้อหา ไปจนถึงการแปลภาษา และอื่น ๆ อีกมากมาย
18. GPT-4
GPT-4 เป็นโมเดลมัลติโมดัลที่มีความซับซ้อนและผ่านการฝึกฝนมากกว่าโมเดลรุ่นก่อนหน้า มันสามารถทำงานกับข้อมูลทั้งในรูปแบบข้อความและภาพ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ที่ซับซ้อน—ลองนึกถึงการร่วมมือกับมันในการประพันธ์ดนตรี เขียนบทภาพยนตร์ หรือแม้กระทั่งเลียนแบบสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
19. ภาพหลอน
ในบริบทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาการหลอนเกิดขึ้นเมื่อระบบสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกัน หรือไร้ความหมาย โดยทั่วไปเกิดจากข้อผิดพลาดหรือข้อจำกัดในการฝึกฝน ความเข้าใจ หรือความสามารถในการประมวลผลของระบบ อาการนี้เป็นเหมือนปัญหาเล็กน้อยที่อาจทำให้ระบบ AI ไม่เชื่อถือได้
20. ภาษาการประมวลผลข้อมูล—IPL
พัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1950 ภาษาการประมวลผลข้อมูล หรือ IPL เป็นหนึ่งในภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงแรกๆ สำหรับการจัดการข้อมูลและการประมวลผลสารสนเทศ ปัจจุบัน IPLs เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับแต่ละแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์
21. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง—IoT
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ IoT ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายของวัตถุดิจิทัลที่ฝังอยู่ในโลกกายภาพของเรา เป็นเครือข่ายของอุปกรณ์อัจฉริยะ ตั้งแต่สิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ ไปจนถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่สามารถรวบรวม แลกเปลี่ยน และดำเนินการตามข้อมูลได้ เมื่อผสานรวมกับ AI เครื่องจักร IoT จะแสดงความสามารถในการคาดการณ์การบำรุงรักษาที่ดียิ่งขึ้น
22. ระบบฐานความรู้—KBS
คิดถึงระบบความรู้หรือ KBS เป็นเหมือนนักปราชญ์เสมือนจริง มันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พึ่งพาฐานความรู้แหล่งเก็บข้อมูลและกฎเกณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในโดเมนเฉพาะ มันช่วยในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่นClickUp Docsที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถทำหน้าที่เป็นฐานความรู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจได้ ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถสรุปเนื้อหาที่ยาวให้สั้นลงเพื่อช่วยให้คุณดูดซับข้อมูลและตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถสกัดข้อมูลการกระทำจากบันทึกการประชุมและกระบวนการทำงานได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยรวม
23. โมเดลภาษาขนาดใหญ่—LLM
ยักษ์ใหญ่ทางภาษาในโลกของ AI คือ Large Language Model หรือ LLM ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลัง สร้างขึ้นจากข้อมูลจำนวนมากและอัลกอริทึมที่ซับซ้อน ทำให้สามารถเข้าใจ สร้าง และจัดการภาษาของมนุษย์ได้อย่างยอดเยี่ยม
จันทร์–ศุกร์: จากแมชชีนเลิร์นนิงสู่ระบบที่ใช้กฎเกณฑ์
ต่อไปในส่วนของคำศัพท์ M-R AI เราจะสำรวจแนวคิดเช่น แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง และโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งเป็นแกนกลางของระบบ AI ขั้นสูงมากมาย
24. การเรียนรู้ของเครื่อง
การเรียนรู้ของเครื่องเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนอัลกอริทึมด้วยข้อมูลเพื่อให้สามารถจดจำรูปแบบและตัดสินใจได้ เมื่ออัลกอริทึมได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลมากขึ้นกระบวนการแยกแยะของมันจะดีขึ้น ทำให้มีทักษะมากขึ้นในงานที่ตั้งใจไว้ เปรียบเสมือนการสอนคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้และปรับตัวได้ด้วยตัวเอง
25. การสร้างภาษาธรรมชาติ—NLG
การสร้างภาษาธรรมชาติ หรือระบบ NLG นำข้อเท็จจริง ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ มาแปลงเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกัน สร้างรายงาน บทความ และเนื้อหาที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ง่าย เทคโนโลยีนี้ขับเคลื่อนการสร้างรายงานอัตโนมัติและการตอบสนองที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
26. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ—NLP
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ NLP เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ ตีความ และตอบสนองต่อภาษาของมนุษย์ได้ โดยใช้แนวคิดขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึก เพื่อปรับปรุงการตีความให้ดียิ่งขึ้น
นี่คือการสาธิตการทำงานของ NLP ใน ClickUp—แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อ:
- การแจ้งเตือนแบบเลื่อนเตือน
- กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด/กำหนดส่งของงาน
- เพิ่มหรือแก้ไขรายการเวลาด้วยตนเอง
ชุดคุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณติดตามการประชุมและปฏิทินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการวันของคุณโดยไม่มีการแจ้งเตือนที่น่ารำคาญ!
27. เครือข่ายประสาทเทียม
เครือข่ายประสาทเทียมเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสมองมนุษย์ ประกอบด้วยชั้นของโหนดที่เชื่อมต่อกันซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกและการจดจำรูปแบบ
28. ปัญญาประดิษฐ์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด
การพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเป็นวิธีที่ใครก็ตามที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดสามารถสร้างแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ได้ ด้วย AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถใช้การกำหนดค่าแบบภาพและกราฟิกเพื่อสร้างแอปพลิเคชัน AI ได้ โดยทั่วไปแล้ว ทุกอย่างเกี่ยวกับการทำให้เทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
29. โอเพ่น เอไอ
Open AI เป็นบริษัทวิจัยปัญญาประดิษฐ์ของอเมริกาและเป็นเบื้องหลังนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการอย่าง GPT-3 และ GPT-4 บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และใช้งานง่ายเมื่อไม่นานมานี้ได้เปิดตัวGPTs ซึ่งเป็นผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับบทบาทและวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้
30. การรู้จำอักขระด้วยแสง—OCR
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคนนี้จะเปลี่ยนกระดาษให้เป็นพิกเซล OCR สแกนทั้งข้อความที่พิมพ์และเขียนด้วยลายมือ แปลงเป็นข้อความที่เครื่องอ่านได้ เครื่องมือ CR สมัยใหม่ใช้ AI เพื่อทำให้เนื้อหาบนกระดาษแก้ไขและค้นหาได้ง่าย แม้กระทั่งการประมวลผลอัตโนมัติด้วยความสามารถในการอ่านแบบสรุปและเข้าใจบริบท
31. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพิ่มประสิทธิภาพคือการปรับแต่งโมเดล AI ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง กระบวนการผลิต หรือห่วงโซ่อุปทานเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพมีเป้าหมายเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ ทุกอย่างเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด ลดต้นทุนให้น้อยที่สุด และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
32. การฝึกอบรมเบื้องต้น
การฝึกอบรมเบื้องต้นคือขั้นตอนแรกที่แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้พื้นฐานของการทำภารกิจเฉพาะ เช่น การเรียนรู้ตัวอักษรก่อนที่จะเขียนประโยคเต็ม แบบจำลองจะถูกเปิดเผยต่อชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจภาษาและรูปแบบต่างๆ สิ่งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับแต่งให้ละเอียด ซึ่งพวกเขาจะฝึกฝนเพื่อเชี่ยวชาญในภารกิจเฉพาะ
33. คำสั่ง
ข้อความกระตุ้น (Prompt) คือข้อมูลนำเข้าหรือคำถามที่โมเดล AI ใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายและสอดคล้องกับบริบท โดยข้อความกระตุ้นสามารถมีได้ตั้งแต่คำถามง่าย ๆ เช่น แปลประโยคนี้เป็นภาษาฝรั่งเศส ไปจนถึงคำขอที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับนักสืบที่ไขปริศนา 🕵️
การใช้คำสั่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการได้รับคำตอบที่มีประโยชน์จาก AI คุณต้องใช้คำพูดที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบสามารถประมวลผลตามสไตล์การประมวลผลของระบบได้
การกังวลกับคำแนะนำไม่ใช่เรื่องอีกต่อไปด้วย ClickUp AI! แพลตฟอร์มนี้ตั้งใจนำเสนอคำแนะนำเฉพาะบทบาทมากกว่า 100 แบบและคำสั่ง AI ที่กระตุ้นการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการและความชอบของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ คุณสามารถแนะนำใหม่เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ได้อีกด้วย!
34. การให้เหตุผล
การให้เหตุผลในปัญญาประดิษฐ์เป็นพลังทางปัญญาที่ขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถให้เหตุผลได้โดยอาศัยตรรกะ กฎและรูปแบบที่ตั้งไว้ หรือสามัญสำนึก แต่โมเดลหลายตัวก็ได้รับการฝึกฝนให้ใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยหรือแบบลำดับขั้นเช่นกัน
35. การเรียนรู้แบบเสริมแรง
การเรียนรู้แบบเสริมแรง (Reinforcement Learning) เปรียบเสมือนการสอนกลเม็ดใหม่ให้กับสุนัข แต่แทนที่จะคาดหวังขนม AIจะเรียนรู้ผ่านรางวัลและการลงโทษ ตัวแทน AI จะสำรวจสภาพแวดล้อม และเมื่อมันทำการเคลื่อนไหวที่ดี มันจะได้รับ การตบหลังเสมือนจริง—รางวัล และเมื่อมันทำผิดพลาด มันจะเผชิญกับ การตบข้อมือดิจิทัล—การลงโทษ เมื่อเวลาผ่านไป มันจะคิดค้นแผนการเล่นที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มสิ่งดีๆ ให้มากที่สุด
36. หุ่นยนต์
นี่คือการผสมผสานที่น่าหลงใหลระหว่างวิศวกรรมศาสตร์, ความฉลาดของคอมพิวเตอร์, และปัญญาประดิษฐ์ ที่ทำให้หุ่นยนต์มีชีวิตขึ้นมาได้. สิ่งมหัศจรรย์ทางกลไกเหล่านี้สามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่เครื่องดูดฝุ่นที่ช่วยเหลือคุณไปจนถึงเพื่อนที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ในอนาคต. ทั้งหมดนี้คือการมอบความรู้สึกของการกระทำให้กับเครื่องจักร ทำให้พวกมันกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสาขาต่าง ๆ เช่น การผลิต, การดูแลสุขภาพ, และแม้กระทั่งการสำรวจอวกาศ. 🤖
37. ระบบที่ใช้กฎเกณฑ์
ระบบที่ใช้กฎเกณฑ์อาศัยกฎและตรรกะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในการตัดสินใจและดำเนินการต่างๆ เปรียบเสมือนมีคู่มือที่ระบบ AI ปฏิบัติตามคำแนะนำและเงื่อนไขเฉพาะเพื่อสรุปหรือดำเนินการ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันรักษาความปลอดภัยในบ้านอัจฉริยะ หากเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว—เงื่อนไข—มันจะส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของเจ้าของบ้าน—การกระทำ
S–Z: จากอัลกอริทึมการค้นหาสู่การเรียนรู้แบบไม่ใช้ตัวอย่าง
ส่วนสุดท้ายของอภิธานศัพท์ปัญญาประดิษฐ์ของเราครอบคลุมคำศัพท์ตั้งแต่ S ถึง Z
38. อัลกอริทึมการค้นหา
นี่คือกระบวนการทีละขั้นตอนที่ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะภายในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น ClickUp ใช้อัลกอริธึมขั้นสูงสำหรับฟีเจอร์การค้นหาแบบสากลช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางผ่านงานและข้อมูลที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
39. แผนที่จัดระเบียบตนเอง—SOM
ลองนึกภาพแผนที่จัดระเบียบตนเองหรือ SOM เป็นผู้จัดระเบียบข้อมูลในโลกของ AI พวกเขาได้รับการฝึกฝนให้แสดงข้อมูลที่มีมิติสูงในรูปแบบที่ง่ายขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาลักษณะภูมิประเทศดั้งเดิมไว้ แนวคิดคือการทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้น
40. การวิเคราะห์ความรู้สึก
การวิเคราะห์ความรู้สึกเป็นเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการถอดค่าโทนของประโยค ซึ่งอาจเป็นบวก ลบ หรือเป็นกลาง ธุรกิจมักใช้เพื่อวิเคราะห์โพสต์ในโซเชียลมีเดียรีวิว หรือบทความข่าว และจับความคิดเห็นที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน
41. การแปลงเสียงเป็นข้อความ
เทคโนโลยีสุดล้ำที่ฟังเสียงของคุณและแปลงสิ่งที่คุณพูดให้เป็นข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ—ง่ายแค่นี้เอง ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อความด้วยเสียงการถอดเสียงการประชุม หรือการใช้คำสั่งเสียงกับอุปกรณ์ของคุณ การแปลงเสียงเป็นข้อความช่วยให้การสื่อสารและการป้อนข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
42. ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
มักถูกเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) หรือปัญญาประดิษฐ์เชิงลึก (Deep AI) ปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง (Strong AI) คือระดับสูงสุดของปัญญาประดิษฐ์ มันมีความฉลาดคล้ายมนุษย์และสามารถเข้าใจ เรียนรู้ ใช้เหตุผล และประยุกต์ใช้ความรู้ในหลากหลายงานได้อย่างไม่แตกต่างจากมนุษย์ Strong AI เป็นแนวคิดที่กว้าง ไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตัวอย่างของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งอย่างน่าสงสัยคือ ClickUp's AI Writing Assistant. มันไม่ได้เน้นเพียงแค่การสร้างเนื้อหาในขอบเขตเดียว — คุณสามารถใช้มันเพื่อรับการสนับสนุนการเขียนแบบเรียลไทม์, สรุปข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ, ปรับปรุงไวยากรณ์และน้ำเสียงของข้อความ,และคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารธุรกิจที่มีประสบการณ์หรือเจ้าของกิจการใหม่, เครื่องมือนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องมีเพื่อการเขียนที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ.
43. เครื่องสร้างภาพจากข้อความ
นี่คือเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังซึ่งสามารถสร้างภาพจากคำอธิบายหรือข้อมูลนำเข้าที่เป็นข้อความได้Midjourneyเป็นตัวอย่างที่ดีของเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความ
44. ข้อความเป็นเสียงพูด
ตรงกันข้ามกับการแปลงเสียงเป็นข้อความ การแปลงข้อความเป็นเสียงจะเปลี่ยนข้อความที่เขียนให้กลายเป็นคำพูด ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาหรือผู้ช่วยเสมือนที่อ่านข้อความของคุณออกเสียง การแปลงข้อความเป็นเสียงทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้และทำให้การสื่อสารครอบคลุมมากขึ้น เช่นเดียวกับ นักเล่าเรื่อง AI
45. การเรียนรู้แบบถ่ายโอน
นี่คือเทคนิคที่แบบจำลอง AI ใช้ความรู้ที่ได้รับจากงานหนึ่งเพื่อทำให้งานอื่นดีขึ้น แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง พวกมันจะสร้างบนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว ในโลกของ AI การเรียนรู้แบบถ่ายโอนถูกใช้เพื่อทำให้แบบจำลองฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในงานที่ตั้งใจไว้
46. การเรียนรู้แบบไม่มีผู้ควบคุม
เหมือนนักสำรวจที่มีจิตวิญญาณเสรีการเรียนรู้แบบไม่มีผู้ควบคุมคืออัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่แบบจำลองไม่มีครูหรือผู้ฝึกสอนที่ให้คำตอบชัดเจน แต่จะคัดกรองข้อมูล ค้นหาแบบแผน และทำความเข้าใจด้วยตัวเอง มันถูกใช้สำหรับงานเช่นการจัดกลุ่มข้อมูลที่คล้ายกันหรือลดความซับซ้อนของข้อมูล
47. ความจริงเสมือน—VR
เคาะ เคาะ ความเป็นจริงเสมือนมาที่ประตูคุณแล้ว! ด้วยความช่วยเหลือของ AI มันจะพาคุณเดินทางจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคุณไปสู่โลกที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ด้วยชุดหูฟัง VR คุณสามารถเดินบนดาวอังคาร ต่อสู้กับมังกร—หรืออาจจะเข้าร่วมทัวร์ Eras ของ Taylor Swift ในวันหนึ่ง—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากห้องของคุณเลย 🕺
48. ปัญญาประดิษฐ์ที่อ่อนแอ—ปัญญาประดิษฐ์แคบ
ปัญญาประดิษฐ์อ่อน หรือที่เรียกว่า AI เฉพาะทาง คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในห้อง เปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญเสมือนจริงที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อจัดการงานเฉพาะอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะเกมหมากรุกหรือการจดจำใบหน้าในภาพถ่าย แม้ว่ามันจะเก่งกาจในขอบเขตที่เชี่ยวชาญ แต่มันจะไม่ก้าวเข้าสู่โลกของปัญญาทั่วไปของมนุษย์
49. XAI—ปัญญาประดิษฐ์ที่อธิบายได้
เอไอที่สามารถอธิบายได้ (Explainable AI) คือรูปแบบพิเศษของปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อแสดงให้เราเห็นกลไกและกระบวนการตัดสินใจภายในของเอไอ ด้วย XAI คุณไม่จำเป็นต้องเดาอีกต่อไปว่าทำไมเอไอจึงเลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้—มันบอกคุณเอง ความโปร่งใสนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาสำคัญอย่างการแพทย์ การเงิน และรถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งเราจำเป็นต้องเข้าใจและไว้วางใจในการตัดสินใจของเอไอ
50. การเรียนรู้แบบไม่ใช้ตัวอย่าง
การเรียนรู้แบบไม่ใช้ตัวอย่าง (Zero-shot learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่ชาญฉลาด ซึ่งแบบจำลอง AI สามารถเรียนรู้ที่จะจดจำวัตถุหรือแนวคิดได้โดยไม่ต้องมีตัวอย่างก่อนหน้า แทนที่จะแสดงภาพสัตว์หายากนับไม่ถ้วนให้ดู พวกมันสามารถระบุสัตว์เหล่านั้นได้แม้ว่าจะไม่เคยเห็นมาก่อน คุณกำลัง สอนให้ AI คิดได้แบบฉับไว ทำให้มันสามารถปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในสถานการณ์ที่วิธีการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมอาจล้มเหลว 🦾
สำรวจขอบเขตของปัญญาประดิษฐ์ด้วย ClickUp!
ในที่สุดคุณก็ผ่านเขาวงกตของคำศัพท์ AI ที่ทันสมัยมาได้! เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราต้องปลูกฝังทัศนคติของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความเต็มใจที่จะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
ด้วยการกระทำเช่นนี้ เราสามารถรักษาความเกี่ยวข้องและกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการกำหนดอนาคต ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น ClickUp คุณสามารถก้าวทันนวัตกรรมและกลายเป็นผู้นำทางในโลกของ AI ได้ ปรับตัว เรียนรู้ และพัฒนาไปกับบัญชี ClickUpและขยายธุรกิจและความทะเยอทะยานทางอาชีพของคุณ! ☘️