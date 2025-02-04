บล็อก ClickUp

11 เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2025

4 กุมภาพันธ์ 2568

การถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอที่ยาวต้องใช้ความพยายามอย่างมาก การหยุด-พิมพ์-ย้อนกลับ เป็นวงจรที่ใช้เวลาการจดบันทึกในที่ประชุม, เว็บสัมมนา, การสัมภาษณ์, หรือการบรรยายก็เช่นกัน คุณมักจะพบว่าตัวเองพยายามตามผู้พูดไม่ทันและพลาดรายละเอียดสำคัญ

โชคดีที่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้นำไปสู่เครื่องมือถอดความที่สามารถจัดการการจดบันทึกได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที—ช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญกว่า ⏳

แต่ประเด็นคือ: มีเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ให้เลือกมากมาย แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะและความแม่นยำที่แตกต่างกัน การสำรวจตัวเลือกมากมายเหล่านี้อาจทำให้รู้สึกสับสนได้

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ เราได้รวบรวมรายชื่อเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุด 11 อันดับ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อให้คุณพบเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

⏰ สรุป 60 วินาที

เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานของคุณ เราได้คัดสรอลิสต์ตัวเลือกที่ดีที่สุด 11 รายการไว้ให้คุณ:

  • ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความการประชุมและระบบอัตโนมัติของงาน
  • Trint – เหมาะที่สุดสำหรับนักข่าวและทีมสื่อ
  • TranscribeMe – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงด้วย AI แบบไฮบริดและมนุษย์
  • Otter.ai – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมสด
  • เทมิ – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่รวดเร็วและราคาประหยัด
  • Sonix – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษา
  • Transkriptor – เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจและทีมงานทั่วโลก
  • ไฟร์ฟลายส์.ai – เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายและการตลาด
  • Verbit – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงทางกฎหมายและการศึกษา
  • Scribie – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่แก้ไขโดยมนุษย์ด้วยความแม่นยำสูง
  • โนวา เอ. ไอ. – เหมาะที่สุดสำหรับการทำซับไตเติลวิดีโอและนักสร้างสรรค์เนื้อหา

การถอดเสียงด้วย AI คืออะไร และทำงานอย่างไร?

การถอดเสียงด้วย AI คือกระบวนการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อแปลงเนื้อหาเสียงและวิดีโอเป็นข้อความ ซึ่งแตกต่างจากการถอดเสียงด้วยมือที่บุคคลต้องฟังและพิมพ์สิ่งที่ได้ยิน เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI จะทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์

เครื่องมือเหล่านี้ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง, และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูลทางภาษาเพื่อจดจำและถอดเสียงคำพูด

นี่คือรายละเอียดง่าย ๆ ของวิธีการทำงานของพวกเขา:

  • อินพุตเสียง: คุณอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอของคุณไปยังเครื่องมือถอดเสียง
  • การประมวลผล: เครื่องมือ AI วิเคราะห์ไฟล์และแปลงเป็นคำ
  • ข้อความแสดงผล: คุณจะได้รับข้อความเวอร์ชัน (หรือบทถอดความ) ของเนื้อหาที่คุณอัปโหลด พร้อมสำหรับการตรวจสอบ แก้ไข และแชร์

สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI

เครื่องมือถอดเสียง AI ที่ "ดีที่สุด" ไม่เหมือนกันสำหรับทุกคน คุณต้องพิจารณาความต้องการเฉพาะของคุณเมื่อทำการเลือก นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อคุณจำกัดการค้นหาของคุณ:

  • ความถูกต้อง: เครื่องมือควรถอดเสียงภาษาที่คุณชื่นชอบ, สำเนียง, และคำศัพท์เฉพาะของคุณได้ ตรวจสอบคำอธิบายสินค้าและรีวิวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เครื่องมือที่เหมาะสม
  • การปรับแต่ง: หากคุณอยู่ในสาขาเฉพาะทาง ตรวจสอบว่าเครื่องมือนี้อนุญาตให้คุณเพิ่มคำศัพท์ที่กำหนดเองได้หรือไม่
  • ภาษา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับทุกภาษาที่คุณต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานกับหลายภาษา
แสดงผลเนื้อหาของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบในกว่า 10 ภาษา ด้วยการใช้การดำเนินการแปลใน ClickUp AI
แสดงผลเนื้อหาของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบในกว่า 10 ภาษา ด้วยการใช้การดำเนินการแปลใน ClickUp AI
  • การแก้ไขและการทำงานร่วมกัน: เครื่องมือควรอนุญาตให้แก้ไขแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและใส่คำอธิบายประกอบในถอดความ
  • การผสานการทำงาน: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ธุรกิจที่คุณชื่นชอบได้หรือไม่ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูล, ระบบประชุมทางวิดีโอ, และระบบ CRM
  • ความเข้ากันได้ของไฟล์: เครื่องมือควรรองรับประเภทไฟล์เสียง/วิดีโอของคุณ และสามารถส่งออกไฟล์เป็นรูปแบบที่คุณต้องการได้

11 เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุด

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิจัย นักการศึกษา นักข่าว พอดแคสเตอร์ หรือผู้สร้างเนื้อหา รายการเครื่องมือของเรามีสิ่งสำหรับคุณ เราได้พิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละเครื่องมือ วิเคราะห์รีวิวจากผู้ใช้ และแม้กระทั่งทดสอบฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำที่ครอบคลุม

ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนการบันทึกเสียงยาว ๆ ให้กลายเป็นเอกสารถอดเสียงที่สมบูรณ์แบบ และประหยัดเวลาแล้ว ฟังให้ดี!

1. คลิกอัพ

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก

การถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอที่ยาวต้องใช้ความพยายามอย่างมาก การหยุด-พิมพ์-กรอซ้ำ เป็นวงจรที่ใช้เวลามาก เช่นเดียวกับการจดบันทึกในที่ประชุม, การสัมมนาออนไลน์, การสัมภาษณ์ หรือการบรรยาย คุณมักจะพยายามตามผู้พูดไม่ทัน ทำให้พลาดรายละเอียดสำคัญ โชคดีที่ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp AIช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนี้ด้วยการถอดเสียงและสรุปบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาโดยไม่พลาดประเด็นสำคัญ

ClickUp AI Note Taker บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ สร้างสรุปที่ชัดเจนและงานที่สามารถดำเนินการได้จากบทสนทนาของคุณ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึกหรือพลาดประเด็นสำคัญ

คุณสามารถผสานการถอดความเหล่านี้เข้ากับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้บันทึกการประชุมถูกแปลงเป็นงานที่ติดตาม จัดระเบียบ และดำเนินการได้โดยตรง—โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • ถอดเสียงการประชุมและการสนทนาเป็นข้อความแบบเรียลไทม์
  • สรุปประเด็นสำคัญและระบุรายการที่ต้องดำเนินการ
  • แปลเนื้อหาที่เขียนเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 10 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน อาหรับ และจีน
  • เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการอันทรงพลังของ ClickUp
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปธุรกิจกว่า 100 แอป เช่น Slack, HubSpot และ Zapier
  • รองรับการแปลใน 10+ ภาษา เหมาะสำหรับทีมทั่วโลก
  • ทำให้การมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, และลำดับความสำคัญเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
  • เข้าถึงเทมเพลตฟรีมากกว่า 1,000 แบบ เช่นเทมเพลตขอบเขตงานการถอดเสียงเสียงเพื่อจัดการโครงการถอดเสียงและกระบวนการทางธุรกิจ

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • สามารถชะลอความเร็วได้เมื่อมีโครงการขนาดใหญ่
  • ต้องใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการทำความเข้าใจคุณสมบัติที่ครอบคลุม

ราคาของ ClickUp:

คะแนนและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. Trint

เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI: ภาพหน้าจอของเครื่องมือ Realtime ของ Trint
ผ่านทางTrint

Trint ก่อตั้งโดย Jeff Kofman ผู้สื่อข่าวผู้ได้รับรางวัล Emmy Award ใช้เทคโนโลยี AI ในการถอดเสียงจากวิดีโอและไฟล์เสียง ซอฟต์แวร์ถอดเสียงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักข่าว นักวิจัย และผู้สร้างเนื้อหา และได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง BBC, Financial Times และ The Washington Post

อัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอของคุณไปยังแพลตฟอร์มของ Trint แล้วระบบจะสร้างบทถอดความเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่รองรับกว่า 50 ภาษาให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถถอดเสียงการถ่ายทอดสดได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย ?

เพิ่มความถูกต้องของการถอดความโดยการเพิ่มคำศัพท์เฉพาะลงในพจนานุกรมที่กำหนดเองและแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตัวแก้ไขออนไลน์

คุณสมบัติเด่นของ Trint

  • เชิญสมาชิกทีมที่มีระดับการเข้าถึงต่างกัน (ดู, แสดงความคิดเห็น, และแก้ไข) เพื่อการทำงานร่วมกัน
  • ทำงานร่วมกันในโปรแกรมแก้ไขโดยใช้การเน้นข้อความ, ตัวบ่งชี้, แท็ก, และความคิดเห็น
  • รวบรวมส่วนต่าง ๆ จากบันทึกการสนทนาหลายฉบับเพื่อสร้างเรื่องราว
  • ส่งออกไฟล์ Trint ของคุณเป็นรูปแบบมากกว่า 10 รูปแบบ รวมถึง DOCX, SRT, EDL และ VTT

ข้อจำกัดของ Trint

  • หน้าเว็บโหลดช้า โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่
  • การดิ้นรนเพื่อแยกแยะผู้พูดอย่างสม่ำเสมอ

ราคาของ Trint

  • เริ่มต้น: $60/ผู้ใช้ (7 ไฟล์ต่อเดือน)
  • ขั้นสูง: $75/ผู้ใช้ (ไฟล์ไม่จำกัด)
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Trint

  • G2: 4. 4/5 (64 รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (17 รีวิว)

3. TranscribeMe

เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI: ตัวอย่างการถอดเสียงโดย TranscribeMe
ผ่านทางTranscribeMe

TranscribeMe ผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับความเชี่ยวชาญของมนุษย์เพื่อผลลัพธ์การถอดเสียงคุณภาพสูง

นี่คือวิธีการทำงาน: ซอฟต์แวร์การรู้จำเสียงจะสร้างร่างถอดความจากไฟล์เสียงของคุณ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดความจะตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับคู่มือสไตล์ของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อไฟล์เสียงถอดความ AI ฉบับสุดท้ายพร้อมใช้งาน ?

นอกเหนือจากการถอดเสียงแล้ว TranscribeMe ยังมีบริการแปลภาษา การสร้างชุดข้อมูลตามความต้องการ และการใส่คำอธิบายประกอบข้อมูลสำหรับการฝึกอบรมโมเดล AI

คุณสมบัติเด่นของ TranscribeMe

  • ประมวลผลไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงในมากกว่า 15 รูปแบบ รวมถึง MP3, MP4, WAV และ AIFF
  • แปลไฟล์เสียง, วิดีโอ, และข้อความเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 15 ภาษา
  • อัปโหลดไฟล์ผ่านเว็บหรือผ่านอุปกรณ์ Android และ iOS ของคุณ
  • เข้าถึงนักถอดเสียงผู้เชี่ยวชาญกว่า 2 ล้านคนเพื่อถอดความที่แม่นยำ แม้จะมีสำเนียงและการใช้คำทางเทคนิคที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ TranscribeMe

  • ใช้เวลาสูงสุดถึงห้าวันในการได้รับการถอดความโดยมนุษย์ที่ได้รับการอนุมัติ
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มรหัสผู้พูดและเวลาลงในถอดความ

ราคาของ TranscribeMe

  • การถอดเสียงด้วยเครื่องจักร: $0. 07 ต่อนาที
  • การถอดเสียงโดยเครื่องจักรที่แก้ไขโดยมนุษย์: $0. 79 ต่อนาที
  • Translation: $0. 11 ต่อคำ
  • ชุดข้อมูลสำหรับการฝึกอบรม AI: $2.00 ต่อนาที
  • การใส่คำอธิบายประกอบข้อมูล: $0. 10 ต่องาน

คะแนนและรีวิวของ TranscribeMe

  • G2: 4. 5/5 (3 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (7 รีวิว)

4. นาก

เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI: ตัวอย่างการถอดเสียงโดย Otter AI
ผ่านทางOtter.ai

Otter.ai เป็นหนึ่งในบริการถอดเสียงอัตโนมัติชั้นนำในตลาด ที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง UCLA, IBM และ Rakuten ไม่เพียงแต่ถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอเท่านั้น แต่ยังให้บริการบันทึกและถอดเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับทั้งงานที่จัดขึ้นจริงและงานออนไลน์อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นคือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับปฏิทินของ Google และ Microsoft ซึ่งช่วยให้ Otter สามารถเข้าร่วมและถอดเสียงการประชุม การบรรยาย และการสัมภาษณ์ใน Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ

หลังจากการประชุม Otter จะสร้างและแชร์บันทึกการประชุมแบบสรุปให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนผ่านทางอีเมล เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับไฟล์ข้อความและไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่ต้องการลบเสียงรบกวนพื้นหลังออกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Otter

  • ส่งออกบันทึกการเรียนไปยัง TXT, DOCX, PDF, SRT และ MP3
  • ทำงานร่วมกันในโปรแกรมแก้ไข Otter พร้อมไฮไลท์ บันทึก ความคิดเห็น รูปภาพ และรายการที่ต้องดำเนินการ
  • ปรับความเร็วการเล่น (0.5x ถึง 3x) พร้อมตัวเลือกข้ามช่วงเงียบเพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดที่รวดเร็วขึ้น
  • ปรับแต่ง Otter ให้จดจำชื่อเฉพาะ คำศัพท์เฉพาะทาง และตัวย่อ

ข้อจำกัดของนาก

  • บริการถอดความรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • เครื่องมือถอดเสียงอัตโนมัติไม่เหมาะสำหรับสำเนียงที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
  • บริการถอดเสียงฟรีสำหรับการนำเข้าไฟล์เสียง/วิดีโอเพียงสามรายการต่อบัญชี

การตั้งราคาแบบ Otter

  • ฟรี
  • ข้อดี: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Otter

  • G2: 4. 0/5 (118 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (68 รีวิว)

5. เทมี

เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI: ตัวอย่างการถอดเสียงโดย Temi
ผ่านทางเทมิ

Temi, พัฒนาโดยผู้สร้างที่อยู่เบื้องหลัง Rev. com, มุ่งเน้นไปที่การถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอภาษาอังกฤษ. สามารถสร้างถอดเสียงที่มีความถูกต้องถึง 90-95% (เมื่อคุณภาพเสียงดี) ภายในเวลาเพียง 5-10 นาที.

ไม่เหมือนกับเครื่องมือที่คล้ายกัน Temi มุ่งเน้นที่ความเรียบง่ายและไม่มีฟีเจอร์ที่ซับซ้อนหรือเกินความจำเป็น มาพร้อมกับแดชบอร์ดแบบมินิมอลสำหรับติดตามการถอดความที่ผ่านมา และตัวแก้ไขที่ใช้งานง่ายสำหรับการปรับแต่งถอดความของคุณให้สมบูรณ์แบบ ✨

หากคุณต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว และแม่นยำสำหรับการถอดเสียงแบบครั้งเดียว Temi เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในฐานะหนึ่งในเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดในรายการนี้

คุณสมบัติเด่นของ Temi

  • อัปโหลดไฟล์ใน 25+ รูปแบบ รวมถึง MP3, MP4, M4A และ AAC
  • ดาวน์โหลดบันทึกการสนทนาในรูปแบบ TXT, DOCX, PDF, SRT และ VTT
  • แชร์บันทึกการประชุมผ่านลิงก์หรืออีเมลกับสมาชิกในทีม
  • เลือกข้อความในตัวแก้ไขเพื่อเน้น, ลากเส้นผ่าน, แสดงความคิดเห็น, หรือกระโดดไปยังส่วนเสียงที่ต้องการ

ข้อจำกัดของ Temi

  • บริการถอดเสียงรองรับภาษาได้จำกัด
  • บันทึกการเรียนที่แชร์สามารถแก้ไขได้โดยทุกคน

การกำหนดราคาของ Temi

  • $0. 25 ต่อนาทีเสียง

คะแนนและรีวิวของ Temi

  • G2: 5. 0/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

6. ซอนิกซ์

เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI: ตัวอย่างการถอดเสียงโดย Sonix
ผ่านทางSonix

Sonix ผลิตการถอดเสียงอัตโนมัติในกว่า 38 ภาษาและสำเนียง รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และจีน แต่ละบทถอดเสียงมีรหัสเวลาและการระบุผู้พูดเพื่อความชัดเจน

นอกจากการถอดเสียงแล้ว Sonix ยังมีบริการแปลภาษาอัตโนมัติ การใส่คำบรรยายใต้ภาพ และการสรุปเนื้อหา รวมถึงมีเว็บแก้ไขแบบโต้ตอบสำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์

Sonix ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 25 รายการ ตั้งแต่ Dropbox และ Evernote ไปจนถึง Zoom และ Loom ทำให้กระบวนการถอดเสียงของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix

  • สร้างพจนานุกรมที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงความถูกต้องสำหรับหลายโครงการ
  • จัดระเบียบเอกสารการเรียนเป็นแฟ้มพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจง
  • สรุปเนื้อหาจากบันทึกการสนทนาเป็นประโยคสั้น ๆ หรือหัวข้อย่อย
  • ใช้ป้ายกำกับที่กำหนดเองเพื่อติดตามและอัปเดตสถานะของบันทึกการประชุม

ข้อจำกัดของ Sonix

  • ไม่รองรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
  • ความแม่นยำลดลงเมื่อมีเสียงที่ไม่ดี, สำเนียงที่แรง, และเสียงรบกวนในพื้นหลัง (เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกเครื่องมือถอดเสียง AI อื่น ๆ ในรายการนี้)

ราคาของ Sonix

  • มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์/ชั่วโมง
  • พรีเมียม: $5/ชั่วโมง + $22/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Sonix

  • G2: 4. 7/5 (21 รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (117 รีวิว)

7. Transkriptor

ภาพหน้าจอของกล่องแชท AI ของ Transkriptor
ผ่านทางTranskriptor

Transkriptor เป็นบริการถอดเสียงด้วย AI ที่มีความแม่นยำสูงถึง 99% สามารถอัปโหลดไฟล์จากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง YouTube, Google Drive และแม้แต่ WhatsApp

คล้ายกับเครื่องมือส่วนใหญ่ คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณในตัวแก้ไขของแพลตฟอร์มและส่งออกบทถอดเสียงของคุณในรูปแบบ TXT, DOCX และ SRT

สิ่งที่ทำให้ Transkriptor แตกต่างจากคู่แข่งคือความสามารถในการรองรับมากกว่า 100 ภาษา ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับผู้ชมทั่วโลก

คุณสมบัติเด่นของ Transkriptor

  • จัดระเบียบเอกสารการเรียนเป็นแฟ้ม
  • ตรวจจับลำโพงต่าง ๆ โดยอัตโนมัติและแก้ไขแท็กลำโพง
  • ปรับแต่งบันทึกการสนทนาโดยระบุขนาดย่อหน้า รวมส่วนที่พูดโดยผู้พูดคนเดียวกัน และรวมเวลาและชื่อผู้พูด
  • ตั้งค่าผู้ช่วยเขียนAI ให้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติ บันทึก และถอดเสียงการประชุม Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams

ข้อจำกัดของ Transkriptor

  • ตัวเลือกการส่งออกที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • การต่อสู้กับการจดจำคำที่ซับซ้อนและการพูดกระซิบ

ราคาของ Transkriptor

  • ไลท์: $9.99/เดือน (5 ชั่วโมง)
  • พรีเมียม: $24.99/เดือน (40 ชั่วโมง)
  • ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก (50 ชั่วโมง)
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Transkriptor

  • G2: 4. 7/5 (27 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (159 รีวิว)

8. ไฟลั่นทม

สมุดบันทึกหิ่งห้อย
ผ่านทางFireflies.ai

ไฟร์ฟลายส์. ai, เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ, ทำหน้าที่ถอดเสียงและถอดข้อความจากเนื้อหาเสียงและวิดีโอ. อย่างไรก็ตาม, บทบาทหลักของมันคือการเป็นผู้ช่วยประชุมของคุณ, บันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการประชุมของคุณ.

Fireflies โดดเด่นด้วยฟีเจอร์วิเคราะห์การประชุม (เช่น เวลาที่ผู้พูดใช้, การใช้คำเติม, และอัตราส่วนการพูดต่อการฟัง) เพื่อปรับปรุงการประชุมในอนาคต เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมการตลาด, ทีมขาย, และทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น ?

คุณสมบัติเด่นของไฟลั่กซ์

  • อัปโหลดไฟล์ MP3, MP4, WAV และ M4A และส่งออกบทถอดเสียงในรูปแบบ DOCX, CSV, PDF, SRT และ JSON
  • ถอดเสียงการประชุมและไฟล์ในกว่า 60 ภาษา
  • ใช้การค้นหาอัจฉริยะเพื่อติดตามผู้พูด หัวข้อการประชุม และรายละเอียดสำคัญ (เช่น คำถามและรายการที่ต้องดำเนินการ)
  • ผสานการทำงานกับ 40+ ระบบโทรศัพท์, ระบบประชุมทางวิดีโอ, ระบบจัดเก็บข้อมูล, ระบบ CRM, และเครื่องมือจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของหิ่งห้อย

  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
  • รองรับได้เพียงหนึ่งภาษาต่อการประชุม
  • ไม่สามารถแปลเอกสารทางการศึกษาเป็นภาษาอื่นได้

ไฟร์ฟลายส์ ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของไฟร์ฟลายส์

  • G2: 4. 5/5 (85 รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (5 รีวิว)

9. Verbit

ตัวอย่างการถอดเสียงโดย Verbit
ผ่านทางVerbit

Verbit ใช้ทั้งปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ในการให้บริการถอดเสียงที่ถูกต้อง การทำคำบรรยายแบบปิด คำบรรยายเสียง และการแปลภาษา หลังจากที่ AI สร้างฉบับร่างแรกแล้ว ระบบจะส่งต่อให้เครือข่ายนักถอดเสียงมืออาชีพมากกว่า 5,000 คนตรวจสอบและแก้ไขอย่างละเอียด ✍️

ในขณะที่แพลตฟอร์มนี้ให้บริการแก่ผู้ชมที่หลากหลาย แต่จะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับทีมในภาคการศึกษาขั้นสูง, กฎหมาย, และสื่อ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Verbit

  • สร้างถอดความที่ถูกต้องแม่นยำแม้ในเสียงที่มีเสียงรบกวน
  • รับคำบรรยายสดและถอดความสำหรับกิจกรรมเสมือนจริงบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom และ Webex
  • รับเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบ TXT, DOCX, PDF, CSV, และ JSON
  • ผสานการทำงานกับแอปภายนอกกว่า 20 รายการ รวมถึง Blackboard, Canvas และ Kaltura

ข้อจำกัดของ Verbit

  • รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาสเปนเท่านั้น
  • ไม่มีการไฮไลต์คำขณะเล่น

ราคาของ Verbit

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Verbit

  • G2: 4. 3/5 (55 รีวิว)
  • Capterra: 5. 0/5 (1 รีวิว)

10. สคริบี

ตัวอย่างการถอดเสียงโดย Scribie
ผ่านทางScribie

Scribie เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงอีกตัวหนึ่งที่ผสานปัญญาประดิษฐ์และปัญญาของมนุษย์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างถอดเสียงที่มีความแม่นยำสูงถึง 99% ขึ้นไป แก้ไขถอดเสียงผ่านตัวแก้ไขออนไลน์และขอตรวจสอบใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ความมุ่งมั่นในคุณภาพนี้ทำให้พวกเขาได้รับความไว้วางใจจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น Google, Amazon, PayPal และ Airbnb

คุณสมบัติเด่นของ Scribie

  • อัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ, YouTube, Google Drive, Dropbox และ OneDrive
  • ถอดเสียงไฟล์ในกว่า 25 รูปแบบ รวมถึง MP3, MP4 และ FLAC
  • รับใบแสดงผลการศึกษาของคุณได้เร็วขึ้น เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการรวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ปรับบันทึกถอดความให้รวมถึงถ้อยคำตามต้นฉบับอย่างเคร่งครัด พร้อมระบุเวลา และบริการถอดความเร่งด่วน

ข้อจำกัดของ Scribie

  • รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ
  • การนำทางบนแพลตฟอร์มอาจสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้น

ราคาของ Scribie

  • 1.25 ดอลลาร์ต่อหนึ่งนาทีเสียง

คะแนนและรีวิวของ Scribie

  • G2: 4. 7/5 (3 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2 รีวิว)

11. โนวา เอ. ไอ.

ภาพหน้าจอของโปรแกรมแก้ไขคำบรรยายของ Nova A.I.
ผ่านทางNova A.I.

Nova A. I. เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคำบรรยายให้กับวิดีโอได้ อัปโหลดวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือนำเข้าจาก YouTube หรือ TikTok ใช้ฟังก์ชันคำบรรยายอัตโนมัติเพื่อสร้างคำบรรยายที่มีความแม่นยำสูงถึง 96% หากจำเป็น คุณสามารถพิมพ์คำบรรยายด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นหรือแก้ไขไฟล์คำบรรยายที่อัปโหลดไว้ได้

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ Nova A. I. เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาดวิดีโอที่ต้องการสร้างวิดีโอที่น่าสนใจและเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น.

คุณสมบัติเด่นของ Nova A. I.

  • แปลคำบรรยายใต้ภาพในกว่า 100 ภาษาและสำเนียง
  • จัดรูปแบบคำบรรยายโดยการปรับประเภทของตัวอักษร, สี, ขนาด, และระยะห่างระหว่างตัวอักษร
  • แก้ไขวิดีโอโดยการเพิ่มคลิปวิดีโอหลายคลิป, การเปลี่ยนฉาก, และองค์ประกอบโต้ตอบ เช่น คำอธิบายภาพและอีโมจิ
  • เพิ่มคำบรรยายถาวรลงในวิดีโอหรือดาวน์โหลดแยกต่างหากเป็นไฟล์ SRT หรือ TXT

ข้อจำกัดของโนวา เอ. ไอ.

  • ไม่มีการควบคุมความเร็วการเล่น
  • ไม่สามารถระบุจำนวนบรรทัดหรือตัวอักษรสูงสุดของคำบรรยายได้

โนวา เอ. ไอ. การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $10/เดือน (150 นาที)
  • ข้อดี: $18/เดือน (300 นาที)
  • ธุรกิจ: 55 ดอลลาร์/เดือน (900 นาที)

โนวา เอ. ไอ. คะแนนและรีวิว

  • G2: ยังไม่มีการรีวิว
  • Capterra: 5. 0/5 (1 รีวิว)

ถอดความด้วยความเร็วของความคิด ด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์

เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI แต่ละตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการแปลงเสียงเป็นข้อความของคุณเป็นเรื่องง่าย เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มเวลาให้คุณได้มุ่งเน้นกับงานที่มีคุณค่าสูง

พูดถึงงานแล้วล่ะก็ ClickUp คือเครื่องมือจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้คุณมีระเบียบและควบคุมงานที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณผสานการถอดเสียงด้วย AI เข้ากับ ClickUp คุณจะมั่นใจได้ว่าทุกคำจะถูกบันทึกไว้ นำไปแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้จริง และทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ ?

ลองใช้แผนฟรีตลอดไปของ ClickUpและดูด้วยตัวคุณเอง