11 เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2025

การถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอที่ยาวต้องใช้ความพยายามอย่างมาก การหยุด-พิมพ์-ย้อนกลับ เป็นวงจรที่ใช้เวลาการจดบันทึกในที่ประชุม, เว็บสัมมนา, การสัมภาษณ์, หรือการบรรยายก็เช่นกัน คุณมักจะพบว่าตัวเองพยายามตามผู้พูดไม่ทันและพลาดรายละเอียดสำคัญ
โชคดีที่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้นำไปสู่เครื่องมือถอดความที่สามารถจัดการการจดบันทึกได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที—ช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญกว่า ⏳
แต่ประเด็นคือ: มีเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ให้เลือกมากมาย แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะและความแม่นยำที่แตกต่างกัน การสำรวจตัวเลือกมากมายเหล่านี้อาจทำให้รู้สึกสับสนได้
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ เราได้รวบรวมรายชื่อเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุด 11 อันดับ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อให้คุณพบเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
⏰ สรุป 60 วินาที
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานของคุณ เราได้คัดสรอลิสต์ตัวเลือกที่ดีที่สุด 11 รายการไว้ให้คุณ:
- ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความการประชุมและระบบอัตโนมัติของงาน
- Trint – เหมาะที่สุดสำหรับนักข่าวและทีมสื่อ
- TranscribeMe – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงด้วย AI แบบไฮบริดและมนุษย์
- Otter.ai – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมสด
- เทมิ – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่รวดเร็วและราคาประหยัด
- Sonix – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษา
- Transkriptor – เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจและทีมงานทั่วโลก
- ไฟร์ฟลายส์.ai – เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายและการตลาด
- Verbit – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงทางกฎหมายและการศึกษา
- Scribie – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่แก้ไขโดยมนุษย์ด้วยความแม่นยำสูง
- โนวา เอ. ไอ. – เหมาะที่สุดสำหรับการทำซับไตเติลวิดีโอและนักสร้างสรรค์เนื้อหา
การถอดเสียงด้วย AI คืออะไร และทำงานอย่างไร?
การถอดเสียงด้วย AI คือกระบวนการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อแปลงเนื้อหาเสียงและวิดีโอเป็นข้อความ ซึ่งแตกต่างจากการถอดเสียงด้วยมือที่บุคคลต้องฟังและพิมพ์สิ่งที่ได้ยิน เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI จะทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
เครื่องมือเหล่านี้ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง, และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูลทางภาษาเพื่อจดจำและถอดเสียงคำพูด
นี่คือรายละเอียดง่าย ๆ ของวิธีการทำงานของพวกเขา:
- อินพุตเสียง: คุณอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอของคุณไปยังเครื่องมือถอดเสียง
- การประมวลผล: เครื่องมือ AI วิเคราะห์ไฟล์และแปลงเป็นคำ
- ข้อความแสดงผล: คุณจะได้รับข้อความเวอร์ชัน (หรือบทถอดความ) ของเนื้อหาที่คุณอัปโหลด พร้อมสำหรับการตรวจสอบ แก้ไข และแชร์
สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI
เครื่องมือถอดเสียง AI ที่ "ดีที่สุด" ไม่เหมือนกันสำหรับทุกคน คุณต้องพิจารณาความต้องการเฉพาะของคุณเมื่อทำการเลือก นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อคุณจำกัดการค้นหาของคุณ:
- ความถูกต้อง: เครื่องมือควรถอดเสียงภาษาที่คุณชื่นชอบ, สำเนียง, และคำศัพท์เฉพาะของคุณได้ ตรวจสอบคำอธิบายสินค้าและรีวิวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เครื่องมือที่เหมาะสม
- การปรับแต่ง: หากคุณอยู่ในสาขาเฉพาะทาง ตรวจสอบว่าเครื่องมือนี้อนุญาตให้คุณเพิ่มคำศัพท์ที่กำหนดเองได้หรือไม่
- ภาษา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับทุกภาษาที่คุณต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานกับหลายภาษา
- การแก้ไขและการทำงานร่วมกัน: เครื่องมือควรอนุญาตให้แก้ไขแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและใส่คำอธิบายประกอบในถอดความ
- การผสานการทำงาน: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ธุรกิจที่คุณชื่นชอบได้หรือไม่ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูล, ระบบประชุมทางวิดีโอ, และระบบ CRM
- ความเข้ากันได้ของไฟล์: เครื่องมือควรรองรับประเภทไฟล์เสียง/วิดีโอของคุณ และสามารถส่งออกไฟล์เป็นรูปแบบที่คุณต้องการได้
11 เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุด
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิจัย นักการศึกษา นักข่าว พอดแคสเตอร์ หรือผู้สร้างเนื้อหา รายการเครื่องมือของเรามีสิ่งสำหรับคุณ เราได้พิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละเครื่องมือ วิเคราะห์รีวิวจากผู้ใช้ และแม้กระทั่งทดสอบฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำที่ครอบคลุม
ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนการบันทึกเสียงยาว ๆ ให้กลายเป็นเอกสารถอดเสียงที่สมบูรณ์แบบ และประหยัดเวลาแล้ว ฟังให้ดี!
1. คลิกอัพ
ClickUp AI Note Taker บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ สร้างสรุปที่ชัดเจนและงานที่สามารถดำเนินการได้จากบทสนทนาของคุณ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึกหรือพลาดประเด็นสำคัญ
คุณสามารถผสานการถอดความเหล่านี้เข้ากับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้บันทึกการประชุมถูกแปลงเป็นงานที่ติดตาม จัดระเบียบ และดำเนินการได้โดยตรง—โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ถอดเสียงการประชุมและการสนทนาเป็นข้อความแบบเรียลไทม์
- สรุปประเด็นสำคัญและระบุรายการที่ต้องดำเนินการ
- แปลเนื้อหาที่เขียนเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 10 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน อาหรับ และจีน
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการอันทรงพลังของ ClickUp
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปธุรกิจกว่า 100 แอป เช่น Slack, HubSpot และ Zapier
- รองรับการแปลใน 10+ ภาษา เหมาะสำหรับทีมทั่วโลก
- ทำให้การมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, และลำดับความสำคัญเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
- เข้าถึงเทมเพลตฟรีมากกว่า 1,000 แบบ เช่นเทมเพลตขอบเขตงานการถอดเสียงเสียงเพื่อจัดการโครงการถอดเสียงและกระบวนการทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- สามารถชะลอความเร็วได้เมื่อมีโครงการขนาดใหญ่
- ต้องใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการทำความเข้าใจคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp:
คะแนนและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Trint
Trint ก่อตั้งโดย Jeff Kofman ผู้สื่อข่าวผู้ได้รับรางวัล Emmy Award ใช้เทคโนโลยี AI ในการถอดเสียงจากวิดีโอและไฟล์เสียง ซอฟต์แวร์ถอดเสียงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักข่าว นักวิจัย และผู้สร้างเนื้อหา และได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง BBC, Financial Times และ The Washington Post
อัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอของคุณไปยังแพลตฟอร์มของ Trint แล้วระบบจะสร้างบทถอดความเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่รองรับกว่า 50 ภาษาให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถถอดเสียงการถ่ายทอดสดได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย ?
เพิ่มความถูกต้องของการถอดความโดยการเพิ่มคำศัพท์เฉพาะลงในพจนานุกรมที่กำหนดเองและแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตัวแก้ไขออนไลน์
คุณสมบัติเด่นของ Trint
- เชิญสมาชิกทีมที่มีระดับการเข้าถึงต่างกัน (ดู, แสดงความคิดเห็น, และแก้ไข) เพื่อการทำงานร่วมกัน
- ทำงานร่วมกันในโปรแกรมแก้ไขโดยใช้การเน้นข้อความ, ตัวบ่งชี้, แท็ก, และความคิดเห็น
- รวบรวมส่วนต่าง ๆ จากบันทึกการสนทนาหลายฉบับเพื่อสร้างเรื่องราว
- ส่งออกไฟล์ Trint ของคุณเป็นรูปแบบมากกว่า 10 รูปแบบ รวมถึง DOCX, SRT, EDL และ VTT
ข้อจำกัดของ Trint
- หน้าเว็บโหลดช้า โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่
- การดิ้นรนเพื่อแยกแยะผู้พูดอย่างสม่ำเสมอ
ราคาของ Trint
- เริ่มต้น: $60/ผู้ใช้ (7 ไฟล์ต่อเดือน)
- ขั้นสูง: $75/ผู้ใช้ (ไฟล์ไม่จำกัด)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Trint
- G2: 4. 4/5 (64 รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (17 รีวิว)
3. TranscribeMe
TranscribeMe ผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับความเชี่ยวชาญของมนุษย์เพื่อผลลัพธ์การถอดเสียงคุณภาพสูง
นี่คือวิธีการทำงาน: ซอฟต์แวร์การรู้จำเสียงจะสร้างร่างถอดความจากไฟล์เสียงของคุณ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดความจะตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับคู่มือสไตล์ของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อไฟล์เสียงถอดความ AI ฉบับสุดท้ายพร้อมใช้งาน ?
นอกเหนือจากการถอดเสียงแล้ว TranscribeMe ยังมีบริการแปลภาษา การสร้างชุดข้อมูลตามความต้องการ และการใส่คำอธิบายประกอบข้อมูลสำหรับการฝึกอบรมโมเดล AI
คุณสมบัติเด่นของ TranscribeMe
- ประมวลผลไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงในมากกว่า 15 รูปแบบ รวมถึง MP3, MP4, WAV และ AIFF
- แปลไฟล์เสียง, วิดีโอ, และข้อความเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 15 ภาษา
- อัปโหลดไฟล์ผ่านเว็บหรือผ่านอุปกรณ์ Android และ iOS ของคุณ
- เข้าถึงนักถอดเสียงผู้เชี่ยวชาญกว่า 2 ล้านคนเพื่อถอดความที่แม่นยำ แม้จะมีสำเนียงและการใช้คำทางเทคนิคที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ TranscribeMe
- ใช้เวลาสูงสุดถึงห้าวันในการได้รับการถอดความโดยมนุษย์ที่ได้รับการอนุมัติ
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มรหัสผู้พูดและเวลาลงในถอดความ
ราคาของ TranscribeMe
- การถอดเสียงด้วยเครื่องจักร: $0. 07 ต่อนาที
- การถอดเสียงโดยเครื่องจักรที่แก้ไขโดยมนุษย์: $0. 79 ต่อนาที
- Translation: $0. 11 ต่อคำ
- ชุดข้อมูลสำหรับการฝึกอบรม AI: $2.00 ต่อนาที
- การใส่คำอธิบายประกอบข้อมูล: $0. 10 ต่องาน
คะแนนและรีวิวของ TranscribeMe
- G2: 4. 5/5 (3 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (7 รีวิว)
4. นาก
Otter.ai เป็นหนึ่งในบริการถอดเสียงอัตโนมัติชั้นนำในตลาด ที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง UCLA, IBM และ Rakuten ไม่เพียงแต่ถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอเท่านั้น แต่ยังให้บริการบันทึกและถอดเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับทั้งงานที่จัดขึ้นจริงและงานออนไลน์อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นคือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับปฏิทินของ Google และ Microsoft ซึ่งช่วยให้ Otter สามารถเข้าร่วมและถอดเสียงการประชุม การบรรยาย และการสัมภาษณ์ใน Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ
หลังจากการประชุม Otter จะสร้างและแชร์บันทึกการประชุมแบบสรุปให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนผ่านทางอีเมล เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับไฟล์ข้อความและไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่ต้องการลบเสียงรบกวนพื้นหลังออกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Otter
- ส่งออกบันทึกการเรียนไปยัง TXT, DOCX, PDF, SRT และ MP3
- ทำงานร่วมกันในโปรแกรมแก้ไข Otter พร้อมไฮไลท์ บันทึก ความคิดเห็น รูปภาพ และรายการที่ต้องดำเนินการ
- ปรับความเร็วการเล่น (0.5x ถึง 3x) พร้อมตัวเลือกข้ามช่วงเงียบเพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดที่รวดเร็วขึ้น
- ปรับแต่ง Otter ให้จดจำชื่อเฉพาะ คำศัพท์เฉพาะทาง และตัวย่อ
ข้อจำกัดของนาก
- บริการถอดความรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
- เครื่องมือถอดเสียงอัตโนมัติไม่เหมาะสำหรับสำเนียงที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
- บริการถอดเสียงฟรีสำหรับการนำเข้าไฟล์เสียง/วิดีโอเพียงสามรายการต่อบัญชี
การตั้งราคาแบบ Otter
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Otter
- G2: 4. 0/5 (118 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (68 รีวิว)
5. เทมี
Temi, พัฒนาโดยผู้สร้างที่อยู่เบื้องหลัง Rev. com, มุ่งเน้นไปที่การถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอภาษาอังกฤษ. สามารถสร้างถอดเสียงที่มีความถูกต้องถึง 90-95% (เมื่อคุณภาพเสียงดี) ภายในเวลาเพียง 5-10 นาที.
ไม่เหมือนกับเครื่องมือที่คล้ายกัน Temi มุ่งเน้นที่ความเรียบง่ายและไม่มีฟีเจอร์ที่ซับซ้อนหรือเกินความจำเป็น มาพร้อมกับแดชบอร์ดแบบมินิมอลสำหรับติดตามการถอดความที่ผ่านมา และตัวแก้ไขที่ใช้งานง่ายสำหรับการปรับแต่งถอดความของคุณให้สมบูรณ์แบบ ✨
หากคุณต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว และแม่นยำสำหรับการถอดเสียงแบบครั้งเดียว Temi เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในฐานะหนึ่งในเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดในรายการนี้
คุณสมบัติเด่นของ Temi
- อัปโหลดไฟล์ใน 25+ รูปแบบ รวมถึง MP3, MP4, M4A และ AAC
- ดาวน์โหลดบันทึกการสนทนาในรูปแบบ TXT, DOCX, PDF, SRT และ VTT
- แชร์บันทึกการประชุมผ่านลิงก์หรืออีเมลกับสมาชิกในทีม
- เลือกข้อความในตัวแก้ไขเพื่อเน้น, ลากเส้นผ่าน, แสดงความคิดเห็น, หรือกระโดดไปยังส่วนเสียงที่ต้องการ
ข้อจำกัดของ Temi
- บริการถอดเสียงรองรับภาษาได้จำกัด
- บันทึกการเรียนที่แชร์สามารถแก้ไขได้โดยทุกคน
การกำหนดราคาของ Temi
- $0. 25 ต่อนาทีเสียง
คะแนนและรีวิวของ Temi
- G2: 5. 0/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
6. ซอนิกซ์
Sonix ผลิตการถอดเสียงอัตโนมัติในกว่า 38 ภาษาและสำเนียง รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และจีน แต่ละบทถอดเสียงมีรหัสเวลาและการระบุผู้พูดเพื่อความชัดเจน
นอกจากการถอดเสียงแล้ว Sonix ยังมีบริการแปลภาษาอัตโนมัติ การใส่คำบรรยายใต้ภาพ และการสรุปเนื้อหา รวมถึงมีเว็บแก้ไขแบบโต้ตอบสำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์
Sonix ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 25 รายการ ตั้งแต่ Dropbox และ Evernote ไปจนถึง Zoom และ Loom ทำให้กระบวนการถอดเสียงของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix
- สร้างพจนานุกรมที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงความถูกต้องสำหรับหลายโครงการ
- จัดระเบียบเอกสารการเรียนเป็นแฟ้มพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจง
- สรุปเนื้อหาจากบันทึกการสนทนาเป็นประโยคสั้น ๆ หรือหัวข้อย่อย
- ใช้ป้ายกำกับที่กำหนดเองเพื่อติดตามและอัปเดตสถานะของบันทึกการประชุม
ข้อจำกัดของ Sonix
- ไม่รองรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
- ความแม่นยำลดลงเมื่อมีเสียงที่ไม่ดี, สำเนียงที่แรง, และเสียงรบกวนในพื้นหลัง (เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกเครื่องมือถอดเสียง AI อื่น ๆ ในรายการนี้)
ราคาของ Sonix
- มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์/ชั่วโมง
- พรีเมียม: $5/ชั่วโมง + $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sonix
- G2: 4. 7/5 (21 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (117 รีวิว)
7. Transkriptor
Transkriptor เป็นบริการถอดเสียงด้วย AI ที่มีความแม่นยำสูงถึง 99% สามารถอัปโหลดไฟล์จากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง YouTube, Google Drive และแม้แต่ WhatsApp
คล้ายกับเครื่องมือส่วนใหญ่ คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณในตัวแก้ไขของแพลตฟอร์มและส่งออกบทถอดเสียงของคุณในรูปแบบ TXT, DOCX และ SRT
สิ่งที่ทำให้ Transkriptor แตกต่างจากคู่แข่งคือความสามารถในการรองรับมากกว่า 100 ภาษา ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับผู้ชมทั่วโลก
คุณสมบัติเด่นของ Transkriptor
- จัดระเบียบเอกสารการเรียนเป็นแฟ้ม
- ตรวจจับลำโพงต่าง ๆ โดยอัตโนมัติและแก้ไขแท็กลำโพง
- ปรับแต่งบันทึกการสนทนาโดยระบุขนาดย่อหน้า รวมส่วนที่พูดโดยผู้พูดคนเดียวกัน และรวมเวลาและชื่อผู้พูด
- ตั้งค่าผู้ช่วยเขียนAI ให้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติ บันทึก และถอดเสียงการประชุม Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Transkriptor
- ตัวเลือกการส่งออกที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- การต่อสู้กับการจดจำคำที่ซับซ้อนและการพูดกระซิบ
ราคาของ Transkriptor
- ไลท์: $9.99/เดือน (5 ชั่วโมง)
- พรีเมียม: $24.99/เดือน (40 ชั่วโมง)
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก (50 ชั่วโมง)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Transkriptor
- G2: 4. 7/5 (27 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (159 รีวิว)
8. ไฟลั่นทม
ไฟร์ฟลายส์. ai, เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ, ทำหน้าที่ถอดเสียงและถอดข้อความจากเนื้อหาเสียงและวิดีโอ. อย่างไรก็ตาม, บทบาทหลักของมันคือการเป็นผู้ช่วยประชุมของคุณ, บันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการประชุมของคุณ.
Fireflies โดดเด่นด้วยฟีเจอร์วิเคราะห์การประชุม (เช่น เวลาที่ผู้พูดใช้, การใช้คำเติม, และอัตราส่วนการพูดต่อการฟัง) เพื่อปรับปรุงการประชุมในอนาคต เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมการตลาด, ทีมขาย, และทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น ?
คุณสมบัติเด่นของไฟลั่กซ์
- อัปโหลดไฟล์ MP3, MP4, WAV และ M4A และส่งออกบทถอดเสียงในรูปแบบ DOCX, CSV, PDF, SRT และ JSON
- ถอดเสียงการประชุมและไฟล์ในกว่า 60 ภาษา
- ใช้การค้นหาอัจฉริยะเพื่อติดตามผู้พูด หัวข้อการประชุม และรายละเอียดสำคัญ (เช่น คำถามและรายการที่ต้องดำเนินการ)
- ผสานการทำงานกับ 40+ ระบบโทรศัพท์, ระบบประชุมทางวิดีโอ, ระบบจัดเก็บข้อมูล, ระบบ CRM, และเครื่องมือจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของหิ่งห้อย
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
- รองรับได้เพียงหนึ่งภาษาต่อการประชุม
- ไม่สามารถแปลเอกสารทางการศึกษาเป็นภาษาอื่นได้
ไฟร์ฟลายส์ ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของไฟร์ฟลายส์
- G2: 4. 5/5 (85 รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (5 รีวิว)
9. Verbit
Verbit ใช้ทั้งปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ในการให้บริการถอดเสียงที่ถูกต้อง การทำคำบรรยายแบบปิด คำบรรยายเสียง และการแปลภาษา หลังจากที่ AI สร้างฉบับร่างแรกแล้ว ระบบจะส่งต่อให้เครือข่ายนักถอดเสียงมืออาชีพมากกว่า 5,000 คนตรวจสอบและแก้ไขอย่างละเอียด ✍️
ในขณะที่แพลตฟอร์มนี้ให้บริการแก่ผู้ชมที่หลากหลาย แต่จะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับทีมในภาคการศึกษาขั้นสูง, กฎหมาย, และสื่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Verbit
- สร้างถอดความที่ถูกต้องแม่นยำแม้ในเสียงที่มีเสียงรบกวน
- รับคำบรรยายสดและถอดความสำหรับกิจกรรมเสมือนจริงบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom และ Webex
- รับเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบ TXT, DOCX, PDF, CSV, และ JSON
- ผสานการทำงานกับแอปภายนอกกว่า 20 รายการ รวมถึง Blackboard, Canvas และ Kaltura
ข้อจำกัดของ Verbit
- รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาสเปนเท่านั้น
- ไม่มีการไฮไลต์คำขณะเล่น
ราคาของ Verbit
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Verbit
- G2: 4. 3/5 (55 รีวิว)
- Capterra: 5. 0/5 (1 รีวิว)
10. สคริบี
Scribie เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงอีกตัวหนึ่งที่ผสานปัญญาประดิษฐ์และปัญญาของมนุษย์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างถอดเสียงที่มีความแม่นยำสูงถึง 99% ขึ้นไป แก้ไขถอดเสียงผ่านตัวแก้ไขออนไลน์และขอตรวจสอบใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ความมุ่งมั่นในคุณภาพนี้ทำให้พวกเขาได้รับความไว้วางใจจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น Google, Amazon, PayPal และ Airbnb
คุณสมบัติเด่นของ Scribie
- อัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ, YouTube, Google Drive, Dropbox และ OneDrive
- ถอดเสียงไฟล์ในกว่า 25 รูปแบบ รวมถึง MP3, MP4 และ FLAC
- รับใบแสดงผลการศึกษาของคุณได้เร็วขึ้น เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการรวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ปรับบันทึกถอดความให้รวมถึงถ้อยคำตามต้นฉบับอย่างเคร่งครัด พร้อมระบุเวลา และบริการถอดความเร่งด่วน
ข้อจำกัดของ Scribie
- รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ
- การนำทางบนแพลตฟอร์มอาจสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Scribie
- 1.25 ดอลลาร์ต่อหนึ่งนาทีเสียง
คะแนนและรีวิวของ Scribie
- G2: 4. 7/5 (3 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2 รีวิว)
11. โนวา เอ. ไอ.
Nova A. I. เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคำบรรยายให้กับวิดีโอได้ อัปโหลดวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือนำเข้าจาก YouTube หรือ TikTok ใช้ฟังก์ชันคำบรรยายอัตโนมัติเพื่อสร้างคำบรรยายที่มีความแม่นยำสูงถึง 96% หากจำเป็น คุณสามารถพิมพ์คำบรรยายด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นหรือแก้ไขไฟล์คำบรรยายที่อัปโหลดไว้ได้
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ Nova A. I. เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาดวิดีโอที่ต้องการสร้างวิดีโอที่น่าสนใจและเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ Nova A. I.
- แปลคำบรรยายใต้ภาพในกว่า 100 ภาษาและสำเนียง
- จัดรูปแบบคำบรรยายโดยการปรับประเภทของตัวอักษร, สี, ขนาด, และระยะห่างระหว่างตัวอักษร
- แก้ไขวิดีโอโดยการเพิ่มคลิปวิดีโอหลายคลิป, การเปลี่ยนฉาก, และองค์ประกอบโต้ตอบ เช่น คำอธิบายภาพและอีโมจิ
- เพิ่มคำบรรยายถาวรลงในวิดีโอหรือดาวน์โหลดแยกต่างหากเป็นไฟล์ SRT หรือ TXT
ข้อจำกัดของโนวา เอ. ไอ.
- ไม่มีการควบคุมความเร็วการเล่น
- ไม่สามารถระบุจำนวนบรรทัดหรือตัวอักษรสูงสุดของคำบรรยายได้
โนวา เอ. ไอ. การกำหนดราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $10/เดือน (150 นาที)
- ข้อดี: $18/เดือน (300 นาที)
- ธุรกิจ: 55 ดอลลาร์/เดือน (900 นาที)
โนวา เอ. ไอ. คะแนนและรีวิว
- G2: ยังไม่มีการรีวิว
- Capterra: 5. 0/5 (1 รีวิว)
ถอดความด้วยความเร็วของความคิด ด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI แต่ละตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการแปลงเสียงเป็นข้อความของคุณเป็นเรื่องง่าย เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มเวลาให้คุณได้มุ่งเน้นกับงานที่มีคุณค่าสูง
พูดถึงงานแล้วล่ะก็ ClickUp คือเครื่องมือจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้คุณมีระเบียบและควบคุมงานที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณผสานการถอดเสียงด้วย AI เข้ากับ ClickUp คุณจะมั่นใจได้ว่าทุกคำจะถูกบันทึกไว้ นำไปแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้จริง และทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ ?
ลองใช้แผนฟรีตลอดไปของ ClickUpและดูด้วยตัวคุณเอง