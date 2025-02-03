10 ซอฟต์แวร์คลังข้อมูลที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

บิ๊กดาต้า และ บิสิเนสส์ อินเทลลิเจนซ์ (BI) เป็นคำที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากความสามารถในการช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณไม่จำเป็นต้องตัดสินใจโดยอาศัยความรู้สึกหรือการคาดคะเนอีกต่อไป แต่สามารถใช้ข้อมูลเป็นเชื้อเพลิงในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จ ♟️
การตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนจำเป็นต้องดึงข้อมูล แยกส่วน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เครื่องมือซอฟต์แวร์คลังข้อมูล (Data Warehouse: DWH) มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล BI เหล่านี้เพื่อคุณ
โดยแก่นแท้แล้ว DWH คือคลังข้อมูลสำหรับรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไว้ในที่เดียว แต่คุณสามารถทำได้มากกว่านั้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น การทำนายพฤติกรรมลูกค้าและการระบุแนวโน้มของตลาด
เราจะนำเสนอ 10 โซลูชันซอฟต์แวร์คลังข้อมูลที่เสถียร ในคู่มือนี้ อ่านรายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละโซลูชันและเลือกโซลูชันที่สนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์คลังข้อมูล?
ตามที่ศาสตราจารย์ชั้นนำจาก MIT ระบุว่า บริษัทที่ใช้ข้อมูลเป็นฐานมีผลผลิตสูงขึ้น 4% และมีอัตรากำไรสูงขึ้น 6%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์ DWH ตัวใดสามารถมอบข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่แท้จริงให้คุณได้?
นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสนใจเมื่อสำรวจผลิตภัณฑ์:
- ความสามารถในการขยาย: แพลตฟอร์มที่เหมาะสมรองรับความต้องการข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของทีมคุณโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- การจัดเรียงและการกรอง: เครื่องมือควรช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้างได้ ซึ่งช่วยให้สามารถทำดัชนี, จัดหมวดหมู่, และค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เทมเพลต: ควรมีเทมเพลตที่ช่วยให้การสร้างและบำรุงรักษาคลังข้อมูลสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันเป็นเรื่องง่าย
- การผสานรวม: แพลตฟอร์มควรสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันและโปรแกรมยอดนิยมที่คุณใช้เป็นแหล่งข้อมูลได้ กระบวนการดึงข้อมูลและการโหลดข้อมูลต้องราบรื่น
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: ตรวจสอบว่าเครื่องมือมีคุณสมบัติการรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งตามความต้องการหรือไม่ ผลิตภัณฑ์ชั้นนำใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสกัดและจัดการข้อมูล สร้างรายงาน และสร้างการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิก เช่น กราฟ แผนภูมิ และตาราง
- ความปลอดภัย: ควรมีการเข้ารหัสและโปรโตคอลความปลอดภัยในตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์
เครื่องมือคลังข้อมูลที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
เราได้วิเคราะห์ซอฟต์แวร์คลังข้อมูลหลายสิบตัวและคัดเลือก 10 เครื่องมือที่ดีที่สุด ที่ตรงตามเกณฑ์ของเรา—ทั้งในด้านฟังก์ชันการทำงาน, ความสามารถในการขยาย, และความง่ายในการใช้งาน มาเริ่มกันเลย! ?
1.คลิกอัพ
ClickUp มอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเสถียรสำหรับการจัดเก็บข้อมูลคลังข้อมูลทั่วทั้งบริษัทและการจัดการโครงสร้างโครงการ เครื่องมือนี้อัดแน่นด้วยตัวเลือกที่น่าทึ่งสำหรับการจัดการ การแสดงภาพ และการจัดการข้อมูลของคุณในสายงานข้อมูลทุกขนาด
สร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลClickUpโดยนำเข้าข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยตัวจัดการการนำเข้าที่สะดวกวิเคราะห์ข้อมูลของคุณและสลับมุมมองผ่านแดชบอร์ดที่มาพร้อมกับวิดเจ็ตกว่า 50 รายการและมุมมองกว่า 15 แบบ ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือรายงานในตัวเพื่อจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ ทำนายสถานการณ์ทางธุรกิจ และค้นหาแนวทางแก้ไข
แพลตฟอร์มนี้นำเสนอคอลเลกชันเทมเพลตที่น่าประทับใจสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการติดตามโครงการ เช่น:
- เทมเพลตแผนโครงการธุรกิจอัจฉริยะของ ClickUp: รองรับทุกด้านของการวางแผน BI รวมถึงการออกแบบคลังข้อมูลและการแบ่งงาน
- เทมเพลตแผนโครงการคลังข้อมูล ClickUp Data Warehouse: ช่วยแสดงภาพรวมของงานทั้งหมดสำหรับการสร้างคลังข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น
- เทมเพลต KPI คลังสินค้า ClickUp: กำหนดตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของคลังสินค้า
ด้วย ClickUp คุณจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์มากมายเพื่อจัดโครงสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และ สถานะที่กำหนดเอง เพื่อจัดระเบียบและติดตามข้อมูลในตารางที่ละเอียด ละเอียด เปลี่ยนข้อมูลของคุณให้เป็นเอกสารและวิกิของบริษัทด้วยClickUp Docs
ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพด้วยClickUp AIที่ช่วยเพิ่มผลผลิตในการสรุปข้อมูล สร้างรายงานสถานะ และอื่นๆ อีกมากมาย!อัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจที่ซ้ำซ้อนด้วย ClickUp Automationsและลดต้นทุนการดำเนินงาน ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระบบคลังความรู้แบบรวมศูนย์ที่รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
- ClickUp Docs สำหรับการจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อการจัดทำดัชนีและการจัดเรียงข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ
- 1,000+ การเชื่อมต่อกับเครื่องมือทำงานยอดนิยม (เช่นSalesforceและMS Teams)
- DWH และเทมเพลตฐานข้อมูล
- ลำดับชั้นของข้อมูลพร้อมการควบคุมการเข้าถึง
- 15+ ครั้ง
- ความปลอดภัยแบบครบวงจรพร้อมโปรโตคอลการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวในตัว
- ClickUp AIสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการและประหยัดเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายต้องการระบบอัตโนมัติมากขึ้น (ขณะนี้ ClickUp มีมากกว่า 100+)
- การใช้คุณสมบัติพรีเมียมอย่างจำกัดในแผนฟรี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. AWS Redshift
AWS Redshift คือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บน ระบบคลาวด์ ของ Amazon! ?
แพลตฟอร์มนี้ ใช้ SQL (Structured Query Language) เพื่อเจาะลึกข้อมูลกึ่งโครงสร้างและโครงสร้าง และดำเนินการสืบค้นเชิงวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
AWS Redshift เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องมือ Federated Query คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถสืบค้นข้อมูลสดจากฐานข้อมูลที่ผสานรวมหลายแห่ง คลังข้อมูล หรือทะเลสาบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์
ด้วย Amazon Redshift Data Sharing คุณสามารถให้ทีมของคุณเข้าถึงคลัสเตอร์ข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องย้ายออกจากคลัสเตอร์ผู้ผลิต
ยกระดับการริเริ่มด้านธุรกิจอัจฉริยะของคุณและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก ระบบนิเวศของ Amazon ด้วย Redshift ML—ใช้คำสั่ง SQL เพื่อฝึกฝนโมเดล Amazon SageMaker และทำการคาดการณ์ทางการเงินที่แม่นยำ การประเมินความเสี่ยง และรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจของคุณ
นอกจากการผสานการทำงานแบบเนทีฟแล้ว คุณยังสามารถเชื่อมต่อ AWS Redshift กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce, Jira และ Google Analytics ดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ และจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลบนคลาวด์ของคุณได้ ☁️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS Redshift
- คลังข้อมูลบนระบบคลาวด์
- การสืบค้นแบบรวมศูนย์เพื่อใช้ข้อมูลสดจากระบบระยะไกล
- การแบ่งปันข้อมูลที่เข้าใจง่าย
- การผสานรวมกับ AWS ดั้งเดิมและของบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ AWS Redshift
- อาจไม่เหมาะกับงบประมาณของธุรกิจขนาดเล็ก
- ตัวเลือกการแบ่งพาร์ติชันที่จำกัดอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ราคา AWS Redshift
- ติดต่อเพื่อขอราคา
AWS Redshift คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
3. Oracle Autonomous Data Warehouse
Oracle Autonomous Data Warehouse เป็นโซลูชันบนคลาวด์ที่ปรับแต่งและจัดการตัวเองโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงและระบบอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ดูแลฐานข้อมูลที่มีงานยุ่งและต้องการคลังข้อมูลที่สามารถปรับขนาดได้โดยอัตโนมัติในต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำ
DWH มาพร้อมกับ Data Studio ซึ่งให้บริการตัวเลือกมากมายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการโหลด, วิเคราะห์, และแบ่งปันข้อมูล. ใช้ประโยชน์จากการผสานระบบ 100+ เพื่อดึงข้อมูลเข้าสู่แพลตฟอร์ม และสร้างแบบจำลองธุรกิจและกระบวนการทำงานด้วย อินเตอร์เฟซแบบลากแล้วปล่อย.
ตรวจสอบคลังข้อมูลอัตโนมัติของ Oracle ของคุณใน Performance Hub—ใช้ตัวเลือกเพื่อดูประสิทธิภาพของระบบและวิเคราะห์ประวัติการใช้งานแบบแอคทีฟ (ASH) ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วยการสร้างรายงาน Automatic Workload Repository (AWR) ซึ่งประกอบด้วยสถิติสำหรับการตรวจจับปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Autonomous Data Warehouse
- ระบบอัตโนมัติและระบบคลาวด์
- การตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- Data Studio เพื่อขจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วนสำหรับทีมข้ามสายงาน
- การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ
ข้อจำกัดของ Oracle Autonomous Data Warehouse
- ความโปร่งใสที่จำกัดในโครงสร้างราคา
- อินเตอร์เฟซอาจใช้งานง่ายขึ้น
ราคาของ Oracle Autonomous Data Warehouse
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Oracle Autonomous Data Warehouse คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- TrustRadius: 8. 9/10 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
4. Google BigQuery
กำลังมองหาแพลตฟอร์มคลังข้อมูลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ มัลติคลาวด์ อยู่หรือไม่? Google BigQuery ตอบโจทย์ทุกข้อเหล่านั้น! และสิ่งที่ดีที่สุดคือสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในระดับเพตะไบต์ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ?
ด้วย BigQuery Studio คุณจะได้รับอินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์สำหรับการวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะการเขียนโค้ดที่หลากหลาย—ใช้ SQL, Spark, Pythonหรือภาษาธรรมชาติเพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ แพลตฟอร์มนี้มี Duet AI ที่ช่วยเขียนโค้ดตามบริบท
สร้างและดำเนินการ แบบจำลอง ML บนข้อมูลที่มีโครงสร้าง, กึ่งโครงสร้าง, หรือไม่มีโครงสร้าง และส่งออกพวกมันไปยัง Vertex AI (แพลตฟอร์ม ML ของ Google) หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ตามที่คุณต้องการ
เนื่องจาก BigQuery เป็น ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Google การดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มในเครืออย่าง Google Drive จึงเป็นเรื่องง่าย การผสานรวมกับบุคคลที่สาม ก็มีให้บริการเช่นกัน—นำเข้าข้อมูลจากโซลูชันอย่าง AWS Redshift, Snowflake และ Teradata
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google BigQuery
- เซิร์ฟเวอร์เลสและมัลติคลาวด์
- เหมาะสำหรับองค์กร
- BigQuery Studio สำหรับการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์
- การเรียนรู้ของเครื่องที่ติดตั้งในตัว
ข้อจำกัดของ Google BigQuery
- คุณสมบัติการจัดกลุ่มแบบจำกัดเพื่อจัดระเบียบชุดข้อมูลอย่างมีเหตุผล
- ประสิทธิภาพและการปรับแต่งสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ Google BigQuery
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Google BigQuery
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
5. เทอราดา
Teradata พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ VantageCloud นำเสนอชุดโซลูชันการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์บนคลาวด์ที่ครอบคลุม
สร้างคลังข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณบน Teradata และดำเนินการนวัตกรรมต่าง ๆ ด้วย อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์คุณสามารถ ลดการเคลื่อนย้ายข้อมูล (โดยการระบุแนวโน้มและระบุข้อมูลเป้าหมาย) ดำเนินการค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อนหลายรายการพร้อมกัน และค้นพบความก้าวหน้าในทุกขนาด
เอาชนะความท้าทายในการแก้ปัญหาที่ยากที่สุดด้วย ClearScape Analytics ส่วนหนึ่งของ Teradata VantageCloud ความสามารถในการวิเคราะห์ AI/ML ขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถเตรียมข้อมูลและขับเคลื่อนการคาดการณ์โดยการฝึกฝนโมเดลในทุกขนาด ใช้การให้คะแนนแบบเรียลไทม์และแบบแบทช์เพื่อประเมินโมเดลและนำไปใช้งานด้วยต้นทุนที่ลดลงและลดความยุ่งยาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Teradata
- ความสามารถในการขยายระดับองค์กรพร้อมการเรียนรู้ของเครื่องในตัว
- แบบจำลองการฝึกอบรมการวิเคราะห์ที่สามารถปรับขนาดได้
- การติดตั้งระบบในสถานที่และบนคลาวด์
- การจัดการทรัพยากรและต้นทุนที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Teradata
- ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม
- ความสามารถในการผสานรวมที่จำกัด
ราคาของ Teradata
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ Teradata
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
6. รวมเข้ากับ integrate.io
ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลอีคอมเมิร์ซของคุณให้ราบรื่นด้วย Integrate.io และโซลูชัน DWH Insights ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด แพลตฟอร์มนี้ช่วยในการย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลลูกค้าหรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของคุณไปยังคลังข้อมูล
แพลตฟอร์มนี้มีการตั้งค่า pipeline แบบไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมความยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อ—ใช้เพียงการลากและวางผ่านอินเตอร์เฟซ และตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที หากคุณไม่พบตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการ ผู้เชี่ยวชาญของแพลตฟอร์มสามารถสร้างตัวเชื่อมต่อตามความต้องการของคุณได้! ?
ผสานหลาย-pipelines พร้อมการพึ่งพาที่สร้างได้ง่าย และตรวจสอบทั้งหมดบนแดชบอร์ดกลาง. ใช้ ตัวสร้างนิพจน์ Cron ของ Integrate. io เพื่อจัดการความต้องการการจัดตารางเวลาของ-pipelines อย่างรวดเร็ว.
DWH Insights ช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูลของคุณ บันทึกค่าใช้จ่ายของข้อมูลโดยอัตโนมัติและจัดเก็บงาน ตาราง และข้อมูลเมตาของผู้ใช้ในทุกๆ กระบวนการและโครงการ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าจะเผยให้เห็นแนวโน้มของผู้ใช้และความสัมพันธ์กับแบบจำลองข้อมูลที่นำไปใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Integrate.io
- แดชบอร์ดแบบครบวงจร
- ตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูปหลายร้อยรายการสำหรับการรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วย DWH Insights
- สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ข้อจำกัดของ Integrate.io
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- ข้อบกพร่องของ UI เป็นครั้งคราว
Integrate. io ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
ผสานรวม. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
7. สกายเวีย
Skyvia สามารถเป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่คุณไว้วางใจได้สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลากหลายประเภท ตั้งแต่การรวมข้อมูลและการสำรองข้อมูลไปจนถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน Skyiva ย้ายข้อมูลเข้าและออกจากคลังข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบจากหลายแหล่งกับฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างอย่างดี
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ สี่โซลูชัน:
- การรวมข้อมูล
- สำรองข้อมูล
- เชื่อมต่อ
- คำถาม
การผสานข้อมูล เป็นวิธีที่ใช้ในการนำเข้าและซิงโครไนซ์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่จากแหล่งที่กระจายตัวกันในคราวเดียว การทำสำเนาข้อมูลบนคลาวด์เป็นโซลูชัน ELT (ดึงข้อมูล, โหลด, แปลง) ที่ติดตั้งมาในตัวสำหรับการคัดลอกข้อมูล
สำรองข้อมูล ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยในอินเตอร์เฟซที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน—ตั้งค่าการสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวันและตัวเลือกการกู้คืนจากคลาวด์ไปยังคลาวด์
ด้วย Connect คุณสามารถสร้างเว็บ API และรับ URL ของจุดสิ้นสุดที่พร้อมใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการโฮสต์และการบำรุงรักษา
คำถาม นำเสนอเครื่องมือเช่น การรวบรวมข้อมูลแบบคลิกเดียว และ ตัวกรองแบบกำหนดประเภท เพื่อเข้าถึง ดู จัดการ และส่งออกข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Skyvia
- โซลูชันการซิงโครไนซ์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง
- สี่วิธีแก้ไขสำหรับการจัดการข้อมูล
- รองรับการจำลองข้อมูลบนคลาวด์
ข้อจำกัดของ Skyvia
- การดึงข้อมูลสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดเองอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- อาจให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่ดีกว่า
ราคาของ Skyvia
- โครงสร้างราคาที่แตกต่างกันสำหรับ การรวมข้อมูล, การสำรองข้อมูล, การเชื่อมต่อ, และ การสืบค้น—ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Skyvia
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. Oracle Database 12c
Oracle Database เป็นฐานข้อมูลบนคลาวด์ที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อองค์กรขนาดใหญ่ มีความสามารถขั้นสูงในการรวมชุดข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา และการปรับแต่งประสิทธิภาพ
เวอร์ชัน 12c ขึ้นไปมอบความพร้อมใช้งานและความเสถียรระดับสูงสุดสำหรับฐานข้อมูลของคุณ คุณสมบัติเช่น การปิดบังข้อมูลและคอลัมน์ที่มองไม่เห็น ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แพลตฟอร์มนี้รองรับการจัดลำดับชั้นข้อมูลเพื่อการจัดการพื้นที่จัดเก็บ ตัวอย่างเช่น หากชุดข้อมูลใดถูกใช้งานน้อยมาก สามารถบีบอัดและย้ายไปยังชั้นที่เหมาะสมเพื่อประหยัดพื้นที่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Oracle Flex ASM เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลได้อีกด้วย
ควรทราบว่า Oracleได้ยุติการสนับสนุนสำหรับเวอร์ชัน12c ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 โดยจะมีการอัปเดตแบบจำกัดให้บริการจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2024
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle 12c
- ฐานข้อมูลที่มุ่งเน้นองค์กร
- ตัวเลือกการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่มีประโยชน์
- การจัดการพื้นที่จัดเก็บอัจฉริยะ
- รองรับหลายภาษา
ข้อจำกัดของ Oracle 12c
- กระบวนการขอใบอนุญาตอาจซับซ้อน
- การติดตั้งอาจใช้เวลานาน
ราคา Oracle 12c
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Oracle 12c ระดับคะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 6/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
9. อินฟอร์เมติก้า
Informatica เป็น โซลูชันการจัดการข้อมูลบนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ด้วย Informatica คุณสามารถดึงข้อมูล แปลง และโหลด (ETL) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลากหลายเข้าสู่คลังข้อมูลของคุณได้ Copilot พร้อมด้วย AI ของแพลตฟอร์ม CLAIRE เพื่อทำให้กระบวนการส่งมอบข้อมูลง่ายขึ้นทั่วทั้งทีม
ใช้พลังของ AI ผ่าน Data Catalog ค้นหา จัดระเบียบ และจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการได้ในพริบตา Informatica ช่วยให้คุณสามารถสแกนเครื่องมือ BI, คลังข้อมูลบนคลาวด์ และแคตตาล็อกจากบุคคลที่สาม เพื่อรวบรวมและดูแลสินทรัพย์ข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกวิธีหนึ่งที่คุณอาจสนใจคือ การรวมข้อมูล ซึ่งช่วยให้คุณใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อรวมข้อมูลเป็นชุดๆ ทำซ้ำตาราง และเชื่อมต่อกับ API เพื่อการจัดการข้อมูลที่ง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Informatica
- PLOY DATA PIPELINES ด้วย CLAIRE, ผู้ช่วย AI
- แคตตาล็อกข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการจัดการสินทรัพย์ข้อมูล
- การรวมข้อมูลด้วยตัวเชื่อมต่อหลายพันตัว
ข้อจำกัดของ Informatica
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซล้าสมัย
- ปัญหาการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว
การกำหนดราคาของ Informatica
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ Informatica
- G2: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
10. ไฟร์โบลต์
ไฟร์โบลต์ เป็นหนึ่งในโซลูชันคลังข้อมูลที่ร้อนแรงที่สุดสำหรับวิศวกร! ?
แพลตฟอร์มนี้ เน้นความเร็วเป็นสำคัญ—ด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบคอลัมน์ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดี, การทำดัชนีแบบเว้นช่องว่าง, และตัวปรับแต่งคำสั่งค้นหาที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ทำให้ประสิทธิภาพสูงมีนิยามใหม่และปฏิวัติประสบการณ์ของผู้ใช้
หากคุณพูด SQL คุณจะคุ้นเคยกับ ภาษา PostgreSQL ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ANSI-SQL ของ Firebolt ได้ในเวลาไม่นาน
แพลตฟอร์มนี้อาศัยการประมวลผลแบบเวกเตอร์และ SIMD (single-instruction multiple-data) โดยใช้คำสั่งค้นหาบนชุดข้อมูลแทนที่จะทำทีละแถว ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้ใช้ Firebolt ชื่นชอบความเร็วที่ยอดเยี่ยม
Firebolt ผสานการทำงานกับเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจและเครื่องมือแปลงข้อมูลยอดนิยม ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวิเคราะห์!
คุณสมบัติเด่นของไฟร์โบลต์
- แพลตฟอร์มความเร็วสูง
- พึ่งพาการประมวลผลแบบเวกเตอร์และ SIMD
- การผสานรวมจำนวนมาก
ข้อจำกัดของไฟร์โบลต์
- มันเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างใหม่ในรายการของเรา ดังนั้นการสนับสนุนจากชุมชนจึงมีจำกัด
- อาจต้องเรียนรู้ภาษาการค้นหาใหม่
ราคาไฟร์โบลต์
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวไฟร์โบลต์
- G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
ลองใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ DWH ใน ClickUp
ไม่มีที่ว่างสำหรับความสงสัยในกระบวนการตัดสินใจของคุณกับผลิตภัณฑ์ DWH ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน เครื่องมือทั้งหมดที่เราได้ระบุไว้สามารถช่วยคุณได้ในขณะที่คุณสร้างและดำเนินการคลังข้อมูลในอุดมคติของคุณ
หากคุณกำลังมองหา โซลูชันครบวงจร ที่ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลพร้อมดูแลทีมงาน งาน และโครงการต่าง ๆได้ในที่เดียว เราขอแนะนำให้คุณลองใช้ ClickUp ดู ✅