วิธีผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Salesforce

ในขณะที่ทีมขายเคยเคาะประตูและโทรหาลูกค้าแบบสุ่มจากสมุดโทรศัพท์ ทุกวันนี้ทุกอย่างมีความซับซ้อนมากขึ้น เส้นทางการขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในเครื่องมือบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)
เมื่อมีลูกค้าเป้าหมายเข้ามา โอกาสทางการขายใหม่จะถูกป้อนเข้าสู่ระบบ CRM จากนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนและงานต่างๆ ที่แสดงถึงส่วนสำคัญของกระบวนการขาย
นั่นคือตอนที่สิ่งต่าง ๆ อาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายเล็กน้อย
การขายไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ งานบางส่วนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับแผนกและทีมอื่นๆ ภายในบริษัท
ตัวอย่าง:
- การตรวจสอบหรือลงนามในแบบฟอร์มหรือสัญญาNDAที่เกี่ยวข้องกับทีมกฎหมาย
- การจัดทำการตรวจสอบความปลอดภัยโดยได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายไอทีหรือทีมความปลอดภัยเฉพาะทาง
- การนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดขอบเขตและตรวจสอบโดยทีมพัฒนาของคุณ
- การแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องในระหว่างช่วงทดลองใช้งานโดยมีทีมสนับสนุนของคุณช่วยเหลือ
นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของงานที่ต้องทำงานข้ามสายงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย
ลองดูทางเลือกอื่นของ Salesforce เหล่านี้!
ทำไมถึงเป็นความท้าทาย?
นอกเหนือจากความท้าทายในการทำงานร่วมกันทั่วไปแล้ว ทีมอื่น ๆ เหล่านี้ไม่ได้ใช้ระบบ CRM ร่วมกัน นั่นหมายความว่าคุณจำเป็นต้องมีระบบสำหรับมอบหมาย ติดตาม และทำงานร่วมกันในภารกิจที่แบ่งปันเหล่านี้
สำหรับเรื่องนั้น มีตัวเลือกอยู่ไม่กี่อย่าง
ก่อนอื่น คุณสามารถทำได้แบบเฉพาะกิจ โดยใช้การประชุม การแชท และอีเมล ซึ่งวิธีนี้ยังต้องคัดลอกและวางงานข้ามเครื่องมือต่างๆ ด้วย ใครก็ตามที่ทำงานด้านการขายย่อมรู้ดีว่านี่เป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีนัก
คุณสามารถใช้เวลาหลายชั่วโมงในการประชุมเพียงเพื่อพยายามหาข้อมูลหรือเสียเวลาครึ่งวันไปกับการพยายามติดตามงานในสถานที่ต่างๆ นี่เป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับทีมขาย เนื่องจากความเร็วเป็นกุญแจสำคัญในการปิดการขาย และคุณต้องการให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นสำหรับลูกค้าเป้าหมาย และอย่าให้เราเริ่มพูดถึงปัญหาของอีเมลที่ส่งต่อกันไปไม่รู้จบเลย
จากนั้น มีตัวเลือกที่สอง: ทำทุกอย่างให้เสร็จภายในเครื่องมือเดียว
ClickUpมีฟังก์ชันการทำงานส่วนใหญ่ที่คุณจะพบใน CRM
คุณสามารถสร้าง Space เพื่อเก็บ CRM ของคุณ และเพิ่มเทมเพลตโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า 'CRM' ซึ่งให้พื้นฐานที่ดีในการสร้างระบบของคุณ คลิกอัพมีมุมมองที่หลากหลายซึ่งหมายความว่าคุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในการดูข้อมูลลูกค้าของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มุมมองแบบตารางเพื่อดูข้อมูลบัญชีทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว หรือใช้มุมมองแบบบอร์ดเพื่อติดตามลูกค้าในกระบวนการขายของคุณ
ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามฟิลด์ CRM ที่จำเป็น เช่น สถานะลูกค้าเป้าหมาย ขนาดบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LTV และอื่นๆ อีกมากมาย และด้วย ClickUp คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า การรายงานยอดขาย และการสร้างฐานข้อมูลที่ทรงพลังในตัว
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM
แม้ว่า ClickUp จะเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยม แต่ยังมีบางสถานการณ์ โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ ที่การใช้ CRM ภายนอกอาจเหมาะสมกว่า และอาจมีบางครั้งที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับพันธมิตร เอเจนซี่ หรือลูกค้าที่ใช้ CRM เช่น Salesforce ด้วยเช่นกัน
ในสถานการณ์เหล่านั้น มี ตัวเลือกที่ 3: การผสานการทำงานอันทรงพลังของ ClickUp
มีสองวิธีในการผสาน ClickUp กับ Salesforce: Unito และ Zapier.
นี่คือการแยกแยะของการผสานระบบทั้งสอง
ผสาน Salesforce + ClickUp กับ Unito
Unito ให้บริการการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งแบบสองทางระหว่างเครื่องมือทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณ รวมถึง ClickUp, Salesforce, HubSpot และรายชื่อแอปอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นกว่า 25 รายการ การผสานการทำงานเหล่านี้ไม่ต้องใช้โค้ด ซึ่งหมายความว่าใครก็สามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ใหม่ได้ในไม่กี่นาที
ด้วยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Salesforce ของ Unito คุณสามารถสร้างการไหลแบบสองทางระหว่างงานใน Salesforce และ ClickUp ที่ครอบคลุมทุกฟิลด์ที่คุณต้องการเพื่อการประสานงานข้ามสายงานได้อย่างราบรื่น
สามารถปรับแต่งกระบวนการเหล่านี้ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ โดยการกรองข้อมูลเฉพาะ การกำหนดการเชื่อมโยงระหว่างฟิลด์ระหว่างเครื่องมือต่างๆ และการดำเนินการอื่นๆ
การผสานรวมของ Unito ทำงานแบบเรียลไทม์ ดังนั้นข้อมูลในทั้งสองเครื่องมือจะอัปเดตอยู่เสมอ
สิ่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ
ลองจินตนาการว่าคุณทำงานใน Salesforce แต่ต้องการโซลูชันที่ดีกว่าในการจัดการงานขายของคุณ บางทีคุณอาจมีงานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลายบัญชีและต้องการรวบรวมทั้งหมดไว้ในรายการสิ่งที่ต้องทำที่จัดการได้ง่าย
แทนที่จะคัดลอกและวางข้อมูลเหล่านั้นลงใน ClickUp ด้วยตนเอง คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ Unito แบบง่ายๆ ได้
ในการดำเนินการดังกล่าว ขั้นแรกคุณจะต้องลงทะเบียนกับ Unito คุณสามารถทดลองใช้งานได้ฟรีสองสัปดาห์ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เริ่มสร้างโฟลว์ของคุณ
เลือกโครงการ Salesforce ที่แทนบัญชีหนึ่งที่คุณดูแลอยู่ จากนั้นเลือกโครงการ "รายการที่ต้องทำ" ของคุณใน ClickUp คุณจะต้องยืนยันตัวตนของทั้งสองเครื่องมือนี้ โดยให้ Unito เข้าถึงเพื่อที่จะสามารถอัปเดตได้
เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถเลือกทิศทางการไหลได้ หากคุณต้องการให้ข้อมูลไปกลับระหว่างเครื่องมือ ให้คงไว้เป็นแบบสองทาง
ต่อไป สร้างกฎเพื่อให้เฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้คุณเท่านั้นที่ถูกดึงเข้ามาใน ClickUp จาก Salesforce ที่นี่ คุณสามารถจำกัดหรือเปิดการไหลของข้อมูลให้ตรงกับกรณีการใช้งานของคุณได้
เมื่อคุณได้ตัดสินใจแล้วว่างานใดบ้างที่จะซิงค์ คุณสามารถกำหนดได้ว่าข้อมูลใดภายในงานเหล่านั้นที่จะแชร์
คุณต้องการให้ข้อมูลทุกช่องถูกโอนย้ายทั้งหมดหรือเฉพาะบางช่องเท่านั้น?
บางทีคุณอาจต้องการเก็บข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับไว้ใน Salesforce ตัวอย่างเช่น คุณอาจตัดสินใจที่จะซิงค์เฉพาะบางฟิลด์ในทิศทางเดียวเท่านั้น แม้ว่าเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดจะทำงานแบบสองทิศทางก็ตาม
เมื่อคุณได้กำหนดฟิลด์ของคุณแล้ว ให้ดำเนินการเปิดตัวเวิร์กโฟลว์ของคุณได้เลย เมื่อคุณได้รับมอบหมายงานใหม่ใน Salesforce ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น งานที่สอดคล้องกันจะถูกสร้างขึ้นในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณใน ClickUp
ข้อมูลงานทั้งหมด รวมถึงกำหนดเวลา จะถูกถ่ายโอนและยังคงซิงค์กันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง และคุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนนี้กับบัญชีลูกค้าหลายบัญชีเพื่อรวมงาน Salesforce ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวโดยอัตโนมัติ
ตอนนี้ นี่เป็นกรณีการใช้งานส่วนตัว แต่ Unito โดดเด่นมากเมื่อใช้เพื่อทำงานร่วมกันข้ามทีม คุณสามารถทำได้ เช่น:
- ยกระดับปัญหาสัญญาหรือความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นไปยังทีมที่เหมาะสมใน ClickUp ได้โดยตรงจาก Salesforce
- สร้างงานสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ของคุณใน ClickUp โดยอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกคำขอของลูกค้าใน Salesforce
- รักษาการซิงค์งานต่ออายุลูกค้าที่สำคัญระหว่างคุณกับทีมบิลลิ่งของคุณ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจนำไปสู่การสูญเสียลูกค้า
- ขอเอกสารค้ำประกันจากทีมการตลาดของคุณใน ClickUp โดยไม่ต้องออกจาก Salesforce
นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่ Unito สามารถเร่งความร่วมมือระหว่างแผนกและขจัดความจำเป็นในการประชุมที่ใช้เวลานานและการคัดลอกข้อมูลไปมา ข้อมูลงานสำคัญจะถูกส่งต่อระหว่างทีมและเครื่องมือโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเร่งกระบวนการขายได้เร็วขึ้น
ผสานการทำงานระหว่าง Salesforce + ClickUp ด้วย Zapier
ในขณะที่ Unito ทำงานได้ดีเมื่อคุณต้องการการไหลของข้อมูลสองทางสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องมือต่างๆ Zapier เป็นวิธีที่ง่ายในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ยุ่งยากซึ่งอาจใช้เวลาของคุณในแต่ละวัน
Zapier เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่มีตัวเชื่อมต่อหลายพันตัว ซึ่งหมายความว่า ClickUp และ Salesforce เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งที่สามารถเชื่อมต่อได้ Zaps ทำงานโดยใช้ระบบทริกเกอร์และการตอบสนองที่ง่าย ซึ่งหมายความว่า "หาก x เกิดขึ้น ให้ทำ y"
หากคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่การโทรและติดต่อกับลูกค้า ไม่ใช่การสร้างงานใหม่ Zapier พร้อมช่วยคุณ
สิ่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ
Zapier ติดตั้งได้ง่าย เนื่องจากอาศัย "Zaps" ที่สร้างไว้ล่วงหน้า — ซึ่งก็คือสูตรสำเร็จที่ผู้อื่นได้สร้างไว้แล้ว
ในกรณีของ ClickUp และ Salesforce มี Zap ยอดนิยมที่จะสร้างงานใหม่ใน ClickUp สำหรับโอกาสใด ๆ ที่สร้างขึ้นใน Salesforce
เพื่อเริ่มต้นใช้งาน สิ่งที่คุณต้องทำคือสมัครใช้ Zapier จากนั้นยืนยันตัวตนของ ClickUp และ Salesforce
จากนั้น เลือกทริกเกอร์ของ Salesforce สำหรับการทำงานอัตโนมัติของคุณ
ถัดไป เลือกผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นใน ClickUp
สุดท้าย เลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้แลกเปลี่ยนระหว่างแอป หากมี
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถเปิด Zap และดูงานต่าง ๆ ไหลเข้ามาโดยอัตโนมัติ และยังสามารถสร้าง Zap ที่คล้ายกันโดยใช้ทริกเกอร์อื่น ๆ ได้อีกด้วย
- เมื่อมีการเพิ่มบันทึกใหม่ใน Salesforce ให้โพสต์ความคิดเห็นงานใน ClickUp
- เมื่อได้รับข้อความขาออกใหม่ใน Salesforce ให้สร้างรายการตรวจสอบในภารกิจของ ClickUp
- เมื่อมีการอัปเดตฟิลด์ข้อมูลเฉพาะใน Salesforce ให้สร้างงานย่อยใน ClickUp
ให้ Zapier ดูแลงานเล็กๆ ที่ทำซ้ำๆ ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานให้สำเร็จ
เมื่อใดควรใช้ Unito และ Zapier
ใช้ Unito หาก:
- คุณต้องการให้ข้อมูลเคลื่อนย้ายไปมาระหว่าง ClickUp และ Salesforce
- คุณต้องการเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันข้ามสายงานระหว่างทีม
- คุณต้องการซิงค์หลายฟิลด์พร้อมกันและกำหนดแมปฟิลด์ในรูปแบบเฉพาะ
ใช้ Zapier หาก:
- คุณต้องการให้ลูกค้าใหม่หรือโอกาสใหม่ ๆ ถูกสร้างเป็นงานโดยอัตโนมัติใน ClickUp
- คุณต้องการกำจัดงานส่วนตัวที่รบกวนและทำให้วันของคุณล่าช้า
- คุณต้องการโซลูชันสำเร็จรูป ไม่ใช่แบบกำหนดเอง
พลังแห่ง (การขาย) กำลังแข็งแกร่งด้วย ClickUp
หาก CRM ของคุณต้องการความสามารถที่เหนือกว่าของ ClickUpการผสานรวมกับ Unito และ Zapier Salesforceมอบโซลูชันที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณทำงานร่วมกันหรืออัตโนมัติข้ามทีมและเครื่องมือต่างๆ
เราได้แยกแยะความสามารถอันทรงพลังของ CRM ของ ClickUp และการผสานรวม Salesforce อย่างไร้รอยต่อของ Unito ในเว็บสัมมนาออนไลน์ล่าสุดของเรา
รับชม "เพิ่มประสิทธิภาพวงจรการขายของคุณด้วย ClickUp และ Unito" แบบออนดีมานด์ได้ที่นี่!