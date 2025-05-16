เครื่องมือ AI 11 อันดับแรกสำหรับการทำแผนผังความคิดเพื่อความคิดสร้างสรรค์และการจัดระเบียบ

ความคิดมักเริ่มต้นจากความคิดที่กระจัดกระจาย—บันทึกที่เขียนไว้อย่างลวก ๆ รายการที่แตกเป็นชิ้น ๆ หรือประกายความคิดที่หายไปอย่างรวดเร็ว หากปราศจากโครงสร้าง แม้แต่ความคิดที่ดีที่สุดก็อาจสูญหายไปในความวุ่นวาย
นั่นคือจุดที่เครื่องมือ AI สำหรับการทำแผนผังความคิดเข้ามามีบทบาท
เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดระเบียบอย่างง่ายเท่านั้น แต่ยังช่วยในการมองเห็นความเชื่อมโยง สร้างแนวคิดใหม่ และปรับปรุงแนวคิดที่ซับซ้อนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตั้งแต่การระดมความคิดและการวางแผนโครงการไปจนถึงกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ AI สามารถเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้างและนำไปปฏิบัติได้
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวม 11 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิด เพื่อช่วยเชื่อมโยงจุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน—และบางเครื่องมืออาจทำให้คุณนึกอะไรไม่ออกเลยก็ได้ มาเริ่มกันเลย! ⚒️
สรุป: 11 เครื่องมือแผนผังความคิดด้วย AI
ก่อนที่จะเจาะลึกแต่ละเครื่องมือ นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือทำแผนผังความคิดที่ดีที่สุด 11 รายการ
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|ClickUp
|เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดพร้อมการจัดการโครงการ ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดกลาง, บริษัทที่มีการเติบโตสูง, องค์กรขนาดใหญ่
|แผนผังความคิด ClickUp และกระดานไวท์บอร์ด ClickUp เปลี่ยนแนวคิดดิบๆ ให้เป็นงานและกิจกรรม ด้วยพลังของ AI
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|มิโร
|เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดร่วมกันและการวางแผนแบบภาพ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมทุกขนาดที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ระดมความคิด สร้างเส้นทางการใช้งานผลิตภัณฑ์ และวางแผนกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|Lucidchart
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังทางเทคนิคและซับซ้อนขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่จัดการกับกระบวนการทำงานทางเทคนิค
|สถาปัตยกรรมระบบแผนภาพ, กระบวนการ, และโครงสร้างองค์กร
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือน สำหรับบุคคลทั่วไป
|สมาร์ทดรอว์
|เหมาะที่สุดสำหรับแผนภาพที่ละเอียดและแม่นยำแบบ CADขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมเทคนิคที่ต้องการแผนภาพแบบ CAD
|สร้างแผนผังที่ซับซ้อน แผนผังแบบ CAD และเลย์เอาต์ทางเทคนิค
|เริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|MindMeister
|เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดที่เรียบง่ายและสร้างสรรค์ รวมถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|สร้างภาพและระดมความคิดด้วยรูปแบบที่ปรับแต่งได้พร้อมข้อมูลจากทีม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $4.50 ต่อเดือน สำหรับบุคคล (เรียกเก็บเงินทุกครึ่งปี)
|Xmind
|เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดที่มีโครงสร้างและสร้างสรรค์ พร้อมรูปแบบที่หลากหลาย ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการตัวเลือกแผนผังที่หลากหลาย
|ใช้แผนภาพที่แตกต่างกันสำหรับการวางแผนทางวิชาการ ธุรกิจ หรือส่วนตัว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน สำหรับแผนพรีเมียม
|ค็อกเกิล
|เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดแบบอิสระพร้อมการทำงานร่วมกันได้ง่าย ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นในโครงสร้าง
|สร้างแผนที่ที่ยืดหยุ่นได้ด้วยการลากและวางภาพพร้อมการแชร์แบบเรียลไทม์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน สำหรับ Awesome
|อายัว
|เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการทำแผนผังความคิดกับการจัดการงาน ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการผสานการทำแผนผังความคิดกับการดำเนินโครงการ
|มองเห็นความคิดและติดตามการดำเนินการด้วยฟีเจอร์ Zoom และการเข้าถึงที่ติดตั้งมาในตัว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $17/เดือน สำหรับแผน Ultimate
|EdrawMind
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังความคิดด้วย AI และการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานด้วยการระดมความคิดด้วย AI
|สร้างเนื้อหา แปลบันทึก และขัดเกลาความคิดด้วย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7.90 ต่อเดือน สำหรับบุคคลทั่วไป
|กิตมายด์
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้คิดแบบภาพที่ต้องการการจัดระเบียบไอเดียด้วย AI ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและผู้จัดการโครงการ
|จัดระเบียบความคิดอย่างเป็นภาพ แปลเนื้อหา และสร้างเอกสารโดยใช้ AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน สำหรับบุคคลทั่วไป
|Mindomo
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังความคิดที่ยืดหยุ่นพร้อมการเข้าถึงแบบออฟไลน์ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบออฟไลน์และเรียลไทม์
|สลับระหว่างแผนผังความคิด โครงร่าง และแผนภูมิแกนต์ได้ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5.50 ต่อเดือนสำหรับการสมัครสมาชิก (เดสก์ท็อป, คลาวด์, มือถือ)
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการสร้างแผนผังความคิด?
การเลือกซอฟต์แวร์แผนผังความคิดด้วย AI ที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณและช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการทำงานของคุณเป็นสิ่งสำคัญ
นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ความช่วยเหลือจาก AI: มองหาฟีเจอร์ที่ AI สามารถสร้างแผนผังความคิดแบบลำดับชั้นจากข้อความ แนวคิด หรือรูปภาพ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
- การแปลงเนื้อหา: ค้นหาเครื่องมือที่สามารถแปลงเอกสาร บทความ หรือรูปภาพเป็นแผนผังความคิดเพื่อให้ง่ายต่อการประมวลผล
- ตัวเลือกการร่วมมือ: เลือกเครื่องมือที่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติการปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้สามารถปรับแต่งรูปแบบ สีสัน และเค้าโครงได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แผนผังความคิดของคุณดูน่าสนใจและดึงดูดสายตา
- การผสานการจัดการงาน: เลือกเครื่องมือที่รวมการทำแผนผังความคิดกับการติดตามงานหรือคุณสมบัติการจัดการโครงการเพื่อให้แนวคิดสามารถนำไปปฏิบัติได้
- การรองรับภาษา: หากคุณทำงานข้ามภูมิภาค ให้เลือกเครื่องมือที่รองรับการแปลเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักในการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหนต่อ? นี่คือจุดที่คุณต้องการไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้ชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณคิด วางแผน และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
🔍 คุณรู้หรือไม่?โทนี่ บูซาน ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็น 'บิดาแห่งแผนผังความคิด' ได้ทำให้แผนผังความคิดเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษ 1970 โดยได้บัญญัติศัพท์นี้ขึ้นในรายการของ BBC เพื่อช่วยเสริมสร้างความจำ ความคิดสร้างสรรค์ และการจดบันทึก เขาได้รับแรงบันดาลใจจากนักคิดผู้ยิ่งใหญ่หลายท่าน และได้นำเทคนิคเหล่านั้นมาผสมผสานกับงานวิจัยด้านจิตวิทยา ก่อนจะรวบรวมข้อคิดและประสบการณ์ไว้ในหนังสือ The Mind Map Book (1995)
11 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิด
ตอนนี้ที่เราได้ครอบคลุมถึงสิ่งที่ทำให้เครื่องมือทำแผนที่ความคิดด้วย AI ยอดเยี่ยมแล้ว มาดูตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ไอเดียของคุณเป็นจริงกันเถอะ 🎯
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดพร้อมการจัดการโครงการ)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เป็นหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ออกแบบมาเพื่อรวบรวมงาน, โครงการ, และไอเดียทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
แผนผังความคิด ClickUp: เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติได้จริง
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดระเบียบโครงการ, คิดค้นไอเดียเนื้อหา, หรือวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ, ClickUp ก็สามารถผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
ClickUp Mind Mapsเปลี่ยนบันทึกที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแผนที่มีโครงสร้างและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ทำงานของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ คุณสามารถแยกแยะความคิดที่ซับซ้อน, แสดงความสัมพันธ์ของแนวคิด, และทำให้การประชุมคิดค้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ที่สามารถโต้ตอบได้เพียงแห่งเดียว
อิสระหรือมีโครงสร้าง? คุณเลือกได้
ใน โหมดว่างเปล่า คุณสามารถคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ขณะที่ โหมดงาน ช่วยให้คุณจัดระเบียบและเชื่อมโยงงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นภาพ ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนที่สุดภายในโครงสร้างโครงการของคุณชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ คุณสมบัติการจัดเรียงใหม่ของ ClickUp จะจัดเรียงแผนผังความคิดของคุณโดยอัตโนมัติ โดยคงลำดับชั้นไว้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งปรับปรุงความอ่านง่ายให้ดีขึ้น
ClickUp Whiteboards: สร้างภาพและทำงานร่วมกันได้อย่างอิสระ
แผนผังความคิดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpยกระดับการทำงานร่วมกันไปอีกขั้น ช่วยให้คุณร่างไอเดีย เชื่อมโยงงาน และพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ แผ่นผืนผ้าใบที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นนี้ผสานรวมกับชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของ ClickUp ได้อย่างลงตัว เชื่อมต่อโดยตรงกับงาน เอกสาร และการสนทนา
ยิ่งไปกว่านั้น ความสามารถด้าน AI ของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างภาพที่กำหนดเองได้ เพื่อดูแนวคิดของคุณในรูปแบบภาพที่น่าทึ่ง!
โอบรับอิสระทางความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าจาก ClickUp เริ่มต้นด้วยพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อวางแผนแนวคิดต่างๆ ระดมสมอง และจัดระเบียบความคิดของคุณอย่างเป็นภาพโดยไม่ต้องมีโครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ClickUp Brain: ให้ AI เป็นพลังขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
ด้วยClickUp Brain คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยปรับปรุงแนวคิด อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และสร้างแผนที่มีโครงสร้างจากการระดมสมอง ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมนี้จะช่วยให้คุณค้นหาคำตอบ สร้างรายงาน และสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นและใช้เวลาน้อยลง
ตัวอย่างเช่น คุณอาจเริ่มต้นด้วยแผนผังความคิดที่มีโครงสร้างเพื่อร่างเค้าโครงของบทความบล็อก ใช้กระดานไวท์บอร์ดเพื่อปรับแต่งประเด็นสำคัญให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นให้ ClickUp Brain ช่วยขยายเค้าโครงและสร้างงานสำหรับร่าง แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหา
✨ โบนัส: ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกจาก โมเดล AI ภายนอก ได้หลากหลาย รวมถึง GPT-4o และ Claude สำหรับการระดมความคิด การสร้างสรรค์ไอเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้: เชื่อมโยงแผนผังความคิดของคุณโดยตรงไปยังงานและเอกสาร ทำให้แนวคิดกลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้โดยไม่มีการขัดจังหวะ
- สร้างการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์: ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างสรุปงานและรายงานสถานะ ช่วยให้แผนผังความคิดของคุณสอดคล้องกับพัฒนาการล่าสุดของโครงการ
- รวมศูนย์ข้อมูล: แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและดำเนินการสนทนาภายในไวท์บอร์ด เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
- ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของClickUpเพื่อทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณ: ปรับแต่งแผนผังความคิดของคุณด้วยสีสัน แก้ไขการเชื่อมต่อ และปรับรูปแบบเพื่อเพิ่มความชัดเจนและความสะดวกในการใช้งาน
- ลงมือทำทันที: ข้ามขั้นตอนการตั้งค่าและเริ่มวางแผนได้ทันทีด้วยเทมเพลต ClickUp Simple Mind Mapเพื่อเริ่มต้นอย่างราบรื่น ประหยัดเวลา และสร้างขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่า ClickUp จะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ
- สำหรับกรณีการใช้งานที่ง่ายมาก ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp อาจรู้สึกซับซ้อนเกินความจำเป็น
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
Briettny Curtner, ผู้จัดการโครงการที่มหาวิทยาลัย Utah Valley, แบ่งปันวิธีที่ทีมของเธอใช้ ClickUp's Whiteboard:
สุดท้าย ฟีเจอร์ไวท์บอร์ด? หลงรักเลย เครื่องมือนี้ถูกใช้บ่อยมากในระหว่างการประชุมทีมเพื่อระดมความคิดหรือขยายความเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
2. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดร่วมกันและการวางแผนด้วยภาพ)
Miro เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ทีมสามารถสร้างแนวคิด กระบวนการ และขั้นตอนการทำงานได้แบบเรียลไทม์ คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AIและเทมเพลตแผนผังความคิดช่วยให้จัดระเบียบการระดมความคิด วางแผนเส้นทางผลิตภัณฑ์ และทำงานผ่านกระบวนการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับมืออาชีพที่บริหารโครงการออกแบบ Miro สามารถใช้เพื่อวางแผนโครงร่างและเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ แปลงแนวคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นภาพที่มองเห็นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องแนวคิดและทรัพย์สินทางปัญญาของทีมคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ให้ AI ขยายความคิดของคุณ โดยเสนอแนะการเชื่อมโยงที่เป็นไปได้หรือเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่คุณอาจพลาดไป
- เข้าถึงเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 300แบบ ตั้งแต่แผนงานผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการวางแผนกระบวนการ
- เปลี่ยนแผนผังความคิดของคุณให้เป็นการนำเสนอแบบโต้ตอบหรือวิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจของทีมของคุณระหว่างการประชุมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ซิงค์บอร์ดของคุณกับ Google, Microsoft, Adobe และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อดึงข้อมูลหรือเนื้อหาสำหรับภาพรวมโครงการที่สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ Miro
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกระบวนการหรือตัวเชื่อมต่อที่ซับซ้อน
- ยากที่จะจัดระเบียบและค้นหาบอร์ดหรือผลงานที่ผ่านมา
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,400+)
- Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Miro อย่างไรบ้าง?
ตามรายงานของผู้ใช้บน G2, Miro สามารถปรับปรุงการควบคุมการเข้าถึงบอร์ดได้:
จำเป็นต้องมีการควบคุมจากเจ้าของบอร์ดมากขึ้น ฉันได้เห็นหลายกรณีที่ผู้ใช้ลบสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ และเราต้องเสียเวลาไปกับการขอให้ผู้คนยกเลิกการลบนั้น ควรมีฟีเจอร์จากเจ้าของบอร์ดที่สามารถย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงได้
จำเป็นต้องมีการควบคุมจากเจ้าของบอร์ดมากขึ้น ฉันได้เห็นหลายกรณีที่ผู้ใช้ลบสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ และเราต้องเสียเวลาไปกับการขอให้ผู้คนยกเลิกการลบนั้น ควรมีฟีเจอร์จากเจ้าของบอร์ดที่สามารถย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงได้
3. Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังทางเทคนิคและแผนผังที่ซับซ้อน)
Lucidchart เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพแบบโต้ตอบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนภาพที่น่าสนใจและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงอธิบายแผนภาพที่ต้องการ แล้วให้ AI ของ Lucidchart สร้างแผนภาพนั้นโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณป้อน จากนั้นคุณสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ตามต้องการ
เครื่องมือนี้รวบรวมข้อมูลและภาพรวมไว้ในสภาพแวดล้อมที่ราบรื่นและสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อคุณทำงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมระบบที่ซับซ้อนหรือกระบวนการทางธุรกิจ การผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้แผนภาพของคุณอัปเดตอยู่เสมอ ทำให้การสร้างแผนผังความคิดสำหรับโครงสร้างองค์กรและระบบทางเทคนิคเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Lucidchart
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ด้วยการเขียนร่วมกัน การสนทนาในตัวแก้ไข และเคอร์เซอร์แบบร่วมมือกัน
- ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงผลขององค์ประกอบต่างๆ ตามเงื่อนไขของข้อมูล
- จัดการหลายชั้นภายในแผนภาพเดียวเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เป็นระเบียบและป้องกันการแออัด
- สร้างแผนภาพ Unified Modeling Language (UML) ได้อย่างง่ายดายเพื่อแสดงภาพระบบ กระบวนการ หรือโครงสร้างซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ไม่สามารถป้อนความยาวของผนังเป็นฟุตและนิ้ว และให้ระบบกรอกขนาดอัตโนมัติตามนั้นได้ ต้องปรับค่าด้วยตนเอง
- เฉพาะผู้สร้างเอกสารเท่านั้นที่สามารถซ่อน/แสดงเนื้อหาได้ ซึ่งจำกัดการควบคุมสำหรับผู้อื่น
ราคา Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lucidchart อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวบน Capterraได้เน้นย้ำถึงเส้นทางการเรียนรู้ของ Lucidchart:
ผู้ใช้ต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยในการคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ เนื่องจากส่วนใหญ่คุ้นเคยกับเครื่องมืออย่าง Power Point และไม่คุ้นเคยกับการเลื่อนผืนผ้าใบไปพร้อมกับวัตถุ เมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้ว เครื่องมือนี้จะใช้งานง่ายมาก"
ผู้ใช้ต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยในการคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ เนื่องจากส่วนใหญ่คุ้นเคยกับเครื่องมืออย่าง Power Point และยังไม่ชินกับการเลื่อนผืนงานไปพร้อมกับวัตถุ เมื่อผ่านช่วงนี้ไปแล้ว เครื่องมือนี้จะใช้งานง่ายมาก"
4. SmartDraw (เหมาะที่สุดสำหรับแผนผังที่ละเอียดและความแม่นยำแบบ CAD)
SmartDraw เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างแผนผังความคิดและแผนภาพที่ออกแบบมาเพื่อรองรับประเภทต่างๆ ตั้งแต่แผนผังงานแบบง่ายไปจนถึงแผนผังสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน
การผสานรวมระบบออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) อย่างเป็นเอกลักษณ์ทำให้เครื่องมือแผนผังความคิดนี้แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ มากมาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการความสามารถในการออกแบบระดับสูงควบคู่ไปกับการแสดงภาพกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปรับรูปแบบโดยอัตโนมัติขณะที่คุณระดมความคิด เพื่อให้แผนผังของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่ต้องปรับแต่งด้วยตนเอง
- รวมแผนภาพหลายประเภท เช่น แผนผังงาน แผนผังองค์กร แผนงาน และอื่นๆ เข้าด้วยกันบนไวท์บอร์ดเดียว
- เข้าถึงเทมเพลตการระดมความคิดสำหรับการจัดการความรู้มากกว่า 4,500 แบบ และสัญลักษณ์ในตัวกว่า 29,000 รายการ ช่วยให้คุณสร้างแผนผังที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- นำเข้าข้อมูลจากแพลตฟอร์มเช่น AWS, Azure, Jira หรือไฟล์ CSV เพื่อสร้างแผนผังองค์กร, แผนผังการไหล, หรือแผนผังการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- คุณสมบัติการตัดเส้นอาจไม่น่าเชื่อถือ มักตัดไปยังวัตถุที่ไม่ต้องการ และทำให้การปรับแก้เป็นไปได้ยาก
- พื้นที่จัดเก็บเอกสารที่จำกัดบนแพลตฟอร์มทำให้ผู้ใช้ต้องพึ่งพาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของตนเอง
ราคาของ SmartDraw
- บุคคล: $9.95/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $8. 25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไซต์: $5/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดในการจัดระเบียบความคิดด้วยภาพนั้นมีมาตั้งแต่หลายศตวรรษก่อนแล้ว เลโอนาร์โด ดา วินชี และนักปราชญ์รอบรู้ท่านอื่น ๆ ใช้การคิดเชิงแผนผังที่คล้ายกับแผนภูมิความคิด (mind maps)
5. MindMeister (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดที่เรียบง่าย สร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
MindMeister เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่เชื่อถือได้ซึ่งเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นแผนผังที่มีโครงสร้างและดึงดูดสายตา มันช่วยให้คุณปรับแต่งแต่ละหัวข้อด้วยตัวเลือกสี รูปร่าง และสไตล์เส้น เพื่อให้แผนผังของคุณมีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของคุณ
นอกจากนี้เช่นเดียวกับทางเลือกของ MindMeister มันเหมาะสำหรับการจัดระเบียบความคิด การระดมความคิดคนเดียว และการทำงานร่วมกับทีม
คุณสมบัติเด่นของ MindMeister
- สลับระหว่างรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนผังความคิด แผนผังองค์กร หรือรายการต่าง ๆ ภายในผืนผ้าใบเดียวกัน
- แก้ไขแผนผังความคิดได้จากทุกที่ด้วยแอปมือถือ MindMeister สำหรับ iOS และ Android
- จัดรูปแบบข้อความโดยใช้ไวยากรณ์มาร์กดาวน์แบบง่าย ช่วยให้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
ข้อจำกัดของ MindMeister
- แผนผังความคิดที่ใหญ่ขึ้นอาจทำงานช้าลงและอาจเกิดการขัดข้อง
- เมื่อเปิดแผนที่อีกครั้ง หัวข้อทั้งหมดมักจะขยายออก ทำให้แผนที่ดูรกและต้องทำความสะอาดด้วยตนเอง
ราคาของ MindMeister
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $4. 50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินทุกครึ่งปี)
- ข้อดี: $6.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินทุกครึ่งปี)
การให้คะแนนและรีวิว MindMeister
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (290+ รีวิว)
🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 2007 MindMeister ได้เปิดตัวเป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดบนเว็บตัวแรก นับตั้งแต่นั้นมา ได้ช่วยให้ผู้ใช้กว่า 37 ล้านคนทั่วโลกสร้างไอเดียได้หลายพันล้านไอเดีย
6. Xmind (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังความคิดที่มีโครงสร้างและสร้างสรรค์ พร้อมรูปแบบที่หลากหลาย)
Xmind จัดโครงสร้างความคิดและแสดงแนวคิดในรูปแบบภาพเพื่อการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพทางสายตา มันนำเสนอโครงสร้างแผนผังที่หลากหลาย ทำให้มีประโยชน์ในการจัดระเบียบการวิจัย การร่างโครงร่างโครงการ และการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
แพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือที่มีโครงสร้างเพื่อแยกข้อมูลออกเป็นส่วนที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกัน ทำให้ง่ายต่อการจัดการโครงการวิจัยและโครงการการศึกษาที่ซับซ้อน นอกจากนี้ คุณสมบัติของ AI ยังช่วยให้การวางแผนหลักสูตร การวิจัย และการตลาดทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xmind
- เลือกจากแผนภูมิตรรกะ แผนผังการยึดเกาะ แผนผังปลา กราฟเส้นเวลา และรูปแบบอื่น ๆ เพื่อจัดระเบียบความคิดในวิธีที่หลากหลาย
- แปลงการระดมความคิดให้เป็นรายการงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ มอบจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนสำหรับโครงการ
- ใช้คำสั่ง LaTeX เพื่อสนับสนุนสมการทางคณิตศาสตร์และเคมีโดยตรงภายในแผนผังความคิด
- ดำเนินการประเมินผลหลังโครงการและบันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้โดยใช้การสรุปด้วย AI
ข้อจำกัดของ Xmind
- โมเดล SaaS ใหม่นี้รู้สึกใช้งานยากเมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้า
- ตัวเลือกที่มากเกินไปทำให้กระบวนการสร้างแผนผังความคิดแบบมืออาชีพซับซ้อนขึ้น
ราคาของ Xmind
- ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน
- พรีเมียม: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Xmind
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Xmind สำหรับการทำแผนผังความคิด
7. Coggle (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดแบบอิสระพร้อมการร่วมมือที่ง่ายดาย)
Coggle เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ยืดหยุ่นซึ่งจัดระเบียบแนวคิด กระบวนการ และการตัดสินใจในรูปแบบภาพ มันมีผืนผ้าใบแบบอิสระที่แนวคิดสามารถแตกแขนงออกไปได้อย่างพลวัต ทำให้มีประโยชน์สำหรับเทคนิคการระดมความคิด การสร้างแผนผัง และ การวางแผน
หากคุณกำลังจัดการกับการแสดงภาพกระบวนการ ความสามารถของ Coggle ในการสร้างลูป เชื่อมต่อสาขา และจัดโครงสร้างความคิดโดยไม่ต้องใช้เทมเพลตที่เข้มงวดทำให้มีประโยชน์ จัดรูปแบบและจัดเรียงสาขาโดยอัตโนมัติเพื่อให้แผนภาพมีโครงสร้างและอ่านง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Coggle
- แชร์แผนภาพผ่านลิงก์ส่วนตัว อนุญาตให้ผู้อื่นดูหรือแก้ไขได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชี
- ลากและวางรูปภาพลงในแผนภาพได้โดยตรง พร้อมอัปโหลดรูปภาพได้ไม่จำกัด ช่วยให้การนำเสนอแนวคิดเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
- วางบันทึกหรือรูปภาพแบบสแตนด์อโลนไว้ที่ใดก็ได้บนผืนผ้าใบเพื่อให้บริบทเพิ่มเติมโดยไม่รบกวนโครงสร้างหลัก
- เพิ่มหัวข้อหลักหลายหัวข้อในแผนภาพเดียว ช่วยให้แนวคิดที่แตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว
ข้อจำกัดของ Coggle
- ขาดคุณสมบัติที่พบในทางเลือกของ Coggle เช่น ธีม, รูปภาพ, โหมดการนำเสนอ, และเครื่องมือสำหรับการคิดสร้างสรรค์
- ใช้งานยากสำหรับการนำเสนอ โดยเฉพาะกับแผนผังความคิดขนาดใหญ่ ยากต่อการยุบหรือเน้นเฉพาะสาขา
ราคาของ Coggle
- ฟรี
- ยอดเยี่ยม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Coggle
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Coggle อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้รายหนึ่งบน Capterraชี้ให้เห็นถึงความท้าทายเกี่ยวกับการจัดวางอัตโนมัติของ Coggle:
บางครั้งก็ยากที่จะวางกิ่งไม้ให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการพอดี เพราะฟังก์ชันจัดวางอัตโนมัติทำงานแทน
บางครั้งก็ยากที่จะวางกิ่งไม้ให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการพอดี เพราะฟังก์ชันจัดวางอัตโนมัติทำงานแทน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบไวท์บอร์ดฟรีสำหรับแชร์บน Zoom & ClickUp
8. Ayoa (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการทำแผนผังความคิดกับการจัดการงาน)
Ayoa เป็นเครื่องมือแผนผังความคิดและการจัดการงานที่สร้างสรรค์และล้ำสมัย ซึ่งผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับการจัดระเบียบได้อย่างไร้รอยต่อ ออกแบบมาเพื่อทั้งการระดมความคิดและการดำเนินโครงการ ฟีเจอร์ที่รองรับประสาทสัมผัสของ Ayoa ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัด
มันช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแบบอักษร สีพื้นหลัง และรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับรูปแบบการรับรู้ที่หลากหลาย รวมถึงผู้ที่มีภาวะดิสเล็กเซียและสมาธิสั้น
คุณสมบัติเด่นของ Ayoa
- ปรับแต่งแผนผังความคิดด้วยแบบอักษร สี และรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการทางความคิดที่หลากหลาย
- แปลงแผนผังความคิดเป็นโครงร่างหรือเอกสารเพื่อการร่างรายงานหรือการนำเสนอได้อย่างราบรื่น
- จัดการประชุมและการระดมสมองได้โดยตรงใน Ayoa ด้วยการผสานการทำงานกับ Zoom ที่ติดตั้งไว้
ข้อจำกัดของ Ayoa
- แถบงานมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ต้องเลื่อนมากเกินไปเพื่อดูการอัปเดต
- ไม่มีลิงก์ที่สามารถคลิกได้ในบรรทัดหัวข้อ; URL ต้องคัดลอกและวาง
ราคาของ Ayoa
- ฟรี
- Ayoa Ultimate: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Ayoa
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อพูดถึงแผนผังความคิดและแผนผังแนวคิด แผนผังความคิดเหมาะสำหรับการระดมความคิดโดยมีแนวคิดหลักเป็นศูนย์กลางและแตกแขนงไปสู่ความคิดที่เกี่ยวข้อง ในทางตรงกันข้าม แผนผังแนวคิดช่วยจัดระเบียบและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดหลาย ๆ อย่างในรูปแบบที่มีโครงสร้างมากขึ้น
9. EdrawMind (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังความคิดด้วย AI และการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ)
EdrawMind เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวมฟีเจอร์ AI เพื่อการระดมความคิดที่รวดเร็วขึ้น การสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้น และการแสดงความคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานส่วนบุคคลและทีมตัวอย่างแผนผังความคิดของEdrawMind เปลี่ยนแนวคิดที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นแผนงานที่มีโครงสร้างและนำไปปฏิบัติได้จริง
คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคิดค้นไอเดีย, การเขียนรายงาน, และการสร้างแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EdrawMind
- ใช้การวิเคราะห์ SWOT ด้วย AI เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างครอบคลุม
- ทำลายกำแพงภาษาด้วยการแปลข้อความภายในแผนผังความคิดของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพแผนผังความคิดของคุณด้วยคำอธิบายประกอบที่สร้างโดย AI จากความรู้อันกว้างขวาง
- ปรับปรุงและขัดเกลาข้อความในแผนผังความคิดของคุณโดยอัตโนมัติด้วย AI ที่ขับเคลื่อนการเขียนคำโฆษณา
ข้อจำกัดของ EdrawMind
- ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ส่วนบุคคลไม่ซิงค์ข้อมูลได้ดีระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง ทำให้งานที่บันทึกไว้สูญหาย
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์มไม่สม่ำเสมอ โดยไฟล์ที่แก้ไขบนเวอร์ชันเว็บจะแสดงคำเตือนเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่ใหม่กว่าเมื่อเปิดบน Linux
ราคาของ EdrawMind
- ฟรี
- บุคคล: $7. 9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $9. 9/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว EdrawMind
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ครูใช้แผนผังความคิดเพื่อช่วยนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นหรือดิสเล็กเซียในการจัดระเบียบความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
10. GitMind (เหมาะที่สุดสำหรับนักคิดเชิงภาพที่ต้องการการจัดระเบียบไอเดียด้วย AI)
GitMind ช่วยให้กระบวนการสร้างและจัดระเบียบความคิดง่ายขึ้น เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของมันสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นโครงสร้างที่สวยงามและมีการจัดระเบียบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่กำลังสรุปหนังสือเรียน ผู้จัดการโครงการที่กำลังวางแผนงาน หรือผู้สร้างเนื้อหาที่กำลังคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ GitMind จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
มุ่งเน้นที่ความสวยงามและการใช้งาน GitMind ช่วยให้คุณมองเห็นแนวคิดผ่านแผนผังความคิด แผนผังการไหล แผนผังองค์กร แผนภาพ UML และแผนผังแบบแยกส่วน
คุณสมบัติเด่นของ GitMind
- แปลงตำราเรียนและเอกสารการสอนเป็นแผนผังความคิดเพื่อปรับปรุงการจดจำและความเข้าใจ
- แปลภาษาได้มากกว่า 30 ภาษาโดยตรงภายในแผนผังความคิด ทำให้เข้าถึงได้สำหรับทีมทั่วโลกหรือการใช้งานส่วนตัวในภาษาต่างๆ
- รับ AIGC (เนื้อหาที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์) เช่น บทความ รายงาน อีเมล สคริปต์ และอื่นๆ ได้โดยตรงจากแผนผังความคิด
- อัปโหลดรูปภาพเพื่อให้ AI ของ GitMind รู้จักและแปลงเป็นแผนผังความคิดที่แก้ไขได้
ข้อจำกัดของ GitMind
- ไลบรารีเทมเพลตมีตัวเลือกเพียงไม่กี่อย่าง ซึ่งไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ของแผนผังงานที่เฉพาะเจาะจง
- ปัญหาประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว รวมถึงการล่าช้าในระหว่างการร่วมมือ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานหยุดชะงัก
ราคาของ GitMind
- ฟรี
- ส่วนตัว: $19.00/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ GitMind
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Mind ได้ถ่ายทอดกระบวนการคิดที่วุ่นวายแต่มีโครงสร้าง ของนักคณิตศาสตร์ จอห์น แนชอย่างชัดเจน ซึ่งคล้ายกับแผนผังความคิด
11. Mindomo (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังความคิดที่ยืดหยุ่นพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์)
Mindomo ถูกออกแบบมาเพื่อจับภาพ จัดระเบียบ และแสดงความคิดในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน มันนำเสนอการผสมผสานระหว่างแผนผังความคิด แผนผังแนวคิด โครงร่าง และแผนภูมิแกนต์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับการระดมความคิด การวางแผน และการจัดการโครงการ ด้วยฟังก์ชันการทำงานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
สำหรับผู้ใช้ที่จัดการโครงการที่มีงานวิจัยมาก ความสามารถของ Mindomo ในการรวมแผนผังความคิดทำให้มีประโยชน์สำหรับการอภิปรายของทีมและการดำเนินการที่มีโครงสร้าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mindomo
- สลับระหว่างแผนผังความคิด แผนผังแนวคิด โครงร่าง และแผนภูมิแกนต์ เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน
- เข้าถึงแผนที่บนเว็บแอป, มือถือ, และแพลตฟอร์มคลาวด์พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่สม่ำเสมอในทุกอุปกรณ์
- เปลี่ยนแผนภาพเป็นสไลด์โชว์โดยใช้โหมดการนำเสนอโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ภายนอก
- ทำงานร่วมกับแผนภาพจากเครื่องมืออื่น ๆ เช่น XMind, MindManager, และ Freemind เพื่อนำเข้า/ส่งออกไฟล์ในรูปแบบ PDF, DOCX, PowerPoint, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Mindomo
- ขาดตัวเลือกการกรองในหลายแผนที่ (เช่น การดูงานทั้งหมดที่ครบกำหนดวันนี้จากแผนที่โครงการต่างๆ)
- รูปแบบสีโหนดที่จำกัดและไม่เป็นระบบ; ไม่มีตัวเลือกในการบันทึกสไตล์ที่กำหนดเองเพื่อการใช้งานซ้ำ
ราคาของ Mindomo
- เดสก์ท็อป: ฟรี
- การสมัครสมาชิก: $5. 5/เดือนต่อผู้ใช้ (เดสก์ท็อป, คลาวด์, มือถือ)
- เดสก์ท็อปพรีเมียม: 69 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ (ใบอนุญาตตลอดชีพ)
การให้คะแนนและรีวิว Mindomo
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? แผนผังความคิดถูกใช้ในการบำบัดเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมองเห็นอารมณ์และรูปแบบความคิดของตนเองได้ชัดเจนขึ้น
สร้างไอเดียของคุณด้วย ClickUp
ด้วยเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมายที่มีอยู่ ทางเลือกที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่สอดคล้องกับวิธีคิดและวิธีการทำงานของคุณ บางเครื่องมือเน้นการระดมความคิดแบบภาพ ในขณะที่บางเครื่องมือให้ความสำคัญกับระบบอัตโนมัติหรือข้อมูลเชิงลึกที่ทำนายได้ แต่ถ้าคุณต้องการโซลูชันเดียวที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ การจัดระเบียบ และปัญญาประดิษฐ์ ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่น
แผนผังความคิดของ ClickUp ช่วยให้จัดระเบียบความคิดได้อย่างง่ายดาย กระดานไวท์บอร์ดทำให้การระดมความคิดเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมมากขึ้น และ Brain ยังก้าวไปไกลกว่านั้น—แนะนำไอเดียไม่สิ้นสุด สรุปความคิด และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วย AI
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง ClickUp มอบทุกสิ่งไว้ในที่เดียว—เพื่อให้คุณสามารถคิด วางแผน และดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่พลาดทุกจังหวะ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! 🚀