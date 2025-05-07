10 ทางเลือกของ Xmind สำหรับการทำแผนผังความคิดในปี 2025

มีเครื่องมือมากมายให้เลือกใช้เมื่อพูดถึงการระดมความคิด การแสดงข้อมูล และการวางแผนแนวคิดที่ซับซ้อน
Xmind เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการสร้างแผนผังความคิดแต่หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นล่ะ?
ไม่ว่าคุณจะต้องการสิ่งที่สอดคล้องกับงบประมาณของคุณมากขึ้น หรือกำลังมองหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากแผนผังความคิด Xmind มีทางเลือกมากมาย มาสำรวจโลกนี้ไปด้วยกันเถอะ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Xmind?
เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นแทน XMind สิ่งสำคัญคือต้องจำเกณฑ์บางประการไว้
ค้นหาเครื่องมือที่มีวิธีการสร้างแผนผังความคิดที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นรองรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน มีฟังก์ชันการส่งออกข้อมูล สามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ ได้ และหากเป็นไปได้ ควรมีแผนการใช้งานฟรีหรือราคาที่เหมาะสม
คะแนนและรีวิวสำหรับซอฟต์แวร์แผนผังความคิดของคุณควรสร้างความมั่นใจด้วยเช่นกัน
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Xmind ที่ควรใช้
นี่คือทางเลือกของ Xmind ที่เราชื่นชอบในตลาด เราเชื่อมั่นว่าหนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณและทีมของคุณในการสร้างแผนผังความคิด
1.คลิกอัพ
เคยมีช่วงเวลาที่คุณต้องใช้แอปแยกต่างหากสำหรับการสร้างแผนภาพการแสดงข้อมูล การจัดการโครงการ งาน เอกสาร สเปรดชีต การติดตามเป้าหมาย การติดตามเวลา การจัดสรรทรัพยากร และอีเมล ตอนนี้มี ClickUp: แพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมแอปเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น
ClickUp โดดเด่นเหนือเครื่องมืออื่นในฐานะทางเลือกของ Xmind ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหนือชั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้อย่างมีนัยสำคัญ ความน่าสนใจของ ClickUp นั้นครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก
เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของทุกกระบวนการทำงาน เพราะมีคุณสมบัติครบครันตามที่คุณต้องการ ตั้งแต่การจัดการผลิตภัณฑ์และโครงการ การติดตามบั๊ก และการบริหารจัดการทรัพยากรทางวิชาการ ClickUp คือโซลูชันที่ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการแผนผังความคิด เครื่องมือสำหรับการร่วมมือ การแสดงข้อมูลเป็นภาพแผนผังแนวคิด หรือแผนภาพประเภทอื่น ๆ
เจ้าของหรือผู้ดูแลพื้นที่ทำงาน ClickUp สามารถเลือกจาก ClickApps กว่า 35 รายการเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของทีมให้เหมาะสม แต่ละ ClickApp มีฟังก์ชันการทำงานเฉพาะตัว ตัวอย่างเช่น การบันทึกหน้าจอ ศูนย์กลางสำหรับเอกสารทั้งหมดของคุณ คิวงาน การติดตามทีม และการติดตามเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Mind Mapsช่วยให้คุณสามารถวางแผนและจัดระเบียบโครงการ ความคิด หรือภารกิจที่มีอยู่ได้ สร้างแผนผังความคิดเพื่อวาดแผนผังการไหลของความคิดของคุณ และสร้างความสัมพันธ์และลำดับชั้นระหว่างแนวคิด—เหมาะสำหรับแผนทีม การจัดระเบียบความคิด และโครงสร้างภารกิจ
- ClickUp's Whiteboardsโดดเด่นด้วยการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์ของกันและกันได้ คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาที่หลากหลายลงในไวท์บอร์ดได้ เช่น ข้อความ บันทึก รูปภาพ และวิดีโอ
- เลือกแบบแผนระหว่างแบบแผนแผนผังการไหลและแบบแผนกระดานขาวตามความต้องการ, อุตสาหกรรม, และกระบวนการทำงานของคุณ
- ด้วย ClickUp Automations, ลาก่อนการจัดการงานซ้ำๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนผังความคิดของคุณด้วยตนเอง อัตโนมัติและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ส่วนที่ดีที่สุด? ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด! ใช้สูตรอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งเพื่ออัตโนมัติงานต่างๆ เช่น การมอบหมายงานและการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง การอัปเดตงานตามการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้ง และการอัปเดตความสำคัญตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้สักหน่อย
- อาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากคุณสมบัติทั้งหมด
- มีการรายงานความล่าช้าเป็นครั้งคราว
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. ลูซิดชาร์ต
Lucidchart เป็นเครื่องมือทำแผนผังความคิดที่ได้รับความนิยม ด้วยลักษณะที่จริงจัง ละทิ้งองค์ประกอบที่สนุกสนาน เช่น สติกเกอร์และอีโมจิ เพื่อเน้นความเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพในการทำแผนผังความคิดและการแสดงข้อมูล วิธีการที่เป็นระบบนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักคิดเชิงวิเคราะห์และผู้ที่ชอบการสร้างแผนผังที่ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน หากแนวทางนี้แตกต่างจากวิธีที่คุณใช้ในการสร้างแผนผังความคิด เราสามารถแนะนำเครื่องมือทางเลือกอื่นของ Lucidchartที่อาจเหมาะกับความต้องการของคุณได้
แม้ว่าเทมเพลตและคลังองค์ประกอบการออกแบบที่ครอบคลุมของ Lucidchart จะช่วยให้คุณสร้างแผนผังได้ทุกประเภท แต่จุดเด่นที่แท้จริงจะเห็นได้ชัดเมื่อใช้งานโดยทีมไอทีและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นี่คือแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการบันทึกเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้การทำแผนผังกระบวนการทางธุรกิจ และการกำหนดค่าเครือข่าย ช่วยให้การจัดการขั้นตอนการทำงานของทีมคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- ด้วย Lucidchart คุณสามารถรวบรวมคลังขององค์ประกอบแผนผังความคิดที่คุณชื่นชอบและสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองตามแผนผังที่คุณใช้บ่อยที่สุด
- นอกเหนือจากเทมเพลตที่ปรับแต่งเองได้แล้ว Lucidchart ยังมีห้องสมุดเทมเพลตในตัวสำหรับการสร้างแผนผังความคิดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการทำงานร่วมกับแอปต่างๆ ของ Lucidchart เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น โดยเฉพาะการผสานการทำงานกับ Google Workspace ที่ราบรื่นเป็นพิเศษ คุณสามารถจัดเก็บแผนผังความคิดของคุณใน Google Drive ได้อย่างสะดวก และนำไปใช้ในที่ประชุมที่จัดกำหนดการผ่าน Google Calendar
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่า เมื่อแผนผังความคิดของพวกเขามีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น โปรแกรมมีแนวโน้มที่จะทำงานช้าลง ทำให้การทำงานกับแผนผังเครือข่ายที่ซับซ้อนและแผนผังโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- หากคุณชื่นชอบวิธีการสร้างแผนผังความคิดแบบยืดหยุ่นและอิสระมากกว่า คุณอาจต้องการมากกว่าซอฟต์แวร์ฟรีของ Lucidchart เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ สำหรับสิ่งนี้ คุณจะต้องเพิ่ม Lucidspark—โปรแกรมไวท์บอร์ดของ Lucid—ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แม้ว่าจะมีการทดลองใช้ฟรีให้ก็ตาม
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $7. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,450+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,950+ รีวิว)
3. Mindomo
Mindomo เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Xmind เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและนำเสนอผลลัพธ์จากการระดมความคิดของคุณ
คุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการทำแผนผังความคิดนี้คือโหมดการนำเสนอในตัวที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนแผนผังความคิดของคุณให้เป็นการนำเสนอแบบโต้ตอบที่เหนือกว่า PowerPoint อย่างมาก ฟังก์ชันการทำงานนี้เมื่อรวมกับไอคอน รูปภาพ ลิงก์ไฮเปอร์ และคุณสมบัติมัลติมีเดีย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพรวมแนวคิดและแนวคิดที่ครอบคลุมและมีชีวิตชีวาได้
Mindomo ยังมีฟีเจอร์แผนผังงาน (Task Maps) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแผนผังความคิดและการจัดการงานอย่างเป็นเอกลักษณ์ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่ปฏิบัติได้จริง มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Mindomo ช่วยให้กระบวนการระดมความคิดเป็นไปอย่างร่วมมือและมีพลวัต ทำให้ทีมสามารถนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและดำเนินการได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mindomo
- เพลิดเพลินกับฟังก์ชันหลักของแผนผังความคิดได้ฟรี พร้อมตัวเลือกในการอัปเกรดเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง
- ใช้ฟีเจอร์แผนงานเพื่อแปลงความคิดที่ระดมสมองให้เป็นงานที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้า
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Drive, Dropbox และ Microsoft Teams
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมด้วยความคิดเห็น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการจัดการงาน
- ปรับปรุงการระดมความคิดของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติที่ช่วยลดความซ้ำซ้อน
- รับภาพรวมเชิงลึกของผลลัพธ์การระดมความคิดและความคืบหน้าของงานด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ใช้หนึ่งในเทมเพลตแผนผังความคิดที่มีอยู่ในตัวของ Mindomo เพื่อเริ่มต้นการระดมความคิดของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชัน AI ของ Mindomo เพื่อช่วยในการสรุปเซสชันการทำแผนผังความคิด สร้างแนวคิดใหม่ๆ และวางแผนปฏิบัติการ
ข้อจำกัดของ Mindomo
- คุณสมบัติการทำแผนผังความคิดที่หลากหลายของ Mindomo อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- ฟังก์ชันการทำงานของ AI ไม่สามารถใช้ได้ในแผนฟรี
ราคาของ Mindomo
- ฟรี
- พรีเมียม: $5. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 13.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: ขึ้นอยู่กับขนาดของทีม. เยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ราคาของ Mindomo สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
การให้คะแนนและรีวิว Mindomo:
- G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. Diagrams. net
Diagrams.net ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Draw.io เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่เห็นคุณค่าของซอฟต์แวร์แผนผังความคิดแบบฟรีและโอเพนซอร์ส โดยให้บริการเวอร์ชันเดสก์ท็อปที่เพิ่มชั้นความปลอดภัยอีกระดับขณะที่คุณกำลังสร้างแผนผังหรือผังงานของคุณ
เวอร์ชันออนไลน์ของ Diagrams.net ช่วยให้คุณสามารถแชร์โฟลว์ผู้ใช้หรือไดอะแกรมของคุณกับทีมและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ฟังก์ชันการแชร์นี้ขับเคลื่อนโดย Google Drive ทำให้เป็นอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยสำหรับสมาชิกในทีมส่วนใหญ่
Diagrams.net คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- Diagrams.net มีผืนผ้าสำหรับสร้างแผนภาพสามประเภท องค์ประกอบแบบลากและวางมากมาย และเครื่องมือวาดภาพด้วยมือฟรีสำหรับการสร้างแผนภาพได้อย่างง่ายดาย องค์ประกอบเหล่านี้รองรับแผนภาพหลากหลายประเภท รวมถึงแผนผังองค์กร แผนผังเครือข่าย และแม้แต่แผนผังพื้นที่
- เมื่อคุณได้แชร์พื้นที่ทำงานของแผนผังแล้ว คุณสามารถดูการเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์ของสมาชิกในทีม เปิดใช้งานการแก้ไขร่วมกัน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้
- แพลตฟอร์มนี้ไม่เก็บข้อมูลของคุณไว้. มันให้บริการความสามารถในการปรับแต่งการตั้งค่าการกำกับดูแลข้อมูลของคุณ และยังมีเวอร์ชันเดสก์ท็อปให้บริการเพื่อให้คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้อย่างสมบูรณ์.
แผนผัง ข้อจำกัดของเครือข่าย
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการปรับขนาดองค์ประกอบให้พอดีกับขนาดแคนวาสหรือขนาดที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์นั้นเป็นเรื่องท้าทาย
- ผู้ใช้หลายคนรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มการสร้างแผนภาพอื่น ๆ
Diagrams.net ราคา
- ฟรี
Diagrams. net การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (385+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
5. มิโร
Miro เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการบนกระดานไวท์บอร์ด มันทำหน้าที่เป็นสนามที่ทุกคนในทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันไอเดียใหม่ ๆ ของพวกเขา
Miro ถูกออกแบบมาเพื่อจำลองประสบการณ์การระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดจริง ไม่ว่าทีมของคุณจะรวมตัวกันในสำนักงานหรือกำลังทำงานร่วมกันจากระยะไกลในสถานที่ต่างๆ
สมาชิกทุกคนในทีมสามารถหยิบปากกาขึ้นมาเพื่อมีส่วนร่วมได้เปรียบเสมือนจริง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น โน้ตดิจิทัลแบบโพสต์-อิท และฟังก์ชันการวาดด้วยมือ มันพยายามจำลองประสบการณ์การระดมความคิดแบบพบหน้ากัน
แน่นอนว่า Miro อาจไม่เหมาะกับทุกคน หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่คล้ายกันแต่เหมาะสมกว่า ลองดูไอเดียของเราเกี่ยวกับทางเลือกของ Miro
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- Miro รองรับเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมเพิ่มความคิดเห็น บันทึก และองค์ประกอบต่างๆ หรือลากและวางองค์ประกอบที่มีอยู่เพื่อจัดระเบียบแผนผังของคุณได้ทันที
- ห้องสมุด Miro ประกอบด้วยรูปร่าง ไอคอน ตัวเชื่อมต่อ และผังงานสำเร็จรูป ช่วยทำให้กระบวนการสร้างแผนภาพง่ายขึ้น แม้แต่สำหรับแนวคิดที่ซับซ้อน
- เมื่อกระบวนการของคุณถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว คุณสามารถมอบหมายงานและรายการที่ต้องดำเนินการตามแผนผังการทำงานของคุณได้ Miro สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการของ Atlassian ได้อย่างราบรื่น รวมถึง Jira และ Confluence ตลอดจนเครื่องมือจัดการงานที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ เช่น ClickUp
ข้อจำกัดของ Miro
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้าภาพกราฟิก โดยเฉพาะการปรับขนาดที่ไม่ถูกต้องเมื่อนำเข้าภาพกราฟิก
- แม้ว่า Miro จะมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน แต่เวอร์ชันนี้ขาดคุณสมบัติเด่นหลายประการของแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บางรายแสดงความไม่พอใจกับการต้องจ่ายราคาพรีเมียมเมื่อพวกเขาใช้เพียงหนึ่งหรือสองคุณสมบัติขั้นสูงเท่านั้น
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (4,850+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,250+ รีวิว)
6. ฟรีเพลน
Freeplane เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มุ่งเน้นการสร้างและการจัดการความรู้และการวางแผนโครงการ
เครื่องมือนี้มอบตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการปรับแต่ง ให้คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติ คำอธิบาย และสคริปต์ลงในแผนผังความคิดของคุณเพื่อการวางแผนโครงการอย่างละเอียด ฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือการซ่อนและแสดงกิ่งก้านสาขา ช่วยให้การจัดการความคิดมีประสิทธิภาพในระหว่างการระดมสมอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freeplane
- มันใช้ได้ฟรีอย่างสมบูรณ์ ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Xmind สำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณ
- ใช้คุณสมบัติการแผนผังความคิดขั้นสูง เช่น คุณสมบัติของโหนด, สคริปต์, และสไตล์
- ใช้ประโยชน์จากการกรองและการซ่อนสาขาเพื่อมุ่งเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะของโครงการของคุณ
- ผสานการทำงานกับโปรแกรมภายนอกโดยใช้ HTML, Java และเบราว์เซอร์ Flash
- เพลิดเพลินกับการสนับสนุนจากชุมชนโอเพนซอร์สในการแก้ปัญหาและการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ
ข้อจำกัดของ Freeplane
- หากไม่มีระบบคลาวด์ในตัว การแบ่งปันและการทำงานร่วมกันอาจซับซ้อนมากขึ้น
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่ใหม่กว่า
ราคาของฟรีเพลน
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Freeplane
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. GitMind
GitMind เป็นเครื่องมือออนไลน์ฟรีสำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมสมองที่ช่วยให้คุณมองเห็นแนวคิดและกระบวนการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
มันมีเทมเพลตมากมายให้คุณเริ่มต้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว และด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณจึงสามารถสร้างแผนผังความคิดที่ละเอียดและมีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว GitMind ยังมีความสามารถในการแชร์แผนผังความคิด ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ GitMind
- เป็นแพลตฟอร์มฟรีที่มีฟีเจอร์การสร้างแผนผังความคิดมากมาย
- ใช้เทมเพลตที่มีอยู่มากมายเพื่อเริ่มต้นการระดมความคิดของคุณ
- ร่วมมือและแบ่งปันแผนผังความคิดของคุณกับทีมได้อย่างง่ายดาย
- ใช้การเข้ารหัสสีและคุณลักษณะทางสายตาอื่น ๆ เพื่อจัดโครงสร้างและจัดระเบียบแผนผังความคิดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ GitMind
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าเครื่องมือนี้ซึ่งมีความหลากหลายในการใช้งาน อาจทำงานช้าลงเมื่อใช้กับแผนผังที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
- มันไม่มีโหมดออฟไลน์ ทำให้ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ราคาของ GitMind
- พื้นฐาน: ฟรี
- รายเดือน: $9/เดือนต่อผู้ใช้
- รายปี: $4.08/เดือนต่อผู้ใช้
- สามปี: $2. 19/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ GitMind
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 3+ รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9 รายการ)
8. ค็อกเกิล
Coggle เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างและแบ่งปันแผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอน มันเน้นที่ความง่ายในการใช้งานด้วยอินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาและเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
แผนผังความคิดและเครื่องมือระดมความคิดนี้ช่วยให้คุณสร้างสาขาและลูปเพื่อแสดงการไหลของความคิดและกระบวนการได้ การผสานรวมของ Coggle กับ Google Drive ช่วยปลดปล่อยการจัดการไฟล์และการทำงานร่วมกันของทีม
คุณสมบัติเด่นของ Coggle
- ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายเพื่อสร้างแผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์และดูการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีที่เกิดขึ้น
- ผสานการทำงานกับ Google Drive เพื่อการจัดการและแบ่งปันไฟล์อย่างง่ายดาย
- สร้างลูปและสาขาในแผนภาพของคุณเพื่อแทนความคิดและกระบวนการที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Coggle
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดอยู่บ้าง โดยมีเพียงฟีเจอร์พื้นฐานเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าอินเตอร์เฟซ แม้จะเรียบง่าย แต่ขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง
ราคาของ Coggle
- ฟรีตลอดไป
- ยอดเยี่ยม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Coggle
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 6+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
9. มายด์เจ็ท
Mindjet ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ MindManager เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดอเนกประสงค์สำหรับแสดงข้อมูล จัดระเบียบโครงการ และจัดการงาน
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือการแปลงแผนผังความคิดของคุณให้กลายเป็นงานนำเสนอที่มีชีวิตชีวา แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ หรือแผนงานโครงการ MindManager ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมอย่าง Microsoft Teams, SharePoint และ Outlook เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร
คุณสมบัติเด่นของ Mindjet
- เปลี่ยนแผนผังแนวคิดและแผนผังความคิดของคุณให้เป็นแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ, การนำเสนอที่มีชีวิตชีวา, หรือแผนโครงการที่ละเอียด
- ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมกับ Microsoft Teams, SharePoint และ Outlook เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ใช้ฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์เพื่อดูภาพรวมของไทม์ไลน์และความคืบหน้าของโครงการ
- เพลิดเพลินกับเทมเพลตและโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ เพื่อการระดมความคิดที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Mindjet
- Mindjet เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีราคาสูงกว่าในตลาดเครื่องมือช่วยระดมความคิด ซึ่งอาจทำให้เป็นตัวเลือกที่ไม่น่าสนใจสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือทีมที่มีจำนวนสมาชิกไม่มาก
- ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ Mindjet
- สิ่งจำเป็น: $9/ปี
- มืออาชีพ: $179/ปี
- องค์กร: ติดต่อ Mindjet เพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Mindjet
- G2: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
10. SimpleMind
SimpleMind เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ใช้งานง่ายและรองรับการซิงโครไนซ์ข้ามแพลตฟอร์มหลายระบบ หมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงแผนผังความคิดของคุณได้จากทุกอุปกรณ์
เครื่องมือนี้เสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย เช่น การเพิ่มไฟล์มีเดียลงในแผนผังความคิดของคุณ หรือเปลี่ยนเลย์เอาต์และสไตล์เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น SimpleMind ยกระดับการระดมความคิดไปอีกขั้นด้วยการให้เครื่องมือที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimpleMind
- ใช้การซิงโครไนซ์หลายแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงแผนผังความคิดของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา
- ปรับแต่งแผนผังความคิดของคุณโดยการเพิ่มไฟล์สื่อหรือเปลี่ยนสไตล์และรูปแบบ
- สร้างแผนผังความคิดได้ไม่จำกัดและวางองค์ประกอบได้ทุกที่บนหน้า ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแนวคิดหลักเท่านั้น
- แชร์แผนผังความคิดของคุณผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึง Dropbox, Google Drive และอีเมล
ข้อจำกัดของ SimpleMind
- เวอร์ชันฟรีค่อนข้างพื้นฐาน โดยมีฟีเจอร์ส่วนใหญ่ถูกล็อกไว้สำหรับเวอร์ชันพรีเมียม
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความไม่ชัดเจนน้อยกว่าเครื่องมือทำแผนผังความคิดอื่น ๆ
ราคาของ SimpleMind
- ฟรี
- กำหนดเอง: ติดต่อ SimpleMind เพื่อขอราคา
SimpleMind คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 6+ รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 4+ รายการ)
เจาะลึกกับฟีเจอร์แผนผังความคิดสุดล้ำของ ClickUp
ตอนนี้คุณได้ลิ้มรสแล้วว่าทางเลือกที่น่าทึ่งเหล่านี้สามารถมอบอะไรให้คุณได้บ้าง ถึงเวลาที่จะเจาะลึกและจุดประกายการเดินทางสู่ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของคุณ ClickUp ไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Xmind เท่านั้น แต่ยังมีเครื่องมือทรงพลังอย่างฟีเจอร์ไวท์บอร์ดและการทำแผนผังความคิดอีกด้วย
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนการประชุมระดมความคิด การวางแผนโครงการ หรือแม้แต่การทำงานประจำวัน เราขอแนะนำให้คุณลองใช้แผนผังความคิดของ ClickUp ดูสิ ปลดปล่อยพลังของการวางแผนแบบภาพและทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงอย่างเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย
หรือหากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่มีปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกันได้มากขึ้นสำหรับการระดมความคิดของทีม ลองดูที่ClickUp's Whiteboards แผ่นกระดานดิจิทัลเหล่านี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ ทำให้ทีมของคุณสามารถคิด วางแผน และวางกลยุทธ์ได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
เครื่องมือทุกชิ้นที่กล่าวถึงที่นี่มีจุดเด่นเฉพาะตัว การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบของคุณเป็นหลัก แต่ทำไมต้องจำกัดตัวเอง? ลองสำรวจฟีเจอร์อันหลากหลายของ ClickUp ดูสิ คุณอยู่ห่างจากการปฏิวัติวิธีการทำงานของคุณเพียงก้าวเดียวเท่านั้น!