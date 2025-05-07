บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกของ Xmind สำหรับการทำแผนผังความคิดในปี 2025

7 พฤษภาคม 2568

มีเครื่องมือมากมายให้เลือกใช้เมื่อพูดถึงการระดมความคิด การแสดงข้อมูล และการวางแผนแนวคิดที่ซับซ้อน

Xmind เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการสร้างแผนผังความคิดแต่หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นล่ะ?

ไม่ว่าคุณจะต้องการสิ่งที่สอดคล้องกับงบประมาณของคุณมากขึ้น หรือกำลังมองหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากแผนผังความคิด Xmind มีทางเลือกมากมาย มาสำรวจโลกนี้ไปด้วยกันเถอะ

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Xmind?

เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นแทน XMind สิ่งสำคัญคือต้องจำเกณฑ์บางประการไว้

ค้นหาเครื่องมือที่มีวิธีการสร้างแผนผังความคิดที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นรองรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน มีฟังก์ชันการส่งออกข้อมูล สามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ ได้ และหากเป็นไปได้ ควรมีแผนการใช้งานฟรีหรือราคาที่เหมาะสม

คะแนนและรีวิวสำหรับซอฟต์แวร์แผนผังความคิดของคุณควรสร้างความมั่นใจด้วยเช่นกัน

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Xmind ที่ควรใช้

นี่คือทางเลือกของ Xmind ที่เราชื่นชอบในตลาด เราเชื่อมั่นว่าหนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณและทีมของคุณในการสร้างแผนผังความคิด

1.คลิกอัพ

ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

เคยมีช่วงเวลาที่คุณต้องใช้แอปแยกต่างหากสำหรับการสร้างแผนภาพการแสดงข้อมูล การจัดการโครงการ งาน เอกสาร สเปรดชีต การติดตามเป้าหมาย การติดตามเวลา การจัดสรรทรัพยากร และอีเมล ตอนนี้มี ClickUp: แพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมแอปเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น

ClickUp โดดเด่นเหนือเครื่องมืออื่นในฐานะทางเลือกของ Xmind ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหนือชั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้อย่างมีนัยสำคัญ ความน่าสนใจของ ClickUp นั้นครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก

เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของทุกกระบวนการทำงาน เพราะมีคุณสมบัติครบครันตามที่คุณต้องการ ตั้งแต่การจัดการผลิตภัณฑ์และโครงการ การติดตามบั๊ก และการบริหารจัดการทรัพยากรทางวิชาการ ClickUp คือโซลูชันที่ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการแผนผังความคิด เครื่องมือสำหรับการร่วมมือ การแสดงข้อมูลเป็นภาพแผนผังแนวคิด หรือแผนภาพประเภทอื่น ๆ

เจ้าของหรือผู้ดูแลพื้นที่ทำงาน ClickUp สามารถเลือกจาก ClickApps กว่า 35 รายการเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของทีมให้เหมาะสม แต่ละ ClickApp มีฟังก์ชันการทำงานเฉพาะตัว ตัวอย่างเช่น การบันทึกหน้าจอ ศูนย์กลางสำหรับเอกสารทั้งหมดของคุณ คิวงาน การติดตามทีม และการติดตามเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Mind Mapsช่วยให้คุณสามารถวางแผนและจัดระเบียบโครงการ ความคิด หรือภารกิจที่มีอยู่ได้ สร้างแผนผังความคิดเพื่อวาดแผนผังการไหลของความคิดของคุณ และสร้างความสัมพันธ์และลำดับชั้นระหว่างแนวคิด—เหมาะสำหรับแผนทีม การจัดระเบียบความคิด และโครงสร้างภารกิจ
  • ClickUp's Whiteboardsโดดเด่นด้วยการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์ของกันและกันได้ คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาที่หลากหลายลงในไวท์บอร์ดได้ เช่น ข้อความ บันทึก รูปภาพ และวิดีโอ
  • เลือกแบบแผนระหว่างแบบแผนแผนผังการไหลและแบบแผนกระดานขาวตามความต้องการ, อุตสาหกรรม, และกระบวนการทำงานของคุณ
  • ด้วย ClickUp Automations, ลาก่อนการจัดการงานซ้ำๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนผังความคิดของคุณด้วยตนเอง อัตโนมัติและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ส่วนที่ดีที่สุด? ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด! ใช้สูตรอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งเพื่ออัตโนมัติงานต่างๆ เช่น การมอบหมายงานและการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง การอัปเดตงานตามการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้ง และการอัปเดตความสำคัญตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้สักหน่อย
  • อาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากคุณสมบัติทั้งหมด
  • มีการรายงานความล่าช้าเป็นครั้งคราว

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. ลูซิดชาร์ต

ผ่านทางLucidchart

Lucidchart เป็นเครื่องมือทำแผนผังความคิดที่ได้รับความนิยม ด้วยลักษณะที่จริงจัง ละทิ้งองค์ประกอบที่สนุกสนาน เช่น สติกเกอร์และอีโมจิ เพื่อเน้นความเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพในการทำแผนผังความคิดและการแสดงข้อมูล วิธีการที่เป็นระบบนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักคิดเชิงวิเคราะห์และผู้ที่ชอบการสร้างแผนผังที่ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน หากแนวทางนี้แตกต่างจากวิธีที่คุณใช้ในการสร้างแผนผังความคิด เราสามารถแนะนำเครื่องมือทางเลือกอื่นของ Lucidchartที่อาจเหมาะกับความต้องการของคุณได้

แม้ว่าเทมเพลตและคลังองค์ประกอบการออกแบบที่ครอบคลุมของ Lucidchart จะช่วยให้คุณสร้างแผนผังได้ทุกประเภท แต่จุดเด่นที่แท้จริงจะเห็นได้ชัดเมื่อใช้งานโดยทีมไอทีและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นี่คือแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการบันทึกเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้การทำแผนผังกระบวนการทางธุรกิจ และการกำหนดค่าเครือข่าย ช่วยให้การจัดการขั้นตอนการทำงานของทีมคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart

  • ด้วย Lucidchart คุณสามารถรวบรวมคลังขององค์ประกอบแผนผังความคิดที่คุณชื่นชอบและสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองตามแผนผังที่คุณใช้บ่อยที่สุด
  • นอกเหนือจากเทมเพลตที่ปรับแต่งเองได้แล้ว Lucidchart ยังมีห้องสมุดเทมเพลตในตัวสำหรับการสร้างแผนผังความคิดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการทำงานร่วมกับแอปต่างๆ ของ Lucidchart เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น โดยเฉพาะการผสานการทำงานกับ Google Workspace ที่ราบรื่นเป็นพิเศษ คุณสามารถจัดเก็บแผนผังความคิดของคุณใน Google Drive ได้อย่างสะดวก และนำไปใช้ในที่ประชุมที่จัดกำหนดการผ่าน Google Calendar

ข้อจำกัดของ Lucidchart

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่า เมื่อแผนผังความคิดของพวกเขามีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น โปรแกรมมีแนวโน้มที่จะทำงานช้าลง ทำให้การทำงานกับแผนผังเครือข่ายที่ซับซ้อนและแผนผังโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนเป็นเรื่องที่ท้าทาย
  • หากคุณชื่นชอบวิธีการสร้างแผนผังความคิดแบบยืดหยุ่นและอิสระมากกว่า คุณอาจต้องการมากกว่าซอฟต์แวร์ฟรีของ Lucidchart เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ สำหรับสิ่งนี้ คุณจะต้องเพิ่ม Lucidspark—โปรแกรมไวท์บอร์ดของ Lucid—ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แม้ว่าจะมีการทดลองใช้ฟรีให้ก็ตาม

ราคาของ Lucidchart

  • ฟรี
  • บุคคล: $7. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Lucidchart

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,450+)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,950+ รีวิว)

3. Mindomo

ผ่านทางMindomo

Mindomo เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Xmind เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและนำเสนอผลลัพธ์จากการระดมความคิดของคุณ

คุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการทำแผนผังความคิดนี้คือโหมดการนำเสนอในตัวที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนแผนผังความคิดของคุณให้เป็นการนำเสนอแบบโต้ตอบที่เหนือกว่า PowerPoint อย่างมาก ฟังก์ชันการทำงานนี้เมื่อรวมกับไอคอน รูปภาพ ลิงก์ไฮเปอร์ และคุณสมบัติมัลติมีเดีย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพรวมแนวคิดและแนวคิดที่ครอบคลุมและมีชีวิตชีวาได้

Mindomo ยังมีฟีเจอร์แผนผังงาน (Task Maps) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแผนผังความคิดและการจัดการงานอย่างเป็นเอกลักษณ์ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่ปฏิบัติได้จริง มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mindomo ช่วยให้กระบวนการระดมความคิดเป็นไปอย่างร่วมมือและมีพลวัต ทำให้ทีมสามารถนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและดำเนินการได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mindomo

  • เพลิดเพลินกับฟังก์ชันหลักของแผนผังความคิดได้ฟรี พร้อมตัวเลือกในการอัปเกรดเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง
  • ใช้ฟีเจอร์แผนงานเพื่อแปลงความคิดที่ระดมสมองให้เป็นงานที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้า
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Drive, Dropbox และ Microsoft Teams
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมด้วยความคิดเห็น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการจัดการงาน
  • ปรับปรุงการระดมความคิดของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติที่ช่วยลดความซ้ำซ้อน
  • รับภาพรวมเชิงลึกของผลลัพธ์การระดมความคิดและความคืบหน้าของงานด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ใช้หนึ่งในเทมเพลตแผนผังความคิดที่มีอยู่ในตัวของ Mindomo เพื่อเริ่มต้นการระดมความคิดของคุณ
  • ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชัน AI ของ Mindomo เพื่อช่วยในการสรุปเซสชันการทำแผนผังความคิด สร้างแนวคิดใหม่ๆ และวางแผนปฏิบัติการ

ข้อจำกัดของ Mindomo

  • คุณสมบัติการทำแผนผังความคิดที่หลากหลายของ Mindomo อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
  • ฟังก์ชันการทำงานของ AI ไม่สามารถใช้ได้ในแผนฟรี

ราคาของ Mindomo

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $5. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 13.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: ขึ้นอยู่กับขนาดของทีม. เยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ราคาของ Mindomo สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

การให้คะแนนและรีวิว Mindomo:

  • G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

4. Diagrams. net

ผ่านDiagrams.net

Diagrams.net ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Draw.io เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่เห็นคุณค่าของซอฟต์แวร์แผนผังความคิดแบบฟรีและโอเพนซอร์ส โดยให้บริการเวอร์ชันเดสก์ท็อปที่เพิ่มชั้นความปลอดภัยอีกระดับขณะที่คุณกำลังสร้างแผนผังหรือผังงานของคุณ

เวอร์ชันออนไลน์ของ Diagrams.net ช่วยให้คุณสามารถแชร์โฟลว์ผู้ใช้หรือไดอะแกรมของคุณกับทีมและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ฟังก์ชันการแชร์นี้ขับเคลื่อนโดย Google Drive ทำให้เป็นอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยสำหรับสมาชิกในทีมส่วนใหญ่

Diagrams.net คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • Diagrams.net มีผืนผ้าสำหรับสร้างแผนภาพสามประเภท องค์ประกอบแบบลากและวางมากมาย และเครื่องมือวาดภาพด้วยมือฟรีสำหรับการสร้างแผนภาพได้อย่างง่ายดาย องค์ประกอบเหล่านี้รองรับแผนภาพหลากหลายประเภท รวมถึงแผนผังองค์กร แผนผังเครือข่าย และแม้แต่แผนผังพื้นที่
  • เมื่อคุณได้แชร์พื้นที่ทำงานของแผนผังแล้ว คุณสามารถดูการเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์ของสมาชิกในทีม เปิดใช้งานการแก้ไขร่วมกัน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้
  • แพลตฟอร์มนี้ไม่เก็บข้อมูลของคุณไว้. มันให้บริการความสามารถในการปรับแต่งการตั้งค่าการกำกับดูแลข้อมูลของคุณ และยังมีเวอร์ชันเดสก์ท็อปให้บริการเพื่อให้คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้อย่างสมบูรณ์.

แผนผัง ข้อจำกัดของเครือข่าย

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการปรับขนาดองค์ประกอบให้พอดีกับขนาดแคนวาสหรือขนาดที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์นั้นเป็นเรื่องท้าทาย
  • ผู้ใช้หลายคนรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มการสร้างแผนภาพอื่น ๆ

Diagrams.net ราคา

  • ฟรี

Diagrams. net การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (385+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

5. มิโร

ผ่านทางMiro

Miro เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการบนกระดานไวท์บอร์ด มันทำหน้าที่เป็นสนามที่ทุกคนในทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันไอเดียใหม่ ๆ ของพวกเขา

Miro ถูกออกแบบมาเพื่อจำลองประสบการณ์การระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดจริง ไม่ว่าทีมของคุณจะรวมตัวกันในสำนักงานหรือกำลังทำงานร่วมกันจากระยะไกลในสถานที่ต่างๆ

สมาชิกทุกคนในทีมสามารถหยิบปากกาขึ้นมาเพื่อมีส่วนร่วมได้เปรียบเสมือนจริง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น โน้ตดิจิทัลแบบโพสต์-อิท และฟังก์ชันการวาดด้วยมือ มันพยายามจำลองประสบการณ์การระดมความคิดแบบพบหน้ากัน

แน่นอนว่า Miro อาจไม่เหมาะกับทุกคน หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่คล้ายกันแต่เหมาะสมกว่า ลองดูไอเดียของเราเกี่ยวกับทางเลือกของ Miro

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • Miro รองรับเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมเพิ่มความคิดเห็น บันทึก และองค์ประกอบต่างๆ หรือลากและวางองค์ประกอบที่มีอยู่เพื่อจัดระเบียบแผนผังของคุณได้ทันที
  • ห้องสมุด Miro ประกอบด้วยรูปร่าง ไอคอน ตัวเชื่อมต่อ และผังงานสำเร็จรูป ช่วยทำให้กระบวนการสร้างแผนภาพง่ายขึ้น แม้แต่สำหรับแนวคิดที่ซับซ้อน
  • เมื่อกระบวนการของคุณถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว คุณสามารถมอบหมายงานและรายการที่ต้องดำเนินการตามแผนผังการทำงานของคุณได้ Miro สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการของ Atlassian ได้อย่างราบรื่น รวมถึง Jira และ Confluence ตลอดจนเครื่องมือจัดการงานที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ เช่น ClickUp

ข้อจำกัดของ Miro

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้าภาพกราฟิก โดยเฉพาะการปรับขนาดที่ไม่ถูกต้องเมื่อนำเข้าภาพกราฟิก
  • แม้ว่า Miro จะมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน แต่เวอร์ชันนี้ขาดคุณสมบัติเด่นหลายประการของแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บางรายแสดงความไม่พอใจกับการต้องจ่ายราคาพรีเมียมเมื่อพวกเขาใช้เพียงหนึ่งหรือสองคุณสมบัติขั้นสูงเท่านั้น

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 8/5 (4,850+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,250+ รีวิว)

6. ฟรีเพลน

ผ่านทางFreeplane

Freeplane เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มุ่งเน้นการสร้างและการจัดการความรู้และการวางแผนโครงการ

เครื่องมือนี้มอบตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการปรับแต่ง ให้คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติ คำอธิบาย และสคริปต์ลงในแผนผังความคิดของคุณเพื่อการวางแผนโครงการอย่างละเอียด ฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือการซ่อนและแสดงกิ่งก้านสาขา ช่วยให้การจัดการความคิดมีประสิทธิภาพในระหว่างการระดมสมอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freeplane

  • มันใช้ได้ฟรีอย่างสมบูรณ์ ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Xmind สำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณ
  • ใช้คุณสมบัติการแผนผังความคิดขั้นสูง เช่น คุณสมบัติของโหนด, สคริปต์, และสไตล์
  • ใช้ประโยชน์จากการกรองและการซ่อนสาขาเพื่อมุ่งเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะของโครงการของคุณ
  • ผสานการทำงานกับโปรแกรมภายนอกโดยใช้ HTML, Java และเบราว์เซอร์ Flash
  • เพลิดเพลินกับการสนับสนุนจากชุมชนโอเพนซอร์สในการแก้ปัญหาและการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ

ข้อจำกัดของ Freeplane

  • หากไม่มีระบบคลาวด์ในตัว การแบ่งปันและการทำงานร่วมกันอาจซับซ้อนมากขึ้น
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่ใหม่กว่า

ราคาของฟรีเพลน

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว Freeplane

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. GitMind

ผ่านทางGitMind

GitMind เป็นเครื่องมือออนไลน์ฟรีสำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมสมองที่ช่วยให้คุณมองเห็นแนวคิดและกระบวนการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

มันมีเทมเพลตมากมายให้คุณเริ่มต้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว และด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณจึงสามารถสร้างแผนผังความคิดที่ละเอียดและมีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว GitMind ยังมีความสามารถในการแชร์แผนผังความคิด ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ GitMind

  • เป็นแพลตฟอร์มฟรีที่มีฟีเจอร์การสร้างแผนผังความคิดมากมาย
  • ใช้เทมเพลตที่มีอยู่มากมายเพื่อเริ่มต้นการระดมความคิดของคุณ
  • ร่วมมือและแบ่งปันแผนผังความคิดของคุณกับทีมได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้การเข้ารหัสสีและคุณลักษณะทางสายตาอื่น ๆ เพื่อจัดโครงสร้างและจัดระเบียบแผนผังความคิดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ GitMind

  • ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าเครื่องมือนี้ซึ่งมีความหลากหลายในการใช้งาน อาจทำงานช้าลงเมื่อใช้กับแผนผังที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
  • มันไม่มีโหมดออฟไลน์ ทำให้ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ราคาของ GitMind

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • รายเดือน: $9/เดือนต่อผู้ใช้
  • รายปี: $4.08/เดือนต่อผู้ใช้
  • สามปี: $2. 19/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ GitMind

  • G2: 4. 8/5 (รีวิว 3+ รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9 รายการ)

8. ค็อกเกิล

ผ่านทางCoggle

Coggle เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างและแบ่งปันแผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอน มันเน้นที่ความง่ายในการใช้งานด้วยอินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาและเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

แผนผังความคิดและเครื่องมือระดมความคิดนี้ช่วยให้คุณสร้างสาขาและลูปเพื่อแสดงการไหลของความคิดและกระบวนการได้ การผสานรวมของ Coggle กับ Google Drive ช่วยปลดปล่อยการจัดการไฟล์และการทำงานร่วมกันของทีม

คุณสมบัติเด่นของ Coggle

  • ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายเพื่อสร้างแผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว
  • ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์และดูการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีที่เกิดขึ้น
  • ผสานการทำงานกับ Google Drive เพื่อการจัดการและแบ่งปันไฟล์อย่างง่ายดาย
  • สร้างลูปและสาขาในแผนภาพของคุณเพื่อแทนความคิดและกระบวนการที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Coggle

  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดอยู่บ้าง โดยมีเพียงฟีเจอร์พื้นฐานเท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าอินเตอร์เฟซ แม้จะเรียบง่าย แต่ขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง

ราคาของ Coggle

  • ฟรีตลอดไป
  • ยอดเยี่ยม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Coggle

  • G2: 4. 8/5 (รีวิว 6+ รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)

9. มายด์เจ็ท

ผ่านทางMindjet

Mindjet ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ MindManager เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดอเนกประสงค์สำหรับแสดงข้อมูล จัดระเบียบโครงการ และจัดการงาน

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือการแปลงแผนผังความคิดของคุณให้กลายเป็นงานนำเสนอที่มีชีวิตชีวา แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ หรือแผนงานโครงการ MindManager ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมอย่าง Microsoft Teams, SharePoint และ Outlook เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร

คุณสมบัติเด่นของ Mindjet

  • เปลี่ยนแผนผังแนวคิดและแผนผังความคิดของคุณให้เป็นแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ, การนำเสนอที่มีชีวิตชีวา, หรือแผนโครงการที่ละเอียด
  • ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมกับ Microsoft Teams, SharePoint และ Outlook เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ใช้ฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์เพื่อดูภาพรวมของไทม์ไลน์และความคืบหน้าของโครงการ
  • เพลิดเพลินกับเทมเพลตและโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ เพื่อการระดมความคิดที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Mindjet

  • Mindjet เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีราคาสูงกว่าในตลาดเครื่องมือช่วยระดมความคิด ซึ่งอาจทำให้เป็นตัวเลือกที่ไม่น่าสนใจสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือทีมที่มีจำนวนสมาชิกไม่มาก
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย

ราคาของ Mindjet

  • สิ่งจำเป็น: $9/ปี
  • มืออาชีพ: $179/ปี
  • องค์กร: ติดต่อ Mindjet เพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว Mindjet

  • G2: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

10. SimpleMind

ผ่านทางSimpleMind

SimpleMind เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ใช้งานง่ายและรองรับการซิงโครไนซ์ข้ามแพลตฟอร์มหลายระบบ หมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงแผนผังความคิดของคุณได้จากทุกอุปกรณ์

เครื่องมือนี้เสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย เช่น การเพิ่มไฟล์มีเดียลงในแผนผังความคิดของคุณ หรือเปลี่ยนเลย์เอาต์และสไตล์เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น SimpleMind ยกระดับการระดมความคิดไปอีกขั้นด้วยการให้เครื่องมือที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimpleMind

  • ใช้การซิงโครไนซ์หลายแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงแผนผังความคิดของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • ปรับแต่งแผนผังความคิดของคุณโดยการเพิ่มไฟล์สื่อหรือเปลี่ยนสไตล์และรูปแบบ
  • สร้างแผนผังความคิดได้ไม่จำกัดและวางองค์ประกอบได้ทุกที่บนหน้า ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแนวคิดหลักเท่านั้น
  • แชร์แผนผังความคิดของคุณผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึง Dropbox, Google Drive และอีเมล

ข้อจำกัดของ SimpleMind

  • เวอร์ชันฟรีค่อนข้างพื้นฐาน โดยมีฟีเจอร์ส่วนใหญ่ถูกล็อกไว้สำหรับเวอร์ชันพรีเมียม
  • ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความไม่ชัดเจนน้อยกว่าเครื่องมือทำแผนผังความคิดอื่น ๆ

ราคาของ SimpleMind

  • ฟรี
  • กำหนดเอง: ติดต่อ SimpleMind เพื่อขอราคา

SimpleMind คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (รีวิว 6+ รายการ)
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 4+ รายการ)

เจาะลึกกับฟีเจอร์แผนผังความคิดสุดล้ำของ ClickUp

ตอนนี้คุณได้ลิ้มรสแล้วว่าทางเลือกที่น่าทึ่งเหล่านี้สามารถมอบอะไรให้คุณได้บ้าง ถึงเวลาที่จะเจาะลึกและจุดประกายการเดินทางสู่ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของคุณ ClickUp ไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Xmind เท่านั้น แต่ยังมีเครื่องมือทรงพลังอย่างฟีเจอร์ไวท์บอร์ดและการทำแผนผังความคิดอีกด้วย

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนการประชุมระดมความคิด การวางแผนโครงการ หรือแม้แต่การทำงานประจำวัน เราขอแนะนำให้คุณลองใช้แผนผังความคิดของ ClickUp ดูสิ ปลดปล่อยพลังของการวางแผนแบบภาพและทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงอย่างเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย

หรือหากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่มีปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกันได้มากขึ้นสำหรับการระดมความคิดของทีม ลองดูที่ClickUp's Whiteboards แผ่นกระดานดิจิทัลเหล่านี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ ทำให้ทีมของคุณสามารถคิด วางแผน และวางกลยุทธ์ได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

เครื่องมือทุกชิ้นที่กล่าวถึงที่นี่มีจุดเด่นเฉพาะตัว การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบของคุณเป็นหลัก แต่ทำไมต้องจำกัดตัวเอง? ลองสำรวจฟีเจอร์อันหลากหลายของ ClickUp ดูสิ คุณอยู่ห่างจากการปฏิวัติวิธีการทำงานของคุณเพียงก้าวเดียวเท่านั้น!