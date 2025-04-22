บล็อก ClickUp
Mind Mapping

10 แม่แบบแผนผังความคิดฟรี

22 เมษายน 2568

เมื่อจัดการโครงการหรือเพียงแค่ระดมความคิด ความคิดและไอเดียใหม่ๆ ของคุณอาจพันกันยุ่งเหยิงเหมือนไหมพรมหลังจากที่แมวเล่นเสร็จแล้วแผนผังความคิดก็เหมือนเข็มถักไหมพรม—มันช่วยให้คุณถักทอไอเดียต่างๆ ให้กลายเป็นแผนงานที่สวยงาม! 🧶

แม่แบบแผนผังความคิดช่วยให้คุณมองเห็นและจัดระเบียบแนวคิดและข้อมูลโดยให้โครงสร้างสำเร็จรูปที่คุณสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผู้จัดการโครงการ หรือใครก็ตาม ล้วนได้รับประโยชน์จากเครื่องมือนี้ในการวางแผน การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา

ในบทความนี้ เราจะแบ่งปัน 10 แม่แบบแผนผังความคิดที่เราชื่นชอบ ใช้ประโยชน์จากประโยชน์มากมายและเห็นกระบวนการเรียนรู้ การสอน หรือการวางแผนโครงการของคุณคลี่คลาย!

แผนผังความคิดคืออะไร?

แม่แบบแผนผังความคิดคือแผนผังความคิดดิจิทัลที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งให้โครงสร้างพื้นฐานแก่คุณในการเริ่มต้นการระดมความคิด แผนผังดิจิทัลเหล่านี้มีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับแผนผังที่เขียนด้วยปากกาและกระดาษ

เทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดอย่างเป็นภาพ ทำให้การวางแผนง่ายขึ้น และเพิ่มโครงสร้างให้กับเซสชันระดมความคิดของคุณ

พวกเขาให้พื้นที่และความอิสระมากขึ้นในการทำผิดพลาดและแก้ไข. พวกเขายังให้ฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มมีเดีย, ลิงก์, และองค์ประกอบอื่น ๆ.

แผนภาพความคิด (Mind maps) มีความคล้ายคลึงกับแผนภาพแนวคิด (concept maps) ซึ่งเหมาะสำหรับการระบุความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างแนวคิดหลักหลายประการ. เครื่องมือที่เกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่งคือแผนภาพการไหล (flowchart) ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงขั้นตอนของกระบวนการหรือระบบอย่างเป็นลำดับ.

สร้างการเชื่อมโยงและเชื่อมต่อวัตถุต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผนที่หรือขั้นตอนการทำงานจากแนวคิดของคุณร่วมกับทีมของคุณใน ClickUp Whiteboards
ระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยไวท์บอร์ด ClickUp
สร้างการเชื่อมโยงและเชื่อมต่อวัตถุต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผนที่หรือขั้นตอนการทำงานจากแนวคิดของคุณร่วมกับทีมของคุณใน ClickUp Whiteboards

10 แม่แบบแผนผังความคิดฟรี

ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่วนตัว การสอนในโรงเรียนหรือการวางแผนโครงการแม่แบบแผนผังความคิด ช่วยทำให้แนวคิดมีชีวิตชีวา! 🌱

เราได้คัดเลือก 10 แบบฟอร์มที่เราชื่นชอบที่สุดเพื่อเริ่มต้นให้คุณแล้ว แบบฟอร์มเหล่านี้ใช้งานได้กับClickUp, Word และ Google Docs และสิ่งที่ดีที่สุดคือ—ส่วนใหญ่ใช้งานได้ฟรี ลองดูรายการยอดนิยมของเราและเลือกแบบฟอร์มที่ตรงกับสไตล์การคิดของคุณ

1. แม่แบบแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp

แม่แบบแผนผังความคิดแบบง่ายโดย ClickUpยังคงความตรงตามชื่อ—เป็นเครื่องมือแผนผังความคิดที่ ตรงไปตรงมาที่สุดของเรา สำหรับการมองเห็นแนวคิดและงานต่างๆ

ในเทมเพลตแผนผังความคิดนี้ แนวคิดหลักจะถูกเรียกว่า ราก ในขณะที่หัวข้อรองจะถูกเรียกว่า โหนด ความสัมพันธ์ระหว่างโหนดเหล่านี้จะแสดงด้วย เส้นเชื่อมโยง ซึ่งคุณสามารถใช้การกำหนดสีเพื่อเพิ่มชั้นข้อมูลเพิ่มเติมได้

เทมเพลตนี้มีสองโหมด:

  1. โหมดงาน: โหนดเหล่านี้สามารถโต้ตอบได้และแสดงถึงงานต่างๆ คลิกที่โหนดเพื่อเปิดหน้าต่างงานและแสดงหรือเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนั้นๆ เช่น ผู้รับผิดชอบ รายการตรวจสอบ และไฟล์แนบ คุณยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นและติดตามเวลาได้
  2. โหมดว่าง: โหนดเป็นแบบคงที่และไม่รวมข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ โหมดนี้มีไว้สำหรับการแสดงผลมากกว่าการวางแผนโครงการ

เทมเพลตแผนผังความคิดนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที—ทุกตัวเลือกอยู่แค่คลิกเดียว ลากและวางโหนดเพื่อย้ายตำแหน่ง และดับเบิลคลิกเพื่อแก้ไขข้อความ ขยายและย่อชั้นเพื่อซูมเข้าออกและนำทางในเทมเพลต—เหมาะสำหรับการจดบันทึก การระดมความคิด และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ

2. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าของ ClickUp

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่า ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่า ClickUp

หากคุณต้องการสิ่งที่สีสันสดใสและโต้ตอบได้มากขึ้นลองใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าของ ClickUpนี้ดู เริ่มต้นจากผืนผ้าใบว่างเปล่าได้เลย เป็นแผนผังความคิดในไวท์บอร์ดของ ClickUp ที่ให้ความ ยืดหยุ่นและอิสระในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคุณ มากขึ้น 🌈

ด้วยการออกแบบแผนผังความคิดในไวท์บอร์ด คุณไม่เพียงแต่สามารถสร้างแผนผังความคิดได้หลายอันเท่านั้น แต่ยังตกแต่งด้วยองค์ประกอบอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น:

  • ข้อความ
  • รูปภาพ
  • วิดีโอ
  • โน้ตแบบติดได้
  • เอกสาร
  • บัตรเว็บไซต์

องค์ประกอบภาพของเทมเพลตให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมโดยไม่ทำให้แผนที่ดูรกเกินไป คุณสามารถวาดเล่น เพิ่มรูปทรงอื่น ๆ หรือปรับเปลี่ยนโทนสีได้ตามต้องการ—ทำอะไรก็ได้เพื่อให้สื่อสารประเด็นของคุณได้อย่างชัดเจน!

เช่นเดียวกับในเทมเพลตก่อนหน้านี้ คุณสามารถย้ายโหนดไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ เลือกเครื่องหมายบวกที่อยู่ถัดจากโหนดเพื่อเพิ่มโหนดย่อย คุณสามารถเพิ่มตัวเชื่อมต่อ (ลูกศร) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโหนดได้ โดยไม่คำนึงถึงชั้นหรือตำแหน่งของโหนด

สร้างแผนผังความคิดออนไลน์ในโหมดว่างเปล่าโดยค่าเริ่มต้น เพื่อให้โหนดไม่ถูกผูกกับงาน คุณสามารถสร้างงานแยกต่างหากและวางไว้รอบแผนผังได้ตามต้องการ

3. แม่แบบแผนผังความคิดโครงการ ClickUp

แม่แบบแผนผังความคิดโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบแผนผังความคิดโครงการ ClickUp

เมื่อต้องจัดการกับโครงการที่ซับซ้อน การแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อย ๆ จะช่วยให้ เห็นภาพรวมของงานที่ต้องทำชัดเจนขึ้น และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงาน ได้ดีขึ้นแม่แบบการวางแผนโครงการของ ClickUpคือเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้

แผนผังความคิดฟรีนี้มาพร้อมกับหลายมุมมอง มุมมองแรกคือคู่มือเริ่มต้น ซึ่งเป็นเอกสารที่อธิบายองค์ประกอบต่างๆ และวิธีการใช้งาน

ถัดไปคือ มุมมองรายการไอเดีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลทั้งหมดของคุณ ในช่องข้อมูล คุณสามารถสรุปข้อมูลสำคัญของแต่ละงาน เช่น สถานะ ผู้รับผิดชอบ ทีม และความคิดเห็น จากนั้นคุณสามารถจัดกลุ่ม กรอง และเรียงลำดับงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญได้

สุดท้ายนี้ แม่แบบประกอบด้วย มุมมองแผนผังความคิดในโหมดงาน โหนดและตัวเชื่อมต่อจะปรากฏในสีที่แตกต่างกันเพื่อแสดงสถานะ คุณสามารถเปลี่ยนหมวดหมู่และสีให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของโครงการได้มากขึ้น คลิกที่ลูกศรสองอันถัดจากข้อความโหนดเพื่อจัดการรายละเอียดงานทั้งหมด

โปรดทราบว่าคุณสามารถสร้างแผนผังความคิดสำหรับโครงการอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเช่นกัน สร้างลำดับชั้นของงานในมุมมองรายการ จากนั้นเพิ่มมุมมองแผนผังความคิดใหม่ และว้าว—แผนผังจะปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ภายในไม่กี่วินาที ✨

4. แผนผังความคิดการจัดการเอเจนซี ClickUp

แม่แบบแผนผังความคิดการจัดการเอเจนซี่ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบแผนผังความคิดการจัดการเอเจนซี่ ClickUp

การบริหารจัดการเอเจนซี่ก็เหมือนกับการควบคุมวงออร์เคสตรา ซึ่งต้องอาศัยทักษะ ความแม่นยำ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้สึกจังหวะ เพื่อให้การแสดงออกมาอย่างกลมกลืนและมีชีวิตชีวา

เทมเพลตแผนผังความคิดการจัดการหน่วยงานโดย ClickUpช่วยให้คุณรวบรวมทุกความคิด งาน และกลยุทธ์เพื่อสร้างซิมโฟนีแห่งประสิทธิภาพ 🎶

แม้ว่าแม่แบบแผนผังความคิดก่อนหน้านี้ใช้งานง่ายแม้แต่สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์มากที่สุด แต่แม่แบบนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นและต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย โชคดีที่แม่แบบมาพร้อมกับคู่มือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้คุณเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์

มันครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดและประกอบด้วยโฟลเดอร์จำนวนมาก แต่ละโฟลเดอร์มีรายการและมุมมองหลายรายการ โฟลเดอร์เหล่านี้ครอบคลุมแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการจัดการหน่วยงาน:

  • CRM: รายการของลีด, ดีล, บัญชี, และผู้ติดต่อ
  • ขอบเขตของงาน: เอกสารที่ระบุรายละเอียดงานที่คุณจะดำเนินการให้กับลูกค้าแต่ละราย
  • การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้: รายการใบแจ้งหนี้และรายการติดตามใบแจ้งหนี้
  • การมีส่วนร่วมหลังการขาย: ข้อตกลงที่ปิดแล้ว, โครงการ และการจัดการทรัพยากร
  • โครงการลูกค้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่:การจัดการโครงการและเอกสารสำหรับการประชุมออนไลน์
  • ความคิดเห็นจากลูกค้า: แบบฟอร์มความคิดเห็นและผลลัพธ์

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 8 แบบเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถแก้ไขและสร้างการดำเนินการอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้

📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย

หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็น แชท อีเมล และการสนทนาบนไวท์บอร์ดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดตกหล่น

5. แม่แบบแผนผังความคิดการไหลของผู้ใช้ ClickUp

ตัวอย่างเทมเพลตกระบวนการแมปผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลตการจับคู่ผู้ใช้ช่วยให้คุณสร้างการแสดงผลเชิงภาพของแนวคิดที่ซับซ้อน เช่น การไหลของผู้ใช้, ไวร์เฟรม, และแผนภาพทางวิศวกรรม

เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณจำเป็นต้องออกแบบอย่างรอบคอบด้วยเทมเพลต User Flow นี้จาก ClickUp คุณสามารถวางแผนกระบวนการเพื่อเข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับผู้ใช้ ด้วยวิธีนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์สามารถจับความไม่สอดคล้องและช่องว่างในตรรกะและแก้ไขก่อนที่จะเปิดตัวแอปหรือเว็บไซต์

งานนั้นอาจฟังดูน่าเบื่อ แต่เทมเพลตแผนผังความคิดนี้ไม่ใช่อย่างนั้น มันใช้รูปทรง สีสัน และกราฟิกที่สนุกสนานเพื่อถ่ายทอดขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆ ทำให้กระบวนการมีชีวิตชีวาขึ้นมากในการนำเสนอแนวคิดหลักของคุณ

ในเทมเพลตนี้ รูปทรงต่าง ๆ แทนเทอร์มินัล กิจกรรม และจุดตัดสินใจ คุณสามารถเพิ่มตัวเชื่อมต่อเพื่อระบุทิศทางการไหล และแนบภาพหน้าจอเพื่อแสดงว่าแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรจากมุมมองของผู้ใช้ เช่นเดียวกับเทมเพลต Whiteboard อื่น ๆ คุณสามารถแทรกองค์ประกอบเพิ่มเติม ทำงานจากสไตล์และมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มคุณค่าได้

6. แม่แบบแผนผังความคิดสำหรับการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาใน ClickUp

แผนผังความคิดสำหรับการติดตามข้อบกพร่องและปัญหา
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แผนผังความคิดสำหรับการติดตามข้อบกพร่องและปัญหา

เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทำงานได้ดีและขายได้ นักพัฒนาจำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบ เนื่องจากสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก พวกเขาจึงจำเป็นต้องมีวิธีในการจัดระเบียบและแสดงข้อมูล นั่นคือสิ่งที่เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpเป็นทั้งหมด!

เครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนี้เชื่อมต่อทีมวิศวกรรม, ทีมสนับสนุน, ทีมผลิตภัณฑ์, ตลอดจนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เข้าด้วยกัน ช่วยลดการประชุมที่ซ้ำซากและไม่จำเป็น พร้อมทั้งทำให้ทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อติดตามปัญหาและบั๊ก

เทมเพลตระดับโฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยรายการและมุมมองหลายรายการ:

  • คู่มือแม่แบบ
  • รายการข้อบกพร่องหลัก
  • รายงานข้อบกพร่อง
  • ข้อจำกัดและวิธีแก้ไข
  • เอกสารทีม (กระบวนการและคำถามที่พบบ่อย)

ในโฟลเดอร์หลัก คุณสามารถค้นหา แบบฟอร์มการแจ้งข้อบกพร่อง ได้ด้วย แจกจ่ายให้กับผู้ใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็น หลังจากเสร็จสิ้น ClickUp จะเปลี่ยนเป็นงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มการทำงานอัตโนมัติและผสานรวมกับเครื่องมือพัฒนาที่คุณชื่นชอบ เช่น GitHub, GitLab และ BitBucket ได้อีกด้วย

สร้างแผนผังความคิดจากรายการใดก็ได้เพื่อช่วยมองเห็นภาพรวมของงานที่ต้องทำ หรือใช้เป็นโครงร่างสำหรับกระบวนการรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่รายการตัวเลือกของคุณแล้วเลือกมุมมองแผนผังความคิดใหม่ จากนั้นเลือกโครงสร้างงานที่ต้องการใช้ลำดับชั้นที่มีอยู่ และคงให้แผนผังสามารถโต้ตอบได้

7. แม่แบบแผนผังความคิดคุณภาพโครงการใน Word โดย Template.net

แม่แบบแผนผังความคิดคุณภาพโครงการ Microsoft Word โดย Template.net
ใช้แม่แบบแผนผังความคิดคุณภาพโครงการของ Microsoft Word โดย Template.net เพื่อสร้างแผนประกันคุณภาพที่มั่นคงและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ในฐานะผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการ คุณมีหน้าที่ต้อง ทำให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณได้รับความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย นั่นจะทำให้พวกเขากลับมาใช้บริการอีก สร้างความภักดีในระยะยาว และเสริมสร้างแบรนด์ของคุณให้แข็งแกร่ง 💪

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนั้นคือผ่านแผนการประกันคุณภาพโครงการที่มั่นคง ใช้แม่แบบการประชุมแผนผังความคิดคุณภาพโครงการใน Word โดย Template.net เพื่อวางแผนและมองเห็นโครงสร้างของมัน

เทมเพลตมีสาขาหลักสามสาขา:

  1. การจัดการคุณภาพ: แนวทางเชิงรุก รวมถึงคำแนะนำในการป้องกันปัญหาและส่งเสริมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้น
  2. แผนการจัดการคุณภาพ: กำหนดกลยุทธ์และทรัพยากรที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพ
  3. การควบคุมคุณภาพ: แนวทางเชิงรับ หมายถึง การเฝ้าติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ รวมถึงการตรวจพบและแก้ไขปัญหา

เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตนี้หรือตัวอย่างแผนผังความคิดอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิกหนึ่งในแผนชำระเงินของ Template.net

แผนผังความคิด ClickUp Brain Mind Map โครงร่าง
ลองใช้ ClickUp Brain
มีกรณีการใช้งานเฉพาะในใจหรือไม่? ให้ ClickUp Brain สร้างโครงร่างสำหรับแผนผังความคิดของคุณ

8. แผนผังความคิดเรื่องสั้นใน Word โดย Template.net

แม่แบบแผนผังความคิดเรื่องสั้นใน Microsoft Word โดย Template.net
แม่แบบแผนผังความคิดเรื่องสั้นใน Microsoft Word โดย Template.net เป็นผู้ช่วยที่เชื่อถือได้สำหรับนักเล่าเรื่องทุกคน

แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่โตเท่ากับนวนิยาย แต่เรื่องสั้นก็ยังคงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างสรรค์ เพราะคุณต้องบรรจุจักรวาลแห่งความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดไว้ในกลุ่มดาวเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง 🌌

โชคดีที่มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยคุณ จัดระเบียบข้อมูลและสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ หนึ่งในนั้นคือ แม่แบบแผนผังความคิดสำหรับเรื่องสั้นใน Word โดย Template.net

แผนภาพแยกออกเป็นห้าส่วน แต่ละส่วนแทนแง่มุมที่สำคัญของการเล่าเรื่อง:

  • การตั้งค่า
  • พล็อต
  • ความขัดแย้ง
  • ตัวละคร
  • ธีม

คุณสามารถเพิ่มสาขาเพิ่มเติมเพื่อวางแผนความคิดที่เฉพาะเจาะจงได้แผนผังความคิดแบบintuitivelyของ Wordนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อและขยายองค์ประกอบของเรื่องราวของคุณได้ทางสายตา ทำให้เรื่องราวของคุณมีความเชื่อมโยงและน่าสนใจสำหรับการตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ

9.แม่แบบแผนผังความคิดว่างเปล่าใน Google Docsโดย GDoc

เทมเพลตแผนผังความคิดว่างเปล่าใน Google Docs โดย GDoc
นำกระบวนการคิดของคุณด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดว่างเปล่าใน Google Docs โดย GDoc

หากการวางแผนเป็นปัญหาสำหรับคุณ ลองใช้เทมเพลตแผนผังความคิดว่างเปล่าใน Google Docs โดย GDoc นี้ดู มันให้กรอบการทำงานที่มั่นคงและหลากหลายวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดโครงสร้างและจัดระเบียบความคิดและแผนของคุณ 🛠️

ในบรรดาตัวอย่างแผนผังความคิดในรายการนี้ ตัวนี้ถือว่าง่ายที่สุดแล้ว เพียงทำตามคำแนะนำในการดาวน์โหลดและเปิดเทมเพลตใน Google Docs กรอกข้อมูลทีละช่อง ทำเครื่องหมายถูกในช่องถัดจากแต่ละงานเมื่อทำเสร็จ และดูทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเมื่อคุณบันทึกไอเดียเพิ่มเติมลงในเอกสาร

ด้วยมีโหนดหัวข้อรองมากกว่า 12 โหนด ทำให้เทมเพลตนี้มีพื้นที่ให้คุณคิดสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ แต่คุณสามารถขยายได้ตลอดเวลา การออกแบบที่เรียบง่าย ของมันสะอาดตาและไม่ทำให้เสียสมาธิจากปัญหาที่สำคัญ

10. แผนผังความคิดการจัดการโครงการใน Google Docs โดย GDoc

เทมเพลตแผนผังความคิดการจัดการโครงการ Google Docs โดย GDoc
ใช้แม่แบบแผนผังความคิดการจัดการโครงการ Google Docs โดย GDoc เพื่อจัดการโครงการใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย

การเริ่มต้นมักเป็นส่วนที่ยากที่สุดของการบริหารโครงการ แม้ว่าคุณจะมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมเพียงใด การถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดและกำหนดเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้ก็อาจรู้สึกเหมือนการวิ่งมาราธอนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในบางครั้ง 😮‍💨

นั่นคือจุดที่เทมเพลตแผนผังความคิดการจัดการโครงการ GDoc ใน Google Docs เข้ามามีบทบาท มันคือ เครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการวางกลยุทธ์ขั้นตอนต่อไปของโครงการใด ๆ และติดตามทุกแง่มุมที่สำคัญ

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับข้อมูลที่กรอกไว้ล่วงหน้าแล้ว มอบพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้คุณเริ่มต้นวางแผน และให้คุณสามารถแทรกโลโก้แบรนด์ของคุณเพื่อปรับให้เป็นของคุณเองได้ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยขั้นตอนโครงการดังต่อไปนี้:

  1. การบูรณาการโครงการ
  2. การจัดการตารางเวลา
  3. การจัดการต้นทุน
  4. การจัดการความเสี่ยง
  5. การจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง

คุณสามารถปรับเปลี่ยนเทมเพลตได้เสมอเพื่อให้เหมาะสมกับโครงการปัจจุบันหรือกระบวนการทำงานที่คุณต้องการ

โบนัส:ตัวอย่างแผนผังความคิดสำหรับนักเรียน!

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแผนผังความคิดดี?

แผนผังความคิดที่มีประสิทธิภาพควรเป็นไปตามและช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการคิดของคุณได้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์นั้นแม่แบบแผนผังความคิดที่ดีจำเป็นต้อง:

  • มีรูปแบบที่สะอาด: ลำดับชั้นที่มีเหตุผลซึ่งให้ความชัดเจนมากขึ้น และกำหนดหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และความสัมพันธ์ของพวกมัน
  • ออกแบบอย่างดี: รูปร่าง, สี, และองค์ประกอบทางสายตาอื่น ๆ ทำให้เอกสารน่าสนใจและสวยงามมากขึ้น
  • อนุญาตให้ปรับแต่งได้: แม่แบบต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานและวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร:คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เช่น บันทึกและความคิดเห็น ช่วยให้คุณสามารถระดมความคิดเป็นทีมได้

เลือกเทมเพลตแผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของคุณ

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกเทมเพลตไหนดี? ลองดูสรุปสั้น ๆ ของข้อดีที่โดดเด่นที่สุดของพวกเขา:

แม่แบบประโยชน์
เทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUpให้คุณสร้างแผนผังความคิดแบบโต้ตอบหรือแบบคงที่เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ใด ๆ
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่า ClickUpส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดระบบที่ยืดหยุ่นและมีสีสัน
เทมเพลตการเชื่อมโยงโครงการ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นภาพและแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนเพื่อการวางแผนและดำเนินการที่ง่ายขึ้น
แม่แบบแผนผังความคิดการจัดการเอเจนซี่ ClickUpให้คุณมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อการจัดการเอเจนซีอย่างมีประสิทธิภาพ
แม่แบบการวางแผนการไหลของผู้ใช้ ClickUpให้คุณเห็นภาพว่าผู้ใช้มีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpอำนวยความสะดวกในการติดตามและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
แม่แบบแผนผังความคิดคุณภาพโครงการ Microsoft Word โดย Template.netช่วยให้สามารถวางแผนการประกันคุณภาพโครงการอย่างครอบคลุมในสามขั้นตอน
แม่แบบแผนผังความคิดเรื่องสั้นใน Microsoft Word โดย Template.netจัดระเบียบความคิดของคุณเพื่อช่วยให้คุณสร้างเรื่องสั้นที่น่าดึงดูด
เทมเพลตแผนผังความคิดว่างเปล่าใน Google Docs โดย GDocให้คุณมีพื้นที่มากมายเพื่อเก็บและจัดระเบียบความคิดและงานของคุณ
เทมเพลตแผนผังความคิดการจัดการโครงการ Google Docs โดย GDocปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและให้คำแนะนำสำหรับการวางแผน

ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดหรือขอบเขตของโครงการเพียงใดแผนผังความคิดช่วยให้แนวคิดและกระบวนการที่ซับซ้อนชัดเจนและจัดการได้ง่ายขึ้น เริ่มใช้เทมเพลตเหล่านี้วันนี้และ วางแผนเส้นทางสู่ความยอดเยี่ยม! 🦸

