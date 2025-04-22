เมื่อจัดการโครงการหรือเพียงแค่ระดมความคิด ความคิดและไอเดียใหม่ๆ ของคุณอาจพันกันยุ่งเหยิงเหมือนไหมพรมหลังจากที่แมวเล่นเสร็จแล้วแผนผังความคิดก็เหมือนเข็มถักไหมพรม—มันช่วยให้คุณถักทอไอเดียต่างๆ ให้กลายเป็นแผนงานที่สวยงาม! 🧶
แม่แบบแผนผังความคิดช่วยให้คุณมองเห็นและจัดระเบียบแนวคิดและข้อมูลโดยให้โครงสร้างสำเร็จรูปที่คุณสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผู้จัดการโครงการ หรือใครก็ตาม ล้วนได้รับประโยชน์จากเครื่องมือนี้ในการวางแผน การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา
ในบทความนี้ เราจะแบ่งปัน 10 แม่แบบแผนผังความคิดที่เราชื่นชอบ ใช้ประโยชน์จากประโยชน์มากมายและเห็นกระบวนการเรียนรู้ การสอน หรือการวางแผนโครงการของคุณคลี่คลาย!
⏰ สรุป 60 วินาที
รู้สึกท่วมท้นกับไอเดียที่กระจัดกระจายหรือแผนงานที่ยุ่งเหยิงอยู่หรือไม่? แม่แบบแผนผังความคิดสามารถช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนและมีโครงสร้างในความคิดได้อย่างรวดเร็ว
บล็อกนี้นำเสนอ 10 แม่แบบแผนผังความคิดฟรี สำหรับผู้จัดการโครงการ นักสร้างสรรค์ นักการศึกษา และทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบความคิดอย่างเป็นภาพ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนขั้นตอนโครงการ ระดมความคิดสำหรับเรื่องราว หรือสรุปข้อบกพร่องและกระบวนการใช้งานผู้ใช้ ที่นี่มีแม่แบบที่เหมาะกับคุณ
ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่:
- แม่แบบแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp – สำหรับการวางแผนงานด้วยภาพที่ตรงไปตรงมา
- แม่แบบไวท์บอร์ด ClickUp – สำหรับการระดมความคิดที่ยืดหยุ่นและเต็มไปด้วยสีสัน
- เทมเพลต GDoc & Word – สำหรับการทำแผนผังที่เรียบง่ายและแก้ไขได้ง่ายในเครื่องมือที่คุณคุ้นเคย
📌 ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่น ClickUp นำเสนอเทมเพลตแผนผังความคิดแบบไดนามิกที่ผสานรวมกับการจัดการงาน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และระบบอัตโนมัติ—เพื่อให้ไอเดียของคุณไม่ใช่แค่ความคิด แต่กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้
เริ่มต้นการทำแผนที่อย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp—แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ 🚀
แผนผังความคิดคืออะไร?
แม่แบบแผนผังความคิดคือแผนผังความคิดดิจิทัลที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งให้โครงสร้างพื้นฐานแก่คุณในการเริ่มต้นการระดมความคิด แผนผังดิจิทัลเหล่านี้มีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับแผนผังที่เขียนด้วยปากกาและกระดาษ
⭐ แม่แบบแนะนำ
ไอเดียกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกที่ใช่ไหม?แม่แบบแผนผังความคิดฟรีของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและวางแผนได้อย่างชัดเจน—รวดเร็ว ลองใช้เลย!
พวกเขาให้พื้นที่และความอิสระมากขึ้นในการทำผิดพลาดและแก้ไข. พวกเขายังให้ฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มมีเดีย, ลิงก์, และองค์ประกอบอื่น ๆ.
แผนภาพความคิด (Mind maps) มีความคล้ายคลึงกับแผนภาพแนวคิด (concept maps) ซึ่งเหมาะสำหรับการระบุความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างแนวคิดหลักหลายประการ. เครื่องมือที่เกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่งคือแผนภาพการไหล (flowchart) ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงขั้นตอนของกระบวนการหรือระบบอย่างเป็นลำดับ.
10 แม่แบบแผนผังความคิดฟรี
ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่วนตัว การสอนในโรงเรียนหรือการวางแผนโครงการแม่แบบแผนผังความคิด ช่วยทำให้แนวคิดมีชีวิตชีวา! 🌱
เราได้คัดเลือก 10 แบบฟอร์มที่เราชื่นชอบที่สุดเพื่อเริ่มต้นให้คุณแล้ว แบบฟอร์มเหล่านี้ใช้งานได้กับClickUp, Word และ Google Docs และสิ่งที่ดีที่สุดคือ—ส่วนใหญ่ใช้งานได้ฟรี ลองดูรายการยอดนิยมของเราและเลือกแบบฟอร์มที่ตรงกับสไตล์การคิดของคุณ
1. แม่แบบแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp
แม่แบบแผนผังความคิดแบบง่ายโดย ClickUpยังคงความตรงตามชื่อ—เป็นเครื่องมือแผนผังความคิดที่ ตรงไปตรงมาที่สุดของเรา สำหรับการมองเห็นแนวคิดและงานต่างๆ
ในเทมเพลตแผนผังความคิดนี้ แนวคิดหลักจะถูกเรียกว่า ราก ในขณะที่หัวข้อรองจะถูกเรียกว่า โหนด ความสัมพันธ์ระหว่างโหนดเหล่านี้จะแสดงด้วย เส้นเชื่อมโยง ซึ่งคุณสามารถใช้การกำหนดสีเพื่อเพิ่มชั้นข้อมูลเพิ่มเติมได้
เทมเพลตนี้มีสองโหมด:
- โหมดงาน: โหนดเหล่านี้สามารถโต้ตอบได้และแสดงถึงงานต่างๆ คลิกที่โหนดเพื่อเปิดหน้าต่างงานและแสดงหรือเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนั้นๆ เช่น ผู้รับผิดชอบ รายการตรวจสอบ และไฟล์แนบ คุณยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นและติดตามเวลาได้
- โหมดว่าง: โหนดเป็นแบบคงที่และไม่รวมข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ โหมดนี้มีไว้สำหรับการแสดงผลมากกว่าการวางแผนโครงการ
เทมเพลตแผนผังความคิดนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที—ทุกตัวเลือกอยู่แค่คลิกเดียว ลากและวางโหนดเพื่อย้ายตำแหน่ง และดับเบิลคลิกเพื่อแก้ไขข้อความ ขยายและย่อชั้นเพื่อซูมเข้าออกและนำทางในเทมเพลต—เหมาะสำหรับการจดบันทึก การระดมความคิด และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ
2. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าของ ClickUp
หากคุณต้องการสิ่งที่สีสันสดใสและโต้ตอบได้มากขึ้นลองใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าของ ClickUpนี้ดู เริ่มต้นจากผืนผ้าใบว่างเปล่าได้เลย เป็นแผนผังความคิดในไวท์บอร์ดของ ClickUp ที่ให้ความ ยืดหยุ่นและอิสระในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคุณ มากขึ้น 🌈
ด้วยการออกแบบแผนผังความคิดในไวท์บอร์ด คุณไม่เพียงแต่สามารถสร้างแผนผังความคิดได้หลายอันเท่านั้น แต่ยังตกแต่งด้วยองค์ประกอบอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น:
- ข้อความ
- รูปภาพ
- วิดีโอ
- โน้ตแบบติดได้
- เอกสาร
- บัตรเว็บไซต์
องค์ประกอบภาพของเทมเพลตให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมโดยไม่ทำให้แผนที่ดูรกเกินไป คุณสามารถวาดเล่น เพิ่มรูปทรงอื่น ๆ หรือปรับเปลี่ยนโทนสีได้ตามต้องการ—ทำอะไรก็ได้เพื่อให้สื่อสารประเด็นของคุณได้อย่างชัดเจน!
เช่นเดียวกับในเทมเพลตก่อนหน้านี้ คุณสามารถย้ายโหนดไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ เลือกเครื่องหมายบวกที่อยู่ถัดจากโหนดเพื่อเพิ่มโหนดย่อย คุณสามารถเพิ่มตัวเชื่อมต่อ (ลูกศร) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโหนดได้ โดยไม่คำนึงถึงชั้นหรือตำแหน่งของโหนด
สร้างแผนผังความคิดออนไลน์ในโหมดว่างเปล่าโดยค่าเริ่มต้น เพื่อให้โหนดไม่ถูกผูกกับงาน คุณสามารถสร้างงานแยกต่างหากและวางไว้รอบแผนผังได้ตามต้องการ
3. แม่แบบแผนผังความคิดโครงการ ClickUp
เมื่อต้องจัดการกับโครงการที่ซับซ้อน การแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อย ๆ จะช่วยให้ เห็นภาพรวมของงานที่ต้องทำชัดเจนขึ้น และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงาน ได้ดีขึ้นแม่แบบการวางแผนโครงการของ ClickUpคือเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้
แผนผังความคิดฟรีนี้มาพร้อมกับหลายมุมมอง มุมมองแรกคือคู่มือเริ่มต้น ซึ่งเป็นเอกสารที่อธิบายองค์ประกอบต่างๆ และวิธีการใช้งาน
ถัดไปคือ มุมมองรายการไอเดีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลทั้งหมดของคุณ ในช่องข้อมูล คุณสามารถสรุปข้อมูลสำคัญของแต่ละงาน เช่น สถานะ ผู้รับผิดชอบ ทีม และความคิดเห็น จากนั้นคุณสามารถจัดกลุ่ม กรอง และเรียงลำดับงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญได้
สุดท้ายนี้ แม่แบบประกอบด้วย มุมมองแผนผังความคิดในโหมดงาน โหนดและตัวเชื่อมต่อจะปรากฏในสีที่แตกต่างกันเพื่อแสดงสถานะ คุณสามารถเปลี่ยนหมวดหมู่และสีให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของโครงการได้มากขึ้น คลิกที่ลูกศรสองอันถัดจากข้อความโหนดเพื่อจัดการรายละเอียดงานทั้งหมด
โปรดทราบว่าคุณสามารถสร้างแผนผังความคิดสำหรับโครงการอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเช่นกัน สร้างลำดับชั้นของงานในมุมมองรายการ จากนั้นเพิ่มมุมมองแผนผังความคิดใหม่ และว้าว—แผนผังจะปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ภายในไม่กี่วินาที ✨
4. แผนผังความคิดการจัดการเอเจนซี ClickUp
การบริหารจัดการเอเจนซี่ก็เหมือนกับการควบคุมวงออร์เคสตรา ซึ่งต้องอาศัยทักษะ ความแม่นยำ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้สึกจังหวะ เพื่อให้การแสดงออกมาอย่างกลมกลืนและมีชีวิตชีวา
เทมเพลตแผนผังความคิดการจัดการหน่วยงานโดย ClickUpช่วยให้คุณรวบรวมทุกความคิด งาน และกลยุทธ์เพื่อสร้างซิมโฟนีแห่งประสิทธิภาพ 🎶
แม้ว่าแม่แบบแผนผังความคิดก่อนหน้านี้ใช้งานง่ายแม้แต่สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์มากที่สุด แต่แม่แบบนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นและต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย โชคดีที่แม่แบบมาพร้อมกับคู่มือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้คุณเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์
มันครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดและประกอบด้วยโฟลเดอร์จำนวนมาก แต่ละโฟลเดอร์มีรายการและมุมมองหลายรายการ โฟลเดอร์เหล่านี้ครอบคลุมแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการจัดการหน่วยงาน:
- CRM: รายการของลีด, ดีล, บัญชี, และผู้ติดต่อ
- ขอบเขตของงาน: เอกสารที่ระบุรายละเอียดงานที่คุณจะดำเนินการให้กับลูกค้าแต่ละราย
- การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้: รายการใบแจ้งหนี้และรายการติดตามใบแจ้งหนี้
- การมีส่วนร่วมหลังการขาย: ข้อตกลงที่ปิดแล้ว, โครงการ และการจัดการทรัพยากร
- โครงการลูกค้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่:การจัดการโครงการและเอกสารสำหรับการประชุมออนไลน์
- ความคิดเห็นจากลูกค้า: แบบฟอร์มความคิดเห็นและผลลัพธ์
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 8 แบบเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถแก้ไขและสร้างการดำเนินการอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็น แชท อีเมล และการสนทนาบนไวท์บอร์ดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดตกหล่น
5. แม่แบบแผนผังความคิดการไหลของผู้ใช้ ClickUp
เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณจำเป็นต้องออกแบบอย่างรอบคอบด้วยเทมเพลต User Flow นี้จาก ClickUp คุณสามารถวางแผนกระบวนการเพื่อเข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับผู้ใช้ ด้วยวิธีนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์สามารถจับความไม่สอดคล้องและช่องว่างในตรรกะและแก้ไขก่อนที่จะเปิดตัวแอปหรือเว็บไซต์
งานนั้นอาจฟังดูน่าเบื่อ แต่เทมเพลตแผนผังความคิดนี้ไม่ใช่อย่างนั้น มันใช้รูปทรง สีสัน และกราฟิกที่สนุกสนานเพื่อถ่ายทอดขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆ ทำให้กระบวนการมีชีวิตชีวาขึ้นมากในการนำเสนอแนวคิดหลักของคุณ
ในเทมเพลตนี้ รูปทรงต่าง ๆ แทนเทอร์มินัล กิจกรรม และจุดตัดสินใจ คุณสามารถเพิ่มตัวเชื่อมต่อเพื่อระบุทิศทางการไหล และแนบภาพหน้าจอเพื่อแสดงว่าแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรจากมุมมองของผู้ใช้ เช่นเดียวกับเทมเพลต Whiteboard อื่น ๆ คุณสามารถแทรกองค์ประกอบเพิ่มเติม ทำงานจากสไตล์และมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มคุณค่าได้
6. แม่แบบแผนผังความคิดสำหรับการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาใน ClickUp
เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทำงานได้ดีและขายได้ นักพัฒนาจำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบ เนื่องจากสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก พวกเขาจึงจำเป็นต้องมีวิธีในการจัดระเบียบและแสดงข้อมูล นั่นคือสิ่งที่เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpเป็นทั้งหมด!
เครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนี้เชื่อมต่อทีมวิศวกรรม, ทีมสนับสนุน, ทีมผลิตภัณฑ์, ตลอดจนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เข้าด้วยกัน ช่วยลดการประชุมที่ซ้ำซากและไม่จำเป็น พร้อมทั้งทำให้ทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อติดตามปัญหาและบั๊ก
เทมเพลตระดับโฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยรายการและมุมมองหลายรายการ:
- คู่มือแม่แบบ
- รายการข้อบกพร่องหลัก
- รายงานข้อบกพร่อง
- ข้อจำกัดและวิธีแก้ไข
- เอกสารทีม (กระบวนการและคำถามที่พบบ่อย)
ในโฟลเดอร์หลัก คุณสามารถค้นหา แบบฟอร์มการแจ้งข้อบกพร่อง ได้ด้วย แจกจ่ายให้กับผู้ใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็น หลังจากเสร็จสิ้น ClickUp จะเปลี่ยนเป็นงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มการทำงานอัตโนมัติและผสานรวมกับเครื่องมือพัฒนาที่คุณชื่นชอบ เช่น GitHub, GitLab และ BitBucket ได้อีกด้วย
สร้างแผนผังความคิดจากรายการใดก็ได้เพื่อช่วยมองเห็นภาพรวมของงานที่ต้องทำ หรือใช้เป็นโครงร่างสำหรับกระบวนการรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่รายการตัวเลือกของคุณแล้วเลือกมุมมองแผนผังความคิดใหม่ จากนั้นเลือกโครงสร้างงานที่ต้องการใช้ลำดับชั้นที่มีอยู่ และคงให้แผนผังสามารถโต้ตอบได้
7. แม่แบบแผนผังความคิดคุณภาพโครงการใน Word โดย Template.net
ในฐานะผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการ คุณมีหน้าที่ต้อง ทำให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณได้รับความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย นั่นจะทำให้พวกเขากลับมาใช้บริการอีก สร้างความภักดีในระยะยาว และเสริมสร้างแบรนด์ของคุณให้แข็งแกร่ง 💪
วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนั้นคือผ่านแผนการประกันคุณภาพโครงการที่มั่นคง ใช้แม่แบบการประชุมแผนผังความคิดคุณภาพโครงการใน Word โดย Template.net เพื่อวางแผนและมองเห็นโครงสร้างของมัน
เทมเพลตมีสาขาหลักสามสาขา:
- การจัดการคุณภาพ: แนวทางเชิงรุก รวมถึงคำแนะนำในการป้องกันปัญหาและส่งเสริมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้น
- แผนการจัดการคุณภาพ: กำหนดกลยุทธ์และทรัพยากรที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพ
- การควบคุมคุณภาพ: แนวทางเชิงรับ หมายถึง การเฝ้าติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ รวมถึงการตรวจพบและแก้ไขปัญหา
เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตนี้หรือตัวอย่างแผนผังความคิดอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิกหนึ่งในแผนชำระเงินของ Template.net
8. แผนผังความคิดเรื่องสั้นใน Word โดย Template.net
แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่โตเท่ากับนวนิยาย แต่เรื่องสั้นก็ยังคงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างสรรค์ เพราะคุณต้องบรรจุจักรวาลแห่งความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดไว้ในกลุ่มดาวเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง 🌌
โชคดีที่มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยคุณ จัดระเบียบข้อมูลและสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ หนึ่งในนั้นคือ แม่แบบแผนผังความคิดสำหรับเรื่องสั้นใน Word โดย Template.net
แผนภาพแยกออกเป็นห้าส่วน แต่ละส่วนแทนแง่มุมที่สำคัญของการเล่าเรื่อง:
- การตั้งค่า
- พล็อต
- ความขัดแย้ง
- ตัวละคร
- ธีม
คุณสามารถเพิ่มสาขาเพิ่มเติมเพื่อวางแผนความคิดที่เฉพาะเจาะจงได้แผนผังความคิดแบบintuitivelyของ Wordนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อและขยายองค์ประกอบของเรื่องราวของคุณได้ทางสายตา ทำให้เรื่องราวของคุณมีความเชื่อมโยงและน่าสนใจสำหรับการตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
9.แม่แบบแผนผังความคิดว่างเปล่าใน Google Docsโดย GDoc
หากการวางแผนเป็นปัญหาสำหรับคุณ ลองใช้เทมเพลตแผนผังความคิดว่างเปล่าใน Google Docs โดย GDoc นี้ดู มันให้กรอบการทำงานที่มั่นคงและหลากหลายวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดโครงสร้างและจัดระเบียบความคิดและแผนของคุณ 🛠️
ในบรรดาตัวอย่างแผนผังความคิดในรายการนี้ ตัวนี้ถือว่าง่ายที่สุดแล้ว เพียงทำตามคำแนะนำในการดาวน์โหลดและเปิดเทมเพลตใน Google Docs กรอกข้อมูลทีละช่อง ทำเครื่องหมายถูกในช่องถัดจากแต่ละงานเมื่อทำเสร็จ และดูทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเมื่อคุณบันทึกไอเดียเพิ่มเติมลงในเอกสาร
ด้วยมีโหนดหัวข้อรองมากกว่า 12 โหนด ทำให้เทมเพลตนี้มีพื้นที่ให้คุณคิดสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ แต่คุณสามารถขยายได้ตลอดเวลา การออกแบบที่เรียบง่าย ของมันสะอาดตาและไม่ทำให้เสียสมาธิจากปัญหาที่สำคัญ
10. แผนผังความคิดการจัดการโครงการใน Google Docs โดย GDoc
การเริ่มต้นมักเป็นส่วนที่ยากที่สุดของการบริหารโครงการ แม้ว่าคุณจะมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมเพียงใด การถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดและกำหนดเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้ก็อาจรู้สึกเหมือนการวิ่งมาราธอนที่ไม่มีวันสิ้นสุดในบางครั้ง 😮💨
นั่นคือจุดที่เทมเพลตแผนผังความคิดการจัดการโครงการ GDoc ใน Google Docs เข้ามามีบทบาท มันคือ เครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการวางกลยุทธ์ขั้นตอนต่อไปของโครงการใด ๆ และติดตามทุกแง่มุมที่สำคัญ
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับข้อมูลที่กรอกไว้ล่วงหน้าแล้ว มอบพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้คุณเริ่มต้นวางแผน และให้คุณสามารถแทรกโลโก้แบรนด์ของคุณเพื่อปรับให้เป็นของคุณเองได้ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยขั้นตอนโครงการดังต่อไปนี้:
- การบูรณาการโครงการ
- การจัดการตารางเวลา
- การจัดการต้นทุน
- การจัดการความเสี่ยง
- การจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง
คุณสามารถปรับเปลี่ยนเทมเพลตได้เสมอเพื่อให้เหมาะสมกับโครงการปัจจุบันหรือกระบวนการทำงานที่คุณต้องการ
โบนัส:ตัวอย่างแผนผังความคิดสำหรับนักเรียน!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแผนผังความคิดดี?
แผนผังความคิดที่มีประสิทธิภาพควรเป็นไปตามและช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการคิดของคุณได้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์นั้นแม่แบบแผนผังความคิดที่ดีจำเป็นต้อง:
- มีรูปแบบที่สะอาด: ลำดับชั้นที่มีเหตุผลซึ่งให้ความชัดเจนมากขึ้น และกำหนดหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และความสัมพันธ์ของพวกมัน
- ออกแบบอย่างดี: รูปร่าง, สี, และองค์ประกอบทางสายตาอื่น ๆ ทำให้เอกสารน่าสนใจและสวยงามมากขึ้น
- อนุญาตให้ปรับแต่งได้: แม่แบบต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานและวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร:คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เช่น บันทึกและความคิดเห็น ช่วยให้คุณสามารถระดมความคิดเป็นทีมได้
เลือกเทมเพลตแผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของคุณ
ไม่แน่ใจว่าจะเลือกเทมเพลตไหนดี? ลองดูสรุปสั้น ๆ ของข้อดีที่โดดเด่นที่สุดของพวกเขา:
|แม่แบบ
|ประโยชน์
|เทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp
|ให้คุณสร้างแผนผังความคิดแบบโต้ตอบหรือแบบคงที่เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ใด ๆ
|เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่า ClickUp
|ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดระบบที่ยืดหยุ่นและมีสีสัน
|เทมเพลตการเชื่อมโยงโครงการ ClickUp
|ช่วยให้คุณมองเห็นภาพและแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนเพื่อการวางแผนและดำเนินการที่ง่ายขึ้น
|แม่แบบแผนผังความคิดการจัดการเอเจนซี่ ClickUp
|ให้คุณมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อการจัดการเอเจนซีอย่างมีประสิทธิภาพ
|แม่แบบการวางแผนการไหลของผู้ใช้ ClickUp
|ให้คุณเห็นภาพว่าผู้ใช้มีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น
|เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
|อำนวยความสะดวกในการติดตามและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
|แม่แบบแผนผังความคิดคุณภาพโครงการ Microsoft Word โดย Template.net
|ช่วยให้สามารถวางแผนการประกันคุณภาพโครงการอย่างครอบคลุมในสามขั้นตอน
|แม่แบบแผนผังความคิดเรื่องสั้นใน Microsoft Word โดย Template.net
|จัดระเบียบความคิดของคุณเพื่อช่วยให้คุณสร้างเรื่องสั้นที่น่าดึงดูด
|เทมเพลตแผนผังความคิดว่างเปล่าใน Google Docs โดย GDoc
|ให้คุณมีพื้นที่มากมายเพื่อเก็บและจัดระเบียบความคิดและงานของคุณ
|เทมเพลตแผนผังความคิดการจัดการโครงการ Google Docs โดย GDoc
|ปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและให้คำแนะนำสำหรับการวางแผน
ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดหรือขอบเขตของโครงการเพียงใดแผนผังความคิดช่วยให้แนวคิดและกระบวนการที่ซับซ้อนชัดเจนและจัดการได้ง่ายขึ้น เริ่มใช้เทมเพลตเหล่านี้วันนี้และ วางแผนเส้นทางสู่ความยอดเยี่ยม! 🦸
คุณอาจสนใจบทความของเราเกี่ยวกับ10 เครื่องมือ AI ยอดนิยมสำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมสมองด้วย