10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Coggle ที่ดีที่สุดในปี 2025

Coggle เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ทำให้การสร้างแผนผังความคิดเป็นเรื่องง่าย เป็นตัวเลือกที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมและสร้างแผนผังความคิดที่มีสีสันเพื่อความเป็นระเบียบที่ดีขึ้น
แต่นั่นก็แทบจะทั้งหมดแล้ว มีฟีเจอร์เพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย ไม่มีตัวเลือกในการปรับแต่ง และใช้งานได้เฉพาะในรูปแบบเว็บแอปเท่านั้น แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่มีประสิทธิภาพ แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ล้าสมัยก็ยังขาดความน่าใช้งานอยู่มาก
โชคดีสำหรับคุณ มีทางเลือกอื่นของ Coggle หลายตัวที่ควรพิจารณา
ที่นี่ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ควรมองหาในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Coggle เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับกระบวนการคิดของคุณได้ จากนั้น เราจะเน้น 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Coggle เพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณ สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ และสร้างกระบวนการระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Coggle?
การทำแผนผังความคิดเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการจดบันทึกความคิด ระดมสมองหาแนวคิดใหม่ๆ และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเหล่านั้น คุณสามารถทำด้วยตัวเองเพื่อจัดระเบียบความคิดหรือทำงานร่วมกับทีมโดยใช้ทางเลือกอื่นแทน Coggle ที่มีฟีเจอร์ขั้นสูง
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นแทน Coggle:
- ขนาดไม่จำกัด: การทำแผนผังความคิดแบบดั้งเดิมด้วยดินสอและกระดาษนั้นไม่จำกัดขนาด—โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ก็เช่นกัน ด้วยวิธีนี้ คุณจะพบพื้นที่สำหรับทุกความคิดของคุณ ไม่ว่ามันจะซับซ้อนเพียงใดก็ตาม
- การสนับสนุนจากสื่อ: บางครั้ง ความคิดของคุณจะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อได้รับการเสริมด้วยรูปภาพ ไฟล์ หรือเอกสาร เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณแนบไฟล์ประกอบกับแผนความคิดของคุณได้
- สิทธิ์การแชร์: เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ดีที่สุดช่วยให้คุณแชร์ไอเดียกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้ใช้บริการได้อย่างง่ายดาย
- เครื่องมือ AI สำหรับการทำแผนผังความคิด: เครื่องมือรุ่นใหม่มี AI ในตัวที่สามารถสร้างไอเดียใหม่ ๆ ตามข้อมูลที่คุณป้อน ทำให้กระบวนการระดมความคิดของคุณมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Coggle ที่คุณควรใช้
พร้อมหรือยังที่จะค้นหาทางเลือกของ Coggle ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและคุณสมบัติขั้นสูง? นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Coggle ทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรีตั้งแต่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรไปจนถึงซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่เน้นการสร้างแผนผังความคิดโดยเฉพาะ มีบางสิ่งบางอย่างสำหรับทุกความต้องการของธุรกิจ ✨
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังในรูปแบบภาพซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น จัดระเบียบกระบวนการทำงาน และปรับปรุงการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมให้ดีขึ้นClickUp Mind Mapsช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบความคิดของคุณในรูปแบบดิจิทัลผ่านอินเตอร์เฟซที่สวยงาม
เลือกระหว่างแผนผังความคิดแบบโหนดหรือแบบงานตามกระบวนการที่คุณชอบ ใช้ฟีเจอร์ลากและวางเพื่อสร้างการพึ่งพาและวางแผนขั้นตอนการทำงานสำหรับงานต่างๆ กำหนดงานโดยอัตโนมัติสร้างแผนผังงาน และเน้นความสำคัญ
สำหรับการทำแผนผังความคิดแบบดั้งเดิม วิธีการที่ใช้โหนดช่วยให้การระดมความคิดสำหรับงาน โครงการ และไอเดียสร้างสรรค์ในอนาคตเป็นเรื่องง่าย ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนโหนดให้กลายเป็นงานที่มีรายละเอียดได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก การเข้ารหัสสีในตัวช่วยสร้างแผนผังที่ดูสวยงามและเน้นส่วนสำคัญได้อย่างชัดเจน
ยกระดับการระดมความคิดไปอีกขั้นด้วยClickUp Whiteboards เช่นเดียวกับปากกาและกระดาษ ประสบการณ์ดิจิทัลนี้ช่วยให้คุณวาด ใส่คำอธิบาย และเพิ่มโพสต์อิทโน้ตให้กับไอเดียของคุณได้ ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์เพื่อเปลี่ยนไอเดียจากกระดานวาดภาพให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียว
เจาะลึกกับClickUp Docsที่คุณสามารถถกประเด็นไอเดียจากการระดมสมองได้อย่างเต็มที่ เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานและสร้างขั้นตอนการทำงานได้ทันทีจากแผนผังความคิดของคุณ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมที่กระจายตัวทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนผลิตภัณฑ์หรือคิดไอเดียสำหรับแคมเปญการตลาดใหม่
- ทำให้การจัดการงานและขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นด้วยธงความสำคัญและการเชื่อมโยงงาน และสร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติจากแผนผังความคิดหรือแผนผังแนวคิดของคุณ
- การทำงานที่ราบรื่นกับระบบปฏิบัติการหลายระบบ รวมถึง Android และ Apple iOS ช่วยให้คุณวาดแผนผังความคิดบนเดสก์ท็อป Mac, iPad และ iPhone ได้โดยไม่พลาดจังหวะ
- ClickUp AIในตัวให้คำแนะนำตามแนวคิดของคุณเอง ทำให้แผนผังความคิดของคุณมีความเป็นธรรมชาติและสร้างสรรค์มากขึ้น—ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตส่วนตัวหรือสร้างหน้าเว็บ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนำเสนอวิธีการทำแผนผังความคิดอย่างง่ายพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้กระบวนการมีความซับซ้อนและเจาะลึกได้ตามต้องการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- มีเส้นทางการเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติขั้นสูงทั้งหมดของแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $7/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. ฟรีเพลน
Freeplane เป็นทางเลือกฟรีสำหรับ Coggle เขียนด้วยภาษา Java สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการใดก็ได้ที่มี Java เวอร์ชันปัจจุบัน ใช้เพื่อจัดระเบียบความคิดด้วยแผนผังความคิดแบบง่ายและสร้างแนวคิดใหม่ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freeplane
- เรียกใช้เครื่องมือนี้ในเครื่องหรือโดยใช้เครื่องมือพกพา เช่น แฟลชไดรฟ์ USB
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูงช่วยให้คุณเปลี่ยนแบบอักษร สีพื้นหลัง และรายละเอียดของโหนด พร้อมทั้งเพิ่มไอคอนแบบโต้ตอบได้
- คำสั่งค้นหาช่วยให้คุณสามารถค้นหาแผนผังความคิดทั้งหมดและโหนดเฉพาะภายในแผ่นงานได้อย่างง่ายดาย
- เช่นเดียวกับสเปรดชีตของMicrosoft Excelคุณสามารถป้อนสูตรเพื่อเชื่อมโยง, รวม, และรวมค่าในโหนดต่าง ๆ ได้
ข้อจำกัดของ Freeplane
- อินเทอร์เฟซไม่ได้ใช้งานง่ายเสมอไปและอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสนได้
- ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ดังนั้นคุณไม่สามารถทำงานร่วมกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ บนแผนผังความคิดเดียวกันได้
ราคาของฟรีเพลน
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Freeplane
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. Xmind
เปรียบเสมือนมีดพับสวิสXmindเป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดแบบครบวงจรที่มาพร้อมฟีเจอร์พิเศษเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการระดมสมอง จดบันทึกไอเดียได้อย่างรวดเร็ว จัดระเบียบเพื่อเชื่อมโยงความคิด และเลือกธีมสีเพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xmind
- รูปแบบข้อความที่สมบูรณ์ช่วยปรับปรุงการอ่านได้ ไม่ว่าคุณจะมีแผนผังความคิดที่ซับซ้อนเพียงใด
- ฟีเจอร์การกำหนดหมายเลขในตัวช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนต่างๆ ตามแนวคิดได้อย่างง่ายดาย
- สร้างตารางงานโดยใช้ขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนผังความคิดเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย
- แบ่งปันความคิดโดยการสร้างการนำเสนอด้วยโหมดนำเสนอ
ข้อจำกัดของ Xmind
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีปลั๊กอินและการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เพิ่มเติม
- การปรับแต่งขนาดเส้นและรูปทรงของโหนดสามารถทำได้ขั้นสูงกว่านี้
ราคาของ Xmind
- ฟรี
- Xmind Pro รายปี: $59.99/ปี
- Xmind Pro รายเดือน: $5.99/เดือน
คะแนนและรีวิว Xmind
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
4. MindMeister
MindMeisterเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่สวยงามที่สุด มีฟีเจอร์การกำหนดสีเพื่อความชัดเจน และไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของหัวข้อย่อยหรือความลึกของแผนผังของคุณ ไฟล์แนบและสื่อที่ฝังไว้ช่วยเสริมฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือนี้ เพิ่มการควบคุมของคุณต่อรูปลักษณ์และความลึกของการระดมความคิด
คุณสมบัติเด่นของ MindMeister
- รูปแบบแผนที่แบบผสมช่วยให้คุณเลือกจากสามสไตล์การแผนที่ที่แตกต่างกันหรือใช้ตัวเลือกต่าง ๆ ในแผนที่ความคิดเดียวกัน
- เปลี่ยนแผนผังความคิดเป็นงานนำเสนอได้ทันที และแบ่งปันแนวคิดของคุณกับทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สร้างแผนที่ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคย ด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดที่มีรูปแบบต่าง ๆ สำหรับทุกกรณีการใช้งาน
- เพิ่มการเชื่อมโยงเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองความคิด และสร้างกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ MindMeister
- แผนฟรีไม่รวมทุกฟีเจอร์
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเวอร์ชันเว็บมีความเข้าใจยากกว่าเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
ราคาของ MindMeister
- พื้นฐาน: ฟรี
- ส่วนบุคคล: $6/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $10/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว MindMeister
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
5. ฟรีมายด์
Freemindเป็นทางเลือกฟรีสำหรับ Coggle ที่ช่วยให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้นด้วยการปรับปรุงการทำแผนผังความคิดและการระดมความคิด อินเทอร์เฟซเรียบง่ายและเลียนแบบลักษณะของแผนผังความคิดแบบดั้งเดิมที่ใช้กระดาษและปากกา คุณสมบัติที่จำกัดช่วยให้มุ่งเน้นไปที่กระบวนการคิดโดยไม่มีความซับซ้อนหรือลูกเล่นต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreeMind
- คีย์บอร์ดลัดช่วยให้คุณวางแผนความคิดได้โดยไม่ต้องสัมผัสเมาส์
- ไฮเปอร์ลิงก์บนเว็บเน้นจุดเชื่อมโยงและให้บริบทที่มีคุณค่า
- ใช้กิ่งไม้พับได้เพื่อแบ่งความคิดออกเป็นส่วน ๆ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- ลิงก์แบบกราฟิกสร้างการเชื่อมต่อระหว่างโหนดเพื่อเน้นย้ำว่าแนวคิดใดมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับหัวข้ออื่น
ข้อจำกัดของ FreeMind
- ไม่มีตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนชุดสีหรือใช้การเข้ารหัสสีเพื่อเน้นการเชื่อมต่อ
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ FreeMind
- ฟรี
คะแนนและรีวิว FreeMind
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
6. Mindomo
Mindomo เป็นเครื่องมือการทำงานแบบภาพที่นำเสนอแผนผังความคิด แผนภูมิแกนต์ และโครงร่างเพื่อจัดระเบียบแนวคิด ใช้เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดออนไลน์เพื่อสร้างไอเดียสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดีย ทำให้การจดบันทึกง่ายขึ้น และปรับปรุงการทำงานร่วมกันในทีม ✅
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mindomo
- แม่แบบการระดมสมองหลายร้อยแบบสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน ช่วยประหยัดเวลา ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ และปรับปรุงการคิดเชิงแนวคิด
- การระบุลักษณะเด่นช่วยสร้างความเชื่อมโยงเชิงเส้นระหว่างแนวคิดต่างๆ ทำให้กระบวนการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น
- แผนภูมิแกนต์แบบร่วมมือที่จับคู่กับการทำแผนผังความคิดช่วยสร้างไทม์ไลน์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติการป้องกันข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยในตัวช่วยให้ไอเดียของคุณปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Mindomo
- การไม่ผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหมายความว่าไม่มีวิธีในการสร้างงานจากแผนผังความคิดของคุณโดยอัตโนมัติ
- ราคาต่อผู้ใช้ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากคุณมีทีมใหญ่
ราคาของ Mindomo
- ฟรี
- พรีเมียม: $5. 50/เดือน
- มืออาชีพ: $13.50/เดือน
- ทีม: $16. 50/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว Mindomo
- G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. Lucidchart
Lucidchartเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถระดมความคิดและจัดระเบียบแนวคิดได้ง่ายขึ้น การสร้างแผนผังที่ชาญฉลาดนั้นล้ำหน้ากว่าตัวเลือกอื่นๆ ในรายการนี้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น แผนผัง ข้อมูลตามบริบท และการผสานรวมกับแอปต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์, เว็บเบราว์เซอร์, และระบบปฏิบัติการ รวมถึง Windows, Linux, และ iOS
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงการเขียนร่วมกัน, การแชทในตัวแก้ไข, และเคอร์เซอร์การทำงานร่วมกัน, ให้คุณสามารถทำงานได้แบบเรียลไทม์
- ใช้แผนภูมิแบบฝังตัวที่เชื่อมโยงข้อมูลและการแสดงผลอัตโนมัติเพื่อเพิ่มบริบทให้กับแนวคิดสร้างสรรค์
- การผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Jira,Slack และ Google Workspace ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- อินเทอร์เฟซการซูมและเลื่อนต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคย
- เวอร์ชันฟรีมีฟังก์ชันการทำงานมากมาย แต่ไม่ให้คุณพิมพ์แผนผังความคิด
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: 7.95 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $9/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
8. MindManager
ยกระดับการระดมความคิดให้สูงขึ้นไปอีกขั้นด้วย MindManager เครื่องมือจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครบครันด้วยฟีเจอร์ตั้งแต่แผนผังความคิด แผนผังองค์กรแผนผังแนวคิดไปจนถึงบอร์ด Kanban เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงานและกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindManager
- แผนผังความคิดมีระบบการใช้สีที่ช่วยระบุส่วนต่าง ๆ และความคิดที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
- เครื่องหมายลำดับความสำคัญช่วยเน้นความคิดหรือแนวคิดที่สำคัญที่สุด
- ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณเพิ่มบริบทเพื่อขยายความคิดและสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อแบ่งปันกับสมาชิกในทีม
- ฟังก์ชันการลากและวางช่วยให้แนวคิดเชิงเส้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้แผนผังของคุณจัดระเบียบในแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณ
ข้อจำกัดของ MindManager
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเครื่องมือเกิดข้อผิดพลาดหากพยายามเปิดแผนผังความคิดขนาดใหญ่หลายรายการพร้อมกัน
- ไม่มีคุณสมบัติของ AI ซึ่งบางคนคิดว่าอาจมีประโยชน์สำหรับการสร้างความคิดใหม่และจัดระเบียบแนวคิด
ราคาของ MindManager
- สิ่งจำเป็น: $99/ปี
- มืออาชีพ: $179/ปี หรือซื้อครั้งเดียว $369
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิว MindManager
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
9. มิโร
Miro เป็นพื้นที่ทำงานเชิงภาพที่มีกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการทำแผนผังความคิดที่ซับซ้อนผู้ใช้มากกว่า 60 ล้านคนชื่นชอบทางเลือกนี้ของ Coggle ใช้ Miro เพื่อวางกลยุทธ์แนวคิด วางแผนเส้นทาง และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณ ✍️
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- Miro Assist, เครื่องมือ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว, สร้างแผนผังความคิดได้ทันทีตามคำแนะนำของหัวข้อ
- คุณสมบัติการลากและวางช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบความคิดของคุณและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
- ปรับแต่งการออกแบบด้วยสีสัน, รูปภาพ, และสไตล์เพื่อโชว์ไอเดียของคุณให้สะท้อนถึงแบรนด์ของบริษัท
- เลิกใช้ PowerPoint แล้วเข้าสู่โหมดการนำเสนอเพื่อแชร์แผนผังความคิดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
ข้อจำกัดของ Miro
- แม้ว่าจะใช้งานได้ค่อนข้างง่าย แต่ก็มีความซับซ้อนเล็กน้อยในการเรียนรู้เพื่อใช้คุณสมบัติทั้งหมดได้อย่างเต็มที่
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีการผสานรวมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีกว่า
ราคาของ Miro
- ฟรี
- ผู้เริ่มต้น: $8/สมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: $16/สมาชิก/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
10. Milanote
Milanoteเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบภาพที่ใช้กระดานและแผนที่ในการรวบรวมและแบ่งปันไอเดีย ใช้ Milanote เพื่อสร้างบอร์ดอารมณ์สำหรับแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสร้างแผนผังความคิดที่เชื่อมโยงไอเดียสำหรับแคมเปญใหม่
คุณสมบัติเด่นของ Milanote
- เทมเพลตหลายสิบแบบ รวมถึงแผนโครงการ การออกแบบ UXและเทมเพลตแผนผัง ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามเมื่อถึงเวลาที่ต้องวางแผนสิ่งที่คุณคิด
- เชื่อมต่อความคิดของคุณด้วยเส้น และใช้ข้อความ, รูปภาพ, และวิดีโอเพื่ออธิบายความคิดของคุณทั้งหมดในที่เดียว
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวางมีความเป็นธรรมชาติ ทำให้ง่ายต่อการย้ายไอเดียไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด
- จดบันทึกความคิดส่วนตัวไว้สำหรับคุณเท่านั้น หรือปรับสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Milanote
- ไม่มีโหมดออฟไลน์ คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานให้เสร็จ
- แผนบางแผนมีการจำกัดจำนวนการ์ดบนบอร์ดหรือแผนผังความคิด ซึ่งจำกัดการทำงาน
ราคาของ Milanote
- ฟรี
- ต่อคน: $9. 99/เดือน
- ทีม: $49/เดือน (สูงสุด 10 คน)
คะแนนและรีวิว Milanote
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
สร้างแผนผังความคิดที่ดีกว่าด้วย ClickUp
ด้วยทางเลือกของ Coggle เหล่านี้ คุณสามารถยกระดับการสร้างแผนผังความคิดที่เรียบง่ายและพื้นฐานไปสู่ระดับใหม่ได้ เครื่องมือเหล่านี้หลายตัวมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดรหัสสี และอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง เพื่อการวางแผนผังความคิดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มสร้างแผนผังความคิดที่เป็นระเบียบพร้อมบริบทที่มากขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมือ AI ในตัวยังช่วยสร้างไอเดียที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน ในขณะที่ฟีเจอร์การจัดการงานช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้เป็นรายการที่ดำเนินการได้