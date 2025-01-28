บล็อก ClickUp
5 ทางเลือกและคู่แข่งของ MindMeister ที่ยอดเยี่ยมสำหรับปี 2025 (ข้อดี, ข้อเสีย, ราคา)

Leila Cruz
28 มกราคม 2568

ดูสิ เราเข้าใจแล้ว

คุณอาจมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากมายไหลผ่านในใจของคุณ และ MindMeister คือสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการ มองเห็นภาพ และทำให้เป็นรูปธรรม

แต่นั่นก็แทบจะเป็น ทั้งหมด ที่ MindMeister ทำได้ดีแล้ว

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์แผนที่ความคิดที่สามารถทำได้มากกว่า แค่ การทำแผนผังความคิดทั่วไป ทางเลือกของ MindMeister คือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอน

แต่ด้วยซอฟต์แวร์แผนผังความคิดนับร้อย คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าโปรแกรมไหนเจ๋งพอจะรองรับไอเดียอันยอดเยี่ยมของคุณ?

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงเหตุผลที่คุณควรมีทางเลือกอื่นนอกจาก MindMeister และรีวิว 5 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมของ MindMeister พร้อมด้วยคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า

มาวางแผนทางเลือกเหล่านี้กันเถอะ!

MindMeister คืออะไร?

หน้าแรก MindMeister
ผ่านทางMindMeister

MindMeister เป็นซอฟต์แวร์แผนผังความคิดบนเว็บ

คุณสามารถใช้มันสำหรับการระดมความคิด,การวางแผนโครงการ, และงานสร้างสรรค์อื่น ๆ

เมื่อคุณสร้างแผนผังความคิดแล้ว คุณสามารถแชร์กับผู้อื่นและเผยแพร่ทางออนไลน์ให้ทุกคนได้เห็น 📸

นี่คือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้กับซอฟต์แวร์แผนผังความคิดนี้:

  • การทำแผนที่ความคิดแบบร่วมมือ
  • ปรับแต่งธีมแผนที่
  • ดำเนินการนำเสนอโดยใช้โหมดการนำเสนอ
  • พิมพ์แผนที่ของคุณ

3 เหตุผลที่คุณควรมีทางเลือกอื่นนอกจาก MindMeister

แม้ว่าฟีเจอร์ข้างต้นจะฟังดูยอดเยี่ยม แต่ MindMeister ก็มีข้อจำกัดบางประการ:

1. ขาดคุณสมบัติการจัดการงาน

MindMeister เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการจดบันทึกและระดมความคิดอย่างง่าย อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันแผนผังความคิดนี้ยังมีข้อจำกัดค่อนข้างมากในด้านการจัดการงาน

แน่นอน ทีมงานของคุณสามารถใช้ MindMeister เพื่อพัฒนาและอภิปรายแนวคิดโครงการได้ แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณจำเป็นต้อง ลงมือทำ กับแนวคิดนั้น?

MindMeister ไม่มี คุณสมบัติติดตามโครงการเลยที่จะช่วยคุณดำเนินการตามแผนนั้น

ถอนหายใจ 😔

ถ้าเพียงแต่มีเครื่องมือจัดการงานที่ มีทั้งฟีเจอร์แผนผังความคิดและการจัดการโครงการ

2. แผนฟรีแบบจำกัด

แผนฟรีของ MindMeister ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งออกแผนผังความคิดหรือแม้แต่เพิ่มไฟล์และรูปภาพแนบในแผนผังความคิดของพวกเขา

นอกจากนี้ คุณยังได้รับแผนผังความคิดเพียงสามแผนเท่านั้น!

กำลังพยายามคำนวณว่าสิ่งนั้นจะทำงานอย่างไรสำหรับทีมของคุณ?

ไม่ต้องกังวล เราได้คำนวณให้คุณแล้ว

การคำนวณของเราแสดงให้เห็นว่าแผนฟรีของ MindMeister นั้นจำกัดเกินไปสำหรับทีมสร้างสรรค์ใดๆ

3. การผสานการทำงานที่จำกัด

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถนับได้บนนิ้วมือของคุณ: การผสานการทำงานของ MindMeister

ซอฟต์แวร์ MindMeister สามารถเชื่อมต่อได้กับเครื่องมือเพียง เก้า รายการเท่านั้น ซึ่งรวมถึงDropbox,Evernote และ Google Docs

ดังนั้น เว้นแต่ว่าทีมของคุณจะใช้การเชื่อมต่อทั้งเก้าอยู่แล้ว คุณจะต้องเจอกับความยุ่งยากในการสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ มากมายเพียงเพื่อทำงานให้เสร็จ

ทางเลือกที่ดีที่สุด 5 อันดับของ MindMeister

ชัดเจนว่า MindMeister ไม่สามารถทำได้

แต่อย่ากังวลไป

นี่คือห้าทางเลือกที่ดีที่สุดของ MindMeister ที่มีให้ใช้ในปัจจุบัน:

1. คลิกอัพ

แอป ClickUp อุปกรณ์

ClickUp คือ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำแผนที่ความคิดชั้นนำของโลก

ตั้งแต่การมอบคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูงให้คุณไปจนถึงการดึงเอาความคิดที่ดีที่สุดของคุณออกมา ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดแทน MindMeister

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณและทีมของคุณ: 💡

1. แผนผังความคิด

แผนภาพความคิด ช่วยให้คุณวางแผนโครงการ, วางแผนความคิด, และแม้กระทั่งจัดระเบียบงานที่มีอยู่

แผนผังความคิดของ ClickUpมาพร้อมกับสองโหมดที่ยอดเยี่ยม:

A. โหมดงาน

วางแผนขั้นตอนการทำงานสำหรับโครงการที่มีอยู่โดยการสร้าง แก้ไข และลบงาน (และงานย่อย) ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจากมุมมองแผนที่

โหมดงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูว่าโครงการทั้งหมดของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไร

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในโหมดงาน:

โหมดงานใน ClickUp

โหมดงานที่มีฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณวางแผนขั้นตอนการทำงานของโครงการที่มีอยู่ได้ในเพียงไม่กี่คลิก!

ข. โหมดว่าง

รู้สึกมีแรงบันดาลใจไหม?

สร้างแผนผังความคิดจากศูนย์โดยอิสระจากโครงสร้างงานที่มีอยู่ ด้วยโหมดว่างเปล่า 📝

แผนผังความคิดใน ClickUp

คุณสามารถปรับแต่งสีของตัวเชื่อมต่อได้อย่างเต็มที่และแปลงเป็นงานได้ในภายหลัง

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในโหมดว่าง:

  • ใช้ตัวเลือก จัดวางใหม่ เพื่อจัดเรียงโหนดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
  • ใช้แถบเครื่องมือของโหนดหรือแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อลบหรือสร้างโหนด
  • ย้ายโหนดและกิ่งที่เชื่อมต่อโดยเพียงแค่ลากไปยังโหนดอื่นใดก็ได้

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด

ไม่ว่าคุณจะเลือกโหมดว่างหรือโหมดงาน มุมมองแผนผังความคิดก็ยังคงให้คุณทำสิ่งเจ๋งๆ อื่นๆ ได้ เช่น:

  • เปลี่ยนชื่องาน
  • เลือกหลายงานเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
  • ใช้แถบเครื่องมือหลายงานเพื่อแปลงงานให้เป็นงานย่อย เพิ่มงาน และกำหนดวันที่ครบกำหนดและลำดับความสำคัญ
  • ซูมเข้าและออกได้ไม่ว่าแผนผังความคิดของคุณจะใหญ่แค่ไหน 🔎

ไม่อยากมี การระดมความคิด คนเดียวหรือ?

อย่ากังวล!

การแชร์สาธารณะ ให้คุณแชร์ แผนผังความคิดของคุณกับสมาชิกในทีมและลูกค้าเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์

2. ความคิดเห็น

แต่ละงานใน ClickUp มีพื้นที่เฉพาะสำหรับ ความคิดเห็น. ด้วยวิธีนี้ ทีมสามารถส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสงสัยว่า ข้อความ ถูกส่งไปที่ไหนหรือจะ สูญหาย หรือไม่.

คุณยังสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมได้หากความคิดเห็นของคุณต้องการให้มีการดำเนินการ เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว สมาชิกในทีมของคุณสามารถแก้ไขความคิดเห็นนั้นได้

3. โน้ตแพด

Notepad คือ สถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณในการจดบันทึกไอเดียบ้าๆ ที่ผุดขึ้นมาในหัว แม้ว่าคุณจะตื่นอยู่กลางดึกตอนตี 4!

Notepad ใน ClickUp

ไม่มีใครสามารถเห็น Notepad ของคุณได้ ดังนั้นคุณสามารถเขียนอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ

คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเหล่านี้ ให้กลายเป็น งานที่สามารถทำได้จริงที่คุณต้องการจะแบ่งปันกับทีมของคุณเมื่อคุณพร้อม

4. เอกสาร

สร้างเอกสาร วิกิ และฐานความรู้ได้ทุกที่ใน ClickUp

เอกสารของคุณสามารถมีจำนวนหน้าได้ไม่จำกัด และคุณสามารถแชร์เอกสารเหล่านั้นกับผู้ที่คุณต้องการได้

คุณสามารถกล่าวถึงสมาชิกในทีมและสร้างงานได้จากภายในเอกสาร

สร้างเอกสารใน ClickUp

ใช้ความสัมพันธ์ของเอกสารเพื่อเชื่อมโยงเอกสารเข้าด้วยกันหรือกับงาน

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณได้มากกว่าหนึ่งที่โดยไม่ต้องทำซ้ำทุกครั้ง!

5. แผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์

แผนภาพความคิดช่วยให้คุณพัฒนาแผนที่ยอดเยี่ยม

แต่แผนที่ยอดเยี่ยมจะเป็นอย่างไรหากไม่มีตารางเวลา?

คุณรู้อยู่แล้ว!

นั่นคือเหตุผลที่มุมมอง Ganttช่วยให้คุณสามารถวางแผนเวลาจัดการปริมาณงาน และดูว่างานใดบ้างที่ขึ้นอยู่กับงานอื่น

อย่างไร?

เพียงลากเส้นระหว่างงานที่ต้องการกำหนด คุณก็สามารถมองเห็นการพึ่งพาของงานได้

มุมมองแกนต์และการเชื่อมโยงงานใน ClickUp

คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปเหนือแถบความคืบหน้าเพื่อดูว่าคุณใกล้จะเสร็จสิ้นโฟลเดอร์หรือรายการนั้นมากเพียงใด

แถบความคืบหน้าในมุมมองแกนต์ใน ClickUp

มุมมองไทม์ไลน์มีความคล้ายคลึงกับแกนต์ยกเว้นว่าคุณสามารถมีงานหลายงานเรียงกันในแถวได้

มุมมองไทม์ไลน์จะแสดงงานในโครงการของคุณเป็นลำดับเชิงเส้น เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นแผนงานโครงการได้อย่างชัดเจนและง่ายดาย

มุมมองไทม์ไลน์ใน ClickUp

คุณยังสามารถจัดกลุ่มไทม์ไลน์เพื่อการวางแผนเพิ่มเติมและแชร์กับใครก็ได้!

ยังสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์อยู่ใช่ไหม? นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนภูมิแกนต์ กับไทม์ไลน์.

ข้อดีของ ClickUp

ข้อเสียของ ClickUp

  • ไม่สามารถส่งออกแดชบอร์ดได้

ดูแผนงานของ ClickUpได้ที่นี่เพื่อดูว่าเรากำลังแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยเหล่านี้อย่างไร และรับรายการทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ClickUp ของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำความรู้จักกับคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดที่ทางเลือกฟรีของ MindMeister นี้มีให้คุณได้!

ราคาของ ClickUp

ClickUp มีแผนฟรีที่ทรงพลังสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน แผนเสียค่าบริการเริ่มต้นเพียง $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Microsoft Visio

ผ่านทางMicrosoft Visio

Microsoft Visio เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ช่วยให้คุณสร้างแผนผังองค์กร แผนผังความคิด และแม้แต่แผนผังพื้นที่ได้

แต่แผนชำระเงินที่ถูกที่สุดของ Microsoft Visio มีข้อจำกัดมาก

คุณจะไม่ได้รับคำอธิบายประกอบ, แม่แบบสำเร็จรูป, หรือแม้กระทั่งการอัปเดตทันที!

นี่คือสิ่งที่คุณจะรู้สึกเมื่อเจอการอัปเดตโปรเจกต์ที่ค้างมานานเป็นเดือนซึ่งคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่:

คุณสมบัติเด่นของ Microsoft Visio

ข้อดีของ Microsoft Visio

  • ร่วมมือกันสร้างแผนภาพโดยใช้ Microsoft Teams
  • แชร์ แก้ไข และดูแผนผังกระบวนการของคุณจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ใดก็ได้ รวมถึง iPhone และ iPad
  • เข้าถึงห้องสมุดของสัญลักษณ์, แสต็กเกิล, และรูปร่าง ⬛🔺🟠
  • สมาชิกทีมสามารถดู แสดงความคิดเห็น และแชร์แผนภาพ Visio ที่ทรงพลังใน Teams ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต Visio

ข้อเสียของ Microsoft Visio

  • ไม่มีเวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับการทำแผนผังความคิดบน Macผู้ใช้iOSและ Linux
  • แผนชำระเงินที่ถูกที่สุดสามารถใช้ได้ เฉพาะ ในเบราว์เซอร์เท่านั้น คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเพื่อใช้งานบนเดสก์ท็อป
  • ไม่ใช้งานง่ายเหมือนซอฟต์แวร์แผนที่อื่น ๆ

ราคาของ Microsoft Visio

เครื่องมือแผนผังความคิดนี้ไม่มีแผนฟรี และแผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft Visio

  • G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)

3. MindManager

หน้าแรก Mindjet MindManager
ผ่านทางMindManager

MindManager เป็นเครื่องมือการทำแผนที่ที่ให้คุณมีมุมมองแบบ 360 องศาเกี่ยวกับองค์กรของคุณ เพื่อลดความสับสน ปรับปรุงการสื่อสารในทีม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

แต่ด้วยเครื่องมือแผนผังความคิดนี้ คุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับส่วนเสริมที่มีราคาสูง หากคุณต้องการฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแก้ไขร่วมกัน การเผยแพร่ การแชร์ และการเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams

ฟังดูเหมือนคุณจะต้องเสียเงินเป็นร้อยเพื่อคิดไอเดียที่คุ้มค่าล้าน!

คุณสมบัติหลักของ MindManager

  • แม่แบบแผนผังความคิดสำหรับธุรกิจและการศึกษาที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • ฟังก์ชันการลากและวาง
  • จับภาพ, ลิงก์, และบันทึกด้วย MindManager Snap
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนแผนภาพ

ข้อดีของ MindManager

  • นำแผนความคิดของคุณไปด้วยผ่านแอปมือถือ
  • สร้างแผนผังองค์กร แผนผังกระบวนการแผนผังความคิด หรือแผนผังแนวคิด
  • เข้าถึงแผนภูมิแกนต์, ฟีเจอร์การจัดการงบประมาณ, และไทม์ไลน์
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้มีให้สำหรับผู้ใช้ Mac iOS และ Windows

ข้อเสียของ MindManager

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • ตัวเลือกภาพและไอคอนที่จำกัดให้เลือก
  • ไม่มีแผนฟรีให้บริการ

ราคาของ MindManager

ซอฟต์แวร์แผนที่นี้มีแผนราคาเริ่มต้นที่ $327.00 สำหรับการชำระเงินครั้งเดียว/ต่อผู้ใช้ การเชื่อมต่อระบบมีค่าใช้จ่ายระหว่าง $99–118/ปี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า MindManager

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)

4. XMind

หน้าแรก XMind
ผ่านทางXMind

XMind เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ช่วยให้คุณปล่อยให้ไอเดียของคุณเติบโตบนต้นไม้ 🌲

หนึ่งในข้อเสียของซอฟต์แวร์แผนผังความคิดนี้คือคุณต้องลงทะเบียนใช้งานอย่างน้อยหกเดือน

ไม่ต้องกังวล ClickUp รอคุณอยู่ด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้าง 🌹

คุณสมบัติหลักของ XMind

  • โหมดโครงร่างจะเปลี่ยนแผนผังความคิดของคุณเป็นเอกสารแบบรายการ
  • คุณสมบัติสมการที่ให้คุณเพิ่มสมการทางคณิตศาสตร์และเคมี
  • แม่แบบแผนผังความคิด เช่น แผนผังฟองสบู่และการระดมคำถาม
  • เลือกธีมและปรับแต่งรูปทรง เส้น และสี

ข้อดีของ XMind

  • โหมดเซนเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิกับแผนผังความคิดเพียงหนึ่งเดียว
  • เลือกจากโครงสร้างต่าง ๆ เช่น แผนภูมิปลา, เมทริกซ์, ไทม์ไลน์, และแผนผังองค์กร
  • ส่งออกแผนผังความคิดของคุณเป็นไฟล์ PNG, PDF หรือ markdown
  • นำเข้าจากเครื่องมือแผนผังความคิดอื่น ๆ เช่น MindManager, MindNode และ FreeMind

ข้อเสียของ XMind

  • ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
  • การขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการ
  • ไม่สามารถสร้างงานจากแผนผังความคิดได้

ราคาของ XMind

เครื่องมือแผนที่นี้มีแผนราคาเริ่มต้นที่ $39.99 สำหรับหกเดือน (จำกัดที่ห้าชุดระบบ)

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า XMind

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Xmind เหล่านี้!

5. Google Drawings

ภาพวาดของ Google
ผ่านทางGoogle วาด

Google Drawings เป็นเครื่องมือทางเลือกฟรีของ MindMeister ที่ให้คุณสร้างผลงานศิลปะส่วนตัว เช่น มีม ภาพสเก็ตช์ หรือ GIF

คุณสมบัติหลักของ Google Drawings

  • แม่แบบสำหรับแผนภูมิต่าง ๆ เช่น ไทม์ไลน์ วงจร และลำดับชั้น
  • ลูกศร เส้น กล่องข้อความ รูปทรงต่างๆ และคลังภาพฟรี
  • แสดงความคิดเห็นและแก้ไขแบบวาดแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมทีม
  • สร้างแผนผังงาน แผนภาพแผนที่ความคิด และแม้แต่มีม

ข้อดีของการวาดภาพด้วย Google Drawing

  • สร้างแผนผังความคิดได้ไม่จำกัด
  • ทำงานร่วมกับ Google Docs และ Google Sheets และอื่นๆ
  • แชร์แผนผังความคิดออนไลน์ของคุณเป็นเทมเพลตเพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน
  • แผนผังความคิดของคุณจะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ใน Google Drive โดยอัตโนมัติ

ข้อเสียของ Google Drawing

  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
  • เครื่องมือแผนที่นี้เป็นแบบออนไลน์ ดังนั้นคุณไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้
  • ไม่ใช้งานง่ายเหมือนซอฟต์แวร์แผนผังความคิดอื่น ๆ

ราคาของ Google Drawing

คุณต้องมีบัญชี Google เพื่อใช้ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดนี้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Google Drawing

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

สาขาสุดท้ายของแผนผังความคิดของคุณ

MindMeister ช่วยให้คุณจับและพัฒนาความคิดได้ แต่นั่นหมายความว่ามันเป็นเครื่องมือจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ดีหรือไม่?

น่าเสียดายที่ MindMeister ไม่ได้ให้บริการทีมด้วย ทั้งสอง คุณสมบัติการทำแผนผังความคิด และ การจัดการโครงการ

โชคดีที่มีซอฟต์แวร์แผนผังความคิดอยู่ไม่กี่ตัวที่สามารถแทนที่ MindMeister ได้อย่างง่ายดาย

และแม้ว่าเราจะชี้ให้เห็นทางเลือกที่ดีบางอย่างแทน MindMeister แล้วก็ตาม ClickUp ควรเป็นจุดหมายเดียวบนแผนที่

ไม่เพียงแต่ ClickUp จะมีแผนผังความคิดที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการงานอื่นๆ อีกมากมาย เช่นการตรวจจับการทำงานร่วมกัน การจัดลำดับความสำคัญของงาน และงานที่เกิดซ้ำ

รับ ClickUp ฟรีวันนี้ และสัมผัสประสบการณ์เครื่องมือแผนผังความคิดที่ใช้งานได้จริง!