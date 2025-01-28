5 ทางเลือกและคู่แข่งของ MindMeister ที่ยอดเยี่ยมสำหรับปี 2025 (ข้อดี, ข้อเสีย, ราคา)

ดูสิ เราเข้าใจแล้ว
คุณอาจมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากมายไหลผ่านในใจของคุณ และ MindMeister คือสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการ มองเห็นภาพ และทำให้เป็นรูปธรรม
แต่นั่นก็แทบจะเป็น ทั้งหมด ที่ MindMeister ทำได้ดีแล้ว
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์แผนที่ความคิดที่สามารถทำได้มากกว่า แค่ การทำแผนผังความคิดทั่วไป ทางเลือกของ MindMeister คือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอน
แต่ด้วยซอฟต์แวร์แผนผังความคิดนับร้อย คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าโปรแกรมไหนเจ๋งพอจะรองรับไอเดียอันยอดเยี่ยมของคุณ?
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงเหตุผลที่คุณควรมีทางเลือกอื่นนอกจาก MindMeister และรีวิว 5 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมของ MindMeister พร้อมด้วยคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า
มาวางแผนทางเลือกเหล่านี้กันเถอะ!
MindMeister คืออะไร?
MindMeister เป็นซอฟต์แวร์แผนผังความคิดบนเว็บ
คุณสามารถใช้มันสำหรับการระดมความคิด,การวางแผนโครงการ, และงานสร้างสรรค์อื่น ๆ
เมื่อคุณสร้างแผนผังความคิดแล้ว คุณสามารถแชร์กับผู้อื่นและเผยแพร่ทางออนไลน์ให้ทุกคนได้เห็น 📸
นี่คือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้กับซอฟต์แวร์แผนผังความคิดนี้:
- การทำแผนที่ความคิดแบบร่วมมือ
- ปรับแต่งธีมแผนที่
- ดำเนินการนำเสนอโดยใช้โหมดการนำเสนอ
- พิมพ์แผนที่ของคุณ
3 เหตุผลที่คุณควรมีทางเลือกอื่นนอกจาก MindMeister
แม้ว่าฟีเจอร์ข้างต้นจะฟังดูยอดเยี่ยม แต่ MindMeister ก็มีข้อจำกัดบางประการ:
1. ขาดคุณสมบัติการจัดการงาน
MindMeister เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการจดบันทึกและระดมความคิดอย่างง่าย อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันแผนผังความคิดนี้ยังมีข้อจำกัดค่อนข้างมากในด้านการจัดการงาน
แน่นอน ทีมงานของคุณสามารถใช้ MindMeister เพื่อพัฒนาและอภิปรายแนวคิดโครงการได้ แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณจำเป็นต้อง ลงมือทำ กับแนวคิดนั้น?
MindMeister ไม่มี คุณสมบัติติดตามโครงการเลยที่จะช่วยคุณดำเนินการตามแผนนั้น
ถอนหายใจ 😔
ถ้าเพียงแต่มีเครื่องมือจัดการงานที่ มีทั้งฟีเจอร์แผนผังความคิดและการจัดการโครงการ…
2. แผนฟรีแบบจำกัด
แผนฟรีของ MindMeister ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งออกแผนผังความคิดหรือแม้แต่เพิ่มไฟล์และรูปภาพแนบในแผนผังความคิดของพวกเขา
นอกจากนี้ คุณยังได้รับแผนผังความคิดเพียงสามแผนเท่านั้น!
กำลังพยายามคำนวณว่าสิ่งนั้นจะทำงานอย่างไรสำหรับทีมของคุณ?
ไม่ต้องกังวล เราได้คำนวณให้คุณแล้ว
การคำนวณของเราแสดงให้เห็นว่าแผนฟรีของ MindMeister นั้นจำกัดเกินไปสำหรับทีมสร้างสรรค์ใดๆ
3. การผสานการทำงานที่จำกัด
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถนับได้บนนิ้วมือของคุณ: การผสานการทำงานของ MindMeister
ซอฟต์แวร์ MindMeister สามารถเชื่อมต่อได้กับเครื่องมือเพียง เก้า รายการเท่านั้น ซึ่งรวมถึงDropbox,Evernote และ Google Docs
ดังนั้น เว้นแต่ว่าทีมของคุณจะใช้การเชื่อมต่อทั้งเก้าอยู่แล้ว คุณจะต้องเจอกับความยุ่งยากในการสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ มากมายเพียงเพื่อทำงานให้เสร็จ
ทางเลือกที่ดีที่สุด 5 อันดับของ MindMeister
ชัดเจนว่า MindMeister ไม่สามารถทำได้
แต่อย่ากังวลไป
นี่คือห้าทางเลือกที่ดีที่สุดของ MindMeister ที่มีให้ใช้ในปัจจุบัน:
1. คลิกอัพ
ClickUp คือ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำแผนที่ความคิดชั้นนำของโลก
ตั้งแต่การมอบคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูงให้คุณไปจนถึงการดึงเอาความคิดที่ดีที่สุดของคุณออกมา ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดแทน MindMeister
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณและทีมของคุณ: 💡
1. แผนผังความคิด
แผนภาพความคิด ช่วยให้คุณวางแผนโครงการ, วางแผนความคิด, และแม้กระทั่งจัดระเบียบงานที่มีอยู่
แผนผังความคิดของ ClickUpมาพร้อมกับสองโหมดที่ยอดเยี่ยม:
A. โหมดงาน
วางแผนขั้นตอนการทำงานสำหรับโครงการที่มีอยู่โดยการสร้าง แก้ไข และลบงาน (และงานย่อย) ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจากมุมมองแผนที่
โหมดงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูว่าโครงการทั้งหมดของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไร
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในโหมดงาน:
- ใช้ตัวเชื่อมต่อสีต่าง ๆ เพื่อระบุโฟลเดอร์,รายการ,หรือภารกิจ. เมื่อคุณถึงระดับภารกิจและภารกิจย่อย, สีจะบ่งชี้สถานะของภารกิจนั้น.
- ใช้ตัวกรองเพื่อดูเฉพาะสาขาที่ต้องการ
- หยิบเพชรที่ปลายกิ่งเพื่อย้ายงานจากหนึ่งรายการไปยังอีกรายการหนึ่ง 💎
โหมดงานที่มีฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณวางแผนขั้นตอนการทำงานของโครงการที่มีอยู่ได้ในเพียงไม่กี่คลิก!
ข. โหมดว่าง
รู้สึกมีแรงบันดาลใจไหม?
สร้างแผนผังความคิดจากศูนย์โดยอิสระจากโครงสร้างงานที่มีอยู่ ด้วยโหมดว่างเปล่า 📝
คุณสามารถปรับแต่งสีของตัวเชื่อมต่อได้อย่างเต็มที่และแปลงเป็นงานได้ในภายหลัง
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในโหมดว่าง:
- ใช้ตัวเลือก จัดวางใหม่ เพื่อจัดเรียงโหนดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
- ใช้แถบเครื่องมือของโหนดหรือแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อลบหรือสร้างโหนด
- ย้ายโหนดและกิ่งที่เชื่อมต่อโดยเพียงแค่ลากไปยังโหนดอื่นใดก็ได้
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
ไม่ว่าคุณจะเลือกโหมดว่างหรือโหมดงาน มุมมองแผนผังความคิดก็ยังคงให้คุณทำสิ่งเจ๋งๆ อื่นๆ ได้ เช่น:
- เปลี่ยนชื่องาน
- เลือกหลายงานเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
- ใช้แถบเครื่องมือหลายงานเพื่อแปลงงานให้เป็นงานย่อย เพิ่มงาน และกำหนดวันที่ครบกำหนดและลำดับความสำคัญ
- ซูมเข้าและออกได้ไม่ว่าแผนผังความคิดของคุณจะใหญ่แค่ไหน 🔎
ไม่อยากมี การระดมความคิด คนเดียวหรือ?
อย่ากังวล!
การแชร์สาธารณะ ให้คุณแชร์ แผนผังความคิดของคุณกับสมาชิกในทีมและลูกค้าเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์
2. ความคิดเห็น
แต่ละงานใน ClickUp มีพื้นที่เฉพาะสำหรับ ความคิดเห็น. ด้วยวิธีนี้ ทีมสามารถส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสงสัยว่า ข้อความ ถูกส่งไปที่ไหนหรือจะ สูญหาย หรือไม่.
คุณยังสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมได้หากความคิดเห็นของคุณต้องการให้มีการดำเนินการ เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว สมาชิกในทีมของคุณสามารถแก้ไขความคิดเห็นนั้นได้
3. โน้ตแพด
Notepad คือ สถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณในการจดบันทึกไอเดียบ้าๆ ที่ผุดขึ้นมาในหัว แม้ว่าคุณจะตื่นอยู่กลางดึกตอนตี 4!
ไม่มีใครสามารถเห็น Notepad ของคุณได้ ดังนั้นคุณสามารถเขียนอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ
คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเหล่านี้ ให้กลายเป็น งานที่สามารถทำได้จริงที่คุณต้องการจะแบ่งปันกับทีมของคุณเมื่อคุณพร้อม
4. เอกสาร
สร้างเอกสาร วิกิ และฐานความรู้ได้ทุกที่ใน ClickUp
เอกสารของคุณสามารถมีจำนวนหน้าได้ไม่จำกัด และคุณสามารถแชร์เอกสารเหล่านั้นกับผู้ที่คุณต้องการได้
คุณสามารถกล่าวถึงสมาชิกในทีมและสร้างงานได้จากภายในเอกสาร
ใช้ความสัมพันธ์ของเอกสารเพื่อเชื่อมโยงเอกสารเข้าด้วยกันหรือกับงาน
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณได้มากกว่าหนึ่งที่โดยไม่ต้องทำซ้ำทุกครั้ง!
5. แผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์
แผนภาพความคิดช่วยให้คุณพัฒนาแผนที่ยอดเยี่ยม
แต่แผนที่ยอดเยี่ยมจะเป็นอย่างไรหากไม่มีตารางเวลา?
คุณรู้อยู่แล้ว!
นั่นคือเหตุผลที่มุมมอง Ganttช่วยให้คุณสามารถวางแผนเวลาจัดการปริมาณงาน และดูว่างานใดบ้างที่ขึ้นอยู่กับงานอื่น
อย่างไร?
เพียงลากเส้นระหว่างงานที่ต้องการกำหนด คุณก็สามารถมองเห็นการพึ่งพาของงานได้
คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปเหนือแถบความคืบหน้าเพื่อดูว่าคุณใกล้จะเสร็จสิ้นโฟลเดอร์หรือรายการนั้นมากเพียงใด
มุมมองไทม์ไลน์มีความคล้ายคลึงกับแกนต์ยกเว้นว่าคุณสามารถมีงานหลายงานเรียงกันในแถวได้
มุมมองไทม์ไลน์จะแสดงงานในโครงการของคุณเป็นลำดับเชิงเส้น เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นแผนงานโครงการได้อย่างชัดเจนและง่ายดาย
คุณยังสามารถจัดกลุ่มไทม์ไลน์เพื่อการวางแผนเพิ่มเติมและแชร์กับใครก็ได้!
ยังสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์อยู่ใช่ไหม? นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนภูมิแกนต์ กับไทม์ไลน์.
ข้อดีของ ClickUp
- เวอร์ชันฟรีทรงพลังพร้อมผู้ใช้ไม่จำกัด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมโหมดออนไลน์และออฟไลน์
- วิดเจ็ตแบบอไจล์สำหรับติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของทีมอไจล์ของคุณ
- มุมมองหลากหลายเช่นมุมมองบอร์ดโครงการมุมมองรายการและมุมมองกล่องเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการของคุณ
- มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีมเพื่อไม่ให้มีงานใดตกหล่น
- ส่งและรับอีเมลภายในงานของ ClickUp โดยใช้ClickApp อีเมล
- เพิ่มความคิดเห็นในไฟล์ PNG, GIF, PEG, WEBP และ PDF พร้อมการตรวจทานและบันทึกข้อความ
- ใช้คีย์บอร์ดชอร์ตคัทหรือฮอตคีย์เพื่อประหยัดเวลา
- 50+ระบบอัตโนมัติสำหรับงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามหลายตัว เช่นEvernote,Time Doctor,Salesforce และอื่น ๆ
- เพิ่มและจัดการงานโดยใช้แอปมือถือของเรา(แอป iOS และแอป Android)
ข้อเสียของ ClickUp
- ไม่สามารถส่งออกแดชบอร์ดได้
ดูแผนงานของ ClickUpได้ที่นี่เพื่อดูว่าเรากำลังแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยเหล่านี้อย่างไร และรับรายการทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ClickUp ของเรา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำความรู้จักกับคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดที่ทางเลือกฟรีของ MindMeister นี้มีให้คุณได้!
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนฟรีที่ทรงพลังสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน แผนเสียค่าบริการเริ่มต้นเพียง $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Microsoft Visio
Microsoft Visio เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ช่วยให้คุณสร้างแผนผังองค์กร แผนผังความคิด และแม้แต่แผนผังพื้นที่ได้
แต่แผนชำระเงินที่ถูกที่สุดของ Microsoft Visio มีข้อจำกัดมาก
คุณจะไม่ได้รับคำอธิบายประกอบ, แม่แบบสำเร็จรูป, หรือแม้กระทั่งการอัปเดตทันที!
นี่คือสิ่งที่คุณจะรู้สึกเมื่อเจอการอัปเดตโปรเจกต์ที่ค้างมานานเป็นเดือนซึ่งคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่:
คุณสมบัติเด่นของ Microsoft Visio
- เชื่อมต่อแอปกับแหล่งข้อมูลของคุณเพื่อดูภาพรวมของประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ
- แปลงไฟล์สเปรดชีต Excel เป็นแผนภูมิ
- แม่แบบการระดมความคิดสำเร็จรูป
- รูปทรง สี และตัวเชื่อมต่อที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อดีของ Microsoft Visio
- ร่วมมือกันสร้างแผนภาพโดยใช้ Microsoft Teams
- แชร์ แก้ไข และดูแผนผังกระบวนการของคุณจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ใดก็ได้ รวมถึง iPhone และ iPad
- เข้าถึงห้องสมุดของสัญลักษณ์, แสต็กเกิล, และรูปร่าง ⬛🔺🟠
- สมาชิกทีมสามารถดู แสดงความคิดเห็น และแชร์แผนภาพ Visio ที่ทรงพลังใน Teams ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต Visio
ข้อเสียของ Microsoft Visio
- ไม่มีเวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับการทำแผนผังความคิดบน Macผู้ใช้iOSและ Linux
- แผนชำระเงินที่ถูกที่สุดสามารถใช้ได้ เฉพาะ ในเบราว์เซอร์เท่านั้น คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเพื่อใช้งานบนเดสก์ท็อป
- ไม่ใช้งานง่ายเหมือนซอฟต์แวร์แผนที่อื่น ๆ
ราคาของ Microsoft Visio
เครื่องมือแผนผังความคิดนี้ไม่มีแผนฟรี และแผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft Visio
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
3. MindManager
MindManager เป็นเครื่องมือการทำแผนที่ที่ให้คุณมีมุมมองแบบ 360 องศาเกี่ยวกับองค์กรของคุณ เพื่อลดความสับสน ปรับปรุงการสื่อสารในทีม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แต่ด้วยเครื่องมือแผนผังความคิดนี้ คุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับส่วนเสริมที่มีราคาสูง หากคุณต้องการฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแก้ไขร่วมกัน การเผยแพร่ การแชร์ และการเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams
ฟังดูเหมือนคุณจะต้องเสียเงินเป็นร้อยเพื่อคิดไอเดียที่คุ้มค่าล้าน!
คุณสมบัติหลักของ MindManager
- แม่แบบแผนผังความคิดสำหรับธุรกิจและการศึกษาที่ติดตั้งไว้แล้ว
- ฟังก์ชันการลากและวาง
- จับภาพ, ลิงก์, และบันทึกด้วย MindManager Snap
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนแผนภาพ
ข้อดีของ MindManager
- นำแผนความคิดของคุณไปด้วยผ่านแอปมือถือ
- สร้างแผนผังองค์กร แผนผังกระบวนการแผนผังความคิด หรือแผนผังแนวคิด
- เข้าถึงแผนภูมิแกนต์, ฟีเจอร์การจัดการงบประมาณ, และไทม์ไลน์
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้มีให้สำหรับผู้ใช้ Mac iOS และ Windows
ข้อเสียของ MindManager
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ตัวเลือกภาพและไอคอนที่จำกัดให้เลือก
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
ราคาของ MindManager
ซอฟต์แวร์แผนที่นี้มีแผนราคาเริ่มต้นที่ $327.00 สำหรับการชำระเงินครั้งเดียว/ต่อผู้ใช้ การเชื่อมต่อระบบมีค่าใช้จ่ายระหว่าง $99–118/ปี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า MindManager
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
4. XMind
XMind เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ช่วยให้คุณปล่อยให้ไอเดียของคุณเติบโตบนต้นไม้ 🌲
หนึ่งในข้อเสียของซอฟต์แวร์แผนผังความคิดนี้คือคุณต้องลงทะเบียนใช้งานอย่างน้อยหกเดือน
ไม่ต้องกังวล ClickUp รอคุณอยู่ด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้าง 🌹
คุณสมบัติหลักของ XMind
- โหมดโครงร่างจะเปลี่ยนแผนผังความคิดของคุณเป็นเอกสารแบบรายการ
- คุณสมบัติสมการที่ให้คุณเพิ่มสมการทางคณิตศาสตร์และเคมี
- แม่แบบแผนผังความคิด เช่น แผนผังฟองสบู่และการระดมคำถาม
- เลือกธีมและปรับแต่งรูปทรง เส้น และสี
ข้อดีของ XMind
- โหมดเซนเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิกับแผนผังความคิดเพียงหนึ่งเดียว
- เลือกจากโครงสร้างต่าง ๆ เช่น แผนภูมิปลา, เมทริกซ์, ไทม์ไลน์, และแผนผังองค์กร
- ส่งออกแผนผังความคิดของคุณเป็นไฟล์ PNG, PDF หรือ markdown
- นำเข้าจากเครื่องมือแผนผังความคิดอื่น ๆ เช่น MindManager, MindNode และ FreeMind
ข้อเสียของ XMind
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
- การขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการ
- ไม่สามารถสร้างงานจากแผนผังความคิดได้
ราคาของ XMind
เครื่องมือแผนที่นี้มีแผนราคาเริ่มต้นที่ $39.99 สำหรับหกเดือน (จำกัดที่ห้าชุดระบบ)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า XMind
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Xmind เหล่านี้!
5. Google Drawings
Google Drawings เป็นเครื่องมือทางเลือกฟรีของ MindMeister ที่ให้คุณสร้างผลงานศิลปะส่วนตัว เช่น มีม ภาพสเก็ตช์ หรือ GIF
คุณสมบัติหลักของ Google Drawings
- แม่แบบสำหรับแผนภูมิต่าง ๆ เช่น ไทม์ไลน์ วงจร และลำดับชั้น
- ลูกศร เส้น กล่องข้อความ รูปทรงต่างๆ และคลังภาพฟรี
- แสดงความคิดเห็นและแก้ไขแบบวาดแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมทีม
- สร้างแผนผังงาน แผนภาพแผนที่ความคิด และแม้แต่มีม
ข้อดีของการวาดภาพด้วย Google Drawing
- สร้างแผนผังความคิดได้ไม่จำกัด
- ทำงานร่วมกับ Google Docs และ Google Sheets และอื่นๆ
- แชร์แผนผังความคิดออนไลน์ของคุณเป็นเทมเพลตเพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน
- แผนผังความคิดของคุณจะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ใน Google Drive โดยอัตโนมัติ
ข้อเสียของ Google Drawing
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
- เครื่องมือแผนที่นี้เป็นแบบออนไลน์ ดังนั้นคุณไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้
- ไม่ใช้งานง่ายเหมือนซอฟต์แวร์แผนผังความคิดอื่น ๆ
ราคาของ Google Drawing
คุณต้องมีบัญชี Google เพื่อใช้ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดนี้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Google Drawing
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
สาขาสุดท้ายของแผนผังความคิดของคุณ
MindMeister ช่วยให้คุณจับและพัฒนาความคิดได้ แต่นั่นหมายความว่ามันเป็นเครื่องมือจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ดีหรือไม่?
น่าเสียดายที่ MindMeister ไม่ได้ให้บริการทีมด้วย ทั้งสอง คุณสมบัติการทำแผนผังความคิด และ การจัดการโครงการ
โชคดีที่มีซอฟต์แวร์แผนผังความคิดอยู่ไม่กี่ตัวที่สามารถแทนที่ MindMeister ได้อย่างง่ายดาย
และแม้ว่าเราจะชี้ให้เห็นทางเลือกที่ดีบางอย่างแทน MindMeister แล้วก็ตาม ClickUp ควรเป็นจุดหมายเดียวบนแผนที่
ไม่เพียงแต่ ClickUp จะมีแผนผังความคิดที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการงานอื่นๆ อีกมากมาย เช่นการตรวจจับการทำงานร่วมกัน การจัดลำดับความสำคัญของงาน และงานที่เกิดซ้ำ
รับ ClickUp ฟรีวันนี้ และสัมผัสประสบการณ์เครื่องมือแผนผังความคิดที่ใช้งานได้จริง!