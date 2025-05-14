ทางเลือก 12 อันดับแรกสำหรับ Microsoft Visio ที่ควรลองในปี 2025

แม้ว่า Visio จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ก็มาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันและปัญหาความเข้ากันได้มากมาย นี่ไม่ใช่การตั้งค่าในฝันสำหรับมืออาชีพที่กำลังมองหาประสบการณ์การสร้างแผนผังที่ราบรื่น
คุณสามารถละทิ้งอินเทอร์เฟซที่ยุ่งยากและค่าสมัครสมาชิกที่แพงเกินไปเหล่านี้ได้ ด้วยการเลือกใช้ทางเลือกอื่นของ Microsoft Visio ที่มีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและข้อดีของการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมทางเลือก 12 อันดับแรกของ Microsoft Visio เพื่อให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงความซับซ้อนของการแสดงข้อมูลและเพลิดเพลินกับการสร้างแผนภาพที่ราบรื่น มาเริ่มกันเลย! 🙌🏼
สร้างแผนภาพที่ละเอียดได้เร็วขึ้นด้วยรายการทางเลือกของ Microsoft Visio ที่ดีที่สุด 12 อันดับของเรา:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและการจัดการเวิร์กโฟลว์)
- Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังร่วมกันและความง่ายในการใช้งาน)
- draw. io (เหมาะที่สุดสำหรับการวาดแผนภาพฟรีและโอเพนซอร์ส)
- SmartDraw (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังที่ครอบคลุมด้วยเทมเพลต)
- vED Graph Editor (เหมาะที่สุดสำหรับแผนภาพทางเทคนิคและการจัดวางอัตโนมัติ)
- LibreOffice Draw (เหมาะที่สุดสำหรับการวาดภาพทางเทคนิค)
- Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการสร้างแผนผังร่วมกัน)
- Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังร่วมกันด้วยเทมเพลตที่หลากหลาย)
- Gliffy (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังแบบบูรณาการภายในผลิตภัณฑ์ของ Atlassian)
- Cacoo (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการและการสร้างแผนผัง)
- EdrawMax (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี)
- Coggle (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังความคิดสาธารณะตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง)
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Microsoft Visio?
ไม่ว่าคุณจะต้องการโซลูชันที่คุ้มค่ากว่า อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย หรือฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ดีกว่า มีทางเลือกมากมายสำหรับ Visio ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ 👇
- การสร้างแผนภาพหลายชั้น: แพลตฟอร์มขั้นสูงมีรูปแบบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข, การซ้อนทับข้อมูล, และองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้, เปลี่ยนแผนภาพแบบคงที่ให้เป็นแดชบอร์ดแบบไดนามิก
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กร: หากคุณกำลังจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ควรให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ได้รับการรับรอง SOC 2, HIPAA หรือ ISO 27001 พร้อมการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC)
- ความสามารถของ API และการเขียนสคริปต์แบบกำหนดเอง: นักพัฒนาและทีมไอทีได้รับประโยชน์จาก API ที่สามารถขยายได้, เว็บฮุค, และสคริปต์อัตโนมัติสำหรับการผสานการทำงานของกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง
- การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล:เครื่องมือสร้างแผนผังเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล, สเปรดชีต, หรือ API แบบเรียลไทม์, อัปเดตแผนผังโดยอัตโนมัติตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
- การส่งออกหลายรูปแบบและการแชร์แบบฝังตัว: รองรับรูปแบบแผนภาพ Visio (.vsdx, .vdw), การส่งออกแบบเวกเตอร์ (SVG, PDF) และการฝัง iframe เพื่อการผสานรวมและการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดายเป็นสิ่งจำเป็น
- ความสามารถในการปรับขนาดและการเพิ่มประสิทธิภาพ: หากคุณกำลังจัดการกับแผนภูมิหรือแผนผังเครือข่ายหลายประเภทควรเลือกใช้เครื่องมือที่พัฒนาบนคลาวด์โดยเฉพาะ ซึ่งมีการปรับสมดุลโหลดและประสิทธิภาพในการแสดงผล
🔍 คุณรู้หรือไม่? การสร้างแผนภาพดิจิทัลไม่ได้มีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเท่านั้น เครื่องมือเหล่านี้ยังมีการประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการดูแลสุขภาพ สถาปัตยกรรม และเกม
ทางเลือกที่ดีที่สุด 12 อันดับสำหรับ Visio
มาสำรวจ 12 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Microsoft Visio และดูว่าพวกมันเปรียบเทียบกันอย่างไรในด้านคุณสมบัติ, ความสามารถในการใช้งาน, และคุณค่า
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและการจัดการเวิร์กโฟลว์)
ในฐานะหนึ่งในไม่กี่ทางเลือกฟรีสำหรับ Visio,ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, นำเสนอการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ครบถ้วนพร้อมประสบการณ์การทำงานร่วมกันทางภาพที่แทบไม่ต้องใช้ความพยายาม คุณสามารถสร้างแผนผังงานสำหรับกระบวนการองค์กรที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย และใช้รูปร่างหลากหลายเพื่อแสดงขั้นตอนและวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อทดลองใช้ ฟีเจอร์ลากและวาง และจัดการแผนผังของคุณได้ตามต้องการตามโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้โน้ตติดผนังแทนขั้นตอนสำคัญ เช่น 'การวิจัยตลาด', 'การออกแบบผลิตภัณฑ์' และ 'กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด'
รูปภาพที่สร้างขึ้น โดยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวม สามารถใช้เพื่อแสดงถึงบุคลิกของลูกค้าหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงภายในแผนภาพ
แผนผังความคิด ClickUp
ต่อไป ลองใช้ ClickUp Mind Mapsเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นพื้นที่ดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อแยกแยะแนวคิดและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน คุณสามารถปรับแต่งแผนผังเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่โดยการ เปลี่ยนสี การเชื่อมต่อระหว่างโหนด และลิงก์งานให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ
หากทีมของคุณกำลังระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดใหม่ คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดที่มีสาขาต่างๆ เช่น 'กลุ่มเป้าหมาย' 'ช่องทางการสื่อสาร' และ 'การจัดสรรงบประมาณ' ภายใต้ 'กลุ่มเป้าหมาย' คุณอาจเพิ่มสาขาย่อยสำหรับ 'ข้อมูลประชากร' 'รูปแบบพฤติกรรม' และ 'จุดที่ประสบปัญหา'
ClickUp Automation
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ครองตำแหน่งยอดเยี่ยมด้วยเทมเพลตที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและตัวเลือกทางลัดมากกว่า 100 แบบ คือClickUp Automation ไม่ว่าจะเป็นการแปลงอีเมลเป็นงานหรือแปลการสนทนาแนวคิดเป็นแผนผังที่อ่านง่าย คุณสมบัตินี้พร้อมให้ความช่วยเหลือ
นอกจากนี้ คุณต้องลองใช้ClickUp สำหรับทีม PMO และ ITเพื่อลดเวลาในการส่งมอบงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของปริมาณงาน และดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานเพื่อให้เกิดความชัดเจน
พิจารณาใช้เทมเพลตแผนผังเครือข่ายโครงการ ClickUpเพื่อกำหนดสถาปัตยกรรมเครือข่ายของเอเจนซี่ของคุณ คุณสามารถรวมลำดับชั้นและสายการบังคับบัญชาที่แตกต่างกันสำหรับหน้าที่ต่างๆ ได้
นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างเครือข่ายภายในที่รวมถึงโทรศัพท์ การเชื่อมต่อ Wi-Fi และอินเตอร์คอม หรือสำหรับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากขึ้นในโครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะใช้ในกรณีใด คุณก็มั่นใจได้ว่าจะมีความเป็นระเบียบในวิธีการทำงานของโครงการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แผนภาพเชื่อมโยงกับงาน: ต่างจากซอฟต์แวร์แผนภาพแบบสแตนด์อโลน ClickUp อนุญาตให้เชื่อมโยงโดยตรงระหว่างไวท์บอร์ดกับงานในโครงการ ทำให้ภาพที่มองเห็นสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ปรับแต่งมุมมองหลายแบบ: สลับระหว่างมุมมองต่างๆของ ClickUpเช่น กระดานไวท์บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และรายการ เพื่อให้ได้มุมมองที่เหมาะสมที่สุดกับข้อมูลของคุณ
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: ติดตามความคืบหน้าของโครงการผ่านแดชบอร์ด ClickUpพร้อมด้วยภาพข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและฟีเจอร์รายงานสดที่แปลงเป็นแผนภูมิที่เข้าใจง่าย
- การเข้าถึงหลายอุปกรณ์: ใช้ไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดบนเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือเพื่อการร่วมมือข้ามแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกไฟล์ vsdx จาก Visio ได้โดยตรง
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันรัก รัก รัก ClickUp Whiteboards มาก ๆ เลยค่ะ นี่คือเครื่องมือโปรดของฉันสำหรับการระดมความคิดและทำงานร่วมกับทีม งานของฉันต้องมีการวาดแผนภาพหรือไดอะแกรมอยู่บ้าง ซึ่งฟีเจอร์ของ ClickUp ก็ช่วยให้ทุกอย่างง่ายสุด ๆ ไปเลย มีอะไรให้ไม่รักบ้างล่ะ จริงไหมคะ?
🔍 คุณรู้หรือไม่? สัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับแผนผังงาน (เช่น วงรี, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, และรูปสามเหลี่ยม) ถูกกำหนดขึ้นในปี 1960 โดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน(ANSI) ซอฟต์แวร์สร้างแผนผังสมัยใหม่ยังคงใช้สัญลักษณ์เหล่านี้อยู่!
2. Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังร่วมกันและความง่ายในการใช้งาน)
หากคุณรู้สึกติดอยู่ในความยุ่งเหยิงของไฟล์และส่วนประกอบที่ไม่เชื่อมต่อกัน หรือกำลังประสบปัญหาการควบคุมเวอร์ชันใน Visio Lucidchart สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์และเครื่องมือออกแบบที่ใช้งานง่าย แตกต่างจาก แนวทางที่เน้นเดสก์ท็อปเป็นหลัก ของ Visio เครื่องมือนี้ทำงานได้ดีในด้านการเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์และช่วยให้ทีมสามารถทำงานบนแผนผังกระบวนการและแผนผังเครือข่ายได้จากทุกที่
ยิ่งไปกว่านั้นซอฟต์แวร์แผนผังงานสำหรับ Macนี้ยังมอบความปลอดภัยระดับองค์กรและการควบคุมเอกสารแบบรวมศูนย์ อย่างไรก็ตาม อาจไม่เหมาะสำหรับคุณหากคุณต้องการการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสูงของ BPMN หรือการแก้ไขแบบออฟไลน์
คุณสมบัติเด่นของ Lucidchart
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยเคอร์เซอร์ร่วม ความคิดเห็น และการแชทในแอป
- ส่งออกและนำเข้าไฟล์ Visio ได้อย่างราบรื่นเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ง่ายดาย
- ขยายแนวคิดหรือสร้างแผนผังที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ตอบสนองเพื่อสร้างแผนผังโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- การจัดการแผนภาพที่มีวัตถุมากกว่า 500 รายการอาจทำให้การตอบสนองช้าลง
- เวอร์ชันฟรีจำกัดไว้ที่ 60 วัตถุต่อเอกสาร
- การเข้าถึงเทมเพลตพรีเมียมอย่างจำกัด
ราคา Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $9/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (6,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,140 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lucidchart อย่างไรบ้าง?
Lucidchart สำหรับผมแล้ว เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เอกสาร/ไฟล์ที่ส่งออกดูสวยงามกว่า มีหน้าตา UI ที่ดีกว่า และยังมีข้อดีอีกมากมาย เคยลองใช้ Visio เพราะฝ่าย IT ของเราแนะนำให้ใช้ แต่กลับต้องตะลึงกับความไม่สามารถของ Visio ในการนำเข้าข้อมูลเป็นรูปทรงจากไฟล์ CSV ได้อย่างง่ายดาย แม้แต่ Draw.io ยังทำได้ดีกว่า
📖 อ่านเพิ่มเติม:Lucidchart vs. Visio: เครื่องมือสร้างแผนภาพตัวไหนดีกว่ากัน?
3. draw.io (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพฟรีและโอเพนซอร์ส)
Draw. io ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น diagrams. net เป็นทางเลือกฟรีสำหรับ Visio ที่นำเสนอความสามารถแบบโอเพนซอร์สอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งบนเว็บและออฟไลน์ ไม่มีฟีเจอร์ใดถูกซ่อนไว้หลังระบบชำระเงิน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและนักเรียนที่ต้องการโซลูชันที่ประหยัดงบประมาณ
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องพึ่งพาฟอรัมผู้ใช้แทนการบริการลูกค้าโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ draw. io
- ออกแบบและแก้ไขแผนผังได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- นำเข้า/ส่งออกไฟล์ในรูปแบบ. xml, .svg และ .vsdx (รูปแบบ Visio)
- สร้าง แก้ไข และนำแม่แบบและรูปร่างที่ปรับแต่งเองมาใช้ซ้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ใช้เว็บแอปได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือติดตั้งซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของ draw. io
- การแก้ไขปัญหาอาศัยฟอรัมชุมชนมากกว่าการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ
- ขาดระบบอัตโนมัติ, การสร้างแผนภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และเครื่องมือการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อน
draw. io ราคา
- ฟรี (สูงสุด 10 ผู้ใช้)
draw. io การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (410+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 (760+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ซอฟต์แวร์สร้างแผนผังได้พัฒนาไปไกลมากจนเครื่องมือบางตัวสามารถแปลแผนผังเป็นภาษาโปรแกรมต่างๆ หรือส่งออกเป็นโค้ดได้!
4. SmartDraw (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังที่ครอบคลุมด้วยเทมเพลต)
โปรแกรมทางเลือก Visio ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายนี้ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ต้องการสร้างแผนภาพคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของมันคือ คลังเทมเพลตขนาดใหญ่ถึง 4,500 แบบ และสัญลักษณ์หลายพันตัว ทำให้เหมาะสำหรับวิศวกรและผู้จัดการโครงการที่ต้องการภาพที่สวยงามและสมบูรณ์แบบอย่างรวดเร็ว
ระบบการจัดวางอัตโนมัติที่ชาญฉลาดของ SmartDraw ปรับโครงสร้างแผนผังได้อย่างยืดหยุ่นตามการเพิ่มหรือย้ายองค์ประกอบ นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติในตัวและการผสานการทำงานกับ Jira, Confluence และ Google Workspace ยังช่วยให้คุณผสานแผนผังเข้ากับเอกสารและการนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- สร้างภาพที่สะอาดตาด้วยฟีเจอร์จัดเรียงอัตโนมัติเพื่อรักษาโครงสร้างของแผนผังให้เรียบร้อย
- แปลงข้อมูลจากแผนผังงานใน Excelเป็นแผนภูมิ กราฟ และกระบวนการอัตโนมัติ
- นำโลโก้/สีของบริษัทไปใช้และบันทึกในรูปแบบ PDF, PNG หรือ Visio
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- คุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงต้องใช้เวลาในการเชี่ยวชาญ
- การล่มเป็นครั้งคราวและการไม่สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้บ่อยครั้ง
ราคาของ SmartDraw
- บุคคล: $9. 95/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $8. 25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี, ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
- ไซต์: $5/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SmartDraw อย่างไรบ้าง?
โดยหลักแล้ว ฉันใช้แม่แบบแผนภาพเชิงกลและท่อเป็นหลัก อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายทำให้ใช้งานได้ง่ายมาก ฉันชอบที่คุณสามารถสร้างสัญลักษณ์ของคุณเองและบันทึกไว้ในไลบรารีเพื่อใช้ในภายหลังได้ ฉันชอบที่มันเป็นเว็บไซต์เช่นกัน ไม่ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บทางกายภาพ ใช้แค่คลาวด์เท่านั้น […] เส้นสายที่หักนั้นก็ใช้งานยากในบางครั้ง เส้นจะหักไปติดกับสิ่งอื่นแทนที่จะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการ และมันยากมากที่จะปรับ
โดยหลักแล้ว ฉันใช้แม่แบบแผนภาพเชิงกลและท่อเป็นหลัก อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายทำให้ใช้งานได้ง่ายมาก ฉันชอบที่คุณสามารถสร้างสัญลักษณ์ของคุณเองและบันทึกไว้ในไลบรารีเพื่อใช้ในภายหลังได้ ฉันชอบที่มันเป็นเว็บไซต์เช่นกัน ไม่ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บทางกายภาพ ใช้แค่คลาวด์เท่านั้น […] เส้นสายที่หักนั้นก็ใช้งานยากในบางครั้ง เส้นจะหักไปติดกับสิ่งอื่นแทนที่จะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการ และมันยากมากที่จะปรับให้ถูกต้อง
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนผัง Swimlane ใน Visio
5. yED Graph Editor (เหมาะที่สุดสำหรับแผนภาพทางเทคนิคและการจัดวางอัตโนมัติ)
yED Graph Editor เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพฟรีที่ให้การปรับแต่งอย่างลึกซึ้งและการสร้างเลย์เอาต์อัตโนมัติ ฟีเจอร์หลังจะปรับแต่งแผนภาพที่ยุ่งเหยิงโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้ยังสามารถใช้ อัลกอริธึมอัจฉริยะมากกว่า 15 แบบเพื่อจัดเรียงโครงสร้างโหนด-ขอบ ให้กลายเป็นภาพที่อ่านได้ทันที
อย่าลืมว่า โปรแกรมออฟไลน์ของมันสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ได้ ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการความปลอดภัยแบบออนพรีมิสและการเข้าถึงแบบออฟไลน์ แม้ว่าจะไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แต่มันก็ชดเชยด้วยการแมปคุณสมบัติแบบกำหนดเองเพื่อแผนภาพที่ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมแก้ไขกราฟ yED Graph Editor
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอยู่ในตัวสำหรับ UML, BPMN, ERD (สัญลักษณ์ Crow's Foot) และแผนผังงาน
- ปรับความสัมพันธ์ของโหนดขอบเพื่อป้องกันความไม่สอดคล้องในแผนภาพ
- สร้างแผนภาพย่อยแบบซ้อนสำหรับแผนผังสถาปัตยกรรมแบบหลายชั้น
- ใช้ภาพข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเปลี่ยนสี, รูปแบบเส้น, และป้ายกำกับอย่างไดนามิก
ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขกราฟ yED Graph Editor
- มีเทมเพลตสำเร็จรูปน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ ClickUp, Lucidchart หรือ SmartDraw
- ต้องใช้ yEd Live สำหรับการทำงานร่วมกันบนคลาวด์
ราคา yED Graph Editor
- ฟรี
yED Graph Editor คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/6 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องมือสร้างแผนผังบางประเภทมีฟีเจอร์ 'ผืนผ้าใบไร้ขอบเขต' ซึ่งเป็นพื้นที่วาดภาพดิจิทัลที่ไม่มีขอบเขตกำหนดไว้และสามารถซูมและเลื่อนได้ไม่มีที่สิ้นสุด
6. LibreOffice Draw (เหมาะที่สุดสำหรับการวาดภาพทางเทคนิค)
ซอฟต์แวร์แผนผังงานฟรีและโอเพนซอร์สนี้ เป็นที่นิยมสำหรับการแก้ไขกราฟิกแบบเวกเตอร์ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับแผนภาพทางเทคนิคและการออกแบบที่พร้อมสำหรับการพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นร่างแผนผังองค์กรหรือแบบร่างของแผนผังทางวิศวกรรม เครื่องมือที่มีความแม่นยำของ LibreOffice Draw จะให้แผนผังที่คมชัดเสมอ
เครื่องมือนี้มี เครื่องมือสร้างวัตถุ 3 มิติ ในตัวและผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับแอปพลิเคชัน LibreOffice อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซของมันรู้สึกเหมือนเป็นแบบเก่าไปหน่อย และฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างต้องใช้ความอดทนและการฝึกฝน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice Draw
- จัดวางวัตถุให้ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการด้วยความแม่นยำระดับพิกเซลสำหรับการจัดวางที่มีโครงสร้าง
- เข้าถึงไอคอน สัญลักษณ์ และกราฟิกที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแผนภาพของคุณ
- ปรับรูปทรงและเส้นอัตโนมัติเพื่อการวาดภาพทางเทคนิคที่แม่นยำ
ข้อจำกัดของ LibreOffice Draw
- ช้าและไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างแผนภาพอื่น ๆ ที่มีความสามารถมากกว่า
ราคา LibreOffice Draw
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิว LibreOffice Draw
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LibreOffice Draw อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ LibreOffice Draw คือการใช้งานที่ตรงไปตรงมาสำหรับการสร้างแผนภาพและผังงานอย่างรวดเร็ว มันไม่ซับซ้อนเกินไป ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และฉันชอบที่มันฟรีทั้งหมด ความสามารถในการทำงานกับไฟล์ PDF และส่งออกในรูปแบบต่างๆ ก็สะดวกมากเช่นกัน—มันช่วยประหยัดเวลาเมื่อฉันต้องแชร์งานกับผู้อื่น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ LibreOffice Draw คือการใช้งานที่ตรงไปตรงมาสำหรับการสร้างแผนภาพและแผนผังงานอย่างรวดเร็ว มันไม่ซับซ้อนเกินไป ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และฉันชอบที่มันฟรีทั้งหมด ความสามารถในการทำงานกับไฟล์ PDF และส่งออกในรูปแบบต่างๆ ก็สะดวกมากเช่นกัน—มันช่วยประหยัดเวลาเมื่อฉันต้องแชร์งานกับผู้อื่น
🧠 เกร็ดความรู้: โปรแกรมสร้างแผนผังและไดอะแกรมหลายตัวสามารถทำให้รูปร่างต่าง ๆ "สื่อสาร" กันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมโยงรูปร่างกับข้อมูลสด เพื่อให้แผนภูมิและไดอะแกรมอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง
7. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการสร้างแผนผังร่วมกัน)
แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ของ Miro ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับผู้ใช้หลายคน เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำงานแบบ Agile ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทุกคนและทำงานเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพได้โดยคำนึงถึงมุมมองที่หลากหลาย
มันช่วยให้คุณใช้ AI เพื่อเร่งการสร้างโครงร่างตามพารามิเตอร์ที่ป้อน แม้จะมีข้อดีเหล่านี้ แต่การตอบสนองที่ช้าต่อบอร์ดขนาดใหญ่สามารถทำให้การโหลดองค์ประกอบใช้เวลานานมาก
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ลองใช้โหมดการสร้างแผนภาพสำหรับการสร้างและแก้ไขแผนภาพที่มีโครงสร้าง
- เชื่อมต่อสเปรดชีต, API, และฐานข้อมูลเพื่อการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ขยายตัวอย่างแผนภาพและมากกว่านั้นบนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- ใช้ห้องสมุดรูปร่างที่ปรับแต่งได้สำหรับการเขียนโปรแกรมทางเทคนิค
ข้อจำกัดของ Miro
- การจัดการสิทธิ์ที่ซับซ้อนสำหรับทีมขนาดใหญ่
- การล่าช้าเป็นครั้งคราวและปัญหาบนบอร์ดขนาดใหญ่
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 7/5 (7,520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1610+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Miro อย่างไรบ้าง?
เราใช้ Miro อย่างหนักมากที่นี่ ผมได้พูดถึงมันในคำตอบที่นี่หลายครั้งแล้ว เราใช้มันเกินขีดจำกัดของสิ่งที่มันทำได้จริง ๆ ฟีเจอร์ที่ขาดไปอย่างใหญ่หลวงสำหรับผมคือเลเยอร์ที่แท้จริงและการจัดการเลเยอร์
ถ้า Miro มีฟีเจอร์นั้น เราอาจจะเลิกใช้เครื่องมืออื่น ๆ อย่าง Gliffy, draw.io, Visio, Archi และรวมทุกอย่างไว้ใน Miro ได้เลย
🔍 คุณทราบหรือไม่? รายได้จากการขายซอฟต์แวร์แผนภาพทั่วโลกจะสูงถึง5.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030!
8. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพร่วมกันด้วยเทมเพลตที่หลากหลาย)
Creately ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล ซึ่งคุณสามารถสร้างแผนผังและแผนผังระบบทั้งหมดพร้อมข้อมูลที่เชื่อมต่อและองค์ประกอบแบบโต้ตอบได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คลังรูปทรงเวกเตอร์และเทมเพลตกว่า 50,000 รายการ เพื่อเริ่มต้นสร้างแผนผังซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม Creately อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดหากคุณกำลังมองหาแผนการใช้งานฟรี นอกจากนี้ ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดจะทำให้กระบวนการสร้างแผนผังของคุณน่าหงุดหงิดมากกว่ามีประสิทธิภาพในระยะยาว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- ลองใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกราฟิกและไอคอนที่มีอยู่
- เรียกดูเวอร์ชันก่อนหน้าของแผนผังได้อย่างง่ายดาย พร้อมบันทึกการแก้ไขโดยละเอียด
- ดาวน์โหลดแผนผังในรูปแบบ PDF, PNG หรือไฟล์ที่เข้ากันได้กับ Visio
ข้อจำกัดของ Creately
- ฟังก์ชันการซูมเข้าและซูมออกไม่ดี
ราคาของ Creately
- ส่วนตัว: 8 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Creately
- G2: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Creately อย่างไรบ้าง?
มันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญจริงๆ ฉันพยายามสร้างแผนผังองค์กรทั้งสองแบบจากเทมเพลตและจากพื้นที่ว่างเปล่า แต่ทั้งสองแบบก็ให้ผลลัพธ์เดียวกันคือทำไม่ได้ วิธีแก้ปัญหาของคุณถ้าจะเรียกมันว่าวิธีแก้ปัญหาได้นั้น มันไม่มีความเป็นธรรมชาติเลย มันยากมากที่จะแทนที่และแทรกภาพ รูปร่างไม่สามารถแก้ไขได้ ฉันไม่สามารถย้ายตำแหน่งของมันได้เลย
🔍 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือสร้างแผนภาพที่ทันสมัยและทรงประสิทธิภาพในปัจจุบันใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อแนะนำรูปร่าง ตัวเชื่อมต่อ และรูปแบบการจัดวางตามเนื้อหาของคุณ ช่วยเร่งกระบวนการสร้างแผนภาพที่ซับซ้อนให้รวดเร็วขึ้น
9. Gliffy (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังแบบบูรณาการภายในผลิตภัณฑ์ Atlassian)
Gliffy ช่วยให้ทีมของคุณแนบแผนผังไปยังตั๋ว Jira ได้ด้วยการ การผสานรวมโดยตรงกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายของ Atlassian นอกจากนี้ คุณยังสามารถฝังภาพลงในหน้า Confluence ได้โดยตรงโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์ที่จำกัดของ Gliffy และการพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากเกินไป ทำให้องค์กรที่ต้องการโซลูชันที่ใช้บนเดสก์ท็อปมีความยากลำบาก
คุณสมบัติเด่นของ Gliffy
- สร้างแผนภาพมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน
- ปรับสี แบบอักษร และรูปแบบเส้นให้สอดคล้องกับแบรนด์ของเอกสาร
- รับการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับแผนผังที่ซ้ำกันทั้งหมดที่เชื่อมโยง
ข้อจำกัดของ Gliffy
- เครื่องมือเชื่อมต่ออิสระอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ราคาของ Gliffy
- มืออาชีพ: $10/เดือน สำหรับ 1 ถึง 9 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $8/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 ถึง 50 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Gliffy
- G2: 4. 4/5 (220+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? NASAใช้เครื่องมือสร้างแผนภาพขั้นสูงเพื่อวางแผนระบบยานอวกาศ, กระบวนการทำงานของภารกิจ, และแผนการตอบสนองฉุกเฉิน
10. Cacoo (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการและการสร้างแผนผัง)
ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Visio, Cacoo โดดเด่นด้วยฟีเจอร์การแชทวิดีโอในตัว, การแก้ไขแบบหลายผู้ใช้, และการติดตามเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์. ด้วยแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ครบครันด้วยโน้ตติดและประวัติการแก้ไข, ทำให้กลายเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับทีมไฮบริด.
อย่างไรก็ตาม คุณควรพิจารณา Cacoo อีกครั้งหากคุณกำลังสร้าง แผนภาพขนาดใหญ่และซับซ้อนที่ต้องการองค์ประกอบหลายส่วนที่รวมกัน ผู้ใช้หลายคนได้ร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้าของประสิทธิภาพเมื่อขนาดของภาพของคุณเพิ่มขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Cacoo
- รวมศูนย์การสื่อสารทั้งหมดด้วยการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับ Google Drive, Slack, Dropbox และเครื่องมือของ Atlassian
- ใช้โหมด ติดตาม เพื่อดูหน้าจอของผู้บรรยายและติดตามเคอร์เซอร์ของพวกเขาแบบเรียลไทม์
- เพิ่มคำอธิบายประกอบภาพลงในแผนผังโดยตรงเพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Cacoo
- การจัดเรียงกล่องหลายกล่องเข้าด้วยกันภายในแผนภูมิเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคาของ Cacoo
- ฟรี
- ข้อดี: 6 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Cacoo
- G2: 4. 5/5 (210+ รีวิว)
- Capterra: (4. 7/5 (150+ รีวิว)
11. EdrawMax (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี)
มีแผนผังมากกว่า 210 ประเภทที่รองรับสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, ไอที, กลยุทธ์ทางธุรกิจ, และครูผู้สอน ทำให้ EdrawMax เป็นทางเลือกที่ดีแทน Visio. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันถูกออกแบบตามแบบของ Microsoft Word ทำให้เส้นทางการเรียนรู้ของคุณน้อยกว่าความต้องการของแพลตฟอร์มการนำเสนอข้อมูลอื่น ๆ.
รองรับ หลายรูปแบบไฟล์ รวมถึง Visio (.vsdx), PDF, PNG และ SVG, ทำให้ง่ายต่อการแชร์และทำงานร่วมกันข้ามเครื่องมือต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EdrawMax
- นำเสนอแผนผังงาน แผนผังเครือข่าย UML แผนผังความคิด แผนผังวงจรไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย
- ใช้โหมดมืดเพื่อเพิ่มการมองเห็นในระหว่างการทำงานเป็นเวลานาน
- ใช้ประโยชน์จากแม่แบบเฉพาะทางอุตสาหกรรมกว่า 20,000 แบบ สำหรับงานวิศวกรรม ไอที และกระบวนการทำงานทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ EdrawMax
- กราฟิกที่นำเสนอไม่มีความเคลื่อนไหวเท่ากับที่เครื่องมืออื่น ๆ มีให้
ราคา EdrawMax
- ตลอดชีพ: $99. 99 (เรียกเก็บเงินรายปี)
- รายปี: $45.99 (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แพ็กเกจแบบตลอดชีพ: $125.99
- ทีม: $8. 43/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
EdrawMax คะแนนและความคิดเห็น
- G2: 4. 3/5 (70 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (205 รีวิว)
12. Coggle (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังความคิดสาธารณะตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง)
แม้จะอยู่ในลำดับสุดท้ายในรายการของเรา แต่ Coggle ก็ยังสมควรได้รับตำแหน่งนี้เนื่องจากเน้นที่ความเรียบง่ายและความคิดสร้างสรรค์ อินเทอร์เฟซแบบมินิมอลช่วยให้คุณสร้างแผนผังความคิดและแผนผังการไหลที่มีรายละเอียดและสีสันได้โดยไม่ต้องฝึกฝนมาก นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปโหลดรูปภาพได้ไม่จำกัด และสร้างลูปและกิ่งก้านไขว้ได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ยังขาดความสามารถในการสร้างแผนผังทางเทคนิคขั้นสูงที่พบใน Visio หรือ EdrawMax
คุณสมบัติเด่นของ Coggle
- สร้างแผนผังความคิดสาธารณะได้ไม่จำกัด เพื่อระดมความคิด จัดระเบียบไอเดีย และทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ใช้เทมเพลตการระดมความคิดและการทำแผนผังความคิดที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ใช้ประโยชน์จากการทำแผนผังความคิดที่ยืดหยุ่นด้วยการใช้ลูป การเชื่อมโยงข้าม และการเริ่มต้นจากหลายจุด
ข้อจำกัดของ Coggle
- ไม่สามารถเพิ่มสีทับบางส่วนของกิ่งได้
ราคาของ Coggle
- ฟรี
- ยอดเยี่ยม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Coggle
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/6 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
สร้างแผนภาพที่ทรงพลังด้วย ClickUp
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Microsoft Visio ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติขั้นสูง การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ หรือตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณ
แม้ว่าเครื่องมือทั้ง 12 รายการในรายการนี้จะมีความได้เปรียบเฉพาะตัว แต่ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่หลากหลายที่สุด—ผสมผสานความสามารถในการสร้างแผนผังที่ทรงพลังเข้ากับฟีเจอร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่ง
ด้วย ClickUp Whiteboards, Mind Maps และ Automations คุณสามารถมองเห็นกระบวนการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ระดมความคิด และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนให้ราบรื่นภายในแพลตฟอร์มเดียว แผนภาพของคุณจะใช้งานได้จริงด้วยการเชื่อมโยงโดยตรงกับงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดสูญหายระหว่างการสื่อสาร
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!