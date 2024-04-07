Lucidchart vs Visio: เครื่องมือสร้างแผนภาพตัวไหนดีกว่าในปี 2025?

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการ เจ้าของธุรกิจ หรือเป็นนักเรียนที่จัดระเบียบตัวเองได้ดีมาก บางครั้งการระดมความคิดสักเล็กน้อยก่อนลงมือทำไอเดียก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในอดีต ผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่ของโลกเคยจดไอเดียของพวกเขาลงบนกระดาษเช็ดปาก—ทุกวันนี้ พวกเขาใช้เครื่องมือสร้างแผนผัง
แต่แทนที่จะวาดแผนผังในสมุดสเก็ตช์แบบเก่า คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านแพลตฟอร์มสร้างแผนผังแบบเรียลไทม์ได้ซอฟต์แวร์สร้างแผนผังช่วยให้คุณสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียผลิตภัณฑ์ วางแผนผังองค์กร และแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือร่วมกับกลุ่มคน ข้อจำกัดเดียวคือจินตนาการของคุณเท่านั้น ✨
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ดีที่สุด คุณอาจได้จำกัดการค้นหาของคุณเหลือเพียง Lucidchart และ Visio แล้ว ทั้งสองตัวเลือกนี้ได้รับความนิยมทั้งในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปและธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ แต่ยังคงมีข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณา
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Visio กับ Lucidchart เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันหลัก ราคา และจุดที่ทั้งสองแพลตฟอร์มแตกต่างกัน เพื่อช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
โอ้ แล้วเราก็จะบอกคุณเกี่ยวกับทางเลือกที่มั่นคงสำหรับ Lucidchart และ Visio ที่จะทำให้คุณดีใจจนต้องกระโดดโลดเต้น ไปกันเลย! 🕺
Lucidchart คืออะไร?
Lucidchartเป็นแอปพลิเคชันสร้างแผนภาพที่ทำงานบนเว็บเพียงอย่างเดียว Lucidchart ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้แม้แต่ทีมขนาดใหญ่ก็สามารถมองเห็นแนวคิดที่ซับซ้อนได้ในที่เดียว หากคุณต้องการให้ทีมขนาดใหญ่เข้าใจตรงกัน Lucidchart ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมและแก้ไขแผนภาพได้พร้อมกัน
ทีมใช้ Lucidchart เพื่อ:
- สร้างแผนผังกระบวนการทำงาน
- แผนที่การเดินทางของผู้ใช้
- จัดทีม
- กำหนดการไหลของข้อมูล
- แผนภาพ UML
เครื่องมือลากและวางนี้ยังมาพร้อมกับรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้งานง่าย ทำให้คุณสามารถสร้างกราฟิกที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
ผู้ใช้ Mac และ Linux ชื่นชอบ Lucidchart เพราะทำงานบนระบบคลาวด์ ซอฟต์แวร์นี้เป็นที่รู้จักในด้านความเข้ากันได้กับอุปกรณ์เกือบทุกชนิด (รวมถึง Android) หรือระบบปฏิบัติการใด ๆ
คุณสมบัติของ Lucidchart
เมื่อคุณกำลังเปรียบเทียบ Lucidchart กับ Visio สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะสิ่งที่คุณได้รับคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป นี่คือคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของ Lucidchart
การเขียนร่วมจากระยะไกล
ในกรณีที่ไม่มีไวท์บอร์ดจริง Lucidchart เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลที่ต้องการเครื่องมือไวท์บอร์ด นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนที่วางแผนนำเสนอร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ต้องการเดินทางข้ามวิทยาเขตเพื่อพบปะกับกลุ่มของคุณ
ไม่ว่าคุณจะใช้ในกรณีใดก็ตาม ฟีเจอร์การเขียนร่วมกันระยะไกลของ Lucidchart หมายความว่าทุกคนสามารถทำงานร่วมกันบนกราฟิกเดียวกันได้พร้อมกัน ฟีเจอร์นี้รวมถึงแชทในตัวแก้ไขที่ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้ และส่วนแสดงความคิดเห็นที่คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีมได้
โบนัส:ซอฟต์แวร์แผนภาพ UML!
ยิ่งไปกว่านั้น Lucidchart ยังมีเคอร์เซอร์แบบร่วมมือกัน ทำให้คุณสามารถเห็นได้ว่าใครอยู่ที่ไหนใน Lucidchart
การให้บริบทข้อมูล
ไม่จำเป็นต้องคัดลอกและวางข้อมูลลงใน Lucidchart คุณสามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลและตัวชี้วัดเข้ากับแพลตฟอร์มเพื่อสร้างแผนภูมิที่มีข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
เพียงตั้งค่าการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อป้อนข้อมูลของคุณด้วยตนเอง หรือหากคุณเร่งรีบ ให้เครื่องมือสร้างภาพอัตโนมัติของ Lucidchart จัดการทุกอย่างให้คุณ
การจัดเก็บเอกสาร
บันทึกความรู้เชิงสถาบันของคุณแทนที่จะเก็บไว้ในกล่องจดหมายอีเมลของทีมหรือไดรฟ์ภายในเครื่อง Lucidchart จัดเก็บเอกสารและทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบเรียลไทม์ คิดถึงที่นี่เป็นศูนย์กลางเดียวในการจัดการแผนภาพและเอกสารทั้งหมดของคุณ
นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงไฟล์ Lucid ทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งการเข้าถึงบัญชีได้ดังนั้นหากคุณต้องการเก็บข้อมูลการประชุมกระดานไวท์บอร์ดในระดับผู้บริหารไว้เป็นความลับนั่นก็เป็นตัวเลือกหนึ่ง
การผสานรวม
ด้วย Lucidchart คุณสามารถใช้เทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ต่อไปได้อย่างอิสระ แพลตฟอร์มนี้มีตัวเชื่อมต่อสำหรับ:
- Google Workspace รวมถึง Google Drive
- ไมโครซอฟท์
- แอทลาสเซียน
- การบรรจบกัน
- Slack
คุณยังสามารถฝังเอกสาร Lucidchart ลงในเทคโนโลยีที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว หรือนำเข้าไฟล์เข้าสู่ Lucidchart เพื่อการทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้น
ลูซิดสเกล
คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบไอทีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็นพิเศษ แต่หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น คุณจะต้องชื่นชอบ Lucidscale อย่างแน่นอน Lucidscale เป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกออกมาจาก Lucidchartซึ่งช่วยในการแสดงข้อมูลในAWS, Microsoft Azure และ Google Cloud Platform (GCP) หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูล Lucidscale จะช่วยแสดงข้อมูลในทุกซอกทุกมุมของสภาพแวดล้อมคลาวด์ของคุณ
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: 7.95 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Visio คืออะไร?
Microsoft Visioเป็นโซลูชันการสร้างแผนภาพที่มีมาตั้งแต่ปี 1992 คุณสามารถซื้อ Visio เป็นแอปเดี่ยวได้ แต่ยังมีมาให้ในชุดMicrosoft Office365 สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ทุกแพ็กเกจด้วย
เมื่อคุณสมัครใช้งาน Visio คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเทมเพลตและรูปร่างที่ปรับแต่งได้นับพันรายการทันที หากคุณต้องการสร้างแผนผังแต่ไม่อยากออกแบบเอง เพียงเลือกเทมเพลตหรือรูปร่างจากไลบรารีของ Visio แล้วเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
Visio มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกทีมที่ได้รับการอนุมัติ ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมได้ว่าใครจะเห็นอะไร ทำให้แพลตฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักในด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
คุณสมบัติของ Visio
Visio มีความคล้ายคลึงกับ Lucidchart เป็นโปรแกรมสร้างแผนผังงาน แต่มีคุณสมบัติหลายอย่างที่โดดเด่น
คลังรูปทรงและแม่แบบ
คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบกราฟิกที่นี่ Visio เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้หลายคน เนื่องจากมีรูปร่างกว่า 250,000 แบบในไลบรารีที่ติดตั้งมาพร้อม รวมถึง:
- แผนผังงาน
- แผนภาพเครือข่าย
- แผนผังองค์กร
- แผนผังชั้น
- กระบวนการทางธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณจะต้องมีสมาชิก Visio ที่อัปเกรดแล้วเพื่อเข้าถึงรูปร่างและเทมเพลตพรีเมียม คุณอาจต้องชำระเงินเพิ่มเติมหากต้องการเทมเพลตแผนผังที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น แผนผังสถาปัตยกรรมคลาวด์หรือกระบวนการทางธุรกิจ
แหล่งข้อมูล
หากคุณเป็นลูกค้าของ Microsoft อยู่แล้ว การนำข้อมูลเข้าสู่ Visio เพื่อสร้างแผนภาพนั้นทำได้ง่ายมาก สามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก Excel หรือ SQL Server ได้โดยตรง และยังสร้างแผนภาพโดยอัตโนมัติแล้วนำกลับเข้าไปในไฟล์ Excel ของคุณอีกด้วย เมื่อฟีเจอร์การสร้างแผนภาพของ Excel ไม่เพียงพอ Visio จะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดนั้น
การผสานรวม
ไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมของตนเอง และเราเคารพในจุดนี้ ผู้ใช้ไมโครซอฟท์ที่มีอยู่แล้วสามารถมั่นใจได้ว่าไฟล์ Visio จะสามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของไมโครซอฟท์ รวมถึง:
- ทีม
- พาวเวอร์ บีไอ
- Power automate
- เอ็กเซล
- PowerPoint
- คำ
- วันไดร์ฟ
- Azure
การเข้าถึง
การตั้งค่าการเข้าถึงของ Visio ได้รับคะแนน A+ จากเรา ทุกการสมัครสมาชิก Visio มาพร้อมกับคุณสมบัติการเข้าถึงที่ฝังไว้แล้ว รวมถึง:
- ผู้บรรยาย
- ตัวตรวจสอบการเข้าถึง
- ภาพที่มีความคมชัดสูง
หากธุรกิจของคุณมุ่งมั่นที่จะให้การเข้าถึงและการมีส่วนร่วม Visio จะทำให้แผนภาพสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับทุกคนอย่างแน่นอน
เว็บและแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
Visio มีแอปพลิเคชันเว็บให้สำหรับผู้สมัครสมาชิกทุกคน แม้ว่าการสมัครสมาชิกแบบอัปเกรดจะรวมการเข้าถึงเวอร์ชันเดสก์ท็อปไว้ด้วย
ในขณะที่เวอร์ชันเว็บสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและอัปเดตอยู่เสมอ เวอร์ชันเดสก์ท็อปจะสร้างภาพจากแหล่งข้อมูลเช่น Excel หรือ Azure โดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับการสัมผัส หากคุณต้องการวาดเล่นด้วยนิ้วแทนเมาส์ และหากคุณต้องการแก้ไขแผนผังแบบออฟไลน์ ก็มีให้บริการในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Visio
- แผน 1: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน 2: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Visio กับ Lucidchart: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ในการต่อสู้ระหว่าง Lucidchart กับ Visio นั้น ยากที่จะเลือกผู้ชนะที่ชัดเจน ทั้งสองแพลตฟอร์มมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ดังนั้นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ดีที่สุดจึงขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความชอบของคุณ
ทั้ง Lucidchart และ Visio อนุญาตให้คุณ:
- สร้างไดอะแกรมในอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ร่วมสร้างแผนภาพแบบเรียลไทม์
- ผสานข้อมูลจากแหล่งอื่น
- จัดการการเข้าถึงของผู้ใช้
อย่างไรก็ตาม พวกเขามีความแตกต่างกันในบางประเด็นสำคัญ
- การผสานรวม: Lucidchart สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้หลายตัว ขณะที่ Microsoft สามารถผสานรวมได้กับเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้น หากคุณเป็นผู้ใช้ Microsoft อยู่แล้ว ก็ไม่มีปัญหา แต่หากคุณใช้เทคโนโลยีหลากหลายชนิด Visio อาจมีข้อจำกัดมากกว่า
- เดสก์ท็อป vs. เว็บ: Lucidchart ภูมิใจที่เป็นแอปบนเว็บ ดังนั้นคุณสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มใดก็ได้ คุณสามารถเข้าถึง Visio ในระบบคลาวด์ได้ ดังนั้นอย่าเพิ่งทิ้ง Macbook ของคุณไป แต่หากคุณต้องการเวอร์ชันเดสก์ท็อปของ Visio ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ Windows
- การเข้าถึง: Lucidchart มีคุณสมบัติการเข้าถึงอยู่บ้าง แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่ากับ Visio หากคุณพึ่งพาโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือเทคโนโลยีช่วยเหลืออื่น ๆ Visio จะมีความเข้ากันได้มากกว่า
- เทมเพลต: Visio มีเทมเพลตมากกว่า Lucidchart แต่คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นแผนสมาชิกที่มีราคาสูงกว่าเพื่อเข้าถึงเทมเพลตทั้งหมด
- ราคา: การสมัครสมาชิกแบบเดี่ยวของ Visio มีราคาถูกกว่า Lucidchart เล็กน้อย แม้ว่าทั้งสองจะมีราคาที่ค่อนข้างถูกก็ตาม ปัญหาคือ Visio มีคุณสมบัติพรีเมียมที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้นคุณอาจต้องจ่ายเงินสำหรับบัญชี $15/เดือนเพื่อเข้าถึงสิ่งที่คุณต้องการ ซึ่งเท่ากับสองเท่าของราคา Lucidchart เนื่องจาก Visio เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Microsoft คุณอาจมีสิทธิ์เข้าถึงอยู่แล้วหากคุณมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 สำหรับธุรกิจ
หากคุณไม่แน่ใจว่าเครื่องมือแผนผังงานใดจะเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ นี่คือคำแนะนำของเราตามความต้องการที่แตกต่างกัน
|ต้องการ
|ผู้ชนะ
|การเข้าถึง
|วิสิโอ
|การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
|Lucidchart
|แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
|วิสิโอ
|ความเรียบง่ายในการกำหนดราคา
|Lucidchart
|ใช้งานร่วมกับชุดโปรแกรม Microsoft ได้
|วิสิโอ
|ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย
|Lucidchart
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Lucidchart เทียบกับ Visio
ดูสิ เราเข้าใจว่า Lucidchart และ Visio มีข้อดีของมัน แต่ถึงแม้ว่าแพลตฟอร์มทั้งสองนี้จะช่วยได้มากเพียงใด พวกมันก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพของเราที่รวมแผนภาพ งาน การสนทนา รายงาน และแม่แบบทั้งหมดของคุณเข้าไว้ด้วยกัน 🕯️
ClickUp คือแพลตฟอร์มที่โดดเด่นและครบวงจร รวบรวมข้อมูลและเครื่องมือการทำงานร่วมกันทั้งหมดไว้ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์อีกต่อไป เพียงเข้าสู่ระบบ ClickUp ก็สามารถจัดการทุกอย่างได้ครบถ้วน
แน่นอน เรามีแผนภาพให้ แต่ ClickUp เป็นมากกว่าเครื่องมือสร้างแผนภาพ หากคุณต้องการเครื่องมือแผนงานที่ปรับแต่งได้ ClickUp ก็มีให้เช่นกัน แผนผังความคิดและแผนภูมิ Gantt? ClickUp มีคลังเทมเพลตแผนภาพที่พร้อมใช้งานมากมายเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น 🤩
คิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นด้วยแผนภาพความคิด
ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพความคิดได้ก่อนที่คุณจะนำไปปฏิบัติจริง นี่คือสิ่งที่ต้องมีสำหรับโครงการหรือกระบวนการที่ซับซ้อน ท้ายที่สุดแล้ว คุณไม่อยากจะลงทุนเวลาไปกับความคิดที่คุณจะเปลี่ยนใจในภายหลัง
ก่อนที่คุณจะทำอะไร ให้วางแผนด้วยClickUp Mind Map เชื่อมโยงความคิด งาน และกระบวนการทำงานภายในแดชบอร์ด ClickUp ของคุณ และแปลงให้เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้เพียงไม่กี่คลิก ทุกอย่างสามารถแชร์กับทีมของคุณได้เช่นกัน ดังนั้นคุณสามารถหยุดการส่งอีเมลไปมาและมุ่งเน้นพลังงานของคุณไปที่การดูแลธุรกิจได้
แผนผังความคิดของ ClickUp มีทั้งแบบอิงตามงานและแบบอิงตามโหนด:
- ตามงาน: หากคุณได้เชื่อมโยงงานของคุณไว้ใน ClickUp แล้ว และคุณเพียงแค่ต้องการกำหนดขั้นตอนการทำงานหรือลำดับของสิ่งต่าง ๆ ให้สร้างแผนผังความคิดตามงาน (Mind Map) คลิกอัพทำให้การเพิ่ม แก้ไข และลบงานจากแผนผังความคิดเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องออกจากเซสชั่นการคิดสร้างสรรค์ของคุณ
- แบบใช้โหนด: ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นตรงไหน? ไม่มีปัญหา. สร้างไอเดียเป็นโหนดในเอกสารการคิดสร้างสรรค์. เมื่อคุณพอใจกับแผนภาพความคิดของคุณแล้ว ให้เปลี่ยนโหนดเป็นงานเพื่อให้ทุกคนเริ่มทำงานได้ทันที.
ทำงานร่วมกันแบบภาพด้วยไวท์บอร์ด
ClickUp Whiteboardsเป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพบนคลาวด์ เช่นเดียวกับ Lucidchart และ Visio เราช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มบริบทเพิ่มเติมโดยการอัปโหลดรูปภาพ เพิ่มลิงก์ หรือเชื่อมต่อสินทรัพย์ต่างๆ กับ Whiteboards ของคุณ
ใช้ไวท์บอร์ดสำหรับ:
- การระดมความคิด
- การวางกลยุทธ์
- การวาดโครงร่าง
- การทำแผนที่ข้อมูล
- การสร้างกระบวนการทำงาน
- การสร้างแผนภาพบริบท
ClickUp คือไวท์บอร์ดเสมือนจริงเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่มอบพลังให้คุณสร้างแผนผังและแปลงเป็นงานได้ทันทีบนหน้าจอเดียวกัน เราพร้อมช่วยให้คุณเร่งกระบวนการระดมความคิด เพื่อที่คุณจะได้ข้ามไปสู่ส่วนสำคัญ นั่นคือ การลงมือทำไอเดียอันยิ่งใหญ่ของคุณให้เป็นจริง 💡
ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต
ไม่ได้จะอวดตัวเอง แต่ ClickUp มีชื่อเสียงในเรื่องเทมเพลตจริงๆ นะ เราแทบจะมีเทมเพลตสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลย
แน่นอน Lucidchart และ Visio มีเทมเพลตสำหรับแผนผังต่าง ๆ ให้คุณใช้ แต่พวกเขามีเทมเพลตสำหรับการจัดการเอเจนซี่, ทรัพยากรบุคคล, การวางแผนไอที หรือการจัดการตารางงานหรือไม่? เรามีทั้งหมดนั้นและมากกว่านั้นอีก
เทมเพลต ClickUpช่วยลดเวลาที่คุณใช้ในการสร้างและจัดรูปแบบเอกสาร ด้วย ClickUp คุณสามารถใส่แผนผังที่สวยงามของคุณและกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว นี่คือการใช้งานง่ายแค่ไหน?
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันใน ClickUp
เมื่อพูดถึง Lucidchart กับ Visio ทั้งสองเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการสร้างแผนภาพแบบเรียลไทม์ แต่แม้จะมีแพลตฟอร์มเหล่านี้ คุณก็ยังต้องสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์จัดการงานการแชทของทีม และเอกสารต่างๆ ซึ่งฟังดูวุ่นวายพอสมควรสำหรับเรา
หยุดความวุ่นวายและรวบรวมงานทั้งหมดของคุณ (และเราหมายถึง ทั้งหมด จริงๆ) ไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp ประหยัดเวลาด้วยการตั้งค่าที่ใช้งานง่ายซึ่งทำงานหนักแทนคุณ 🌻
ยังไม่เชื่อใช่ไหม? ลองใช้ด้วยตัวเองเลยสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้— ฟรีตลอดไป!