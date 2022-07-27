แผนผังแนวคิด vs แผนผังความคิด – ความแตกต่างคืออะไร

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "ความแตกต่างระหว่างแผนผังความคิดและแผนผังแนวคิดคืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ความแตกต่างหลักระหว่างแผนผังความคิดและแผนผังแนวคิดคือโครงสร้างทางสายตาของแต่ละแผนผัง โดยแต่ละแผนผังจะชี้นำการตีความและที่สำคัญกว่านั้น—ผลลัพธ์—ของข้อมูลที่แสดงออกมา" } } ] }
คำตอบสั้น ๆ คือ แผนผังความคิดและแผนผังแนวคิดมีหน้าที่เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน เมื่อมองแวบแรกอาจดูไม่สมเหตุสมผลเพราะทั้งสองเป็นสถานที่สำหรับระดมความคิด
แต่สมมติว่าคุณกำลังพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศใหม่สำหรับแผนกของคุณ คุณจะนำเสนอแผนที่ภาพที่มีวิธีการแบบสุ่ม 18 วิธีให้กับทีมของคุณหรือไม่ หรือจะเป็นแผนที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมนิเทศทั้งเก่าและใหม่จัดเรียงตามลำดับขั้นตอน?
หลักฐานแสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงานเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าผู้อื่นรับรู้ข้อมูลที่เราต้องการสื่อสารอย่างไร ซึ่งแทบจะเหมือนกับการถามว่า "ฉันจะทำให้ทีมเข้าใจสิ่งที่ฉันคิดได้อย่างไร?"
ขั้นตอนแรกคือการจัดระเบียบความคิดของเราให้เป็นรูปธรรม เช่น สมุดบันทึกหรือเครื่องมือแผนผังความคิดอย่าง ClickUp ขั้นตอนต่อไปคือการคิดวิเคราะห์ความคิดของเราเพื่อนำไปสู่การลงมือทำ 🎯
ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างแผนผังความคิดกับแผนผังแนวคิด ลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภท และวิธีการใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำแผนผังของคุณให้มากขึ้นถึง 10 เท่า!
ความแตกต่างระหว่างแผนผังความคิดและแผนผังแนวคิด
ความแตกต่างหลักระหว่างแผนภาพความคิดและแผนภาพแนวคิดคือโครงสร้างทางสายตาของแต่ละแผนภาพ แผนภาพแต่ละแบบจะชี้นำการตีความและที่สำคัญกว่านั้น—ผลลัพธ์—ของข้อมูลที่แสดงออกมา
ลองดูลักษณะเด่นห้าประการของแผนผังความคิดเทียบกับแผนผังแนวคิด:
แผนผังความคิด
- กระจายความคิดให้กว้าง สำหรับทุก ๆ ความคิด
- มุ่งเน้นที่ หนึ่งแนวคิดหลัก/ปัญหาเดียว
- ใช้ เส้น เพื่อเชื่อมต่อหัวข้อย่อย
- การระดมความคิด แบบอิสระ
- ความคิดที่ยุ่งเหยิงและรวดเร็ว
แผนผังแนวคิด
- บันทึกเฉพาะ สิ่งที่เกี่ยวข้องและสำคัญเท่านั้น
- เชื่อมต่อ แนวคิดหลายอย่าง/งานขนาดใหญ่
- ใช้ ลูกศร เพื่อแสดงความสัมพันธ์
- การวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
- มุ่งเน้นผลลัพธ์
การใช้เครื่องมือภาพเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกสำหรับทุกประเภทของความคิดไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดสำหรับความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้. ดังนั้นมาดำดิ่งสู่ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับแผนภาพความคิดกับแผนภาพแนวคิด!
แผนภาพความคิด หรือ การทำแผนภาพความคิด คืออะไร?
แผนผังความคิดคือแผนภาพรูปแบบอิสระที่มี คำหลักหรือวลีเดียวที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลัก ช่วยให้ผู้คนสามารถบันทึกความคิดของตนในรูปแบบของการไหลของจิตสำนึกโดยไม่มีการขัดจังหวะหรือแก้ไข
แนวคิดหลัก (เป้าหมาย, หัวข้อ, หรือปัญหา) ถูกวงกลมไว้ที่กลางหน้า. เส้นถูกวาดจากวงกลมออกไปในทิศทางต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายของแนวคิดย่อยที่เกี่ยวข้อง. ✍️
เมื่อใดควรใช้แผนผังความคิดสำหรับโครงการของคุณ
ไม่ใช่ความลับที่ผู้คนชอบสื่อภาพมากกว่าหน้ากระดาษข้อความในระหว่างการประชุมและเวิร์กช็อป
เพราะแผนภาพความคิดทำให้เรารู้สึกบางอย่างเมื่อเราอยู่ในโซนสร้างสรรค์ มันเป็นการจัดวางที่เชิญชวนและมีมิติซึ่งช่วยให้เราสามารถเทความคิดที่วุ่นวายออกจากสมองและเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยได้
นอกเหนือจากความสวยงามของแผนผังความคิดแล้ว ยังมีด้านที่เป็นประโยชน์ซึ่งคือคุณค่าในการ จัดระเบียบความคิดก่อนที่จะติดขัดในโครงการ เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้:การประชุมเริ่มต้นจบลงโดยไม่มีคำถาม ไม่มีข้อเสนอแนะ และมีรายการงานที่ได้รับมอบหมาย
จากนั้นเราก็อยู่กับความคิดของเราเองขณะที่หมุนเก้าอี้ไปมา รอให้ไอเดียที่เหมาะสมเผยออกมา ก่อนที่เราจะรู้ตัว ทุกคนก็กลับเข้าสู่การประชุมเริ่มต้น หลังจาก การประชุมเริ่มต้น เพื่อหารือเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ
ใช้แผนผังความคิดเมื่อคุณต้องการประตูหมุนสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน แม้หลังจากการประชุมสิ้นสุดลงแล้ว นี่คือจุดศูนย์กลางสำหรับรวบรวมความคิดเห็นที่ดี ไม่ดี และความคิดที่แหวกแนว
แผนผังความคิดยอดนิยม 8 แบบ
เพิ่มแผนผังความคิดประเภทเหล่านี้ลงในกล่องเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณเพื่อพิจารณาสำหรับโครงการถัดไป:
- แผนที่หลายกระแส: มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง
- แผนที่ฟอง: อธิบายคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับธีม หัวข้อ หรือเหตุการณ์เฉพาะ ดูเทมเพลตแผนที่ฟองยอดนิยม 10 อันดับของเราสำหรับการระดมความคิด
- ลองดู10 แม่แบบแผนที่ฟองสบู่ยอดนิยมของเราสำหรับการระดมความคิด
- แผนที่ฟองคู่: เชื่อมโยงฟองสองฟองเพื่อแสดงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกัน โอเค จริงๆ แล้วมันคือแผนภาพเวนน์ แต่ "ฟองคู่" ฟังดูสนุกกว่าใช่ไหม?
- แผนภูมิต้นไม้: มีลักษณะคล้ายเงาของต้นไม้สำหรับจัดหมวดหมู่ข้อมูลโดยมีหัวข้อหลักอยู่ตรงกลางเป็นราก
- แผนที่การสนทนา: ปรับปรุงคุณภาพของการสนทนาโดยใช้แนวทางระบบข้อมูลตามปัญหา (Issue-based Information System) สำหรับแนวคิดที่มีความซับซ้อนสูง
- แผนที่วงกลม: กำหนดแนวคิดหลัก (ตัวเลข, หัวข้อ, สัญลักษณ์) ไว้ในวงกลมเล็กตรงกลาง และวงกลมใหญ่ด้านนอกที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่โครงยึด: แยกวัตถุทางกายภาพออกเป็นองค์ประกอบหลักและย่อยเพื่อให้ง่ายต่อการระบุ (ด้านซ้ายของวงเล็บระบุชื่อวัตถุหลัก และด้านขวาแสดงรายการองค์ประกอบ)
- แผนผังใยแมงมุม: มีลักษณะคล้ายกับเงาของแมงมุม โดยมีหัวข้อหลักเป็นจุดศูนย์กลางและหัวข้อรองแตกแขนงออกไป
ลองดูบทเรียนการทำแผนผังความคิดของเราเพื่อรับเคล็ดลับและเทคนิคในการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp! ⬇️
ข้อดีและข้อเสียของแผนผังความคิด
แผนภาพความคิดเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและมองเห็นได้รอบด้าน แต่ควรทราบถึงข้อดีและข้อเสียที่มาพร้อมกับมัน:
✅ ข้อดีของแผนผังความคิด
- เสริมสร้างการสื่อสารและการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกในทีม
- เหมาะสำหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล, ทางการศึกษา, และธุรกิจ
- ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการสร้างและเริ่มจดบันทึกได้ทันที
- ยืดหยุ่นในการปรับโครงสร้างได้ทุกเมื่อ
❌ ข้อเสียของแผนผังความคิด
- บนพื้นฐานของลำดับชั้นที่เรียบง่ายซึ่งจำกัดศักยภาพในการขยายตัว
- ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อทำภารกิจของโครงการให้สำเร็จได้
- รกไปด้วยข้อมูลมากเกินไป
แผนภาพแนวคิดหรือการทำแผนภาพแนวคิดคืออะไร?
หากคุณต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบมีภาพเพื่อแบ่งปันความรู้ในกลุ่ม ขยายกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างทีม แผนผังแนวคิดคือทางเลือกที่เหมาะสม!
ขณะที่แผนภาพความคิด (mind map)เป็นแผนภาพการคิดสร้างสรรค์แบบไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แผนภาพแนวคิด (concept map) เป็นแผนภาพแบบบนลงล่างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างผลลัพธ์หรือการกระทำ มันวิเคราะห์และตอบคำถามที่เป็นตัวขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายของการเชื่อมโยงข้ามกัน 🔗
เมื่อใดควรใช้แผนผังแนวคิดสำหรับโครงการของคุณ
แผนผังแนวคิดไม่เปิดโอกาสให้มีการตีความอย่างกว้างขวาง เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ แผนผังเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่าง ๆ ดังนั้นจึงมักมีปริมาณข้อมูลมากกว่า นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทีมต่าง ๆ นิยมใช้แผนผังแนวคิดมากกว่าแผนผังความคิดในการร่างและวางแผนกลยุทธ์
ตัวอย่างเช่นแผนที่การเดินทางของลูกค้า:
แผนผังแนวคิดนี้เล่าเรื่องราวเชิงภาพของประสบการณ์ลูกค้าผ่านจุดสัมผัสต่าง ๆ ของแบรนด์ โดยให้มุมมองที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของเส้นทาง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด จากแผนผังนี้ ทีมงานสามารถใช้อ้างอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจ และ—อย่างที่คุณเดาได้—นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง!
3 ประเภทหลักของแผนผังแนวคิด
ผู้คนชื่นชอบการแปลความคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องสื่อสารประเด็นหลักของคุณผ่านการใช้รูปแบบการแผนความคิดที่เหมาะสม ช่วยผู้ชมของคุณมองเห็นผลลัพธ์ได้ด้วยแผนความคิดหลักสามแบบ:
- แผนผังระบบ: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแต่ละส่วนเพื่อระบุสิ่งที่ควรและไม่ควรอยู่ร่วมกัน การทำแผนผังแนวคิดประเภทนี้ต้องอาศัยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาเพื่อนำไปสู่การสนทนาที่มีประสิทธิผล
- แผนผังงาน: แสดงลำดับขั้นตอนของการตัดสินใจ กระบวนการ หรือการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตที่มีความหมายเฉพาะเป็นตัวแทนของแต่ละขั้นตอน ช่วยให้ผู้สร้างกระบวนการเหล่านี้สามารถมองเห็นขอบเขต ลำดับขั้นตอน ระยะต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
- แผนผังลำดับชั้น: จัดระเบียบตำแหน่งและระดับชั้นภายในระบบเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ แผนผังลำดับชั้นที่รู้จักกันดีที่สุดคือแผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท ซึ่งแสดงโครงสร้างภายในและความรับผิดชอบของแผนกและพนักงาน
แผนผังแนวคิดต้องใช้ความพยายามมากกว่าแผนผังความคิดหรือไม่? แน่นอน แต่จำไว้ว่า ผลลัพธ์ของการทำแผนผังแนวคิดคือสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น เอกสารทางการการจดจำความจำ และการฝึกอบรมที่ดีขึ้น 🧑💻
ข้อดีและข้อเสียของแผนภาพแนวคิด
นี่คือข้อดีและข้อเสียที่ควรคำนึงถึงเมื่อพิจารณาการใช้แผนผังแนวคิด:
✅ ข้อดีของแผนผังความคิด
- แทนความรู้ที่ซ่อนเร้นในโครงการ (ความรู้ที่เกิดจากการประสบการณ์ของบุคคล)
- รวบรวมข้อมูลเพื่ออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว
- ช่วยระบุจุดคอขวด ช่องว่าง และความต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ออกแบบมาอย่างตั้งใจเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
❌ ข้อเสียของแผนผังความคิด
- การแบ่งปันแผนผังแนวคิดกับสมาชิกในทีมจำเป็นต้องนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลทั้งหมด
- ข้อมูลต้องจัดเรียงในรูปแบบที่อ่านง่าย มิฉะนั้นผู้ชมของคุณจะสับสน
- โอกาสที่จะเกิดผลกระทบแบบโดมิโนหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับแนวคิดเพียงหนึ่งเดียว
คุณพร้อมที่จะสร้างแผนที่ของคุณเองหรือยัง? ทิ้งวิธีการทำแผนที่ความคิดแบบเดิมๆ แล้วลองใช้เครื่องมือทำแผนที่ความคิดที่ดีที่สุดฟรี: ClickUp!
