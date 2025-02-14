10 อันดับซอฟต์แวร์แผนผังองค์กรที่ดีที่สุดในปี 2025

กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว แต่พนักงานใหม่หลั่งไหลเข้ามาในชั่วข้ามคืนเมื่อบริษัทของคุณเริ่มเติบโต ทันใดนั้น ทีมของคุณที่มี 50 คนก็กำลังจะเพิ่มเป็น 500 คน
ทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยมมาก—ยกเว้นตอนนี้ เจฟฟ์จากฝ่ายการตลาดกำลังพยายามอย่างบ้าคลั่งเพื่อหาว่าใครในฝ่ายการเงินเป็นผู้อนุมัติงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือเจฟฟ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเครื่องมือพิเศษที่เรียกว่าแผนผังองค์กร
เครื่องมือภาพเหล่านี้ช่วยให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าทุกคนมีบทบาทอย่างไรในโครงสร้างองค์กร พวกเขาชี้แจงว่าใครรายงานต่อใคร ความรับผิดชอบตกอยู่ที่ไหน และทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครส่งอีเมลถึงนักศึกษาฝึกงานโดยไม่ตั้งใจเพื่ออัปเดตโครงการใหญ่
นี่คือรายการเครื่องมือแผนผังองค์กรที่คัดสรรมาเพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
เลือกจากซอฟต์แวร์แผนผังองค์กรยอดนิยม 10 อันดับนี้ เพื่อแสดงโครงสร้างบริษัท ข้อมูลพนักงาน และความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแสดงภาพแผนผังองค์กรและกระบวนการทำงาน
- Lucidchart: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังที่มีความยืดหยุ่นและชาญฉลาด
- Creately: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันด้านภาพที่ไร้รอยต่อ
- Pingboard: เหมาะที่สุดสำหรับโปรไฟล์พนักงานที่ละเอียด
- Microsoft Visio: เหมาะที่สุดสำหรับแผนภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- SmartDraw: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพมืออาชีพในงบประมาณจำกัด
- Organimi: เหมาะที่สุดสำหรับแผนผังองค์กรที่มีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้
- แผนผังองค์กร: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานระบบ HR ขั้นสูง
- Miro: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการทำงานเป็นทีม
- กรอง: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างไดเรกทอรีพนักงานที่มีรายละเอียดครบถ้วน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนผังองค์กร?
81% ของพนักงานใหม่รู้สึกหนักใจระหว่างช่วงการปฐมนิเทศ และการต้องจำชื่อหลายร้อยคนกับหน้าที่ของแต่ละคนก็เห็นได้ชัดว่าไม่ช่วยอะไรเลย
นั่นคือจุดที่เครื่องมือแผนผังองค์กรที่ยอดเยี่ยมเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที นี่คือคุณสมบัติบางประการที่เครื่องมือแผนผังองค์กรที่ดีควรมี:
- การปรับแต่ง: เลือกจากรูปแบบการจัดวาง เช่น โครงสร้างลำดับชั้น, โครงสร้างเมทริกซ์, หรือโครงสร้างแบบแบน, เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง, ปรับสี, และปรับรูปแบบให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ. ตัวอย่างเช่น หากองค์กรของคุณมีเส้นทางการรายงานที่ไม่เหมือนใครสำหรับทีมข้ามสายงาน, เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้การรายงานเป็นภาพที่ชัดเจน
- การทำงานร่วมกัน: เปิดใช้งานการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการติดตามเวอร์ชันเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นบนแผนภูมิเดียวที่ถูกต้อง
- การรวมข้อมูลและการพกพา: ง่ายต่อการบำรุงรักษาแผนภูมิด้วยการผสานรวมอย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น HRIS, CRM หรือ ERP
- ความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่กำลังขยายจาก 100 เป็น 1,000 พนักงาน หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังขยายการดำเนินงานในขณะที่ยังคงประหยัดงบประมาณ
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: เลือกอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที หากนักศึกษาฝึกงานสามารถอัปเดตแผนผังองค์กรได้โดยไม่ต้องมีคำแนะนำ คุณก็เลือกโซลูชันที่ถูกต้องแล้ว
🟩 ธงเขียว: หากผู้ฝึกงานสามารถอัปเดตแผนผังองค์กรได้โดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมเลย แสดงว่าคุณได้เลือกคนที่ใช่แล้ว
ซอฟต์แวร์แผนผังองค์กรที่ดีที่สุด 10 อันดับ
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์แผนผังองค์กร 10 อันดับแรกที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงภาพและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแสดงภาพแผนผังองค์กรและกระบวนการทำงาน)
การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา60% ของเวลาของเราถูกใช้ไปกับการแบ่งปัน การค้นหา และการอัปเดตข้อมูลข้ามเครื่องมือต่างๆ นั่นเป็นเวลาจำนวนมากที่ใช้ไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น!
ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเป็นแอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน รวบรวมการจัดการโครงการ การแบ่งปันความรู้ และการสื่อสารไว้ในที่เดียว พร้อมเสริมประสิทธิภาพด้วย AI
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเวลาจำนวนมากที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู การค้นหา และการตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱
หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณก็จะมีแล้ว: ลองใช้ ClickUp!
ClickUp ช่วยให้คุณแมปโครงสร้างทีมปัจจุบันขององค์กรของคุณด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่น
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้าและให้ความชัดเจนในระยะยาว:
- สร้างมุมมองรายการแบบง่ายใน ClickUpพร้อมบทบาทของพนักงาน (เช่น นักพัฒนา, นักออกแบบ, ผู้ทดสอบ) และระดับการจัดการ(เช่น ผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล, ผู้จัดการระดับกลาง, ผู้บริหารระดับสูง)
- ระบุบทบาทการจัดการที่เฉพาะเจาะจง (เช่น ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าแผนก)
- กำหนดความสัมพันธ์ในการรายงานและการเชื่อมต่อแนวนอนด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- พูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าแผนก และผู้จัดการ—เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลจากพนักงานและข้อเสนอแนะจากผู้นำ คุณยังสามารถสำรวจClickUp Docsเพื่อบันทึกและแบ่งปันผลการค้นพบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณจับรายละเอียดทุกอย่างได้อย่างครบถ้วนและแปลงบันทึกให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ง่าย
เมื่อคุณได้รับข้อมูลนี้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะบันทึกข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้โดยใช้หนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดในตลาด
ClickUp Whiteboardsคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการสร้างแผนผังองค์กร นี่คือวิธีที่พวกมันทำให้กระบวนการนี้สนุก ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นด้วยกระดานไวท์บอร์ด ClickUp ที่ว่างเปล่า แล้วร่างแผนผังองค์กรของคุณโดยใช้รูปร่างและเส้นเชื่อมต่อ ลากและวางบทบาทต่าง ๆ ลงในตำแหน่งที่ต้องการ พร้อมปรับลำดับชั้นได้ง่ายเมื่อทีมมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มรายละเอียด เช่น ชื่อ ความรับผิดชอบ และลิงก์เพื่อเสริมบริบท จัดกลุ่มทีมด้วยสีเพื่อแยกประเภท และทำงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการรายงานข้ามสายงาน อัปเดตข้อมูลได้อย่างราบรื่น
คุณยังสามารถฝังเอกสารของพนักงานเพื่อความชัดเจนได้อีกด้วย เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แชร์หรือส่งออกเพื่อรักษาความสอดคล้องของทุกคน! ทำอย่างไร? ชมวิดีโออธิบายนี้สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน!
ในทำนองเดียวกันClickUp Mind Mapsช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างและปรับปรุงแผนผังองค์กรของคุณด้วยรูปแบบการแตกแขนงที่มีความยืดหยุ่น เริ่มต้นด้วยโหนดกลางสำหรับบริษัทหรือแผนกของคุณ จากนั้นเพิ่มแขนงสำหรับทีม บทบาท และสายการรายงาน ลากและจัดเรียงโหนดได้อย่างง่ายดายเมื่อบทบาทมีการเปลี่ยนแปลง
ต้องการอัปเดตบทบาทใช่ไหม? การแก้ไขอย่างรวดเร็วคือทั้งหมดที่ต้องการ และทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ กำลังเตรียมการประชุมอยู่หรือเปล่า? โหมดดูแบบส่วนตัวช่วยให้คุณปรับแต่งแผนภูมิได้ด้วยตัวเองก่อนแชร์กับทีม
ยิ่งไปกว่านั้นแม่แบบแผนผังองค์กรของ ClickUpยังช่วยขจัดความจำเป็นในการเริ่มต้นจากศูนย์
ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจสตาร์ทอัพหรือปรับโครงสร้างองค์กร เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกสายงานรายงานและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานชัดเจนอย่างไม่มีข้อสงสัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้าง, มองเห็นภาพ, และร่วมมือกัน สร้างคำตอบเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน, บทบาท, งาน, เอกสาร, และอื่น ๆ ของคุณในเวลาจริงด้วยClickUp Brain ทำให้ง่ายต่อการรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไร
- แชร์และทำงานร่วมกันในบันทึก แผนงาน และการอัปเดตต่างๆ ด้วยClickUp Chat
- สร้างและเข้าถึงแผนผังองค์กรของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ ClickUp—เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือผู้จัดการที่ต้องเดินทาง
- ลืมการสลับแท็บไปมา! ด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Zapier และ Integromat, ClickUp รวมเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน
- เลือกจากคลังแม่แบบสำเร็จรูปที่กำลังเพิ่มขึ้น เช่น แม่แบบแผนผังองค์กร หรือออกแบบใหม่ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายของแผนผังองค์กรอาจทำให้ผู้สร้างแผนผังองค์กรมือใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
☕ รีวิวจากผู้ใช้:รีวิว G2 นี้เน้นย้ำถึงความหลากหลายของClickUp ในการจัดการงานทั้งส่วนตัวและธุรกิจ โดยชื่นชมแดชบอร์ด การจัดการเอกสาร และฟีเจอร์ไวท์บอร์ดที่ช่วยให้การวางแผนและการกำหนดวิสัยทัศน์เป็นไปอย่างราบรื่น
อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนผังองค์กรฟรีใน PPT, Word และ ClickUp
2. Lucidchart (ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังที่มีความคล่องตัวและชาญฉลาด)
ลองจินตนาการถึงทีมของคุณที่เติบโตอย่างรวดเร็วจนแผนผังองค์กรตามไม่ทัน คุณต้องวาดกล่องใหม่และเชื่อมโยงชื่อใหม่ทุกสัปดาห์—มันมากพอที่จะทำให้ใครก็ตามเสียสติได้
Lucidchart แก้ไขปัญหาปวดหัวนี้โดยการเชื่อมโยงแผนผังองค์กรของคุณโดยตรงกับแหล่งข้อมูลสด ทำให้การอัปเดตเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
ทีมงานที่ Amazon และ GE ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในแผนภูมิเดียวที่มีความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- อัปเดตแผนผังองค์กรและแผนภาพโดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูล เช่น Google Sheets เพื่อลดการทำงานซ้ำที่ต้องทำด้วยตนเอง
- แก้ไขแผนผังเดียวกันพร้อมกันกับเพื่อนร่วมงาน พร้อมแสดงความคิดเห็นและประวัติเวอร์ชัน เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- สร้างแผนภูมิอย่างมืออาชีพได้เร็วขึ้นด้วยคำแนะนำที่ช่วยโดย AI การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และตัวเชื่อมต่อแบบไดนามิก
- เข้าถึงเทมเพลตพรีเมียมและไลบรารีรูปร่างสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่แผนผังองค์กรไปจนถึงแผนภาพทางเทคนิค
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- จำกัดจำนวนรูปร่างได้ 60 รูปร่างต่อเอกสาร และเอกสารที่สามารถแก้ไขได้เพียง 3 ฉบับในแผนฟรี
- การเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์และการผสานระบบขั้นสูงมีให้บริการเฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น
- จำเป็นต้องใช้แผนองค์กรเพื่อเข้าถึงแอปมือถือและเดสก์ท็อป
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- รายบุคคล: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (6,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,100+ รีวิว)
☕ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้บน Capterraให้ความสำคัญกับการเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์ของ Lucidchart, การผสานรวมกับ Google Drive ที่ราบรื่น, และคลังแม่แบบที่หลากหลายซึ่งช่วยให้การสร้างแผนภาพกระบวนการง่ายขึ้น
3. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการสร้างแผนผังอย่างราบรื่น)
ลองนึกภาพนี้: ทีมของคุณกำลังระดมความคิด จัดการโครงการ และวางแผนกลยุทธ์—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ และหลงลืมไอเดียไป
Creately ขจัดความวุ่นวายนี้ด้วยผืนผ้าใบภาพอัจฉริยะที่รวมศูนย์งาน แผนผัง และการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว
ด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบและฟีเจอร์สร้างแผนผังด้วย AI Creately ช่วยให้การสร้างแผนผังองค์กร แผนผังขั้นตอน และแผนงานโครงการเป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างแผนภาพด้วยคำสั่งและค้นพบข้อมูลเชิงลึก
- ใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแก้ไขหลายผู้ใช้และประวัติเวอร์ชันเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างไร้รอยต่อ
- ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดเทมเพลตที่ครอบคลุมซึ่งมีตัวเลือกมากกว่า 1,000 แบบที่ออกแบบโดยมืออาชีพสำหรับแผนผังองค์กร แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ
- เพลิดเพลินกับการซิงค์ข้อมูลแบบสองทางด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Sheets และ Excel เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตมีความสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Creately
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัด ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับทีมที่มีความต้องการซับซ้อน
- อาจเกิดการล่าช้าหรือข้อผิดพลาดเมื่อจัดการกับแผนผังขนาดใหญ่หรือข้อมูลที่มากเกินไป
- อินเทอร์เฟซบนมือถือได้รับการปรับให้เหมาะสมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
🧠 คุณรู้หรือไม่: แผนผังองค์กรฉบับแรกถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1854 โดย แดเนียล แมคคัลลัม วิศวกรชาวสก็อตติช-อเมริกัน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและชี้แจงเส้นทางการบังคับบัญชาภายในบริษัทรถไฟนิวยอร์กและอีรี เครื่องมือที่ปฏิวัติวงการนี้ได้กลายเป็นต้นแบบสำหรับการจัดการองค์กรสมัยใหม่
ราคาของ Creately
- ส่วนบุคคล: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $89/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
☕ รีวิวจากผู้ใช้:รีวิว G2นี้เน้นย้ำว่า Creately ช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่ายและคุ้มค่า พร้อมฟีเจอร์เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
4. Pingboard (เหมาะที่สุดสำหรับโปรไฟล์พนักงานที่ละเอียดและการเชื่อมต่อภายในองค์กร)
Pingboard จัดการกับความท้าทายหลักในการจดจำว่าใครเป็นใครในบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานในตัว
นอกเหนือจากการเพียงแค่แสดงสายการรายงานแล้ว Pingboard ยังเปลี่ยนแผนผังองค์กรให้กลายเป็นศูนย์กลางแบบโต้ตอบด้วยการผสานรวมโปรไฟล์พนักงานอย่างละเอียด โปรไฟล์เหล่านี้จะแสดงวันครบรอบการทำงาน ประวัติโดยย่อ และแม้แต่เหตุการณ์สำคัญต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Pingboard
- สร้างและอัปเดตแผนผังองค์กรโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
- รวมประวัติส่วนตัว รายละเอียดการติดต่อ วันครบรอบการทำงาน และข้อมูลเพิ่มเติมในโปรไฟล์พนักงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมให้ดียิ่งขึ้น
- สร้างภาพโครงสร้างข้ามสายงานด้วยมุมมอง Teams Matrix ช่วยให้วางแผนและคาดการณ์ทรัพยากรได้ง่ายขึ้น
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace, Slack และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Pingboard
- ไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป และมีคุณสมบัติที่ลดลงในเวอร์ชันมือถือ
- การอัปเดตอัตโนมัติอาจเกิดความล่าช้า โดยการเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาหลายวันกว่าจะแสดงผล
- ราคาที่สูงขึ้นโดยไม่มีแผนฟรี ทำให้การเข้าถึงจำกัดสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Pingboard
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Pingboard
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (590+ รีวิว)
☕ รีวิวจากผู้ใช้:รีวิวจาก GetApp แบ่งปันว่าPingboard ได้เปลี่ยนการควบรวมกิจการที่ยุ่งยากให้กลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นขึ้นได้อย่างไร ด้วยการวางแผนโครงสร้างทีมอย่างชัดเจนและให้การเข้าถึงโปรไฟล์พนักงานได้ทันที ทำให้ทุกอย่างดูโปร่งใสมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: การเชี่ยวชาญโครงสร้างองค์กร: ความหมาย ประเภท และตัวอย่าง
5. Microsoft Visio (เหมาะที่สุดสำหรับแผนภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและผู้ใช้ระดับองค์กร)
เคยลองอัปเดตแผนผังที่ซับซ้อนแล้วพบว่ามันล้าสมัยทันทีที่กดบันทึกไหม?
Microsoft Visio แก้ไขปัญหานี้โดยการเชื่อมต่อแผนผังกับแหล่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น Excel และ Microsoft 365 ทำให้ภาพที่แสดงมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Microsoft, Visio ช่วยให้การสร้างแผนภาพมืออาชีพง่ายขึ้น เช่น แผนผังองค์กร, แผนผังกระบวนการ, และแผนที่เครือข่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visio
- สร้างแผนผังองค์กรโดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูล เช่น Excel หรือ Exchange
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Microsoft 365 เช่น Teams, Power BI และ OneDrive
- ใช้ห้องสมุดที่ครอบคลุมของเทมเพลตและรูปร่างสำหรับแผนผังการทำงาน, แผนผังองค์กร, และแผนภาพทางเทคนิค
- เข้าถึงคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร รวมถึงการจัดการสิทธิ์ข้อมูล (IRM) เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Microsoft Visio
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือของ Microsoft
- การกำหนดราคาแบบสมัครสมาชิกอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้ที่ไม่บ่อยนัก
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดบนแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ Windows
ราคาของ Microsoft Visio
- แผน 1: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน 2: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Microsoft Visio
- G2: 4. 2/5 (660+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,270 รายการ)
☕ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้รีวิว G2 ให้ความสำคัญกับ Visio ในด้านความสามารถในการสร้างแผนภาพและผังงานที่ละเอียด การผสานการทำงานกับ Office 365 อย่างไร้รอยต่อ และฟีเจอร์การเชื่อมโยงข้อมูล แม้ว่าจะมีการระบุถึงความล่าช้าในการทำงานร่วมกันบ้าง
อ่านเพิ่มเติม: 4 ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ (+ ประโยชน์และแม่แบบ)
6. SmartDraw (เหมาะที่สุดสำหรับภาพมืออาชีพในงบประมาณที่จำกัด)
กำลังประสบปัญหาเรื่องค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สร้างแผนผังขั้นสูงที่มีราคาแพงอยู่หรือไม่? SmartDraw คือทางเลือกที่คุ้มค่ากว่า ด้วยคุณสมบัติสำคัญที่คล้ายคลึงกับเครื่องมือระดับพรีเมียมสำหรับการสร้างภาพประกอบมืออาชีพ
มันรวมการสร้างแผนภาพ, การเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด, และการผสานข้อมูลเข้าไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างแปลนพื้น แผนผังองค์กร หรือแผนผังกระบวนการ SmartDraw ก็ช่วยให้ขั้นตอนง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและระบบอัตโนมัติ
🧠 คุณรู้หรือไม่: สตาร์ทอัพมีโอกาสล้มเหลวสูงที่สุดเมื่อมีพนักงานระหว่าง 11–50 คน โดยมักเกิดจากปัญหาในการขยายธุรกิจ การบริหารทรัพยากร และการรักษาวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันในช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- ปรับรูปแบบและเลย์เอาต์โดยอัตโนมัติเพื่อให้แผนภูมิดูเป็นมืออาชีพ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace, AWS, Jira และ Microsoft 365
- รับแม่แบบนับพันสำหรับแผนภาพประเภทต่างๆ ตั้งแต่แผนผังงานไปจนถึงแผนผังพื้นที่
- รับใบอนุญาตครอบคลุมทั้งเว็บไซต์ ทำให้มีราคาที่เหมาะสมสำหรับทีมขนาดใหญ่และองค์กร
- เข้าถึงเครื่องมือได้ทุกที่ พร้อมใช้งานอย่างไร้รอยต่อทั้งบนเดสก์ท็อปและคลาวด์
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันขั้นสูงที่พบในคู่แข่งอย่าง Lucidchart
- มีรายงานปัญหาความเสถียรเป็นครั้งคราวกับแผนผังขนาดใหญ่และซับซ้อน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการออกแบบที่ซับซ้อน
ราคาของ SmartDraw
- รายบุคคล: $9.95/เดือน
- ทีม: $8. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ใบอนุญาตใช้งานแบบไซต์: $5/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
☕ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้รีวิวจาก GetAppชื่นชมการจัดวางที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดีของ SmartDraw สำหรับการสร้างแผนผังและไดอะแกรม พร้อมทั้งแสดงความกระตือรือร้นที่จะสำรวจฟีเจอร์เพิ่มเติม
7. Organimi (เหมาะที่สุดสำหรับแผนผังองค์กรที่มีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้)
หากทีมของคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิที่คงที่หรือการอัปเดตด้วยตนเองที่ใช้เวลานาน Organimi สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยระบบอัตโนมัติและความยืดหยุ่น
ซอฟต์แวร์แผนผังองค์กรนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่ายในการสร้างแผนผังและไดเรกทอรีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่สามารถปรับแต่งได้
คุณอาจกำลังกำหนดบทบาท,ปรับโครงสร้างองค์กร, จัดการความสัมพันธ์ทางการขาย, หรือวางแผนการเติบโต—ไม่ว่าคุณจะทำอะไร, อินเตอร์เฟซแบบลากและวางและคุณสมบัติอัจฉริยะของ Organimi ทำให้การมองเห็นและรักษาโครงสร้างขององค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Organimi
- นำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น Excel และระบบ HR โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างแผนภูมิ
- ปรับแต่งฟิลด์, แบรนด์, และธีมเพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ที่เหมาะกับคุณ
- เข้าถึงแผนภูมิเมทริกซ์และโครงสร้างการกำกับดูแลสำหรับองค์กรที่ซับซ้อน
- เปิดใช้งานการแชร์อย่างไร้รอยต่อผ่านลิงก์ การฝัง หรือรูปแบบที่สามารถพิมพ์ได้
- ใช้บอร์ดรูปภาพและไดเรกทอรีเพื่อเชื่อมต่อสมาชิกในทีมด้วยภาพ
ข้อจำกัดของ Organimi
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการสร้างโครงสร้างหลายระดับหรือการปรับแต่งขั้นสูงเป็นเรื่องท้าทาย
- การตั้งค่าการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกอาจต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
ราคาของ Organimi
- พื้นฐาน: $11/เดือน
- พรีเมียม: $22/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Organimi
- G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
☕ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้ Reddit คนนี้ชื่นชม Organimiในเรื่องการใช้งานที่ง่าย การสนับสนุนลูกค้าที่รวดเร็ว และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย โดยเน้นย้ำถึงการนำเข้าข้อมูล CSV ได้อย่างราบรื่นสำหรับการสร้างแผนผังองค์กร และแผนการอัปเกรดที่มีราคาเหมาะสม
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกฎบัตรทีม? พร้อมเทมเพลตกฎบัตรทีมฟรี
8. OrgChart (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานระบบ HR ขั้นสูงและการวางแผนกำลังคน)
การบริหารจัดการองค์กรที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจทำให้รู้สึกเหมือนมีงานมากเกินไปที่ต้องรับผิดชอบในเวลาเดียวกัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้นำที่ต้องการทำให้แผนผังองค์กรง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเหนื่อยสามารถสำรวจ OrgChart ได้
ด้วยความสามารถในการซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับระบบ HR กว่า 50 ระบบ และทำงานอัตโนมัติในกระบวนการที่ซับซ้อน OrgChart ช่วยลดความยุ่งยากในการวางแผนกำลังคน ให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นการสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OrgChart
- สร้างแผนผังองค์กรโดยอัตโนมัติด้วยการผสานระบบ HRIS เช่น Workday และ ADP
- เข้าถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเองสำหรับจำนวนพนักงาน, เงินเดือน, และข้อมูลเชิงลึกในการรายงาน
- จำลองการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและสร้างแบบจำลองโครงสร้างหลังการควบรวมกิจการ
- รับตัวเลือกการส่งออกที่ปรับแต่งได้ รวมถึงการฝังใน PDF และ SharePoint
- เปิดใช้งานการแชร์และการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยด้วยระบบควบคุมขั้นสูง
ข้อจำกัดของ OrgChart
- การจัดรูปแบบและการปรับแต่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- คุณสมบัติขั้นสูงถูกปิดกั้นไว้เบื้องหลังแผนระดับสูงกว่า
ราคาของ OrgChart
- พรีเมียม: $99/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $142/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ OrgChart
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
☕ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้ OrgChart ชื่นชมความง่ายในการใช้งาน ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง และแหล่งข้อมูลสนับสนุนที่เป็นประโยชน์สำหรับการตั้งค่าฟีเจอร์ขั้นสูง การอัปเดตแผนภูมิ และการแชร์ข้อมูลได้อย่างราบรื่น
9. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการทำงานเป็นทีมเชิงสร้างสรรค์)
หากคุณเคยประสบปัญหาในการรวมทีมให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ Miro สามารถช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
ในฐานะแพลตฟอร์มการร่วมมือทางภาพที่หลากหลาย มันโดดเด่นในการช่วยทีมคิดค้น, วางแผนกลยุทธ์, และดำเนินการตามแผนอย่างราบรื่น—ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบ UX ที่กำลังวางแผนการทำงาน, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง, หรือโค้ช Agile ที่กำลังดำเนินการสปรินต์
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- เครื่องมือลากและวางเพื่อสร้างแผนผังองค์กร แผนผังความคิด และโครงร่างเว็บไซต์
- ใช้เทมเพลตแบบโต้ตอบสำหรับการระดมความคิด, กระบวนการทำงานแบบคล่องตัว, และการวางแผนกลยุทธ์
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นและการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น
- เพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การโทรสด วิดีโอแนะนำการใช้งาน และการโหวตด้วยจุด
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 160 รายการ รวมถึง Google, Microsoft และ Slack
ข้อจำกัดของ Miro
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์มีจำกัด ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
- ข้อจำกัดของแพ็กเกจฟรีอาจจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูง
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7 (7,389+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (1,606+ รีวิว)
☕ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้ Miro บน G2ชื่นชมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เทมเพลตที่หลากหลาย และการเชื่อมต่อกับ Jira อย่างไร้รอยต่อ โดยเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การระดมความคิด และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นกับลูกค้าและทีมงาน
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างและปรับแต่งโครงสร้างองค์กร
10. Sift (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างไดเรกทอรีพนักงานที่มีรายละเอียดครบถ้วนและแผนผังองค์กรที่เข้าใจง่าย)
Sift ช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างแผนผังองค์กรโดยเน้นที่ความง่ายในการใช้งานและการเชื่อมต่อระหว่างพนักงาน
รู้จักกันในนาม "ไดเรกทอรีบุคคล" Sift สร้างโปรไฟล์และแผนผังองค์กรโดยอัตโนมัติจากข้อมูล HR และ IT ที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความเรียบง่าย
คัดสรรคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างแผนผังองค์กรโดยอัตโนมัติที่ซิงค์กับระบบ HR และ IT
- ปรับแต่งโปรไฟล์พนักงานด้วยรายละเอียดที่ครบถ้วน เช่น ทักษะ การศึกษา และความสนใจ
- ใช้ฟังก์ชันการค้นหาอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาพนักงานตามชื่อ, ตำแหน่ง, หรือแผนก
- เข้าถึงแอปพลิเคชันมือถือที่ได้รับการรับรองสำหรับ iOS และ Android และการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Teams
- ปรับแต่งเครื่องมือด้วยสีและโลโก้ของแบรนด์
กรองข้อจำกัด
- มีคุณสมบัติขั้นสูงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- การอัปเดตที่ช้าลง ตามที่ผู้ใช้บางรายรายงาน
- ไม่มีแผนฟรี; ราคาอาจสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
การกำหนดราคาแบบคัดสรร
- เริ่มต้น: $200/เดือน
- ข้อดี: $300/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
กรองคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8 (430+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
☕ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้ Sift ชื่นชมอินเทอร์เฟซที่รวดเร็วและให้ข้อมูลครบถ้วน การผสานรวมที่ราบรื่น และฟังก์ชันการค้นหาที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจลำดับชั้นของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นี่คือเครื่องมือซอฟต์แวร์แผนผังองค์กรเพิ่มเติมที่ควรพิจารณาสำหรับความต้องการเฉพาะทาง:
- ChartHop: ผสานแผนผังองค์กรเข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร นำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การคาดการณ์จำนวนพนักงาน การติดตามความหลากหลายและความเท่าเทียม (DEI) และแดชบอร์ดรายงานที่ปรับแต่งได้
- TeamOrgChart: สร้างแผนผังองค์กรแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่ผสานรวมกับ Microsoft 365
- Freshteam: สร้างแผนผังองค์กรจากข้อมูลพนักงาน, รวมถึงระบบติดตามผู้สมัครงาน และนำเสนอเครื่องมือสำหรับการปฐมนิเทศและการจัดการเวลาหยุดงาน
เปลี่ยนองค์กรของคุณจากความวุ่นวายสู่ความเป็นระเบียบด้วย ClickUp
การสร้างและรักษาแผนผังองค์กรไม่ควรรู้สึกเหมือนการแก้ปริศนาที่ขาดชิ้นส่วนไป ไม่ว่าทีมของคุณจะกำลังเติบโต ปรับโครงสร้าง หรือเพียงแค่ต้องการความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบ ClickUp มอบเครื่องมือให้คุณจัดการได้อย่างราบรื่น ด้วยกระดานไวท์บอร์ดและเทมเพลตแผนผังองค์กร คุณสามารถวางแผนโครงสร้างทีมของคุณได้อย่างชัดเจน ปรับลำดับชั้นได้ง่าย และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์—ทั้งหมดในที่เดียว
ไม่มีสเปรดชีตที่ล้าสมัยหรือแผนผังที่ยุ่งเหยิงอีกต่อไป ฟังก์ชันลากและวางของ ClickUp ช่วยให้คุณปรับปรุงแผนผังองค์กรของคุณได้ตามการเติบโตของทีม ในขณะที่การผสานรวมกว่า 1,000 รายการและการเข้าถึงผ่านมือถือช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ตาม
ไม่แปลกใจเลยที่มากกว่า 3 ล้านทีมไว้วางใจให้ ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น!
พร้อมที่จะเลิกเล่นเกม "ใครเป็นใคร?" แล้วหรือยัง?สร้างบัญชีบน ClickUpวันนี้และบอกลาการคาดเดาไปได้เลย