10 ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

เราเข้าใจดีว่าจักรวาลดิจิทัลที่กว้างใหญ่อาจรู้สึกเหมือนเขาวงกตในบางครั้ง แต่เมื่อถึงเวลาวางกลยุทธ์หรือวางแผนโครงการใหญ่ครั้งต่อไป คุณไม่ควรต้องต่อสู้กับเครื่องมือที่ไม่เข้ากันหรืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานยาก
ลองจินตนาการถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่รู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายของความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมของคุณ เครื่องมือที่สะท้อนการออกแบบที่ใช้งานง่ายและความเป็นมิตรกับผู้ใช้ที่ผู้ใช้ Mac ชื่นชอบ แล้วถ้าเราบอกคุณว่าเราพบไม่ใช่แค่หนึ่ง แต่เป็น 10 ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดสำหรับ Mac? ไม่ว่าคุณจะเป็นนักคิดเดี่ยวที่ต้องการร่างโครงเรื่องนิยายหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีพลวัตในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน เรามีบางสิ่งสำหรับคุณ
และสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? เรามีทั้งซอฟต์แวร์แผนผังความคิดฟรีและตัวเลือกแบบเสียเงินเพื่อตอบสนองทุกงบประมาณ ดังนั้น มาเริ่มกันเลยและสำรวจซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดในปี 2025
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนผังความคิดสำหรับ Mac?
มันไม่ใช่แค่คุณสมบัติที่ดูดีเท่านั้น มาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดดีที่สุดอย่างแท้จริง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ของคุณควรใช้งานง่ายและไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการเริ่มต้นสร้างแผนผังความคิด
- ความเข้ากันได้กับ Mac: ไม่ใช่แค่ความเข้ากันได้เท่านั้น แต่ควรมองหาซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดซึ่งสอดคล้องกับดีไซน์ที่เรียบหรูและการใช้งานที่ง่ายดายของ Mac
- ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: มองหาแอปแผนผังความคิดที่สามารถให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วม แก้ไข และแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ได้
- ความหลากหลาย: ไม่ว่าจะเป็นการสลับระหว่างแผนที่ภาพและรายการ หรือผสานรวมกับแอปอื่น ๆ มันควรปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ
- ความคุ้มค่า: ทางเลือกของคุณควรให้คุณค่า พร้อมด้วยคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงโดยไม่มีการประนีประนอม
10 อันดับซอฟต์แวร์แอปแผนผังความคิดที่ดีที่สุดในปี 2025
ตกลง เราได้วางรากฐานไว้แล้ว คุณทราบแล้วว่าควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนผังความคิดระดับแนวหน้า และพร้อมที่จะสร้างแผนผังความคิดได้ไม่จำกัดแล้ว
จากนักคิดเดี่ยวสู่ทีมที่คึกคัก จากนักสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครสู่ผู้วางแผนกลยุทธ์ นี่คือรายการเครื่องมือแผนผังความคิดที่เราคัดสรรมาอย่างดีสำหรับ Mac ของคุณโดยเฉพาะ เริ่มการสำรวจกันเถอะ!
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีแอปบนเว็บ มือถือ และเดสก์ท็อป ออกแบบมาเพื่อรวมงานทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว
มากกว่าแค่เครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังClickUp Mind Mapsคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักคิด นักวางแผน และนักนวัตกรรม ด้วยฟังก์ชันการลากและวางที่ง่ายดาย การสร้างแผนผังความคิดจึงรู้สึกเหมือนการวาดภาพบนผืนผ้าใบเปล่า คุณสามารถสร้างงานย่อย งานที่เกี่ยวข้อง และลำดับความสำคัญได้อย่างราบรื่น เปลี่ยนแนวคิดหลักให้กลายเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้จริง
แต่บางทีสิ่งที่โดดเด่นที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ก็คือความมุ่งมั่นของ ClickUp ในการมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นอย่างไร้รอยต่อ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแผนผังความคิดด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการระดมสมองของคุณ (ลองดูClickUp Blank Mind Map Whiteboardเพื่อเริ่มต้น)
- สื่อสารกับทีมของคุณผ่านมุมมองแชทในแอป และมีการหารือภายในงาน
- งานและงานย่อยที่ปรับแต่งได้พร้อมระบบอัตโนมัติ
- ClickUp Brainเพื่อสรุปความคิดเห็น ร่างเนื้อหา และสร้างรายการดำเนินการ
- การบันทึกหน้าจอที่สามารถแชร์ได้และแปลงเป็นงานโดยตรง
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ มากกว่า1,000 รายการรวมถึง Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office และอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้อาจมีความชันสูงเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มาก
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Visio
ก้าวเข้าสู่โลกของ Visio เครื่องมือทรงพลังของ Microsoft 365 สำหรับการสร้างแผนภาพและกราฟิกเวกเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพในวงการไอทีและธุรกิจ ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดของ Visio ช่วยให้สามารถแสดงรายละเอียดที่ซับซ้อนและสร้างแบบจำลองขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ใช้ Mac ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ผสานแผนภาพรายละเอียดกับแผนผังความคิดจะพบว่าฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของ Visio เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ ดื่มด่ำไปกับมัน และปล่อยให้ความคิดของคุณกลายเป็นจริง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visio
- นำเสนอสัญลักษณ์หลากหลายประเภทสำหรับความต้องการในการสร้างแผนผังที่หลากหลาย
- ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายมากมาย
- มีแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมายที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและการเรียนรู้
ข้อจำกัดของ Visio
- การจัดรูปแบบกลายเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ทำให้ยากต่อการดูทั้งหมด
- มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ น้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกของ Visioและเครื่องมือแผนผังความคิดอื่น ๆ
ราคาของ Visio
- Visio Plan 1: 5 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Visio Plan 2: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- การซื้อครั้งเดียวมาตรฐาน: $309. 99
- ซื้อครั้งเดียวสำหรับมืออาชีพ: $579. 99
คะแนนและรีวิวของ Visio
- G2: 4. 2/5 (450 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
3. MindManager
ยินดีต้อนรับสู่ MindManager ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดออนไลน์ที่การจัดการความคิดของคุณกลายเป็นศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับความนิยมจากนักกลยุทธ์และผู้วางแผน เครื่องมือแผนผังความคิดนี้นำความชัดเจนมาสู่แนวคิดที่ซับซ้อน
ไม่ว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาที่กำลังวางแผนเส้นทางให้กับลูกค้า หรือเป็นนักเรียนที่กำลังแยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อน MindManager สำหรับ Mac มอบพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาสำหรับการคิด วางแผน และสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindManager
- ความยืดหยุ่นในการเริ่มต้นจากศูนย์หรือใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแผนผังความคิดกว่า 25 แบบ
- แผนภูมิแกนต์สำหรับแสดงไทม์ไลน์ของโครงการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านส่วนเสริม MAP 3 เช่น การคำนวณเชิงพีชคณิต
- การแก้ไขร่วมและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ความหลากหลายในการใช้แผนผังองค์กร แผนผังขั้นตอน และแผนผังแนวคิด
ข้อจำกัดของ MindManager
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้ ต่างจากซอฟต์แวร์แผนผังความคิดอื่น ๆ
- แม้ว่าจะมีคุณสมบัติของแผนภูมิแกนต์ แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง
- การจำกัดการเลือกภาพและไอคอน
ราคาของ MindManager
- สิ่งจำเป็น: $99/ปี
- มืออาชีพ: $169/ปี
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
การให้คะแนนและรีวิว MindManager
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. มิโร
สวัสดี Miro, กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่สนับสนุนการระดมความคิดร่วมกัน. ทีม—โดยเฉพาะทีมที่ทำงานทางไกล—จะชื่นชอบผืนผ้าใบที่ไม่มีขีดจำกัดที่ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดของ Miro มอบให้.
นักออกแบบ, นักพัฒนา, และผู้อำนวยความสะดวก จะพบว่าคุณสมบัติการแผนที่ความคิดแบบโต้ตอบและน่าสนใจของ Miro เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ, การประชุม, และการวางแผนสปรินต์
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล
- มอบประสบการณ์ที่เสริมสร้างและร่วมมือกัน
- กระดานไวท์บอร์ดไร้ขีดจำกัดช่วยส่งเสริมการระดมความคิดอย่างกว้างขวาง
- การผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Jira, Asana และ Slack
ข้อจำกัดของ Miro
ราคาของ Miro
- แผนฟรี
- แผนทีม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4.8/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
5. Creately
ดำดิ่งสู่ Creately ที่ซึ่งการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพพบกับการทำงานร่วมกัน Creately เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพในทุกภาคส่วนที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ใช้งานง่าย
ด้วยเทมเพลตและตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลาย ผู้ใช้ Mac สามารถเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่แผนผังความคิดที่สวยงามได้อย่างรวดเร็ว เป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเรียบง่ายควบคู่กับความลึกซึ้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ใช้งานง่ายพร้อมเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม
- การมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีส่งเสริมให้เกิดการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
- ชุดคุณสมบัติที่ครบครันแม้ในเวอร์ชันฟรี
- ความสามารถในการเชื่อมโยงไฟล์, บันทึก, และข้อมูลอื่น ๆ กับองค์ประกอบทางภาพ
ข้อจำกัดของ Creately
- ผู้ใช้บางรายอาจพบความล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่อใช้บางฟีเจอร์
- พบปัญหาการจัดรูปแบบข้อความ
- การจัดวางเลย์เอาต์ที่สมบูรณ์แบบบนแผนผังความคิดอาจเป็นเรื่องท้าทายตามความเห็นของผู้ใช้
ราคาของ Creately
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $89/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (825+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
6. Lucidspark
ค้นพบ Lucidsparkกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่เพิ่มประกายให้กับเซสชันระดมความคิดของคุณ สตาร์ทอัพและทีมสร้างสรรค์จะชื่นชอบการไหลลื่นของไอเดียในซอฟต์แวร์แผนผังความคิดนี้โดยเฉพาะ
ผู้ใช้ Mac สามารถร่วมมือกันวาดภาพ สเก็ตช์ และวางแผนแนวคิดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการประชุมที่ต้องการการทำงานร่วมกันของทีมและสร้างสรรค์ไอเดียอย่างฉับพลัน
คุณสมบัติเด่นของ LucidSpark
- บอร์ดแยกสัญญาณเฉพาะสำหรับการคิดที่หลากหลาย
- ตัวจับเวลาในตัวสำหรับเซสชันที่มีระยะเวลาจำกัด
- รวมความสนใจไว้ที่จุดเดียวด้วยฟีเจอร์โฟกัส
- จัดกลุ่มความคิดเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ LucidSpark
- ผู้ใช้รายงานว่าเทมเพลตบางแบบอาจใช้งานได้ยาก
- คุณสมบัติที่จำกัดบนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ LucidSpark
- ฟรี
- บุคคล: เริ่มต้นที่ $7.95/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว LucidSpark
- G2: 4. 5/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
7. อาโยอา
แนะนำ Ayoa ที่ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และนักนวัตกรรม Ayoa นำเสนอวิธีการสร้างแผนผังความคิดบน Mac ที่สดใสและมีสีสัน
หากคุณเป็นคนที่ชอบเติมสีสันให้กับความคิดขณะวางแผน ไอโยอา อินเตอร์เฟซที่สดใสจะเป็นผืนผ้าใบที่น่ารื่นรมย์สำหรับอัจฉริยภาพสร้างสรรค์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Ayoa
- กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือสำหรับการระดมความคิดร่วมกับสมาชิกในทีมหรือเพื่อนร่วมงาน
- ฟังก์ชันการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแชท
- มุมมองหลายแบบสำหรับงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Ayoa
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกสำหรับผู้ใช้บางคน
- ผู้ใช้รายงานว่าการทำแผนที่ความคิดอาจทำงานช้า และมีการปิดโปรแกรมอย่างกะทันหันเป็นครั้งคราว
ราคาของ Ayoa
- แผนผังความคิด: เริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้ ต่อเดือน
- งาน: เริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- อัลติเมท: เริ่มต้นที่ $13 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Ayoa
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
8. แปลกประหลาด
โอบรับเสน่ห์ของ Whimsical เครื่องมือที่สมชื่ออย่างแท้จริง นักออกแบบและนักคิดเชิงภาพจะรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานง่าย
สำหรับผู้ใช้ Mac ที่ต้องการผสมผสานระหว่างไวร์เฟรม แผนผังงาน และแผนผังความคิด Whimsical สัญญาว่าจะมอบประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่แสนจะน่ารัก
- มีไอคอนสำเร็จรูปมากมายเพื่อเสริมสร้างภาพแผนผังให้สวยงามยิ่งขึ้น
- ช่วยให้การสร้างแบบร่างง่ายขึ้นสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
- แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการระดมความคิด, แผนผังงาน, และแบบร่าง
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้ช่วยเร่งกระบวนการสร้าง
ข้อจำกัดที่แสนจะพิลึกพิลั่น
- ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดนี้ขาดฟังก์ชันการจัดการโครงการ
- ไม่สามารถสร้างสีที่กำหนดเองได้
ราคาที่แปลกประหลาด
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อเดือนต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: $20/เดือน ต่อบรรณาธิการ
การให้คะแนนและรีวิวที่แปลกประหลาด
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (50 รีวิว)
โบนัส: ตรวจสอบการเปรียบเทียบ Miro กับ Whimsical ของเรา.
9. Cacoo
ก้าวเข้าสู่โลกของ Cacoo ที่ซึ่งการสร้างแผนภาพเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ ทีมที่ทำงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบระบบจะพบว่าคุณสมบัติการทำแผนผังความคิดของ Cacoo มีประโยชน์อย่างยิ่ง
ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และชุดเครื่องมือสร้างแผนภาพ ผู้ใช้ Mac สามารถร่วมสร้าง ดำเนินการซ้ำ และแสดงภาพระบบที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Cacoo
- รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์โดยผู้ใช้หลายคนภายในแผนผังเดียวกัน
- วิดีโอและแชทแบบบูรณาการเพื่อการร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างทีม
- มากกว่า 100 แบบและรูปทรงสำหรับความต้องการที่หลากหลาย
- คุณสมบัติแผนภูมิแบบไดนามิกสำหรับการสร้างแผนภูมิแบบอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์แผนผังความคิดฟรี
ข้อจำกัดของ Cacoo
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานในตัว
- การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจำเป็นต้องใช้แผนแบบเสียค่าใช้จ่าย
ราคาของ Cacoo
- ฟรี
- ข้อดี: $6/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ทีม: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 1,000 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Cacoo
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
10. XMind
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด สำรวจ XMind ผู้เชี่ยวชาญในวงการแผนผังความคิดที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการ นักวิจัย และนักคิด XMind นำเสนอชุดเครื่องมือที่ตอบสนองการวิเคราะห์เชิงลึกและกระบวนการคิดที่กว้างขวาง
ผู้ใช้ Mac จะชื่นชอบวิธีการจัดระเบียบแนวคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการและการศึกษาที่ต้องการความละเอียดลึกซึ้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ XMind
- ตัวเลือกการจัดโครงสร้างที่หลากหลายสำหรับแผนผังความคิด
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่รวดเร็วและตอบสนองทันที
- โหมดเซนพร้อมใช้งานสำหรับการทำแผนผังความคิดแบบไร้สิ่งรบกวน
- การระบายสีหลายสาขาเพื่อแยกแยะโหนด
ข้อจำกัดของ XMind
- ผู้ใช้รายงานว่าแผนผังความคิดขนาดใหญ่ อาจมีความล่าช้าในการโหลด
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีให้บริการต่างจากตัวเลือกอื่นๆ ของ XMind
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่มีความคล่องตัวหรือทีมสครัมเนื่องจากขาดเครื่องมือการจัดการโครงการ
ราคาของ XMind
- 5. 99 ดอลลาร์/เดือน
- 59.99 ดอลลาร์/ปี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ XMind
- G2: 4. 4/5 (45+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Xmind เหล่านี้!
ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่นในจักรวาลการทำแผนผังความคิดสำหรับผู้ใช้ Mac
ในยุคที่การร่วมมือคือสิ่งสำคัญที่สุด ClickUp โดดเด่นเป็นซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและทีม
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักคิดแบบภาพหรือผู้ชื่นชอบการจดรายการ ClickUp มีมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบเพื่อจัดการงานของคุณ เริ่มต้นด้วยแผนผังความคิดเพื่อระดมความคิด จากนั้นสร้างรายการโครงการและเอกสารเพื่อเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริง!