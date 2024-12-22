บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

22 ธันวาคม 2567

เราเข้าใจดีว่าจักรวาลดิจิทัลที่กว้างใหญ่อาจรู้สึกเหมือนเขาวงกตในบางครั้ง แต่เมื่อถึงเวลาวางกลยุทธ์หรือวางแผนโครงการใหญ่ครั้งต่อไป คุณไม่ควรต้องต่อสู้กับเครื่องมือที่ไม่เข้ากันหรืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานยาก

ลองจินตนาการถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่รู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายของความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมของคุณ เครื่องมือที่สะท้อนการออกแบบที่ใช้งานง่ายและความเป็นมิตรกับผู้ใช้ที่ผู้ใช้ Mac ชื่นชอบ แล้วถ้าเราบอกคุณว่าเราพบไม่ใช่แค่หนึ่ง แต่เป็น 10 ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดสำหรับ Mac? ไม่ว่าคุณจะเป็นนักคิดเดี่ยวที่ต้องการร่างโครงเรื่องนิยายหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีพลวัตในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน เรามีบางสิ่งสำหรับคุณ

และสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? เรามีทั้งซอฟต์แวร์แผนผังความคิดฟรีและตัวเลือกแบบเสียเงินเพื่อตอบสนองทุกงบประมาณ ดังนั้น มาเริ่มกันเลยและสำรวจซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนผังความคิดสำหรับ Mac?

มันไม่ใช่แค่คุณสมบัติที่ดูดีเท่านั้น มาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดดีที่สุดอย่างแท้จริง

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ของคุณควรใช้งานง่ายและไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการเริ่มต้นสร้างแผนผังความคิด
  • ความเข้ากันได้กับ Mac: ไม่ใช่แค่ความเข้ากันได้เท่านั้น แต่ควรมองหาซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดซึ่งสอดคล้องกับดีไซน์ที่เรียบหรูและการใช้งานที่ง่ายดายของ Mac
  • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: มองหาแอปแผนผังความคิดที่สามารถให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วม แก้ไข และแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ได้
  • ความหลากหลาย: ไม่ว่าจะเป็นการสลับระหว่างแผนที่ภาพและรายการ หรือผสานรวมกับแอปอื่น ๆ มันควรปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ
  • ความคุ้มค่า: ทางเลือกของคุณควรให้คุณค่า พร้อมด้วยคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงโดยไม่มีการประนีประนอม

10 อันดับซอฟต์แวร์แอปแผนผังความคิดที่ดีที่สุดในปี 2025

ตกลง เราได้วางรากฐานไว้แล้ว คุณทราบแล้วว่าควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนผังความคิดระดับแนวหน้า และพร้อมที่จะสร้างแผนผังความคิดได้ไม่จำกัดแล้ว

จากนักคิดเดี่ยวสู่ทีมที่คึกคัก จากนักสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครสู่ผู้วางแผนกลยุทธ์ นี่คือรายการเครื่องมือแผนผังความคิดที่เราคัดสรรมาอย่างดีสำหรับ Mac ของคุณโดยเฉพาะ เริ่มการสำรวจกันเถอะ!

1.คลิกอัพ

สร้างแผนผังความคิดแบบร่วมมือและแผนผังงานร่วมกันโดยใช้ ClickUp Mind Maps

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีแอปบนเว็บ มือถือ และเดสก์ท็อป ออกแบบมาเพื่อรวมงานทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว

มากกว่าแค่เครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังClickUp Mind Mapsคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักคิด นักวางแผน และนักนวัตกรรม ด้วยฟังก์ชันการลากและวางที่ง่ายดาย การสร้างแผนผังความคิดจึงรู้สึกเหมือนการวาดภาพบนผืนผ้าใบเปล่า คุณสามารถสร้างงานย่อย งานที่เกี่ยวข้อง และลำดับความสำคัญได้อย่างราบรื่น เปลี่ยนแนวคิดหลักให้กลายเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้จริง

แต่บางทีสิ่งที่โดดเด่นที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ก็คือความมุ่งมั่นของ ClickUp ในการมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นอย่างไร้รอยต่อ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างแผนผังความคิดด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการระดมสมองของคุณ (ลองดูClickUp Blank Mind Map Whiteboardเพื่อเริ่มต้น)
  • สื่อสารกับทีมของคุณผ่านมุมมองแชทในแอป และมีการหารือภายในงาน
  • งานและงานย่อยที่ปรับแต่งได้พร้อมระบบอัตโนมัติ
  • ClickUp Brainเพื่อสรุปความคิดเห็น ร่างเนื้อหา และสร้างรายการดำเนินการ
  • การบันทึกหน้าจอที่สามารถแชร์ได้และแปลงเป็นงานโดยตรง
  • การเชื่อมต่อกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ มากกว่า1,000 รายการรวมถึง Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office และอื่น ๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้อาจมีความชันสูงเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มาก
  • มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Visio

แดชบอร์ด Visio
ก้าวเข้าสู่โลกของ Visio เครื่องมือทรงพลังของ Microsoft 365 สำหรับการสร้างแผนภาพและกราฟิกเวกเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพในวงการไอทีและธุรกิจ ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดของ Visio ช่วยให้สามารถแสดงรายละเอียดที่ซับซ้อนและสร้างแบบจำลองขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ใช้ Mac ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ผสานแผนภาพรายละเอียดกับแผนผังความคิดจะพบว่าฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของ Visio เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ ดื่มด่ำไปกับมัน และปล่อยให้ความคิดของคุณกลายเป็นจริง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visio

  • นำเสนอสัญลักษณ์หลากหลายประเภทสำหรับความต้องการในการสร้างแผนผังที่หลากหลาย
  • ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายมากมาย
  • มีแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมายที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและการเรียนรู้

ข้อจำกัดของ Visio

  • การจัดรูปแบบกลายเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ทำให้ยากต่อการดูทั้งหมด
  • มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ น้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกของ Visioและเครื่องมือแผนผังความคิดอื่น ๆ

ราคาของ Visio

  • Visio Plan 1: 5 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Visio Plan 2: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • การซื้อครั้งเดียวมาตรฐาน: $309. 99
  • ซื้อครั้งเดียวสำหรับมืออาชีพ: $579. 99

คะแนนและรีวิวของ Visio

  • G2: 4. 2/5 (450 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

3. MindManager

แดชบอร์ด MindManager
ยินดีต้อนรับสู่ MindManager ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดออนไลน์ที่การจัดการความคิดของคุณกลายเป็นศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับความนิยมจากนักกลยุทธ์และผู้วางแผน เครื่องมือแผนผังความคิดนี้นำความชัดเจนมาสู่แนวคิดที่ซับซ้อน

ไม่ว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาที่กำลังวางแผนเส้นทางให้กับลูกค้า หรือเป็นนักเรียนที่กำลังแยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อน MindManager สำหรับ Mac มอบพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาสำหรับการคิด วางแผน และสร้างสรรค์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindManager

ข้อจำกัดของ MindManager

  • ไม่มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้ ต่างจากซอฟต์แวร์แผนผังความคิดอื่น ๆ
  • แม้ว่าจะมีคุณสมบัติของแผนภูมิแกนต์ แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง
  • การจำกัดการเลือกภาพและไอคอน

ราคาของ MindManager

  • สิ่งจำเป็น: $99/ปี
  • มืออาชีพ: $169/ปี
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

การให้คะแนนและรีวิว MindManager

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

4. มิโร

แดชบอร์ด Miro
สวัสดี Miro, กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่สนับสนุนการระดมความคิดร่วมกัน. ทีม—โดยเฉพาะทีมที่ทำงานทางไกล—จะชื่นชอบผืนผ้าใบที่ไม่มีขีดจำกัดที่ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดของ Miro มอบให้.

นักออกแบบ, นักพัฒนา, และผู้อำนวยความสะดวก จะพบว่าคุณสมบัติการแผนที่ความคิดแบบโต้ตอบและน่าสนใจของ Miro เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ, การประชุม, และการวางแผนสปรินต์

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล
  • มอบประสบการณ์ที่เสริมสร้างและร่วมมือกัน
  • กระดานไวท์บอร์ดไร้ขีดจำกัดช่วยส่งเสริมการระดมความคิดอย่างกว้างขวาง
  • การผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Jira, Asana และ Slack

ข้อจำกัดของ Miro

  • ตัวเลือกการแก้ไขที่จำกัดสำหรับเครื่องมือบางชนิดที่มีอยู่ในตัวเลือกอื่น ๆของ Miro
  • ผู้ใช้รายงานว่าบางครั้งมีความยากลำบากในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของบอร์ด
  • ความสามารถในการนำเสนอแบบจำกัด

ราคาของ Miro

  • แผนฟรี
  • แผนทีม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4.8/5 (4,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)

5. Creately

แดชบอร์ดของ Creately
ดำดิ่งสู่ Creately ที่ซึ่งการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพพบกับการทำงานร่วมกัน Creately เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพในทุกภาคส่วนที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ใช้งานง่าย

ด้วยเทมเพลตและตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลาย ผู้ใช้ Mac สามารถเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่แผนผังความคิดที่สวยงามได้อย่างรวดเร็ว เป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเรียบง่ายควบคู่กับความลึกซึ้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately

  • ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ใช้งานง่ายพร้อมเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม
  • การมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีส่งเสริมให้เกิดการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
  • ชุดคุณสมบัติที่ครบครันแม้ในเวอร์ชันฟรี
  • ความสามารถในการเชื่อมโยงไฟล์, บันทึก, และข้อมูลอื่น ๆ กับองค์ประกอบทางภาพ

ข้อจำกัดของ Creately

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบความล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่อใช้บางฟีเจอร์
  • พบปัญหาการจัดรูปแบบข้อความ
  • การจัดวางเลย์เอาต์ที่สมบูรณ์แบบบนแผนผังความคิดอาจเป็นเรื่องท้าทายตามความเห็นของผู้ใช้

ราคาของ Creately

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $89/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวของ Creately

  • G2: 4. 4/5 (825+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (160+ รีวิว)

6. Lucidspark

แดชบอร์ด Lucidspark
ค้นพบ Lucidsparkกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่เพิ่มประกายให้กับเซสชันระดมความคิดของคุณ สตาร์ทอัพและทีมสร้างสรรค์จะชื่นชอบการไหลลื่นของไอเดียในซอฟต์แวร์แผนผังความคิดนี้โดยเฉพาะ

ผู้ใช้ Mac สามารถร่วมมือกันวาดภาพ สเก็ตช์ และวางแผนแนวคิดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการประชุมที่ต้องการการทำงานร่วมกันของทีมและสร้างสรรค์ไอเดียอย่างฉับพลัน

คุณสมบัติเด่นของ LucidSpark

  • บอร์ดแยกสัญญาณเฉพาะสำหรับการคิดที่หลากหลาย
  • ตัวจับเวลาในตัวสำหรับเซสชันที่มีระยะเวลาจำกัด
  • รวมความสนใจไว้ที่จุดเดียวด้วยฟีเจอร์โฟกัส
  • จัดกลุ่มความคิดเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ LucidSpark

  • ผู้ใช้รายงานว่าเทมเพลตบางแบบอาจใช้งานได้ยาก
  • คุณสมบัติที่จำกัดบนแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ LucidSpark

  • ฟรี
  • บุคคล: เริ่มต้นที่ $7.95/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว LucidSpark

  • G2: 4. 5/5 (2,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

7. อาโยอา

แดชบอร์ด Ayoa
แนะนำ Ayoa ที่ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และนักนวัตกรรม Ayoa นำเสนอวิธีการสร้างแผนผังความคิดบน Mac ที่สดใสและมีสีสัน

หากคุณเป็นคนที่ชอบเติมสีสันให้กับความคิดขณะวางแผน ไอโยอา อินเตอร์เฟซที่สดใสจะเป็นผืนผ้าใบที่น่ารื่นรมย์สำหรับอัจฉริยภาพสร้างสรรค์ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Ayoa

  • กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือสำหรับการระดมความคิดร่วมกับสมาชิกในทีมหรือเพื่อนร่วมงาน
  • ฟังก์ชันการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแชท
  • มุมมองหลายแบบสำหรับงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

ข้อจำกัดของ Ayoa

  • อินเทอร์เฟซอาจดูรกสำหรับผู้ใช้บางคน
  • ผู้ใช้รายงานว่าการทำแผนที่ความคิดอาจทำงานช้า และมีการปิดโปรแกรมอย่างกะทันหันเป็นครั้งคราว

ราคาของ Ayoa

  • แผนผังความคิด: เริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้ ต่อเดือน
  • งาน: เริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • อัลติเมท: เริ่มต้นที่ $13 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Ayoa

  • G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

8. แปลกประหลาด

แดชบอร์ดสุดแฟนตาซี
โอบรับเสน่ห์ของ Whimsical เครื่องมือที่สมชื่ออย่างแท้จริง นักออกแบบและนักคิดเชิงภาพจะรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานง่าย

สำหรับผู้ใช้ Mac ที่ต้องการผสมผสานระหว่างไวร์เฟรม แผนผังงาน และแผนผังความคิด Whimsical สัญญาว่าจะมอบประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่แสนจะน่ารัก

  • มีไอคอนสำเร็จรูปมากมายเพื่อเสริมสร้างภาพแผนผังให้สวยงามยิ่งขึ้น
  • ช่วยให้การสร้างแบบร่างง่ายขึ้นสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการระดมความคิด, แผนผังงาน, และแบบร่าง
  • แม่แบบที่ปรับแต่งได้ช่วยเร่งกระบวนการสร้าง

ข้อจำกัดที่แสนจะพิลึกพิลั่น

  • ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดนี้ขาดฟังก์ชันการจัดการโครงการ
  • ไม่สามารถสร้างสีที่กำหนดเองได้

ราคาที่แปลกประหลาด

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $12 ต่อเดือนต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: $20/เดือน ต่อบรรณาธิการ

การให้คะแนนและรีวิวที่แปลกประหลาด

  • G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (50 รีวิว)

โบนัส: ตรวจสอบการเปรียบเทียบ Miro กับ Whimsical ของเรา.

9. Cacoo

แดชบอร์ด Cacoo
ก้าวเข้าสู่โลกของ Cacoo ที่ซึ่งการสร้างแผนภาพเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ ทีมที่ทำงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบระบบจะพบว่าคุณสมบัติการทำแผนผังความคิดของ Cacoo มีประโยชน์อย่างยิ่ง

ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และชุดเครื่องมือสร้างแผนภาพ ผู้ใช้ Mac สามารถร่วมสร้าง ดำเนินการซ้ำ และแสดงภาพระบบที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Cacoo

  • รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์โดยผู้ใช้หลายคนภายในแผนผังเดียวกัน
  • วิดีโอและแชทแบบบูรณาการเพื่อการร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างทีม
  • มากกว่า 100 แบบและรูปทรงสำหรับความต้องการที่หลากหลาย
  • คุณสมบัติแผนภูมิแบบไดนามิกสำหรับการสร้างแผนภูมิแบบอัตโนมัติ
  • ฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์แผนผังความคิดฟรี

ข้อจำกัดของ Cacoo

  • ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานในตัว
  • การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจำเป็นต้องใช้แผนแบบเสียค่าใช้จ่าย

ราคาของ Cacoo

  • ฟรี
  • ข้อดี: $6/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • ทีม: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 1,000 คน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Cacoo

  • G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)

10. XMind

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด สำรวจ XMind ผู้เชี่ยวชาญในวงการแผนผังความคิดที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการ นักวิจัย และนักคิด XMind นำเสนอชุดเครื่องมือที่ตอบสนองการวิเคราะห์เชิงลึกและกระบวนการคิดที่กว้างขวาง

ผู้ใช้ Mac จะชื่นชอบวิธีการจัดระเบียบแนวคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการและการศึกษาที่ต้องการความละเอียดลึกซึ้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ XMind

  • ตัวเลือกการจัดโครงสร้างที่หลากหลายสำหรับแผนผังความคิด
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่รวดเร็วและตอบสนองทันที
  • โหมดเซนพร้อมใช้งานสำหรับการทำแผนผังความคิดแบบไร้สิ่งรบกวน
  • การระบายสีหลายสาขาเพื่อแยกแยะโหนด

ข้อจำกัดของ XMind

ราคาของ XMind

  • 5. 99 ดอลลาร์/เดือน
  • 59.99 ดอลลาร์/ปี

คะแนนรีวิวและรีวิวของ XMind

  • G2: 4. 4/5 (45+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Xmind เหล่านี้!

ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่นในจักรวาลการทำแผนผังความคิดสำหรับผู้ใช้ Mac

ในยุคที่การร่วมมือคือสิ่งสำคัญที่สุด ClickUp โดดเด่นเป็นซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและทีม

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักคิดแบบภาพหรือผู้ชื่นชอบการจดรายการ ClickUp มีมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบเพื่อจัดการงานของคุณ เริ่มต้นด้วยแผนผังความคิดเพื่อระดมความคิด จากนั้นสร้างรายการโครงการและเอกสารเพื่อเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริง!