Whimsical Vs. Miro: ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดตัวไหนดีที่สุด? 2025

การประชุมแบบร่วมมือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับแนวคิดสร้างสรรค์หรือการคิดเชิงออกแบบ ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดสำหรับโครงการ ออกแบบสินค้าใหม่ หรือสร้างแผนการเดินทางของลูกค้า คุณจะได้รับการผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอเมื่อคุณทำงานเป็นทีม 🤝
แน่นอน คุณยังต้องบันทึกงานนั้นไว้เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากมัน
กระดานไวท์บอร์ดในสำนักงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้เมื่อสมาชิกในทีมทุกคนอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่ถ้าคุณกำลังทำงานกับทีมที่กระจายอยู่ คุณจำเป็นต้องยกระดับการทำงานของคุณ กระดานไวท์บอร์ดเสมือนเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบ—และหากมันสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้ด้วย นั่นจะเป็นโบนัสที่สำคัญ
นั่นคือจุดที่คำถามระหว่าง Whimsical กับ Miro เข้ามาเกี่ยวข้องเครื่องมือออกแบบบนไวท์บอร์ดเหล่านี้แต่ละตัวมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่แตกต่างกันเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ดังนั้นตัวไหนดีกว่ากัน? 🛠️
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ Whimsical กับ Miro เพื่อช่วยตัดสินใจว่าตัวเลือกใดจะเหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ!
อะไรคือความเพ้อฝัน?
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์, ทีมออกแบบ, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการวางแผนผังงานและแบบร่างโครงสร้างเพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นเพื่อรับข้อเสนอแนะ
มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน (asynchronous)และเสมือนจริง (virtual)ภายในทีมขนาดเล็กเป็นหลัก การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) นั้นเรียบง่ายและมินิมอล ทำให้ใช้งานได้ง่าย แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น อย่างไรก็ตาม มันเป็นเครื่องมือที่ใช้ผ่านเว็บเท่านั้น คุณจึงไม่สามารถใช้เป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือได้ 🖥️
ลักษณะที่แปลกตา
คุณสมบัติของ Whimsical ทำงานได้ดีหากคุณกำลังทำงานกับทีมขนาดเล็กและความต้องการของคุณค่อนข้างเรียบง่าย
1. เครื่องมือสร้างโครงร่างที่ยอดเยี่ยม
Whimsical ทำให้การสร้างแบบร่างแบบโล-ไฟเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ และคุณสามารถออกแบบสำหรับหน้าจอทุกขนาดได้ มีองค์ประกอบที่สามารถปรับแต่งได้มากมาย รวมถึงกล่องข้อความ ปุ่ม กล่องกาเครื่องหมาย ป้ายกำกับ ดาวให้คะแนน และคำเชิญให้คลิกที่พร้อมใช้งาน เช่น "ดูผลงานของเรา" และ "ติดต่อเรา" ที่รอให้คุณนำไปใช้
เครื่องมือค้นหาอย่างรวดเร็วและคีย์ลัดช่วยให้คุณค้นหาและใช้สิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังง่ายต่อการร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมในการสร้างแบบร่างของคุณแบบเรียลไทม์
2. รูปทรงและไอคอนที่มีประโยชน์
Whimsical มีรูปทรงมาตรฐานทั้งหมดที่คุณจะพบในเครื่องมือออกแบบ พร้อมด้วยรูปทรงวงเล็บที่สะดวกใช้งาน ลูกศรเชื่อมต่อมาพร้อมกับป้ายกำกับของตัวเอง ซึ่งจัดตำแหน่งให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาจากการปรับแต่งอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ยังมีชุดไอคอนที่จัดหมวดหมู่และค้นหาได้ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งตามความต้องการ ติดป้ายกำกับ และใช้ได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือภายในองค์ประกอบอื่นๆ อีกทั้งยังมีแอปสำหรับสร้างแผนผังเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิในการทำงานอีกด้วย
3. เพิ่มบรรณาธิการได้ฟรี
หากคุณไม่ต้องการให้ผู้แก้ไขหลายคนเข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณ Whimsical ถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามาก คุณยังสามารถเชิญแขกได้ฟรี ซึ่งสามารถดู แสดงความคิดเห็น และแม้แต่แก้ไขไฟล์ที่คุณให้สิทธิ์เข้าถึงได้ 💰
ราคาที่แปลกประหลาด
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $10 ต่อบรรณาธิการต่อเดือน
- องค์กร: 20 ดอลลาร์ต่อบรรณาธิการต่อเดือน
Miro คืออะไร?
Miroถูกออกแบบมาสำหรับทีมระยะไกลขนาดใหญ่ที่ต้องการทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวางแบบเรียลไทม์ ทั้งภายในทีมและกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เป็นที่รู้จักในด้านประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตให้เลือกมากมายและสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Asana, Slack และ Jira ได้อีกด้วย สามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์มเว็บ รวมถึงแอปพลิเคชันบน Android และ iPhone
คุณสมบัติของ Miro
คุณสมบัติของ Miro มีความครอบคลุมและปรับขนาดได้มากกว่า Whimsical อย่างมาก Miro ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะอยู่คนละเวลาหรือสถานที่
1. การผสานรวมการโทรผ่านวิดีโอ
Miro ช่วยให้คุณสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้หลากหลายวิธีโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม แม้ว่าทั้ง Miro และ Whimsical จะมีฟีเจอร์แชท แต่ Miro ยังมีเครื่องมือการโทรผ่านวิดีโอในตัวอีกด้วย
เพิ่มการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมทางโทรศัพท์ เช่น Microsoft Teams, Zoom และ Google Meet เพื่อให้ทีมของคุณสามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายดายขณะที่คุณกำลังทำงานบนไวท์บอร์ด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 🙋♀️
2. มีแม่แบบให้เลือกหลากหลาย
Miro ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและปรับปรุงการนำเสนอเอกสารของคุณด้วยเทมเพลตที่หลากหลาย ในขณะที่ Whimsical มีเทมเพลตบางประเภทให้บริการแล้ว Miro มีเทมเพลตเฉพาะมากกว่า 200 แบบ หากยังไม่เพียงพอ คุณสามารถเข้าไปที่ Miroverse ซึ่งขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อค้นหาเพิ่มเติมได้
3. การนำเสนอและการอำนวยความสะดวกขั้นสูง
Miro ทำให้การนำเสนอจากบอร์ดของคุณเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้เต็มที่เพื่อให้ผู้ร่วมงานเห็นเฉพาะสิ่งที่คุณกำลังเน้นในฐานะผู้ดำเนินการ คุณสามารถกำหนดพื้นที่ของผืนผ้าใบที่ผู้ชมจะเห็นเมื่อพวกเขาเข้าร่วมการประชุมครั้งแรก
จากนั้น ให้แสดงภาพรวมหรือซูมเข้าไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของบอร์ดที่คุณเลือก คุณสามารถย่อส่วนของแคนวาสที่คุณไม่ได้ใช้งานระหว่างการนำเสนอได้เช่นกัน ฟังก์ชันการลงคะแนนแบบไม่ระบุตัวตนช่วยให้ทีมของคุณตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการต่อไป
ราคาของ Miro
- ฟรี: ฟรีสำหรับสมาชิกทีมไม่จำกัดจำนวน
- ค่าเริ่มต้น: $8 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
วิเศษสุด Vs. มิโร: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เราได้สรุปแล้วว่า Whimsical เหมาะสำหรับการสร้างแบบร่าง (wireframing) มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดี และมีราคาประหยัดสำหรับทีมขนาดเล็ก Miro มีความยืดหยุ่นมากกว่า เหมาะสำหรับการสื่อสารและการนำเสนอ และมีเทมเพลตให้เลือกมากมาย
แล้วความสามารถที่เทียบเคียงกันได้ของ Whimsical กับ Miro ล่ะ? มาดูคุณสมบัติทั่วไปบางอย่างเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง
กระดานไวท์บอร์ดแบบแฟนตาซี vs. กระดานไวท์บอร์ดสีขาว Miro
กระดานไวท์บอร์ดที่ดูสนุกสนานเหมาะสำหรับการวางแผนขั้นตอนการทำงานออกแบบขนาดเล็ก
Whimsical มอบผืนผ้าใบไร้ขีดจำกัดและความสามารถในการวาดและเพิ่มรูปทรง ข้อความ หรือโน้ตแบบติดได้ นอกจากนี้ยังมีไลบรารีโครงร่างที่ออกแบบมาอย่างดีและเครื่องมือสร้างแผนผังงาน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การสร้างต้นแบบและการออกแบบขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้ใช้เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถสร้างโมเดลเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อแบ่งปันกับทีมและรับข้อเสนอแนะ
ในทางตรงกันข้าม กระดานไวท์บอร์ด Miro ถูกออกแบบมาสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัสในกระบวนการทำงานขนาดใหญ่
Miro ยังมีผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขตพร้อมเครื่องมือวาดและโน้ตติดไว้ให้ใช้ด้วย เป็นโบนัสเพิ่มเติม ฉากหลังแบบตารางช่วยให้คุณจัดเรียงและวางตำแหน่งองค์ประกอบที่คุณกำลังทำงานได้อย่างง่ายดาย ระบบนำทางของ Miro ช่วยให้คุณค้นหาทางไปรอบ ๆ บอร์ดขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย โหมดวิวไฟน์เดอร์จะแสดงภาพใหญ่ให้คุณเห็น จากนั้นคุณสามารถซูมเข้าหรือซูมออกตามที่คุณต้องการได้
ผู้ชนะ: Miro เพราะมีฟีเจอร์มากกว่าและสามารถทำงานกับบอร์ดขนาดใหญ่ได้ง่ายหากคุณต้องการ 🏆
เอกสารแบบแฟนตาซี vs. เอกสารแบบมีโร และปัญญาประดิษฐ์
คุณไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้โดยไม่มีเอกสาร ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวในตอนนี้คือเอกสารเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นออนไลน์ ช่วยประหยัดต้นไม้และทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน
Whimsical มีฟีเจอร์เอกสารในตัวที่ช่วยให้คุณเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในเวิร์กสเปซเดียวกับไวร์เฟรม แผนผังขั้นตอนและแผนผังความคิดของคุณคุณสามารถเขียนจากศูนย์ สร้างตาราง ใช้การลากและวางเพื่อจัดเรียงสิ่งต่างๆ และใช้เมนูทางลัดเพื่อจัดรูปแบบได้ ลิงก์ย้อนกลับอัตโนมัติจะเชื่อมต่อเอกสารของคุณกับส่วนอื่นๆ ของ Whimsical รวมถึงไวท์บอร์ดของคุณด้วย
ด้วยเครื่องมือ AIที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในขณะนี้ ไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่สามารถขาดมันได้ เครื่องมือ AI สร้างแผนผังข้อความเป็นแผนผังของ Whimsical ช่วยให้คุณสร้างลำดับการไหลของผู้ใช้ได้เพียงคลิกเดียว เพียงแค่พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการให้แผนผังหรือแผนผังความคิดของคุณทำ และมันจะสร้างกรอบการทำงานให้คุณโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยนำทางความคิดของคุณ
และหากคุณใช้ ChatGPT Plus ตอนนี้มีปลั๊กอิน Whimsical Diagrams ให้คุณใช้ Whimsical ใน GPT-4 ได้เช่นกัน
เอกสารของ Miro ส่วนใหญ่จะอิงตามเทมเพลตที่มีอยู่ หรือคุณสามารถเชื่อมต่อ Miroกับซอฟต์แวร์เอกสารภายนอกหรือแอปบันทึกโน้ต เช่น Google Drive, OneDrive, Notion หรือ Dropbox ได้
ฟีเจอร์ AI ของ Miro ก็เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างใหม่และเพิ่งเปิดให้ใช้งานในเวอร์ชันเบต้าไม่นานมานี้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนผังความคิด, โน้ตติดผนัง, รูปภาพ หรือเรื่องราวของผู้ใช้ได้จากความคิดง่าย ๆ คุณสามารถสรุปโน้ตติดผนังทั้งหมดของคุณหรือเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นโค้ดได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ AI อื่น ๆ อีกมากมายที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา 🤖
ผู้ชนะ: Miro สำหรับฟีเจอร์ AI ที่หลากหลายมากกว่า 🏆
แผนผังความคิดแบบแฟนตาซี vs. แผนผังความคิดแบบมีโร
ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดช่วยให้คุณเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์ จัดระเบียบแนวคิด และมองเห็นภาพรวมของความเชื่อมโยงทั้งหมด
แผนผังความคิดแบบแฟนตาซีและแบบ Miro ทำงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลด้วยการใช้สี รูปร่าง และประเภทของเส้นที่แตกต่างกัน รวมถึงการลากและวางองค์ประกอบต่างๆ ทั้งสองแบบยังมี AI เพื่อช่วยเร่งกระบวนการและรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
แบบแฟนตาซีอาจเหมาะที่สุดสำหรับแผนผังความคิดที่เรียบง่าย และ Miro อาจมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งมากกว่าเล็กน้อย และยังสามารถเปลี่ยนแผนผังความคิดของคุณให้เป็นกรอบสไลด์สำหรับการนำเสนอได้อีกด้วย
ผู้ชนะ: Miro เฉือนชนะไปอย่างฉิวเฉียด 🏆
วิเศษ Vs. มิโร บน Reddit
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้จริง เราได้สำรวจความคิดเห็นในRedditเกี่ยวกับ Miro เทียบกับ Whimsical 🤔
ผู้ใช้บางคนชื่นชอบ Whimsical ตัวอย่างเช่นผู้ใช้คนนี้กล่าวว่า:
เครื่องมือที่ฉันใช้ได้ดีในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาคือ Whimsical มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้ในการสร้างแผนผังสถาปัตยกรรม เหตุผลหลักคือผลลัพธ์ที่ได้สวยงามโดยอัตโนมัติ พวกเขาออกแบบ UI ได้ยอดเยี่ยมมาก ผมเป็นวิศวกรที่มีทักษะการออกแบบกราฟิกไม่ดี แต่ผลลัพธ์ทำให้คนคิดว่าผมลงทุนเวลาไปมากมายในการปรับแต่งการนำเสนอข้อมูลให้สวยงาม เลือกโทนสีที่เหมาะสม จัดวางกล่องให้ตรง ฯลฯ ซึ่งความจริงแล้วผมไม่ได้ทำเลย เครื่องมือช่วยผมเท่านั้นเอง ชนะใหญ่เลย! :)"
อย่างไรก็ตาม มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อจำกัดของแพ็กเกจฟรี Whimsicalเช่นนี้:
"Whimsical.com เป็นประสบการณ์ที่น่าพอใจสำหรับฉันในการใช้งาน แต่ฉันรู้สึกผิดหวังกับข้อจำกัดของระดับฟรีที่อนุญาตให้ใช้ได้เพียง 500 องค์ประกอบเท่านั้น"
ผู้ใช้รายหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Miro ไว้ดังนี้:
"ฉันชอบ Miro สำหรับการออกแบบแผนผังหรือแผนที่ เพราะฉันคิดว่ามันน่าจะยอดเยี่ยมสำหรับเกมที่เน้นการตัดสินใจหรืออะไรก็ตามที่มีระบบเชื่อมโยงซับซ้อนสูง อย่างไรก็ตาม ฉันไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์มากนักในแง่ของเอกสารออกแบบ"
ยังมีบางคนที่รู้สึกว่าทั้งสองอย่างไม่ได้ให้ทางออกที่สมบูรณ์ตามที่ต้องการผู้ใช้รายนี้รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับกรณีการใช้งานของเขา:
"ฉันยังเคยใช้กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์อย่าง Miro หรือ Whimsical ด้วย แต่พบว่ามันไม่ตอบโจทย์ความเรียบง่ายและกระชับที่ฉันต้องการสำหรับงานร่างที่ต้องเชื่อมโยงกันจริงๆ"
และยังมีผู้ใช้รายอื่นที่พบวิธีแก้ไขร่วมกัน:
"เราใช้ ClickUp และ Miro ควบคู่กัน การผสมผสานนี้ได้ผลดีมากสำหรับเรา"
นั่นนำเราไปสู่ทางเลือกอื่นของเราได้อย่างลงตัว: ClickUp. ✨
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Whimsical และ Miro
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่สนับสนุนคุณตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการทางธุรกิจของคุณ เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันในทีมที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่ปรับกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นอย่างไม่มีใครเทียบได้ 🙌
ClickUp ช่วยประหยัดเวลาทำงานของคุณได้หลายชั่วโมงด้วยเทมเพลตนับพัน ไม่จำเป็นต้องสร้างเอกสารใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป และเนื่องจากทุกเอกสารที่คุณสร้างจะถูกจัดรูปแบบอย่างสวยงาม จึงอ่านง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเกือบทุกอย่างใน ClickUp สามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นคุณสามารถปรับให้เหมาะกับคุณได้
ClickUp มีให้บริการในรูปแบบเว็บแอปและสำหรับ Windows, Android, Linux หรือ iOS ดังนั้นคุณสามารถใช้งานได้บนเดสก์ท็อป แล็ปท็อป หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น iPhone หรือ iPad ของคุณ
ด้วยการมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ClickUp สามารถแข่งขันได้อย่างง่ายดาย—และในหลายกรณีดีกว่า—ทั้ง Whimsical และ Miro
มาดูคุณสมบัติทั้งสามที่เราเพิ่งเปรียบเทียบระหว่าง Whimsical กับ Miro แล้วมาดูกันว่า ClickUp จะเป็นอย่างไรบ้าง
ไวท์บอร์ด
ในฐานะหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด ClickUp's Whiteboardมอบผืนผ้าใบสำหรับการระดมความคิดที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณ—แต่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้น มันยังนำความคิดเหล่านั้นไปเปลี่ยนเป็นงานที่ต้องดำเนินการอีกด้วย
เมื่อคุณใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือของ ClickUp คุณสามารถสร้างเลย์เอาต์ของคุณเองได้ หรือประหยัดเวลาและแรงงานตั้งแต่ต้นด้วยการเลือกจากแบบแผนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ที่มีให้เลือกมากมาย ตั้งแต่แบบแผนสำหรับแผนผังการไหล, การทำแผนที่ความคิด, ตาราง, แผนผังองค์กร, หรือแผนการทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณจะต้องพบแบบแผนที่เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างแน่นอน
ใช้ฟังก์ชันการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp เพื่อระดมความคิดและรวบรวมไอเดียจากทีมของคุณ วาดภาพ เพิ่มวัตถุหรือข้อความ หรือสร้างแผนโครงการหรือแผนผัง และเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้กับทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ไฟล์สื่อหรือเอกสารอื่นๆ โชคดีที่กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ไม่มีพื้นที่จำกัด
จากนั้นลากและวางองค์ประกอบของไวท์บอร์ดของคุณจนกว่าจะจัดเรียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันในสีต่างๆ ตามที่คุณต้องการ เพิ่มโน้ตติดเพื่อบันทึกความคิดต่างๆ ที่เกิดขึ้น สมาชิกในทีมของคุณทุกคนสามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ราวกับว่าพวกเขาอยู่ในห้องเดียวกับคุณ
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว (สำหรับตอนนี้)คุณสามารถสร้างงานใน ClickUpได้โดยตรงจาก Whiteboard ของคุณเพียงแค่คลิกปุ่มเดียว คุณสามารถมอบหมายและจัดการงานเหล่านั้นได้จากภายใน ClickUp ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกัน—เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ✅
เอกสารและปัญญาประดิษฐ์
เอกสารของ ClickUpมีความสะอาดและสวยงาม และช่วยให้คุณสามารถสื่อสารความคิดได้ทั้งในรูปแบบข้อความและภาพ คุณสามารถแทรกรายการตาราง, แทรกบุ๊กมาร์ก, และจัดรูปแบบทุกอย่างได้เพียงคลิกเดียวหรือใช้คำสั่ง /Slash สมาชิกทีมสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ และติดแท็กผู้อื่นด้วยความคิดเห็นเพื่อสร้างเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ดีที่สุด คุณควบคุมได้ว่าใครสามารถดูเอกสารเหล่านั้นได้ผ่านคุณสมบัติการจัดการสิทธิ์และการแชร์ลิงก์
ที่ดีที่สุดคือ ClickUp Docs สามารถจัดหมวดหมู่และเชื่อมต่อโดยตรงกับเวิร์กโฟลว์ ทำให้ทีมของคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลาในที่เดียว มอบหมายงานที่ต้องทำโดยตรงจากเอกสารของคุณ และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ จากนั้น ใช้วิดเจ็ตเพื่ออัปเดตสถานะโครงการและเวิร์กโฟลว์ ทำให้คุณสามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในตอนนี้ตลอดเวลา
ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพียงขอให้ช่วยระดมความคิดหรือเขียนเอกสารฉบับเต็มจากคำสำคัญเพียงไม่กี่คำ จากนั้นให้ช่วยแก้ไขและจัดรูปแบบเนื้อหาให้กระชับและน่าสนใจยิ่งขึ้น 📝
ผู้ช่วย AI ของคุณสามารถดึงรายการที่ต้องดำเนินการและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดจากเอกสาร และสรุปเนื้อหาที่ยาวให้ภายในไม่กี่วินาที ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการทำงานด้วยตนเอง
แผนผังความคิด
แผนผังความคิด ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมของคุณได้ในสีสันสดใส. คิดค้นไอเดีย, จัดระเบียบโครงการ, หรือวางแผนการทำงาน, และดูว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร. จดบันทึกไอเดียของคุณไว้, จากนั้นใช้การลากและวางโหนดเพื่อย้ายส่วนต่าง ๆ ของแผนผังความคิดของคุณได้.
เช่นเดียวกับทุกองค์ประกอบของ ClickUp คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเทมเพลตแผนผังความคิดที่หลากหลายเพื่อเริ่มต้นใช้งาน และเนื่องจากทุกสิ่งใน ClickUp เชื่อมต่อถึงกัน คุณสามารถสร้างและจัดการงานได้โดยตรงจากแผนผังความคิดของคุณ
เชื่อมโยงแผนผังความคิดของคุณกับเอกสาร ความคิดเห็น หรืองานเฉพาะในพื้นที่ทำงานของคุณ และแชร์กับทีมของคุณ นี่คือความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด 🪄
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: $7 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
อัปเกรดเป็น ClickUp วันนี้
เครื่องมือไวท์บอร์ดช่วยให้คุณสร้างสรรค์และรวบรวมความคิดของคุณ จากนั้นจัดระเบียบทุกอย่างในลักษณะที่เข้าใจได้
เครื่องมือแต่ละอย่างบนไวท์บอร์ดนั้นเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในการเปรียบเทียบระหว่าง Whimsical กับ Miro ของเรา จะเห็นได้ชัดว่า Whimsical เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่เน้นงานออกแบบ มีความสวยงาม ใช้งานง่าย และประหยัดงบประมาณ ในขณะที่ Miro ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานในขนาดใหญ่ ตอบโจทย์ทีมที่ต้องการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และมีฟีเจอร์ให้เลือกใช้มากกว่า
หรือคุณสามารถไปที่ ClickUp ได้โดยตรงเพื่อรับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก พร้อมการเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการของ ClickUp ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรที่นำเสนอโซลูชัน Whiteboard และ Docs ที่สวยงามและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับงานต่างๆ นั่นหมายความว่าคุณสามารถจัดการทุกอย่างได้จากพื้นที่ทำงานเดียว ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น ทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกด้าน 🤩
ลงทะเบียนฟรีกับ ClickUp วันนี้!