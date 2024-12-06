บล็อก ClickUp

11 แม่แบบแผนผังองค์กรฟรีในรูปแบบ PPT, Word และ ClickUp

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
6 ธันวาคม 2567

ในฐานะผู้จัดการการตลาดเพื่อการเติบโตที่มีประสบการณ์ ผมได้เป็นผู้นำทีมมาหลายทีม และสิ่งหนึ่งที่ผมตระหนักอยู่เสมอ – การสร้างแผนผังองค์กรก็เหมือนการเล่นเกม Tetris ที่ท้าทายและน่าสนใจ แต่แทนที่จะจัดการกับบล็อก ผมต้องจัดคนให้เข้ากับบทบาทที่พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้ มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนของลำดับชั้น – ใครคือใครในทีมของผม และพวกเขามีบทบาทอย่างไรในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น

เพื่อให้มั่นใจว่าทุกองค์ประกอบของโครงสร้างทีมของฉันเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีการทับซ้อนหรือภาระงานเกินความจำเป็น ฉันพบว่าแม่แบบแผนผังองค์กรมีประโยชน์อย่างยิ่ง แม่แบบเหล่านี้ช่วยให้การสร้างภาพรวมของโครงสร้างทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น นี่คือเหตุผลที่ฉันมั่นใจว่าแม่แบบเหล่านี้สามารถเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณได้เช่นกัน

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะยกระดับการบริหารทีมของคุณ ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว ฉันได้รวบรวมเทมเพลตแผนผังองค์กรฟรี 11 แบบสำหรับ PowerPoint, Word และ ClickUp!

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 11 แม่แบบแผนผังองค์กรที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโครงสร้างของบริษัทได้อย่างง่ายดาย!

  1. เทมเพลตแผนผังองค์กร ClickUp
  2. ClickUp Meet the Team Template
  3. แม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพทีม ClickUp
  4. แม่แบบเมทริกซ์ความสามารถของทีม ClickUp
  5. เทมเพลตคู่มือพนักงาน ClickUp
  6. เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ClickUp
  7. เทมเพลตภาพรวมบริษัท ClickUp
  8. เทมเพลตวัฒนธรรมองค์กร ClickUp
  9. แม่แบบแผนผังองค์กร Microsoft PowerPoint
  10. แม่แบบแผนผังองค์กรใน Microsoft Word
  11. แม่แบบโครงสร้างองค์กรที่มีรหัสสี PowerPoint

แผนผังโครงสร้างองค์กรคืออะไร?

แผนผังองค์กร หรือที่เรียกว่าแผนผังโครงสร้างองค์กร หรือแผนผังองค์กร คือแผนภาพที่แสดงโครงสร้างองค์กรของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้

แผนผังโครงสร้างองค์กรทั่วไปของคุณจะแสดงว่าใครทำอะไร ใครรับผิดชอบใคร ใครรายงานต่อใคร และใครเป็นผู้ตัดสินใจในแต่ละระดับ และมุมมองจากบนลงล่างนี้ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทีมต่างๆ ขององค์กร ตำแหน่งของพวกเขา และแผนกต่างๆ

แม่แบบแผนผังองค์กรคือแผนผังที่สร้างไว้ล่วงหน้า มักมีช่องว่างที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณกรอกข้อมูลได้ง่ายขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว การสร้างโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและมองเห็นได้สำหรับบริษัทของคุณไม่ควรเป็นเรื่องที่ทำให้คุณปวดหัว

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนโครงสร้างองค์กรดี?

แม่แบบแผนผังองค์กรที่ดีควรทำให้เข้าใจลำดับชั้นของตำแหน่งในองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย แม่แบบแผนผังองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุพื้นที่ที่มีความซ้ำซ้อนหรือช่องว่างในความรับผิดชอบ

โครงสร้างองค์กรแบบคลาสสิกสามประเภทคือ:

  • แผนผังองค์กรแบบลำดับชั้น: หรือที่รู้จักกันในชื่อแผนผังองค์กรแบบลำดับชั้น เป็นแผนผังที่นิยมใช้สร้างโครงสร้างองค์กรมากที่สุด แผนผังประเภทนี้จะแสดงบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งคนอยู่ที่จุดสูงสุดของโครงสร้างองค์กร โดยมีโครงสร้างลำดับชั้นที่ลดหลั่นลงมาด้านล่างในลักษณะรูปพีระมิด
  • แผนผังองค์กรแบบเมทริกซ์: แผนผังโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์พบได้น้อยกว่า โดยแผนผังประเภทนี้จะใช้เมื่อบุคคลหนึ่งมีผู้จัดการมากกว่าหนึ่งคน แผนผังประเภทนี้มักมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อให้สามารถแสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ในการรายงานของสมาชิกแต่ละคนและผู้จัดการโครงการได้อย่างถูกต้อง
  • แผนผังองค์กรแบบแบน: แผนผังองค์กรแบบแบนหรือแนวนอนโดยทั่วไปมีสองระดับ คือระดับหนึ่งสำหรับพนักงาน และอีกระดับหนึ่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง ในบริษัทประเภทนี้ พนักงานมักมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น และคาดหวังให้รับผิดชอบงานมากขึ้น

แต่คุณไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่แค่แผนผังองค์กรสามประเภทคลาสสิกเหล่านี้เท่านั้น! ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแผนผัง "แผนผังครอบครัว" ที่แสดงทักษะและตำแหน่งของพนักงานทุกคน หรือคุณอาจใช้แผนผังขั้นตอนการทำงานสำหรับการปฐมนิเทศเพื่อให้พนักงานใหม่มีส่วนร่วมกับกระบวนการได้

ไม่ว่าคุณต้องการสร้างอะไร ก็มีเทมเพลตแผนผังองค์กรที่เหมาะกับความต้องการของคุณ 🛠️

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด อย่าลืมว่าแม่แบบแผนผังองค์กรที่ดีควรใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และรองรับโครงสร้างของบริษัทคุณ และควรใช้งานได้บนซอฟต์แวร์แผนผังองค์กรที่เชื่อถือได้

11 แม่แบบแผนผังองค์กรฟรีเพื่อแสดงภาพรวมบริษัททั้งหมด

แม้ว่าแม่แบบแผนผังองค์กรอาจดูน่าเบื่อ แต่การหาวิธีที่สมบูรณ์แบบในการแสดงภาพสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือองค์กรของคุณนั้นจริง ๆ แล้วค่อนข้างเจ๋ง (มาเถอะ คุณก็รู้ว่าชอบแผนภูมิที่ดี!)

แบบที่เหมาะสมจะช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจบทบาทของตนในองค์กร และมอบมุมมองภาพรวมแบบลำดับชั้นจากบนลงล่างที่ชัดเจนให้กับผู้จัดการ ทั้งในแง่สายงานรายงานหรือตามตำแหน่งงาน

นอกจากนี้ พวกมันยังเหมือนแหวนถอดรหัสลับสำหรับการทำงานร่วมกัน—ทันใดนั้น ทุกคนก็รู้วิธีทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอย่างราบรื่น

ดังนั้น หากคุณต้องการยกระดับเกมของคุณ ให้ตัวเองหนึ่งในเทมเพลตแผนผังองค์กรที่สวยงามเหล่านี้ และชมความมหัศจรรย์เกิดขึ้น! ✨

1. แม่แบบแผนผังองค์กร ClickUp

เทมเพลตแผนผังองค์กร ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนผังองค์กร ClickUp

ต้องการแม่แบบแผนผังองค์กรฟรีเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและมั่นใจว่าพนักงานทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนในบริษัทหรือไม่?

เข้าสู่:แม่แบบแผนผังองค์กร ClickUp 🙌

เทมเพลตแผนผังองค์กรที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณเห็นใครรายงานต่อใครและมองเห็นความสัมพันธ์ข้ามสายงานภายในธุรกิจของคุณได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ แผนผังองค์กรนี้ยังใช้งานร่วมกับClickUp Whiteboards ได้อีกด้วย จึงมั่นใจได้ทั้งความสวยงามและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้คุณสามารถลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างรูปร่างต่าง ๆ วางสื่อต่าง ๆ ได้ทันที แทรกเอกสาร Docs และวาดภาพด้วยสีที่ประสานกันได้อย่างอิสระ แม่แบบแผนผังองค์กรที่ใช้ร่วมกับกระดานไวท์บอร์ดจะมอบพื้นที่ทำงานไร้ขีดจำกัดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ให้คุณและทีมสามารถทำงานไปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉันได้บอกหรือยังว่าแผนผังองค์กรนี้ช่วยให้คุณเพิ่มหรือลบสมาชิกทีมได้อย่างง่ายดาย?

หรือสร้างลำดับชั้นของคำสั่ง? คิดถึงแม่แบบแผนผังองค์กรนี้เหมือนเป็นอินโฟกราฟิกสำหรับลำดับชั้นของบริษัทคุณที่บรรจุอยู่ในแพ็กเกจสอนที่สะดวก.

2. แม่แบบแนะนำทีม ClickUp Meet the Team

ClickUp Meet the Team Template
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ClickUp Meet the Team Template

ต้องการโชว์ทักษะและบุคลิกที่ยอดเยี่ยมของทีมคุณหรือไม่? ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับเทมเพลต ClickUp Meet the Team!

เทมเพลตแผนผังองค์กรนี้สร้างหน้าเพจที่สนุกสนานและน่าสนใจ โดยแสดงประสบการณ์เฉพาะตัว ทักษะ และความสนใจของสมาชิกแต่ละคนในทีม ดังนั้นไม่ว่าคุณต้องการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือเพียงแค่แสดงให้พนักงานใหม่เห็นว่าทีมของคุณยอดเยี่ยมเพียงใด เทมเพลตแผนผังองค์กรนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ทำให้แผนผังองค์กรเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจทุกขนาด และเทมเพลตแผนผังองค์กรฟรีนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือของทีมใหม่

แล้วทำไมต้องรอ? เริ่มใส่ "ความสนุก" ในฟังก์ชันการทำงานด้วยเทมเพลตแผนผังองค์กรของ ClickUp วันนี้เลย!

3. แม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพทีม ClickUp

แม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพทีม ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพทีม ClickUp

แม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพทีม ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณติดตามรูปภาพของสมาชิกในทีมทั้งหมดได้ในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องเลื่อนดูรูปภาพในกล้องอีกต่อไปเพื่อหาภาพหน้าตรงที่ต้องการ

แต่เอาจริง ๆ นะ—รูปทีมอาจดูน่าเบื่อไปหน่อย นั่นเป็นเหตุผลที่ ClickUp ได้เพิ่มฟีเจอร์สนุก ๆ อย่างเช่น อีโมจิข้างชื่อสมาชิกเพื่อแสดงบุคลิกของพวกเขา!

นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลตไดเรกทอรีรูปภาพทีมของ ClickUp คุณจะไม่มีวันลืมชื่อสมาชิกในทีมอีกต่อไป แต่คุณจะรู้ข้อมูลทุกอย่างได้ตลอดเวลา เพราะแต่ละรูปถ่ายจะมีป้ายชื่อและบทบาทกำกับไว้อย่างชัดเจน

หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจให้กับไดเรกทอรีทีมของคุณและเพิ่มความสนุกสนานให้กับวันทำงานของทีม ลองใช้เทมเพลตไดเรกทอรีรูปภาพทีมของ ClickUp ดูสิ ทีมของคุณจะต้องขอบคุณคุณแน่นอน! 🙌

4. แม่แบบเมทริกซ์ความสามารถของทีม ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์ความสามารถของทีม ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบเมทริกซ์ความสามารถของทีม ClickUp

ต้องการเครื่องมือที่ชาญฉลาดเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนร่วมกันหรือไม่?แม่แบบ ClickUp Team Capability Matrixทำได้ตรงตามนั้น

ลองนึกภาพนี้ดู: สมาชิกในทีมของคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ (หรือวายร้าย ถ้าคุณชอบแนวนั้น) และคุณคือผู้นำของพวกเขา และแม่แบบ ClickUp Team Capability Matrix คือวิธีที่คุณใช้ติดตามจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคนในทีม เพื่อเอาชนะคู่แข่งของคุณ

นอกจากนี้ แม่แบบแผนผังองค์กรนี้ยังใช้งานง่ายมาก เพียงแค่กรอกชื่อสมาชิกในทีมและทักษะของแต่ละคนลงในแม่แบบแผนผังองค์กรแบบเมทริกซ์ แล้วเสร็จ! คุณจะได้ภาพที่ชัดเจนว่าทีมของคุณอยู่ในจุดไหนและควรพัฒนาในด้านใดบ้างการบริหารทีมไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน

แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ? สวมเสื้อคลุมของคุณแล้วเริ่มวิเคราะห์ด้วยเทมเพลต ClickUp Team Capability Matrix ได้เลย ถึงเวลาที่จะช่วยกู้สถานการณ์ (หรือจะครองโลก) แล้ว

5. แม่แบบคู่มือพนักงาน ClickUp

เทมเพลตคู่มือพนักงาน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตคู่มือพนักงาน ClickUp

เทมเพลตคู่มือพนักงาน ClickUpคือเครื่องมือในฝันของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 🤩

แม้ว่านี่จะไม่ใช่แม่แบบแผนผังองค์กรโดยตรง แต่เอกสารนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของพนักงานง่ายขึ้นอย่างมาก ราวกับมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยให้บริการตลอดเวลา

เทมเพลตนี้สร้างโครงสร้างองค์กรสำหรับธุรกิจทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถรวมทุกอย่างตั้งแต่ค่านิยมของบริษัทไปจนถึงเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงาน ทำให้พนักงานทราบว่าจะหาสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาได้ที่ไหนและพวกเขาสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างเป็นการตอบแทน

แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีดีกว่านี้อีก! คุณสามารถทำให้คู่มือพนักงานของคุณไม่เพียงแค่ให้ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความบันเทิงได้ด้วยภาพประกอบที่แปลกตา และถ้าคุณต้องการทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทำไมไม่ลองเพิ่มมุกตลกเข้าไปเพื่อให้พนักงานรู้สึกสนุกสนานขณะเรียนรู้รายละเอียดต่างๆ ของบริษัทล่ะ?

ไม่ว่าคุณต้องการช่วยเหลือสมาชิกทีมที่มีประสบการณ์ให้ทบทวนนโยบายของบริษัทหรือสอนพนักงานใหม่ให้คุ้นเคยกับงาน คลิกอัพเอกสารคู่มือพนักงาน แบบฟอร์มมีให้คุณพร้อม

และหากคุณต้องการเทมเพลต HR ฟรีเพิ่มเติม ClickUp ก็พร้อมให้บริการคุณเช่นกัน

6. แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ClickUp

พูดถึงการจ้างงานใหม่,แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUpจะช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

เทมเพลตโครงสร้างองค์กรนี้ช่วยให้การสร้างรายการตรวจสอบสำหรับพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย มันจะช่วยให้มั่นใจว่าพวกเขามีความพร้อมก่อนเริ่มการเดินทางในบริษัทของคุณ โดยช่วยให้คุณกำหนดแนวทางเริ่มต้นทีละขั้นตอนสำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการปฐมนิเทศ

คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของพนักงานในแต่ละขั้นตอนของการปฐมนิเทศได้ พร้อมด้วยกระดานความคืบหน้าเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และจะช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับทั้งทีมไปจนถึงการฝึกอบรมการจัดการขั้นตอนการทำงาน และการแบ่งปันจังหวะการประชุมสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล

ส่วนที่ดีที่สุดของเทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานของเราคืออะไร? มันสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

7. แม่แบบภาพรวมบริษัท ClickUp

เทมเพลตภาพรวมบริษัท ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตภาพรวมบริษัท ClickUp

คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเทมเพลตภาพรวมบริษัทของ ClickUp ไหม? มันเปลี่ยนเกมไปเลย

เทมเพลตที่ได้แรงบันดาลใจจากแผนผังองค์กรนี้มอบศูนย์กลางที่เรียบง่ายครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในบริษัท. ช่วยให้สมาชิกทีม, นักลงทุน, และผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงทุกคนมีภาพรวมที่ชัดเจนและกระชับเกี่ยวกับบริษัทของคุณ.

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถนำเสนอพันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์กรของคุณได้อย่างน่าดึงดูดทางสายตา นอกจากนี้ ยังใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณอีกด้วย

คุณจะสามารถเข้าถึงประเภทมุมมองหลายแบบและฟิลด์ที่กำหนดเองได้ รวมถึงตัวเลือกสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้นทุนโครงการ ความซับซ้อน อัตราความก้าวหน้า ความสำเร็จ และอื่นๆ อีกมากมาย

8. แม่แบบวัฒนธรรมองค์กร ClickUp

เทมเพลตวัฒนธรรมองค์กร ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตวัฒนธรรมองค์กร ClickUp

ต้องการอธิบายวัฒนธรรมองค์กรของคุณหรือไม่? กำลังสร้างเอกลักษณ์ธุรกิจของคุณอยู่หรือเปล่า? นี่คือสิ่งที่แม่แบบวัฒนธรรมองค์กรของ ClickUpมีไว้เพื่อคุณ!

วัฒนธรรมองค์กรสามารถสังเกตได้จากปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในทีม ค่านิยมของบริษัท และการตัดสินใจในทุกระดับ นอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้จากวิธีที่ทีมข้ามสายงานมาร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

เทมเพลตวัฒนธรรมองค์กร ClickUp ของเราเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จ พร้อมด้วยหลายหน้า—ที่มีคำถามนำทางเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ความเชื่อ วิสัยทัศน์ และคำมั่นสัญญาของแบรนด์ รวมถึงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของคุณ—เพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณในทุกขั้นตอน

9. แม่แบบแผนผังองค์กร Microsoft PowerPoint

แม่แบบแผนผังองค์กร: แผนผังองค์กรผ่าน Microsoft
แม่แบบแผนผังองค์กรผ่าน Microsoft

แฟน ๆ ของ Microsoft จะชื่นชอบแม่แบบแผนผังองค์กรของ Microsoft PowerPoint อย่างแน่นอน เป็นวิธีที่สนุกและง่ายดายในการสร้างแผนผังองค์กรสำหรับบริษัทใดก็ได้

เทมเพลตแผนผังองค์กร PPT ที่สะดวกนี้สามารถช่วยให้คุณมองเห็นลำดับชั้นและโครงสร้างทีมของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าเทมเพลตแผนผังองค์กรนี้จะใช้ฟรี แต่การเข้าถึง Microsoft PowerPoint แบบเต็มรูปแบบนั้นต้องเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม หากคุณชำระเงินสำหรับแผน Microsoft 365 อยู่แล้ว ก็ไม่ใช่ปัญหา

เช่นเดียวกับเทมเพลต PowerPoint ฟรีส่วนใหญ่ คุณสามารถเพิ่มฟอนต์สนุก ๆ, โทนสี, และกราฟที่ปรับแต่งได้ในแต่ละสไลด์แผนผังองค์กรเพื่อให้การนำเสนอ PowerPoint ของคุณโดดเด่น

แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก! คุณสามารถใช้เทมเพลตการนำเสนอ PowerPoint แผนผังองค์กรนี้เพื่อสร้างความประทับใจให้กับพนักงานด้วยการเพิ่มวิดีโอ แอนิเมชัน และการเปลี่ยนฉาก และคุณยังสามารถเข้าถึงรูปภาพและกราฟิกนับพันเพื่อใช้งานได้อีกด้วย

โบนัส:วิธีสร้างแผนผังองค์กรใน Google Sheets และวิธีสร้างแผนผังองค์กรใน Excel!

10.แม่แบบแผนผังองค์กรใน Microsoft Word

คณะกรรมการบริษัท ผ่านทาง Template Lab
แม่แบบแผนผังองค์กรผ่าน Template Lab

ต้องการใช้แม่แบบแผนผังองค์กรใน Word หรือไม่? แม่แบบแผนผังองค์กรของ Template Lab สำหรับ Microsoft Word ช่วยให้คุณทำได้อย่างง่ายดาย

แม่แบบแผนผังโครงสร้างองค์กรเชิงหน้าที่นี้ช่วยให้คุณสร้างภาพแสดงลำดับชั้นของทีมได้อย่างง่ายดาย เพื่อดูว่าใครรับผิดชอบอะไรและใครรายงานต่อใคร

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่ชื่นชอบแอปของ Microsoft และต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยในการจัดระเบียบสิ่งต่างๆ (และพูดตามตรง ใครบ้างที่ไม่ต้องการ?) นอกจากนี้ แผนผังองค์กรของคุณจะดูทันสมัยในดีไซน์ที่ดูดีและเข้าใจง่าย ทำให้ทีมของคุณเข้าใจโครงสร้างองค์กรโดยรวมได้อย่างง่ายดาย

11. แม่แบบโครงสร้างองค์กรแบบรหัสสี PowerPoint

แผนผังองค์กรที่มีรหัสสี PowerPoint
แม่แบบแผนผังองค์กร ผ่านไมโครซอฟต์

แม่แบบแผนผังองค์กรที่มีรหัสสีใน PowerPoint เป็นเครื่องมือเชิงภาพที่ใช้แสดงโครงสร้างลำดับชั้นขององค์กร แผนผังองค์กรนี้ใช้รหัสสีเพื่อแสดงองค์ประกอบที่แทนระดับหรือแผนกต่างๆ ภายในองค์กร

เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังองค์กรที่ดูเป็นมืออาชีพใน PowerPoint ได้โดยใช้เค้าโครงและรูปร่างที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

โดยการใช้เทมเพลตนี้ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งและทำให้แผนผังองค์กรเป็นส่วนตัวตามความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ พวกเขาสามารถเพิ่มหรือลบตำแหน่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และปรับสีให้ตรงกับแบรนด์หรือความชอบขององค์กรของพวกเขา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแม่แบบแผนผังองค์กร

รูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับแผนผังองค์กรคืออะไร?

การจัดวางผังองค์กรที่ดีที่สุดจะขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างขององค์กรของคุณ รูปแบบการจัดวางที่พบบ่อย ได้แก่ แบบลำดับชั้น แบบเมทริกซ์ แบบแบนราบ และแบบตามแผนก สิ่งสำคัญคือต้องเลือกรูปแบบที่สะท้อนโครงสร้างขององค์กรได้อย่างถูกต้องและช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ในการรายงานของตนได้ง่าย

ฉันจะทำให้แผนผังองค์กรดูน่าสนใจได้อย่างไร?

เพื่อให้แผนผังองค์กรของคุณดูน่าสนใจ คุณสามารถใช้สี ตัวอักษร และรูปร่างที่แตกต่างกันเพื่อเน้นแผนกหรือระดับต่างๆ ภายในองค์กรของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่รูปภาพหรือไอคอนเพื่อแสดงตำแหน่งงานและบทบาทต่างๆ ได้อีกด้วย พยายามสร้างสมดุลระหว่างการใช้งานและการออกแบบเพื่อให้แผนผังองค์กรของคุณทั้งให้ข้อมูลและดูน่าสนใจ

ฉันควรอัปเดตแผนผังองค์กรบ่อยแค่ไหน?

แผนผังองค์กรของคุณควรได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือบทบาทหน้าที่ภายในองค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการจ้างงานใหม่ การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายตำแหน่ง หรือการลาออก การรักษาแผนผังองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอจะช่วยให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ในการรายงานของตน

ฉันควรรวมทุกคนไว้ในแผนผังองค์กรของฉันหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องใส่พนักงานทุกคนในแผนผังองค์กรของคุณ เพียงแค่เน้นที่การรวมบทบาทและตำแหน่งที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างและการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการ หัวหน้าทีม หรือหัวหน้าแผนก การใส่พนักงานมากเกินไปอาจทำให้แผนผังองค์กรดูรกและอ่านยาก

แผนผังโครงสร้างองค์กรแบบแบ่งส่วนคืออะไร?

แผนผังโครงสร้างองค์กรแบบแผนกเป็นแผนผังองค์กรประเภทหนึ่งที่จัดกลุ่มพนักงานตามแผนกหรือฝ่ายงานเฉพาะภายในบริษัท โครงสร้างนี้มักใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เพื่อช่วยจัดการหน่วยธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่แตกต่างกัน แต่ละแผนกมีผู้นำของตนเองและดำเนินงานอย่างค่อนข้างอิสระจากแผนกอื่นๆ ในขณะที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรโดยรวม

ปรับปรุงความรับผิดชอบและความโปร่งใสด้วยเทมเพลตแผนผังองค์กรที่ละเอียด

แม่แบบแผนผังองค์กรมีความสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด แม่แบบเหล่านี้ช่วยให้มองเห็นโครงสร้างองค์กรของคุณได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมอบประโยชน์หลากหลาย เช่น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระบวนการทำงานที่คล่องตัว ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและเสริมสร้างความร่วมมือในทีม

ด้วยแม่แบบแผนผังองค์กรที่มีประโยชน์เหล่านี้ ทีมงานจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ส่งเสริมการเติบโตและความสำเร็จ

ค้นหาแม่แบบ HRเพิ่มเติมได้ในศูนย์แม่แบบ ClickUpวันนี้!