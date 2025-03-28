แม่แบบแผนผังครอบครัวฟรีใน Excel, Word และ ClickUp Docs

การค้นคว้าประวัติครอบครัวของคุณมีประโยชน์มากมาย—มันช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับรากเหง้าของคุณ, รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์, และรู้สึกใกล้ชิดกับครอบครัวของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกับญาติที่ห่างไกลสามารถรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณ, ช่วยให้คุณสามารถมีความสนุกสนานกับครอบครัวขยายของคุณ, และสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่ง
คุณสามารถสืบค้นรากเหง้าของคุณได้โดยใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ancestry.com การพูดคุยกับญาติผู้ใหญ่ หรือการค้นคว้าเอกสารสำมะโนประชากรในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เมื่อคุณได้รับข้อมูลแล้ว คุณสามารถใช้แม่แบบแผนผังครอบครัวเพื่อสร้างแผนภูมิที่มีญาติทั้งหมดของคุณ สืบค้นพวกเขาผ่านหลายรุ่น เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเขา และจัดระเบียบแผนภูมิของคุณสำหรับการทำลำดับวงศ์ตระกูล
แผนผังครอบครัวที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะด้วยซอฟต์แวร์แผนผังความคิดดิจิทัล สามารถแบ่งปันกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ได้เช่นกัน ทำให้เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและร่วมมือกันในการชื่นชมมรดกร่วมกันของคุณ
อะไรคือแม่แบบแผนผังครอบครัว?
แม่แบบแผนผังเครือญาติคือโครงร่างที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนผังลำดับวงศ์ตระกูลของคุณได้แม่แบบนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบสมาชิกในครอบครัวตามรุ่นต่าง ๆ ติดตามความสัมพันธ์ในครอบครัว และเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับบรรพบุรุษแต่ละคน (หรือทายาท) ได้
สี่ด้านหลักของแบบแผนต้นตระกูลคือ:
- โครงสร้างลำดับชั้น: จัดระเบียบสมาชิกในครอบครัวตามลำดับเวลาเพื่อให้คุณสามารถติดตามรุ่นและความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย
- สาขา: เพื่อแสดงสายตระกูลของแต่ละบุคคลและลูกหลานที่เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษแต่ละคน
- ตัวเชื่อมต่อ: เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวต่างๆ เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง และคู่สมรส
- โปรไฟล์บุคคล: ให้ข้อมูลรายละเอียดสำหรับสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน รวมถึงวันเดือนปีเกิด อาชีพ และรายละเอียดส่วนตัวอื่น ๆ
แบบแผนแผนผังครอบครัวมีให้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบอนาล็อก (แผนภูมิ, สมุดบันทึก, แฟ้ม, แบบแผนที่สามารถพิมพ์ได้) และแบบดิจิทัล (เอกสาร, ตารางข้อมูล,กระดานไวท์บอร์ดเสมือน) แม้ว่าแบบแรกอาจให้ความรู้สึกแบบดั้งเดิม แต่แบบหลังอาจมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับการร่วมมือทางสายตา และการสร้างบอร์ดความคิด
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนต้นไม้ครอบครัวดี?
แม่แบบแผนผังครอบครัวที่ดีต้องช่วยให้แผนผังครอบครัวของคุณมีข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจง่าย
แต่การเลือกแบบที่ถูกต้องอาจทำให้สับสนได้เมื่อมีเทมเพลตแผนผังครอบครัวมากมายบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน การตัดสินใจเลือกเทมเพลตตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการย้ายประวัติครอบครัวของคุณไปยังเทมเพลตใหม่ในขั้นตอนต่อไปอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้
มาสำรวจสิ่งที่ควรพิจารณาในตัวอย่างแผนผังเครือญาติ เพื่อให้คุณสามารถเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสืบค้นประวัติวงศ์ตระกูลของคุณ
- โครงสร้างที่ชัดเจนและเป็นระบบ: ตรวจสอบว่าแม่แบบแผนผังครอบครัวของคุณมีโครงสร้างลำดับชั้นที่แบ่งรุ่นต่าง ๆ และสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะสมกับครอบครัวของคุณ
- ออกแบบได้ตามต้องการ: เลือกเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความชอบในการออกแบบของคุณ (สี, แบบอักษร, รูปแบบ และอื่นๆ)
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เลือกเทมเพลตแผนผังครอบครัวที่คุณสามารถแชร์กับผู้อื่นและใช้เพื่อทำงานร่วมกันและเพิ่มข้อเสนอแนะ
- การรองรับมัลติมีเดีย: คัดเลือกเครื่องมือที่รองรับประเภทสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เสียง สิ่งนี้สามารถช่วยคุณในการจัดหมวดหมู่สิ่งสำคัญที่ค้นพบ เช่น รูปถ่าย ของที่ระลึก และแม้กระทั่งการบันทึกเสียงของแต่ละญาติ
- ตัวเลือกหลายภาษา: สำหรับครอบครัวที่ใช้สองภาษาหรือหลายภาษา ให้เลือกใช้เทมเพลตที่สามารถปรับให้เข้ากับภาษาต่างๆ ได้ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ทำให้ทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ให้ความสำคัญกับเทมเพลตที่มีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและมาตรการรักษาความปลอดภัยในตัว เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
โปรดจำไว้ว่า แม่แบบแผนผังครอบครัวควรมีคุณสมบัติดังกล่าวและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ นั่นคือเหตุผลที่เราได้คัดสรรรายการแม่แบบแผนผังครอบครัวที่สามารถพิมพ์ได้ซึ่งสมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
6 แม่แบบแผนผังครอบครัวฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
สำรวจเทมเพลตแผนผังครอบครัวดิจิทัลที่เราชื่นชอบ (และฟรี) เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบประวัติครอบครัวได้อย่างง่ายดาย
1. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังความสัมพันธ์ ClickUp
ClickUp ยังมีเทมเพลตแผนผังเครือญาติฟรีอีกแบบหนึ่งชื่อว่าClickUp Kinship Diagram Whiteboard Templateซึ่งสามารถใช้สร้างแผนผังเครือญาติและสืบสายตระกูลของคุณได้เช่นกัน เช่นเดียวกับเทมเพลตที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เทมเพลต Kinship Diagram นี้ก็เป็นไวท์บอร์ดที่มีฟีเจอร์ครบครันสำหรับสร้างแผนผังเครือญาติที่เต็มไปด้วยข้อมูลและน่าดึงดูดใจ
เพิ่มเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังเครือญาติลงในพื้นที่ทำงานของคุณ ป้อนรายละเอียดสายตระกูลของคุณ ใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และรวมข้อมูลส่วนตัว เช่น เรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญของแต่ละบุคคล เพื่อให้ประวัติครอบครัวมีความสมบูรณ์และลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถแชร์แผนผังครอบครัวกับครอบครัวขยายของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์ส่วนตัวหรือสาธารณะ เพื่อให้ทุกคนสามารถดู แสดงความคิดเห็น และเติมข้อมูลที่ขาดหายไปได้ หรือจะดียิ่งขึ้น หากคุณจัดงานพบปะสังสรรค์ออนไลน์และทำงานสร้างแผนผังครอบครัวร่วมกัน
อีกแนวคิดหนึ่งคือการสร้างโปรเจกต์กลุ่มสำหรับแผนผังครอบครัวของคุณบน ClickUp โดยเพิ่มสมาชิกในครอบครัวของคุณเข้าไป และมอบหมายงานให้แต่ละคน เช่น หาข้อมูลว่าใครในครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบแผนผังครอบครัว วิธีนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่สนุกสนานกับสมาชิกในครอบครัวที่ห่างเหินกันออกไป ขณะที่คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรพบุรุษและประวัติศาสตร์ร่วมกัน
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งคือClickUp BrainAI Writer for Work ซึ่งเป็นผู้ช่วยเขียนเสมือนจริงที่ผสานรวมอยู่ในพื้นที่ทำงานของ ClickUp ที่สามารถช่วยคุณทำสิ่งต่างๆ ได้มากมาย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการเขียนเพื่อช่วยคุณร่างและแก้ไขเรื่องเล่าของคุณ, เป็นผู้แปลเพื่อช่วยคุณปรับให้เหมาะกับภาษาต่าง ๆ ของต้นตระกูล, และอื่น ๆ อีกมากมาย
ClickUp Brain ยังสามารถช่วยคุณค้นหาข้อมูล ตรวจสอบ และตอบความคิดเห็นจากสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ได้อีกด้วย
1. แม่แบบแผนผังครอบครัว ClickUp
เทมเพลตแผนผังครอบครัว ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบการวิจัยลำดับวงศ์ตระกูลของคุณในเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงแบบร่วมมือกันได้ เนื่องจากเป็นระบบดิจิทัล คุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์สำคัญใหม่ๆ เช่น งานแต่งงาน การเกิด และการเสียชีวิต และอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา
เทมเพลตนี้สร้างขึ้นบนClickUp Whiteboardและมาพร้อมกับการสนับสนุนมัลติมีเดีย ทำให้ง่ายต่อการเพิ่มรูปภาพและการบันทึกเสียงเพื่อเพิ่มบริบทให้กับเรื่องราวชีวิตของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน
นอกจากนี้ ต่างจากเอกสารและสเปรดชีต กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณเพิ่มองค์ประกอบในการออกแบบได้มากขึ้น เช่น รูปทรงต่างๆ ภาพวาดเล่น และกราฟิกต่างๆ ลงในเทมเพลตแผนผังครอบครัวที่ว่างเปล่าได้ คุณยังสามารถสร้างแผนผังความคิดเพื่อระดมความคิดกับครอบครัวของคุณได้อีกด้วย
คุณยังสามารถแบ่งปันสิ่งนี้กับครอบครัวขยายของคุณได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มบริบทเพิ่มเติมหรือให้คำแนะนำแก่คุณได้
ชมวิดีโอที่ให้ความรู้และน่าสนใจนี้เพื่อค้นพบวิธีที่ไวท์บอร์ดสามารถทำได้มากกว่าการสร้างเทมเพลต!
3. แม่แบบแผนผังครอบครัวใน Microsoft Word โดย Template.net
เทมเพลตถัดไปในรายการนี้มาจาก Template.net ซึ่งเป็นคลังฟรีที่มีชื่อเสียงในด้านเทมเพลตที่พร้อมใช้งานสำหรับเกือบทุกสิ่งทุกอย่าง
แม่แบบแผนผังครอบครัวแบบง่ายนี้เป็นเอกสารหน้าเดียวที่ประกอบด้วยต้นไม้พร้อมช่องสำหรับสมาชิกในครอบครัวต่างๆ สามารถรองรับได้ถึงสามรุ่นและสมาชิกในครอบครัวแปดคน
คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ได้ทันทีและแก้ไขได้ในโปรแกรมประมวลผลคำใดก็ได้ เช่น MS Word, Google Docs และ Apple Pages เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF หรือพิมพ์เป็นโปสเตอร์ได้ สิ่งนี้ทำให้เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนและครูที่ทำงานเกี่ยวกับโครงการแผนผังครอบครัว
4. แม่แบบแผนผังครอบครัวแบบเรียบง่ายสำหรับ Google Docs โดย GooDocs
GooDocs, ไลบรารีเทมเพลตฟรีที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่ง, ให้บริการเทมเพลตต้นไม้ครอบครัวแบบง่าย ๆ ที่ใช้แสงสว่างเป็นสีพื้น. ต้นไม้ครอบครัวแบบง่าย ๆ นี้ใช้ข้อความเป็นตัวเชื่อมต่อสมาชิกในครอบครัวผ่านเส้น. มีให้เลือกสองขนาดกระดาษมาตรฐาน คือ A4 และ US Letter. คุณสามารถแก้ไขได้ทั้งบน Google Docs และ MS Word.
นอกจากนี้ยังมีส่วนในเอกสารที่คุณสามารถเพิ่มย่อหน้าหรือสองย่อหน้าเกี่ยวกับครอบครัวของคุณหรือวัตถุประสงค์ของแผนผังครอบครัวได้
นอกจากนี้ ในขณะที่แม่แบบดั้งเดิมอนุญาตให้คุณป้อนข้อมูลได้ถึงห้าชั่วอายุคน คุณสามารถเพิ่มได้มากขึ้นโดยใช้รูปร่างและตัวเชื่อมต่อเริ่มต้นของโปรแกรมประมวลผลคำของคุณ ในทำนองเดียวกัน ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการทำงานร่วมกันในโปรแกรมประมวลผลคำของคุณ คุณสามารถแชร์กับสมาชิกในครอบครัวเพื่อขอความคิดเห็นได้
แม้ว่านี่จะเป็นแม่แบบแผนผังครอบครัวที่ยอดเยี่ยม (และละเอียดกว่าแม่แบบก่อนหน้าของ Template.net) แต่เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานศึกษา
5. แม่แบบแผนผังครอบครัว 7 รุ่น โดย Template.net
หากคุณต้องการสืบค้นประวัติครอบครัวของคุณผ่านหลายชั่วอายุคนแม่แบบแผนผังครอบครัว 7 รุ่นนี้จากTemplate.net สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้
มันช่วยให้คุณมองเห็นครอบครัวของคุณได้ถึงเจ็ดชั่วอายุคนบนหน้าเดียว นอกจากนี้ยังสามารถคัดลอกไปยังโปรแกรมประมวลผลคำที่คุณชื่นชอบได้อย่างง่ายดาย และกรอกข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวของคุณได้
เนื่องจากโปรแกรมประมวลผลคำใช้งานง่าย จึงทำให้เทมเพลตนี้สามารถเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่าซึ่งอาจไม่ถนัดเทคโนโลยีมากนัก เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดของครอบครัวแล้ว คุณสามารถพิมพ์หรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF ได้
6. แม่แบบแผนผังครอบครัว Excel โดย Vertex. com
เทมเพลตแผนผังครอบครัวสุดท้าย เป็นแผนผังที่สามารถดาวน์โหลดได้จากVertex.com โดยมีเทมเพลตเริ่มต้นสำหรับแผนผังครอบครัว 6 รุ่นและ 7 รุ่น คุณสามารถทำสำเนาของสเปรดชีตใน Google Sheets ได้ง่ายๆ และเริ่มป้อนข้อมูลครอบครัวของคุณได้เลย โดยไม่ต้องจัดรูปแบบใดๆ
นี่ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่สะดวกสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นค้นคว้าประวัติครอบครัวของตน และต้องการเก็บรายละเอียดพื้นฐานของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนไว้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดบนหน้าจอเดียวได้
อีกแนวคิดหนึ่งคือให้ใช้เทมเพลตนี้เป็น 'หน้าสารบัญ' สำหรับแผนผังครอบครัวของคุณ โดยสร้างเอกสารเพื่อป้อนประวัติของแต่ละสมาชิกในครอบครัวและเพิ่มลิงก์ไปยังชื่อของพวกเขาในสเปรดชีตนี้
คุณยังสามารถเสริมสเปรดชีตนี้ด้วยทรัพยากรฟรีอีกชิ้นจากVertex—เครื่องมือติดตามการวิจัยลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขา ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าในการวิจัยของคุณได้ เครื่องมือติดตามนี้รวมถึงตัวกรองเพื่อจัดประเภทสมาชิกในครอบครัวเป็นชายหรือหญิง ข้อมูลการเกิดและการเสียชีวิต และลิงก์เพิ่มเติม เช่น ประกาศการเสียชีวิต
รักษาไว้ซึ่งมรดกของคุณด้วยแบบแผนต้นตระกูล
การสืบค้นสายตระกูลของครอบครัวสามารถเป็นประสบการณ์ที่เติมเต็มชีวิตได้อย่างมาก ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที่ต้องการช่วยให้ลูกเข้าใจวัฒนธรรมของตนเอง เป็นครูที่ช่วยนักเรียนสำรวจมรดกทางวัฒนธรรม หรือเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องการบันทึกประวัติครอบครัวของคุณเอง—แม่แบบลำดับวงศ์ตระกูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มทำโครงการต้นตระกูลของคุณอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบมากขึ้น เราขอแนะนำให้คุณใช้ ClickUp
มีแม่แบบแผนผังครอบครัวที่ยืดหยุ่นที่สุดและความสามารถในการจัดการโครงการระดับแนวหน้าเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและสร้างแผนผังครอบครัวของคุณร่วมกับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น
สมัครฟรีวันนี้และสำรวจว่า ClickUp สามารถช่วยคุณสร้างแผนผังครอบครัวที่ละเอียด จัดระเบียบการวิจัยของคุณ จัดการประชุมเสมือนจริงกับครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมายได้อย่างไร