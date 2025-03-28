แม่แบบแผนผังครอบครัวฟรีใน Excel, Word และ ClickUp Docs

บล็อก ClickUp

28 มีนาคม 2568

การค้นคว้าประวัติครอบครัวของคุณมีประโยชน์มากมาย—มันช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับรากเหง้าของคุณ, รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์, และรู้สึกใกล้ชิดกับครอบครัวของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกับญาติที่ห่างไกลสามารถรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณ, ช่วยให้คุณสามารถมีความสนุกสนานกับครอบครัวขยายของคุณ, และสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่ง

คุณสามารถสืบค้นรากเหง้าของคุณได้โดยใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ancestry.com การพูดคุยกับญาติผู้ใหญ่ หรือการค้นคว้าเอกสารสำมะโนประชากรในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เมื่อคุณได้รับข้อมูลแล้ว คุณสามารถใช้แม่แบบแผนผังครอบครัวเพื่อสร้างแผนภูมิที่มีญาติทั้งหมดของคุณ สืบค้นพวกเขาผ่านหลายรุ่น เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเขา และจัดระเบียบแผนภูมิของคุณสำหรับการทำลำดับวงศ์ตระกูล

แผนผังครอบครัวที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะด้วยซอฟต์แวร์แผนผังความคิดดิจิทัล สามารถแบ่งปันกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ได้เช่นกัน ทำให้เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและร่วมมือกันในการชื่นชมมรดกร่วมกันของคุณ

อะไรคือแม่แบบแผนผังครอบครัว?

แม่แบบแผนผังเครือญาติคือโครงร่างที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนผังลำดับวงศ์ตระกูลของคุณได้แม่แบบนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบสมาชิกในครอบครัวตามรุ่นต่าง ๆ ติดตามความสัมพันธ์ในครอบครัว และเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับบรรพบุรุษแต่ละคน (หรือทายาท) ได้

สี่ด้านหลักของแบบแผนต้นตระกูลคือ:

  • โครงสร้างลำดับชั้น: จัดระเบียบสมาชิกในครอบครัวตามลำดับเวลาเพื่อให้คุณสามารถติดตามรุ่นและความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย
  • สาขา: เพื่อแสดงสายตระกูลของแต่ละบุคคลและลูกหลานที่เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษแต่ละคน
  • ตัวเชื่อมต่อ: เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวต่างๆ เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง และคู่สมรส
  • โปรไฟล์บุคคล: ให้ข้อมูลรายละเอียดสำหรับสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน รวมถึงวันเดือนปีเกิด อาชีพ และรายละเอียดส่วนตัวอื่น ๆ

แบบแผนแผนผังครอบครัวมีให้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบอนาล็อก (แผนภูมิ, สมุดบันทึก, แฟ้ม, แบบแผนที่สามารถพิมพ์ได้) และแบบดิจิทัล (เอกสาร, ตารางข้อมูล,กระดานไวท์บอร์ดเสมือน) แม้ว่าแบบแรกอาจให้ความรู้สึกแบบดั้งเดิม แต่แบบหลังอาจมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับการร่วมมือทางสายตา และการสร้างบอร์ดความคิด

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนต้นไม้ครอบครัวดี?

แม่แบบแผนผังครอบครัวที่ดีต้องช่วยให้แผนผังครอบครัวของคุณมีข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจง่าย

แต่การเลือกแบบที่ถูกต้องอาจทำให้สับสนได้เมื่อมีเทมเพลตแผนผังครอบครัวมากมายบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน การตัดสินใจเลือกเทมเพลตตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการย้ายประวัติครอบครัวของคุณไปยังเทมเพลตใหม่ในขั้นตอนต่อไปอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้

มาสำรวจสิ่งที่ควรพิจารณาในตัวอย่างแผนผังเครือญาติ เพื่อให้คุณสามารถเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสืบค้นประวัติวงศ์ตระกูลของคุณ

  • โครงสร้างที่ชัดเจนและเป็นระบบ: ตรวจสอบว่าแม่แบบแผนผังครอบครัวของคุณมีโครงสร้างลำดับชั้นที่แบ่งรุ่นต่าง ๆ และสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะสมกับครอบครัวของคุณ
  • ออกแบบได้ตามต้องการ: เลือกเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความชอบในการออกแบบของคุณ (สี, แบบอักษร, รูปแบบ และอื่นๆ)
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เลือกเทมเพลตแผนผังครอบครัวที่คุณสามารถแชร์กับผู้อื่นและใช้เพื่อทำงานร่วมกันและเพิ่มข้อเสนอแนะ
  • การรองรับมัลติมีเดีย: คัดเลือกเครื่องมือที่รองรับประเภทสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เสียง สิ่งนี้สามารถช่วยคุณในการจัดหมวดหมู่สิ่งสำคัญที่ค้นพบ เช่น รูปถ่าย ของที่ระลึก และแม้กระทั่งการบันทึกเสียงของแต่ละญาติ
  • ตัวเลือกหลายภาษา: สำหรับครอบครัวที่ใช้สองภาษาหรือหลายภาษา ให้เลือกใช้เทมเพลตที่สามารถปรับให้เข้ากับภาษาต่างๆ ได้ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ทำให้ทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ให้ความสำคัญกับเทมเพลตที่มีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและมาตรการรักษาความปลอดภัยในตัว เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

โปรดจำไว้ว่า แม่แบบแผนผังครอบครัวควรมีคุณสมบัติดังกล่าวและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ นั่นคือเหตุผลที่เราได้คัดสรรรายการแม่แบบแผนผังครอบครัวที่สามารถพิมพ์ได้ซึ่งสมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

6 แม่แบบแผนผังครอบครัวฟรีใน Word, Excel และ ClickUp

สำรวจเทมเพลตแผนผังครอบครัวดิจิทัลที่เราชื่นชอบ (และฟรี) เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบประวัติครอบครัวได้อย่างง่ายดาย

1. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังความสัมพันธ์ ClickUp

เพิ่มข้อมูลสายตระกูลของคุณและแบ่งปันกับครอบครัวของคุณผ่านเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังเครือญาติของ ClickUp
เพิ่มข้อมูลสายตระกูลของคุณและแบ่งปันกับครอบครัวของคุณผ่านเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังเครือญาติของ ClickUp

ClickUp ยังมีเทมเพลตแผนผังเครือญาติฟรีอีกแบบหนึ่งชื่อว่าClickUp Kinship Diagram Whiteboard Templateซึ่งสามารถใช้สร้างแผนผังเครือญาติและสืบสายตระกูลของคุณได้เช่นกัน เช่นเดียวกับเทมเพลตที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เทมเพลต Kinship Diagram นี้ก็เป็นไวท์บอร์ดที่มีฟีเจอร์ครบครันสำหรับสร้างแผนผังเครือญาติที่เต็มไปด้วยข้อมูลและน่าดึงดูดใจ

เพิ่มเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังเครือญาติลงในพื้นที่ทำงานของคุณ ป้อนรายละเอียดสายตระกูลของคุณ ใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และรวมข้อมูลส่วนตัว เช่น เรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญของแต่ละบุคคล เพื่อให้ประวัติครอบครัวมีความสมบูรณ์และลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถแชร์แผนผังครอบครัวกับครอบครัวขยายของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์ส่วนตัวหรือสาธารณะ เพื่อให้ทุกคนสามารถดู แสดงความคิดเห็น และเติมข้อมูลที่ขาดหายไปได้ หรือจะดียิ่งขึ้น หากคุณจัดงานพบปะสังสรรค์ออนไลน์และทำงานสร้างแผนผังครอบครัวร่วมกัน

อีกแนวคิดหนึ่งคือการสร้างโปรเจกต์กลุ่มสำหรับแผนผังครอบครัวของคุณบน ClickUp โดยเพิ่มสมาชิกในครอบครัวของคุณเข้าไป และมอบหมายงานให้แต่ละคน เช่น หาข้อมูลว่าใครในครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบแผนผังครอบครัว วิธีนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่สนุกสนานกับสมาชิกในครอบครัวที่ห่างเหินกันออกไป ขณะที่คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรพบุรุษและประวัติศาสตร์ร่วมกัน

คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งคือClickUp BrainAI Writer for Work ซึ่งเป็นผู้ช่วยเขียนเสมือนจริงที่ผสานรวมอยู่ในพื้นที่ทำงานของ ClickUp ที่สามารถช่วยคุณทำสิ่งต่างๆ ได้มากมาย

ClickUp Brain
ถามคำถามและเขียนได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และง่ายดายด้วย ClickUp Brain

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการเขียนเพื่อช่วยคุณร่างและแก้ไขเรื่องเล่าของคุณ, เป็นผู้แปลเพื่อช่วยคุณปรับให้เหมาะกับภาษาต่าง ๆ ของต้นตระกูล, และอื่น ๆ อีกมากมาย

ClickUp Brain ยังสามารถช่วยคุณค้นหาข้อมูล ตรวจสอบ และตอบความคิดเห็นจากสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ได้อีกด้วย

1. แม่แบบแผนผังครอบครัว ClickUp

สร้างแผนผังครอบครัว เพิ่มโปรไฟล์สำหรับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว และทำงานร่วมกับผู้อื่นในเทมเพลตแผนผังครอบครัวของ ClickUp
สร้างแผนผังครอบครัว เพิ่มโปรไฟล์สำหรับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว และทำงานร่วมกับผู้อื่นในเทมเพลตแผนผังครอบครัวของ ClickUp

เทมเพลตแผนผังครอบครัว ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบการวิจัยลำดับวงศ์ตระกูลของคุณในเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงแบบร่วมมือกันได้ เนื่องจากเป็นระบบดิจิทัล คุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์สำคัญใหม่ๆ เช่น งานแต่งงาน การเกิด และการเสียชีวิต และอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา

ClickUp Whiteboard
เพิ่มองค์ประกอบต่างๆ เช่น ภาพวาดเล่นและรูปภาพ เพื่อทำให้แผนผังครอบครัวของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Whiteboards

เทมเพลตนี้สร้างขึ้นบนClickUp Whiteboardและมาพร้อมกับการสนับสนุนมัลติมีเดีย ทำให้ง่ายต่อการเพิ่มรูปภาพและการบันทึกเสียงเพื่อเพิ่มบริบทให้กับเรื่องราวชีวิตของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน

นอกจากนี้ ต่างจากเอกสารและสเปรดชีต กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณเพิ่มองค์ประกอบในการออกแบบได้มากขึ้น เช่น รูปทรงต่างๆ ภาพวาดเล่น และกราฟิกต่างๆ ลงในเทมเพลตแผนผังครอบครัวที่ว่างเปล่าได้ คุณยังสามารถสร้างแผนผังความคิดเพื่อระดมความคิดกับครอบครัวของคุณได้อีกด้วย

คุณยังสามารถแบ่งปันสิ่งนี้กับครอบครัวขยายของคุณได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มบริบทเพิ่มเติมหรือให้คำแนะนำแก่คุณได้

ชมวิดีโอที่ให้ความรู้และน่าสนใจนี้เพื่อค้นพบวิธีที่ไวท์บอร์ดสามารถทำได้มากกว่าการสร้างเทมเพลต!

3. แม่แบบแผนผังครอบครัวใน Microsoft Word โดย Template.net

แบบแผนต้นไม้ครอบครัวแบบง่ายโดย Template.net
ผ่านทางTemplate.net

เทมเพลตถัดไปในรายการนี้มาจาก Template.net ซึ่งเป็นคลังฟรีที่มีชื่อเสียงในด้านเทมเพลตที่พร้อมใช้งานสำหรับเกือบทุกสิ่งทุกอย่าง

แม่แบบแผนผังครอบครัวแบบง่ายนี้เป็นเอกสารหน้าเดียวที่ประกอบด้วยต้นไม้พร้อมช่องสำหรับสมาชิกในครอบครัวต่างๆ สามารถรองรับได้ถึงสามรุ่นและสมาชิกในครอบครัวแปดคน

คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ได้ทันทีและแก้ไขได้ในโปรแกรมประมวลผลคำใดก็ได้ เช่น MS Word, Google Docs และ Apple Pages เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF หรือพิมพ์เป็นโปสเตอร์ได้ สิ่งนี้ทำให้เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนและครูที่ทำงานเกี่ยวกับโครงการแผนผังครอบครัว

4. แม่แบบแผนผังครอบครัวแบบเรียบง่ายสำหรับ Google Docs โดย GooDocs

เทมเพลตแผนผังครอบครัวแบบเรียบง่ายสำหรับ Google Docs โดย GooDocs
ผ่านทางGooDocs

GooDocs, ไลบรารีเทมเพลตฟรีที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่ง, ให้บริการเทมเพลตต้นไม้ครอบครัวแบบง่าย ๆ ที่ใช้แสงสว่างเป็นสีพื้น. ต้นไม้ครอบครัวแบบง่าย ๆ นี้ใช้ข้อความเป็นตัวเชื่อมต่อสมาชิกในครอบครัวผ่านเส้น. มีให้เลือกสองขนาดกระดาษมาตรฐาน คือ A4 และ US Letter. คุณสามารถแก้ไขได้ทั้งบน Google Docs และ MS Word.

นอกจากนี้ยังมีส่วนในเอกสารที่คุณสามารถเพิ่มย่อหน้าหรือสองย่อหน้าเกี่ยวกับครอบครัวของคุณหรือวัตถุประสงค์ของแผนผังครอบครัวได้

นอกจากนี้ ในขณะที่แม่แบบดั้งเดิมอนุญาตให้คุณป้อนข้อมูลได้ถึงห้าชั่วอายุคน คุณสามารถเพิ่มได้มากขึ้นโดยใช้รูปร่างและตัวเชื่อมต่อเริ่มต้นของโปรแกรมประมวลผลคำของคุณ ในทำนองเดียวกัน ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการทำงานร่วมกันในโปรแกรมประมวลผลคำของคุณ คุณสามารถแชร์กับสมาชิกในครอบครัวเพื่อขอความคิดเห็นได้

แม้ว่านี่จะเป็นแม่แบบแผนผังครอบครัวที่ยอดเยี่ยม (และละเอียดกว่าแม่แบบก่อนหน้าของ Template.net) แต่เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานศึกษา

5. แม่แบบแผนผังครอบครัว 7 รุ่น โดย Template.net

แม่แบบแผนผังครอบครัว Word 7 รุ่น โดย Template.net
ผ่านทางTemplate.net

หากคุณต้องการสืบค้นประวัติครอบครัวของคุณผ่านหลายชั่วอายุคนแม่แบบแผนผังครอบครัว 7 รุ่นนี้จากTemplate.net สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้

มันช่วยให้คุณมองเห็นครอบครัวของคุณได้ถึงเจ็ดชั่วอายุคนบนหน้าเดียว นอกจากนี้ยังสามารถคัดลอกไปยังโปรแกรมประมวลผลคำที่คุณชื่นชอบได้อย่างง่ายดาย และกรอกข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวของคุณได้

เนื่องจากโปรแกรมประมวลผลคำใช้งานง่าย จึงทำให้เทมเพลตนี้สามารถเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่าซึ่งอาจไม่ถนัดเทคโนโลยีมากนัก เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดของครอบครัวแล้ว คุณสามารถพิมพ์หรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF ได้

6. แม่แบบแผนผังครอบครัว Excel โดย Vertex. com

เทมเพลตแผนผังครอบครัว Excel โดย Vertex.com
ผ่านทางVertex.com

เทมเพลตแผนผังครอบครัวสุดท้าย เป็นแผนผังที่สามารถดาวน์โหลดได้จากVertex.com โดยมีเทมเพลตเริ่มต้นสำหรับแผนผังครอบครัว 6 รุ่นและ 7 รุ่น คุณสามารถทำสำเนาของสเปรดชีตใน Google Sheets ได้ง่ายๆ และเริ่มป้อนข้อมูลครอบครัวของคุณได้เลย โดยไม่ต้องจัดรูปแบบใดๆ

นี่ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่สะดวกสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นค้นคว้าประวัติครอบครัวของตน และต้องการเก็บรายละเอียดพื้นฐานของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนไว้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดบนหน้าจอเดียวได้

อีกแนวคิดหนึ่งคือให้ใช้เทมเพลตนี้เป็น 'หน้าสารบัญ' สำหรับแผนผังครอบครัวของคุณ โดยสร้างเอกสารเพื่อป้อนประวัติของแต่ละสมาชิกในครอบครัวและเพิ่มลิงก์ไปยังชื่อของพวกเขาในสเปรดชีตนี้

คุณยังสามารถเสริมสเปรดชีตนี้ด้วยทรัพยากรฟรีอีกชิ้นจากVertex—เครื่องมือติดตามการวิจัยลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขา ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าในการวิจัยของคุณได้ เครื่องมือติดตามนี้รวมถึงตัวกรองเพื่อจัดประเภทสมาชิกในครอบครัวเป็นชายหรือหญิง ข้อมูลการเกิดและการเสียชีวิต และลิงก์เพิ่มเติม เช่น ประกาศการเสียชีวิต

รักษาไว้ซึ่งมรดกของคุณด้วยแบบแผนต้นตระกูล

การสืบค้นสายตระกูลของครอบครัวสามารถเป็นประสบการณ์ที่เติมเต็มชีวิตได้อย่างมาก ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที่ต้องการช่วยให้ลูกเข้าใจวัฒนธรรมของตนเอง เป็นครูที่ช่วยนักเรียนสำรวจมรดกทางวัฒนธรรม หรือเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องการบันทึกประวัติครอบครัวของคุณเอง—แม่แบบลำดับวงศ์ตระกูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มทำโครงการต้นตระกูลของคุณอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบมากขึ้น เราขอแนะนำให้คุณใช้ ClickUp

มีแม่แบบแผนผังครอบครัวที่ยืดหยุ่นที่สุดและความสามารถในการจัดการโครงการระดับแนวหน้าเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและสร้างแผนผังครอบครัวของคุณร่วมกับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น

สมัครฟรีวันนี้และสำรวจว่า ClickUp สามารถช่วยคุณสร้างแผนผังครอบครัวที่ละเอียด จัดระเบียบการวิจัยของคุณ จัดการประชุมเสมือนจริงกับครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมายได้อย่างไร