4 ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ (พร้อมประโยชน์และแบบฟอร์ม)

หากคุณกำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการหลายทีมและหลายโครงการ โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก พูดให้เข้าใจง่ายโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์เป็นเพียงวิธีการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างสมาชิกทุกคนในทุกแผนกเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น สมาชิกของทีมต่าง ๆ รายงานต่อผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายงาน (เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการผลิต และอื่น ๆ) ซึ่งจากนั้นจะรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างทีมและขจัดความจำเป็นที่สมาชิกทีมจะต้องปรับให้สอดคล้องหรือปรับให้สอดคล้องใหม่ทุกครั้งที่มีโครงการใหม่เริ่มต้นขึ้น
ดังนั้น หากคุณต้องการทราบสิ่งต่อไปนี้:
- โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์คืออะไร
- โครงสร้างเมทริกซ์ประเภทต่างๆ
- ทำไมถึงเป็นวิธีที่ดีกว่าในการบริหารโครงการ
- วิธีสร้างเมทริกซ์ของคุณเอง
- ตัวอย่างที่สำคัญจากบริษัทที่มีชื่อเสียง
แล้วคุณจะชอบคู่มือเชิงลึกนี้
พร้อมที่จะเข้าสู่เมทริกซ์หรือยัง? มาเริ่มกันเลย
โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์คืออะไร?
ในโครงสร้างองค์กรแบบคลาสสิกจากบนลงล่าง CEO จะยืนอยู่ตรงจุดสูงสุด ในขณะที่ COO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ) CFO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ จะอยู่ถัดลงมา
ในโครงสร้างแบบแนวนอน นักเขียนคำโฆษณาจะรายงานต่อผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ซึ่งรายงานต่อผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (CMO) และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดจะรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คุณคงเข้าใจแล้ว การรายงานเป็นแบบเส้นตรง และทุกคนตั้งแต่ทีมการตลาด, ทีมขาย, ทีมออกแบบ, ทีมพัฒนา,ทีมการเงิน,และทีมทรัพยากรบุคคลต่างก็ปฏิบัติตามโครงสร้างการรายงานเดียวกัน
โครงสร้างแบบลำดับชั้นแบบดั้งเดิมมีความซับซ้อนน้อยกว่าโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ ประการหนึ่ง โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์อาจเกี่ยวข้องกับสมาชิกในทีมที่ต้องรายงานต่อทั้งผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้างานตามหน้าที่ รวมถึงผู้จัดการโครงการซึ่งต้องรายงานต่อผู้จัดการฝ่ายของตนเช่นกัน
นั่นคือเหตุผลที่โครงสร้างองค์กรแบบลำดับชั้นมีลักษณะเป็นต้นไม้ ในขณะที่โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ควรกล่าวถึงว่าโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์รวมและสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างองค์กรหลายประเภทเข้าด้วยกัน มันนำสายการบังคับบัญชาใหม่มาสู่ผู้จัดการโครงการ นอกเหนือจากผู้จัดการฝ่ายงาน ซึ่งเป็นเหตุผลที่บางคนชอบเรียกมันว่าเมทริกซ์สองหัวหน้า
การทำงานในโครงการขนาดใหญ่ที่มีผู้มีความสามารถหลากหลายเข้าร่วม ผู้จัดการโครงการ:
- บริหารจัดการบุคลากรข้ามแผนกและสร้างทีมโครงการที่แข็งแกร่งและหลากหลาย
- ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ
- ช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมให้สมาชิกในทีมร่วมมือกัน สื่อสารกัน และส่งมอบงานให้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งนี้ช่วยสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ของลูกค้า 🤝
ประเภทของโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์
โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์สามารถเป็นได้ทั้งแบบอ่อน แบบสมดุล หรือแบบเข้มแข็ง ขึ้นอยู่กับวิธีการกระจายอำนาจระหว่างผู้จัดการโครงการและผู้จัดการสายงาน
อย่างไรก็ตาม อย่าให้ชื่อตำแหน่งเป็นตัวนำ เพราะเมทริกซ์ที่อ่อนแอไม่ได้แย่กว่าเมทริกซ์ที่แข็งแรงเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงการ องค์กร และบทบาทเหล่านี้ค่อนข้างยืดหยุ่น
ผู้จัดการโครงการมีอำนาจและอำนาจในการตัดสินใจน้อยมากในโครงสร้างแบบเมทริกซ์ที่อ่อนแอ โครงสร้างแบบเมทริกซ์ประเภทนี้เรียกว่าอ่อนแอเพราะผู้จัดการฝ่ายงานเป็นผู้ที่รับผิดชอบงบประมาณและกำหนดเวลาของโครงการและอำนาจของผู้จัดการโครงการถูกจำกัดอย่างมาก
ในโครงสร้างเมทริกซ์ที่สมดุล สมาชิกทีมรายงานต่อผู้จัดการฝ่ายและโครงการด้วยอำนาจและสิทธิเท่าเทียมกัน โครงสร้างเมทริกซ์ที่สมดุลอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากช่วยขจัดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้นำ เปิดช่องทางการสื่อสาร และทำให้การส่งมอบโครงการประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
ตามที่คุณสามารถสรุปได้แล้ว ในระบบเมทริกซ์ที่แข็งแกร่ง ผู้จัดการโครงการมีอำนาจมากกว่าผู้จัดการเชิงหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและวางแผนงบประมาณได้อย่างอิสระ
โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ทำงานอย่างไรและมีประโยชน์อะไรบ้าง?
บางคนอาจรู้สึกว่าโครงสร้างแบบเมทริกซ์นั้นซับซ้อนหรือทำให้สับสน เนื่องจากมักเกี่ยวข้องกับลำดับคำสั่งหลายสายและโครงสร้างการรายงานหลายระดับ ความจริงแล้ว มันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดเลย!
หากคุณสร้างแผนโครงการที่รอบคอบ มอบหมายและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาแผนการสื่อสาร คุณจะทำได้ดีแน่นอน 👌
การร่วมมือกันในทีมและข้ามทีม และการวางแผนทรัพยากรร่วมกัน ส่งผลให้อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นในองค์กรแบบมัลติแมตริกซ์ส่วนใหญ่ โครงสร้างมัลติแมตริกซ์ช่วยชดเชยจุดอ่อนของโครงสร้างที่มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว และความเป็นสองอำนาจนี้สามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดีขึ้นได้
ตอนนี้ มาดูประโยชน์บางประการของการนำโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์มาใช้กัน!
ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างแผนก
ต่างจากองค์กรแบบลำดับชั้น โครงสร้างแบบเมทริกซ์ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมกับหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องและผู้จัดการโครงการ
เราทราบดีว่าการต้องติดต่อกับผู้จัดการสองคน (หรือบางครั้งอาจมากกว่านั้น) และรายงานต่อพวกเขาอาจฟังดูแปลกไปบ้าง อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมกับผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเชี่ยวชาญ และปรับปรุงความสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรได้
การจัดตารางนัดหมายอย่างสม่ำเสมอเป็นทางเลือกที่ดีในการเสริมสร้างกระบวนการประสานงานได้อย่างมาก
ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน
การเป็นส่วนหนึ่งของทีมหลายทีมและรายงานต่อผู้จัดการหลายคนช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน สาเหตุนั้นง่ายมาก เพราะมันทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในโครงการใด ๆ พนักงานชอบเมื่อพวกเขาสามารถสร้างความแตกต่างและมีส่วนร่วมในการทำให้โครงการสำเร็จตั้งแต่ต้นจนจบ
นอกเหนือจากนั้น การสรรหาบุคลากรภายในองค์กรจะช่วยประหยัดเงินบางส่วนที่คุณจะต้องเสียไปกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหากคุณต้องจ้างพนักงานใหม่ทุกครั้งที่คุณทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานของคุณได้หลีกหนีจากความซ้ำซากจำเจของงานประจำ ช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะใหม่ ๆบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น และส่งมอบโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย
ช่วยให้ผู้นำสามารถกำหนดเป้าหมายโครงการที่ชัดเจน
การรายงานความคืบหน้าต่อหัวหน้าแผนกและผู้จัดการโครงการ รวมถึงการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง ช่วยส่งเสริมความชัดเจนในวัตถุประสงค์ เสริมสร้างเป้าหมายของโครงการให้มั่นคง และส่งมอบผลงานได้รวดเร็วขึ้น
เสริมสร้างความสามัคคีในทีม
เมทริกซ์ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสร้างความเชื่อมโยงที่มีพลวัตซึ่งกันและกัน และกระตุ้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การร่วมมือในทีมที่ดีขึ้นและราบรื่น
4 กรณีการใช้งานและตัวอย่างโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์
ในส่วนนี้ เราจะพาคุณไปดูกรณีการใช้งานสี่กรณีและตัวอย่างขององค์กรแบบเมทริกซ์ เพื่อดูว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จอื่นๆ ได้นำแนวทางนี้ไปใช้อย่างไร ตัวอย่างเหล่านี้ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยใช้ฟีเจอร์ ClickUp Whiteboard ซึ่งคุณสามารถเริ่มต้นด้วยผืนผ้าใบเปล่าหรือใช้เทมเพลตของ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วขึ้น!
1. ตัวอย่างของฟิลิปส์
ตัวอย่างนี้อธิบายสิ่งที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วในส่วนก่อนหน้านี้ด้วยภาพให้เห็นชัดเจน โครงสร้างแบบเมทริกซ์มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ในขณะที่โครงสร้างแบบบนลงล่างมีลักษณะคล้ายต้นไม้
ดังนั้น ในตัวอย่างแรก คุณจะเห็นว่าทีมขาย ทีมการเงิน และทีมไอที รายงานต่อผู้จัดการฝ่ายการค้า ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี ซึ่งจากนั้นจะรายงานต่อทั้งองค์กรระดับประเทศและฝ่ายผลิตภัณฑ์ (PD) นี่อธิบายถึงสายการบังคับบัญชาทั้งสองที่กล่าวถึงหลายครั้งในบทความนี้
ตัวอย่างที่สองแสดงการรายงานต่อหน่วยงานเดียว ทีมขาย การเงิน และไอทีรายงานต่อผู้จัดการฝ่ายการค้า ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี ซึ่งรายงานต่อองค์กรระดับประเทศที่รายงานต่อฝ่ายผลิตภัณฑ์
2. ตัวอย่างสตาร์บัคส์
นี่คือตัวอย่างที่ Starbucks ใช้โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ เราใช้ไวท์บอร์ดเพื่อแสดงโครงสร้างการรายงานที่ร้านกาแฟยอดนิยมใช้ในธุรกิจของพวกเขา ☕
ลองจินตนาการว่า การแบ่งภูมิภาคทั้งสี่นี้ (อเมริกาเหนือ เอเชีย ละตินอเมริกา และ EMEA) เป็นผู้จัดการโครงการ
ดังนั้น เรามีรองประธานอาวุโสที่รายงานต่อรองประธานบริหาร ซึ่งรองประธานบริหารจะรายงานต่อประธานกลุ่ม จากนั้นประธานกลุ่มจะรายงานต่อหนึ่งในแผนกที่กล่าวถึงข้างต้น สุดท้ายแต่ละแผนกจะรายงานต่อหน่วยงานระดับโลก ซึ่งหน่วยงานระดับโลกจะรายงานต่อ CEO
3. แผนกวิศวกรรมและการตลาด
อีกครั้งที่มุมมองไวท์บอร์ดมีประโยชน์ และเราต้องการแสดงให้เห็นว่าแผนกการตลาดสามารถนำโครงสร้างแบบเมทริกซ์ไปใช้ได้อย่างไร โดยสรุปคือ คุณสามารถแยกแยะผู้จัดการโครงการออกจากผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างความต้องการ และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย
สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ และรายงานต่อผู้จัดการโครงการและผู้อำนวยการที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้จัดการโครงการรายงานต่อผู้อำนวยการผู้จัดการโครงการ ในขณะที่ผู้อำนวยการผู้จัดการโครงการและผู้อำนวยการคนอื่น ๆ รายงานต่อหัวหน้าฝ่ายการตลาด (CMO) ซึ่งรายงานต่อ CEO
เราสามารถนำโครงสร้างองค์กรประเภทนี้ไปใช้กับแผนกอื่น ๆของบริษัทวิศวกรรมใด ๆ(การเงิน, การดำเนินงาน, เป็นต้น) ได้เช่นกันและการใช้ซอฟต์แวร์คอลเซ็นเตอร์ก็กำลังพิสูจน์ว่าเป็นคำแนะนำที่มีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร
4. ตัวอย่างบริษัทโฆษณา
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด นี่คือวิธีที่บริษัทโฆษณาสามารถนำโครงสร้างเมทริกซ์มาใช้กับธุรกิจของพวกเขาได้
คุณจะเห็นว่าสมาชิกทีมต่างๆ (ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์, ผู้จัดการบล็อก, ผู้ผลิตวิดีโอ, ฯลฯ) รายงานต่อผู้จัดการแผนก (การตลาด, การผลิต, ครีเอทีฟ, และผู้จัดการเนื้อหา) และผู้จัดการโครงการสองคน
ผู้จัดการโครงการสองรายงานต่อผู้จัดการโครงการหนึ่ง ซึ่งรายงานต่อหัวหน้าฝ่าย PM จากนั้นผู้จัดการฝ่ายงานต่าง ๆ รายงานต่อหัวหน้าฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต และฝ่ายบรรณาธิการ ในขณะที่หัวหน้าฝ่าย PM และหัวหน้าฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต และฝ่ายบรรณาธิการรายงานต่อประธานบริษัท
นี่เป็นเพียงตัวอย่างเมทริกซ์บางส่วนที่คุณสามารถใช้เป็นแรงบันดาลใจได้เท่านั้น ยังมีวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ที่สมดุลได้หลากหลายรูปแบบ หากคุณต้องการสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ของคุณเอง คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายในฟีเจอร์ Whiteboard ของ ClickUp เช่นเดียวกับที่ฉันใช้สร้างตัวอย่างข้างต้น
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยผืนผ้าใบเปล่าและใช้ฟีเจอร์ลากและวางเพื่อสร้างโครงสร้างองค์กรในอุดมคติของคุณได้อย่างง่ายดาย และหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นหรือเพียงแค่ต้องการกรอบงานที่มั่นคงเพื่อเริ่มต้น ให้หันมาใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังองค์กรเพื่อช่วยคุณได้เลย!
ถึงเวลาของคุณในการสร้างโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ของคุณเอง
เราได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ที่โดดเด่นให้คุณทราบแล้ว และพยายามอธิบายวิธีที่คุณสามารถทำให้มันทำงานได้ดีเมื่อทำงานในโครงการที่ซับซ้อน
คุณสามารถเลือกที่จะฝังแผนภูมิของบริษัทคุณบนเว็บไซต์ของคุณได้เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของธุรกิจคุณ
แนวคิดของการรายงานต่อผู้นำหลายคนช่วยปรับปรุงการร่วมมือ, ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น, กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์, ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร, และนำไปสู่การส่งมอบโซลูชันที่ดีขึ้น. อย่างไรก็ตาม, เพื่อให้สามารถนำมาใช้โครงสร้างเมทริกซ์ได้, คุณยังต้องทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ทรงพลังเช่นเดียวกับโครงสร้างเอง – ClickUp!
เริ่มใช้งานวันนี้เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์นับร้อยที่จะช่วยให้องค์กรของคุณบริหารและส่งมอบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ที่มีประสิทธิผล 🚀
ผู้เขียนรับเชิญ:
อัลลาดิน จาอีดานีเป็นนักการตลาดดิจิทัลและผู้ก่อตั้ง HustlerEthos.com