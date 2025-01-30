ประเภทของโครงสร้างองค์กร (พร้อมตัวอย่าง)

ทุกธุรกิจที่ประสบความสำเร็จถูกสร้างขึ้นบนแกนกลางที่ชี้นำทุกการเคลื่อนไหวของมัน—โครงสร้างองค์กรของมัน
โครงสร้างองค์กรคือรากฐานที่กำหนดวิธีการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละวัน วิธีการตัดสินใจ และวิธีการที่ทีมต่างๆ ทำงานร่วมกัน
โครงสร้างองค์กรที่ออกแบบมาอย่างดีซึ่งเหมาะกับความต้องการในปัจจุบัน (และอนาคต) ของคุณสามารถหมายถึงความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
แต่โครงสร้างองค์กรคืออะไรกันแน่? คุณจะเลือกโครงสร้างอย่างไร? และที่สำคัญที่สุด คุณจะสร้างโครงสร้างที่สนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้อย่างไร?
ในบทความนี้ เราจะสำรวจความหมายและประเภทของโครงสร้างองค์กร พร้อมทั้งให้คำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการสร้างโครงสร้างองค์กรที่ดีที่สุด
⏰ สรุป 60 วินาที
- โครงสร้างองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยกำหนดการดำเนินงานประจำวันและการตัดสินใจ
- แผนผังองค์กรแสดงโครงสร้างเหล่านี้อย่างเป็นภาพ ทำให้บทบาท ความรับผิดชอบ และการสื่อสารชัดเจนขึ้น
- มีโครงสร้างองค์กรหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ โครงสร้างแบบลำดับชั้น โครงสร้างตามกระบวนการ โครงสร้างตามหน้าที่ โครงสร้างแบบแบน โครงสร้างแบบเมทริกซ์ โครงสร้างแบบทีม โครงสร้างแบบเครือข่าย โครงสร้างแบบวงกลม โครงสร้างแบบส่วนงาน และโครงสร้างแบบสายงาน ซึ่งแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน
- การเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมาย การระบุหน้าที่หลัก และการพิจารณาขนาดและความซับซ้อนของบริษัท
- การสร้างแผนผังองค์กรที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการออกแบบภาพแสดงผล การนำไปใช้ และการติดตามประสิทธิผล
- เครื่องมือเช่น ClickUp สามารถทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านเทมเพลต, กระดานไวท์บอร์ด, และแผนภาพความคิด, ช่วยให้การร่วมมือและการอัปเดตแบบเรียลไทม์เป็นไปได้
การเข้าใจโครงสร้างองค์กร
แผนผังโครงสร้างองค์กรแสดงโครงสร้างของบริษัทในรูปแบบภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทบาท ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์ถูกจัดระเบียบและเชื่อมโยงกันอย่างไร แผนผังนี้วางกรอบสำหรับช่องทางการสื่อสาร การแบ่งงาน และลำดับชั้นในการตัดสินใจภายในองค์กร
ไม่ต้องพูดถึง, โครงสร้างการจัดการมีบทบาทพื้นฐานในวิธีการที่บริษัทดำเนินการ.
สำหรับเริ่มต้น มันกำหนดลำดับการบังคับบัญชา ทำให้พนักงานเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยแสดงเส้นทางตรงสำหรับการรายงานและการตัดสินใจ
สำหรับผู้นำ แผนผังองค์กรให้ภาพรวมของโครงสร้างบริษัทในมุมสูง ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถมองเห็นช่องว่างหรือการทำงานซ้ำซ้อนในหน้าที่ได้ง่าย สำหรับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน แผนผังนี้จะเป็นแผนที่ที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ในการรายงาน ความพึ่งพาอาศัยกัน และขอบเขตของหน่วยงาน/แผนกต่างๆ
เมื่อบริษัทมีการปรับโครงสร้างหรือเติบโต แผนภูมิจะกลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการวางแผนและปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายใหม่ ๆ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการความช่วยเหลือในการมองเห็นแผนผังองค์กรของคุณหรือไม่? กระดานไวท์บอร์ดสามารถช่วยได้ เรามีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบไว้ที่นี่ 👇🏼
ประเภทที่หลากหลายของโครงสร้างองค์กร
มีโครงสร้างองค์กรหลายประเภท แต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสีย
มาคุยกันเกี่ยวกับ 10 ข้อที่พบบ่อยที่สุด:
1. โครงสร้างลำดับชั้น
โครงสร้างลำดับชั้นเป็นโครงสร้างองค์กรที่มีมาอย่างยาวนานและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุด มีลักษณะคล้ายพีระมิดโดยมีซีอีโอหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดอยู่ด้านบนสุด เมื่อคุณเลื่อนลงไปตามแผนผัง จะเห็นชั้นของฝ่ายบริหารระดับกลาง ผู้บังคับบัญชา และพนักงานที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการสื่อสารจะไหลลงมาจากระดับบนสู่ระดับล่างขององค์กร แต่ละระดับมีอำนาจเหนือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา และพนักงานทุกคนมีหัวหน้างานโดยตรงเพื่อรายงานผลงาน
โครงสร้างนี้พบได้ทั่วไปในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทที่มีหลายแผนกและการดำเนินงานที่ซับซ้อน
ข้อได้เปรียบ
- พนักงานแต่ละคนมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
- การตัดสินใจเป็นแบบรวมศูนย์ โดยผู้จัดการระดับสูงเป็นผู้ตัดสินใจ
- ขั้นตอนและนโยบายที่เป็นมาตรฐานสร้างความสม่ำเสมอและความสามารถในการคาดการณ์
- พนักงานเข้าใจเส้นทางอาชีพที่กำหนดไว้ซึ่งอยู่เบื้องหน้าพวกเขา
ข้อเสีย
- การตัดสินใจต้องผ่านหลายขั้นตอน ทำให้กระบวนการตัดสินใจช้าลง และเพิ่มอุปสรรคทางระบบราชการ
- ความแข็งตัวของโครงสร้างลำดับชั้นสามารถทำให้ความคิดสร้างสรรค์และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงถูกกดขี่
- ข้อมูลอาจถูกบิดเบือนเมื่อถูกส่งต่อขึ้นหรือลงตามลำดับชั้น
2. โครงสร้างที่เน้นกระบวนการ
โครงสร้างที่อิงตามกระบวนการแตกต่างจากโครงสร้างอื่นๆ ตรงที่ไม่จัดระเบียบตามแผนกหรือหน้าที่แบบดั้งเดิม แต่จัดระเบียบตามกระบวนการทำงานและธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จุดเน้นจึงอยู่ที่วิธีการที่งานและกิจกรรมต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กันและไหลผ่านองค์กรเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า
พนักงานถูกจัดกลุ่มตามกระบวนการทำงานของพวกเขา เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการลูกค้า หรือการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
โครงสร้างนี้มักใช้โดยองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยเฉพาะบริษัทการผลิต
ข้อได้เปรียบ
- มันนำไปสู่ประสิทธิภาพที่มากขึ้น เนื่องจากมีการมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือ
- เพิ่มความเร็วและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
- ปรับปรุงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ข้อเสีย
- อาจทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างแผนก
- ทำให้องค์กรมีความยากลำบากในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัว
- ความพยายามในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอาจต้องใช้ทรัพยากรมาก
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
3. โครงสร้างการทำงาน
โครงสร้างการทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างทีมและการจัดระเบียบพนักงานตามหน้าที่เฉพาะ เช่น การตลาด การเงิน หรือทรัพยากรบุคคล
แต่ละฟังก์ชันได้รับการบริหารจัดการโดยหัวหน้าแผนก ซึ่งรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
โครงสร้างนี้ช่วยให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างลึกซึ้งเมื่อพวกเขาทำงานร่วมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานภายในแผนกได้
แผนกต่าง ๆ สามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย
ข้อได้เปรียบ
- เส้นทางการรายงานที่ชัดเจน นำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
- ทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มการรับผิดชอบภายในแผนก
- เปิดโอกาสให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างลึกซึ้งและมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน
- สามารถปรับขนาดได้ง่าย
ข้อเสีย
- สามารถสร้างไซโลที่มีการโต้ตอบระหว่างแผนกอย่างจำกัด
- จำกัดความรู้และความเชี่ยวชาญของพนักงานให้อยู่เพียงหน้าที่และทีมที่แยกออกจากกัน
- องค์กรอาจประสบปัญหาในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จำไว้: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นทั้งขนาดและขอบเขต สิ่งสำคัญคือการค้นหาโครงสร้างองค์กรหรือการผสมผสานประเภทต่างๆ ที่พัฒนาไปพร้อมๆ กัน เนื่องจากโครงสร้างองค์กรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จึงจำเป็นต้องยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัทเป็นสองเท่า เช่นเดียวกับการตัดสินใจอื่นๆ ทั้งหมด
4. โครงสร้างแบบแบนหรือแนวนอน
โครงสร้างองค์กรแบบแบนช่วยลดชั้นของฝ่ายบริหารระดับกลางที่มีอยู่ในโครงสร้างลำดับชั้น
พนักงานในโครงสร้างนี้มักรายงานตรงต่อผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นและมีอิสระในการทำงานมากขึ้น พนักงานได้รับการส่งเสริมให้ทำงานอย่างอิสระและมีแนวโน้มที่จะริเริ่มมากขึ้น
การลดชั้นการบริหารยังนำไปสู่การสื่อสารที่รวดเร็วและการตอบสนองต่อปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
โครงสร้างนี้พบได้ในบริษัทขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, หรือองค์กรที่เน้นการร่วมมือและการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว. อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์กรเติบโตขึ้น การรักษาโครงสร้างแบบแบนอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น.
ข้อได้เปรียบ
- ให้พนักงานมีพื้นที่สำหรับการเติบโตและมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
- ปรับปรุงความเร็วในการตัดสินใจและการดำเนินการ
- ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมา
- ประหยัดเงินเนื่องจากบริษัทดำเนินการด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ต้องจ่ายค่าบริหารระดับกลาง
ข้อเสีย
- อาจก่อให้เกิดความสับสนและความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่และอำนาจ
- ผู้บริหารระดับสูงอาจรู้สึกหนักใจกับการต้องดูแลพนักงานจำนวนมาก
- อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงอำนาจและปัญหาด้านความสามารถในการขยายระบบ
- อาจยากที่จะรักษาไว้เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น
5. โครงสร้างเมทริกซ์
โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ผสมผสานโครงสร้างองค์กรสองประเภทหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปคือโครงสร้างองค์กรแบบโครงการและโครงสร้างองค์กรแบบสายงาน ในรูปแบบนี้ พนักงานมีความสัมพันธ์ในการรายงานผลสองทาง พวกเขาต้องรายงานต่อทั้งผู้จัดการสายงาน(เช่น การตลาดหรือการเงิน) และผู้จัดการโครงการหรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ดูแลโครงการหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะ
โมเดลนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากแผนกต่าง ๆ มาร่วมกันทำงานในโครงการเฉพาะ ทีมสามารถจัดตั้งและยุบเลิกได้ตามความต้องการทางธุรกิจ
ข้อได้เปรียบ
- ช่วยให้ทีมสามารถจัดตั้งได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการเฉพาะของโครงการ
- ปรับปรุงการร่วมมือกันเมื่อพนักงานจากแผนกต่าง ๆ ทำงานร่วมกัน
- การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- พนักงานพัฒนาทักษะที่หลากหลายโดยการทำงานข้ามแผนก
ข้อเสีย
- อาจทำให้เกิดความสับสนเนื่องจากพนักงานต้องรายงานต่อผู้จัดการสองคน
- อาจมีความซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีสายการรายงานหลายสาย
- ความไม่เห็นด้วยระหว่างผู้จัดการฝ่ายงานและผู้จัดการโครงการสามารถสร้างความตึงเครียดได้
6. โครงสร้างแบบทีม
โครงสร้างแบบทีมเวิร์กจัดพนักงานให้เป็นทีมข้ามสายงานที่มุ่งเน้นโครงการหรือภารกิจเฉพาะ
ทีมโดยทั่วไปมีขนาดเล็ก ประกอบด้วยสมาชิกจากแผนกต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
โครงสร้างนี้เน้นความร่วมมือ ความยืดหยุ่น และการเป็นผู้นำร่วมกัน ช่วยลดการแบ่งแยกภายในแผนกและส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกันข้ามสายงาน ทีมได้รับอิสระเพียงพอในการจัดการกระบวนการของตนเอง
รูปแบบนี้มักพบในสตาร์ทอัพที่มีการเติบโตสูง ซึ่งทีม "การเติบโต" จะประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ วิศวกรหลายคน และผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย รวมถึงบุคลากรอื่นๆ
ข้อได้เปรียบ
- ปรับปรุงการร่วมมือและนวัตกรรม
- เนื่องจากทีมมีอิสระในการตัดสินใจ พวกเขาจึงรู้สึกมีอำนาจมากขึ้นและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
- การตัดสินใจแบบกระจายอำนาจนำไปสู่การดำเนินการที่รวดเร็ว
- เพิ่มผลผลิตและความโปร่งใส
- มุ่งเน้นการปลูกฝังกรอบความคิดที่มุ่งสู่การเติบโตในหมู่พนักงาน
- ต้องการการดูแลน้อยลง
ข้อเสีย
- อาจทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับบทบาท, ความรับผิดชอบ, และอำนาจในการตัดสินใจ
- การถือให้ทีมและบุคคลรับผิดชอบต่อผลงานของตนอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- เส้นทางการเลื่อนตำแหน่งไม่ชัดเจน
7. โครงสร้างเครือข่าย
โครงสร้างเครือข่ายเป็นแบบกระจายอำนาจที่เน้นความร่วมมือระหว่างทีมภายในและภายนอก
บริษัทหลักควบคุมหน้าที่หลักเช่นกลยุทธ์และการจัดการ และจ้างเหมาบริการการดำเนินงานอื่น ๆ เช่นการผลิต, IT, หรือการตลาด. ซึ่งช่วยให้พวกเขามีความคล่องตัวในขณะที่สามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง.
โครงสร้างนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อบริษัทต่างๆ แบ่งปันทรัพยากร โดยบริษัทหนึ่งทำงานให้กับอีกบริษัทหนึ่ง เครือข่ายของพันธมิตรภายนอกจะจัดการงานที่ไม่ใช่แกนหลัก ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นและขยายตัวได้มากขึ้น
ข้อได้เปรียบ
- ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากบริษัทไม่จำเป็นต้องรักษาทีมขนาดใหญ่ภายในองค์กร
- ช่วยให้ปรับขนาดได้ง่าย
- ช่วยในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญและทรัพยากร
- ช่วยให้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เร็วขึ้น
ข้อเสีย
- ต้องการการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เนื่องจากการบริหารจัดการพันธมิตรภายนอกหลายรายอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- การจ้างงานภายนอกอาจนำไปสู่การสูญเสียการควบคุมโดยตรงต่อแง่มุมที่สำคัญของธุรกิจ
- การให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
8. โครงสร้างแบบวงกลม
โครงสร้างแบบวงกลมเป็นแนวทางที่ทันสมัยกว่าซึ่งวางผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไว้ที่ศูนย์กลางของวงกลม โดยมีผู้บริหารระดับกลางและพนักงานแผ่กระจายออกไปด้านนอก
สิ่งนี้เน้นย้ำการสื่อสารระหว่างทุกระดับขององค์กร
โครงสร้างนี้ทำลายกำแพงกั้นระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน แสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของแบบจำลององค์กรที่ใหญ่กว่า
รูปแบบนี้มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรที่ต้องการการไหลเวียนของข้อมูลและแนวคิดอย่างอิสระ เนื่องจากลำดับชั้นที่เข้มงวดไม่ได้จำกัดการสื่อสาร ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือโครงสร้างขาดความชัดเจนที่จำเป็นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และซับซ้อน
ข้อได้เปรียบ
- ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างทุกระดับขององค์กร
- รับประกันการไหลเวียนอย่างเสรีของความคิดและสร้างสรรค์ที่มากขึ้น
- ช่วยให้พนักงานรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้นำมากขึ้น
- ทำให้แน่ใจว่าพนักงานสอดคล้องกับเป้าหมายและกระบวนการขององค์กร
ข้อเสีย
- การขาดลำดับชั้นแบบดั้งเดิมอาจทำให้ยากขึ้นในการให้บุคคลรับผิดชอบต่อผลงานของตน
- การจัดการการไหลเวียนของการสื่อสารและการตัดสินใจทั่วทั้งองค์กรต้องอาศัยภาวะผู้นำและการประสานงานที่เข้มแข็ง
- การตัดสินใจอาจใช้เวลานาน
- อาจทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
9. โครงสร้างการแบ่งส่วน
ในโครงสร้างแบบแผนก องค์กรจะถูกแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยที่ทำงานได้อย่างอิสระ โดยอิงตามสายผลิตภัณฑ์ ตลาด หรือภูมิภาคทางภูมิศาสตร์
แต่ละแผนกดำเนินงานเหมือนธุรกิจของตัวเอง มีแผนกต่างๆ เช่น การตลาด การขาย และการผลิต โครงสร้างนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์หรือตลาดเฉพาะได้ ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
แต่ละแผนกสามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดหรือสายผลิตภัณฑ์เฉพาะของตนได้ ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
โครงสร้างนี้มักถูกใช้โดยบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและบริษัทที่ดำเนินงานในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
ข้อได้เปรียบ
- แผนกสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดและภูมิภาคของตน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งองค์กร
- ผู้นำฝ่ายต่าง ๆ มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของตนเองมากขึ้น
- แต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่ตลาดและผลิตภัณฑ์เฉพาะของตน ซึ่งนำไปสู่ความเชี่ยวชาญที่มากขึ้น
- ช่วยให้สามารถตรวจสอบความรับผิดชอบของผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายได้
ข้อเสีย
- นำไปสู่การซ้ำซ้อนของทรัพยากร
- อาจมีราคาแพง
- อาจนำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างแผนกและสำนักงานใหญ่ เนื่องจากการประสานงานระหว่างแผนกอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันภายในระหว่างแผนก
10. โครงสร้างสายงาน
นอกเหนือจากโครงสร้างเชิงหน้าที่และเชิงแผนกแล้ว นี่คือหนึ่งในโครงสร้างองค์กรที่พบได้บ่อยที่สุด โดยโครงสร้างนี้จะใช้สายการบังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะรายงานต่อผู้จัดการเพียงคนเดียว และอำนาจจะไหลจากระดับบนลงล่าง
องค์กรถูกจัดเรียงอย่างเป็นลำดับ โดยมีเส้นขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจที่ชัดเจน
การตัดสินใจในโครงสร้างนี้รวดเร็ว และมีความจำเป็นต้องร่วมมือกันระหว่างแผนกต่าง ๆ น้อยมาก
โครงสร้างนี้มักถูกใช้โดยบริษัทขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ
ข้อได้เปรียบ
- ลำดับชั้นการบังคับบัญชาที่ชัดเจนช่วยให้พนักงานทราบว่าควรรายงานต่อใคร
- การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
- โครงสร้างนี้ง่ายต่อการนำไปใช้และบริหารจัดการ
- ผู้จัดการมีอำนาจควบคุมโดยตรงต่อทีมของตน
ข้อเสีย
- อาจมีความแข็งตัวและทำให้องค์กรปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ยากขึ้น
- ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิภาพของผู้นำเป็นอย่างมาก
- จำกัดการทำงานร่วมกันและการเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ท้าทายต่อการขยายขนาด
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สับสนระหว่างทีมและแผนกใช่ไหม? ผู้จัดการความรู้ AI แบบบูรณาการ เช่นClickUp Brain สามารถช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง คน และทีมได้เร็วขึ้น
ตัวอย่างโครงสร้างองค์กร
ตัวอย่างโครงสร้างองค์กร:
โครงสร้างองค์กรเชิงหน้าที่
สำนักงานกฎหมายขนาดกลางอาจใช้โครงสร้างตามหน้าที่ ตัวอย่างเช่น พนักงานจะถูกจัดแบ่งออกเป็นแผนกหรือกลุ่มงานเฉพาะ เช่น งานคดีความ งานกฎหมายบริษัท และงานบริการลูกค้า
แต่ละแผนกมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายของตนเอง โดยมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนจากหัวหน้าแผนก—ซึ่งโดยทั่วไปคือหุ้นส่วน—ไปยังผู้ร่วมงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร โครงสร้างนี้ช่วยให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านงาน
ตัวอย่าง: สำนักงานกฎหมาย Holland & Knight LLP ใช้โครงสร้างองค์กรแบบหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินงานที่กว้างขวางสำหรับแต่ละสายงาน เช่น การดำเนินคดี กฎหมายก่อสร้าง กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ
โครงสร้างองค์กรตามแผนก
บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคข้ามชาติมีแนวโน้มที่จะถูกแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ ตามสายผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน และอาหาร
แต่ละแผนกดำเนินงานอย่างอิสระโดยมีทีมการตลาด, ทีมวิจัยและพัฒนา, และทีมการผลิตของตัวเอง. สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทสามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับความต้องการของตลาดที่แตกต่างกันได้ และบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอกลุ่มสินค้าที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ตัวอย่าง: ดิสนีย์, จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และแมคโดนัลด์ เป็นองค์กรในโลกแห่งความเป็นจริงที่ปฏิบัติตามโครงสร้างแบบแผนก พวกเขาแบ่งองค์กรของตนตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุด
โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์
บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลกใช้โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ พนักงานรายงานต่อผู้จัดการฝ่ายงาน (เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ที่ปรึกษา) และผู้จัดการโครงการที่ดูแลโครงการเฉพาะของลูกค้า
โครงสร้างนี้ช่วยให้การจัดทีมมีความยืดหยุ่นและทำให้แน่ใจว่าความเชี่ยวชาญจากแผนกต่าง ๆ ถูกผสานรวมเข้ากับการแก้ปัญหาของลูกค้าซึ่งช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการ
ตัวอย่าง: เอิร์นส์ท แอนด์ ยัง (EY) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการใช้โครงสร้างแบบเมทริกซ์
โครงสร้างองค์กรแบบทีม
บริษัทที่มุ่งเน้นผู้บริโภคสามารถดำเนินโครงสร้างแบบทีมได้ พนักงานจะถูกจัดระเบียบเป็นทีมข้ามสายงานหรือแผนกที่มุ่งเน้นตามความเชี่ยวชาญของพวกเขา
การแบ่งส่วนประกอบด้วยหน่วยงานระดับสูง (เช่น รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ, วิศวกรรมฮาร์ดแวร์, การเรียนรู้ของเครื่อง เป็นต้น) และแผนกหน้าที่ของทีมต่างๆ (เช่น สควอด, เผ่า, บท, กิลด์) ที่ทำงานในโครงการหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะ
โครงสร้างนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเอื้อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดในทุกส่วนขององค์กร
ตัวอย่าง: บริษัทอย่าง Apple และ Spotify มีโครงสร้างองค์กรแบบทีมที่ช่วยให้พวกเขาให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิต และนวัตกรรม
การสร้างโครงสร้างองค์กร
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างโครงสร้างองค์กรได้:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของคุณ
เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจพันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ คุณต้องมั่นใจว่าโครงสร้างของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านี้และสนับสนุนกลยุทธ์ระยะยาวของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: ระบุฟังก์ชันหลัก
ต่อไป ให้กำหนดหน้าที่และบทบาทที่สำคัญซึ่งคุณจำเป็นต้องมีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรของคุณ. ให้ระบุแผนกหรือทีมหลักที่ต้องการไว้ เช่น การตลาด, การเงิน, และการปฏิบัติการ.
ขั้นตอนที่ 3: เลือกโครงสร้างที่เหมาะสม
ถึงเวลาแล้วที่จะเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ในการเลือกโครงสร้าง ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของบริษัท ความซับซ้อน และอุตสาหกรรม คุณสามารถเลือกจากโครงสร้างองค์กรประเภทต่างๆ เช่น แบบลำดับชั้น แบบแบน แบบเมทริกซ์ แบบแผนก หรือแบบทีม
ขั้นตอนที่ 4: ออกแบบแผนผังโครงสร้างองค์กร
เมื่อคุณได้เลือกโครงสร้างแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะออกแบบแผนภูมิของคุณซึ่งจะแสดงโครงสร้างให้เห็นภาพ กำหนดความสัมพันธ์ในการรายงาน ระดับอำนาจ และกระแสการสื่อสาร สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน
พิจารณาใช้ซอฟต์แวร์แผนผังองค์กรเช่น ClickUp เพื่อออกแบบบริษัทในฝันของคุณClickUpมีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมมากมาย รวมถึงไวท์บอร์ด แผนผังความคิด และเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของแผนผังองค์กรของคุณ
เทมเพลตแผนผังองค์กร ClickUp
เทมเพลตแผนผังองค์กรของ ClickUpแสดงโครงสร้างองค์กรของคุณในแง่ของทรัพยากรบุคคลและความสัมพันธ์ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเน้นหน้าที่งาน คำอธิบายตำแหน่ง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลได้ ช่วยให้คุณสามารถแสดงโครงสร้างโดยรวมของทีม ลำดับการรายงาน และอื่นๆ ได้
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถอัปเดตแผนภูมิได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเมื่อองค์กรของคุณมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มสมาชิกใหม่ บทบาท และแผนกใหม่ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ให้แบ่งปันโครงสร้างนี้กับพนักงานทุกคนเพื่อให้เกิดความชัดเจนทั่วทั้งองค์กร
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบกฎบัตรทีมเพื่อสร้างกฎบัตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการและติดตาม
ดำเนินการนำโครงสร้างไปใช้ได้เลย สิ่งสำคัญคือต้องติดตามประสิทธิภาพของโครงสร้างและทำการปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ขั้นตอนที่ 6: ใช้ซอฟต์แวร์โครงสร้างองค์กร
การใช้เครื่องมือเช่น ClickUp สามารถเร่งกระบวนการสร้างและนำไปใช้โครงสร้างองค์กรได้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลสำหรับผลิตภาพและพนักงานที่ช่วยในการสร้างและจัดการแผนภูมิให้การวิเคราะห์กำลังคน และผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตัวอย่างเช่นClickUp Whiteboardsสามารถช่วยคุณวาดแผนผังองค์กรแบบอิสระได้ มันให้คุณเชื่อมต่อระหว่างรูปร่างต่างๆ เพิ่มรูปภาพและสื่อ และฝังเอกสาร Docs ไว้เพื่ออ้างอิงได้ คุณยังสามารถใช้มันเพื่อแก้ไขแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณได้อีกด้วย
ClickUp Whiteboards ทำงานได้ดีในฐานะเครื่องมือสื่อสารครบวงจร,การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ, และการร่วมมือในทีม.
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งคือClickUp Mind Maps ซึ่งช่วยให้คุณสร้างแผนงานโดยรอบหนึ่งหรือหลายแนวคิดหลัก วิเคราะห์แผนภูมิของคุณ เพิ่มรายการและงานต่างๆ ปรับหรือลบได้อย่างง่ายดาย และมองเห็นแผนภูมิของคุณได้อย่างชัดเจน
แผนภาพความคิดยังช่วยให้คุณสามารถวาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างงานต่าง ๆ, แผนผังกระบวนการทำงาน, จัดระเบียบรูปแบบ, แยกแยะความคิดที่ซับซ้อน, และคิดสร้างสรรค์ร่วมกันได้
ภายในโครงสร้างของบริษัท ระบบนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างบริษัทโดยรวม แผนกต่างๆ และกลุ่มย่อยภายในแผนกเป็นไปอย่างง่ายดาย มีประสิทธิภาพในหลายประเด็น เช่น การกระจายงานในตำแหน่งใหม่ การติดตามการกระจายงานทั้งหมด และกระบวนการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ โดยสรุป ระบบนี้ช่วยให้กระบวนการติดตามธุรกิจเป็นไปอย่างเรียบง่าย
ออกแบบแผนผังองค์กรที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
แผนผังโครงสร้างองค์กรเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจน ส่งเสริมการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมภายในองค์กร แผนผังนี้กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และสายการรายงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท
การสร้างแผนผังองค์กรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้น เสริมสร้างความร่วมมือ และทำให้ทุกคนเข้าใจบทบาทของตนในการบรรลุพันธกิจของบริษัท
การใช้ซอฟต์แวร์เช่น ClickUp สามารถยกระดับกระบวนการนี้ไปอีกขั้น ด้วยคุณสมบัติการออกแบบที่ใช้งานง่ายแม่แบบแผนผังองค์กร การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการได้อย่างราบรื่น ClickUp ช่วยให้การสร้างและการจัดการแผนผังองค์กรที่มีความยืดหยุ่นเป็นเรื่องง่าย
สมัครฟรีวันนี้และลองใช้ ClickUp!