วิธีบริหารงบประมาณโครงการใน 7 ขั้นตอนง่าย ๆ (พร้อมเคล็ดลับและแบบฟอร์ม)

การจัดการงบประมาณมักถูกมองในแง่ลบ: ผู้คนมักนึกถึงตารางคำนวณที่น่าเบื่อและรายงานค่าใช้จ่ายที่ยืดยาว แต่การจัดการงบประมาณโครงการนั้นแท้จริงแล้วเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง—และสำหรับผู้ที่ทำงานในเอเจนซี่ ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อรูปแบบธุรกิจของบริษัทคุณ
งบประมาณโครงการที่ดีนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองเท่านั้น – มันคือบริบท มันคือเครื่องมือที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสิ่งที่ทีมของคุณกำลังทำและพวกเขาทำได้ดีเพียงใด
แนวทางนี้ในการบริหารงบประมาณโครงการช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ได้ผลและไม่ได้ผลแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะชอบวิธีการจัดทำงบประมาณการบริหารโครงการแบบใดก็ตาม วิธีการเหล่านั้นต้องช่วยให้คุณสร้างงบประมาณโครงการที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณควรดำเนินการเพื่อกำหนดและติดตามงบประมาณโครงการทุกโครงการที่คุณรับผิดชอบ
งบประมาณโครงการคืออะไร?
งบประมาณโครงการคือแผนการเงินซึ่ง ระบุค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ ของกิจกรรมทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสำเร็จโครงการอย่างประสบความสำเร็จ งบประมาณนี้รวมถึงทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโครงการ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
งบประมาณการบริหารโครงการไม่ใช่แค่ "20,000 ดอลลาร์" แต่เป็นการแจกแจงอย่างชัดเจนว่าคุณจะใช้เงิน 20,000 ดอลลาร์นั้นอย่างไร และทำไมถึงต้องใช้ในลักษณะนั้น
ในทางทฤษฎี พนักงานใหม่ควรสามารถเข้ามาในสำนักงานหรือหน่วยงานของคุณและดำเนินการตามงบประมาณที่คุณสร้างขึ้นได้โดยไม่ต้องมีคำแนะนำเพิ่มเติม แต่น่าเสียดายที่การจัดการงบประมาณโครงการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากไม่มีแนวทางและเครื่องมือที่เหมาะสม
ควรรวมอะไรไว้ในงบประมาณโครงการ?
เป็นจุดเริ่มต้น งบประมาณของคุณควรประกอบด้วยสามสิ่ง:
- ค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด: ค่าแรงงาน, วัสดุ, และอุปกรณ์
- วิธีการจัดสรรทรัพยากร: การจัดสรรงบประมาณโครงการมักจะแบ่งตามผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
- ระยะเวลาโครงการ: แสดงรายละเอียดว่าคุณคาดว่าจะใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับแต่ละผลลัพธ์ของโครงการเมื่อใด
เราจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแต่ละส่วนประกอบเหล่านี้เข้าไปในงบประมาณของคุณในไม่ช้า
⭐ แม่แบบแนะนำ
ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการของคุณด้วยเทมเพลตงบประมาณโครงการพร้อม WBS จาก ClickUp วางแผนค่าใช้จ่าย ติดตามการใช้จ่าย และควบคุมงบประมาณของคุณได้อย่างง่ายดาย!
ทำไมการบริหารงบประมาณโครงการจึงมีความสำคัญ?
เนื่องจากงบประมาณของคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของโครงการ จึงสามารถใช้เป็นแนวทางและติดตามการทำงานของทีมได้ การบริหารงบประมาณที่ดีสามารถช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้:
- การควบคุมขอบเขตโครงการ: ผู้จัดการโครงการของทุกหน่วยงานเคยเผชิญกับลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงความคาดหวังอยู่เสมอ การบริหารงบประมาณอย่างกระตือรือร้นช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อยู่ในขอบเขตของโครงการเดิมหรือไม่ หรือคุณจำเป็นต้องมีการหารือเพื่อปรับความคาดหวังให้สอดคล้องกันใหม่
- การควบคุมต้นทุนโครงการ: การติดตามการใช้จ่ายของคุณอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณทราบถึงการใช้จ่ายที่เกินงบประมาณได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะถึงจุดที่คุณไม่มีเงินเพียงพอในการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้น การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนมักอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ (หรือทีมของคุณ) แต่การที่คุณจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่นั้นอยู่ในความควบคุมของคุณ — หากคุณตรวจพบปัญหาได้ทันเวลา
- การติดตามความคืบหน้า: เมื่อรายการงบประมาณของโครงการเชื่อมโยงกับงานที่ต้องส่งมอบ จะทำให้เห็นได้ง่ายว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดของแต่ละงาน หากคุณยังไม่ได้ใช้เงินสำหรับฟอนต์ที่ต้องการสำหรับหน้าเว็บ คุณจะทราบว่าขั้นตอนการออกแบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์
- การวางแผนโครงการในอนาคต: การติดตามความคืบหน้าของงบประมาณโครงการของคุณจะช่วยให้คุณประมาณการสำหรับโครงการถัดไปได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น คุณสามารถเห็นจุดที่การคาดการณ์ของคุณไม่ตรงกับความเป็นจริงและพัฒนาทักษะการคาดการณ์ของคุณได้
วิธีบริหารงบประมาณโครงการใน 7 ขั้นตอน
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าการบริหารงบประมาณโครงการนั้นซับซ้อนเพียงใด คุณอาจรู้สึกกังวลเล็กน้อย อย่าเป็นกังวล! ด้วยการวางแผนเพียงเล็กน้อย ใคร ๆ ก็สามารถบริหารงบประมาณโครงการได้อย่างยอดเยี่ยมได้ มาดูกันว่าจะสร้างและบริหารงบประมาณอย่างไรเป็นขั้นตอน ๆ ไป
1. ทำโครงร่างโครงการแบบทีละขั้นตอน
คุณควรเริ่มต้นด้วยแผนโครงการที่ครบถ้วนซึ่งจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือกับทีมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ ในขั้นตอนนี้คุณอาจยังไม่มีตัวเลขหรือข้อมูลใดๆ ให้ใช้เลย — และนั่นก็ไม่เป็นไร!
งบประมาณโครงการที่ดีต้องอาศัยการทราบขอบเขตของโครงการทั้งหมดและทุกสิ่งที่ต้องส่งมอบซึ่งทีมของคุณจะต้องรับผิดชอบ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:มุมมองไทม์ไลน์ใน ClickUpให้ภาพรวมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อช่วยวางแผนงบประมาณโครงการของคุณ
เพียงเพราะเราเรียกสิ่งนี้ว่า "โครงร่าง" ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเพียงโครงกระดูก คุณจำเป็นต้องแยกทุกสิ่งที่ต้องส่งมอบออกเป็นขั้นตอนทีละขั้นตอน เพื่อให้คุณสามารถเห็นทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดได้
สมมติว่าโครงการของคุณเป็นแพ็กเกจโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย สำหรับการจัดการงบประมาณโครงการ คุณจะต้องให้สมาชิกในทีมทำหน้าที่:
- แนวคิดแคมเปญ
- เขียนและแก้ไขข้อความ
- คัดสรรและซื้อภาพสต็อก
- ดำเนินการแคมเปญ
- ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
นำสมาชิกในทีมของคุณมาตรวจสอบงานย่อยของแต่ละงานที่ต้องส่งมอบ พวกเขาสร้างงานที่ต้องส่งมอบเช่นนี้เป็นประจำ ดังนั้นพวกเขาจึงรู้ทุกอย่างที่ต้องใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
2. ระบุทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมด
เวลาคือเงิน ทรัพยากรอย่างฟรีแลนซ์ การฝึกอบรม และการวิจัยก็เช่นกัน ทุกขั้นตอนที่ทีมของคุณดำเนินการจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
ภายใต้แต่ละงานย่อย ให้ทำรายการทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมด นี่คือตัวอย่างทรัพยากรที่ใช้กันทั่วไปในโครงการ:
- สมาชิกทีม: มีพนักงานภายในกี่คนที่จะทำงานในโครงการนี้และจะใช้เวลาเท่าไร? คุณจำเป็นต้องจ้างฟรีแลนซ์เพิ่มเติมด้วยหรือไม่?
- อุปกรณ์และใบอนุญาต: คุณจำเป็นต้องเข้าถึงอุปกรณ์ทางกายภาพหรือเครื่องมือออนไลน์ใด ๆ หรือไม่? คุณจะซื้อขาดหรือจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต — และหากเป็นกรณีหลัง ระยะเวลาการใช้งานเป็นเท่าไร?
- การฝึกอบรม: พนักงานของคุณจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใดบ้างที่ยังไม่มี? พวกเขาจะใช้ทรัพยากรใดในการเรียนรู้ทักษะเหล่านั้น และจะใช้เวลามากน้อยเพียงใด?
- การวิจัย: คุณจำเป็นต้องซื้อการวิจัยในอุตสาหกรรมหรือการศึกษาทดลองเพื่อเรียนรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะตอบสนองต่อสิ่งใดหรือไม่?
- การเดินทางและการบริการ: มีใครวางแผนที่จะบินไปยังสถานที่ของลูกค้า จัดเลี้ยงอาหารกลางวันทางธุรกิจ หรือเรียกรถโดยสารเพื่อจัดการหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือไม่?
- บริการมืออาชีพ: คุณจะนำที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆเข้ามาช่วยแนะนำโครงการของคุณหรือไม่?
คุณอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆเช่น การจัดซื้อจัดจ้างและไอทีที่ผูกกับงบประมาณโครงการของคุณ แต่รายการข้างต้นครอบคลุมทรัพยากรที่จำเป็นที่สุดสำหรับทีมเช่นของคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รวบรวมความต้องการทรัพยากรทั้งหมดร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงของClickUp
3. กำหนดต้นทุนให้กับทรัพยากรแต่ละรายการ
เมื่อคุณได้แยกโครงการของคุณออกเป็นทรัพยากรทุกประเภทที่คุณจะต้องใช้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายของทรัพยากรทั้งหมดเหล่านี้
มีวิธีการประมาณการงบประมาณโครงการสี่วิธี. อ่านคำอธิบายวิธีการด้านล่างและเลือกวิธีหนึ่งตามโครงสร้างหน่วยงานของคุณและเครื่องมือที่มีอยู่.
กระบวนการที่ 1: วิธีการจากบนลงล่าง
หากคุณมีจำนวนเงินดอลลาร์ที่จัดสรรไว้สำหรับโครงการแล้ว งานของคุณคือการกำหนดว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างด้วยเงินที่คุณมี จัดสรรจำนวนเงินที่แน่นอนให้กับแต่ละงานที่ต้องส่งมอบโดยพิจารณาจากแต่ละขั้นตอนที่ต้องใช้ทรัพยากรมากเพียงใด จากนั้น ผู้จัดการโครงการควรจัดสรรงานย่อยทั้งหมด
การจัดทำงบประมาณด้วยวิธีการจากบนลงล่างอาจทำให้คุณต้องลดขอบเขตของโครงการและคิดหาวิธีที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากขึ้นในการบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ
กระบวนการที่ 2: วิธีการจากล่างขึ้นบน
กำหนดจำนวนเงินดอลลาร์ให้กับทรัพยากรแต่ละรายการที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่แล้ว จากนั้นรวมยอดทั้งหมดเพื่อได้งบประมาณโครงการสุดท้าย คุณจะต้องประมาณชั่วโมงการทำงาน อัตราค่าจ้างฟรีแลนซ์ และค่าใช้จ่ายของเครื่องมือเพื่อให้ได้ตัวเลขที่แม่นยำ หากคุณไม่แน่ใจว่าราคาใดเหมาะสมสำหรับรายการใด ให้ขอความช่วยเหลือจากทีมของคุณ (หรือผู้จัดการโครงการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อการวางแผนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการที่ 3: การเปรียบเทียบแบบคล้ายคลึง
ค้นหาโครงการก่อนหน้านี้ที่คล้ายกับโครงการที่คุณกำลังจัดทำงบประมาณอยู่ในตอนนี้ และใช้ค่าใช้จ่ายจริงจากโครงการนั้นเป็นตัวประมาณการสำหรับโครงการนี้ วิธีนี้ใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อ 1) ค่าใช้จ่ายของโครงการในอดีตของคุณมีการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้กับค่าใช้จ่ายจริง และมีบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดไว้ และ 2) โครงการทั้งสองมีขอบเขตที่เหมือนกันเกือบจะทุกประการ
กระบวนการที่ 4: แนวทางสามจุด
วิธีนี้ขอให้คุณจัดทำงบประมาณสามแบบที่แตกต่างกัน แล้วนำค่าเฉลี่ยของทั้งสามมาคำนวณ คุณจะต้องคำนวณ:
- งบประมาณในกรณีที่ดีที่สุด: ทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดสามารถหาได้ในอัตราที่ยุติธรรมต่ำสุด
- งบประมาณในกรณีที่เลวร้ายที่สุด: คุณล่าช้าและต้องจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าเร่งด่วน คุณต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพงขึ้น และอื่นๆ
- งบประมาณตามสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด: ผู้คนส่วนใหญ่ทำตามกำหนดการเป็นหลัก แม้ว่าจะมีบางขั้นตอนที่ใช้เวลานานกว่าที่วางแผนไว้เล็กน้อย และคุณอาจไม่ได้ราคาต่ำที่สุด แต่ก็ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมที่มากเกินไปเช่นกัน
นำตัวเลขสามตัวนี้มาเฉลี่ยเพื่อคำนวณงบประมาณทั้งหมดของคุณ พิจารณาให้น้ำหนักกับตัวเลขหนึ่งมากกว่าอีกสองตัว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณคิดว่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากที่สุด
หากคุณกำลังลังเลระหว่างวิธีการประมาณการงบประมาณโครงการ อย่ากังวลไป! คุณสามารถผสมผสานวิธีการเหล่านี้ได้เสมอ ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้การประมาณการแบบจากล่างขึ้นบนเพื่อสร้างงบประมาณโครงการสำหรับวิธีการสามจุด
4. เพิ่มเงินสำรอง
เงินสำรองฉุกเฉินคือเงินสำรองในกรณีที่คุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดตามงบประมาณที่ตั้งไว้จริง ๆ นี่คือส่วนสำคัญอย่างยิ่งของแผนการบริหารความเสี่ยงทางต้นทุนของคุณ
โดยทั่วไป กองทุนสำรองของคุณจะอยู่ที่ 5-10% ของงบประมาณโครงการทั้งหมดของคุณ คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้กองทุนสำรองบ่อยนัก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี!
แต่ทุกงบประมาณโครงการควรมีสำรองไว้บ้าง เผื่อกรณีฉุกเฉิน การบริหารงบประมาณโครงการจะเครียดน้อยลงเมื่อคุณรู้ว่ามีแผนสำรอง!
5. จัดทำเอกสารงบประมาณของคุณ
เมื่อคุณมีเอกสารที่ต้องส่งมอบทั้งหมดและตัวเลขที่แนบมาด้วยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะจัดทำเอกสารงบประมาณอย่างเป็นทางการ เราชอบใช้ ClickUp สำหรับการจัดทำงบประมาณโครงการ (และเราได้แบ่งปันเทมเพลตที่มีประโยชน์ไว้ด้านล่าง!)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:Clickup Docsช่วยให้คุณบันทึกงบประมาณโครงการของคุณได้อย่างปลอดภัยและทำงานร่วมกันได้
หากคุณยังไม่ได้ใช้ClickUp(ยังไม่ได้ใช้) เราขอแนะนำให้คุณใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีแทนการใช้สเปรดชีตแอปที่ดีจะช่วยให้การจัดระเบียบและอัปเดตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการรวมไว้เป็นเรื่องง่ายขึ้น
และเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ เอกสารงบประมาณโครงการของคุณควรมี:
- แต่ละงานที่ต้องส่งมอบ (และงานย่อยทั้งหมดสำหรับแต่ละงาน) พร้อมวันที่ครบกำหนดส่งขั้นสุดท้ายและกำหนดเส้นตายภายใน
- รายการด้านล่างของแต่ละงานย่อยโดยระบุทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้
- เมื่อคุณคาดว่าจะใช้เงินสำหรับแต่ละทรัพยากรตามตารางเวลาของโครงการของคุณ
- พื้นที่สำหรับระบุค่าใช้จ่ายจริงและวันที่ใช้จ่าย เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงงบประมาณของคุณได้ตามความคืบหน้าของโครงการ
- ผู้รับผิดชอบแต่ละรายการ: ใครจะเป็นผู้รวบรวมใบเสร็จการเดินทาง? ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของฟรีแลนซ์?
เมื่อคุณมีข้อมูลทั้งหมดแล้ว ให้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับแต่ละงานที่ส่งมอบหรือแต่ละขั้นตอนสำคัญเพื่อคำนวณงบประมาณโครงการที่คาดการณ์ไว้
และขั้นตอนสุดท้าย ให้สมาชิกทีมของคุณที่ทำงานในโครงการตรวจสอบงบประมาณอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้พลาดอะไรไป การตรวจพบข้อผิดพลาดในขั้นตอนนี้ดีกว่าการพบในระหว่างกระบวนการจัดทำงบประมาณโครงการ
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม น่าประหลาดใจที่ 50% ไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ 👀
ด้วย ClickUp คุณสามารถแปลงเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายเหล่านั้นได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเรายังแสดงภาพความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและควบคุมงานของคุณได้มากขึ้น เพราะ "การหวังให้ดีที่สุด" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
6. ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการของคุณ
คุณสามารถนำเสนอประมาณการงบประมาณของคุณให้กับลูกค้า หรือเพียงแค่ส่งให้หัวหน้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ปรับการนำเสนอให้เหมาะสมกับผู้ฟัง
แต่ให้แน่ใจว่าคุณได้รวมรายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่า งบประมาณของคุณจะนำไปสู่ผลลัพธ์ของโครงการที่ต้องการได้อย่างไร — และการลดลงของเงินทุนจะส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการอย่างไร งานที่คุณได้ทำไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้จะช่วยให้คุณอธิบายเหตุผลของคำขอใช้งบประมาณโครงการได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือ
7. ตรวจสอบ (และปรับ) งบประมาณของคุณ
งบประมาณของคุณจะช่วยคุณติดตามความคืบหน้าและควบคุมค่าใช้จ่ายและขอบเขตได้ก็ต่อเมื่อคุณรักษาให้เป็นปัจจุบันเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตงบประมาณทันทีหลังจากการซื้อทุกครั้ง แต่คุณควรจัดสรรเวลาเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายและประเมินว่าคุณกำลังเบี่ยงเบนไปจากค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้มากเกินไปหรือไม่
ความถี่ในการอัปเดตที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาในแต่ละงานที่ต้องส่งมอบ งบประมาณที่มีการใช้จ่ายโฆษณาบนโซเชียลมีเดียจำนวนมากอาจจำเป็นต้องอัปเดตทุกสองสามวัน ในขณะที่งบประมาณโครงการสำหรับเว็บไซต์ 200 หน้าอาจตรวจสอบทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์ก็เพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้คุณระบุความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายของโครงการกับงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว
หากคุณพบความไม่สอดคล้องอย่างรุนแรงระหว่างงบประมาณที่ตั้งไว้กับการใช้จ่ายจริง ให้เข้าสู่โหมดการแก้ไขปัญหาทันที ขั้นแรก ให้หาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น คุณลืมงานย่อยที่ฟรีแลนซ์ต้องใช้เวลาทั้งวันในการทำหรือไม่? หรือลูกค้าได้ยกเลิกแผนงานกลางคัน ทำให้คุณต้องย้อนกลับไปทำใหม่?
เมื่อใดก็ตามที่คุณพบข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบว่าข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นซ้ำในขั้นตอนหรือผลลัพธ์อื่น ๆ หรือไม่ สุดท้าย ตรวจสอบว่าแผนสำรองของคุณครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกินความคาดหมายหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมคุณสามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่หรือหาวิธีใช้ทรัพยากรให้น้อยลงสำหรับงานย่อยอื่น ๆ ที่ทีมของคุณยังไม่ได้เริ่มดำเนินการหรือไม่
หรือคุณต้องการหารือเกี่ยวกับตัวเลือกอื่น ๆ?
การหารือเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาของคุณหรือลูกค้า และไม่ใช่เรื่องที่สนุกที่จะทำ แต่หากคุณทำมันให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ คุณก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่อย่างน้อยก็เหมาะกับทุกคน แม้ว่าจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดก็ตาม
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ถูกบันทึกไว้ในงบประมาณโครงการของคุณพร้อมบันทึกเพื่อที่คุณจะสามารถจดจำสิ่งที่ผิดพลาดได้และวางแผนการใช้จ่ายอย่างถูกต้องในอนาคต
7 แม่แบบสำหรับการบริหารงบประมาณโครงการ
ณ จุดนี้ คุณทราบดีแล้วว่าการจัดการงบประมาณโครงการนั้นซับซ้อน — แล้วทำไมไม่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตล่ะ? คุณจะประหยัดเวลาในการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ และสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยมของ ClickUpได้เพื่อช่วยในการมองเห็นงบประมาณโครงการและความคืบหน้าของคุณ
นี่คือเจ็ดแม่แบบงบประมาณโครงการ ClickUp ฟรีที่เราชื่นชอบ ซึ่งจะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการงบประมาณได้ในเวลาไม่นาน:
1. แม่แบบโครงร่างโครงการ ClickUp
เนื่องจากกระบวนการจัดทำงบประมาณเริ่มต้นด้วยโครงร่างโครงการที่สมบูรณ์ ทำไมไม่เริ่มต้นกระบวนการของคุณด้วยเทมเพลตโครงร่างโครงการของ ClickUp ล่ะ? มีพื้นที่ให้คุณเพิ่มทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการวางแผนก่อนจัดทำงบประมาณ:
- ภูมิหลังของโครงการ
- บทนำโครงการ
- วัตถุประสงค์
- ข้อจำกัดและสมมติฐาน
- ไทม์ไลน์
- ผลลัพธ์หลักที่ต้องส่งมอบ
- งบประมาณและการลงทุน
นี่จะไม่ใช่เทมเพลตเดียวที่คุณต้องใช้เพื่อทำให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จ แต่เทมเพลตนี้ จะเป็น เทมเพลตแรกที่คุณควรใช้ในกระบวนการจัดทำงบประมาณของคุณ
เหมาะสำหรับ: การสร้างแผนโครงการที่ครอบคลุมเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวณงบประมาณโครงการของคุณ
2. แม่แบบเมทริกซ์ทรัพยากรโครงการ ClickUp
การประมาณต้นทุนต้องใช้คณิตศาสตร์...คณิตศาสตร์จำนวนมากเทมเพลต Project Resource Matrix ของ ClickUpจะช่วยแนะนำคุณตลอดการคำนวณเหล่านั้น โดยบอกตำแหน่งที่คุณต้องใส่ตัวเลขและคำนวณยอดรวมสุดท้ายด้วยฟิลด์สูตร
ใช้เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับทรัพยากรทุกประเภท (แรงงาน, อุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายทั่วไป, เครื่องมือ SaaS, และวัตถุดิบ) ดังนั้นอย่ากลัวที่จะใช้มันแม้กระทั่งโครงการที่ไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุดก็ตาม มุมมองในเทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- คู่มือเริ่มต้น
- กระดานคัมบัง
- แบบฟอร์มป้อนข้อมูลทรัพยากร
- รายการทรัพยากร
- ตารางค่าใช้จ่าย
- ไทม์ไลน์
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้การป้อนประมาณการค่าใช้จ่าย การวางแผนโครงการการจัดการทรัพยากร และการตรวจสอบว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในแง่ของงบประมาณ ณ จุดใดก็ตามในไทม์ไลน์ของงบประมาณเป็นเรื่องง่าย
เหมาะสำหรับ: การคำนวณต้นทุนทรัพยากรทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการเตรียมงบประมาณโครงการของคุณ
3. แม่แบบการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณอยู่ในงบประมาณและดำเนินโครงการได้ตามแผน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะสามารถ:
- จัดระเบียบงานให้เป็นขั้นตอนตามลำดับ
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามข้อจำกัดของงบประมาณ
- ติดตามความคืบหน้าและค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์
จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณลักษณะเก้าประการ เช่น งบประมาณคงเหลือ งบประมาณโครงการ ระยะโครงการ อยู่ในงบประมาณ และหมายเหตุ
มุมมองตารางโครงการช่วยให้คุณสามารถวางแผนไทม์ไลน์และเป้าหมายสำคัญของโครงการได้ มุมมองงบประมาณช่วยให้คุณจัดการและติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เหมาะสำหรับ: การจัดการงบประมาณโครงการและความสามารถในการทำกำไรได้อย่างง่ายดาย
4. แม่แบบการวิเคราะห์ต้นทุน ClickUp
ด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนของ ClickUp คุณสามารถประเมินผลกระทบของต้นทุนต่อความสำเร็จของโครงการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว
เปิดมุมมอง 6 แบบที่แตกต่างกันใน ClickUp ด้วยการตั้งค่าที่แตกต่างกัน เช่น ตัวแปรต้นทุน ตัวแปรผลประโยชน์ โปรไฟล์ต้นทุนปีปัจจุบัน การวิเคราะห์ และคู่มือเริ่มต้น เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตนี้มอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้จัดการโครงการในการติดตามค่าใช้จ่ายและระบุพื้นที่ที่อาจประหยัดได้
เหมาะสำหรับ: การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการเพื่อระบุขอบเขตในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
5. แม่แบบคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUp
หากคุณต้องการตัวติดตามที่ซับซ้อนและละเอียดมากขึ้นกว่าเทมเพลตเอกสารโครงการ ให้หันมาใช้เทมเพลตคำขอโครงการและการอนุมัติของ ClickUp
- มาพร้อมกับมุมมองรายการ, คันบัน, และแกนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบรายการที่ต้องทำและดูไทม์ไลน์ของคุณได้ในพริบตา
- รายการที่บันทึกไว้ล่วงหน้าต้องการให้คุณเพิ่มรายละเอียดเท่านั้น คุณจึงไม่ต้องสร้างโปรเจกต์ของคุณใหม่ตั้งแต่ต้น
- มีฟิลด์ที่กำหนดเองหกฟิลด์ใน ClickUp ได้แก่ งบประมาณ, ที่ใช้แล้ว, และงบประมาณที่เหลือ
คุณสามารถกำหนดวันครบกำหนดและลำดับความสำคัญได้ — ซึ่งสามารถช่วยในการปรับงบประมาณหากจำเป็น
เหมาะสำหรับ: การติดตามและจัดการคำขอและอนุมัติโครงการทั้งหมด
6. แม่แบบการจัดการต้นทุนโครงการ ClickUp
หากคุณมีงบประมาณโครงการจำนวนมากที่ต้องจัดการ ให้ใช้เทมเพลตการจัดการต้นทุนโครงการของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมในระดับสูงของทุกอย่าง เทมเพลตนี้มาพร้อมกับสถานะหกแบบ (ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่โครงการใหม่ไปจนถึงงบประมาณที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปจนถึงโครงการที่เสร็จสมบูรณ์) และมุมมองหกแบบ:
- รายการโครงการ
- ตารางต้นทุนโครงการ
- คณะกรรมการอนุมัติ
- คู่มือเริ่มต้น
- ปฏิทิน
- แบบฟอร์มขอค่าใช้จ่ายโครงการ
นี่คือแม่แบบการจัดการงบประมาณโครงการเดียวที่ครอบจักรวาล—และจะช่วยให้คุณเป็นระเบียบได้อย่างเหลือเชื่อ
เหมาะสำหรับ: การติดตามและแสดงภาพงบประมาณโครงการในหลายโครงการ
7. แม่แบบผลลัพธ์โครงการ ClickUp
ณ จุดนี้ คุณทราบดีแล้วว่าการแบ่งงบประมาณโครงการตามผลลัพธ์ที่ต้องการ (และจากนั้นแบ่งตามงานย่อย) มีความสำคัญเพียงใดเทมเพลตผลลัพธ์โครงการของ ClickUpมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับงบประมาณ งบประมาณที่เหลือ และค่าใช้จ่ายจนถึงขณะนี้
มันมีมุมมองให้เลือกถึงหกแบบ—รวมถึงมุมมองแบบแกนต์และรายการงบประมาณโครงการ—พร้อมระบบอัตโนมัติที่จะโพสต์ความคิดเห็นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ที่กำหนดเองใด ๆ โดยหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการโครงการ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทมเพลตนี้คือเครื่องมือติดตามงบประมาณแบบเรียลไทม์ที่พร้อมใช้งานสำหรับเอเจนซี่ การบริหารงบประมาณโครงการจะกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อมีเทมเพลตนี้อยู่เคียงข้างคุณ
เหมาะสำหรับ: การติดตามงบประมาณโครงการแบบเรียลไทม์ตามผลงานที่ส่งมอบ
การบริหารงบประมาณโครงการ: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จ
- ทำให้เป็นจริงได้: ใช้ข้อมูลจากโครงการที่ผ่านมาและข้อมูลเชิงลึกจากสมาชิกในทีมเพื่อสร้างงบประมาณที่เป็นจริงและสามารถทำได้ สร้างเอกสาร (หรือใช้เทมเพลต Project Post Mortem ของ ClickUp) เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลเชิงลึกของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้ประมาณการค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
- ไฮไลต์ข้อจำกัด: กำหนดขีดจำกัดงบประมาณโดยรวมและข้อจำกัดเฉพาะสำหรับงานแต่ละชิ้นเพื่อให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
- รักษาความโปร่งใสของค่าใช้จ่าย: แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ และประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละงาน รวมถึงค่าแรงงาน วัสดุ และค่าใช้จ่ายทั่วไป ความโปร่งใสนี้จะช่วยให้สามารถติดตามการประหยัดหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกินไปได้
- มีเงินสำรองฉุกเฉิน: ในระหว่างการวางแผนโครงการ ให้กันเงินไว้ 10-20% ของงบประมาณทั้งหมดสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
- ติดตามและปรับปรุงตามความจำเป็น: เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุความคลาดเคลื่อนตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ให้ปรับปรุงการคาดการณ์งบประมาณอย่างสม่ำเสมอเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของโครงการหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เพื่อให้สอดคล้องกับความคืบหน้าของโครงการ
- สื่อสารให้มากเกินไป: รักษาช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานะงบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่กำลังจะเกิดขึ้น และการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างความโปร่งใสและช่วยจัดการความคาดหวัง จัดการประชุมทบทวนงบประมาณกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบสมมติฐานและยืนยันประมาณการ
- กำหนดขอบเขตให้ชัดเจน: ขอบเขตที่ชัดเจนช่วยป้องกันการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้จ่ายเกินงบประมาณ นอกจากนี้ ควรนำกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการมาใช้เพื่อจัดการกับการปรับเปลี่ยนใดๆ ในขอบเขตโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณ
- ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี: ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp เพื่อปรับปรุงการติดตามและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ ผู้จัดการโครงการสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและอยู่ภายในข้อจำกัดทางการเงิน พร้อมทั้งรักษามาตรฐานคุณภาพไว้ได้
ทำให้การจัดการงบประมาณโครงการง่ายขึ้นด้วย ClickUp
ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณหมายถึงความสำเร็จของโครงการ...ดังนั้นควรใช้เวลาในการสร้างกระบวนการจัดทำงบประมาณโครงการที่รอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังไม่จบเพียงแค่นั้น
ความสำเร็จเกิดจากการบริหารงบประมาณโครงการตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน อาจใช้เวลาที่มีค่าไปมาก นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการพึ่งพาเครื่องมือเฉพาะทางเช่น ClickUp
รวมความรู้ของคุณกับเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมของเราในราคาที่สะดวกหลากหลายระดับเพื่อสร้างงบประมาณที่จะนำไปสู่โครงการที่ประสบความสำเร็จ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!