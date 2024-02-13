10 แบบฟอร์มประมาณราคาที่โดดเด่นสำหรับการคาดการณ์ต้นทุนที่แม่นยำใน ClickUp, Excel และ Word

การแยกแยะราคาของโครงการ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม คุณต้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความแม่นยำและละเอียดถี่ถ้วนอย่างยิ่ง ไม่เปิดโอกาสให้เกิดความไม่แน่นอนหรือข้อสงสัยใดๆ
การประมาณตัวเลขแบบคร่าวๆ อาจดูเหมือนเป็นทางออกที่ง่าย แต่ในโลกธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ลูกค้าในอนาคต นักลงทุน และผู้จัดการของคุณจำเป็นต้องทราบราคาที่คาดหวังได้ เพื่อที่พวกเขาจะได้วางแผนงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
หากคุณละเว้นเพียงหนึ่งรายการออกจากสมการ คุณกำลังเปิดโอกาสให้เกิดความเข้าใจผิด การสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมาย โชคดีที่มีวิธีรับประกันว่าคุณจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นั่นคือ เทมเพลตใบเสนอราคา ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อแนะนำคุณในการสร้างใบเสนอราคาที่สอดคล้องกับลักษณะงานของคุณ และครอบคลุมทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย
ในบทความนี้ เราจะพูดถึง 10 เทมเพลตยอดนิยมสำหรับการสร้างเอกสารประมาณราคา อย่างรวดเร็ว 💸
แบบฟอร์มประมาณการคืออะไร?
ประมาณการคือเอกสารที่ระบุจำนวนเงินที่คุณจะเรียกเก็บสำหรับสินค้า บริการ หรือโครงการที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ โดยจะแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของราคาสุดท้าย เนื่องจากประมาณการเป็นเพียงการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมด จึงไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และลูกค้าของคุณสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ส่งผลเสียใด ๆ
เทมเพลตประมาณการคือทางลัด สำหรับการประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างมีคุณภาพ แทนที่จะต้องคิดหาส่วนที่ต้องรวมไว้ในเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้เทมเพลตและกรอกข้อมูลที่ต้องการได้เพียงเท่านั้น เทมเพลตประมาณการช่วยประหยัดเวลาของคุณและลดความเสี่ยงของปัญหา ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของคุณพอใจอย่างแน่นอน
องค์ประกอบที่จำเป็นของแบบฟอร์มประมาณการคืออะไร?
หากคุณต้องการแบบฟอร์มประมาณราคาคุณภาพ ให้ตรวจสอบว่ามีองค์ประกอบ (ส่วน) ที่จำเป็นต่อไปนี้:
- ข้อมูลของคุณ: แบบฟอร์มประมาณการมักเริ่มต้นด้วยช่องว่างที่คุณควรกรอกข้อมูลของคุณ
- ข้อมูลผู้รับ: ส่วนนี้ให้คุณเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับใบประมาณการ
- ขอบเขตของงาน: นี่คือส่วนที่คุณจะระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่คุณจะจัดหาให้ แสดงจำนวนที่ต้องการ วัสดุที่จำเป็น และงานเฉพาะที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น
- ข้อมูลราคา: ระบุรายละเอียดราคาและหารือเกี่ยวกับภาษีและส่วนลดหรือข้อเสนอโปรโมชั่นที่ลูกค้าของคุณอาจใช้ประโยชน์ได้
- เงื่อนไขการชำระเงิน: ที่นี่คุณจะระบุระยะเวลาที่ประมาณการมีผลบังคับใช้ รวมถึงวิธีการชำระเงินที่ยอมรับได้และกำหนดการชำระเงิน
- ลายเซ็น: แม่แบบการประมาณการควรมีพื้นที่สำหรับลายเซ็นของลูกค้าหากคุณลูกค้าตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของคุณ
โปรดทราบว่าองค์ประกอบที่แท้จริงและลำดับของมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเทมเพลต ตัวอย่างเช่น เทมเพลตประมาณการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อใช้ภายในองค์กรจะมีลักษณะแตกต่างอย่างมากจากเทมเพลตประมาณการที่คุณจะใช้สำหรับลูกค้า
10 อันดับเทมเพลตประมาณการสำหรับการเปิดเผยค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้
หลังจากวิเคราะห์เทมเพลตประมาณการหลายสิบแบบ เราได้คัดเลือกเทมเพลตที่ดีที่สุดในClickUp, Excel และ Word ที่จะช่วยให้คุณ รักษาความโปร่งใส กับลูกค้าและป้องกันความเข้าใจผิด
1. แม่แบบการจัดการต้นทุนโครงการ ClickUp
หากคุณต้องการเป็นผู้ควบคุมงบประมาณของโครงการอย่างแท้จริงแม่แบบการจัดการต้นทุนโครงการของ ClickUpคือทางเลือกที่ใช่สำหรับคุณ!
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ ประมาณการค่าใช้จ่าย ติดตามหลายโครงการแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านต้นทุน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม เป็นเครื่องมือที่สะดวกอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมาก เนื่องจากช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเริ่มต้นของคุณคือ แบบฟอร์มคำขอค่าใช้จ่ายโครงการ ในมุมมองนี้แบบฟอร์ม ClickUpนี้เป็นสถานที่ที่สมาชิกทีมและพันธมิตรของคุณให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของพวกเขาและเปิดเผยค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ แบบฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้—คุณสามารถเพิ่มฟิลด์งาน ClickUp (แถบเครื่องมือทางด้านซ้ายของหน้าจอ) แก้ไขคำถามที่มีอยู่ หรือสร้างคำถามใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานของบริษัทของคุณ
เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะสามารถดูข้อมูลที่ให้ไว้ในโหมดการดูต่าง ๆ ได้ โดยเริ่มจาก มุมมองตารางค่าใช้จ่ายโครงการ ที่นี่ โครงการของคุณจะถูกจัดกลุ่มตามสถานะ (เช่น ต้องการการอนุมัติ, ได้รับการอนุมัติ, และเสร็จสิ้น) และค่าใช้จ่ายของพวกมัน คอลัมน์ต่าง ๆ จะสอดคล้องกับคำถามในแบบฟอร์ม
ในขณะเดียวกันมุมมองปฏิทินช่วยให้คุณเห็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรูปแบบปฏิทิน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งใด
คณะกรรมการกระบวนการอนุมัติ แสดงโครงการของคุณและผลการอนุมัติ ในขณะที่ รายการโครงการ จะสรุปรายละเอียดทั้งหมดและแสดงผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และผู้อนุมัติ
2. แม่แบบสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp
การจัดการต้นทุนเป็นหนึ่งในหลายหน้าที่ของผู้จัดการโครงการ หากคุณต้องการเทมเพลตที่ช่วยติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการและทำให้มั่นใจว่าทุกงานเสร็จสิ้นตรงเวลาและไม่มีปัญหา ให้ใช้เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการของ ClickUp
ใช้เทมเพลตและมุมมองที่หลากหลายเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้เห็นภาพชัดเจน สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
มุมมองแรกคือ ตารางผลลัพธ์—ที่นี่คือที่ที่คุณจะแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนและสร้างงานต่างๆ เพิ่มผู้รับผิดชอบระดับความสำคัญ สถานะ ระดับความเสี่ยง และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อสร้างภาพรวมที่ครอบคลุม โดยค่าเริ่มต้น มุมมองนี้จะไม่มีคอลัมน์สำหรับต้นทุนโครงการ แต่คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้
มุมมองที่สองคือ กระบวนการอนุมัติกระดานคัมบังนี้จะแสดงงานที่คุณเพิ่มในมุมมองก่อนหน้าในรูปแบบของบัตร และจัดประเภทตามสถานะการอนุมัติ (เช่น รออนุมัติ, พร้อมสำหรับอนุมัติ, หรือต้องแก้ไข) ใช้ฟังก์ชันลากและวางของ ClickUp เพื่อย้ายบัตรไปตามความคืบหน้าของงาน
มุมมองโครงการแบบแกนต์ แสดงงานทั้งหมดบนไทม์ไลน์ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. คลิกอัพ โปรเจ็กต์บюджีตพร้อมเทมเพลต WBS
การจัดทำงบประมาณโครงการอาจกลายเป็นความวุ่นวายได้อย่างรวดเร็วหากคุณไม่แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ด้วยเทมเพลตงบประมาณโครงการพร้อม WBS จาก ClickUp คุณสามารถจัดการโครงการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนได้ และติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด
มุมมองแรกของเทมเพลตทั้งห้าคือ โครงสร้างการแบ่งงาน นี่คือที่ที่คุณจะแบ่งโครงการของคุณออกเป็นขั้นตอนเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและติดตาม เพิ่มผู้รับผิดชอบ วันที่ที่เกี่ยวข้อง ระดับความสำคัญ อัตราค่าแรง ต้นทุนวัสดุ และงบประมาณโครงการทั้งหมดเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว
มุมมองกำหนดการโครงการเป็นแผนภูมิแกนต์ที่แสดงไทม์ไลน์ของโครงการของคุณ ซึ่งสามารถช่วยในการวางแผนระยะยาวและป้องกันการทับซ้อนได้
ในมุมมอง งบประมาณ คุณจะวางแว่นขยายไว้เหนือค่าใช้จ่ายและเปรียบเทียบการประมาณการกับจำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริง 🔍
สถานะการทำงาน เป็นกระดานคัมบังที่จัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณตามสถานะ (เช่น ต้องทำ, กำลังทำ, หรือเสร็จแล้ว) เพื่อเปลี่ยนสถานะของภารกิจ ให้จัดเรียงบัตรที่เกี่ยวข้องบนกระดานด้วยการลากและวางอย่างง่าย
สุดท้ายนี้ คุณมีมุมมอง กิจกรรมทั้งหมด ซึ่งคุณสามารถถอยกลับมาดูภาพรวมของโครงการทั้งหมดและรายละเอียดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ วันที่กำหนด สถานะ อัตราความคืบหน้า และค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้นด้วย ClickUp Automations— สร้างการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเกินและติดตามค่าใช้จ่ายของคุณ
4. เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคา ClickUp
ก่อนที่คุณจะให้ประมาณการรายละเอียดแก่ลูกค้าของคุณ คุณต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพวกเขาต้องการอะไร.แบบฟอร์มใบเสนอราคา ClickUpช่วยให้คุณชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าของคุณ และสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับการให้ประมาณการที่แม่นยำ. 💪
แบบฟอร์มประมาณการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่นำเสนอสินค้าหรือบริการหลากหลายประเภท เนื่องจากช่วยให้คุณระบุความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและตอบสนองได้อย่างตรงจุด โดยมีความเสี่ยงของความสับสนน้อยที่สุด
แกนกลางของเทมเพลตคือ แบบฟอร์มคำขอใบเสนอราคาบริการ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่คุณส่งให้ลูกค้าของคุณและขอให้พวกเขาทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามค่าเริ่มต้น แบบฟอร์มจะมีคำถามเกี่ยวกับบริการที่ลูกค้าสนใจ, กำหนดการ, ระดับประสบการณ์ที่ต้องการ, และวันที่สามารถเริ่มให้บริการได้ คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์และลักษณะงานของคุณ
เมื่อลูกค้าส่งแบบฟอร์มแล้ว ข้อมูลที่พวกเขาป้อนจะปรากฏในมุมมอง คำขอใบเสนอราคาใหม่ แทนที่จะเป็นชื่อของงาน คุณจะเห็นชื่อของบุคคลที่ส่งแบบฟอร์ม
มุมมองกระบวนการสร้างใบเสนอราคา เป็นกระดานคัมบังที่แสดงงานในรูปแบบของบัตร และจัดเรียงตามสถานะของงาน (เช่น คำขอใหม่, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และพร้อม) ให้ย้ายบัตรไปยังคอลัมน์ที่สอดคล้องกันเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสถานะของงาน
มุมมองสุดท้ายของเทมเพลต (คำขอทั้งหมด) จะสรุปคำขอทั้งหมดพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ภาพรวมทั่วไปนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมั่นใจ
5. เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการ ClickUp
เบื่อกับการแลกเปลี่ยนอีเมลไม่รู้จบกับลูกค้าที่กินเวลาอันมีค่าของคุณหรือไม่?เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการของ ClickUpมาช่วยคุณแล้ว! 🦸
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้การเสนอราคาที่ถูกต้องแก่ลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณได้โดยไม่ต้องโทรศัพท์, อีเมล, หรือข้อความใด ๆ ทั้งสิ้น นี่เป็นไปได้ด้วยมุมมองของ แบบฟอร์มคำขอเสนอราคาบริการ ในเทมเพลตนี้
แบบฟอร์มนี้เชิญชวนลูกค้าที่สนใจให้เปิดเผยความต้องการและข้อกำหนดของพวกเขา คุณสามารถควบคุมรูปแบบของแบบฟอร์มได้อย่างเต็มที่—ปรับแต่งฟิลด์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ
คุณสามารถส่งลิงก์แบบฟอร์มไปยังลูกค้าเป้าหมายของคุณได้โดยตรง หรือแชร์ลิงก์นี้บนเว็บไซต์หรือโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลูกค้า
เมื่อบุคคลกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่กรอกไว้ในมุมมอง คำขอใบเสนอราคาใหม่ ทุกคอลัมน์ในมุมมองนี้สอดคล้องกับคำถามจากแบบฟอร์ม หากการตั้งค่าเริ่มต้นไม่เหมาะกับคุณ คุณสามารถอัปเดตได้ในแบบฟอร์ม
มุมมองกระบวนการสร้างใบเสนอราคา ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของคำขอใบเสนอราคาทุกใบโดยแบ่งงานของคุณตามสถานะ อัปเดตบอร์ดโดยการลากและวางการ์ดงาน
สุดท้ายนี้ แบบฟอร์ม คำขอทั้งหมด จะให้ภาพรวมของคำขอทั้งหมดที่จัดเรียงตามบริการที่เสนอ
6. แม่แบบประมาณการต้นทุนใน Excel โดย Template.net
หากคุณชอบใช้สเปรดชีตแบบดั้งเดิมในการคำนวณประมาณการโครงการและจัดการเอกสาร ขอเชิญร่วมขบวนไปกับเทมเพลตประมาณการต้นทุนใน Excel โดย Template.net! 🚂
คุณจะไม่ได้รับคำแนะนำในการใช้เทมเพลตประมาณการ Excel นี้ แต่คุณจะได้รับตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม โดยค่าเริ่มต้น เทมเพลตจะแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาเว็บไซต์ จากนั้นจะแบ่งโครงการออกเป็น หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลายหมวดหมู่:
- บุคลากร
- อุปกรณ์
- วัสดุ
- การเดินทาง
ต่อไปคือคอลัมน์คำอธิบาย ซึ่งแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ คอลัมน์ถัดไปคือ ราคาต่อหน่วย/ต้นทุนต่อหน่วย แสดงการประมาณราคาของคุณต่อหน่วย (ในกรณีของวัสดุและอุปกรณ์) หรืออัตรา (ในกรณีของบุคลากร) คอลัมน์ยอดรวมย่อยจะสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับแต่ละหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
ตารางที่มุมขวาบนของเทมเพลตสรุปหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดหมู่ โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดแสดงในแถวสุดท้าย ด้านล่างตาราง คุณจะเห็นกราฟที่แสดงหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้ 100% คุณสามารถปรับให้เข้ากับลักษณะของโครงการของคุณได้ สูตรทั้งหมดได้รับการกำหนดค่าไว้แล้ว คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการคำนวณใด ๆ! 🧮
7. แม่แบบการประมาณราคาการประมูลก่อสร้างด้วย Excel โดย ConstructionLogs
คุณเป็นผู้จัดการโครงการก่อสร้างที่กำลังมองหาเทมเพลตประมาณราคาที่เรียบง่ายใช่หรือไม่?เทมเพลตประมาณราคาการประมูลงานก่อสร้างใน Excel โดย ConstructionLogs ประกอบด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อแสดงต้นทุน จัดสรรทรัพยากร และวางแผนงบประมาณโครงการ
เทมเพลตนี้ ตรงไปตรงมา—คุณจะได้รับตารางที่มีคอลัมน์ซึ่งคุณต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้การคำนวณที่แม่นยำ
ก่อนอื่น คุณใช้คอลัมน์คำอธิบายเพื่อแยกโครงการของคุณออกเป็นหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง หมวดหมู่เหล่านี้สามารถเกี่ยวข้องกับวัสดุ, การป้องกันความร้อน, และค่าแรงงานได้ ภายใต้แต่ละหมวดหมู่ ให้ระบุรายการทุกอย่างที่ประกอบอยู่ในหมวดหมู่นั้น
ต่อไป คุณควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน หน่วย และราคาต่อหน่วย เนื่องจากเทมเพลตมีสูตรคำนวณอยู่แล้ว ระบบจะทำการคำนวณให้คุณโดยอัตโนมัติ นอกจากจะแสดงค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละหมวดหมู่แล้ว เทมเพลตยังแสดงยอดรวมทั้งหมดให้ด้วย เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ถูกต้อง คุณจะต้องป้อนเปอร์เซ็นต์สำหรับภาษี ภาระค่าแรง ค่าใช้จ่ายทั่วไปและกำไร และพันธบัตร
8. แบบฟอร์มประมาณการงาน Excel โดย Vertex42
แบบฟอร์มประมาณการงาน Excel โดย Vertex42 คือทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ความเรียบง่าย — มันทำให้ลูกค้าของคุณได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการโดยไม่ทำให้พวกเขาสับสนกับรายละเอียดที่มากเกินไปและคำอธิบายที่ยาวเกินไป
ขั้นตอนแรกของการใช้เทมเพลตนี้คือการกรอกข้อมูลของคุณในมุมบนซ้าย จากนั้นคุณต้องระบุจำนวนที่ประมาณการ วันที่ และข้อมูลของผู้รับ
โปรดอธิบายงานที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณต้องการให้คุณดำเนินการต่อไป ตัวแบบฟอร์มนี้มีช่องว่างไว้ให้กรอกข้อมูล ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับทุกอาชีพ ไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรที่ขายบีทรูทผู้รับเหมา หรือศิลปินอิสระ ให้คุณอธิบายงานที่ต้องทำอย่างละเอียดเพื่อลดความเสี่ยงของการเข้าใจผิดในอนาคต
ส่วนสุดท้ายของเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแยกค่าใช้จ่ายออกเป็นหมวดหมู่และเปิดเผยจำนวนเงินสำหรับแต่ละหมวดหมู่ พร้อมด้วยประมาณการรวมทั้งหมด
คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตนี้ได้ใน Word, Excel หรือ Google Docs หากคุณเลือกใช้ Excel หรือ Google Docs คุณจะได้เพลิดเพลินกับสูตรสำเร็จที่เทมเพลตเตรียมไว้ให้ อย่างไรก็ตาม Word ไม่รองรับสูตรคำนวณ ดังนั้นคุณจะต้องคำนวณตัวเลขด้วยตนเอง
9. แบบฟอร์มประมาณการงานโดย CashboardApp
รักษาการประมาณการของคุณให้สะอาดและเรียบง่ายด้วยเทมเพลตประมาณการงาน Word โดย Cashboard App! 🤩
เทมเพลตใบเสนอราคาใน Word นี้อาจไม่มีตัวเลือกขั้นสูง แต่ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพลดลงแต่อย่างใด มันมีองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจว่าคุณเหมาะสมกับพวกเขาหรือไม่
แม่แบบนี้แบ่งออกเป็น สามส่วนหลัก ในส่วนแรก คุณจะเปิดเผยข้อมูลของคุณและผู้รับ
ส่วนที่สอง (บทนำ) อธิบายว่าประมาณการนี้ใช้สำหรับอะไร โปรดระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้—กล่าวถึงขอบเขตของงาน กำหนดเวลา และข้อมูลทุกชิ้นที่ลูกค้าของคุณอาจสนใจ
ส่วนที่สามคือตารางที่คุณจะจัดหมวดหมู่โครงการของคุณและระบุเวลาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ เพิ่มภาษีและส่วนลดและคำนวณยอดรวมโดยประมาณของคุณ
10. แบบฟอร์มประมาณการคำโดย Invoice Maker
ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกแล้วกับเทมเพลตประมาณการจาก Invoice Maker. เทมเพลตที่ตรงไปตรงมานี้ช่วยให้คุณสร้างเอกสารประมาณการได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเลย! 🥵
หลังจากกรอกข้อมูลในส่วน "จาก" และ "ออกใบแจ้งหนี้" แล้ว คุณจะไปยังส่วนกลางของเทมเพลตประมาณการ Wordนี้โดยตรง—การกำหนดขอบเขตของโครงการและราคาในตาราง คุณจะระบุรายการทั้งหมดของประมาณการของคุณ อัตรา ราคา จำนวน ภาษี และยอดรวมทั้งหมด
คุณมีพื้นที่ให้เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ตารางนี้ได้—หารือเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงิน, กำหนดเวลา, คำขอพิเศษที่ลูกค้าของคุณอาจต้องการ, และตารางการชำระเงิน
ให้คำแนะนำการชำระเงินไว้ทางซ้าย และเปิดเผยยอดรวมก่อนภาษีไว้ทางขวามือของเอกสาร คำนึงถึงค่าขนส่ง, ภาษีการขาย, และส่วนลด (หากคุณมีให้) และระบุจำนวนเงินที่ลูกค้าของคุณจะต้องชำระหากพวกเขาตัดสินใจใช้บริการของคุณ
แบบฟอร์มประมาณการ: ปลดล็อกประสิทธิภาพและความโปร่งใส
แบบฟอร์มประมาณการที่มีให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ชัดเจน และทำให้ลูกค้าพอใจ พร้อมทั้งช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตประเมินราคาฟรีใน ClickUp เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แพลตฟอร์มนี้มีให้ สำรวจคอลเลกชันเทมเพลตมากกว่า1,000+ แบบสำหรับทุกวัตถุประสงค์ ตั้งแต่RFP (คำขอข้อเสนอ) ไปจนถึงการเสนอราคาและบริหารเวลา!