10 แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปฟรีสำหรับการบัญชีใน Excel & ClickUp

เราทราบว่าคุณเป็นคนพิถีพิถัน และเราทราบดีว่าเมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ตัวเลข คุณไม่มีอะไรหยุดยั้งได้
แต่เราก็รู้ดีว่าถึงเวลาแล้วที่จะหยุด... การสร้างสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปขึ้นมาใหม่ทั้งหมด! แน่นอนว่าทักษะอันยอดเยี่ยมของคุณนั้นน่าประทับใจ แต่ทำไมไม่ลองเปิดใจรับความสนุกจากการใช้เทมเพลตดูล่ะ?
เมื่อพูดถึงการจัดการและจัดระเบียบบันทึกทางการเงินแม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปคืออาวุธลับสุดยอดในการทำบัญชีกล่าวคำอำลาต่อความจำเจและปล่อยให้สมองของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ—การควบคุมตัวเลขเหล่านั้นให้อยู่ในระเบียบ
ดังนั้น ให้เราทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นสำหรับคุณด้วย 10 แบบฟอร์มบัญชีแยกประเภททั่วไปฟรี ที่จะช่วยกำจัดงานสเปรดชีตที่น่าเบื่อหน่าย พร้อมมอบความถูกต้องและเวลาว่างให้คุณมากขึ้น!
อะไรคือแบบฟอร์มบัญชีแยกประเภททั่วไป?
ในฐานะมืออาชีพ คุณทราบดีว่าบัญชีแยกประเภททั่วไปเป็นบันทึกที่ครอบคลุมของธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดและยอดคงเหลือของบัญชีภายในธุรกิจหรือองค์กรใด ๆ แบบฟอร์มบัญชีแยกประเภททั่วไปเป็นโครงสร้างที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งให้รูปแบบมาตรฐานสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบธุรกรรมทางการเงินเหล่านี้
แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปช่วยสร้างรากฐานสำหรับบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและครอบคลุมได้อย่างรวดเร็ว โดยมักผสานฟังก์ชันนี้กับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น ทั้งหมดนี้ช่วยให้การบันทึกบัญชีมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ พร้อมลดความน่าเบื่อหน่ายลง
โดยทั่วไปแล้ว แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปจะถูกสร้างขึ้นใน Excel ครอบคลุมสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และทุกแง่มุมอื่น ๆ ของการเงินธุรกิจ และแน่นอนว่ามีคอลัมน์ที่สอดคล้องกันสำหรับวันที่ คำอธิบาย จำนวนเงิน และหมายเลขอ้างอิง
ทุกธุรกิจมีความต้องการและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ดังนั้นแม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ดีที่สุดจึงต้องสามารถปรับแต่งและยืดหยุ่นได้
แบบฟอร์มบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Excel ไม่ใช่ทางเลือกเดียวเท่านั้นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่าง ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับบัญชีแยกประเภททั่วไป งานประจำวัน และสิ่งอื่น ๆ ที่นักบัญชีที่ยุ่งสามารถขอได้
แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปมักได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการสร้างงบการเงิน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงิน และการรับรองการปฏิบัติบัญชีที่ถูกต้อง ✨
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบัญชีแยกประเภททั่วไปดี?
อย่ากลัวที่จะยกระดับขึ้นอีกขั้นเมื่อมองหาแม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ยอดเยี่ยมด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจที่ราบรื่น คุณสามารถเพลิดเพลินกับการบันทึกข้อมูลและเปลี่ยนความน่าเบื่อให้กลายเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์และสนุกสนานได้อย่างรวดเร็ว!
นี่คือสิ่งที่ทำให้แม่แบบบัญชีแยกประเภทโดดเด่น:
- ปรับแต่งได้: แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ดีควรทำให้การจัดระเบียบข้อมูลทางการเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายไปจนถึงรายได้และสินทรัพย์ แม่แบบของคุณควรให้คุณบันทึกทุกสิ่งที่คุณต้องการได้โดยไม่ทำให้หน้าจอของคุณเต็มไปด้วยสิ่งที่คุณไม่ได้ใช้
- พิมพ์ได้: โลกดูเหมือนจะขับเคลื่อนด้วยการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการแชร์ไฟล์ แต่บางครั้งเราก็ต้องการสำเนาเอกสารทางการเงินในรูปแบบกระดาษ ดังนั้นควรมองหาตัวเลือกที่สามารถพิมพ์ได้
- ง่าย: จุดประสงค์ของเทมเพลตคือการทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ดังนั้นให้หาเทมเพลตที่ทำให้การจัดระเบียบธุรกรรมทางธุรกิจของคุณง่ายขึ้น ติดตามกระแสเงินสดของคุณ และทำให้เอกสารทางการเงินหรือข้อมูลของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย บทเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นและคู่มือการเริ่มต้นไม่ควรเป็นตัวเลือก
- เฉพาะเจาะจง: ค้นหาแบบฟอร์มบัญชีแยกประเภทที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสมุดรายวันทั่วไป, งบดุลลูกหนี้, บัญชีแยกประเภทย่อย,รายงานการขาย, แผ่นงานรายงานทางการเงิน หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น
- สนุก: ใช่แล้ว คุณอ่านไม่ผิด—เราบอกว่าสนุก! แม่แบบบัญชีไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อ มองหาตัวเลือกที่ให้คุณเพิ่มสีสัน บันทึกที่เต็มไปด้วยอิโมจิ และผู้ร่วมงานที่มีฝีมือเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณ ?
แค่ห้าอย่างเองเหรอ? ใช่แล้ว เพราะเรามาที่นี่เพื่อช่วยให้คุณหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ใช่ให้คุณยุ่งมากขึ้น
โปรดจำไว้ว่าแม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปไม่ได้เป็นเพียงคอลัมน์และตัวเลขเท่านั้น แต่เป็นการนำความแม่นยำ ประสิทธิภาพ และ (กล้าพูดว่า) ความสุขมาสู่การบัญชีธุรกิจของคุณ
10 แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ควรใช้
พร้อมที่จะไปดูสิ่งดีๆ แล้วหรือยัง? เราก็พร้อมเช่นกัน! โดยไม่ต้องรอช้า นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับ 10 อันดับแรกของเทมเพลตบัญชีแยกประเภททั่วไปฟรีใน Excel และ ClickUp
1. แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp
เทมเพลตบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUpถูกออกแบบมาให้เป็นฐานหลักสำหรับการเดินทางอันน่าทึ่งที่เรียกว่าการทำบัญชี เป็นเทมเพลตรายการที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การกรอกตัวเลขเป็นเรื่องง่าย และช่วยให้คุณรักษาบัญชีแยกประเภทให้เป็นระเบียบโดยไม่ต้องยุ่งยาก ?️
เทมเพลตนี้สามารถใช้ติดตามธุรกรรมเดบิตและเครดิต เปรียบเทียบสินทรัพย์และหนี้สิน และจัดระเบียบระบบบัญชีธุรกิจของคุณได้อย่างมีสไตล์! ทุกอย่างสามารถปรับแต่งได้ มีสีสัน และเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน
แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp มีมุมมองที่สะดวก รวมถึงรายการธุรกรรม, งบดุล, ข้อมูลทางการเงินกำไรขาดทุน และ (แน่นอน) บัญชีแยกประเภททั่วไป คุณยังสามารถใช้สถานะที่กำหนดเองได้ เช่น:
- ใบเสร็จรับเงิน
- ชื่อบัญชี
- เครดิต
- เดบิต
- ดร.คร.
- วันที่ทำรายการ
- ประเภทบัญชี
- หมายเลขการลงทะเบียน
- ประเภทของวารสาร
เช่นเดียวกับทุกสิ่งจาก ClickUp การสมัครใช้เทมเพลตนี้มาพร้อมกับโบนัสใหญ่—การเข้าถึงเครื่องมือฟรีมากกว่า 100 รายการ แน่นอนว่านี่เป็นการโปรโมทอย่างไม่อายเลยแต่เราภูมิใจในซอฟต์แวร์ CRM ฟรีของเรา
มันถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พร้อมการผสานการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ และคุณสมบัติที่ช่วยให้ทุกแง่มุมของงานคุณง่ายขึ้น ตั้งแต่การร่วมมือกันไปจนถึงการบัญชี และคุณไม่มีอะไรจะเสียหากคุณลองใช้มัน
2. เทมเพลตบันทึกประจำวันและบัญชีแยกประเภทของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Journal and Ledgerเป็นเทมเพลตแบบโฟลเดอร์ที่ช่วยให้ทุกคน—รวมถึงผู้เริ่มต้น—สามารถบันทึกและจัดระเบียบธุรกรรมทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ติดตามข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบแผนการใช้จ่าย และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของบริษัทของคุณได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างรายการบันทึกบัญชีอย่างรวดเร็วเพื่อติดตามยอดเครดิตทั้งหมด ยอดเดบิตทั้งหมด และยอดคงเหลือเครดิต คุณสามารถป้อนชื่อบัญชี ประเภทบัญชี รหัสงาน ชื่องาน และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงการบัญชีของคุณให้ราบรื่น ✨
เนื่องจาก ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Excel, Google Sheets และเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมาย คุณจึงสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่เรียบง่ายได้ นี่คือการบัญชีที่ง่ายขึ้นอย่างที่คุณคิดหรือไม่?
3. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp
เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpคือโซลูชันการบัญชีครบวงจรของคุณ เป็นพื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เหมาะสำหรับทุกคนตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงผู้ประกอบการรายบุคคล ด้วยมุมมองต่างๆ เช่น รายการและปฏิทิน พร้อมคู่มือเริ่มต้นใช้งาน คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความซับซ้อนในการเรียนรู้
เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้สามารถช่วยคุณสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ ติดตามบัญชีเงินสด จัดระเบียบหมายเลขบัญชี สร้างรายงาน และรักษาความถูกต้องของงบกำไรขาดทุนของคุณ มีคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงการติดตามเวลา ลำดับความสำคัญ แท็ก ผู้รับมอบหมายหลายคน การแจ้งเตือนการพึ่งพา ประมาณเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงานของCRMของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะต่างๆ ตามเกณฑ์ต่างๆ เพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก
เคล็ดลับมืออาชีพ: อัตโนมัติงานบัญชีด้วย AI เรียนรู้วิธีการ! ??
4. แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้ ClickUp
เทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUpเป็นแบบฟอร์มสำหรับผู้เริ่มต้นที่ใช้งานง่ายสำหรับบันทึกคำสั่งซื้อใบแจ้งหนี้ เทมเพลตแบบรายการนี้ช่วยให้คุณไม่พลาดกำหนดชำระเงินและติดตามการซื้อทุกครั้งได้อย่างครบถ้วน
เป็นมืออาชีพที่ควบคุมทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น ยอดคงค้าง จำนวนใบแจ้งหนี้ วันที่ครบกำหนดชำระเงินครั้งแรก วันที่ครบกำหนดยอดคงค้างทั้งหมด การชำระเงินครั้งสุดท้าย ประเภทการชำระเงิน อีเมล และเงื่อนไขการชำระเงิน สลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น กระบวนการชำระเงิน ประเภทการชำระเงิน และบัญชีเจ้าหนี้ได้ตามต้องการ
หากคุณยังไม่สังเกตเห็น โปรแกรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงเทมเพลตบัญชีธรรมดา แต่ก้าวเข้าสู่โลกของซอฟต์แวร์ CRM ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ และด้วยราคาที่ต่ำเพียง ฟรีตลอดไป คุณไม่มีอะไรจะเสียเลย! ?
5. แม่แบบสรุปบัญชีการเงินของ ClickUp
เทมเพลตสรุปบัญชีการเงินของ ClickUpออกแบบมาเพื่อให้คุณมีรายการทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับบัญชีแยกประเภททั่วไปของคุณไว้ในรายการเดียวที่สะดวกสบาย เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ชื่อบัญชีตามกลุ่มบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมการเงินของคุณได้ตั้งแต่บนลงล่าง
คุณสามารถจัดระเบียบเทมเพลตสรุปนี้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น:
- ดร.คร.
- เครดิต
- เดบิต
- กลุ่มบัญชี
- หมายเลขกลุ่ม
- ประเภทบัญชี
- สภาพคล่อง
จากนั้น คุณสามารถเลือกดูข้อมูลได้ระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น บัญชีและกลุ่มบัญชี เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งสำคัญต่างๆ เช่น ยอดเครดิตและสภาพคล่องโดยรวมได้อย่างง่ายดาย
6. แม่แบบบันทึกบัญชี ClickUp
เทมเพลตบันทึกบัญชี ClickUp Accounting Journal Templateถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามธุรกรรมทางธุรกิจทุกรายการได้อย่างถูกต้องในแบบรายการที่สะดวกต่อการใช้งาน แต่ละรายการในสมุดบัญชีจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่ได้รับผลกระทบจากธุรกรรมนั้น เพื่อให้คุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใด ๆ
คุณจะเห็นข้อมูลสำคัญในทันที เช่น หมายเลขรายการ วันที่ทำรายการ ประเภทสมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน รายการหัก และรายการเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น และคุณสามารถสลับระหว่างมุมมองสมุดบัญชีและมุมมองสมุดรายวันเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
เนื่องจาก ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือที่ไม่ต้องออกแรง คุณไม่จำเป็นต้องติดตามทุกสิ่งทุกอย่างเพียงลำพัง เชิญสมาชิกทีมให้แก้ไขและจัดการบันทึกบัญชีของคุณ และสิ่งอื่น ๆ บน ClickUp เพื่อให้ทุกวันทำงานของคุณง่ายขึ้น ?
7.แม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp
ใช้เทมเพลต ClickUp นี้เพื่อจัดระเบียบรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือนของคุณให้เรียบร้อย
ใครว่าแบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายต้องเป็นเรื่องยุ่งยาก?เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUpเป็นเทมเพลตเอกสารที่เรียบง่ายมาก ออกแบบมาเพื่อให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การบันทึกบัญชีของคุณเป็นระเบียบด้วยฟีเจอร์ที่ให้คุณติดตามรายละเอียดงบประมาณและจัดการเรื่องการเงินของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยมุมมองเพียงหนึ่งเดียวและการออกแบบที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ทุกคนสามารถสร้างรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ด้วยเครื่องมือนี้ ติดตามข้อมูลพนักงาน สรุปค่าใช้จ่าย และบันทึกหมายเหตุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
และเช่นเดียวกับทุกสิ่งบน ClickUp คุณสามารถพิมพ์ได้เพื่อให้คุณสามารถเก็บเอกสารทางกายภาพที่ดีไว้ได้ด้วย ?
8. แม่แบบรายงานการเงินรายไตรมาสของ ClickUp
เทมเพลตรายงานการเงินรายไตรมาสของ ClickUpคือความฝันของนักบัญชี—ช่วยให้คุณรวบรวมรายงานการเงินรายไตรมาส (หรือที่รู้จักกันดีว่า QFR) ได้อย่างง่ายดาย เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องปวดหัวทุกสามเดือน
เอกสารนี้ออกแบบมาสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทมเพลตและเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียวสำหรับรายงานไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 ของคุณ แต่ละข้อความยังสามารถรวมผลลัพธ์เปรียบเทียบและผลลัพธ์สะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน นอกเหนือจากข้อมูลรายไตรมาสของคุณ เพื่อให้คุณมีทุกอย่างที่ต้องการอยู่ในปลายนิ้ว
ส่วนที่ดีที่สุด? เทมเพลตนี้จะช่วยให้บัญชีทดลองของคุณไม่เป็นเรื่องน่าปวดหัวอีกต่อไป
9. แม่แบบสเปรดชีตบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Excel โดย Beginner Bookkeeping
แม่แบบบัญชีลูกหนี้ใน Excel โดย Beginner Bookkeeping เหมาะสำหรับนักบัญชีที่ต้องการใช้แผ่นงาน Excel แทนแม่แบบ ClickUp เราเข้าใจดี—กระบวนการของธุรกิจแต่ละแห่งนั้นแตกต่างกัน!
บัญชีลูกหนี้การค้าฟรีนี้จะจัดระเบียบใบแจ้งหนี้การขายและการชำระเงินของธุรกิจคุณไว้ในหน้าเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย ออกแบบมาสำหรับลูกค้าที่มีข้อตกลงซื้อตอนนี้/จ่ายทีหลัง แทนการชำระเงินทันทีสำหรับสินค้า
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ที่จัดรูปแบบไว้แล้ว แผ่นตัวอย่าง ยอดรวมปัจจุบันของใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ และการคำนวณอัตโนมัติเพื่อให้ข้อมูลทุกอย่างเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณยังสามารถกรองข้อมูลเพื่อดูใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระหรือชำระแล้วได้ในไม่กี่วินาที
หากคุณยังต้องการเก็บงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Excel ได้เพื่อให้คุณสามารถทำเช่นนั้นได้!
?ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดไปและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
10. แม่แบบสเปรดชีตบัญชีแยกประเภททั่วไปของ Google Sheets โดย Sample Templates
เทมเพลตการกระทบยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปของ Google Sheets โดย Sample Templates ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของบันทึกทางการเงินของคุณในทุกขั้นตอน มันจะช่วยให้คุณรักษาความสอดคล้อง ระบุและแก้ไขความไม่สอดคล้อง และกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้านการรายงานทางการเงินของบริษัทคุณ และคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Excel หรือ Google Sheets ?
คุณยังสามารถชำระเงิน $49 เพื่อให้ตัวอย่างเทมเพลตปรับแต่งเทมเพลตบัญชีแยกประเภททั่วไปนี้ หรือชำระค่าบริการรายเดือนเพื่อปรับแต่งเทมเพลตได้ด้วยตัวเอง
เนื่องจาก ClickUp สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Google Sheets และ Excel คุณสามารถเก็บงานของคุณไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย ไม่ว่าคุณจะใช้เทมเพลตนี้อย่างไร และหากคุณต้องการเพิ่มเติมเช่นนี้ เราก็มีเทมเพลตฟรี 10 แบบ สำหรับการจัดการโครงการใน Google Sheets ให้คุณใช้!
พร้อมที่จะไขรหัสบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือไม่?
ถึงเวลาแล้วที่จะเลือกเทมเพลตที่คุณชื่นชอบและดูเมฆหมอกแห่งความทุกข์จากสเปรดชีตค่อยๆ จางหายไป เผยให้เห็นขอบฟ้าที่สดใส จงคว้าโอกาสนี้เพื่อมีเวลาว่างมากขึ้นในการทำกิจกรรมที่คุณรัก ใช้เวลากับครอบครัว หรือเพียงแค่ดื่มด่ำกับความพึงพอใจจากงานที่ทำได้ดี ?
โปรดจำไว้ว่า เมื่อคุณเลือกClickUp คุณสามารถสมัครแผนฟรีตลอดชีพเพื่อเข้าถึงเครื่องมือมากกว่า 100 ชนิด และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ เราคือแพ็กเกจครบวงจร—เครื่องมือจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ แพลตฟอร์มสำหรับการร่วมมือและซอฟต์แวร์โครงสร้างการแบ่งงานสำหรับทุกธุรกิจ
เครื่องมือสื่อสาร, เครื่องมือการทำงานร่วมกัน, การแจ้งเตือน, สถานะ, การมอบหมายงาน, แถบเครื่องมืองานที่มีประโยชน์มาก,และการสร้างเนื้อหาด้วย AIเป็นเพียงบางส่วนของสิ่งที่ ClickUp มอบให้ แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ? ถึงเวลาที่จะนำเทมเพลตเหล่านี้มาใช้แล้ว!