10 แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายฟรีใน Excel, Google Sheets และ ClickUp

ไม่ว่าคุณจะกำลังยื่นคำขอคืนเงินค่าใช้จ่ายหรือบริหารงบประมาณโครงการ รายงานค่าใช้จ่ายก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท
อย่างไรก็ตาม การเขียนพวกมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลย
ในความเป็นจริง มันอาจเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อและใช้เวลามาก—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง โชคดีที่มีวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและฟรีที่ทุกทีมสามารถนำไปใช้ได้!
แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายช่วยให้กระบวนการส่งรายงานค่าใช้จ่ายของคุณรวดเร็ว ราบรื่น และปราศจากข้อผิดพลาด ด้วยโครงร่างมืออาชีพที่เตรียมไว้ให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และละเอียดมากมายได้ฟรี
เพื่อเฉลิมฉลองเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่าย มาพูดคุยกันถึงคุณสมบัติเด่นที่ควรพิจารณาในเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายฉบับถัดไปของคุณ พร้อมเข้าถึง 10 เทมเพลตที่เราชื่นชอบสำหรับ Excel, Google Sheets และ ClickUp เราจะสำรวจฟีเจอร์ที่ดีที่สุดของแต่ละเทมเพลต และแนะนำวิธีใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายครั้งสำคัญถัดไปของคุณ ?
รายงานค่าใช้จ่ายคืออะไร?
ทำให้การติดตามค่าใช้จ่ายของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายฟรีจาก ClickUp—ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไป แค่ความชัดเจนเท่านั้น
รายงานค่าใช้จ่ายคือเอกสารที่ธุรกิจใช้เพื่อติดตามค่าใช้จ่าย รายงานค่าใช้จ่าย แบบฟอร์ม คือแบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดทำรายงานของธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ?️
รายงานค่าใช้จ่ายมักจะถูกสร้างขึ้นเมื่อพนักงานมีค่าใช้จ่ายในนามของบริษัท รายงานนี้จะระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการหรือบริการเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม รายงานค่าใช้จ่ายยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้อีกด้วย! หลายทีมใช้รายงานค่าใช้จ่ายในการยื่นภาษีประเมินผลกระทบของโครงการ หรือควบคุมงบประมาณอย่างง่าย
ประโยชน์บางประการของการใช้แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย ได้แก่:
- ประสิทธิภาพ: เนื่องจากคุณต้องป้อนค่าเฉพาะสำหรับค่าใช้จ่ายใหม่แต่ละรายการเท่านั้น คุณสามารถสร้างรายงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ: เทมเพลตนี้ครอบคลุมทุกด้านให้คุณแล้ว ดังนั้นสิ่งเดียวที่คุณต้องกังวลคือตัวเลขเท่านั้น คุณมีความสามารถในการเลือกเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแบรนด์และระดับความเป็นทางการที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ
- แนวทาง: หากคุณไม่เคยเขียนรายงานค่าใช้จ่ายมาก่อน การใช้เทมเพลตจะช่วยให้คุณไม่ลืมข้อมูลสำคัญใดๆ
- การสื่อสารที่ดีขึ้น: ด้วยรายงานค่าใช้จ่ายที่ละเอียดถี่ถ้วน ผู้ตรวจสอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ จะได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติถูกนำไปใช้จริงที่ใด
- คุณสมบัติเพิ่มเติม: เทมเพลตดิจิทัลมีฟังก์ชันการฝังที่หลากหลาย, การผสานรวม, และคุณสมบัติเพื่อแนบใบเสร็จและสื่อที่มีประโยชน์อื่น ๆ ไปยังรายงานของคุณ
สิ่งที่ควรพิจารณาในแม่แบบรายงานค่าใช้จ่าย
แม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายคุณภาพสูงควร...
- มีโครงร่างที่ชัดเจน: ต้องสะอาด, เป็นระเบียบ, และอ่านง่าย
- รวมทุกส่วนที่จำเป็น: ควรมีพื้นที่และส่วนต่างๆ เพียงพอสำหรับการเพิ่มรายละเอียดสำคัญทุกประการ
- ให้คำแนะนำที่เพียงพอ: จำเป็นต้องระบุอย่างชัดเจนว่าข้อมูลของคุณควรไปที่ใดและไฟล์ใดที่ต้องแนบมา
- อนุญาตให้มีความยืดหยุ่น: คุณควรสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้สะท้อนถึงแนวทางปฏิบัติ นโยบาย และภาพลักษณ์ขององค์กรของคุณได้
- สามารถเข้าถึงได้จากหลายอุปกรณ์: คุณควรสามารถแก้ไขเทมเพลตได้ขณะเดินทางผ่านแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์ของคุณ
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม: ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือการแชร์ไฟล์อย่างง่าย ๆ เทมเพลตคุณภาพสูงจะต้องช่วยให้คุณสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้
10 แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายที่ควรใช้
การรายงานค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณมีเทมเพลตที่เหมาะสมเป็นแนวทาง ด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนและหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายของคุณและมั่นใจได้ว่าบัญชีทั้งหมดมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ
ต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาใช่ไหม? เราพร้อมช่วยเหลือคุณ
ติดตามเราขณะที่เราวิเคราะห์ 10 แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุดสำหรับ ClickUp, Excel, Word และ Google Sheets
เป็นเหมือนเชอร์รี่บนยอดเค้ก ทุกอย่างฟรี! คุณสามารถจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของคุณได้โดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย ?
1. แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายโดย ClickUp
มาเริ่มกันด้วยสิ่งที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ.แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายโดย ClickUpบันทึกข้อมูลสำคัญทุกอย่างของค่าใช้จ่ายใด ๆ ในรูปแบบที่สะอาดและสีสันสวยงาม. ?
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น สร้างขึ้นในClickUp Docs —เครื่องมือแก้ไขเอกสารแบบไดนามิกและในตัวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของ ClickUp ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยใช้มาก่อน ในเอกสารที่พร้อมใช้งานนี้ คุณจะพบการจัดรูปแบบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า แบนเนอร์ และการจัดสไตล์ต่างๆ ที่จะช่วยให้กระบวนการกรอกและแบ่งปันรายงานค่าใช้จ่ายของคุณง่ายกว่าที่เคย
ด้วยส่วนที่ละเอียดสำหรับการกำหนดสมาชิกที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ อีกมากมาย เทมเพลตนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทีมหรือโครงการใด ๆ อย่างถูกต้อง ส่วน การแยกค่าใช้จ่าย มีตารางที่คุณสามารถระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดพร้อมวันที่ คำอธิบาย และหมวดหมู่ย่อย เช่น อาหารและการเดินทาง
หลังจากระบุค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและหาผลรวมทั้งหมดแล้ว ผู้ส่งสามารถเพิ่มรูปภาพของใบเสร็จรับเงินและอธิบายรายละเอียดได้โดยตรงในเทมเพลต เมื่อคุณถึงส่วนท้ายของเทมเพลตแล้ว คุณจะเห็นพื้นที่สุดท้ายสำหรับผู้ตรวจสอบเพื่ออนุมัติและลงนามในรายงาน นอกจากนี้—เช่นเดียวกับเทมเพลต ClickUpอื่นๆ—คุณสามารถปรับแต่งส่วนใดก็ได้ของเอกสารให้สอดคล้องกับแบรนด์และกระบวนการทำงานของคุณ
2. แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนโดย ClickUp
เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนโดย ClickUpมีความคล้ายคลึงกับเทมเพลตเอกสาร ClickUp ก่อนหน้านี้หลายประการ แต่ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของพนักงานตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน โดยให้โซลูชันที่สะดวกสำหรับการรายงานเป็นประจำและเป็นระบบ
ที่ด้านบนของเทมเพลตนี้ คุณจะเห็นส่วนที่กำหนดไว้สำหรับเพิ่มโลโก้บริษัท ชื่อ และข้อมูลติดต่อของคุณ ถัดลงไปในหน้า คุณจะเห็นส่วนสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์และระยะเวลาของการใช้จ่าย ผู้ส่งสามารถระบุชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขประจำตัว หมายเลขประกันสังคม และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วน ข้อมูลพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง
มีตารางสองตารางที่พวกเขาสามารถระบุค่าใช้จ่ายของตนได้ ตารางแรกเป็นสรุปทั่วไปที่มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับแต่ละหมวดหมู่ รวมถึงการเดินทาง ที่พัก และอาหาร ตารางที่สองและตารางสุดท้ายอนุญาตให้คุณระบุรายละเอียดและแยกค่าใช้จ่ายออกเป็นรายละเอียดมากขึ้น หากค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบัญชีธุรกิจเฉพาะ คุณจะมีพื้นที่ให้ระบุรายละเอียดในส่วนนี้
3. แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายพนักงานโดย ClickUp
หากคุณจัดทริปของบริษัทบ่อย ๆแบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายพนักงานโดย ClickUpจะทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นอย่างมากด้วยเอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายการเดินทางของพนักงานแต่ละคนได้อย่างครบถ้วน ?
เทมเพลตที่โหลดนี้ประกอบด้วยทั้งหมดแปดหน้า หน้าแรกและหน้าหลักจะแสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร ผู้ส่ง และผู้รับ ส่วนห้าหน้าถัดไปจะแสดงประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่:
- ที่พัก
- การขนส่งและเชื้อเพลิง
- มื้ออาหาร
- ความบันเทิง
- เบ็ดเตล็ด
แต่ละหน้าประกอบด้วยตารางเพื่อแสดงรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดและให้รายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละรายการธุรกรรม จากนั้นพนักงานสามารถไปยังหน้าย่อย แนบใบเสร็จ ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อแนบเอกสารประกอบค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง
สุดท้ายนี้ ในหน้า สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คุณสามารถพบรายการค่าใช้จ่ายสุดท้ายตามประเภทและยอดเงินคืนทั้งหมดที่พนักงานของคุณจะได้รับ
เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น กรุณาใช้สารบัญทางด้านซ้ายของเอกสาร เปิดใช้งานสารบัญแบบติดหน้าจอเพื่อแสดงเนื้อหาของหน้าทางด้านขวา
4. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายและรายงานธุรกิจโดย ClickUp
ในขณะที่แม่แบบสไตล์ Doc ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่แม่แบบรายงานค่าใช้จ่าย แต่นั่นไม่ใช่วิธีเดียวในการสร้าง! มาดูกันว่าเราจะจัดระเบียบการใช้จ่ายและงบประมาณที่ซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างไรโดยใช้แม่แบบค่าใช้จ่ายและรายงานธุรกิจโดย ClickUp แม่แบบนี้ในระดับรายการเต็มไปด้วยคุณสมบัติพร้อมใช้งานมากมาย รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง งานที่สร้างไว้ล่วงหน้า และมุมมองหลายแบบเพื่อช่วยให้คุณจัดการรายงานค่าใช้จ่ายของคุณจากทุกมุมมอง
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบภายใน Workspace ของคุณ พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของบริษัทหรือทีมของคุณด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ เทมเพลตนี้เต็มไปด้วยทรัพยากรต่างๆ เพื่อจัดการค่าใช้จ่ายตั้งแต่การรับข้อมูลจนถึงการดำเนินการ รวมถึง:
- แบบฟอร์ม มุมมอง:แบบฟอร์มรับรายงานค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถแชร์กับพนักงานผ่าน URL ง่ายๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของพวกเขา เมื่อกรอกเสร็จแล้ว การส่งจะสร้างงานโดยอัตโนมัติ
- รายการ มุมมอง: รายการหลักแบบโต้ตอบของค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดเรียงตามประเภทค่าใช้จ่ายโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแต่ละรายการค่าใช้จ่ายได้ในคอลัมน์ทางด้านขวา
- บอร์ด มุมมอง:บอร์ดสไตล์คัมบังของค่าใช้จ่ายที่จัดเรียงตามสถานะ ลากและวางงานข้ามบอร์ดเพื่อเปลี่ยนสถานะระหว่างกระบวนการอนุมัติ
- เอกสาร: เอกสารรายงานค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่คล้ายกับเทมเพลตก่อนหน้านี้ที่พบในรายการ
คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของเทมเพลตนี้ให้สอดคล้องกับขั้นตอนในกระบวนการของคุณ และใช้ตัวกรอง รวมถึงเปลี่ยนเกณฑ์การจัดกลุ่มหรือการจัดเรียงได้
ดูเทมเพลตข้อเสนอด้านงบประมาณเหล่านี้!
5. แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดย ClickUp
ในขณะที่มุมมองหลายแบบ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และสถานะงานที่ปรับแต่งได้อาจดูน่าประทับใจสำหรับรายงานค่าใช้จ่ายใดๆ—ธุรกิจขนาดเล็กของคุณอาจไม่จำเป็นต้องมีลูกเล่นเหล่านั้นเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน. เทมเพลตถัดไปนี้ เข้าใจ สิ่งนั้น, ทำให้ทุกอย่างสั้นและกระชับเพื่ออำนวยความสะดวกในการรายงานที่ถูกต้องและทันเวลา. ?
เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายธุรกิจขนาดเล็กโดย ClickUpนี้เป็นเครื่องมือที่สะดวก ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นั้นโดยเฉพาะ ใช้งานง่ายสำหรับทุกคน แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ใหม่ของ ClickUp หรือไม่ถนัดเทคโนโลยีก็ตาม
เทมเพลตสไตล์เอกสารอีกแบบหนึ่ง ทรัพยากรนี้ใช้โครงสร้างที่คุ้นเคย เริ่มต้นด้วยชื่อบริษัท โลโก้ และ ภาพรวมของผู้รายงาน ซึ่งเป็นส่วนที่อุทิศให้กับข้อมูลของผู้ส่ง ใน รายละเอียดค่าใช้จ่าย คุณจะแยกย่อยค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ วันที่เกิดขึ้น และจำนวนเงินที่บริษัทต้องจ่ายไป
หลังจากส่วนที่กำหนดไว้สำหรับใบเสร็จแล้ว จะเป็น ส่วนการอนุญาต สุดท้าย ผู้ที่อนุมัติการทำรายการจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้ พร้อมทั้งระบุชื่อ วันที่ ลายเซ็น และข้อมูลอื่น ๆ ตามที่จำเป็น
6. แม่แบบรายงานการจัดการการเงินและการใช้จ่าย โดย ClickUp
เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpคือศูนย์รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงินในที่เดียว ช่วยรวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญและเอกสารโครงการได้อย่างง่ายดายภายในพื้นที่ที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบบนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังสามารถมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าของงานผ่านมุมมองที่หลากหลาย ฟิลด์ที่กำหนดเอง และสถานะงานที่ปรับแต่งได้
ในเทมเพลตระดับอวกาศนี้ คุณจะพบโฟลเดอร์แยกต่างหากเพื่อจัดระเบียบการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยอดขาย ค่าใช้จ่าย และผลิตภัณฑ์และบริการ ภายในแต่ละโฟลเดอร์ คุณจะพบรายการแยกต่างหากพร้อมมุมมองหลายแบบสำหรับการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง ปฏิทินตารางการชำระเงินรายการราคา และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า4แบบเพื่อช่วยลดงานซ้ำซากที่ไม่ต้องใช้ความคิดซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่าย ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะของงานจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเพิ่มระบบอัตโนมัติที่กำหนดเองเพื่อรองรับขั้นตอนการทำงานเฉพาะและความสัมพันธ์ของงานในทีมของคุณได้อีกด้วย
? เรียนรู้เพิ่มเติม: อะไรคือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน และวิธีการนำมาใช้โดยใช้ ClickUp?
7. แบบฟอร์มรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน Excel โดย Vertex42
หากคุณต้องการใช้สเปรดชีตที่คุณคุ้นเคยและเชื่อถือได้ เราก็มีให้คุณ! แม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน Excel นี้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้และคุ้นเคยสำหรับการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ?️
เริ่มต้นด้วยรอบระยะเวลาการรายงาน ให้กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในช่องที่กำหนดไว้ เช่น วัตถุประสงค์ ชื่อ และแผนก ในส่วนถัดไปจะแสดงวันที่เดินทางทั้งหมดและจำนวนค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดหมู่ในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังมีส่วนที่จัดไว้สำหรับการแจกแจงรายการค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะ
อย่าลืมแนบใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานด้วย เนื่องจากแม่แบบไม่มีส่วนสำหรับใบเสร็จ ?
เนื่องจากเป็นเอกสาร Excel เทมเพลตนี้จึงไม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการเข้าถึงผ่านมือถือ ในขณะที่ ClickUp เสนอแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่มากกว่าการติดตามค่าใช้จ่าย Excel เป็นเครื่องมือสเปรดชีตแบบสแตนด์อโลน
8. แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายประจำปีใน Word โดย ExcelTemplates
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหนึ่งปี—การเดินทางเพื่อธุรกิจ, งานเลี้ยงอาหารค่ำกับลูกค้า,กิจกรรมสร้างทีม
ระบบติดตามค่าใช้จ่ายประจำปีที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากคุณต้องการตรวจสอบอย่างละเอียดและชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายประจำปีของคุณไปอยู่ที่ใด
นั่นคือสิ่งที่แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายประจำปีสำหรับ Word ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้โดยเฉพาะ เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำปีอย่างถูกต้องแม่นยำ
เช่นเดียวกับที่คุณทำในเอกสาร Word ทั่วไป ให้พิมพ์และจัดรูปแบบข้อความตามที่ต้องการ ขั้นแรก ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง รหัสประจำตัว และแผนกของคุณไว้ที่ด้านบน จากนั้นคำนวณค่าใช้จ่ายของคุณในแต่ละเดือนของปี แล้วรวมยอดเป็นรายไตรมาส ป้อนตัวเลขลงในตารางที่ให้ไว้ โดยจัดเรียงตามประเภทของค่าใช้จ่าย
สำหรับข้อสังเกตพิเศษหรือคำชี้แจงเพิ่มเติม กรุณาดูที่ ส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติม จบด้วยชื่อของผู้อนุมัติ วันที่ และลายเซ็นเพื่อยืนยันเอกสาร ✒️
หากคุณยังคงต้องการใช้ Word อยู่ แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายพื้นฐานนี้จะช่วยคุณได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อความเป็นหลัก จึงมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับ Excel และ ClickUp
9. แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายพนักงานใน Excel โดย ExcelTemplates
แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายพนักงานสำหรับ Excel เป็นวิธีที่ราบรื่นในการบันทึก จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณ
มันถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนตัวเป็นหลัก มีหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเช่น ที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ครอบคลุมโดยนายจ้าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความยืดหยุ่นของมัน คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เข้ากับบริบททางธุรกิจต่างๆ ได้ ข้อความตัวอย่างให้จุดเริ่มต้นที่มั่นคงสำหรับการสร้างเนื้อหาของคุณเอง
ในแท็บสรุปหลัก พนักงานควรระบุแหล่งรายได้ของตนในส่วนสีเขียว และค่าใช้จ่ายในส่วนสีน้ำเงิน คอลัมน์แสดงเดือนต่าง ๆ แม่แบบยังมีแท็บแยกสำหรับแต่ละเดือน ช่วยให้คุณสามารถลงรายละเอียดได้มากขึ้น แต่ละหมวดหมู่รายได้หรือค่าใช้จ่ายสามารถมีหมวดหมู่ย่อยได้หลายรายการ
10. แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายใน Google Sheets
ณ จุดนี้ ทุกคนและสุนัขของพวกเขาก็รู้แล้วว่าแบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายคืออะไร ดังนั้น มาเข้าเรื่องกันเลย—อะไรที่ทำให้แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายสำหรับ Google Sheetsนี้โดดเด่น?
สำหรับผู้เริ่มต้น อาจเป็นเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์ที่มีรายละเอียดมากที่สุดในรายการนี้เลยก็ว่าได้ มันมีตัวอย่างมากมายสำหรับแต่ละหมวดหมู่ ทำให้คุณสามารถระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์ได้อย่างแม่นยำ ด้วยสูตรที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทำให้การคำนวณทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงแต่คุณจะประหยัดเวลาและแรงงาน แต่ยังหลีกเลี่ยงการคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งเป็นข้อดีเสมอ! ?
เช่นเดียวกับ ClickUp, Google Sheets เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่บันทึกความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนคลาวด์ออนไลน์ คุณสามารถเข้าถึงเอกสารได้จากทุกอุปกรณ์และแม้แต่แก้ไขรายงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์
10 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุด—ภาพรวม
เราทราบว่าคุณยุ่งมาก ดังนั้นเราได้สรุปประเด็นสำคัญให้คุณในตารางด้านล่างนี้:
|แม่แบบ
|สิ่งที่นำมา
|เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่าย ClickUp
|ทำให้การติดตามค่าใช้จ่ายง่ายขึ้นด้วยรูปแบบที่สะอาดและสดใส
|เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp
|ช่วยให้คุณรายงานการใช้จ่ายทางธุรกิจของคุณเป็นรายเดือน
|เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายพนักงาน ClickUp
|รับประกันการคืนเงินอย่างเป็นธรรมแก่พนักงานแต่ละคนภายในองค์กรของคุณ
|เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและรายงาน ClickUp
|ให้กรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการค่าใช้จ่ายและงานที่เกี่ยวข้อง
|เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายธุรกิจขนาดเล็ก ClickUp
|ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างง่ายดาย
|เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp
|รวมศูนย์ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย
|แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน Excel โดย Vertex42
|ช่วยให้คุณสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทางธุรกิจในรูปแบบสเปรดชีต
|แบบรายงานค่าใช้จ่ายประจำปีใน Word โดย ExcelTemplates
|ทำให้การสร้างรายงานค่าใช้จ่ายสิ้นปีเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะมีข้อมูลมากเพียงใด
|แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายพนักงานใน Excel โดย ExcelTemplates
|อนุญาตให้พนักงานบันทึกข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายประจำเดือนได้อย่างราบรื่น
|แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายใน Google Sheets
|เก็บงานทั้งหมดของคุณไว้ในคลาวด์และให้คุณสร้างรายงานค่าใช้จ่ายร่วมกันได้
การนำเทมเพลตเหล่านี้มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณยังช่วยให้กระบวนการปิดโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย มันช่วยให้คุณสามารถสรุปบันทึกทางการเงินและการอนุมัติได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ทำให้การติดตามค่าใช้จ่ายง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตจาก ClickUp
ใช้ประโยชน์จากประโยชน์มากมายที่เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายเหล่านี้มอบให้ บันทึกการใช้จ่ายและข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ของคุณไว้ในที่เดียว วิเคราะห์ข้อมูล และได้รับภาพรวมที่เป็นระบบของสถานะทางการเงินของธุรกิจคุณ
เพื่อความเข้าใจที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและโครงการของคุณ ไม่มีทางผิดพลาดกับเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก ClickUp นอกจากคุณจะสามารถเข้าถึงคุณสมบัติที่หลากหลายและไดนามิกมากมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แล้ว คุณยังสามารถพัฒนาเทมเพลตของคุณให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นด้วยการผสานรวมมากกว่า1,000รายการและคลังเทมเพลตขนาดใหญ่สำหรับทุกกรณีการใช้งาน
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้เพื่อยกระดับการรายงานค่าใช้จ่ายของคุณไปอีกขั้น ⛰️