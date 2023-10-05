การขยายขอบเขตงาน: วิธีจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Scope Creep คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "การขยายขอบเขตงาน (Scope creep) คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ ไม่ว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและผู้จัดการโครงการหรือไม่ก็ตาม" } } ] }
กุญแจสำคัญในการจัดการการขยายขอบเขตงานอย่างประสบความสำเร็จคือการหาสมดุลระหว่างการกำหนดขอบเขตและการส่งเสริมการสำรวจ
ด้วยการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับวินัยในการจัดการ ทีมงานจึงสามารถนำการขยายขอบเขตงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
การเพิ่มขอบเขตมักนำไปสู่โครงการที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับคุณและทีมของคุณ ดังนั้นแทนที่จะรู้สึกท้อแท้ ทำไมไม่ลองยอมรับการขยายขอบเขตเพื่อช่วยให้เราคล่องตัวและปรับตัวได้ล่ะ? นี่เป็นโอกาสที่จะพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ของเราและคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่จะยกระดับโครงการให้สูงขึ้นไปอีกขั้น ⚡️
มาคุยกันเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ขอบเขตงานขยายตัวเกินขอบเขต และเรียนรู้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นโดยไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างทาง เราจะมอบเทมเพลตการจัดการโครงการและทรัพยากรฟรีให้คุณใช้ ตั้งแต่โครงการสร้างสรรค์ขนาดเล็กไปจนถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่!
ขอบเขตงานที่ขยายตัวโดยไม่ตั้งใจคืออะไร?
การขยายขอบเขตงานเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ (Scope creep) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ ไม่ว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและผู้จัดการโครงการหรือไม่ก็ตาม
ในบริบทเชิงบวก การขยายขอบเขตโครงการสามารถช่วยเพิ่มขอบเขตของโครงการให้กว้างขึ้น ทำให้โครงการมีความทะเยอทะยานมากขึ้น และสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ได้ ในบริบทเชิงลบ การขยายขอบเขตโครงการอาจก่อให้เกิดความล่าช้าอย่างมาก ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และความไม่พอใจจากลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
การมีความชัดเจนเมื่อเผชิญกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่หากเราเตือนตัวเองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จำเป็น เราก็จะสามารถควบคุมได้ สิ่งสำคัญคือต้องรักษาสมาธิและเปิดใจสงสัยเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในกำหนดเวลาหรืองบประมาณของโครงการสำหรับทุกข้อเสีย ย่อมมีข้อดีเสมอ!
|❌ ข้อเสียของการขยายขอบเขตงาน
|✅ ข้อดีของการขยายขอบเขตงาน
|ทำให้เสียสมาธิจากเป้าหมายเริ่มต้นของโครงการ ทำให้การจัดลำดับความสำคัญของงาน เป็นเรื่องยาก
|ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม
|เพิ่มค่าใช้จ่ายและทำให้งบประมาณตึงตัวเนื่องจากข้อกำหนดใหม่หรือที่เปลี่ยนแปลง
|เปิดโอกาสให้เกิดแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์มากขึ้นเมื่อแนวคิดต่าง ๆ ถูกพัฒนาต่อยอดจากองค์ประกอบที่มีอยู่เดิม
|แนะนำคุณสมบัติเพิ่มเติมซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสนใจต่างกัน
|เปิดเผยค่าใช้จ่ายและความต้องการทรัพยากรที่ไม่คาดคิดตั้งแต่เนิ่นๆ และป้องกันความประหลาดใจที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
|การตอบสนองต่อคำขอทั้งหมดอาจหมายถึงคุณภาพที่ลดลงและรายละเอียดที่อาจถูกมองข้าม
|เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าได้รับโอกาสในการตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อพวกเขาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
|นำไปสู่ความไม่พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อคำขอของพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนอง
|ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่ามากขึ้นในอนาคต
|ขยายระยะเวลาของโครงการและนำไปสู่การพลาดกำหนดเวลาอันเนื่องมาจากการเพิ่มงานใหม่หรือการปรับปริมาณงานปัจจุบัน
|สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เนื่องจากขอบเขตที่ขยายออกไปมักเปิดช่องทางในการสร้างรายได้ที่ไม่ได้พิจารณาไว้ก่อนหน้านี้
อะไรคือสาเหตุของการขยายขอบเขตงาน?
การขยายขอบเขตโครงการเกิดขึ้นเมื่อโครงการเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น หรือใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ระหว่างกระบวนการพัฒนา สาเหตุอาจมาจากการขาดข้อกำหนดของโครงการที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ที่คลุมเครือและกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ
แต่แม้กระทั่งแผนโครงการที่ดีที่สุดก็มีความเสี่ยงต่อการขยายขอบเขตโดยไม่ตั้งใจ คุณอาจตัดสินใจทุกอย่างอย่างถูกต้องด้วยเจตนาที่ดีที่สุด แต่เมื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คุณก็ต้องเผชิญกับความไม่ชัดเจนในระดับที่สูงขึ้นในขอบเขตของโครงการ 🔍
ข่าวดีคือหากคุณสังเกตเห็นสัญญาณตั้งแต่เนิ่นๆ คุณจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการป้องกันขอบเขตที่ไม่พึงประสงค์!
มาดูสัญญาณภายในและภายนอกที่พบบ่อยที่สุดของการขยายขอบเขตโครงการ
ป้ายภายใน
คำขอประชุมทีมเพิ่มเติมเพื่อปรับความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ฉันต้องการติดต่อเพราะทีมรู้สึกหนักใจกับโครงการนี้และต้องการการประชุมเพิ่มเติมจริงๆ เราอยากใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับอะไร เราสามารถหาข้อมูลได้จากที่ไหน และบทบาทของเราคืออะไร
เมื่อตอบรับคำขอเข้าร่วมประชุมทีม โปรดพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการด้วย ถามตัวเองว่า "การประชุมนี้จะช่วยเสริมภาพรวมในระยะยาวได้อย่างไรบ้าง?"
เชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ และแสดงให้เห็นว่าแต่ละหัวข้อมีความเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลต่อพันธกิจของโครงการ นอกจากนี้ ให้ประเมินระยะเวลาที่การสนทนาควรใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หากคุณคิดว่าควรใช้เวลาประชุมหนึ่งชั่วโมง ลองปรับเป็น 40 นาทีดู! 🧑💻
ยืดหยุ่นและใช้ดุลยพินิจของคุณอย่างดีที่สุดเมื่อเสนอแนวคิดหรือวิธีแก้ปัญหาทางเลือกที่อาจช่วยให้ทีมเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น และสุดท้าย อย่าลืมติดตามผลกับสมาชิกทีมหลังจากการประชุมแต่ละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและสนับสนุนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไปสู่เป้าหมายสูงสุดของโครงการ
เรียนรู้วิธีหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาดหวังในการประชุมเริ่มต้นโครงการครั้งต่อไปของคุณ!
จำนวนงานที่เร่งด่วนหรือ "เร่งด่วน" พร้อมการประมาณเวลาที่เข้มงวดเพิ่มขึ้น
เมื่อโครงการมีงานที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนและรีบด่วนทุก ๆ ไม่กี่วัน จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระยะเวลาของโครงการ เพราะต้องให้ความสำคัญกับความเร็วและความถูกต้องในเวลาเดียวกัน นั่นหมายความว่าทีมต้องหาวิธีที่จะทำให้งานเสร็จอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูงสุด 🤩
สิ่งนี้มักจะยากกว่าที่เห็นและอาจทำให้ทีมทำงานเกินเวลาที่ประเมินไว้ ประสบกับอุปสรรค หรือประเมินเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานผิดพลาดตั้งแต่แรก การสื่อสารที่หมุนเวียนไม่หยุดทำให้พื้นที่ทำงานของสมาชิกในทีมเต็มไปด้วยเสียง ding และ ping อย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดจำนวนงานที่เร่งด่วน ให้ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดเส้นตายที่เหมาะสมและจัดการความคาดหวังของพวกเขา จากนั้นจัดทำเอกสารกระบวนการเพื่อกรองคำขอและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม (แต่จะพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในภายหลัง!)
การสื่อสารที่ไม่ดี/ไม่มีเอกสาร
การมีเอกสารที่ชัดเจนในทุกขั้นตอนของโครงการเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของโครงการ หากไม่มีเอกสารเหล่านี้ ทีมงานอาจมองข้ามรายละเอียดและกระบวนการที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่คาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมจึงมีการตัดสินใจบางอย่างหรือติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ ซึ่งทำให้ยากต่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลหรือประเมินความสำเร็จ 🏆
ข้อมูลและคำแนะนำที่เขียนอย่างดีช่วยให้สมาชิกใหม่ในทีมสามารถเริ่มต้นและทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกโครงการหรือผู้จัดการคนอื่น ๆ
สัญญาณภายนอก
ขอบเขตที่ไม่ชัดเจนและเปิดกว้างต่อการตีความ
ขอบเขตโครงการที่ไม่ชัดเจนก่อให้เกิดปัญหาให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบในทางลบต่อกำหนดเวลาและงบประมาณ. ถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ชัดเจนเพื่อให้ขอบเขตโครงการชัดเจน กระชับ และละเอียด.
การกำหนดขอบเขตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบรรยากาศในทีมของคุณเป็นสิ่งสำคัญ
การยกระดับกระบวนการรับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นขั้นตอนแรก
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบขอบเขตโครงการและตัวอย่างเอกสารขอบเขต
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ไม่มีโครงการใดที่ปลอดจากการหยุดชะงักและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความก้าวหน้า:
- การขาดงานของพนักงานโดยไม่คาดหมาย
- ภัยธรรมชาติ
- ปัญหาทางเทคนิคหรือกฎหมายที่ไม่คาดคิด
- การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในตลาด
- การเปลี่ยนแปลงผู้จัดจำหน่าย
- ไมโครซอฟต์ วินโดวส์ อัปเดตอัตโนมัติที่ไม่มีใครขอ
ในสถานการณ์เช่นนี้ การใช้แผนสำรองจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้มากที่สุด เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปตามเป้าหมายได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ ยังมีความสำคัญที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความยืดหยุ่นและเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินต่อไปได้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติมถูกนำมาเข้าร่วมในภายหลัง
เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่เข้าร่วมโครงการในช่วงท้ายของกระบวนการ อาจทำให้เกิดความซับซ้อนเนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
สิ่งนี้อาจนำไปสู่การนำตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และเป้าหมายโครงการใหม่เข้ามา ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ส่งมอบเดิมเปลี่ยนแปลงไป (เราจะพูดถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งในภายหลัง!)
เคล็ดลับมืออาชีพการใช้เอกสารขอบเขตงานช่วยให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมของคุณต้องส่งมอบ ดาวน์โหลดเทมเพลตขอบเขตงานของ ClickUpและใช้แพลตฟอร์มฟรีของเราเพื่อจัดการโครงการใด ๆ ได้เลย!
7 เคล็ดลับในการจัดการและหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงาน
ผู้จัดการโครงการคือบุคคลแรกและสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่เพียงแต่พวกเขาจะดูแลทุกขั้นตอนของโครงการเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่ดูแลกระบวนการทั้งหมดอีกด้วย 🔑
กระบวนการคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย—แม้ในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูงที่สุด หากคุณกำลังจะเริ่มโครงการโดยไม่มีระบบขั้นต่ำที่จำเป็น การรับมือกับการขยายขอบเขตงานจะกลายเป็นเรื่องยาก
นี่คือ 7 เคล็ดลับในการจัดการกับการขยายขอบเขตงาน:
เคล็ดลับ #1: กำหนดให้กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นให้ครบถ้วนสำหรับทุกคำขอโครงการ
กล่องจดหมายอีเมลเป็นหนึ่งในช่องทางที่การขยายขอบเขตงาน (scope creep) มักใช้เพื่อเข้ามาและควบคุมโครงการของคุณ เวลาที่ใช้ไปกับการส่งอีเมลไปมาอย่างต่อเนื่องนั้นกำลังลดชั่วโมงการทำงานเชิงลึกที่มีคุณค่าของคุณ คุณกำลังส่งรายการคำถาม ตีความข้อมูลบางส่วน และรอคำตอบเพื่อรวบรวมเป็นเอกสารสรุปอย่างเป็นทางการ
ด้วยแบบฟอร์มการรับโครงการเช่น ClickUp Forms คุณกำลังปกป้องประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
แบบฟอร์มมีความคาดเดาได้ แบบฟอร์มเก็บข้อมูล แบบฟอร์มช่วยประหยัดเงิน
เมื่อลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำลังผ่านคำถามในแบบฟอร์ม พวกเขาจะเห็นกระบวนการคิดของตนเองสะท้อนออกมา สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถระบุข้อมูลที่จำเป็นที่คุณต้องการในฐานะผู้จัดการโครงการเพื่อทำความเข้าใจคำขอของพวกเขาก่อนที่ทีมจะเริ่มทำงานใดๆ 👥
คำถามเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมีทิศทางและแรงบันดาลใจสำหรับแบบฟอร์มคำขอโครงการของคุณ:
- มีภาพที่มีอยู่แล้ว (เช่น รูปภาพ อินโฟกราฟิก โลโก้ ฯลฯ) ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้หรือไม่?
- มีเนื้อหาที่มีอยู่แล้ว (บทความ รายงาน แบบสำรวจ ผลการศึกษา ฯลฯ) ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้หรือไม่?
- ความสำเร็จจะถูกวัดอย่างไร? กรุณาระบุOKR และ KPI ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
- คุณมีรายการข้อความสำคัญหรือประเด็นที่ต้องการให้รวมไว้ในโครงการหรือไม่?
- มีข้อจำกัดทางเทคนิคหรือข้อควรพิจารณาใดบ้างที่ควรทราบหรือไม่?
- มีแนวทางหรือความสวยงามของแบรนด์ที่ควรพิจารณาหรือไม่?
- มีข้อกฎหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติตามที่ต้องปฏิบัติตามหรือไม่?
- มีเนื้อหาหรือภาพใดบ้างที่ต้องการยกเว้นจากโครงการนี้หรือไม่?
- เป้าหมายของโครงการนี้คืออะไร?
- กรอบเวลาและงบประมาณสำหรับโครงการนี้คืออะไร?
- กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือใคร?
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการคือใคร?
- คุณต้องการให้ส่งมอบสิ่งนี้เมื่อไหร่?
- นี่เป็นโครงการใหม่หรือโครงการที่ปรับปรุงแล้ว?
โบนัส:แม่แบบเอกสารงาน!
เคล็ดลับ #2: เตรียมงานในแบ็กล็อกก่อนมอบหมายงาน
เมื่อทุกงานมีระดับความสำคัญเท่ากัน อาจทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกลำบากในการตัดสินใจว่าควรให้ความสำคัญกับงานใดก่อน การกำหนดระดับความสำคัญจะช่วยให้ทีมโครงการสามารถจัดระเบียบงานตามความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้แต่ละงานได้รับการดำเนินการอย่างดีที่สุด 🎯
การให้ความสำคัญเตือนให้เรามองไกลกว่าช่วงเวลาปัจจุบันและวางแผนสำหรับอนาคต โดยการกำหนดเป้าหมายหลักของเรา เราสร้างความชัดเจนและมุ่งเน้นไปที่วิธีการบรรลุเป้าหมายระยะยาวของเรา สิ่งนี้สามารถช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของงาน กำจัดสิ่งรบกวน และรักษาแรงจูงใจเมื่อเราไล่ตามเป้าหมายที่สำคัญ
เพื่อให้ระบบการจัดลำดับความสำคัญมีผลกระทบเชิงบวกต่อทีมข้ามสายงาน ให้กระบวนการนี้เป็นกระบวนการหลักในขั้นตอนการทำงานของคุณ สื่อสารให้ทีมโครงการทราบถึงสัญลักษณ์ความสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาจัดการพลังงานและเวลาของตนกับงานที่เหมาะสมทุกวัน
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังบริหารโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายส่วนที่เคลื่อนไหว การอัปเดตงานแต่ละอย่างด้วยตนเองไม่ใช่การใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ (คำใบ้: การขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ!) นี่คือจุดที่ระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาท 🤖
เคล็ดลับ #3: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
งานที่ซ้ำซากและงานธุรการไม่ได้ระบุไว้ในแผนโครงการ ดังนั้นจึงมักถูกมองข้าม การกรอกข้อมูลด้วยมือ การจัดระเบียบ และการอัปเดตงานทุกวันเพิ่มเวลาให้กับโครงการ
ระบบอัตโนมัติช่วยให้ทีมโครงการมุ่งเน้นไปที่งานสร้างสรรค์ได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานซ้ำซากที่น่าเบื่อแต่จำเป็น 🔁
ใหม่กับการทำงานอัตโนมัติ? นี่คือวิธีเริ่มต้น:
- ตั้งเวลา 30 นาที
- เลือกหนึ่งขั้นตอนการทำงานในแผนโครงการของทีมคุณ
- เขียนทุกขั้นตอนในกระบวนการลง—แม้กระทั่งงานที่เล็กที่สุด
- เน้นงานที่ใช้เวลามากที่สุดในกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระของพวกเขา (เช่น การติดแท็กผู้จัดการสำหรับการตรวจสอบสินทรัพย์)
- ลองดูคู่มือการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อเริ่มทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติวันนี้!
เคล็ดลับที่ 5: จัดตั้งกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการจัดการคำขอเปลี่ยนแปลง หากไม่มีกระบวนการนี้ ขอบเขตงานจะขยายตัวโดยไม่ตั้งใจและสร้างความสับสนให้กับโครงการ
นี่คือวิธีการจัดตั้งกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง:
1. พัฒนารูปแบบคำขอเปลี่ยนแปลง: เริ่มต้นด้วยการสร้างแบบฟอร์มที่รวมรายละเอียดทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการส่งคำขอเปลี่ยนแปลง
2. ระบุคณะกรรมการควบคุมการเปลี่ยนแปลง: เลือกบุคคลที่รับผิดชอบในการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการนี้ควรประกอบด้วยสมาชิกทีมจากหลายแผนกที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
3. สร้างกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง: กำหนดขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อประเมินคำขอเปลี่ยนแปลง เช่น การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ และการพิจารณาผลกระทบต่อระยะเวลาและงบประมาณ
4. นำระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงมาใช้: จัดตั้งระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามคำขอแต่ละรายการพร้อมเอกสารประกอบ เช่น การอนุมัติ การแก้ไข รายการที่ต้องดำเนินการ และผลกระทบ
5. จัดทำและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติ: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบได้
6. สื่อสารการเปลี่ยนแปลงให้ทีมทราบ: อธิบายว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงนี้จึงจำเป็นต่อโครงการ, มันจะทำให้การทำงานของพวกเขาดีขึ้นอย่างไร, และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ไหน
โบนัส:ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลง!
เคล็ดลับที่ 6: ให้ทีมโครงการมีส่วนร่วม
การมีทีมที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการตัดสินใจและกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ เมื่อสมาชิกทุกคนในทีมสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ จะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและเพิ่มความมุ่งมั่นและแรงจูงใจของพวกเขาต่อโครงการ
มุมมองที่หลากหลายสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ได้ การเชิญทีมเข้าร่วมการตัดสินใจและการหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้การหารือเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ยากลำบากเป็นไปได้ง่ายขึ้น เพราะทุกคนได้รับบริบทโดยตรง 🤝
มีความท้าทายที่เกินความสามารถของผู้จัดการโครงการในการแก้ไข พึ่งพาความเชี่ยวชาญและคำแนะนำของทีมคุณในการมอบหมายงานที่เหมาะสม พวกเขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพยายามที่จำเป็นและลดการขยายขอบเขตงาน!
เคล็ดลับที่ 7: สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่กึ่งเข้มงวด
การได้รับข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงทีช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของโครงการ—การทบทวน
หากเราไม่กำหนดจุดตรวจสอบตลอดเส้นทาง โอกาสที่ขอบเขตงานจะขยายตัวโดยไม่ตั้งใจก็จะเพิ่มขึ้น
วงจรการให้ข้อเสนอแนะที่สามารถทำได้ควรเป็นการสนทนาระหว่างผู้จัดการโครงการ สมาชิกทีมที่ทำงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลลัพธ์? กรอบโครงสร้างที่มีระบบเพื่อประเมินความก้าวหน้า, หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง, และตัดสินใจว่าจำเป็นต้องมีเป้าหมายใหม่หรือไม่
5 ตัวอย่างของการขยายขอบเขตงาน
สถานการณ์ทั้ง 5 นี้ เป็นตัวอย่างของการขยายขอบเขตในงานบริหารโครงการ:
- การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด: เมื่อข้อกำหนดเริ่มต้นของโครงการถูกเปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินการ ซึ่งนำไปสู่การทำงานเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับมอบหมายให้สร้างแอปพลิเคชันมือถือที่ต้องการการผสานรวม API แต่หลังจากโครงการได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ลูกค้าได้ร้องขอให้มีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การรวมระบบจดจำใบหน้าเข้ากับ API
- การเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ: เมื่อผู้ติดต่อที่ได้รับมอบหมายสำหรับโครงการมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างดำเนินการ และผู้ติดต่อคนใหม่มีข้อกำหนดที่แตกต่างจากที่ได้ระบุไว้แต่แรก ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการว่าจ้างทีมวิศวกรเพื่อสร้างสะพาน แต่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้จัดการของทีมวิศวกรได้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลโครงการ และต้องการให้เพิ่มคุณสมบัติบางอย่างที่ไม่รวมอยู่ในขอบเขตงานเดิม
- การเปลี่ยนแปลงทรัพยากร: เมื่อทรัพยากรที่จัดสรรให้กับโครงการมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือข้อจำกัดด้านเวลา ตัวอย่างเช่น เมื่อบริษัทออกแบบเว็บไซต์ได้รับมอบหมายให้สร้างเว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น แต่หลังจากที่ได้เริ่มทำงานไปแล้ว ลูกค้าขอให้บริษัทซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่ไม่ได้รวมอยู่ในงบประมาณเริ่มต้น
- การเปลี่ยนแปลงกำหนดการ: เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ต้องมีการทำงานเพิ่มเติมหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับมอบหมายให้สร้างแอปพลิเคชันให้เสร็จภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ แต่ต่อมาได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาและทรัพยากรเพิ่มเติม
- การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด: เมื่อข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการถูกแก้ไขหลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ซึ่งส่งผลให้เกิดงานเพิ่มเติมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมก่อสร้างได้รับมอบหมายให้สร้างอาคารสำนักงานที่มีขนาดและข้อกำหนดการออกแบบตามที่กำหนดไว้ แต่ต่อมาลูกค้าได้ร้องขอให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น สระว่ายน้ำในร่มและโรงภาพยนตร์ ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในขอบเขตงานเดิม
เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดการขอบเขตงานที่ขยายตัว
ตอนนี้คุณมีแหล่งข้อมูลคำแนะนำพร้อมใช้เพื่อรับมือกับการขยายขอบเขตงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?
ทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดวันของคุณใน ClickUp—แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทีมมารวมตัวกันและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 💪
ขอบเขตของเทมเพลตงานและทรัพยากรไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้! เรามีคลังเทมเพลตมากมายสำหรับทุกกรณีการใช้งาน, ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ที่มีรายละเอียดครบถ้วน, การสัมมนาออนไลน์, และClickUp Universityเพื่อช่วยให้คุณใช้แพลตฟอร์มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ!