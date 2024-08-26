วิธีสร้างความประทับใจในการประชุมเริ่มต้นโครงการของคุณ

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเข้าร่วมการประชุมกับลูกค้าครั้งที่สาม เพียงเพื่อจะพบว่าโครงการของพวกเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดไว้เลย
คุณตกใจไหม?
คุณกำลังกรีดร้องในใจอยู่หรือเปล่า? 😱
มันยากที่จะฟื้นตัวจากเรื่องนี้...โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบริษัทของคุณเป็นที่รู้จักในเรื่องความใส่ใจในรายละเอียด!
คุณสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่น่าอาย (และอาจส่งผลต่ออาชีพ) นี้ได้ด้วยการประชุมเริ่มต้นโครงการ การพบปะครั้งแรกนี้เป็นโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้เข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
เตรียมโครงการของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จด้วยการเรียนรู้พื้นฐานของการประชุมเริ่มต้นในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจว่าการประชุมเริ่มต้นโครงการคืออะไร วิธีการดำเนินการประชุม และแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อเริ่มต้นได้
พร้อมหรือยัง? มาเริ่มคู่มือการประชุมนี้กันเถอะ (เล่นคำนะ)!
การประชุมเริ่มต้นโครงการคืออะไร?
การประชุมเริ่มต้นโครงการเป็นการประชุมกับลูกค้าที่จัดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของทุกโครงการใหม่ ในขั้นตอนการบริหารโครงการ การประชุมเริ่มต้นจะเกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนการวางแผนและเป็นการส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นของขั้นตอนการดำเนินงาน
เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือการปรับความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างสมาชิกทีมทุกหน่วยงานและลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดสำคัญของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย:
- แผนโครงการ: คำอธิบายเกี่ยวกับโครงการ โดยครอบคลุมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการและวิธีการดำเนินการ
- เป้าหมายของโครงการ: สิ่งที่โครงการจะบรรลุ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของคุณประสบความสำเร็จ
- ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ: รายการหรือชุดของรายการที่หน่วยงานของคุณต้องสร้างและส่งมอบ
- ไทม์ไลน์: กำหนดการโครงการที่คุณจะส่งมอบงานให้กับลูกค้า
- ทรัพยากร: วิธีการที่คุณจะจัดสรรสมาชิกทีมโครงการและเครื่องมือให้กับโครงการ
หากคุณมีโครงการขนาดเล็ก คุณอาจต้องการการประชุมเริ่มต้นเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม โครงการขนาดใหญ่ที่มีหลายระยะมักมีการประชุมเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของแต่ละระยะ
โครงการระยะยาวที่ดำเนินอยู่ต่อเนื่องอาจต้องมีการเริ่มต้นหลายครั้งเพื่อให้สมาชิกในทีมสอดคล้องกับทิศทางใหม่ ๆ ที่ลูกค้าให้ไว้
ใครเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวโครงการ?
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ—รวมถึงสมาชิกในทีมของคุณและจุดติดต่อที่บริษัทลูกค้าของคุณ—จำเป็นต้องเข้าร่วมการเริ่มต้นโครงการ. สิ่งเหล่านี้มักรวมถึง:
- ผู้จัดการโครงการ: บุคคลที่รับผิดชอบในการประสานงานและเป็นเจ้าของโครงการ
- ผู้จัดการทีม: บุคคลที่จะเป็นผู้นำทีมที่เกี่ยวข้องในโครงการ
- สมาชิกทีมโครงการ: บุคลากรในหน่วยงานของคุณที่จะทำงานเกี่ยวกับการผลิตและการจัดการผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
- ลูกค้าและผู้สนับสนุนโครงการ: จุดติดต่อที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่จ้างหน่วยงานของคุณให้ดำเนินโครงการ
นอกจากนี้ เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอื่น ๆ เช่น ผู้รับเหมาแต่ละราย และผู้ติดต่อประสานงานจากหน่วยงานพันธมิตรทุกแห่ง
จำเป็นต้องมีการประชุมเริ่มต้นโครงการหรือไม่
แน่นอน! การประชุมเริ่มต้นจะช่วยให้หน่วยงานของคุณและลูกค้าเข้าใจตรงกันในทุกแง่มุมของโครงการที่กำลังดำเนินการ และวางรากฐานสู่ความสำเร็จของโครงการ
คุณสามารถแชร์รายละเอียดทั้งหมดของโครงการกับสมาชิกทีมโครงการและลูกค้าผ่านเอกสารกลาง และจบวันทำงานได้ แต่นั่นอาจทำให้รายละเอียดบางอย่างเปิดกว้างต่อการตีความและคำถามสำคัญไม่ได้รับคำตอบ
ผลลัพธ์คืออะไร? การสื่อสารผิดพลาดและความวุ่นวายภายในองค์กร—ซึ่งท้ายที่สุดนำไปสู่ความล้มเหลวของโครงการ!
การประชุมเริ่มต้นช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถหารือเกี่ยวกับโครงการได้แบบเรียลไทม์ นี่เป็นโอกาสที่จะกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับโครงการ—สิ่งที่จะถูกส่งมอบเมื่อไหร่ และวิธีการส่งมอบ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทั่วไปในการบริหารโครงการในภายหลัง
ทุกคนชนะ!
วิธีจัดการประชุมเริ่มต้นโครงการอย่างราบรื่น
การประชุมเริ่มต้นของคุณมีผลอย่างมาก ดังนั้นให้คุ้มค่าด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบและใช้ซอฟต์แวร์การจัดการประชุมที่มั่นคง
โชคดีสำหรับคุณ เราได้รวบรวมรายการขั้นตอนที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อจัดประชุมเริ่มต้นโครงการให้มีประสิทธิภาพและราบรื่นดั่งเนย!
ขั้นตอนที่ 1: เตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเตรียมความพร้อมเป็นกุญแจสำคัญสู่การเริ่มต้นโครงการที่ประสบความสำเร็จ
ก่อนที่คุณจะส่งคำเชิญนั้น เตรียมตัวสำหรับการประชุมเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบด้วย 4 ขั้นตอนต่อไปนี้:
- สร้างรายชื่อผู้รับเชิญ: กำหนดบุคคลจากหน่วยงานของคุณ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญอื่นๆ ที่ควรเข้าร่วมการประชุม หากยังไม่มีอีเมลของพวกเขา ให้รวบรวมอีเมลเหล่านั้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารที่จำเป็นได้
- รวบรวมข้อมูลที่จำเป็น: ร่วมมือกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ทราบทั้งหมดของโครงการ—วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และแผนการจัดการ—ลงในเอกสารโครงการ (Project Charter) ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ต้องสลับแท็บระหว่างการประชุม
- เลือกผู้จดบันทึก: อย่าลืมมอบหมายหน้าที่ให้ใครสักคนรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลการประชุมในทีมของคุณ การใช้Notepad ใน ClickUpจะช่วยให้พวกเขาสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถเปลี่ยนบันทึกเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการได้อีกด้วย!
- สร้างวาระการประชุมเริ่มต้น: ทำรายการหัวข้อการพูดคุยทั้งหมดและจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับแต่ละหัวข้อ
Psst…คุณสามารถสร้างวาระการประชุมอย่างมืออาชีพได้อย่างง่ายดายด้วยDocs ใน ClickUpโดยใช้ฟีเจอร์เหล่านี้:
- แม่แบบ:ประหยัดเวลาด้วยการใช้หนึ่งในแม่แบบการเริ่มต้นโครงการมืออาชีพของเราเพื่อสร้างวาระการประชุมของคุณ
- ตัวเลือกการแก้ไขข้อความแบบ Rich Text: เพิ่มความชัดเจนให้กับวาระการประชุมของคุณและลดการสื่อสารที่ผิดพลาดด้วยการจัดรูปแบบข้อความ ปรับขนาดตัวอักษร (เล็ก ปกติ ใหญ่) เพิ่มหัวข้อ ใช้สีตัวอักษรต่างๆ เน้นรายละเอียดที่สำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย!
- หน้าย่อย: จัดวางหน้าหลายหน้า (เช่น หนังสือบริคณห์) ภายในเอกสารหลักเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
- มุมมองฝัง: ฝังลิงก์แบบโต้ตอบ เช่น วิดีโอ YouTube, Google Sheets และอื่นๆ จากแพลตฟอร์มอื่นๆ ลงในเอกสารของคุณ
เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้แชร์วาระการประชุมโดยตรงหรือแนบไปกับอีเมลโดยใช้Email ClickAppเพื่อส่งไปยังผู้เข้าร่วมประชุม
ขั้นตอนที่ 2: เริ่มแนะนำตัว
คุณได้เตรียมทุกอย่างที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาเริ่มดำเนินการและเริ่มการประชุมกัน!
เริ่มต้นด้วยการแนะนำกลุ่มของคุณให้รู้จักกับลูกค้าของคุณ (และสปอนเซอร์ของพวกเขา หากมี) พร้อมกับการสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาจะต้องรับผิดชอบ ลูกค้าของคุณยังได้รับโอกาสในการแนะนำตัวเองให้กับทีมของคุณและอธิบายถึงส่วนที่พวกเขาจะมีส่วนร่วมในโครงการนี้
ลองถามคำถามเริ่มต้นเพื่อทำลายความเงียบและลดความกังวลในการประชุมตั้งแต่ต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนรู้สึกสบายใจ คำถามสนุกๆ นี้จะช่วยให้ทีมของคุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 3: ทบทวน เหตุผล ของโครงการ
การเดินทางที่ไม่มีจุดหมายที่ชัดเจนคือสูตรสำเร็จสำหรับความล้มเหลว นี่คือเหตุผลว่าทำไมขั้นตอนต่อไปคือการหาความชัดเจนว่าทำไมลูกค้าถึงลงทุนเวลาและทรัพยากรในโครงการนี้
ขอให้ลูกค้าของคุณแบ่งปันเป้าหมายหลักของโครงการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของขอบเขตงานของคุณ พวกเขาควรระบุอย่างชัดเจนว่าโครงการจะบรรลุอะไรและจะช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ให้กับพวกเขาได้อย่างไร
กระตุ้นให้พวกเขาให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยแบ่งปัน KPI หรือเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจที่จะช่วยกำหนดว่าความสำเร็จจะมีลักษณะอย่างไร สิ่งสุดท้ายที่ทีมของคุณต้องการคือเป้าหมายที่คลุมเครือซึ่งสามารถตีความได้หลายวิธี
ตัวอย่างเช่น เป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับโครงการการตลาดทางอีเมลอาจเป็นการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็น 5% ก่อนสิ้นไตรมาสที่ 1
ฟังดูเหมือนเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน แต่เป็นเป้าหมายที่ชัดเจน (เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง) และเฉพาะเจาะจงมาก (เพิ่มขึ้น 5% ก่อนไตรมาสที่ 2)!
หมายเหตุ: คุณจะต้องมีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบันทึกและติดตามเป้าหมายของคุณในภายหลัง ทิ้งสเปรดชีตของคุณไปและป้อนข้อมูลลงใน ClickUp แทนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ทำให้การติดตามความคืบหน้าและการบรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องง่ายมากเมื่อโครงการเริ่มต้นขึ้น
แล้วคุณจะทำได้อย่างไร? ด้วยClickUp Goals!
คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่มีเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ เช่น:
- ตัวเลข: ค่าตัวเลข เช่น อัตราเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์
- สกุลเงิน: เป้าหมายทางการเงิน เช่น การเพิ่มกำไร
- จริง/เท็จ: ทำแล้วหรือยังทำไม่ทำ, ใช่หรือไม่ใช่
เมื่อคุณทำเป้าหมายของคุณเสร็จสมบูรณ์ ClickUp จะอัปเดตเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้ คุณจะเห็นว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายของคุณมากเพียงใด
ขั้นตอนที่ 4: พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับ
ณ ตอนนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนเข้าใจแล้วว่าโครงการนี้เกี่ยวกับอะไร และมีเป้าหมายอะไรที่จะช่วยให้บรรลุผลได้ ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานของคุณจะสร้างและส่งมอบอะไรให้กับลูกค้าเพื่อช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ
ทุกสิ่งที่ส่งมอบควรเชื่อมโยงกลับไปยังวัตถุประสงค์ของโครงการ หากไม่สามารถเชื่อมโยงได้ งานนั้นอาจอยู่นอกขอบเขตของโครงการและไม่ควรนำมาพิจารณา
ให้ชัดเจนเมื่ออธิบายสิ่งที่ต้องส่งมอบ และได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนจากลูกค้าสำหรับแต่ละงาน. หากกลับไปดูตัวอย่างการตลาดทางอีเมลของเราจากข้างต้น สิ่งที่อาจเป็นสิ่งที่ต้องส่งมอบได้แก่:
- การวิเคราะห์แคมเปญอย่างละเอียดพร้อมลำดับและจำนวนครั้งของการส่งอีเมล
- เนื้อหาส่งเสริมการขายที่จะถูกแชร์ผ่านอีเมล
- รายงานผลการดำเนินงานของแคมเปญ
การอธิบายผลลัพธ์ที่คาดหวังจะช่วยให้เอเจนซี่ของคุณหลีกเลี่ยงการให้บริการเกินความจำเป็นแก่ลูกค้าโดยไม่มีผลกำไรเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณมีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
จำไว้: ดีกว่าที่จะตั้งความคาดหวังไว้ตอนนี้มากกว่าที่จะมาจัดการกับมันในภายหลัง!
ขั้นตอนที่ 5: มอบหมายบทบาทให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
ผู้เข้าร่วมทุกคนมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับโครงการแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่จะทบทวนว่าใครต้องทำอะไร
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมอบบทบาทและความรับผิดชอบหลักให้กับสมาชิกในทีมโครงการ
บางคนหรือทั้งหมดจากหน่วยงานของคุณอาจทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของตนแล้ว ณ จุดนี้ แต่การเน้นย้ำหน้าที่เหล่านี้ในระหว่างการประชุมเริ่มต้นโครงการจะช่วยให้ทุกคน—ลูกค้า ผู้สนับสนุนของพวกเขา และทีมของคุณ—เข้าใจว่าใครรับผิดชอบอะไร และส่งคำถามไปยังผู้ที่เหมาะสมในการตอบคำถามเหล่านั้น
ขั้นตอนที่ 6: กำหนดกรอบเวลาและเป้าหมายสำคัญของโครงการ
คุณได้ครอบคลุมถึง ทำไม (วัตถุประสงค์/เป้าหมาย), อะไร (ผลลัพธ์ที่ต้องการ), และ ใคร (บทบาท) สำหรับโครงการของคุณแล้ว ให้วาดภาพรวมทั้งหมดโดยการครอบคลุมถึง เมื่อไหร่หรือที่เรียกว่าไทม์ไลน์ของโครงการ
แชร์วิธีการที่คุณวางแผนจะกำหนดแผนงานของโครงการให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน และได้รับการอนุมัติจากลูกค้าของคุณ
ส่วนนี้เป็นโอกาสของคุณที่จะปฏิเสธคำขอที่ไม่สมเหตุสมผลของลูกค้าเกี่ยวกับกำหนดเวลา. อธิบายกระบวนการภายในของคุณ และพึ่งพาเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมสำหรับระยะเวลาการส่งมอบเพื่อให้ความรู้แก่พวกเขา.
กรุณาให้ภาพรวมของหมุดหมายสำคัญของโครงการด้วย. ด้วยวิธีนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะเข้าใจว่าพวกเขาจะวัดความคืบหน้าของโครงการในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการได้อย่างไร.
พูดถึงเรื่องเป้าหมายสำคัญ คุณสามารถตั้งและติดตามเป้าหมายเหล่านั้นได้ในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ซึ่งเป็นแผนภูมิที่อ่านง่ายและเหมาะสำหรับใช้ในสิ่งต่าง ๆ เช่น:
- สร้างไทม์ไลน์โครงการ
- กำหนดตารางงาน
- คำนวณเส้นทางวิกฤตของคุณ
- จัดการการพึ่งพา
และอีกมากมาย!
มุมมองไทม์ไลน์เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการแสดงไทม์ไลน์ของโครงการของคุณ คิดว่าเป็นแผนภูมิแกนต์ เพียงแต่แสดงในรูปแบบเชิงเส้น
คุณสามารถสร้างและจัดเรียงไทม์ไลน์ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟังก์ชันลากและวาง อ่านการเปรียบเทียบระหว่างแผนภูมิแกนต์กับไทม์ไลน์ของเราเพื่อดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดวันครบกำหนดสำหรับงานได้เสมอ เพื่อให้ผู้รับมอบหมายทราบว่าจะต้องทำงานให้เสร็จเมื่อใด สำหรับเหตุการณ์สำคัญในไทม์ไลน์ของคุณ คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนได้
คุณสามารถมอบหมายงานเหล่านี้ให้ผู้อื่นได้เช่นกัน เพื่อไม่ให้พวกเขาลืมดำเนินการในสิ่งที่สำคัญ
ขั้นตอนที่ 7: ตกลงแผนการสื่อสารและการรายงานกับลูกค้าของคุณ
ลูกค้าของคุณต้องการทราบว่าหน่วยงานของคุณจะอัปเดตความคืบหน้าและประสิทธิภาพของโครงการให้พวกเขาทราบได้อย่างไร การชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนนี้หรือในกระบวนการรับลูกค้าใหม่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งรวมถึงการตอบคำถามเช่น:
- ความคืบหน้าจะถูกสื่อสารให้ลูกค้าทราบด้วยความถี่เท่าใด? จะทำทุกสัปดาห์ สองครั้งต่อเดือน หรือทุกเดือน?
- การสื่อสารจะเกิดขึ้นที่ไหน? ลูกค้าของคุณยินดีที่จะเข้าร่วมแพลตฟอร์มที่บริษัทของคุณใช้หรือไม่?
- ใครจะเป็นผู้ติดต่อหลักที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานของคุณ? แล้วทางลูกค้าล่ะ?
ตกลงกับแผนที่เหมาะกับทีมของคุณและลูกค้าของคุณมากที่สุด ด้วย ClickUp คุณสามารถใช้มุมมองปฏิทินเพื่อจัดตารางการประชุมประจำได้ ทีมที่ทำงานทางไกลสามารถใช้ ประโยชน์จากการผสานการทำงานกับ Zoomของเราเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้สะดวกจากภายในงาน
ลองดูเครื่องมือการต้อนรับลูกค้าใหม่เหล่านี้!
ไม่มีเวลาสำหรับการประชุมแบบซิงโครนัสเสมอไปใช่ไหม? ไม่มีปัญหา!
ด้วยการแชร์สาธารณะ คุณสามารถแชร์มุมมองทั้งหมด รวมถึงปฏิทิน แผนงานก้าน และรายการ เป็นแบบอ่านอย่างเดียวผ่านลิงก์หรือโค้ดฝังตัวได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนระดับการเข้าถึงได้เสมอ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขได้เช่นกัน
ด้วยวิธีนี้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถจัดการประชุมได้ การอัปเดตโครงการก็ยังคงมองเห็นได้สำหรับทุกคน
ขั้นตอนที่ 8: เริ่มถาม-ตอบได้เลย
อย่าลืมเว้นที่ไว้สำหรับคำถามด้วย
นี่เป็นโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนที่จะได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ได้พูดคุยกันในระหว่างการประชุมเริ่มต้นโครงการของคุณ ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะลูกค้า
เมื่อคุณตอบคำถามแล้ว ให้ติดตามด้วยการถามว่าสิ่งที่คุณพูดไปนั้นชัดเจนขึ้นหรือไม่ คุณไม่ต้องการให้ใครออกจากประชุมด้วยความสงสัย!
ขั้นตอนที่ 9: สร้างและมอบหมายรายการดำเนินการให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
ก่อนที่จะขอบคุณทุกคนสำหรับเวลาที่เสียไปและปิดการประชุม ขอให้ทุกคนระลึกถึงภารกิจแรกในระยะการดำเนินการ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้วให้มอบหมายภารกิจที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกทีมของคุณผ่านซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเริ่มต้นขึ้น
ClickUp ทำให้การมอบหมายงานใด ๆให้กับบุคคลเดียวหรือแม้แต่หลายคนเป็นเรื่องง่าย มีทีมที่ต้องทำงานบางอย่างอยู่ใช่ไหม? ไม่มีปัญหา เพียงมอบหมายงานให้กับทั้งทีมใน ClickUp ได้เลย
อย่างไรก็ตาม การติดตามรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดอาจทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้สึกหนักใจได้ โชคดีที่ ฟีเจอร์มุมมองใน ClickUpช่วยได้มากจริงๆ
มันช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ไม่เพียงแค่ภารกิจและโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการทำงานทั้งหมดด้วย
เลือกจากมุมมองที่เหมาะกับความต้องการของคุณ:
- มุมมองงานหลัก: ภาพรวมอย่างรวดเร็วของงาน
- มุมมองขั้นสูง: มุมมองเชิงลึกในระดับสูงที่มีการให้บริบทด้วยไทม์ไลน์ ความคืบหน้า และอื่นๆ
- จำนวนการดูหน้า: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่ดำเนินการได้
ตอนนี้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือลงมือทำงานและส่งมอบโครงการที่ยอดเยี่ยม
โชคดี!
อ่านเพิ่มเติม:130+ คำถามสำหรับการเช็คอินในการประชุมทีม
5 แบบฟอร์มการประชุมเริ่มต้นโครงการที่ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ
การวางแผนและจัดการประชุมเริ่มต้นโครงการอาจฟังดูเหนื่อย แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ทำเหมือนมืออาชีพ (แต่ใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียว) ด้วยเทมเพลตการประชุมเริ่มต้นโครงการฟรีของเรา!
1. แม่แบบการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUp
การสร้างรายการตรวจสอบก่อนการประชุมเริ่มต้นโครงการทั้งภายในและภายนอกช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมด แต่การสร้างรายการตรวจสอบนั้นต้องใช้เวลา
โชคดีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตการประชุมเริ่มต้นโครงการของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นได้ทันที
มาพร้อมกับรายการตรวจสอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ควรพูดคุย ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมอยู่ในงานเริ่มต้น เช่น:
- มอบหมายงานที่สำคัญให้กับสมาชิกในทีมและลูกค้าทุกคนก่อนการประชุม
- แนะนำสมาชิกในทีมให้กับลูกค้าและแนะนำลูกค้าให้กับสมาชิกในทีม
- การให้ภาพรวมของโครงการ
- เน้นผลลัพธ์สำคัญ
และอีกมากมาย!
คุณสามารถปรับแต่งรายการตรวจสอบได้ตามที่คุณต้องการให้การประชุมดำเนินไป และหัวข้อเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้ครอบคลุม
2. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
มาพูดกันตรงๆ: แอปปฏิทินแบบดั้งเดิมนั้นแย่มาก!
พวกเขาไม่ให้ข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมที่กำลังจะมาถึงของคุณในคราวเดียว คุณต้องคลิกที่บัตรหรือรบกวนผู้จัดประชุมเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม
เทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมของการประชุมที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดพร้อมผู้เข้าร่วมประชุม พวกเขาสามารถดูรายละเอียดสำคัญทั้งหมดได้อย่างเป็นระเบียบ
นอกจากนี้แบบฟอร์มบันทึกการประชุมนี้ยังช่วยให้คุณมอบหมายงานสำคัญพร้อมกำหนดเส้นตายให้กับสมาชิกในทีมได้อีกด้วย
3. แม่แบบบันทึกการประชุมการจัดการโครงการ ClickUp
บันทึกการประชุมเริ่มต้นของคุณควรให้ข้อมูลที่จำเป็นในลักษณะที่กระชับและเป็นระเบียบมาก แต่การจัดโครงสร้างระหว่างการประชุมเริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้จดบันทึกต้องตามทันผู้นำเสนอที่พูดเร็ว!
ใช้เทมเพลตรายงานการประชุมการจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อเอาชนะความท้าทายนั้น มันมาพร้อมกับตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจดบันทึกงาน ปัญหา และข้อมูลสำคัญอื่นๆ สำหรับหัวข้อในวาระการประชุมของคุณ ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายสำหรับการประชุมเปิดตัวของคุณ
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการได้ทันทีบนบันทึกของคุณโดยการแท็กบุคคลที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะต้องสร้างงานใหม่ตั้งแต่ต้นในมุมมองอื่น หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการ เราเชื่อว่าคุณจะต้องชื่นชอบฟีเจอร์นี้อย่างแน่นอน
ดูเครื่องมือบันทึกการประชุมเหล่านี้!
4. แม่แบบบริการมืออาชีพของ ClickUp
ทำได้ดีมากสำหรับการเริ่มต้นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะดำเนินการต่อไปจนจบเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณไม่เพียงแต่พอใจเท่านั้น แต่ยังร่วมมือกับคุณอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นเรื่องที่พูดง่ายกว่าทำเมื่อเอเจนซี่ของคุณมีโครงการที่กำลังดำเนินอยู่มากมายที่ต้องการความสนใจจากคุณการสลับบริบทไปมาระหว่างลูกค้าแต่ละรายนั้นย่อมส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างแน่นอน—นี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องมีมุมมองที่จัดระเบียบของโครงการทั้งหมดของคุณ
เทมเพลตบริการมืออาชีพของ ClickUpช่วยให้ง่ายขึ้นเพียงคลิกเดียว! เพียงสร้างรายการที่ปรับแต่งได้ทั้งหมดและจัดระเบียบองค์ประกอบทั้งหมดของโครงการของลูกค้าของคุณในขณะที่ติดตามความคืบหน้าของพวกเขาแบบเรียลไทม์
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณสามารถนำรูปแบบที่คุณปรับแต่งไว้ไปใช้ซ้ำกับลูกค้าคนอื่นได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
5. แม่แบบเอกสารการค้นพบสำหรับเอเจนซี่/ลูกค้าของ ClickUp
การเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญในการพบปะกับลูกค้าของคุณเป็นครั้งแรก ก่อนที่คุณจะเริ่มหารือเกี่ยวกับกระบวนการทำงานภายในและวิธีการสื่อสารร่วมกัน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างในครั้งแรกที่คุณคุยกันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะคุณจะมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอสัญญาหรือการให้ขั้นตอนต่อไป
การใช้เทมเพลตเอกสารการค้นพบของ ClickUpจะช่วยให้คุณบันทึกและติดตามทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นการประชุมกับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่มีศักยภาพ ปรับแต่งเอกสารนี้ให้เป็นที่เก็บกระบวนการที่สำคัญที่สุด คำถาม และจุดขายหลักของเอเจนซี่ของคุณเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลครบถ้วน คุณจึงไม่สับสนเมื่อลูกค้าถามเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน ค่าใช้จ่าย หรืออัตราความสำเร็จ
นี่เป็นเอกสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมเริ่มต้นโครงการภายในหรือสำหรับผู้จัดการโครงการโดยเฉพาะ
เริ่มต้นด้วย ClickUp
ไม่มีการรับประกันว่าโครงการของคุณจะราบรื่นทั้งหมดหลังจากการประชุมเริ่มต้น แต่การมีแผนจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการประชุมเริ่มต้นโครงการของคุณ ซึ่งจะลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและปัญหาคอขวดได้อย่างแน่นอน
และด้วยเครื่องมือประชุมอย่าง ClickUp กระบวนการนั้นกลายเป็นเรื่องง่าย
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด...
ลองนึกภาพว่า ClickUp สามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับโครงการทั้งหมดของคุณ ด้วยความสามารถในการจัดการงาน, กระบวนการทำงาน, ทรัพยากร, เวลา และเอกสาร มันคือเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาด!
ทำให้การประชุมเริ่มต้นโครงการของคุณประสบความสำเร็จอย่างงดงามเมื่อคุณได้รับ ClickUp ฟรีวันนี้!