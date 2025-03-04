10 แบบฟอร์มขอบเขตงานฟรีใน MS Word และ ClickUp Docs

โครงการมีนิสัยไม่ดีที่มักจะขยายตัวและเติบโตจนมีขนาดใหญ่โตอย่างน่ากลัว นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทีมจะต้องกำหนดขอบเขตของโครงการอย่างชัดเจนก่อนที่โครงการจะได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ
วิธีหนึ่งในการทำให้โครงการดำเนินไปตามแผนคือการสร้างขอบเขตของงาน ซึ่งทำได้ดีที่สุดด้วยแม่แบบขอบเขตของงาน แม่แบบเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการหรือเจ้าของธุรกิจสามารถร่างรายละเอียดทุกแง่มุมของโครงการได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่เป้าหมายและทรัพยากรไปจนถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและจุดสำคัญต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเว็บไซต์หรือการเสนอโครงการต่อผู้บริหารระดับสูง แบบฟอร์มขอบเขตงานช่วยให้คุณอธิบายแนวคิดของคุณและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับโครงการในอนาคตของคุณ
ในบทความนี้ เราจะดูตัวอย่างเทมเพลตขอบเขตงานฟรี 10 แบบจาก Microsoft, Google Sheets และ ClickUp ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการให้โครงการของตนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 แบบฟอร์มขอบเขตงานฟรี เพื่อช่วยให้โครงการของคุณชัดเจน เป็นระเบียบ และมีประสิทธิภาพ:
- เทมเพลตขอบเขตงาน ClickUp
- เทมเพลตขอบเขตงานกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
- เทมเพลตขอบเขตงานเว็บไซต์ ClickUp
- เทมเพลตขอบเขตงานสำหรับแอป ClickUp
- เทมเพลตข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ClickUp
- แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
- เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจ ClickUp
- เทมเพลตข้อตกลงขอบเขตงานบริการ ClickUp
- แบบฟอร์มขอบเขตงานของ Microsoft Word
- เทมเพลตขอบเขตงานสำหรับ Google Sheets
ขอบเขตของงานคืออะไร?
ขอบเขตของงาน (SOW) เป็นเอกสารที่ละเอียดซึ่งระบุถึงงานที่ต้องทำสำหรับโครงการ โดยกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
เป้าหมายของเอกสารขอบเขตงานคือการสร้างสถานที่เดียวสำหรับทีมในการจัดระเบียบและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนระหว่างโครงการ ด้วยเหตุนี้ ทีมควรทำให้การสร้างเอกสารขอบเขตงานเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการวางแผนโครงการทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลา การสื่อสารที่ผิดพลาด และงานที่อยู่นอกขอบเขตของโครงการ
การสละเวลาในการสร้างเอกสารขอบเขตของงานยังช่วยให้คุณไม่ติดกับปัญหาขอบเขตงานที่ขยายตัวโดยไม่ตั้งใจ ขอบเขตงานที่ขยายตัวโดยไม่ตั้งใจคือเมื่อขอบเขตของโครงการค่อยๆ ขยายขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นใหญ่กว่าที่ใครก็ตามเคยตั้งใจไว้
การเขียนรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่โครงการของคุณคือ (และไม่ใช่) จะช่วยลดโอกาสที่โครงการจะดำเนินไปในทิศทางที่ไม่คาดคิดหรือมีชีวิตของมันเอง
แบบฟอร์มขอบเขตงานเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเอกสารและวางแผนรายละเอียดของงานสำหรับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น มันจะช่วยให้คุณระบุปัจจัยสำคัญ เช่น ข้อกำหนดทางกฎหมายทรัพยากรที่จัดสรรไว้ และผลลัพธ์ของโครงการ
อ่านเพิ่มเติม: 5 ขั้นตอนสู่การบริหารเวลาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อใดควรใช้ขอบเขตของงาน
เอกสารขอบเขตของงานช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เอกสารขอบเขตของงาน (SoW) ที่พบได้ทั่วไป ได้แก่:
- ผู้จัดการโครงการที่ต้องติดตามและปรับโครงการให้สอดคล้องกับผลลัพธ์และทรัพยากรที่กำหนดไว้
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกค้าในโครงการที่ต้องการเข้าใจขอบเขตของโครงการและวิธีที่มันสอดคล้องกับความคาดหวังของพวกเขา
- สมาชิกทีมโครงการที่ต้องการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และวางแผนกิจกรรมประจำวันในโครงการ
- ผู้ขายหรือผู้รับเหมาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการและต้องการทราบว่าลูกค้าของตนคาดหวังอะไรจากโครงการ
- ทีมกฎหมายหรือทีมจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องร่างและอนุมัติสัญญาจ้างงานและคำสั่งซื้อโดยอ้างอิงจากขอบเขตโครงการที่ตกลงกันไว้
- ทีมประกันคุณภาพที่ต้องการให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ของโครงการตรงตามเกณฑ์การยอมรับที่ต้องการ
- ทีมผู้บริหารระดับสูงที่ต้องทำให้แน่ใจว่าทุกโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
วิธีสร้างขอบเขตของงาน
เพื่อออกแบบเอกสารขอบเขตของงานอย่างครอบคลุม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- รวบรวมความต้องการ: พบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเข้าใจเป้าหมายของโครงการและสิ่งที่ต้องส่งมอบ
- ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ: ให้ชัดเจนถึงปัญหาที่คุณต้องการแก้ไข และกำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์เหล่านี้มีความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน (SMART)
- กำหนดขอบเขตของโครงการ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และเกณฑ์การยอมรับ: ระบุอย่างชัดเจนว่า อะไรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ (คุณสมบัติ, งาน, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, ฯลฯ) และอะไรอยู่นอกขอบเขต. ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการทั้งหมดและรายละเอียดเฉพาะ (เช่น คุณภาพ, ขนาด, รูปแบบ, มาตรฐาน, ฯลฯ) และตกลงเกี่ยวกับกระบวนการในการประเมินผลลัพธ์เหล่านั้น.
- แยกงานและกิจกรรมพร้อมเจ้าของงาน: สร้างโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) ที่ระบุงานทั้งหมดและงานย่อยที่ต้องดำเนินการ และมอบหมายงานแต่ละส่วนให้กับเจ้าของงานที่ชัดเจน กำหนดบทบาทสำหรับสมาชิกในทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับเหมาภายนอกหากเกี่ยวข้อง
- สร้างไทม์ไลน์: พัฒนาตารางเวลาโครงการที่มีวันที่สำคัญ, จุดสำคัญ, และกำหนดเส้นตาย. สิ่งนี้จะช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการและทำให้มั่นใจได้ว่าการล่าช้าใด ๆ จะถูกตรวจพบอย่างรวดเร็ว. ใช้เครื่องมือเช่นแผนภูมิแกนต์หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อแสดงไทม์ไลน์และแบ่งปันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- กำหนดงบประมาณ: ประเมินความต้องการทรัพยากรทั้งหมดสำหรับโครงการและตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณของโครงการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่างบประมาณนี้สอดคล้องกับข้อจำกัดของโครงการและการอนุมัติเงินทุน
- ระบุข้อจำกัดและปัจจัยที่พึ่งพา: ยอมรับการพึ่งพาปัจจัยภายนอก (เช่น การจัดส่งจากผู้ขายหรือใบอนุญาต) ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการ นอกจากนี้ ให้ระบุข้อจำกัดภายใน เช่น งบประมาณ ทรัพยากร เวลา หรือช่องว่างความรู้เฉพาะด้าน วางแผนการแก้ไขสำหรับความเสี่ยงที่ระบุเหล่านี้
- พัฒนาแผนการสื่อสารโครงการ: ระบุวิธีการติดตามความคืบหน้าของโครงการและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงช่วงเวลาที่จะสื่อสาร
- จัดตั้งกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง: ให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงวิธีการขอและการประเมินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับขอบเขตของโครงการ, งบประมาณ, กำหนดการ, เป็นต้น
- ได้รับการอนุมัติ: แบ่งปันร่าง SOW กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขอคำแนะนำ และได้รับการอนุมัติหลังจากที่ได้รวมคำแนะนำของพวกเขาไว้แล้ว แบ่งปันเอกสารขอบเขตการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์กับทีมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำการติดตามความคืบหน้าทั้งหมดตามเอกสารนี้
10 แบบฟอร์มขอบเขตงานฟรี
หากมีสิ่งหนึ่งที่อินเทอร์เน็ตไม่ขาดแคลน นั่นก็คือเนื้อหา ลองค้นหาออนไลน์ดู คุณจะพบแม่แบบขอบเขตงานหลากหลายรูปแบบที่พร้อมให้ใช้งานฟรี
เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาเทมเพลตขอบเขตงานที่ดีและฟรีด้วยตัวคุณเอง เราได้รวบรวม 10 แบบนี้ไว้ให้คุณแล้ว เพื่อให้คุณสามารถเริ่มทำงานได้ทันที
1. แม่แบบขอบเขตงาน ClickUp
หากคุณกำลังมองหาแม่แบบขอบเขตงานทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับทุกประเภทของโครงการ—แม่แบบขอบเขตงานมาตรฐานของ ClickUpคือคำตอบของคุณ
เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทที่ต้องการเร่งและทำให้กระบวนการวางแผนโครงการง่ายขึ้น ไม่ว่าประเภทของงานจะเป็นอย่างไร
ในเทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนที่กรอกไว้ล่วงหน้าหลายส่วนซึ่งโครงการส่วนใหญ่ต้องการรวมไว้ในขอบเขตงานของโครงการ ส่วนเหล่านี้รวมถึงเป้าหมายของโครงการ ทรัพยากร ข้อกำหนดทางกฎหมาย หลักสำคัญ และอื่นๆ
ด้วย ClickUp คุณสามารถเพิ่มหรือลบส่วนต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ ทำให้คุณสามารถสร้างเอกสารขอบเขตของงานประเภทนี้ได้อย่างต่อเนื่องและง่ายดาย
นอกจากนี้ แต่ละส่วนยังมีการกรอกตัวอย่างการเขียนไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้คุณมีตัวอย่างในการแก้ไขและปรับใช้ตามต้องการ วิธีนี้จะช่วยให้การปรับแต่งเทมเพลตขอบเขตงานของคุณเป็นกระบวนการที่รวดเร็วและง่ายขึ้น แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยจัดทำเอกสารประเภทนี้มาก่อน
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตแบบครบวงจรเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น เริ่มต้นได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการสร้างเอกสารขอบเขตงานที่ละเอียดและเป็นมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว
2. แม่แบบขอบเขตงานกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของการทำงานทางไกลคือมันยากที่จะร่วมมือกันเป็นทีม
ที่ที่คุณเคยสามารถเข้าไปในห้องประชุมและกำหนดขอบเขตของโครงการใหม่ล่าสุดของคุณได้ ตอนนี้คุณต้องพึ่งพาการส่งอีเมลไปมาและการประชุมทาง Zoom แทน
เทมเพลตขอบเขตงานกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpมุ่งเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเหล่านั้น
การทำงานผ่านไวท์บอร์ดของ ClickUp ทีมงานสามารถร่วมมือกันแบบเรียลไทม์เพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการ จากนั้นแบ่งออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ซึ่งแต่ละคนสามารถรับผิดชอบได้ การทำงานเช่นนี้ช่วยให้เกิดการระดมความคิดและการวางแผนอย่างฉับไวระหว่างหลายคน ทำให้โครงการเสร็จตรงเวลาพร้อมรับความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนในทีมของคุณ
เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้มีหลายส่วน รวมถึงพื้นที่สำหรับกำหนดสมมติฐาน เหตุผลสนับสนุนวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลลัพธ์ที่ต้องการ
คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ส่วนที่สำคัญที่สุดมีอยู่แล้ว—สิ่งที่คุณและทีมต้องทำคือใส่ข้อมูลเชิงลึกส่วนตัวและไอเดียสร้างสรรค์ของคุณลงไป
งานที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อทั้งทีมมีส่วนร่วม ทำให้ขอบเขตงานของคุณเป็นความพยายามของทีมอย่างแท้จริงด้วยการลองใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะของเรา
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานทางไกลร่วมกันเพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการ
3. แม่แบบขอบเขตงานเว็บไซต์ ClickUp
หากคุณกำลังสร้างเว็บไซต์ คุณจะต้องมีเอกสารขอบเขตของงานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณและลูกค้าของคุณมีความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการของคุณ.เทมเพลตขอบเขตของงานเว็บไซต์ของ ClickUpทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น.
เทมเพลตการจัดการโครงการเว็บไซต์นี้มีพื้นที่ให้คุณกำหนดราคาข้อยกเว้น วันสิ้นสุด และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับในการกรอกข้อมูลในแต่ละส่วนเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในอนาคตของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเขียนคำชี้แจงวัตถุประสงค์และปัญหาอย่างไร แบบฟอร์มนี้จะอธิบายว่าคำชี้แจงประเภทนี้มีลักษณะอย่างไรและคุณควรรวมอะไรบ้างเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของคุณ
คุณยังสามารถเปลี่ยนเทมเพลตนี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เป็นของคุณเอง ทำให้ลูกค้าได้รับเอกสารที่ไม่เหมือนใครเมื่อพวกเขาสรุปโครงการ
เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาที่เขียนขอบเขตงานสำหรับโครงการพัฒนาเว็บไซต์
4. แม่แบบขอบเขตงานสำหรับแอป ClickUp
ปัจจุบัน บริษัทจำนวนมากใช้แอปพลิเคชันบางประเภทในการติดต่อกับลูกค้าผ่านมือถือ อย่างไรก็ตาม การที่พวกเขาต้องการแอปพลิเคชันไม่ได้หมายความว่าพวกเขารู้ว่าต้องการแอปพลิเคชันประเภทใด
หากคุณกำลังสร้างแอปสำหรับลูกค้า คุณจะต้องใช้เทมเพลตขอบเขตงานของแอปจาก ClickUpเพื่อกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าคุณจะสร้างอะไร เพื่อไม่ให้มีใครต้องประหลาดใจเมื่อผลงานถูกส่งมอบ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณอธิบายฟังก์ชันการทำงานที่คาดหวังของแอปได้อย่างง่ายดาย และมอบภาพรวมโครงการให้ลูกค้าของคุณพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาและทรัพยากรที่จำเป็น สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนาสิ่งหนึ่ง แล้วพบว่าลูกค้าของคุณมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงสำหรับผลิตภัณฑ์สุดท้าย
นอกจากนี้ หากคุณเป็นนักพัฒนาแอปอิสระ คุณอาจไม่คุ้นเคยกับการเขียนเอกสารประเภทนี้มากนัก เทมเพลตของเราทำให้การเขียนเป็นเรื่องง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยให้ตัวอย่างวลีและเคล็ดลับตลอดกระบวนการสร้างเอกสาร
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าจะไม่มีการสื่อสารผิดพลาดระหว่างคุณกับลูกค้าเมื่อพูดถึงงานของคุณ
เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังสร้างขอบเขตงานสำหรับโครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน
5. แม่แบบข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ClickUp
เราทุกคนทราบดีว่าไม่มีระบบใดที่สมบูรณ์แบบ—บางครั้งก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง หากคุณกำลังเสนอการเปลี่ยนแปลงให้กับโครงการหรือกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ที่ทำงาน ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpเพื่อให้คุณสื่อสารประเด็นได้ชัดเจนและรวดเร็ว
เพื่อช่วยคุณทำสิ่งนี้ เทมเพลตของเรามีหน้าย่อย "เปลี่ยนตัวพิมพ์" เพื่อให้คุณสามารถระบุเหตุผลว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นอย่างยิ่ง นี่คือสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มรายละเอียดที่สนับสนุนมุมมองของคุณ รวมถึงตัวชี้วัดและข้อมูลที่สนับสนุนคุณ
เทมเพลตนี้ยังมีพื้นที่ให้คุณเพิ่มไทม์ไลน์และรายการทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสมบูรณ์ การรวมสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการของคุณเข้าใจขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่คุณเสนอ
สุดท้ายนี้ เทมเพลตของเรามีหน้าลายเซ็นซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องลงนามในเอกสารก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจดูเหมือนไม่สำคัญในทันที แต่การมีเอกสารที่แสดงการอนุมัติเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีเสมอหากมีการทบทวนการตัดสินใจเหล่านี้ในอนาคต
เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่กำลังวางแผนการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานของโครงการที่มีอยู่
6. แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
การได้รับอนุมัติโครงการอาจเป็นเรื่องยาก แต่คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นได้ด้วยแม่แบบข้อเสนอโครงการจาก ClickUp ของ ClickUpแม่แบบนี้มอบพื้นที่ให้คุณวางแผนข้อเสนอของคุณบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบโต้ตอบเดียว
บนกระดานนี้ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ เช่น เป้าหมายของโครงการ งบประมาณ กรอบเวลา และสมาชิกในทีมได้ นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นรูปแบบไวท์บอร์ด จึงง่ายต่อการทำงานร่วมกันของทั้งทีม ซึ่งหมายความว่าหลาย ๆ คนสามารถร่วมมือกันเพื่อสร้างข้อเสนอที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจได้อย่างแท้จริง
หากคุณได้ทุ่มเทเวลาและความพยายามในการสร้างทีมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณก็ควรสร้างพื้นที่ที่พวกเขาสามารถทำสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขาได้ เพื่อตัวคุณเองและพวกเขา กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบเป็นผืนผ้าใบเปล่าที่จะเปิดโอกาสให้เกิดการคิดอย่างอิสระที่ทีมของคุณต้องการเพื่อความก้าวหน้าและการเติบโต
ยกระดับข้อเสนอโครงการของคุณให้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยแม่แบบข้อเสนอโครงการของเรา
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการสร้างข้อเสนอโครงการร่วมกัน
7. แม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจ ClickUp
การขายสินค้าไม่ใช่เรื่องง่าย. ผู้คนมักลังเลต่อข้อเสนอทางธุรกิจโดยธรรมชาติ ดังนั้นคุณต้องให้เหตุผลทุกประการเพื่อให้พวกเขาตอบตกลง.
วิธีหนึ่งในการเปลี่ยนข้อเสนอให้กลายเป็นผลตอบแทนการลงทุน (ROI) สำหรับบริษัทของคุณคือการใช้แม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจของ ClickUp ที่ออกแบบมาอย่างมืออาชีพ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณกำหนดรายละเอียดงานที่ต้องดำเนินการได้อย่างแม่นยำ พร้อมระบุค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีคู่มือแนะนำทีละขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอที่ดีที่สุดได้อย่างมั่นใจ
นี่รวมถึงรายการงานที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถมอบหมายให้กับทีมของคุณเพื่อให้ข้อเสนอพร้อมสำหรับการประชุมเริ่มต้นกับลูกค้า สุดท้าย ให้ข้อเสนอของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยเทมเพลตอีเมลที่พร้อมใช้งานของเรา สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณและเหตุผลที่พวกเขาควรพิจารณาข้อเสนอที่แนบมา
พร้อมที่จะสร้างข้อเสนอทางธุรกิจที่ดูเป็นมืออาชีพด้วยความยุ่งยากน้อยลงและปวดหัวน้อยลงหรือไม่? เริ่มต้นการปรับปรุงกระบวนการเสนอข้อเสนอของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจของเรา
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่กำลังสร้างข้อเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
8. แม่แบบข้อตกลงขอบเขตงานบริการ ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงขอบเขตงานของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการทำให้ความสัมพันธ์ในการทำงานกับลูกค้าเป็นทางการ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงิน ผลงานที่ส่งมอบ และแน่นอนข้อตกลงการให้บริการเองกรอกข้อมูลในแต่ละส่วนให้ครบถ้วน แล้วคุณจะได้ข้อตกลงทางธุรกิจที่มั่นคงระหว่างคุณกับคู่ค้าของคุณ
ไม่จำเป็นต้องเขียนเอง—เสี่ยงต่อข้อผิดพลาด การพิมพ์ผิด หรือการละเว้นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้เทมเพลตนี้แล้วครั้งหนึ่ง จะสามารถนำไปใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่คุณต้องการต้อนรับลูกค้าใหม่
เนื่องจากเป็นข้อตกลงมาตรฐานทั่วไป คุณจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์เท่านั้น อย่าเสียเวลาในการเขียนเอกสารทางกฎหมายมาตรฐานซ้ำแล้วซ้ำอีก ใช้เทมเพลตนี้แทนเพื่อมุ่งเน้นความพยายามของคุณในจุดที่สำคัญที่สุด
เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการสร้างขอบเขตงานมาตรฐานสำหรับบริการของตน
9. แบบฟอร์มขอบเขตงานสำหรับ Microsoft Word
Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการสร้างเอกสารมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจะมีแม่แบบงานของตัวเองที่คุณสามารถใช้ได้ฟรี
แม้ว่าแม่แบบขอบเขตงานของ Microsoft Wordนี้อาจดูล้าสมัยไปบ้าง แต่ก็ยังมีพื้นที่สำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่คุณต้องการในเอกสารขอบเขตงานของคุณ ซึ่งรวมถึงส่วนต่างๆ เช่น ขอบเขตงานผลลัพธ์ของโครงการ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเทมเพลตนี้คือมันง่ายมาก หากคุณกำลังใช้Microsoft Office อยู่แล้ว มันจะเหมือนกับเอกสาร Word ทั่วไปที่คุณสร้าง
ดังนั้น หากคุณต้องการเพียงวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วและง่ายดาย เทมเพลต Word นี้อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของ Microsoft Office
10. แบบฟอร์มขอบเขตงานสำหรับ Google Sheets
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเรามีเทมเพลตขอบเขตงานสำหรับ Google Sheets ข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของเทมเพลตนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Google Workspace
หากคุณคุ้นเคยกับการทำงานของชีตและไม่คิดว่าตัวเองจะต้องการเทมเพลตประเภทนี้บ่อยนัก นี่อาจเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดสำหรับคุณ
หากคุณกำลังทำงานในโครงการก่อสร้าง สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มรายละเอียดเฉพาะของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้ทำงานในโครงการก่อสร้าง คุณควรเตรียมพร้อมที่จะปรับแต่งให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณในระดับหนึ่ง
เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาทั่วไปหรือช่างฝีมือที่ต้องการตัวอย่างขอบเขตของงาน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนขอบเขตของงานดี?
แบบแผนขอบเขตของงานที่ดีควรมีความง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ. ด้วยวิธีนี้ สมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถอ่านเอกสารได้อย่างง่ายดาย และทราบว่าโครงการคืออะไร จะใช้เวลานานเท่าใด และสิ่งที่ต้องการจากพวกเขาคืออะไร.
ในอุดมคติแล้ว แม่แบบขอบเขตงานควรรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและคำแนะนำในการกรอกแต่ละส่วนด้วย แม้ว่าผู้ที่เขียนขอบเขตงานมาอย่างช่ำชองจะไม่ต้องการคำแนะนำเหล่านี้ แต่ก็สามารถช่วยให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับงานประเภทนี้สามารถสร้างเอกสารขอบเขตงานที่มีประสิทธิภาพได้ตั้งแต่ครั้งแรก
นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาและพื้นที่ในสมองของทุกคนในการคิดว่าจะใส่อะไรในแต่ละส่วน
สุดท้ายนี้ เทมเพลตที่คุณใช้ควรมีความหลากหลาย ทุกคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน และคุณต้องการเทมเพลตที่สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหมายถึงการทำให้ส่วนต่างๆ ทั่วไปเพียงพอที่ใครก็ตามสามารถใช้ได้ และใช้แพลตฟอร์มที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพื่อให้ผู้เขียนสามารถปรับได้ตามต้องการ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการกำหนดขอบเขตของงาน
- ทำให้เป็นความร่วมมือของทีม: เพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตงาน (SoW) ได้พิจารณาข้อกำหนดของโครงการทั้งหมดแล้ว ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมในการประเมินงานด้วย วิธีนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลจากทุกทีมที่ได้รับผลกระทบและวางแผนได้อย่างครอบคลุม
- เน้นความชัดเจน กระชับ และเฉพาะเจาะจง: เพื่อป้องกันความสับสนในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ ให้อธิบายข้อกำหนด วัตถุประสงค์ และกระบวนการของโครงการอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม ควรใช้ภาษาที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย
- กำหนดความสำเร็จและความล้มเหลว: กำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่จะบ่งชี้ว่าเมื่อใดและในระดับใดที่โครงการประสบความสำเร็จ สิ่งนี้จะช่วยชี้นำความพยายามทั้งหมดและทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทุกคนเข้าใจตรงกัน
เริ่มต้นโครงการของคุณอย่างแข็งแกร่ง
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานโครงการใด การมีเอกสารขอบเขตงานที่ชัดเจนสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ไม่ว่าคุณจะต้องการสำหรับโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง หรือข้อตกลงการให้บริการ—แน่นอนว่าจะมีแม่แบบที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
นอกจากนี้หากคุณเลือกใช้เทมเพลต ClickUp ของเรา คุณจะได้รับประโยชน์จากการทำงานภายในแพลตฟอร์ม ClickUp ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างงานได้อย่างชาญฉลาด แบ่งปันข้อมูล และเข้าถึงเทมเพลตฟรีมากมายที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกรณีการใช้งานทางธุรกิจทุกรูปแบบ
แล้วคุณรออะไรอยู่? เริ่มต้นตอนนี้ด้วยบัญชี ClickUp ฟรีและเทมเพลตขอบเขตงานที่เหมาะกับคุณที่สุด!