10 แบบฟอร์มข้อเสนอทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ไม่ใช่ความลับที่ธุรกิจที่ปฏิบัติตามแผนธุรกิจที่มีโครงสร้างดีมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า
ประมาณ70% ของธุรกิจที่สามารถอยู่รอดได้ถึงห้าปี มีการใช้แผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และสำหรับธุรกิจที่อยู่ในระยะเริ่มต้น ธุรกิจที่มีแผนธุรกิจจะมีโอกาสเติบโตสูงกว่าธุรกิจที่ไม่มีแผนพัฒนาถึง 7%
คล้ายกับแผนธุรกิจ การเสนอธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อพูดถึงความยั่งยืนของธุรกิจ การเสนอธุรกิจที่แข็งแกร่งสามารถช่วยคุณชนะลูกค้า คู่ค้า ข้อตกลงทางธุรกิจ และอื่น ๆ ได้
หากคุณต้องการยกระดับธุรกิจของคุณ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอทางธุรกิจ ประโยชน์ของมัน และเครื่องมือและเทมเพลตที่จะช่วยคุณทำให้ความคิดทางธุรกิจของคุณเป็นจริง!
อะไรคือแบบฟอร์มข้อเสนอทางธุรกิจ?
ข้อเสนอทางธุรกิจ คือเอกสารทางการที่คุณนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ เอกสารนี้โดยพื้นฐานแล้วประกอบด้วยข้อมูลมาตรฐาน เช่นระยะเวลา งบประมาณ และขอบเขตของโครงการ เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายและพันธมิตรทางธุรกิจได้รับภาพรวมที่ชัดเจนของข้อเสนอของคุณ
มีหลายสาขาที่คุณสามารถใช้ข้อเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณและเริ่มต้นความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมได้ ข้อเสนอที่สร้างขึ้นอย่างดีสามารถช่วยให้คุณชนะข้อตกลงที่สำคัญซึ่งจะนำธุรกิจของคุณไปสู่ระดับต่อไปและเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้คุณได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ข้อเสนอทางธุรกิจได้หากคุณมีเอเจนซี่การตลาดหรือการออกแบบและต้องการแบ่งปันบริการของคุณ หรือเพียงแค่ต้องการหางานในสาขาใด ๆ คุณยังสามารถใช้ข้อเสนอทางธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารโครงการ เช่น การนำเสนอแนวคิดโครงการใหม่หรือการเสนอทางแก้ปัญหาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อไป เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่าข้อเสนอทางธุรกิจไม่เหมือนกับแผนธุรกิจ ลองดูภาพด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างทั้งสอง:
10 แบบฟอร์มข้อเสนอทางธุรกิจที่ดีที่สุด
ตอนนี้ มาดู 10 แบบฟอร์มข้อเสนอทางธุรกิจที่แตกต่างกันที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชนะใจลูกค้าที่มีศักยภาพ!
1. แม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจ ClickUp
รายการแรกในรายการคือแม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจโดย ClickUp
เทมเพลตนี้ไม่เพียงแต่มาพร้อมกับมุมมองรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าของขั้นตอนและลำดับความสำคัญในการทำข้อเสนอทางธุรกิจ พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองที่สำคัญเพื่อช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอทางธุรกิจของคุณเองได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเทมเพลตอีเมลในClickUp Docsเพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งและทำให้ข้อความติดต่อของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
หากคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมในการเริ่มต้น คุณสามารถอ้างอิงได้จากคู่มือเริ่มต้นที่มีให้ในเทมเพลตนี้ ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจนี้ได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีและพร้อมให้คุณนำไปใช้เพื่อชนะธุรกิจเพิ่มเติม
2. แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUp
แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์โดย ClickUpสามารถช่วยคุณสร้างภาพรวมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรที่ทำให้คุณและทีมของคุณเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการจัดการโครงการนี้
เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจนี้มีให้ใช้งานใน ClickUp Docs ซึ่งคุณจะพบกับส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับทีมของคุณ แนวคิดข้อเสนอทางธุรกิจพร้อมแนวทางแก้ไข การคาดการณ์ผลกำไร และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยเทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจฟรีนี้ คุณจะสามารถสร้างเอกสารข้อเสนอที่สมบูรณ์และอ่านง่าย ปกป้องเอกสารของคุณจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการ และแชร์กับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์สาธารณะหรือส่วนตัว
3. ข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ ClickUp
เนื่องจาก ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการอย่างแท้จริง จึงมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริงในการวางแผน ติดตาม และจัดการโครงการของคุณ พร้อมทั้งช่วยให้คุณมีระเบียบขณะเขียนข้อเสนอ
ใช้แม่แบบข้อเสนอของเอเจนซี่สร้างสรรค์โดย ClickUpเพื่อรับรายการย่อยงานและรายการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอของคุณ
โดยการใช้เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจนี้ใน ClickUp คุณจะได้รับการจัดระเบียบขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนไปจนถึงการซ้อมนำเสนอและแม้กระทั่งหลังการนำเสนอ
4. แม่แบบไวท์บอร์ดข้อเสนอโครงการ ClickUp
หากคุณต้องการปรับแต่งข้อเสนอโครงการของคุณและนำเสนอในรูปแบบที่สร้างสรรค์กระดานไวท์บอร์ดข้อเสนอโครงการโดย ClickUpเหมาะสำหรับคุณ
เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจนี้มาพร้อมกับภาพที่สีสันสดใสและเป็นระเบียบของข้อเสนอของคุณในClickUp Whiteboardsซึ่งคุณสามารถแก้ไขให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ เพิ่มไอเดียของคุณโดยการวาด ใช้รูปร่าง สติ๊กเกอร์โน้ต แผนผังความคิด และวิธีสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อแสดงออกถึงวิธีการที่คุณต้องการดำเนินโครงการ
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดอื่น ๆ สำหรับแผนผังการไหลแผนผังแนวคิด การทบทวน และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อนำเสนอแนวคิดของคุณในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปสู่การสนทนาเพิ่มเติมกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
5. แม่แบบข้อเสนอโครงการทุน ClickUp
เอกสารเสนอธุรกิจประเภทนี้คือเอกสารที่ให้การชี้แจงเหตุผลของคำขอเงินทุนและกลยุทธ์ของข้อเสนอของคุณ
ดูเทมเพลตคำขอใบเสนอราคาเหล่านี้!
เทมเพลตการขอแต่งงานสุดหรูจาก ClickUpมาพร้อมกับมุมมองรายการและบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า พร้อมสถานะที่กำหนดเองเพื่อช่วยจัดระเบียบงานของคุณได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีมุมมองปฏิทินของกำหนดการโครงการเพื่อให้วันที่สำคัญของคุณมองเห็นได้ชัดเจน
มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามงานทั่วไป การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์หลักสำคัญ และงบประมาณ และแบ่งปันกับลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณได้
6. แม่แบบข้อเสนอแคมเปญ ClickUp
สร้างกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งสำหรับแคมเปญทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตปกข้อเสนอแคมเปญจาก ClickUp
ประกอบด้วยหน้าปกข้อเสนอที่สามารถปรับแต่งได้ และเอกสารรายละเอียดที่คุณสามารถแชร์สรุปแคมเปญ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา และทรัพยากรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ รวมถึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทีมของคุณ
เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจฟรีนี้สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบและเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอของคุณได้อย่างแน่นอน และยังสามารถใช้ได้แม้หลังจากนั้น
7. แม่แบบข้อเสนอการบริการออกแบบ Flipsnack สำหรับธุรกิจ
เทมเพลตข้อเสนอธุรกิจบริการออกแบบเป็นหนังสือพลิกที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถพลิกหน้าและโต้ตอบกับเนื้อหาได้ดีขึ้น
หากคุณกำลังมองหาวิธีในการนำเสนอทักษะการออกแบบของคุณและสร้างความประทับใจที่ดีเมื่อส่งข้อเสนอทางธุรกิจสำหรับโครงการออกแบบแล้วล่ะก็ เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้ มันมีการออกแบบที่เรียบง่ายซึ่งสามารถปรับแต่งได้ และมีตัวเลือกในการเพิ่มวิดีโอ ลิงก์ และแท็กผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของแบรนด์ และสถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจนี้มีประโยชน์สำหรับนักออกแบบ เพราะพวกเขาสามารถสร้างข้อเสนอที่มีภาพสวยงามได้ทันทีสำหรับโครงการสถาปัตยกรรมหรืองานออกแบบประเภทอื่น ๆ เพียงแค่ใช้ภาพและข้อความจากเทมเพลตหรือแทนที่ด้วยภาพของตนเองในขณะที่ยังคงรูปแบบข้อเสนอทางธุรกิจไว้ คุณยังสามารถเพิ่มข้อความต้อนรับและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ให้เฉพาะเจาะจงได้อีกด้วย
8. แม่แบบข้อเสนอการตลาดดิจิทัล Flipsnack
การตลาดเป็นหนึ่งในสาขาที่ข้อเสนอทางธุรกิจสามารถสร้างความมหัศจรรย์ให้กับแคมเปญของคุณ ข้อเสนอเหล่านี้เป็นโอกาสที่ดีในการนำเสนอว่าคุณสามารถสร้างความแตกต่างให้กับพวกเขาได้อย่างไร และผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถนำมาให้พวกเขาได้ด้วยการแสดงหลักฐานทางสังคมและกรณีศึกษา
เทมเพลตข้อเสนอการตลาดดิจิทัลที่แก้ไขได้นี้สามารถช่วยให้คุณอธิบายบริการของคุณอย่างละเอียดและแบ่งปันกรอบโครงการของคุณ ใช้สำหรับข้อเสนอการตลาดทางอีเมล ข้อเสนอการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และข้อเสนอการตลาดดิจิทัลอื่นๆ คุณยังสามารถปรับแต่งเทมเพลตได้โดยเพิ่มวิดีโอ ลิงก์ แท็กผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของแบรนด์ และอื่นๆ เพื่อทำให้ข้อเสนอของคุณน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าของคุณ
9. แม่แบบข้อเสนอการจ้างงานระดับมืออาชีพของ Flipsnack
การออกแบบข้อเสนอมีความแตกต่างเล็กน้อยจากข้อเสนออื่น ๆ และวัตถุประสงค์ของข้อเสนอประเภทนี้ก็แตกต่างเช่นกัน
แบบฟอร์มคำเสนอจ้างงานมืออาชีพนี้สามารถใช้ได้โดยบริษัทที่ต้องการจ้างบุคคลเพื่อเสนอแพ็กเกจค่าตอบแทนและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับตำแหน่งงาน
คุณสามารถใช้แอปสร้างหนังสือพลิกอย่าง Flipsnack เพื่อสร้างข้อเสนอทางธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้อย่างง่ายดาย และยังมีเทมเพลตหลากหลายให้เลือกใช้ด้วย
10. แบบฟอร์มข้อเสนอการจัดการโครงการ Qwilr
แบบฟอร์มการเสนอโครงการสามารถช่วยคุณสร้างเอกสารเสนอโครงการที่น่าสนใจและมีการจัดระเบียบอย่างดีได้ คุณสามารถฝังแบบฟอร์ม, ไทม์ไลน์, ตารางข้อมูล, ปฏิทิน, รูปภาพ, วิดีโอ, และอื่น ๆ ลงในเอกสารเสนอโครงการเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและนำเสนอผลงานคุณภาพได้
และด้วยคุณสมบัติการระบุตัวตนของผู้ใช้ คุณจะสามารถตั้งค่าเวลาและขีดจำกัดการดู และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าของคุณเปิดข้อเสนอทางธุรกิจของคุณ
ประเภทของแบบฟอร์มข้อเสนอทางธุรกิจ
มีข้อเสนอทางธุรกิจสองประเภท:
1. ขอข้อเสนอทางธุรกิจ
ลูกค้าที่คาดหวังขอข้อเสนอทางธุรกิจที่ร้องขอเพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจว่าต้องการทำธุรกิจกับคุณหรือไม่ ด้วยข้อเสนอทางธุรกิจประเภทนี้ คุณสามารถนำเสนอวิธีแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้
นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้า เพราะพวกเขามีความสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณอยู่แล้ว
2. ข้อเสนอทางธุรกิจที่ไม่ได้รับคำขอ
ข้อเสนอทางธุรกิจที่ไม่ได้รับการร้องขอ เปรียบเสมือนอีเมลหรือใบปลิวโฆษณาที่ส่งถึงลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเขียนข้อเสนอที่ไม่ได้รับการร้องขอ คุณอาจไม่ทราบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับลูกค้าหรือความต้องการของพวกเขา ในกรณีนี้ คุณควรทำการวิจัยเพื่อระบุวิธีการเข้าถึงลูกค้าแต่ละรายอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับแต่งข้อเสนอทางธุรกิจให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ประโยชน์ของแบบฟอร์มข้อเสนอทางธุรกิจ
ประโยชน์หลักของเทมเพลตคือช่วย ประหยัดเวลาของคุณ, สร้างความสม่ำเสมอในธุรกิจของคุณ, และ รับรองว่าทุกรายละเอียดที่สำคัญได้รับการครอบคลุม ในข้อเสนอทางธุรกิจของคุณ
นอกจากนี้ การใช้เทมเพลตยังช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาและคุณภาพของข้อเสนอของคุณ และสร้างข้อเสนอทางธุรกิจที่ดูเป็นมืออาชีพซึ่งสร้างความประทับใจและชนะใจลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของคุณ
เริ่มใช้แม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจวันนี้
เทมเพลตที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณได้รับโครงการใหญ่ครั้งต่อไปของคุณได้ มีเทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจมากมายให้คุณเลือกได้ กุญแจสำคัญคือการเลือกสิ่งที่เหมาะกับสินค้าและบริการของคุณ ตลอดจนลูกค้าของคุณ
เพื่อสร้างความประทับใจที่ยอดเยี่ยมและข้อเสนอที่ละเอียด คุณสามารถใช้เครื่องมือเช่น ClickUp และ Flipsnack เพื่อสร้างข้อเสนอทางธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของคุณและช่วยให้คุณโดดเด่นผู้สร้างข้อเสนอเช่นFlipsnackคือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อเสนอได้ด้วยการออกแบบที่หลากหลาย ขณะที่เครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรเช่น ClickUp สามารถให้คุณได้ทั้งไลบรารีของเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ และคุณสมบัติหลักที่คุณต้องการเพื่อจัดการโครงการของคุณ ติดตามความคืบหน้า และอื่น ๆ
ClickUp ให้คุณทดลองใช้ฟรี—เริ่มต้นใช้เทมเพลตจาก ClickUp เพื่อยกระดับข้อเสนอทางธุรกิจของคุณและคว้าลูกค้าใหม่ได้มากขึ้นวันนี้!
ผู้เขียนรับเชิญ:
อิซาเบลา บอนซิล่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่ Flipsnack แพลตฟอร์มการเผยแพร่ที่สามารถเปลี่ยนไฟล์ PDF ให้กลายเป็นหนังสือพลิกแบบอินเทอร์แอคทีฟได้ เธอมีความหลงใหลในด้านการตลาด การเขียน และเทคโนโลยี *