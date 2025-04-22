แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) ฟรี ใน Excel, Google Sheets และ ClickUp

โดยทั่วไปผู้จัดการโครงการมักมองหาแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น แนวทางใดก็ตามที่สามารถลดระยะเวลาที่ต้องการในการทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ จะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่าต้อนรับเสมอ
วัตถุประสงค์สูงสุดของแนวทางดังกล่าวคือการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาลดต้นทุนโครงการ และขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
ในบรรดาวิธีการบริหารโครงการเหล่านี้ การแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆ ดูเหมือนจะเป็นเทคนิคทั่วไปที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพของโครงการมาโดยตลอด การแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆ ทำให้งานมีความจัดการได้ง่ายขึ้นและเข้าถึงได้มากขึ้น
อะไรคือแบบแผนโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)
โครงสร้างการแบ่งงานเป็นภาพแสดงองค์ประกอบตามลำดับชั้นในโครงการ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการบรรลุผลลัพธ์ต่างๆของโครงการ แผนภาพที่มีประโยชน์นี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการมองเห็นแง่มุมที่สำคัญที่สุดของโครงการในขณะที่ทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
การมีเทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานเป็นสิ่งที่น่ายินดี เพราะมันช่วยให้ผู้จัดการโครงการไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมเทมเพลต WBS ของตนเอง ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณสามารถรับเทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานที่ฟรีและตรงตามความต้องการของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงานเป็นลำดับชั้นหรือการแสดงภาพของขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นที่คุณต้องดำเนินการเพื่อบรรลุงานที่กำหนดไว้ในโครงการของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการพยายามระบุเหตุการณ์สำคัญพื้นฐานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโครงการของคุณ
6 แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงานฟรีใน Excel, Sheets และ ClickUp
การเรียนรู้เกี่ยวกับแม่แบบโครงสร้างการแบ่งงานให้เพียงพอไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่แบบการแบ่งงานที่เป็นไปได้และตัวอย่างที่คุณสามารถพิจารณาสำหรับโครงการของคุณ ด้วยวิธีนี้ จะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณในการตัดสินใจเกี่ยวกับแม่แบบที่คุณควรพิจารณาสำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึงของคุณ
นี่คือตัวอย่างและแม่แบบโครงสร้างการแบ่งงานที่เกี่ยวข้องที่คุณควรพิจารณา
1. แม่แบบไวท์บอร์ดโครงสร้างการแบ่งงาน ClickUp
ทีมผลิตภัณฑ์จะชื่นชอบแม่แบบไวท์บอร์ดโครงสร้างการแบ่งงานของ ClickUpนี้ เพราะช่วยให้มองเห็นขอบเขตของโครงการได้ง่ายขึ้น โดยการแบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถส่งมอบได้ ซึ่งจะทำให้การติดตามงานในแต่ละขั้นตอนของโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น!
นอกจากนี้ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของเรายังใช้งานง่ายสามารถแก้ไข เพิ่ม หรือลบองค์ประกอบภาพต่าง ๆ ได้ตามความต้องการเฉพาะของทีมคุณ ไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใด ๆ ในทุกขั้นตอนของโปรเจกต์ถัดไป!
2. แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงาน ClickUp
เทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) ของ ClickUpคือโซลูชันที่มีประสิทธิภาพในการจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนที่ชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม และติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ในรูปแบบที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ดหรือซอฟต์แวร์พิเศษใดๆ
โดยการใช้แม่แบบ WBS คุณจะมั่นใจได้ว่าโครงการของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ มันช่วยคุณในการกำหนดและจัดระเบียบผลลัพธ์ของโครงการและเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีม ให้ความชัดเจนในบทบาท และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการของคุณ
3. แม่แบบงบประมาณโครงการ ClickUp (พร้อมโครงสร้างการแบ่งงาน)
ด้วยเทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานงบประมาณโครงการของ ClickUp คุณสามารถติดตามทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของโครงการของคุณได้—และที่สำคัญที่สุด—งบประมาณของคุณ. อย่างที่คุณทราบอยู่แล้ว การติดตามโครงการที่ซับซ้อนนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย.
แม้แต่ผู้จัดการโครงการที่ดีที่สุดก็อาจหลงลืมส่วนสำคัญได้ แต่เมื่องบประมาณถูกกำหนดไว้แล้ว ความผิดพลาดเล็กน้อยอาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก โชคดีที่เทมเพลตงบประมาณโครงการ (WBS) นี้จะช่วยให้คุณติดตามผลลัพธ์ของโครงการในแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการได้ง่ายขึ้น
4. แม่แบบภาระงานของพนักงาน ClickUp
การจัดการปริมาณงานของทีมคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จในโครงการของคุณหรือไม่ คุณต้องการให้ทีมของคุณได้รับมอบหมายหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบในเวลาใดก็ตาม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการผลิตสูงสุดในหมู่พนักงานทุกคนของคุณ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่ายินดีสำหรับองค์กรใด ๆ
ด้วยเทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUp คุณสามารถจัดการปริมาณงานของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรทีมให้เหมาะสมกับความสามารถ และวางแผนสำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึง เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเห็นงานที่มอบหมายให้กับแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นแง่มุมที่น่ายินดีของการบริหารโครงการทุกโครงการ
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการ ClickUp
สิ่งสำคัญที่สุดในการบริหารโครงการทุกโครงการคือแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการคือแผนรายละเอียดที่ระบุขั้นตอนและการดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งหมายความว่าแผนปฏิบัติการประกอบด้วยขั้นตอนหรือกิจกรรมที่จำเป็นทั้งหมดที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
แบบแผนการปฏิบัติการเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกิจกรรมและบทบาทที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องทำในโครงการของคุณ คุณต้องการให้โฟกัสของคุณมุ่งไปที่เป้าหมายของโครงการ
ด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการของ ClickUpที่พร้อมใช้งาน จะทำให้เข้าใจผลลัพธ์ของโครงการได้ง่ายขึ้นและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
6. แม่แบบ WBS สำหรับ Google Sheets และ Excel โดย Vertex42
โครงสร้างการแบ่งงานใน Excel จาก Vertex42 นี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อน มันให้ภาพรวมของโครงการ ทำให้คุณสามารถระบุและจัดการงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แม่แบบนี้ใช้โครงสร้างแบบลำดับชั้น โดยใช้การเยื้องเพื่อแยกงานย่อย ทำให้ง่ายต่อการติดตามสิ่งที่ต้องดำเนินการ
ตัวอย่างโครงสร้างการแบ่งงานออกเป็น 3 ประเภทสำหรับการบริหารโครงการ
นี่คือจุดที่โครงสร้างการแบ่งงานเข้ามาช่วยและอำนวยความสะดวกในกระบวนการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างการแบ่งงานเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อ ช่วยในการดำเนินการตามงานของโครงการโดยการบูรณาการขอบเขตของโครงการ ต้นทุน และกำหนดการโครงการพื้นฐานเข้าด้วยกัน
วัตถุประสงค์สูงสุดของเครื่องมือนี้คือการรับรองว่ามีความสอดคล้องกันในทุกแผนงานของโครงการ โดยทั่วไปแล้ว โครงสร้างการแบ่งงานออกเป็นสามประเภท:
1. โครงสร้างการแบ่งงานตามผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
ในโครงสร้างการแบ่งงานตามผลลัพธ์ที่ส่งมอบ มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างผลลัพธ์หรือผลงานของโครงการกับขอบเขตของโครงการ ซึ่งหมายความว่างานที่ต้องทำมีบทบาทสำคัญในการบันทึกผลลัพธ์ที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น ในการก่อสร้างบ้าน มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างฐานรากกับการขุดดินแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดขอบเขตโครงการของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้ทีมทั้งหมดเห็นภาพรวมของขอบเขตโครงการทั้งหมดของคุณ
2. โครงสร้างการแบ่งงานตามระยะ
ในโครงสร้างการแบ่งงานตามระยะ ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผลลัพธ์หนึ่งกับอีกผลลัพธ์หนึ่ง แม้ว่าองค์ประกอบหลายอย่างจะต้องดำเนินการให้สำเร็จเพื่อให้โครงการทำงานตามที่ตั้งใจไว้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำว่าแต่ละองค์ประกอบไม่ได้ส่งผลต่อผลลัพธ์อื่นในกระบวนการทั้งหมด โครงการสามารถจัดการได้ง่ายเป็นระยะๆ โดยมีช่วงเวลาที่สำคัญระหว่างแต่ละระยะ
3. โครงสร้างการแบ่งงานตามเวลา
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผู้จัดการโครงการได้ใช้โครงสร้างการแบ่งงานตามเวลาเป็นฐานในการบริหารโครงการ อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ได้รับความสนใจน้อยมาก เนื่องจากไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่ต้องส่งมอบ แต่ให้ความสำคัญกับปัจจัยทางเวลาแทน
อย่างไรก็ตาม นี่คือโครงสร้างการแบ่งงานที่จำเป็น ทีมโครงการสามารถใช้แนวทางนี้เพื่อวางแผนและรายละเอียดของระยะโครงการที่กำลังพิจารณา
อะไรคือโครงสร้างการแบ่งงานที่ดี?
ตามที่คุณทราบอยู่แล้ว โครงการที่ซับซ้อนต้องการแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นั่นคือเหตุผลที่การจัดทำหรือเลือกใช้โครงสร้างการแบ่งงานที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ การหาโครงสร้างการแบ่งงานที่ดีในตลาดอาจเป็นเรื่องท้าทาย อย่างไรก็ตาม มีบางแง่มุมที่ทำให้โครงสร้างการแบ่งงานดี
มุ่งเน้นผลลัพธ์
ในฐานะผู้จัดการโครงการ เป้าหมายสูงสุดของคุณคือการบันทึกผลลัพธ์เชิงบวกในโครงการของคุณ ความสำเร็จของคุณจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่คุณบันทึกในโครงการ ดังนั้น โครงสร้างการแบ่งงานของคุณควรเป็นระบบที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นหลัก
ซึ่งหมายความว่า การนำเสนอโครงการของคุณในรูปแบบภาพต้องเน้นที่ผลลัพธ์ของโครงการมากกว่ากิจกรรมเฉพาะที่จำเป็นในการบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าว โดยปกติแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องอธิบายองค์ประกอบต่างๆ โดยใช้คำนามแทนคำกริยาในแม่แบบ WBS ของคุณ
เทมเพลตมีองค์ประกอบที่ไม่สามารถรวมกันได้
มันเป็นเรื่องท้าทายเสมอ แต่คุณต้องมั่นใจว่าผลลัพธ์ของโครงการของคุณไม่ทับซ้อนกัน โครงสร้างการแบ่งงานของคุณควรทำให้แน่ใจว่าแต่ละระดับไม่ทับซ้อนกัน
คุณไม่ต้องการให้ผลลัพธ์ของโครงการต่างๆ ซ้อนทับกัน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อโครงการโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการความเสี่ยง ในการบริหารโครงการใดๆ การบังคับใช้ความเป็นเอกสิทธิ์ร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญในการลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและการทำงานซ้ำซ้อน
มันแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่มีลำดับชั้น
ทุกโครงการต้องปฏิบัติตามแนวทางตามลำดับเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งลำดับชั้นเป็นสิ่งจำเป็น ทุก "ลูก" ในแผนผังการไหลของโครงการสุดท้ายต้องมีความสัมพันธ์เชิงลำดับชั้นกับ "แม่" ของมัน
ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบ "ย่อย" ที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว โอกาสที่คุณจะได้ภาพที่ชัดเจนของ "องค์ประกอบหลัก" หรือผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการก็จะสูงขึ้น
มันปฏิบัติตามกฎ 100%
โดยทั่วไป โครงสร้างการแบ่งงานมีหลากหลายรูปแบบ บางแบบถูกปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของโครงการใดโครงการหนึ่ง ในขณะที่บางแบบเป็นแบบทั่วไป
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงสร้างการแบ่งงานแต่ละแบบอาจดูแตกต่างกันเล็กน้อย แต่สิ่งสำคัญคือการระบุว่าโครงสร้างเหล่านี้ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามกฎ 100% ซึ่งหมายความว่าทุกระดับของโครงสร้างการแบ่งงานจะต้องรวมกันเป็น 100% ของระดับแม่ ในขณะเดียวกันต้องมีองค์ประกอบ "ลูก" อย่างน้อยสององค์ประกอบ
มีความรับผิดชอบของทีมที่ชัดเจน
การมอบหมายงานโครงการเป็นหนึ่งในภารกิจที่ซับซ้อนที่สุดในด้านการบริหารโครงการ ผู้จัดการโครงการต้องเผชิญกับความท้าทายในการมอบหมายงานและความรับผิดชอบต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในทีม
นี่อธิบายว่าทำไมหน้าที่และความรับผิดชอบบางอย่างจึงทับซ้อนกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ เทมเพลต WBS ที่ดีควรมีการกำหนดหน้าที่ให้กับทีมหรือบุคคลเฉพาะ ซึ่งจะป้องกันการทับซ้อนและปัญหาอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ในโครงการ
มีระดับรายละเอียด 3 ระดับ
แม่แบบ WBS ที่ละเอียดถี่ถ้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันช่วยให้มั่นใจว่าทุกแง่มุมของโครงการได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วน คุณไม่ต้องการโครงสร้างการแบ่งงานที่มีข้อมูลน้อยเกินไป คุณต้องการรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อช่วยในการดำเนินภารกิจของโครงการ
นั่นคือเหตุผลที่คุณจะพบกับแม่แบบโครงสร้างการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่มีรายละเอียดสามระดับ ตัวอย่างเช่น บางสาขาของ WBS จะมีการแบ่งย่อยมากกว่าสาขาอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าขอบเขตของโครงการของคุณจะมีความละเอียดมาก
เมื่อใดควรใช้แม่แบบ WBS
แม่แบบ WBS อาจฟังดูเหมือนสิ่งฟุ่มเฟือยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการส่วนใหญ่ บุคคลเหล่านี้อาจรู้สึกว่าโครงการขนาดใหญ่สามารถดำเนินงานได้โดยไม่ต้องเพิ่มองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นเข้าไป อย่างไรก็ตาม แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงานเป็นประโยชน์ในหลายแง่มุมของการจัดการโครงการ ต่อไปนี้คือบางพื้นที่พื้นฐานที่บทบาทของแม่แบบโครงสร้างการแบ่งงานเป็นงานได้รับการยอมรับอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง
1. การกำหนดความเชื่อมโยงของโครงการ
ในการบริหารโครงการ การเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงการเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยทั่วไปแล้ว ในทุกโครงการมักมีความสัมพันธ์ระหว่างโครงการมากมาย
นั่นคือเหตุผลที่การบริหารโครงการที่ซับซ้อนเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้จัดการโครงการพบว่ามีความยากลำบากในการทำความเข้าใจความเชื่อมโยงต่างๆ และวิธีที่พวกมันเกี่ยวข้องกัน
โครงสร้างการแบ่งงานเป็นองค์ประกอบย่อย (WBS) ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมโยงต่าง ๆ ของโครงการ ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องการเข้าใจทุกองค์ประกอบของโครงการอย่างชัดเจน และ WBS จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้
2. การประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ
ต้นทุนเป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกโครงการ ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องมีงบประมาณที่แม่นยำสำหรับสิ่งที่โครงการมีแนวโน้มจะใช้
ความท้าทายเกิดขึ้นเมื่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่ประมาณการไว้เกินกว่าที่คุณวางแผนไว้ นี่คือปัญหาที่ผู้จัดการโครงการชั้นนำทุกคนต้องการหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตาม ด้วยแบบแผนการแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (Work Breakdown Structure Template) คุณจะได้รับข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของโครงการต่าง ๆ
คุณสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่โครงการของคุณต้องการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของโครงการได้อย่างง่ายดาย การประมาณการค่าใช้จ่ายที่แท้จริงช่วยให้คุณสามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยไม่เผชิญกับปัญหาค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดการโครงการมักต้องรับมือ
3. การกำหนดกรอบเวลาและตารางงานของโครงการ
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายของโครงการแล้วการกำหนดระยะเวลาการบริหารโครงการก็เป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการอยู่เสมอ ผู้จัดการโครงการทุกคนต้องการมีเวลาเพียงพอในการทำให้โครงการของตนสำเร็จลุล่วง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีเสมอไป ทุกโครงการจำเป็นต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
ในฐานะผู้จัดการโครงการ แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงานเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับกำหนดระยะเวลาและตารางเวลาของโครงการด้วยแม่แบบนี้ จะช่วยให้การกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานแต่ละงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการต่างๆ
4. การระบุความเสี่ยงของโครงการ
ทุกโครงการดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการได้ ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้น
แม่แบบ WBS ไม่เพียงแต่ประกอบด้วยองค์ประกอบของโครงการและวิธีที่พวกมันเชื่อมโยงกันเท่านั้น แต่ยังช่วยเน้นถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งผู้จัดการโครงการอาจเผชิญได้ คุณจำเป็นต้องมีแม่แบบพื้นฐานนี้เพราะมันจะช่วยให้คุณตรวจจับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการและแก้ไขพวกมันก่อนที่จะสามารถทำลายผลลัพธ์ของโครงการได้
5. การติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องการเข้าใจความคืบหน้าของโครงการในแต่ละวัน การเข้าใจความคืบหน้าของโครงการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ว่าโครงการของคุณอยู่ในกรอบเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ ด้วยเทมเพลต WBS คุณจะเข้าใจทุกขั้นตอนของโครงการได้อย่างรวดเร็ว และปรับให้สอดคล้องกับกรอบเวลาและงบประมาณเมื่อจำเป็น
จัดระเบียบโครงการของคุณในรูปแบบโครงสร้างการแบ่งงาน
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องการตัดสินใจอย่างถูกต้องในโครงการถัดไปของคุณ ดังนั้น คุณต้องมั่นใจว่ามีการแบ่งงานที่ชัดเจนและกระชับซึ่งจะช่วยให้การจัดการเวลาการควบคุมโครงการ และการมอบหมายหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ ClickUp คุณสามารถรับเทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการของคุณได้สมัครใช้ ClickUp วันนี้ฟรีและเริ่มจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ