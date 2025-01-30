10 ซอฟต์แวร์โครงสร้างการแบ่งงานที่ดีที่สุด (เครื่องมือ WBS) ในปี 2025

จินตนาการถึงตัวคุณเองก่อนหน้าโครงการใหญ่โตมหึมา ระดับของงานและงานย่อยที่มากมายดูเหมือนจะไม่สามารถเอาชนะได้
คุณจะเริ่มต้นตรงไหนดี?
คำตอบนั้นง่ายมาก: ซอฟต์แวร์โครงสร้างการแบ่งงานหรือซอฟต์แวร์ WBS
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการงานที่ต้องส่งมอบของโครงการของคุณ—ไม่ว่าจะดูน่ากลัวเพียงใด—ซอฟต์แวร์ WBS ช่วยให้คุณจัดการทีละส่วนได้ แทนที่จะรู้สึกท่วมท้นกับงานใหญ่โต คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
เราได้คัดสรรอย่างละเอียดจากป่าใหญ่และคัดเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์โครงสร้างการแบ่งงานสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้นำทีมในปี 2024 เราจะพิจารณาคุณสมบัติหลักของแต่ละเครื่องมือและตรวจสอบจุดแข็ง จุดอ่อน ราคา และการให้คะแนนจากลูกค้า
เมื่อจัดโต๊ะเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจัดการกับความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? มาเริ่มกันเลย
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ WBS?
เทคโนโลยีได้ทำให้ไม่จำเป็นต้องสร้างโครงสร้างการแบ่งงานใน Excel อีกต่อไป คุณต้องการเครื่องมือที่ทรงพลัง ยืดหยุ่น และออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแสดงแผนโครงการของคุณ
ซอฟต์แวร์ WBS ที่ยอดเยี่ยมควรนำเสนอการนำเสนอภาพและลำดับชั้นของขอบเขตโครงการให้กับผู้จัดการโครงการได้อย่างชัดเจน ต้องใช้งานง่าย มีเครื่องมือภาพแบบโต้ตอบ เช่น แผนภูมิ WBS หรือแผนภูมิแกนต์ออนไลน์ มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรและผสานการทำงานกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ควรมีคลังแม่แบบโครงสร้างการแบ่งงานที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง เพราะไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการจ้องหน้าเอกสารเปล่าเมื่อพยายามเริ่มต้น ซอฟต์แวร์ WBS ที่ดีที่สุดจะสมดุลระหว่างฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่งกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และคุณสมบัติสำคัญที่คุณจะได้ใช้งานจริง—ทั้งหมดนี้ในราคาที่ยุติธรรม
ซอฟต์แวร์ WBS 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
เปลี่ยนวิธีการจัดการขอบเขตโครงการ แผนภาพธุรกิจ และเวิร์กโฟลว์เชิงภาพของคุณด้วยซอฟต์แวร์โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกของเรา เครื่องมือแต่ละชิ้นได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารอย่างชัดเจน และประสบความสำเร็จมากขึ้นแม้ในโครงการที่ซับซ้อนที่สุด
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งมีมุมมองมากกว่า 15 แบบที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการทีมอย่างไร้รอยต่อ เป็นศูนย์รวมสำหรับการจัดการงานและทรัพยากร การแชร์เอกสาร และการติดตามเวลา รองรับทีมในการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้และใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ด,มุมมองตาราง, มุมมองรายการ, มุมมองแผนภูมิแกนต์ในตัว,และกระดานไวท์บอร์ด ClickUpให้เหมาะสมกับโครงสร้างการแบ่งงานเฉพาะของคุณ แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมมากมาย เช่น Google Drive, Slack และ GitHub ได้อย่างราบรื่น
คลังแม่แบบ WBSที่ครอบคลุมของ ClickUp และความสามารถในการสร้างลำดับชั้นภายในงาน ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดทำโครงสร้างการแบ่งงาน ด้วย ClickUp Whiteboards คุณสามารถมองเห็นภาพขั้นตอนของโครงการและความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจนอย่างรวดเร็ว ซอฟต์แวร์นี้ยังมีฟีเจอร์การตั้งเป้าหมายและการติดตามความคืบหน้า ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ค้นหาต้นทุนของแคมเปญทั้งหมด ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และอื่นๆ ด้วยสูตรขั้นสูงในฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
- จับตาดูเป้าหมายของคุณด้วยความช่วยเหลือจากแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแผนผังงาน (WBS)
- เมื่อคุณได้แบ่งโครงการขนาดใหญ่ของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ภายในโครงสร้างการแบ่งงานแล้ว ให้ตั้งค่างานที่ทำซ้ำและเพิ่มงานเหล่านั้นลงในปฏิทินของทีมโดยอัตโนมัติ
- ติดตามงบประมาณโครงการของคุณ จัดการกำหนดเวลา และคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณไม่ได้รับภาระมากเกินไปจากการดูข้อมูลใน Box เพื่อติดตามงานและความสามารถของทรัพยากร
- เทมเพลต:ลองใช้เทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานของ ClickUpสำหรับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณลักษณะของโครงสร้างการแบ่งงานที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้
- คุณสมบัติบางอย่างของเดสก์ท็อปไม่มีให้ใช้ในแอปพลิเคชันมือถือ
- เครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะทางอาจมีฟีเจอร์การรายงานมากกว่าที่พบใน ClickUp
ราคาของ ClickUp
ClickUp มี แผนราคาหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกทีม:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
ClickUp คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (6,790+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,670 รายการ)
2. EdrawMax
EdrawMax เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแผนภาพที่มีความหลากหลาย ช่วยให้การสร้างแผนภาพที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย ด้วยคลังแม่แบบและรูปร่างที่หลากหลาย
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เป็นประโยชน์สำหรับการสร้างโครงสร้างการแบ่งงาน แพลตฟอร์มนี้รองรับประเภทแผนผัง WBS หลากหลายรูปแบบ รวมถึงแผนผังการไหล แผนภูมิเครือข่าย แผนภาพแผนผังองค์กร แผนผังพื้นที่ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EdrawMax
- เลือกจากธีมมากกว่า 20 แบบและเทมเพลตหลายร้อยแบบ หรือตรวจสอบเทมเพลตของ EdrawMax เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการแบ่งโครงสร้างงานที่เหมาะสมสำหรับโครงการถัดไปของคุณ
- ลองใช้ห้องสมุดสัญลักษณ์และรูปร่างขนาดใหญ่ของ EdrawMax หรือสร้างของคุณเองด้วยแดชบอร์ดรูปแบบเวกเตอร์ที่มีอยู่ในตัว
- EdrawMax ทำงานได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมได้จากทุกที่—ไม่ต้องดาวน์โหลด
- ส่งออกแผนผัง WBS ของคุณเป็น HTML, กราฟิก,เครื่องมือชุด Microsoft และ Visio คุณสามารถแชร์แผนผังของคุณบนโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย
ข้อจำกัดของ EdrawMax
- EdrawMax ขาดความสามารถในการจัดการงานขั้นสูง
- นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ซับซ้อน ดังนั้นอาจต้องการการฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการโครงการที่ไม่คุ้นเคยกับโครงสร้างการแบ่งงานแบบแผนผัง WBS
- มีรายงานว่าบางคนได้รับการสนับสนุนลูกค้าล่าช้า
- ไม่มีตัวเลือกซอฟต์แวร์ WBS ฟรี
ราคาของ EdrawMax
- การสมัครสมาชิก: $99/ปี
- ตลอดชีพ: $198
EdrawMax รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
3. สมาร์ทดรอว์
SmartDraw เป็นซอฟต์แวร์โครงสร้างการแบ่งงานที่แข็งแกร่งซึ่งมีทั้งเวอร์ชันเดสก์ท็อปและออนไลน์ ให้บริการเทมเพลตหลากหลายสำหรับโครงสร้างการแบ่งงานของคุณ ตั้งแต่แผนผังงานหรือแผนผังองค์กรไปจนถึงแผนภูมิแกนต์หรือแผนผังความคิด
ความสามารถในการวาดและจัดรูปแบบอัตโนมัติของมันช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากในกระบวนการวางแผนโครงสร้างการแบ่งงาน ทำให้คุณสามารถสร้างแผนผัง WBS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- เพิ่มแผนภาพ wbs ให้กับผลิตภัณฑ์จาก Microsoft (MS Excel), Google, Atlassian และอื่นๆ
- ชั้นการบันทึกคำอธิบายของ SmartDraw ที่สร้างขึ้นเพื่อวิศวกรและสถาปนิก
- เริ่มต้นจากสัญลักษณ์และแนวคิดนับพันด้วยไลบรารีเทมเพลตของเรา
- สร้างแผนภาพจากข้อมูลที่มีอยู่โดยไม่ต้องวาดอะไรเลย
- แชร์แผนภาพกับ Dropbox, Box, GoogleDrive หรือ OneDrive
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่ดีทำให้ต้องสลับแท็บบ่อยครั้งเพื่อทำงานให้เสร็จ
- การค้นหาสัญลักษณ์และรูปทรงที่เหมาะสมสำหรับโครงสร้างการแยกงานของคุณในซอฟต์แวร์ WBS ต้องใช้การค้นหาอย่างมาก
- คุณสมบัติ "อัจฉริยะ" บางอย่างจะทำงานแทนคุณเมื่อคุณตัดสินใจออกแบบอย่างไม่คาดคิด
- หลายคนไม่สามารถทำงานบนการออกแบบเดียวกันพร้อมกันได้
ราคาของ SmartDraw
SmartDraw มี สาม แผนราคา
- บุคคล: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $8. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไซต์: $2,995/ปี
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
4. แมตช์แวร์
Matchware เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แผนผังความคิดระดับมืออาชีพชั้นนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MindView ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการผสานรวมกับ MS Office คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน และความสามารถในการสร้างแผนภูมิแกนต์จากแผนผังความคิด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนโครงสร้างการแบ่งงาน
คุณสมบัติเด่นของ Matchware
- ฟังก์ชันการลากและวางช่วยให้การจัดระเบียบผลงานที่ต้องส่ง, แพ็กเกจการทำงาน, และกฎ 100% เป็นเรื่องง่าย
- เพิ่มการควบคุมโครงการและงานของทีมของคุณโดยตรงลงในเค้าโครงโครงสร้างการแบ่งงานของคุณ
- เลือกจากเลย์เอาต์หกรูปแบบ รวมถึงโครงสร้างการแบ่งงาน แผนภูมิแกนต์ในตัว และไทม์ไลน์
- สามารถสลับระหว่างแต่ละเลย์เอาต์หรือฟังก์ชันแผนผัง WBS ได้อย่างง่ายดายตามต้องการ
- ควบคุมการเข้าถึงสิทธิ์และอนุญาตให้แก้ไขร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Matchware
- มีเพียงเวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับ Windows เท่านั้นที่มาพร้อมฟีเจอร์ครบถ้วน
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบนิเวศของ Microsoft Suite แต่ยังไม่เทียบเท่าเครื่องมือ WBS อื่น ๆ ที่นิยมใช้กัน
ราคาของ Matchware
Matchware มี สาม แผนราคา
- หนึ่งปี: $20/เดือน
- สองปี: $17/เดือน
- สามปี: $15/เดือน
Matchware การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 3/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
5. ลูซิดชาร์ต
Lucidchart เป็นแพลตฟอร์มสร้างแผนภาพบนเว็บที่มีชื่อเสียงในด้านอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายและฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน คุณสามารถทดลองใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายสำหรับโครงสร้างการแบ่งงาน แผนผังขั้นตอน แผนผังองค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานในโครงการที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกทีมหลักผ่านการกล่าวถึงและแชทในตัวแก้ไข
- นำเข้าข้อมูลจาก Excel หรือ Google Sheets ไปยังแผนผัง wbs ของ Lucidchart ของคุณโดยตรง จากนั้นดูโครงสร้างการแบ่งงานของคุณที่รีเฟรชโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสเปรดชีตของคุณ
- สร้างตั๋ว Jira ได้โดยตรงใน Lucidchart เพื่อทำให้คำขอโครงการเป็นอัตโนมัติ
- เสริมการวิเคราะห์ภาพของคุณด้วยคำอธิบายวิดีโอที่ฝังอยู่โดยตรงในพื้นที่ทำงาน
- เลือกจากเทมเพลตแผนผังมากกว่า 1,000 แบบ เพื่อจัดการโครงการและอื่น ๆ
- Lucidchart ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยมากมาย ทำให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- การออกแบบที่ใหญ่และซับซ้อนทำให้ประสิทธิภาพของแอปลดลง
- แผนภาพอาจดูมีความละเอียดต่ำเมื่อส่งออกไปยังแพลตฟอร์มอื่น
- การเลื่อนเข้าออกในดีไซน์ขนาดใหญ่รู้สึกไม่ลื่นไหลสำหรับบางคน
ราคาของ Lucidchart
Lucidchart มี สี่ แผนราคา
- ฟรี
- บุคคล: $7.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ Lucidchart เพื่อสอบถามราคา
Lucidchart คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (2,370+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,900+ รีวิว)
6. Visual Paradigm
Visual Paradigm เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างแผนภาพต่าง ๆ ตั้งแต่แผนผังงานง่าย ๆ ไปจนถึงโครงสร้างการแบ่งงานที่ซับซ้อน
มันมีคุณสมบัติที่หลากหลายและทรงพลัง เช่น การจำลองกระบวนการ การแนะนำการจัดการโครงการ และความสามารถในการสร้างแบบจำลองขั้นสูง ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ Visual Paradigm
- เพิ่มและจัดระเบียบสัญลักษณ์และรูปทรงด้วยการลากและวาง
- ส่งออกเป็น PNG, JPG, SVG, PDF และอื่นๆ
- สร้างและเชื่อมต่อรูปร่างด้วยการลากเพียงครั้งเดียว จัดตำแหน่งรูปร่างด้วยตัวช่วยจัดแนวที่ใช้งานง่าย
- มากกว่า 40 แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงาน
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือ MS Office
- นำเข้าไฟล์ Visio ได้อย่างง่ายดาย
- สร้างรูปทรงที่กำหนดเอง, สัญลักษณ์, และแม่แบบ
- วาดและแก้ไขร่วมกันโดยไม่ทับซ้อนผลงานของกันและกัน
ข้อจำกัดของ Visual Paradigm
- เส้นอาจไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องเสมอไป
- บางคนพบว่าอินเตอร์เฟซแบบปุ่มใช้งานยาก
- ไม่สามารถนำเข้าได้ทุกรูปแบบไฟล์ของ Visio
- เครื่องมือทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ในโหมดออนไลน์
- ไม่มีการส่งออก XML
การกำหนดราคาของ Visual Paradigm
Visual Paradigm มี สี่ แผนราคา
- ผู้สร้างแบบจำลอง: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 89 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
Visual Paradigm การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (8+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
7. Creately
Creately เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม รองรับแผนภาพหลากหลายประเภท รวมถึงโครงสร้างการแบ่งงาน แผนผังงาน และแผนผังความคิด พร้อมฟีเจอร์เฉพาะ เช่น การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการประชุมวิดีโอในแอป เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมในการวางแผนโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- เพิ่มเอกสาร, ลิงก์, รูปภาพ, และไฟล์แนบอื่น ๆ ลงในแต่ละแผนผังการแบ่งงานหรือแผนภูมิแกนต์เพื่อให้บริบท
- ใช้ตารางจัดลำดับความสำคัญเพื่อจัดอันดับงานอย่างชัดเจน
- เชื่อมโยงงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ และย้ายข้อมูลจากโปรแกรมอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
- กำหนดเส้นตายและมอบหมายงานให้กับผู้จัดการโครงการตามแผนโครงการข้อจำกัดด้านทรัพยากร ความสามารถ และชุดทักษะที่มีอยู่
ข้อจำกัดของ Creately
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง
- การปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Creately
Creately มี สี่ แผนราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ Creately เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 3/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
8. GanttPro
GanttPro เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มุ่งเน้นการสร้าง (คุณเดาถูกแล้ว!) แผนภูมิแกนต์—ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย มันมีคุณสมบัติการวางแผนที่ใช้งานง่ายการจัดการทรัพยากร เครื่องมือการจัดการต้นทุน และความสามารถในการทำงานร่วมกัน เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการไทม์ไลน์และงานของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPro
- กำหนดลำดับที่ระบุสำหรับงานที่ต้องดำเนินการด้วยคุณสมบัติการพึ่งพาของงาน
- วัดผลการปฏิบัติงานของทีมด้วยเป้าหมายสำคัญ
- เพิ่มวันครบกำหนด, ติดตามความคืบหน้า, ประมาณการงบประมาณของคุณ, และกำหนด 우선итетของทีมคุณโดยตรงจากแผนภาพหรือแผนภูมิ WBS ของคุณ
ข้อจำกัดของ GanttPro
- การผสานรวมที่จำกัด
- ไม่มีตัวเลือกสำหรับการพิมพ์โครงสร้างการแบ่งงานหากต้องการสำเนาทางกายภาพ
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ไม่มีตัวเลือกซอฟต์แวร์ WBS ฟรี—มีเพียงการทดลองใช้ 14 วัน
ราคาของ GanttPro
GanttPro มี สี่ แผนราคา
- พื้นฐาน: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $12.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ GanttPro เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ GanttPro
- G2: 4. 8/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (420+ รีวิว)
9. Zoho Projects
Zoho Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยในการวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกัน
ความสามารถของมันครอบคลุมถึงการสร้างรายการงาน การจัดตารางด้วยแผนภูมิแกนต์ การติดตามเวลาและการจัดการเอกสาร ซึ่งทั้งหมดนี้สนับสนุนการสร้างโครงสร้างการแบ่งงานที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- สร้างกฎที่กำหนดเองเพื่อทำให้การดำเนินการเป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การแจ้งเตือนทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโครงการ หรือการเตือนเมื่อมีการใช้งบประมาณเกินหรือใกล้ถึงกำหนดเวลา
- บันทึกและติดตามเวลาโดยอัตโนมัติ เชื่อมโยงข้อมูลกับการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
- วางแผนงบประมาณและบริหารโครงการของคุณโดยเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ผสานงานโครงการเข้ากับปฏิทินของคุณโดยตรงเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- ตัวเลือกการผสานรวมโปรเจ็กต์ของไมโครซอฟต์สำหรับ MS Excel, Sheets, PowerPoint และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- ไม่มีวิดเจ็ตการจ่ายเงินเดือนให้บริการ
- การซิงค์ไฟล์บางครั้งล้มเหลว
- จำเป็นต้องใช้ Zapier เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อที่ขาดหายไปหลายรายการ
- ไม่มีตัวเลือกสำหรับการกรอกข้อมูลจำนวนมาก
- การออกแบบล้าสมัย
ราคาของ Zoho Projects
Zoho Projects มี สาม แผนราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho Projects การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,250 รายการ)
10. WBS Schedule Pro
WBS Schedule Proเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อสร้างและจัดการโครงสร้างการแบ่งงาน มันสามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Project—เหมาะสำหรับไฟล์ MS Office และระบบการจัดการโครงการอื่น ๆ
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่แข็งแกร่งช่วยให้การวางแผนภาพและการจัดการองค์ประกอบของโครงการเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ WBS Schedule Pro
- มองเห็นภาพรวมของโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็วจากบนลงล่าง พร้อมแบ่งเป็นเฟสและงานย่อย เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการ งบประมาณ และการมอบหมายงาน
- สร้างแผนภูมิจากแผนที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ
- รวบรวมข้อมูลโครงการจากระดับต่ำสุดของลำดับชั้นของคุณขึ้นมาจนถึงระดับบนสุด
- ปรับแต่งทุกอย่างตามต้องการ เปลี่ยนสีตามความสำคัญของงาน ความคืบหน้าในการทำงาน ระดับในลำดับชั้น และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ WBS Schedule Pro
- กรณีการใช้งานที่จำกัดนอกเหนือจาก WBS
- บางรีวิวระบุว่าส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูไม่ลื่นไหล
ราคาของ WBS Schedule Pro
WBS Schedule Pro มี แปด แผนราคา
- 1 ถึง 4: $349/ใบอนุญาต
- 5 ถึง 9: $315/ใบอนุญาต
- 10 ถึง 24: $280/ใบอนุญาต
- 25 ถึง 49: $250/ใบอนุญาต
- 50 ถึง 74: $225/ใบอนุญาต
- 75 ถึง 99: $200/ใบอนุญาต
- 100 ถึง 150: $175/ใบอนุญาต
- 150+: กรุณาติดต่อ WBS Schedule Pro เพื่อสอบถามราคา
WBS Schedule Pro การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 3+ รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้นการทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือ WBS
ในการเลือกซอฟต์แวร์ WBS ที่ดีที่สุด ควรทำความเข้าใจความต้องการขององค์กรและลักษณะของโครงการของคุณ
ประเมินว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของคุณได้อย่างไรในการกำหนดงาน มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าของงานที่ซับซ้อน พิจารณาทดลองใช้เครื่องมือหลาย ๆ ตัวเพื่อค้นหาว่าเครื่องมือใดที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณมากที่สุด
โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณสร้างการแบ่งงานคุณจำเป็นต้องมีเครื่องมืออย่าง ClickUpที่มีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น แผนผัง ตารางงาน แผนภูมิ และฟีเจอร์ภาพอื่น ๆ เพื่อเพิ่มบริบทให้กับงานของคุณ โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) ควรเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและการวางแผนอย่างมืออาชีพ
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งเสริมความชัดเจน การส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และการทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจบทบาทของตนและวิธีการที่งานของพวกเขาสอดคล้องกับขอบเขตหรือแผนของโครงการ