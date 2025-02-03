5 เหตุผลที่ควรรวมเครื่องมือธุรกิจของคุณและประหยัดด้วย ClickUp

คุณรู้สึกเหมือนจำนวนเครื่องมือในชุดเทคโนโลยีของคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ งาน ที่ต้องทำจริงๆ กลับยากขึ้นเรื่อยๆ หรือไม่?
มันเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิด—รายงานแนวโน้ม Blissfully SaaS ประจำปี 2020พบว่าบริษัทองค์กรขนาดใหญ่ใช้เครื่องมือทางธุรกิจเฉลี่ย 288 ชนิดในองค์กรทั้งหมด
ปัจจุบัน บริษัทขนาดกลางและใหญ่โดยเฉลี่ยต้องจ่ายเงินสำหรับ เครื่องมือทางธุรกิจเพิ่มเติม 7.6 ชิ้นที่มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกัน ด้วยจำนวนการสมัครสมาชิก SaaS และเครื่องมือสื่อสารที่กระจายอยู่ทั่วทั้งองค์กร ทำให้เกิดการสูญเสียเงินอย่างรุนแรงและไม่จำเป็น
ในความเป็นจริง จำนวนเครื่องมือธุรกิจออนไลน์ที่ซ้ำกันเพิ่มขึ้นถึง 80% ต่อปี 🤯
มีความเป็นไปได้สูงที่ธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรของคุณจะได้รับประโยชน์ทางการเงินจากการรวมระบบเทคโนโลยีของคุณ แต่คุณไม่ต้องการกำจัดสิ่งต่างๆ เพียงเพื่อประหยัดเงินเท่านั้น แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณต้องการเครื่องมือทางธุรกิจที่ช่วยประหยัดเงิน และ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง! ⚡️
เราจะพูดตรงๆ เลย—มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าธุรกิจของคุณสามารถประหยัดได้อย่างไรด้วย ClickUp
ไม่ใช่แค่การลดจำนวนเครื่องมือทางธุรกิจเท่านั้น ด้วย ClickUp คุณมอบพื้นที่ให้ทีมของคุณได้ร่วมมือกัน มอบหมายงาน และทำให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายและเหมาะกับทุกคน
และสำหรับคนส่วนใหญ่ ไม่มีอะไรส่งผลกระทบต่อผลกำไรได้มากเท่าประสิทธิภาพการทำงาน!
ทำไมเครื่องมือทางธุรกิจที่น้อยลงจึงมากกว่าการประหยัดเงิน
บริษัทด้านความปลอดภัยSTANLEY Securityพบว่าตนเองถูกแยกออกจากกันในเครื่องมือธุรกิจออนไลน์หลายตัวก่อนที่จะนำ ClickUp มาใช้ ในฐานะองค์กรเสมือนจริง STANLEY จำเป็นต้องใช้แนวทาง จากล่างขึ้นบน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกันในทุกที่
"ในฐานะทีมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เราจำเป็นต้องรักษาความเป็นระเบียบและยืดหยุ่นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลง" คอนเนอร์ แนช ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ประสบการณ์ระดับโลกของ STANLEY Security กล่าว
"เราใช้เทคนิคการจัดการโครงการหลากหลายรูปแบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา และ ClickUp ได้กลายเป็นแกนกลางของกระบวนการนี้" นาชกล่าวเพิ่มเติม "เราสามารถปรับแต่งและทำให้ ClickUp ทำงานอัตโนมัติให้เหมาะกับแต่ละโครงการได้ และมันช่วยให้เราสามารถทำให้กระบวนการทำงานของเราเป็นระบบและง่ายขึ้น ซึ่งทำให้ศักยภาพของทีมเราเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล"
ผลลัพธ์จากการย้ายไปยังพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพแบบรวมศูนย์นั้นน่าประทับใจ:
- ประหยัดเวลาได้มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากการประชุมและการอัปเดตทีม
- ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างและแบ่งปันรายงานลง 50%
- เพิ่มขึ้น 80% ในการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
แล้วธุรกิจจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย ClickUp ได้อีกอย่างไรบ้าง?
ดูห้าเหตุผลว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่คุ้มค่าที่สุดในการรวมงานเข้าด้วยกันในทุกทีมในที่เดียว
1. ทีมทำงานได้ดีขึ้นเมื่อทำงานร่วมกันภายใต้หลังคาเดียวกัน
การสลับไปมาระหว่างเครื่องมือธุรกิจออนไลน์ต่างๆ ทำให้เหนื่อย
เมื่อข้อมูลถูกกักขังอยู่ในเครื่องมือทางธุรกิจต่างๆ ของคุณ พนักงานจะรู้สึกเหนื่อยล้าจากการค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อทำงานให้เสร็จการวิจัยแสดงให้เห็นว่า45% ของพนักงานเชื่อว่าการสลับบริบททำให้พวกเขาทำงานได้น้อยลง
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องให้ทีมของคุณทุกคนทำงานร่วมกันภายใต้หลังคาเดียวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือกันตั้งแต่ต้นจนจบได้ การมีพื้นที่เดียวทำให้ทีมสามารถกู้คืนวันของพวกเขาได้ง่ายขึ้น และทำให้ผู้นำสามารถมองเห็นการเติบโตทางธุรกิจที่แท้จริงได้ 🌱
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทใหญ่มากมายถึงพบว่า ClickUp เป็นโซลูชันที่ช่วยประหยัดเงินได้จริง เจ้าของธุรกิจจะค้นพบอย่างรวดเร็วว่า ClickUp ช่วยลดจำนวนเครื่องมือที่ซ้ำซ้อนกับคุณสมบัติมากมายของเราได้อย่างไร
อย่าเพิ่งเชื่อแค่คำพูดของเรา—Nick Foster ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ที่Lulu Press บริษัทจัดพิมพ์หนังสือแบบ self-publishing ได้อธิบายว่าทีมของเขา เห็นประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นทันที 12% เมื่อใช้ ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลหลัก
และในกระบวนการนี้ ผู้จัดพิมพ์ได้แทนที่เครื่องมือการจัดการโครงการสองตัวด้วยเครื่องมือเพียงตัวเดียว!
เมื่อเราใช้ Jira นักพัฒนาของเราได้ทำการอัปเดตโค้ดแพลตฟอร์มที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Jira เลย จากนั้นพวกเขาก็ต้องเสียเวลาในการกลับเข้าไปใน Jira และทำการเปลี่ยนแปลงสถานะด้วยตนเอง เราเสียเวลาไปมากเกินไปในการพยายามตรวจสอบสถานะของฟีเจอร์ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบฟีเจอร์เหล่านั้น
Lulu Press ได้รวมศูนย์ทีมงานไว้ในศูนย์กลางพื้นที่ทำงานเดียว และเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีนัยสำคัญโดยการกำจัดงานซ้ำซ้อนระหว่างหลายแพลตฟอร์ม เช่น Jira
ด้วยการผสานการทำงานที่ทรงพลังของ ClickUp กับ GitHubและฟีเจอร์ Automation ที่แข็งแกร่ง ทีมพัฒนาเว็บของ Lulu สามารถลดงานที่ต้องทำซ้ำๆ ด้วยตนเองและประหยัดเวลาได้มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยแอปเดียว 🧑💻
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp สามารถลดจำนวนแอปซ้ำซ้อนในองค์กรของคุณด้วยฟีเจอร์ที่ดีกว่าในราคาที่ต่ำกว่ามาก
2. เปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันความรู้ภายในพื้นที่ทำงานกลาง
คุณเคยประสบกับความวุ่นวายอย่างแท้จริงในการพยายามค้นหาเอกสารหรือข้อมูลบางอย่างเมื่อไม่มีใครว่างช่วยหรือไม่?
มันไม่สนุก
สิ่งที่แย่กว่านั้นคือความยุ่งยากในการจัดการไฟล์ข้ามเครื่องมือทางธุรกิจต่างๆ การวิจัยตลาดที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า พนักงานใช้เวลาเฉลี่ย 59 นาทีต่อวัน เพียงเพื่อค้นหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในเครื่องมือทางธุรกิจขององค์กร
หากไม่มีศูนย์กลางการแบ่งปันความรู้ที่ครอบคลุมและค้นหาได้ ทีมของคุณจะเสียเวลาและเงินไปกับการค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อทำงานให้สำเร็จ ClickUp คือเครื่องมือทางธุรกิจที่เหมาะสมที่จะช่วยให้ทีมปลดปล่อยความรู้ด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ละเอียด! 🔍
นอกจากนี้ ในมุมมองรายการ คุณสามารถใช้คุณสมบัติตัวกรองและการค้นหาเพื่อดู ค้นหา หรือจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้การผสานรวมกับSlapdashเพื่อรับพลังการค้นหาแบบสากลที่มีความหน่วงต่ำใน ClickUp
และด้วยคำสั่ง คุณสามารถสร้างงานและนำทางผ่านพื้นที่ทำงานของคุณด้วยทางลัดคีย์บอร์ด ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการค้นหาและการกรองช่วยให้องค์กรปรับปรุงการจัดการไฟล์และการแบ่งปันไฟล์ได้ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะเก็บข้อความการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์หรือสร้างปฏิทินสำหรับการตลาดทางอีเมล ClickUp คือหนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในการสร้างและแบ่งปันสินทรัพย์
ในความเป็นจริง การจัดระเบียบสินทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการให้กระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณมีความยืดหยุ่น และพนักงานมีสมาธิกับงานของตน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าของกิจการขนาดเล็กจึงต้องมอบที่ทำงานกลางให้กับทีมเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้ และค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp Docsจัดระเบียบข้อมูลไว้ในที่เดียวเพื่อการแชร์ไฟล์ที่ดีขึ้น ทำให้ทีมสามารถเข้าถึงเอกสารได้ง่ายขึ้นทั่วทั้งบริษัท ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ Docs กับเวิร์กโฟลว์ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องออกจากเครื่องมือทางธุรกิจหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่ง หรือสูญเสียข้อมูลในบัญชี Google Drive ที่ไม่แน่นอน
3. รับภาพรวมที่ครบถ้วนด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์
ทีมต่างๆ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเมื่อใช้เครื่องมือทางธุรกิจที่คล้ายกันหลายสิบตัวแทนที่จะใช้เครื่องมือเดียวกัน ข่าวดีก็คือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่ต่างก็เริ่มตระหนักถึงปัญหาการกระจายศูนย์ของเครื่องมือทางธุรกิจและเครื่องมือการตลาดที่กระจายอยู่ทั่วทีมต่างๆ
ในความเป็นจริง รายงานMarket Guide for SaaS Management ประจำปี 2021 คาดการณ์ว่าครึ่งหนึ่งขององค์กรจะรวมศูนย์แอปพลิเคชัน SaaS ของตนอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2026 นอกเหนือจากความไม่เป็นระเบียบและรายการเครื่องมือธุรกิจที่ซ้ำซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงแล้ว ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของธุรกิจยังเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือธุรกิจและการแชร์รหัสผ่านตามมา 🌎
ปัญหาของแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพส่วนใหญ่คือพวกเขาทำได้เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ทำได้อย่างดีเยี่ยม ตอนนี้ลองเปรียบเทียบกับชุดคุณสมบัติขนาดใหญ่ของ ClickUp ที่ช่วยให้ธุรกิจมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของโครงการ
มีโอกาสที่คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ ClickUp และบางทีคุณอาจเคยเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาตรฐาน แต่สิ่งที่หลายคนไม่ทราบจนกว่าจะได้ใช้ ClickUp เป็นประจำทุกวันก็คือ แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพและเครื่องมือธุรกิจออนไลน์นี้สามารถทำได้มากกว่านั้นมาก
ดังนั้น เพื่อให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดใหญ่ และหัวหน้าทีมได้เห็นความสามารถของ ClickUp ได้ดียิ่งขึ้น เราจะพาไปเจาะลึกฟีเจอร์ขั้นสูงของ ClickUp ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนัก 3 ฟีเจอร์ ที่จะช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นภาพรวมของงานได้อย่างครบถ้วน:
คุณสมบัติ 1: กระดานไวท์บอร์ด
แม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันจากบริษัทที่มีชื่อเสียงเช่น Miro และ Mural แต่ClickUp Whiteboardsเป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงเพียงอย่างเดียวที่สามารถนำความคิดของทีมคุณไปเปลี่ยนเป็นการกระทำที่ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🎯
ไม่ว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจะต้องการระดมความคิด วางกลยุทธ์ หรือสร้างกระบวนการทำงานที่คล่องตัว ClickUp Whiteboards ก็สามารถทำได้ทั้งหมด! ต่างจากเครื่องมือไวท์บอร์ดธุรกิจอื่น ๆ ClickUp สามารถเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นโครงการเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว ด้วยฟีเจอร์การจัดการงานในตัวที่ผสานอยู่ในไวท์บอร์ดของคุณโดยตรง
การเพิ่มบริบทให้กับขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยงานที่ฝังอยู่และการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ และทุกคนในองค์กรของคุณสามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ราวกับว่าคุณอยู่ในห้องเดียวกัน!
คุณสมบัติที่ 2: การใส่คำอธิบายและการตรวจทาน
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, การออกแบบกราฟิก, การตลาดเนื้อหา, ผู้ครอบครองเว็บไซต์, และทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ตรวจสอบเอกสาร, ไฟล์, และสินทรัพย์ต่าง ๆ ทุกวัน หลายทีมใช้เครื่องมือการตลาดเช่น Prodigy, Filestage, และ Annotate แต่คุณสมบัติการบันทึกของ ClickUp ทำให้ก้าวไปอีกขั้น ✍️
ด้วยคุณสมบัติการบันทึกคำอธิบายและการตรวจสอบ ผู้ร่วมงานในโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่พลาดการอนุมัติที่สำคัญในกล่องจดหมายของตน และไม่ทำให้เกิดการติดขัดที่ยาวนานขึ้น นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเร่งการให้คำแนะนำและการตรวจสอบใน ClickUp:
- อัปโหลดไฟล์ยอดนิยม เช่น PNG, GIF, JPEG, WEBP และ MP4 เป็นไฟล์แนบของงาน
- ดูตัวอย่างความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจทานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดในส่วนที่ต้องทำของงาน
- เปิดความคิดเห็นจากแถบการเล่นเพื่อตรวจสอบเนื้อหาวิดีโอได้เร็วขึ้น
- ใช้ความคิดเห็นเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการอัปเดตโดยตรงบนไฟล์
คุณสมบัติที่ 3: แผงควบคุม
นี่ไม่ใช่แดชบอร์ดธรรมดา ในความเป็นจริง แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้ทีมที่อยู่ใกล้บ้านอย่างทีมSan Diego Padres ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น!
เคน คาวาชิ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการเบสบอลของทีมแพดเรส อธิบายว่า ClickUp ช่วยให้ทีมของเขาติดตามและจัดการความคืบหน้าของโครงการ เปรียบเทียบงบประมาณกับค่าใช้จ่ายจริง ต้นทุน และการออกใบแจ้งหนี้ ทั้งหมดนี้สามารถดูได้ในรายงานที่กำหนดเองเพียงแวบเดียว
ทีม MLB ต้องการเครื่องมือทางธุรกิจเพียงหนึ่งเดียวที่รวมศูนย์เพื่อจัดการและติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงห้องชุดที่ Petco Park พวกเขาเลือก ClickUp เพื่อแสดงภาพรวมของค่าใช้จ่าย งบประมาณที่จัดสรร การเติบโตทางธุรกิจ และการใช้จ่ายในการปรับปรุงแบบเรียลไทม์ผ่านสูตรความแตกต่างในแดชบอร์ด ClickUp ของพวกเขา 📊
การดำเนินงานคือการค้นหาวิธีในการรักษาความเป็นระเบียบ ซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเช่น ClickUp เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้น ClickUp มีความชัดเจนและกระชับมาก แต่ยังคงอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางปรับแต่งแพลตฟอร์มได้ตามความต้องการของพวกเขา มันช่วยฉันอย่างมากในงานประจำวันของฉัน
4. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบปรับแต่งขั้นสูง
การขัดจังหวะคือตัวการร้ายของประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือเหตุผลที่ทีมต้องการเครื่องมือธุรกิจที่สะดวกและใช้งานง่าย เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่น่าสนใจที่สุด และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น
วิธีที่ดีที่สุดในการไปถึงที่นั่นคือการมอบเครื่องมือทางธุรกิจที่ทรงพลังให้กับทีมของคุณ ซึ่งสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้ หลีกเลี่ยงการอบรมพนักงานใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งเกิดจากหัวหน้าทีมที่เข้ามาและออกไป!
ClickUp ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการปรับแต่งให้เหมาะสม ดังนั้นแต่ละแผนกจึงไม่ถูกจำกัดอยู่ในกระบวนการทำงานที่ออกแบบมาสำหรับทีมอื่น
ไม่ว่าจะเป็นระบบติดตามงานของฝ่ายไอที, นักการตลาดที่จัดการเนื้อหา, หรือวิศวกรที่ปรับใช้กระบวนการทำงานแบบอไจล์ การปรับแต่งให้เหมาะสมกลายเป็นสิ่งสำคัญเมื่อพนักงานกระจายตัวอยู่ในเครื่องมือที่เสียค่าใช้จ่ายและฟรีมากมาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมที่ทำงานทางไกล) 🌐
ทีมที่ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันมากขึ้นคือแผนกบริการศิษย์เก่าและผู้บริจาค (ADS) ที่มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ Morey Graham ผู้อำนวยการโครงการ ADS อธิบายว่าแผนกประสบปัญหาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากทีมไม่ยอมร่วมมือกันในการทำงานร่วมกัน
สิ่งนี้ทำให้แผนกต่างๆ ที่ Wake Forest ใช้เครื่องมือธุรกิจออนไลน์ เช่นAsana,Jira,Trello,Notion, Workfront และ Google Drive เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทีมต่างๆ ย้ายไปมาระหว่างเครื่องมือธุรกิจขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาเอกสารใน Google Docs จัดเก็บไฟล์ข้ามบัญชี มอบหมายงาน ให้ข้อมูลอัปเดตงาน และเพิ่มข้อมูล
จากนั้นพวกเขาตัดสินใจลองใช้ ClickUp แทน 📈
ทีมงานสังเกตเห็นการปรับปรุงในทันทีในด้านการประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ ของโครงการทีม เนื่องจาก ClickUp ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่แท้จริงเพียงแหล่งเดียว การปรับแต่งแดชบอร์ดช่วยให้ทีมได้รับสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงจากเครื่องมือธุรกิจออนไลน์ ทำให้ทุกคนสามารถทำงานได้จากศูนย์กลางเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาขาดหายไปจากโซลูชันอื่น ๆ ที่หลากหลาย
เราสามารถทำงานร่วมกันภายในระบบเดียวและมองเห็นข้อมูลสำคัญได้แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ ของเราสามารถรายงานความคืบหน้า ระบุปัญหาด้านปริมาณงานและขีดความสามารถ และวางแผนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
5. ประหยัดเวลาด้วยหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด
ทีมต้องการประหยัดเวลาในงานที่สำคัญที่สุด พร้อมบริบทที่จำเป็นในการทำงาน—ทั้งหมดนี้โดยไม่มีการรบกวนที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน เจ้าของธุรกิจก็ต้องการทำเช่นนี้โดยไม่ทำให้งบประมาณบานปลาย มีเครื่องมือธุรกิจฟรีมากมายให้เลือกใช้—แต่ค่าใช้จ่ายจริงของ ClickUp เป็นอย่างไร?
แล้วมันเปรียบเทียบกับเครื่องมือทางธุรกิจออนไลน์ที่คุณกำลังใช้หรือกำลังพิจารณาอยู่ได้อย่างไรบ้าง? คุณมีตัวเลือก แต่ไม่มากนักที่ทรงพลังและคุ้มค่าเท่ากับ ClickUp. มันคือหนึ่งในเครื่องมือฟรีที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมอย่างไม่ต้องสงสัย. ✨
ดูการแยกค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้ของเราเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือธุรกิจออนไลน์ชั้นนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:
|คลิกอัพ
|จิรา
|วันจันทร์
|Trello
|อาสนะ
|ผู้ใช้ 10 คน
|50 ดอลลาร์/เดือน 600 ดอลลาร์/ปี
|70 ดอลลาร์/เดือน 840 ดอลลาร์/ปี
|$100/เดือน$1,200/ปี
|$100/เดือน$1,200/ปี
|$110/เดือน$1,320/ปี
|50 ผู้ใช้
|250 ดอลลาร์/เดือน 3,000 ดอลลาร์/ปี
|$320/เดือน$4,200/ปี
|500 ดอลลาร์/เดือน 6,000 ดอลลาร์/ปี
|500 ดอลลาร์/เดือน 6,000 ดอลลาร์/ปี
|550 ดอลลาร์/เดือน 6,600 ดอลลาร์/ปี
|ผู้ใช้มากกว่า 100 คน
|500 ดอลลาร์/เดือน 6,000 ดอลลาร์/ปี
|700 ดอลลาร์/เดือน 8,400 ดอลลาร์/ปี
|1,000 ดอลลาร์/เดือน 12,000 ดอลลาร์/ปี
|1,000 ดอลลาร์/เดือน 12,000 ดอลลาร์/ปี
|1,000 ดอลลาร์/เดือน 13,200 ดอลลาร์/ปี
ClickUp ยังคงเป็นเครื่องมือธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่มีราคาดีที่สุดในตลาด แต่ไม่ได้หมายความว่ามันอ่อนแอที่สุด ผู้ใช้จะได้รับคุณสมบัติและความสามารถในการปรับแต่งมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือธุรกิจออนไลน์หลักส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรม
RevPartners ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสร้างเครื่องมือขับเคลื่อนการดำเนินงาน (revops engine) อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกับมหาวิทยาลัย Wake Forest—พวกเขามีเครื่องมือทางธุรกิจออนไลน์มากเกินไปทั่วทั้งบริษัทที่ทำหน้าที่เหมือนกัน
เดน ดัสทิเมอร์, หุ้นส่วนด้านการจราจรที่ RevPartners, ได้อธิบายว่า หลังจากที่นำ ClickUp มาใช้ ทีมงานได้รวมแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากสามเป็นหนึ่งเครื่องมือทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50%
ด้วย ClickUp เราสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่เราต้องการได้ในที่เดียว ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรา เราให้ความสำคัญกับการใช้งานจริง และหากไม่มีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายจริง ๆ ที่สามารถรองรับการใช้งานได้ ก็จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะผลักดันให้ทุกทีมและลูกค้าใช้งานอย่างแพร่หลาย
เครื่องมือธุรกิจออนไลน์ที่ดีที่สุดควรช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ
ถึงเวลาที่จะเสริมศักยภาพทีมของคุณด้วยเครื่องมือออนไลน์ที่ดีกว่า ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปของคุณไปพร้อมกันหรือไม่? เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะเราอยากให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานClickUp แผนฟรีตลอดชีพด้วยตนเองเพียงสมัครบัญชีฟรีและดูว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือฟรีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ClickUp ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่สามารถรวมเครื่องมือออนไลน์ที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตั้งแต่เอกสาร งานต่างๆ ไปจนถึงการสื่อสารทางธุรกิจ—คุณช่วยประหยัดเวลาให้ทีมของคุณหนึ่งวันต่อสัปดาห์
ดูว่าทำไมถึงมีความวุ่นวายมากมาย และเริ่มประหยัดเงินด้วยเครื่องมือออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!