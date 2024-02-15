10 แบบร่างโครงการพร้อมตัวอย่างใน Word และ ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบโครงร่างโครงการ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "โครงร่างโครงการคือภาพรวมในระดับสูงของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ควรรวมถึงแผนปฏิบัติการที่ระบุงาน ทรัพยากร ระยะเวลา กำหนดส่ง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง โครงร่างมักใช้เพื่อกำหนดหมุดหมายสำคัญและติดตามความคืบหน้าตลอดวงจรชีวิตของโครงการ" } } }, { "@type": "Question", "name": "อะไรคือสิ่งที่ทำให้เป็นแม่แบบโครงร่างโครงการที่ดี?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "แม่แบบโครงร่างโครงการที่ดีจะจัดโครงสร้างและกรอบงานสำหรับโครงการและชัดเจนเพียงพอที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจแผนโครงการที่เสนอได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับสมาชิกในทีมในการเพิ่มบันทึก ความคิดเห็น หรือภารกิจของตนเองด้วย แม่แบบควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับให้เข้ากับองค์ประกอบเฉพาะของโครงการของคุณได้ " } } ] }
เหมือนกับทีมครัวที่มีแผนเมนูสำหรับงานเลี้ยง ทีมที่มีโครงสร้างก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกัน
โครงร่างโครงการช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ และกำหนดทิศทางในการดำเนินโครงการให้สำเร็จ การสร้างโครงร่างจะกระตุ้นให้ทีมของคุณคิดผ่านกระบวนการดำเนินงานโครงการอย่างรอบด้าน และเมื่อทำเช่นนั้น องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมของวิสัยทัศน์ โอกาส และความท้าทายของโครงการจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันเป็นแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม
ให้คิดว่าโครงร่างเป็นเครื่องมือสื่อสารด้วยเช่นกัน มันเป็นเอกสารที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือและโน้มน้าวใจ ซึ่งช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายและความคาดหวังของโครงการตรงกัน เมื่อคุณไม่แน่ใจว่าจะจัดการโครงการหรืองานอย่างไรให้ดีที่สุด คุณสามารถอ้างอิงโครงร่างของคุณเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้
การสร้างโครงร่างโครงการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการที่ประสบความสำเร็จทุกโครงการ และการใช้แม่แบบโครงร่างโครงการสามารถช่วยเร่งกระบวนการได้ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น เราได้เตรียมแม่แบบโครงร่างโครงการ 10 แบบที่แตกต่างกันและตัวอย่างในรูปแบบ Word และClickUp ไว้ให้แล้ว
อะไรคือแบบร่างโครงการ?
โครงร่างโครงการคือภาพรวมในระดับสูงของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ควรประกอบด้วยแผนปฏิบัติการที่ระบุงานที่ต้องทำ ทรัพยากร ระยะเวลา กำหนดส่ง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง โครงร่างมักใช้เพื่อกำหนดจุดสำคัญหลักและติดตามความคืบหน้าตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
แม่แบบโครงร่างโครงการมาพร้อมกับรูปแบบที่จัดไว้ล่วงหน้าและองค์ประกอบภาพที่ชัดเจน แม่แบบที่ซับซ้อนมากขึ้นยังมาพร้อมกับระบบอัตโนมัติและให้คุณเชื่อมโยงกับงานและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะต้องการโครงร่างที่เรียบง่ายหรือซับซ้อน ลืมการสร้างเอกสารโครงร่างจากศูนย์ไปได้เลย เริ่มต้นได้ทันทีเมื่อคุณเปิดตัวโครงการใหม่โดยใช้แม่แบบโครงร่างโครงการ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบร่างโครงการที่ดี?
แบบร่างโครงการที่ดีควรมีโครงสร้างและกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับโครงการ และมีความชัดเจนเพียงพอที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจแผนโครงการที่เสนอได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ควรมีพื้นที่สำหรับสมาชิกทีมในการเพิ่มบันทึก ความคิดเห็น หรือภารกิจของตนเอง แบบร่างควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับให้เข้ากับองค์ประกอบเฉพาะของโครงการของคุณได้
เลือกเทมเพลตที่มีคำแนะนำและตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับการกรอกข้อมูลในแต่ละส่วน คุณควรเลือกเทมเพลตที่สามารถผสานเข้ากับเครื่องมือบริหารโครงการของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงกับงานและไฟล์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
10 แบบร่างโครงร่างโครงการ
เราได้รวบรวมตัวอย่างและเทมเพลตโครงร่างโครงการ 10 แบบในรูปแบบ Microsoft Word และ Clickup ไว้ให้คุณแล้ว เทมเพลตเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับโครงการของคุณ พร้อมทั้งมอบเครื่องมือให้คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ
1. แม่แบบโครงร่างโครงการ ClickUp
แม่แบบโครงร่างโครงการ ClickUpสำหรับผู้เริ่มต้นให้โครงสร้างและกรอบการทำงานสำหรับโครงการของคุณ พร้อมวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นเอกสารมืออาชีพในมุมมอง Docs และผสานรวมกับงานและโครงการของคุณบน ClickUp สมาชิกทีมต่าง ๆ สามารถเพิ่มบันทึก ความคิดเห็น และงานได้ ทำให้เป็นแม่แบบที่ทำงานร่วมกันได้ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดโครงการได้เร็วขึ้น
เริ่มต้นด้วยหน้าปกเทมเพลต ซึ่งคุณสามารถเพิ่มบทนำสั้น ๆ และรายละเอียดพื้นฐานของโครงการของคุณได้ กรอกข้อมูลในหน้าย่อยถัดไปโดยสรุปสาระสำคัญภูมิหลังของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ เทมเพลตจะขอให้คุณอธิบายข้อจำกัดและสมมติฐานของโครงการด้วย เพื่อช่วยให้คุณพิจารณาความท้าทายต่าง ๆ ให้ครบถ้วน กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบเวลาผลลัพธ์สำคัญ งบประมาณ และการลงทุนของคุณให้สมบูรณ์
หากฟังดูเหมือนมีรายละเอียดมากมาย นั่นเป็นเพราะเทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่ครอบคลุมอย่างลึกซึ้ง ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เพื่อขอการสนับสนุนจากผู้นำและทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน แต่ไม่ต้องกังวล—โครงร่างโครงการนี้มาพร้อมกับไอคอน บล็อกภาพ ตาราง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ เพื่อแบ่งเนื้อหาและรักษาความสนใจของผู้อ่าน
2. แม่แบบไวท์บอร์ดโครงร่างโครงการ ClickUp
กำลังเตรียมเสนอโครงการอยู่ใช่ไหม? สร้างข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อถือด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดโครงร่างโครงการจาก ClickUp เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยให้สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถมองเห็นแนวคิดของตนเอง เพิ่มบันทึก และย้ายรายการต่างๆ บนไวท์บอร์ดได้อย่างง่ายดาย
ฝังไฟล์ G Suite, วิดีโอ YouTube และภาพร่าง Figma ลงในโครงร่างโครงการของคุณโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดของเทมเพลตนี้ กระดานไวท์บอร์ดนี้ผสานการทำงานกับงานใน ClickUp ดังนั้นคุณสามารถทำให้แต่ละส่วนของโครงร่างโครงการของคุณเป็นงานที่ดำเนินการได้โดยการมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
สลับไปที่มุมมองรายการเพื่อดูรายการทั้งหมดในรายการที่ต้องทำของคุณ หรือคลิกที่มุมมองบอร์ดเพื่อดูสถานะของแต่ละงาน
3. แม่แบบโครงร่างโครงการแคมเปญ ClickUp
แม่แบบโครงร่างโครงการแคมเปญ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยจัดระเบียบและบริหารจัดการแคมเปญการตลาดภายในทีมโดยให้ภาพรวมของแคมเปญ ขอบเขตของทีม ช่องทาง สื่อประเภทต่างๆ และไทม์ไลน์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมการตลาดของคุณได้อย่างชัดเจน การใช้แม่แบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายทางการตลาดภายในระยะเวลาที่กำหนด
เริ่มต้นด้วยสรุปแคมเปญในมุมมองรายการเพื่อดูแคมเปญการตลาดที่กำลังดำเนินอยู่และที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดของคุณ สลับไปยังมุมมองกระดานเพื่อดูแคมเปญตามขั้นตอน หรือดูเฉพาะแคมเปญที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มุมมองไทม์ไลน์จะแสดงแคมเปญในรูปแบบเส้นตรง โดยแบ่งกลุ่มตามขั้นตอนของแคมเปญและใช้รหัสสีตามทีมที่รับผิดชอบ
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณแยกแคมเปญออกเป็นหมวดหมู่ย่อยเพิ่มเติม ใช้ฟิลด์เหล่านี้เพื่อระบุประเภทของแคมเปญ ประเภทสื่อ ช่องทาง ทีมที่ได้รับมอบหมาย และสถานะการอนุมัติ
4. แม่แบบโครงเรื่อง ClickUp
แยกนิยายออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายด้วยเทมเพลตโครงเรื่อง ClickUp มาพร้อมกับหน้าย่อยที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์เรื่องราวจากมุมมองต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น หน้าย่อยบทจะแสดงฉากในแต่ละบท ส่วนหน้าย่อยสถานที่จะจัดเรียงฉากและจุดสำคัญของเนื้อเรื่องตามสถานที่ที่เกิดขึ้น
ในหน้าย่อยตัวละคร คุณสามารถติดตามโปรไฟล์และประเภทของตัวละครแต่ละตัวได้ พร้อมกับรายการบทที่ตัวละครเหล่านั้นปรากฏอยู่ มุมมองที่แตกต่างกันช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยมุมมองบอร์ด คุณสามารถเห็นจุดสำคัญหลักของเนื้อเรื่องในแต่ละขั้นตอนของเรื่องราวได้ อีกมุมมองหนึ่งของบอร์ดจะจัดกลุ่มฉากตามตัวละครที่ปรากฏในแต่ละฉาก คุณยังสามารถติดตามสิ่งที่เขียนแล้วและสิ่งที่ยังไม่ได้เขียนด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำของแต่ละฉากได้อีกด้วย
โดยการใช้แม่แบบโครงเรื่องนี้ คุณจะเสริมสร้างวินัยให้กับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ และมั่นใจได้ว่าคุณจะพบช่องโหว่หรือจุดที่ขาดตกบกพร่องสำคัญในการเล่าเรื่องของคุณ
5. แผนโครงการสร้างสรรค์ของ ClickUp
เทมเพลตแผนโครงการสร้างสรรค์ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้จัดการโครงการและพนักงานวางแผนโครงการของพวกเขาด้วยความแม่นยำและประสิทธิภาพที่มากขึ้น มันให้องค์ประกอบสำคัญสำหรับการร่างงาน การตั้งวัตถุประสงค์ การมอบหมายงานที่ต้องส่งมอบ และการติดตามความคืบหน้าของทีม ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถจัดการโครงการสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้น
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนหลักสามส่วน: รายการโครงการสร้างสรรค์, กระดานความคืบหน้า, และไทม์ไลน์ ใช้มุมมองรายการเพื่อดูภาพรวมของโครงการทั้งหมดของคุณที่จัดกลุ่มตามระยะของโครงการ เช่น การวางแผน, การเตรียมการผลิต, การผลิต, และการผลิตหลังการถ่ายทำ มุมมองนี้ให้คุณใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองได้แปดฟิลด์ที่คุณสามารถแก้ไขได้ เพื่อเพิ่มรายละเอียดที่คุณต้องการติดตามโครงการของคุณ
ในมุมมองบอร์ด คุณสามารถลากและวางโครงการเพื่อสะท้อนความคืบหน้าได้ มุมมองไทม์ไลน์จะแสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกโครงการของคุณ—มีประโยชน์สำหรับการดูว่าโครงการใดทับซ้อนกัน
6. แม่แบบข้อกำหนดทางธุรกิจของ ClickUp
บางครั้งคุณอาจต้องทำงานร่วมกับคู่ค้าภายนอกองค์กรเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง. ให้แบ่งปันเป้าหมายของโครงการ ขอบเขต และข้อคาดหวังกับคู่ค้าภายนอกของคุณโดยใช้แบบฟอร์มความต้องการทางธุรกิจของ ClickUp. เอกสารฉบับนี้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และช่วยคุณสร้างพื้นฐานสำหรับความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ.
เทมเพลตนี้ถูกจัดระเบียบเป็นหน้าย่อย ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากไดเรกทอรีที่ด้านบนของเอกสารหรือจากแถบด้านซ้ายมือ มีหน้าย่อยทั้งหมดเก้าหน้ารวมถึงขอบเขตโครงการ ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ และตารางเวลาและกำหนดส่ง
ขณะที่คุณทำงานผ่านเทมเพลต คุณจะเห็นว่าแต่ละหน้าย่อยให้คำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดที่ควรรวมไว้ บางหน้าย่อยอาจมีตารางง่าย ๆ ที่คุณสามารถกรอกและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
ดูวิธีที่คุณสามารถใช้ AI เพื่อสร้างโครงร่าง!
7. แม่แบบโครงร่างขอบเขตการใช้งานแอป ClickUp
ก่อนที่การออกแบบและการเขียนโค้ดจะเกิดขึ้น ทีมผู้พัฒนาจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตความต้องการทางธุรกิจสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน และอย่างที่คุณอาจเดาได้ มีแม่แบบสำหรับขั้นตอนนี้เช่นกัน
แม่แบบโครงร่างขอบเขตแอป ClickUpช่วยให้ทุกอย่างตรงไปตรงมาและเรียบง่าย เป็นเอกสารหน้าเดียวที่มีส่วนย่อยสั้นๆ อธิบายพื้นหลังของโครงการ ซึ่งรวมถึงปัญหาที่แก้ไข ประสบการณ์การใช้งานแอป และวัตถุประสงค์ ส่วนหลักของเอกสารนี้คือข้อกำหนดทางธุรกิจและขอบเขตการใช้งาน— ทั้งสองส่วนนำเสนอในรูปแบบตารางที่เรียบร้อยเพื่อให้ง่ายต่อการสแกน
8. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp
โครงร่างโครงการเป็นเครื่องมือสื่อสารที่อธิบายพื้นฐานของโครงการของคุณให้กับทุกคนที่ต้องการทราบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินใจ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ผู้จัดการ หรือผู้ดำเนินการแบบแผนโครงการของ ClickUpใช้แนวทางที่เน้นภาพเพื่อถ่ายทอดข้อมูลโครงการของคุณผ่านสไลด์แผนที่เส้นทาง
คุณจะพบสไลด์แผนที่เส้นทางตัวอย่างในคู่มือเริ่มต้นของเทมเพลตนี้ ซึ่งมาพร้อมกับคำอธิบายสัญลักษณ์ ตัวเชื่อมต่อระหว่างเฟสที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า และกระดานงาน อย่าลืมอ่านเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในคู่มือ พร้อมวิดีโอสาธิตวิธีการใช้ส่วนประกอบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในมุมมอง Whiteboard
คุณยังสามารถสลับไปยังมุมมองแบบรายการและกระดานเพื่อดูงานและสถานะของงานได้อีกด้วย ด้วยการเชื่อมโยงสไลด์แผนงานของคุณกับงานต่างๆ บน ClickUp เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทีมของคุณนำแผนไปปฏิบัติได้ง่ายยิ่งขึ้น
9. แม่แบบโครงร่างโครงการ Microsoft Word
หากเราไม่เอ่ยถึงMicrosoft Word Project Outline Templates ในรายการนี้ ก็คงไม่สมบูรณ์ เนื่องจากความนิยมของซอฟต์แวร์นี้Microsoft Wordให้คุณเลือกเทมเพลตมากมายสำหรับการทำโครงร่างเอกสารและรายงาน ไม่ว่าคุณต้องการทำโครงร่างรายงานธุรกิจที่มีข้อมูลมากมาย เอกสารทางเทคนิค หรือสรุปสำหรับผู้บริหาร คุณสามารถหาเทมเพลตที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
แม่แบบโครงร่างโครงการ Word บางรายการมีรูปแบบที่มีสีสันและภาพสต็อก ซึ่งคุณสามารถใช้หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งการออกแบบด้วยสีของบริษัทและโลโก้ของคุณได้อีกด้วย
10. แม่แบบโครงร่างโครงการ Microsoft Excel
สเปรดชีตเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับผู้จัดการโครงการ ค้นหาไอเดียสำหรับรายงานครั้งต่อไปของคุณโดยดูผ่านแม่แบบโครงร่างโครงการใน Microsoft Excel เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นแผนผังแบบเรียบง่ายหรือแผนภูมิที่ออกแบบอย่างมีสไตล์ คุณสามารถใช้แม่แบบเหล่านี้เพื่อแสดงข้อมูลและสนับสนุนแผนโครงการของคุณด้วยข้อเท็จจริงที่ชัดเจน
ค้นหาสไตล์การแสดงผลที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงแผนภูมิพาเรโต, กราฟเส้นตรง, แผนภูมิกรวยการขาย, และตารางที่เรียบง่ายแต่ดึงดูดสายตา. เทมเพลตยังให้คุณสร้างสรรค์ได้มากขึ้นด้วยแอนิเมชัน, การเปลี่ยนฉาก, และรูปภาพ.
วางแผนอย่างดีด้วยโครงร่างโครงการที่มีประโยชน์
แบบร่างโครงการสามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีม ตั้งแต่แบบร่างจาก ClickUp ไปจนถึงเอกสาร Microsoft Word และ Excel แบบร่างโครงการเหล่านี้มอบจุดเริ่มต้นที่ง่ายสำหรับการวางแผนโครงการของคุณด้วยความแม่นยำและประสิทธิภาพที่มากขึ้น
การเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณและปรับแต่งให้เข้ากับรายละเอียดเฉพาะของโครงการ จะช่วยให้คุณได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว และรักษาความเป็นระเบียบตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
ใช้เทมเพลตที่มีประโยชน์เหล่านี้บน ClickUpและเริ่มสร้างโครงร่างของคุณเองวันนี้!