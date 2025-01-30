10 ซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

การบริหารจัดการพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและการสื่อสารที่ราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รวดเร็วในปัจจุบัน องค์ประกอบสำคัญในการรักษาสถานที่ทำงานที่มีโครงสร้างดีและมีความสามัคคีคือคู่มือพนักงาน คู่มือนี้ทำหน้าที่เป็นเอกสารชี้แนะที่ระบุถึงนโยบาย ขั้นตอน และความคาดหวังของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การสร้าง จัดการ และนำคู่มือพนักงานไปใช้จริงอาจมีความซับซ้อนและใช้เวลามาก นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานเข้ามามีบทบาท ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์สร้างคู่มือที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและมั่นใจได้ว่าทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวก
ซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานให้แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการสร้าง ปรับแต่ง และแจกจ่ายนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ แต่ซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานที่ดีที่สุดจะช่วยให้กระบวนการปฐมนิเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งเสริมการสื่อสารที่สม่ำเสมอ และรับรองความสอดคล้องกับค่านิยมและข้อบังคับของบริษัท
ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใด คู่มือนี้จะช่วยคุณค้นหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างและจัดการคู่มือพนักงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ มาดำน้ำลงไปและค้นพบวิธีที่ซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงการสื่อสารในที่ทำงานการจัดการทีม และความสำเร็จขององค์กรโดยรวมได้
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์คู่มือพนักงาน?
นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่คุณควรพิจารณาในการค้นหาซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้บริษัทของคุณดำเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางให้กับทีมงานของคุณ
- คลังข้อมูลส่วนกลาง
- การควบคุมเวอร์ชัน
- แม่แบบนโยบาย
- การปรับแต่ง
- ฟังก์ชันการค้นหา
- ความร่วมมือและการให้ข้อเสนอแนะ
- การอัปเดตด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย
- การเข้าถึงและการรองรับมือถือ
- การรายงานและการวิเคราะห์
การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณโดยมอบโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมและเป็นมิตรกับผู้ใช้ซึ่งรวมศูนย์การจัดการนโยบาย ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในการจัดการงาน รับรองการปฏิบัติตามนโยบายที่สำคัญ และเพิ่มการเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเลือกซอฟต์แวร์ที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการนโยบาย,เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน, และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
10 ซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานที่ดีที่สุดในการบันทึกทุกกระบวนการขององค์กร
1.คลิกอัพ
ClickUp, อนาคตของการจัดทำเอกสาร, นำเสนอโซลูชันที่ยอดเยี่ยมในฐานะซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานด้วยคุณสมบัติClickUp Docsที่ทำงานร่วมกันได้เพื่อสร้างศูนย์ความรู้ขององค์กรขนาดใหญ่ แต่สิ่งนี้ไปไกลกว่าการจัดทำเอกสารโดยการเชื่อมต่อคู่มือพนักงานของคุณกับกระบวนการทำงาน
โดยการเชื่อมโยงเอกสารและงานต่างๆ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อัปเดตขั้นตอนการทำงาน เปลี่ยนสถานะโครงการ มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในตัวแก้ไขที่ใช้งานง่าย จัดระเบียบทรัพยากรสำคัญและวิกิของบริษัทให้เป็นระเบียบโดยเพิ่มไปยังส่วนต่างๆ ของพื้นที่ทำงานของคุณ
แบบฟอร์มคู่มือพนักงานโดย ClickUpประกอบด้วยส่วนต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสำนักงาน การสื่อสาร สวัสดิการ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้คุณสามารถสร้างคู่มือพนักงานที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดาย
ด้วยคุณสมบัติการจัดระเบียบของ ClickUp คุณสามารถจัดหมวดหมู่คู่มือพนักงานของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อการเข้าถึงและการค้นหาที่สะดวก เก็บทรัพยากรสำคัญและวิกิของบริษัทให้เป็นระเบียบโดยเพิ่มไปยังส่วนต่างๆ ของพื้นที่ทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- หน้าเว็บที่ซ้อนกันและตัวเลือกการจัดรูปแบบช่วยให้มีความยืดหยุ่นใน Docs เพื่อสร้างคู่มือพนักงานที่ละเอียดที่สุดพร้อมเอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร นโยบายบริษัท ความปลอดภัยในที่ทำงาน เอกสารแถลงการณ์พันธกิจ และกฎหมายการจ้างงานของรัฐบาลกลาง
- 1,000+ แม่แบบสำเร็จรูปเพื่อสร้างคู่มือพนักงานออนไลน์หรือเอกสารสำหรับกรณีการใช้งานทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น HR, ซอฟต์แวร์, ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ
- มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า15 แบบพร้อมฟีเจอร์การจัดการโครงการในตัว สำหรับการจัดการงาน โครงการของทีม และกระบวนการทำงาน
- ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ที่มีรายละเอียดครบถ้วน,การสัมมนาออนไลน์, และการสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองแบบกำหนดเองสามารถใช้งานได้บนมือถือ (ยัง!)
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุมอาจดูซับซ้อนในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. บลิสส์บุ๊ค
Blissbook คือซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานชั้นนำที่ช่วยให้การสร้าง การแบ่งปัน และการทบทวนคู่มือพนักงานของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับนโยบายบริษัท กฎหมายของรัฐบาลกลาง หรือคำประกาศพันธกิจ ห้องสมุดเนื้อหาของ Blissbook ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งคู่มือพื้นฐานให้กลายเป็นคู่มือที่ครอบคลุมอย่างแท้จริงสำหรับองค์กรทั้งหมด
ซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานนี้มอบฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้เพื่อการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว และการติดตามการรับทราบของพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเข้าใจนโยบายอย่างถูกต้องการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนสามารถมีส่วนร่วมและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่แพลตฟอร์มกลางช่วยให้การโฮสต์และการแบ่งปันคู่มือกับพนักงานเป็นไปอย่างปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ Blissbook
- ผู้สร้างคู่มือมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับนโยบายและแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์
- คุณสมบัติการร่วมมือช่วยให้พนักงานและผู้จัดการสามารถให้คำแนะนำและเสนอการเปลี่ยนแปลงได้
- การอัปเดตเป็นประจำเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ตัวเลือกเทมเพลตและการออกแบบที่เหมาะกับมือถือ
ข้อจำกัดของ Blissbook
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด
- การขาดตัวเลือกการผสานรวมกับเครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการจัดการโครงการอื่น ๆ
ราคาของ Blissbook
- 1 ถึง 124 คน: $75/เดือน
- พนักงาน 125 ถึง 249 คน: $7. 20/ปี ต่อผู้ใช้
- พนักงานมากกว่า 250 คน: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Blissbook
- G2: 4. 7/5 (3 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. คู่มือ. io
Handbooks. io คือซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้การสร้าง การจัดการ และการแจกจ่ายคู่มือพนักงานเป็นเรื่องง่าย Handbooks. io ทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามการรับทราบของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจนโยบายและปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง
ความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่งช่วยให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของนโยบายและวัดการมีส่วนร่วมของพนักงานกับคู่มือพนักงานที่มีรายละเอียดครบถ้วน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรของคุณระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติมหรือการชี้แจง
คู่มือ. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คู่มือพนักงานสามารถบันทึกและแก้ไขเป็นเอกสาร Word ได้
- อัปเดตให้ทันสมัยด้วยภาษาที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น พฤติกรรมของพนักงาน โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน และหัวข้อเกี่ยวกับประกันสุขภาพ
- นโยบายที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละรัฐและเมือง
คู่มือ. ข้อจำกัดของ io
- ไม่รวมคู่มือพนักงานออนไลน์ที่สามารถแก้ไขหรือโต้ตอบได้
คู่มือ. io ราคา
- ฟรี
- แบบครอบคลุม (ครั้งเดียว): $79.95
- แบบครอบคลุม (สมัครสมาชิก): $159.95/ปี
คู่มือ. การจัดอันดับและรีวิวของ io
- ไม่มีให้บริการ
4. ProProfs
ProProfs เป็นซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งนำเสนอแพลตฟอร์มฐานความรู้ที่ครอบคลุมนอกเหนือจากการจัดการเอกสารแบบดั้งเดิม ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างศูนย์กลางสำหรับนโยบาย ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติทั้งหมดได้
โดยใช้เครื่องมือสร้างคู่มือพนักงานที่จัดเตรียมโดย ProProfs Knowledge Base ธุรกิจสามารถให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และหน้าที่การทำงานของบริษัทได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตที่มีประโยชน์ สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานได้รับความรู้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
ซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานช่วยให้เข้าถึงเอกสารของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงเอกสารได้ตลอดเวลาและจากอุปกรณ์ใดก็ได้ รวมถึงโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ProProfs ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคู่มือพนักงานของคุณเป็นอันดับแรก ด้วยกฎเนื้อหาตามเงื่อนไข ผู้ใช้เฉพาะสามารถเข้าชมหน้า ข้อความ หรือโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ตามกฎที่กำหนดเองได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProProfs
- เครื่องมือสร้างคู่มือพนักงานที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดหรือพื้นฐานทางเทคนิค
- ตัวแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์และการนำเข้าเนื้อหาสำหรับรูปแบบไฟล์ต่างๆ เช่น เอกสาร Word, PDF, PPT และแผ่นงาน Excel
- มัลติแบรนด์และการทำแบรนด์ขาวสำหรับการปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับบริษัทต่าง ๆ ภายในฐานความรู้เดียว
- ระบบรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและอุดมไปด้วยข้อมูล เพื่อสร้างคู่มือพนักงานหรือฐานความรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อจำกัดของ ProProfs
- อาจมีความท้าทายในการเข้าถึงและจัดการหน้าแลนดิ้ง
- อาจมีการล่าช้าเป็นครั้งคราวบนอุปกรณ์แอนดรอยด์
ราคาของ ProProfs
- ทุกอย่าง: $49/เดือน ต่อผู้เขียน
คะแนนและรีวิวของ ProProfs
- G2: 4. 6/5 (25+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 25+ รายการ)
5. แอร์เมสัน
AirMason เปลี่ยนแปลงวิธีที่องค์กรสร้าง จัดการ และแจกจ่ายคู่มือของพวกเขา Airmason ใช้คุณสมบัติเชิงโต้ตอบ เช่น วิดีโอ รูปภาพ และไฮเปอร์ลิงก์ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การอ่านของพนักงาน
Airmasonทำให้กระบวนการเริ่มต้นงานง่ายขึ้นด้วยการมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่ องค์กรสามารถติดตามการรับทราบคู่มือพนักงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ฟีเจอร์การวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานกับคู่มือ ติดตามสถิติการอ่าน และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
คุณสมบัติเด่นของ AirMason
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
- การออกแบบที่เหมาะกับมือถือเพื่อความสะดวกและความยืดหยุ่นมากขึ้น
- คุณสมบัติของผู้จัดการเนื้อหาช่วยให้เกือบทุกคนสามารถจัดระเบียบและอัปเดตคู่มือได้
ข้อจำกัดของ AirMason
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในเทมเพลต
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด โดยไม่สามารถซิงค์ข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการให้เป็นระบบได้
ราคาของ AirMason
- สตาร์ทอัพ (1 ถึง 99 พนักงาน): $149/เดือน หรือ $999/ปี
- ธุรกิจขนาดเล็ก (พนักงาน 100 ถึง 199 คน): $199/เดือน หรือ $1,499/ปี
- องค์กร (พนักงาน 200 คนขึ้นไป): ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ AirMason
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
6. อิกลู
ด้วย Igloo ธุรกิจสามารถสร้างคู่มือพนักงานดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับนโยบายในที่ทำงานได้ แนวทางเหล่านี้—ตั้งแต่การเดินทางและการทำงานทางไกลไปจนถึงความปลอดภัยและระเบียบการแต่งกาย—สามารถเข้าถึงและค้นหาได้ง่าย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและใช้งานง่าย คู่มือนี้ถูกจัดระเบียบเป็นบทต่างๆ เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่เป็นแนวทาง
ด้วย Igloo ธุรกิจไม่เพียงแต่สามารถจัดการความรู้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดได้อีกด้วย Igloo ติดอันดับซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานที่ดีที่สุดเพราะช่วยให้สามารถสร้างฐานความรู้ที่เป็นระบบและค้นหาได้ง่าย รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและบทเรียนสำคัญ การทำงานร่วมกันได้รับการอำนวยความสะดวกผ่านการอัปโหลดเอกสาร การกล่าวถึง @ และการบล็อกและฟอรัมแบบโต้ตอบ
ความสามารถในการผสานรวมช่วยให้การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนที่มีอยู่ และให้พนักงานเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็นได้ โซลูชันที่รองรับการใช้งานบนมือถือของ Igloo รับประกันการเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ มอบประสบการณ์เว็บที่ตอบสนองได้ดี แอปพลิเคชันพื้นเมืองสำหรับ iOS และ Android และการผสานรวมอีเมลอย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติเด่นของอิกลู
- การออกแบบและเลย์เอาต์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว
- ความสามารถในการจัดการเนื้อหาที่แข็งแกร่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
- ระบบสร้างคู่มือพนักงานดิจิทัลมีการออกแบบที่เหมาะกับมือถือ
ข้อจำกัดของอิกลู
- ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากขึ้น
- การตั้งค่าการผสานรวมอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของอิกลู
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของอิกลู
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. กูรู
Guru เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานที่มีนวัตกรรมและดีที่สุด เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ Guru สามารถผสานการทำงานกับระบบการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถเรียกใช้ความรู้ที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว Guru ยังมีเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องของข้อมูล คุณสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่คุณชื่นชอบได้ และค้นหาความรู้ที่คุณต้องการได้โดยไม่มีการขัดจังหวะ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Guru คือ Answers ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ใช้งานง่ายและรวดเร็วในการนำทางผ่านข้อมูลของบริษัทคุณ การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติและการแนะนำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละรายช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Ask an Expert ยังช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับบุคคลที่เหมาะสมสำหรับคำถามเฉพาะด้าน ในขณะที่หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมและเส้นทางการอ่านช่วยให้ทีมต่างๆ ได้รับข้อมูลและรักษาความสนใจอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Guru
- ส่วนขยาย Chrome ช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายเมื่อคุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Salesforce และ Zendesk
ข้อจำกัดของกูรู
- ความสามารถของโปรแกรมแก้ไขข้อความที่จำกัด
- อินเทอร์เฟซและการนำทางอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้
การตั้งราคาแบบกูรู
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สร้าง: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของกูรู
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
8. เวย์บุ๊ค
ด้วย Waybook คุณสามารถรวบรวมข้อมูลสถานที่ทำงานของคุณทั้งหมด ค่านิยม และขั้นตอนต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Waybook คือห้องสมุดเทมเพลตเฉพาะอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาด้วยการนำเข้าคู่มือ HR ที่มีอยู่เดิมหรือสร้างคู่มือใหม่จากเทมเพลตที่มีให้เลือกมากมาย
แพลตฟอร์มนี้ติดอันดับซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานที่ดีที่สุดของเรา เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณแก้ไข ออกแบบ และอัปเดตเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งปรับแต่งคู่มือพนักงานของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวด้วยรูปภาพ GIF วิดีโอ และอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ Waybook ยังสามารถทำให้กระบวนการเริ่มต้นและการฝึกอบรมเป็นอัตโนมัติโดยแยกขั้นตอนที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายและมีโครงสร้างคุณสามารถติดตามความก้าวหน้าและประเมินความรู้ผ่านการทดสอบและแบบสอบถาม เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานของคุณได้รับข้อมูลและสอดคล้องกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Waybook
- คลังตัวอย่างคู่มือพนักงานที่ครอบคลุมและเฉพาะทางสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม
- ฟังก์ชันการค้นหาที่รวดเร็ว
- การแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตหลักของคู่มือพนักงาน
- การติดตามความคืบหน้าช่วยให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด
ข้อจำกัดของ Waybook
- ไม่สามารถส่งออกเอกสารหลายฉบับพร้อมกันได้
- ไม่มีการแปลภาษาให้บริการ
ราคาของ Waybook
- บริการดูแล Waybook: $99/เดือน
- Waybook Pro: $198/เดือน
- Waybook Consulting: $95/ชั่วโมง
คะแนนและรีวิวของ Waybook
- G2: 3. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (45+ รีวิว)
9. สไลต์
Slite เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานอเนกประสงค์ที่ช่วยให้ทีมสามารถรวมศูนย์และจัดระเบียบเอกสารทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ ตัวแก้ไขที่ใช้งานง่ายช่วยให้การเขียนเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีสิ่งรบกวน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่สำคัญที่สุดได้
ด้วย Slite คุณสามารถรวมวิดีโอ ภาพร่าง และเนื้อหาที่ฝังไว้เพื่อเพิ่มการแบ่งปันความรู้ได้ เพิ่มบุคลิกภาพและความน่าสนใจให้กับเอกสารของคุณด้วยภาพหน้าปก ไฮไลท์ และบล็อกคำแนะนำ เพื่อให้คู่มือพนักงานของคุณน่าดึงดูดและน่าอ่าน
การผสานรวมของ Slite กับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่าง Slack, Asana, Trello, และ Google Driveช่วยเสริมโครงสร้างการจัดการโครงการที่มีอยู่ของคุณโดยการรวบรวมข้อมูลของทีมทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณสามารถฝังไฟล์สเปรดชีต, วิดีโอ, การนำเสนอ, และภาพวาดจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำซ้ำข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Slite
- อินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายและเรียนรู้ได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- คุณสมบัติการจัดการที่แข็งแกร่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างลำดับชั้นและแท็กเพื่อจัดโครงสร้างและจัดหมวดหมู่เอกสารของตนได้
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Google Drive และ Trello
ข้อจำกัดที่จำกัด
- การขาด API แบบเปิดจำกัดความเป็นไปได้ในการผสานรวม
- ตัวเลือกการส่งออกที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบสไลต์
- ฟรี
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Slite
- G2: 4. 7/5 (175+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
10. Visme
Visme เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณสร้างคู่มือพนักงานที่น่าสนใจและดึงดูดสายตา ไม่มีความสามารถด้านการออกแบบ? ไม่มีปัญหา ฟีเจอร์การนำเสนออันทรงพลังของ Visme ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณสร้างคู่มือพนักงานที่ดูเป็นมืออาชีพและให้ข้อมูลได้อย่างมืออาชีพ
เครื่องมือสร้างคู่มือพนักงานของ Visme มอบทุกองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการออกแบบคู่มือที่ครอบคลุมและน่าดึงดูดใจ คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตได้อย่างเต็มที่เพื่อนำเสนอขั้นตอน นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรของคุณได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถเสริมคู่มือของคุณด้วยตัวละครและไอคอนแบบเคลื่อนไหว เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรให้มีชีวิตชีวา
คุณสามารถแทรกข้อมูลบริษัทของคุณได้อย่างง่ายดายในขณะที่รักษาสไตล์แบรนด์ของคุณไว้ได้โดยการปรับสีและตัวอักษร เครื่องมือนี้ยังมีคุณสมบัติเช่นแผนภูมิที่สามารถปรับแต่งได้, ความสามารถในการโต้ตอบ, และการผสานรวมมัลติมีเดีย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างคู่มือที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ได้ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือของคุณในรูปแบบต่าง ๆ, แชร์ออนไลน์ผ่านลิงก์, ฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณ, และแม้กระทั่งสร้างหนังสือพลิกหน้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visme
- ใช้งานง่าย แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคหรือการออกแบบ
- การสร้างเนื้อหาภาพที่หลากหลายรวมถึงการนำเสนอ, อินโฟกราฟิก, รายงาน และอื่น ๆ
- องค์ประกอบการออกแบบเชิงโต้ตอบและแอนิเมชันช่วยเสริมการเล่าเรื่องด้วยภาพ
ข้อจำกัดของ Visme
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด
- การออกแบบแผนภูมิและตารางที่จำกัด
ราคาของ Visme
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
- Visme สำหรับทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Visme
- G2: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
เพิ่มศักยภาพองค์กรของคุณด้วยซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานและ ClickUp
ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายและขั้นตอนการทำงานของคุณแล้ว ด้วยซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้การสร้าง การจัดการ และการกระจายข้อมูลที่สำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ทีมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกัน
โดยการลงทะเบียนกับ ClickUp คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า และคลังเนื้อหาสำหรับนโยบาย เพื่อปรับแต่งคู่มือพนักงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์ และตัวเลือกการโฮสต์และการแชร์ที่ปลอดภัย ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณสามารถมีส่วนร่วมและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างร่วมมือกัน
แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ช่วยให้การแจกจ่ายคู่มือแก่พนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งเสริมความเข้าใจที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับค่านิยมและข้อบังคับของบริษัท อย่ารอช้าที่จะปลดล็อกศักยภาพของซอฟต์แวร์คู่มือพนักงาน
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และปฏิวัติการสื่อสารในที่ทำงาน การจัดการทีม และการดำเนินการนโยบายของคุณ