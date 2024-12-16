บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การจัดการนโยบายที่ดีที่สุดในปี 2025

16 ธันวาคม 2567

การสร้างนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีการแบบเดียวที่เหมาะกับทุกกรณี แต่คุณต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างกรอบการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจของคุณ และทำให้แน่ใจว่าทั้งองค์กรของคุณปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น คุณจะทำได้อย่างไรในแบบที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ?

นี่คือจุดที่ผมจะนำซอฟต์แวร์บริหารจัดการนโยบายเข้ามาใช้

แพลตฟอร์มการจัดการนโยบายถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบและยึดถือมาตรฐานการกำกับดูแลเฉพาะ มันทำให้การสร้างและการแจกจ่ายนโยบายง่ายขึ้นและมีคุณสมบัติหลายอย่างและแม่แบบขั้นตอนที่สามารถช่วยองค์กรของคุณจัดการโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและลดความเสี่ยง

ให้คิดถึงซอฟต์แวร์การจัดการนโยบายและขั้นตอนเป็นเหมือนคลังข้อมูลกลางสำหรับเก็บเอกสารนโยบายขององค์กร นโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนด และขั้นตอนการจัดการนโยบายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหรืออ้างอิงได้

หลังจากการวิจัยอย่างละเอียด ฉันได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการนโยบายที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2025 ในบล็อกนี้ มาดูกันเถอะ!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการนโยบาย?

ผมได้ทดสอบระบบบริหารนโยบายองค์กรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายบางระบบ และพบคุณสมบัติที่โดดเด่นร่วมกันอยู่ไม่กี่อย่าง ผมขอแนะนำให้พิจารณาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดได้

  • ระบบจัดเก็บเอกสารแบบรวมศูนย์: เครื่องมือการจัดการนโยบายควรมีศูนย์กลางเดียวสำหรับจัดเก็บเอกสารสำคัญ นโยบาย และกรอบการทำงานอย่างปลอดภัย
  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: มองหาแพลตฟอร์มบนคลาวด์เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานต่างๆ เช่น การสร้างนโยบาย การแจกจ่าย และการอนุมัติสำหรับผู้จัดการนโยบาย
  • การติดตาม: โซลูชันการจัดการนโยบายของคุณควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย คุณควรสามารถสร้างรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยคุณตรวจจับความผิดปกติของนโยบายและปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเน้นพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • ค่าใช้จ่าย: ระบุระบบการจัดการนโยบายที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ วัดราคาของเครื่องมือกับคุณค่าที่มันมอบให้เพื่อประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของระบบการจัดการนโยบาย
  • การช่วยเหลือด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์: เครื่องมือการจัดการนโยบายที่ดีที่สุดมาพร้อมกับผู้ช่วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเช่น การกรอกแบบฟอร์มขั้นตอน การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การควบคุมเวอร์ชันระหว่างเอกสารฉบับต่าง ๆ ของเอกสารเดียวกัน การแจ้งเตือนการตรวจสอบภายในโดยอัตโนมัติ และการสร้างสรุปที่กระชับของเอกสารนโยบายหรือรายงาน
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกซอฟต์แวร์บริหารจัดการนโยบายที่ไม่จำเป็นต้องใช้การฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อให้คุ้นเคย การมีอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนจะยิ่งเพิ่มภาระทางความคิดให้กับพนักงานของคุณ หากผู้จัดการนโยบายและพนักงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็เท่ากับเป็นการขัดกับจุดประสงค์หลักของการนำระบบบริหารจัดการนโยบายมาใช้

ซอฟต์แวร์การจัดการนโยบายที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2025

ตามที่สัญญาไว้ นี่คือสรุปของแพลตฟอร์มการจัดการนโยบายที่ฉันได้ทดสอบและรีวิวไว้ สำหรับเครื่องมือแต่ละตัว ฉันได้ครอบคลุมคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด และการให้คะแนนจากเว็บไซต์รีวิวเช่น G2 และ Capterra

หวังว่าคุณจะพบว่ารายการนี้มีประโยชน์เมื่อคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการนโยบายที่เหมาะสม

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการนโยบายและขั้นตอน และการจัดการโครงการ)

มุมมองหน้าหลักของ ClickUp
เริ่มต้น
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp สำหรับการจัดการนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUpเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับดีที่สุด ซึ่งสามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการนโยบายได้อีกด้วย

แพลตฟอร์มนี้นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง การกระจาย และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆ

ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถสร้างและจัดการนโยบายบริษัท เฟรมเวิร์ก เอกสารทรัพยากรบุคคล และ SOPs ได้ในศูนย์กลางเดียวโดยใช้ClickUp Docs

คุณสามารถใช้ ClickUp Doc สำหรับ:

  • การจัดการข้อมูลเกือบทุกประเภทและการจัดรูปแบบเนื้อหาโดยใช้ตาราง, หัวข้อ, ลูกศร, และอื่น ๆ
  • เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รับผิดชอบการบริหารนโยบายให้ทำงานร่วมกันในเอกสาร
  • การใช้ @mentions เพื่อเพิ่มสมาชิกทีมในการสนทนา ใช้ความคิดเห็นสำหรับข้อเสนอแนะ และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงจากเอกสาร
  • การรักษาความปลอดภัยการควบคุมการเข้าถึงและการจัดการว่าใครสามารถเข้าถึงและแก้ไขเอกสารนโยบายของคุณได้และใครไม่สามารถทำได้

เร่งการสร้างแนวทางและขั้นตอนสำหรับกระบวนการบริหารนโยบายของคุณด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นระบบบริหารนโยบายที่ดีที่สุดคือ ClickUp Brain ซึ่งช่วยอัตโนมัติส่วนที่ใช้เวลามากและซ้ำซากของกระบวนการสร้างนโยบาย

ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain
เร่งความเร็วในการจัดทำเอกสารนโยบายด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ช่วยคุณในเรื่อง:

  • การร่างนโยบายโดยใช้โทนที่ชัดเจนและสม่ำเสมอตามคำแนะนำของคุณ
  • สรุปเอกสารหลังการหารือเกี่ยวกับนโยบาย
  • การสร้างโครงร่างสำหรับโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ตรวจสอบการสะกดคำในเนื้อหาของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

หากคุณไม่ต้องการเสียเวลาในการสร้างขั้นตอนจากศูนย์ คุณสามารถเริ่มต้น ด้วยการใช้เทมเพลตนโยบายบริษัท หรือเอกสารกระบวนการของ ClickUp ได้เสมอ

ตัวอย่างเช่น ใช้เทมเพลตกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUpเพื่อบันทึกและจัดการกระบวนการทั้งหมดของคุณในที่เดียว สร้างคู่มือขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับทุกกระบวนการเพื่อรักษาความสม่ำเสมอและบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนโดยใช้ฟิลด์และมุมมองที่กำหนดเอง

แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
นำกระบวนการที่ได้รับการยอมรับมาใช้โดยใช้เทมเพลตกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUp

นี่คือวิธีการใช้เทมเพลตนี้:

  • วางแผนขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตามลำดับโดยใช้มุมมองแผนผังกระบวนการ
  • ติดตามเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเฉพาะโดยใช้มุมมองรายการเอกสาร
  • จัดระเบียบเอกสารตามขั้นตอนความสมบูรณ์โดยใช้มุมมองขั้นตอนเอกสาร
  • สร้างภาพกระบวนการเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องโดยใช้มุมมองไทม์ไลน์

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติของ ClickUpเพื่อกำหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมดที่คุณต้องการให้พนักงานปฏิบัติตาม

เทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สื่อสารนโยบาย ค่านิยม และพันธกิจของบริษัทให้พนักงานทราบโดยใช้เทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติของ ClickUp

เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:

  • สื่อสารอย่างชัดเจนถึงภารกิจของบริษัท, ความคาดหวัง, และขั้นตอนที่สำคัญให้กับพนักงาน
  • ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจ่ายเงินเดือน นโยบายการลา ไปจนถึงจรรยาบรรณในเอกสารฉบับเดียวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
  • สรุปวิธีการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ และใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของนโยบายต่าง ๆ
  • ใช้การแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเอกสาร

หากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ใช้เทมเพลตขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานของ ClickUpเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและทำให้มั่นใจว่างานต่างๆ จะเสร็จสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ

ภาพหน้าจอของเทมเพลตขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) อย่างละเอียดได้ในเวลาเพียงเล็กน้อยด้วยเทมเพลตมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ClickUp

เพียงกรอกข้อมูลที่ถูกต้องในแต่ละส่วนเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะ เช่น วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และอื่น ๆ เพื่อช่วยในการจัดการงานของคุณ

เพิ่มกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับทุกงาน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและควบคุมกิจกรรมสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: ใช้ ClickUp Docs เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและจัดการนโยบายต่าง ๆ ทีมงานกำกับดูแลและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารที่แก้ไขได้ ติดแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง เพิ่มองค์ประกอบโต้ตอบ เช่น ตาราง วิดีโอ และสเปรดชีต รวมถึงควบคุมการเข้าถึงเอกสารสำคัญได้อย่างเหมาะสม
  • ใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบ AI: ใช้ผู้ช่วยเขียนและจัดการโครงการที่ใช้ AI ของ ClickUp เพื่อร่างเอกสารนโยบาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง สร้างรายงานจากเอกสารยาว และมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมต่างๆ
  • ใช้แม่แบบขั้นตอนและนโยบายที่สร้างไว้ล่วงหน้า: รับกรอบการทำงานสำหรับการจัดการขั้นตอนและกรอบการทำงาน และรับรองว่างานและกระบวนการต่างๆ จะเสร็จสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ด้วยแม่แบบนโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ClickUp
  • จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ: สร้างและมอบหมายงานสำหรับทุกขั้นตอนโดยใช้ClickUp Tasks เพิ่มบริบทโดยใช้คำอธิบายงานและกำหนดวันที่ครบกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ใช้ประเภทของงานเพื่อแยกแยะกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการ: ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้เสร็จสิ้น ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดูว่าบรรลุเป้าหมายไปมากน้อยเพียงใด
  • เข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย: ค้นหาข้อมูลใด ๆ จาก ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ในเครื่องของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Universal Search ใช้คำสั่งค้นหาแบบกำหนดเองเพื่อให้พนักงานสามารถค้นหาข้อบังคับและเอกสารกำกับดูแลเฉพาะได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
  • ปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ: บันทึกข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำเอกสารนโยบายโดยใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp สร้างแบบฟอร์มสำหรับงานทุกประเภทและเปลี่ยนคำตอบให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้
ClickUp 3.0 มุมมองแบบฟอร์ม ชุดรวมกับฟิลด์ที่กำหนดเอง
ลากและวางฟิลด์ที่กำหนดเองลงในมุมมองแบบฟอร์มเพื่อสร้างแบบสำรวจที่ครอบคลุมหรือรวบรวมความคิดเห็น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp Brain มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปฏิบัติตามหลัก 5Ws—ใคร, อะไร, ที่ไหน, ทำไม, และทำไมถึงต้องร่างนโยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรของคุณ

2. PowerDMS (เหมาะที่สุดสำหรับการแจกจ่ายนโยบายและการติดตามการปฏิบัติตาม)

แดชบอร์ด PowerDMS
ผ่านทางPowerDMS

PowerDMS เป็นซอฟต์แวร์การจัดการนโยบายบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในภาครัฐและภาคสุขภาพ

ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของมันรวมถึงการรวมศูนย์และจัดระเบียบเอกสารสำคัญ การทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการอนุมัติและการตรวจสอบ และการให้การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อระบุแนวโน้มและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ซอฟต์แวร์นี้ยัง อำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมพนักงาน ติดตามใบรับรอง และให้การเข้าถึงผ่านมือถือสำหรับการอัปเดตนโยบายขณะเดินทาง แนวทางที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ และรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PowerDMS

  • ร่างและแบ่งปันเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ: สร้างและแบ่งปันข้อมูลนโยบายที่สำคัญกับชุมชนของคุณ ทุกเอกสารมาพร้อมกับ URL ที่กำหนดเองซึ่งสามารถฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณหรือแบ่งปันกับใครก็ตามที่ต้องการได้
  • ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครอบคลุม: เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทของคุณปฏิบัติตามนโยบายด้วยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • ทำให้กระบวนการทบทวนและอนุมัตินโยบายเป็นอัตโนมัติ: มอบหมายเจ้าของนโยบายและผู้ตรวจสอบเพื่อทบทวนและอนุมัติเอกสาร, บันทึกเทมเพลตของขั้นตอนการทำงานเพื่อให้กระบวนการเป็นมาตรฐาน, และมอบสิทธิ์แก้ไขเอกสารครั้งเดียวสำหรับความต้องการที่ไม่คาดคิด

ข้อจำกัดของ PowerDMS

  • ผู้ใช้รู้สึกว่า PowerDMS มีฟีเจอร์การรายงานที่จำกัดและขาดความสามารถในการปรับแต่ง
  • การตั้งค่าขั้นตอนการทำงานในการจัดการนโยบายอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่

ราคาของ PowerDMS

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว PowerDMS

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

3. SAI360 (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบบูรณาการ)

แดชบอร์ด SAI360
ผ่านทางSAI360

SAI360 เป็นซอฟต์แวร์ฝึกอบรมที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรในการจัดการความเสี่ยง ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลทั้งภายในและภายนอก

นอกเหนือจากฟังก์ชันหลักเช่นการสร้างนโยบาย, การจัดเก็บ, และการอนุมัติ, มันผสานรวมอย่างราบรื่นกับโมดูล GRC อื่น ๆ, ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของความเสี่ยงขององค์กร.

เครื่องมือการวิเคราะห์ขั้นสูงช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุรูปแบบ ประเมินความเสี่ยง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้ SAI360 ยังเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองผ่านคุณสมบัติเช่น การผสานรวมการประเมินความเสี่ยง การปรับปรุงกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และการรายงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ล่วงหน้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAI360

  • บริหารจัดการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด: บริหารนโยบายขององค์กร ระบุความเสี่ยง และติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยโมดูล GRC
  • ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ใช้การรายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • เข้าถึงโปรแกรมการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ให้พนักงานเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่า 200 รายการ เพื่อเพิ่มพูนความตระหนักและมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ SAI360

  • การปรับแต่งขั้นสูงต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการมืออาชีพ
  • ไม่มีการให้บริการช่วยเหลือด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

ราคา SAI360

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว SAI360

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:แม่แบบ SOPสามารถช่วยลดความยุ่งยากในการสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานจากศูนย์ ใช้แม่แบบเหล่านี้เพื่อปรับปรุงและทำให้กระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญในองค์กรของคุณเป็นมาตรฐานเดียวกัน

4. กราฟการโจมตี (เหมาะที่สุดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์)

แดชบอร์ดกราฟการหยุดงาน
ผ่านทางกราฟการนัดหยุดงาน

Strike Graph เป็นเครื่องมือปรับแต่งได้สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ใช้เพื่อให้เป็นไปตามโปรโตคอลความปลอดภัยของข้อมูลและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

มันมี ตัวเลือกในการสร้างโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดการนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ดีขึ้น

จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, รวมข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มกลาง, และสร้างรายงานที่มีประโยชน์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณสมบัติเด่นของกราฟการนัดหยุดงาน

  • อัตโนมัติการตอบกลับคำถามที่เกิดเป็นประจำ: รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคุณด้วยผู้ช่วยความปลอดภัย AI ของ Strike Graphผู้ช่วย AIจะค้นหาคำตอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง เช่น เอกสารนโยบาย เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้อง
  • ตรวจสอบโปรแกรมความปลอดภัยได้อย่างง่ายดาย: ลดความยุ่งยากในการจ้างบริษัทตรวจสอบภายนอกโดยใช้กระบวนการรับรองในแพลตฟอร์มเพื่อตรวจสอบโปรแกรมความปลอดภัยและติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ติดตามประสิทธิภาพของกิจกรรมการปฏิบัติตาม: ใช้แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อแสดงผลความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมความปลอดภัยของคุณ, ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยง, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการควบคุมตามนโยบายทำงานอย่างถูกต้อง

ข้อจำกัดของกราฟการหยุดงาน

  • การดำเนินการเริ่มต้นของแพลตฟอร์มมีความซับซ้อนและอาจใช้เวลาและทรัพยากรเป็นจำนวนมาก
  • ความสามารถในการรายงานมีจำกัด

การกำหนดราคาของ Strike Graph

  • ฟรีตลอดไป
  • รับรอง: 9,000 ดอลลาร์/ปี
  • ระดับ: $18,000/ปี
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Strike Graph

  • G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. LogicGate Risk Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการตรวจสอบที่ยืดหยุ่น)

ลอจิกเกต
ผ่านทางLogicGate

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่มีความคล่องตัวเพื่อช่วยสร้างกระบวนการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบริหารความเสี่ยง (GRC) ที่ปลอดภัย LogicGate Risk Cloud เป็นตัวเลือกที่ดี แพลตฟอร์มบนคลาวด์นี้มอบ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อระบุความเสี่ยง จัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูล ช่วยให้สามารถปรับใช้และกำหนดค่าได้อย่างรวดเร็ว

จุดขายเฉพาะของ LogicGate คือความสามารถในการให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์ในภูมิทัศน์ความเสี่ยงผ่านแดชบอร์ดเชิงโต้ตอบและการวิเคราะห์

คุณสมบัติเด่นของ LogicGate Risk Cloud

  • บริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์: ระบุความเสี่ยงทางไซเบอร์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผลกำไรของธุรกิจของคุณ รวบรวมรายงานที่มีข้อมูลเชิงลึกและแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ระบบอัตโนมัติการจัดการนโยบาย: ระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอนของโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ ตั้งแต่การร่างไปจนถึงการอนุมัติ
  • ปรับปรุงการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ: ใช้กระบวนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกระบวนการภายในและมอบหมายคำขอเอกสารให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม

ข้อจำกัดของ LogicGate Risk Cloud

  • LogicGate Risk Cloud มีข้อมูลประมาณการการสูญเสีย (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียทางการเงินหรือการสูญเสียประเภทอื่นใดที่องค์กรประสบในบริบทของการจัดการความเสี่ยง) น้อยมากหรือไม่มีเลยสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง

LogicGate Risk Cloud ราคา

  • ราคาตามความต้องการ

LogicGate Risk Cloud การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม: 10 ตัวอย่าง SOP: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

6. StandardFusion (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพ)

แดชบอร์ดแบบมาตรฐานฟิวชั่น
ผ่านทางStandardFusion

หากองค์กรของคุณดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เช่น ด้านการดูแลสุขภาพ บริการทางการเงิน การผลิต ภาครัฐ หรือยานยนต์ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะมีความสำคัญเป็นลำดับแรก

ซอฟต์แวร์ GRC ของ StandardFusion ช่วยให้คุณผสานรวมองค์ประกอบ GRC เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและรวมการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร ซอฟต์แวร์นี้ส่งเสริม การทำงานร่วมกันผ่านการแก้ไขแบบเรียลไทม์และกระบวนการอนุมัติอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจในการพัฒนาและนำนโยบายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ StandardFusion

  • การจัดการเหตุการณ์: เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและจัดการเหตุการณ์เชิงรุก
  • ระบบอัตโนมัติ: ใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อติดตามและบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของคุณ เพื่อตรวจจับความผิดปกติในการปฏิบัติตามนโยบาย
  • การจัดการนโยบาย: ใช้เครื่องมือแก้ไขในแอปของแพลตฟอร์มเพื่อสร้างนโยบาย ใช้กระบวนการอนุมัติอัตโนมัติเพื่อการอนุมัติที่รวดเร็ว

ข้อจำกัดของ StandardFusion

  • ไม่สามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนงานได้

ราคาของ StandardFusion

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ StandardFusion

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

7. NAVEX One (เหมาะที่สุดสำหรับการกำกับดูแลแบบรวมศูนย์และการลดความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม)

แดชบอร์ด Navex One
ผ่านทางNAVEX

NAVEX One เป็นซอฟต์แวร์การจัดการนโยบายที่นำเสนอแพลตฟอร์มแบบบูรณาการสำหรับธุรกิจในการจัดการด้านต่างๆ ของวงจรชีวิตการจัดการนโยบายทั้งหมด

เพื่อจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก และบริหารจัดการลำดับความสำคัญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในแพลตฟอร์มเดียว ระบบการจัดการนโยบายองค์กรนี้มอบ มุมมองแบบ 360 องศาของกระบวนการทำงานที่มีอยู่ พนักงาน และผู้ขายภายนอกของคุณ

โดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ขั้นสูง NAVEX One ช่วยให้องค์กรสามารถวัดประสิทธิภาพของนโยบาย ระบุช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้และการเข้าถึงได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานสำหรับทั้งผู้ดูแลนโยบายและพนักงาน

คุณสมบัติเด่นของ NAVEX One

  • ศูนย์กลางการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบรวมศูนย์: ติดตามกิจกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงานจากแหล่งข้อมูลเดียว
  • การจัดการความเสี่ยงจากผู้ขาย: มองเห็นความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายภายนอก
  • การฝึกอบรมด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญผ่านโมดูลการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

ข้อจำกัดของ NAVEX One

  • อินเตอร์เฟซมีความซับซ้อนและไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้
  • การรายงานมีความยุ่งยากและไม่เป็นธรรมชาติ ทำให้ยากต่อการดึงข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดออกมา

NAVEX One ราคา

  • ราคาตามความต้องการ

NAVEX One คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 8/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับเอกสาร

8. LogicManager (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร)

แดชบอร์ด LogicManager
ผ่านทางLogicManager

ในระหว่างการค้นคว้าเครื่องมือจัดการนโยบาย ฉันได้ทดสอบ LogicManager ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรที่ได้รับความนิยมเช่นกัน ผลิตภัณฑ์แบบ SaaS นี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์ปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในหลายแผนก

ความสามารถในการ เชื่อมโยงนโยบายกับความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง, อัตโนมัติการทำงาน และสร้างรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้องค์กรสามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogicManager

  • จัดการการตรวจสอบภายใน: ศึกษาแผนกต่างๆ ในองค์กรของคุณเพื่อทำความเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่การตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง
  • ควบคุมการรายงานทางการเงิน: จัดการความเสี่ยงทางการเงินและรับรองการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องโดยการตรวจสอบข้อผิดพลาด, การทำธุรกรรมที่ฉ้อโกง, และการจัดการเงินทุนที่ไม่เหมาะสม
  • รักษาความรับผิดชอบด้วยการมอบหมายงาน: มอบหมาย, ติดตาม, และทำให้เสร็จสิ้นทุกงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ

ข้อจำกัดของ LogicManager

  • ซอฟต์แวร์ขาดเทมเพลตสำเร็จรูปมาตรฐานและความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ราคาของ LogicManager

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ LogicManager

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. EisenVault (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ)

แดชบอร์ด EisenVault
ผ่านทางEisenVault

EisenVault เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเอกสารที่ปลอดภัยสำหรับการติดตามและจัดการเอกสารธุรกิจที่สำคัญ เช่นคู่มือพนักงาน, ระเบียบปฏิบัติ, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ, และสัญญาทางกฎหมาย

สามารถจัดการเอกสารทางเทคนิคจำนวนมาก เช่น ไฟล์ AutoCAD, สัญญา และคู่มือการใช้งาน. เครื่องมือนี้ยังมีการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ ERP เช่น SAP และให้การเข้าถึงแบบออฟไลน์สำหรับทีมที่อยู่ห่างไกล.

นอกจากนี้ EisenVault ยังโดดเด่นในการควบคุมเวอร์ชันเอกสาร, ฟังก์ชันการค้นหา, และเส้นทางการตรวจสอบ, ซึ่งช่วยให้เอกสารนโยบายมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อกำหนด. แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือจัดการนโยบายเพียงอย่างเดียว, แต่ฐานการจัดการเอกสารที่แข็งแกร่งของมันทำให้เหมาะสำหรับการจัดการนโยบาย.

คุณสมบัติเด่นของ EisenVault

  • แปลงเอกสารเป็นดิจิทัล: สแกนและอัปโหลดสำเนาเอกสารสำคัญแทนการพิมพ์ทุกครั้ง
  • อัตโนมัติงานประจำ: ผสาน EisenVault เข้ากับระบบ CRM, ERP หรือระบบเก่าอื่น ๆ ของคุณด้วยความช่วยเหลือของ RPA (ระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์) อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ และมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงานที่มีความสำคัญจริง ๆ
  • ปรับปรุงการมองเห็นเอกสารนโยบาย: ใช้คุณสมบัติการรู้จำอักขระด้วยแสงเพื่อสแกนเอกสารดิจิทัลของคุณและดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดของ EisenVault

  • แอปพลิเคชันมือถือของ EisenVault มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด

ราคาของ EisenVault

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ EisenVault

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างเอกสารที่ครอบคลุมและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมของบริษัทของคุณโดยใช้เทมเพลตคู่มือพนักงาน เพียงกรอกข้อมูลที่ถูกต้องในส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณก็จะมีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับพนักงานของคุณในการประสบความสำเร็จในบทบาทของตนในเอกสารที่รวมศูนย์ไว้ที่เดียว

10. RLDatix (เหมาะที่สุดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการดูแลสุขภาพและการจัดการความเสี่ยง)

แดชบอร์ด RLDatix
ผ่านทางRLDatix

RLDatix เป็นแพลตฟอร์ม GRC ที่ระบุความเสี่ยงและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรด้านการดูแลสุขภาพ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อปกป้องบันทึกสุขภาพของผู้ป่วย จัดการเหตุการณ์ และติดตามตัวชี้วัดความปลอดภัยของผู้ป่วย

ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของมันรวมถึง การมุ่งเน้นอย่างเข้มแข็งในการจัดการวงจรชีวิตของเอกสาร ช่วยให้การสร้าง, การตรวจสอบ, และการจัดเก็บนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นในการให้บริการคลังข้อมูลที่ค้นหาได้และรวมศูนย์ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ RLDatix

  • จัดการสัญญาในที่เดียว: รวมศูนย์การจัดการสัญญาและใช้เทมเพลตเพื่อมาตรฐานสัญญาและข้อตกลงสำหรับการมาตรฐานกระบวนการ
  • สร้างและแบ่งปันเอกสารนโยบาย: ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อสร้างโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเชื่อมโยงโดยตรงกับมาตรฐานที่กำหนดโดยบริษัทรับรองมาตรฐานด้านการดูแลสุขภาพ
  • วิเคราะห์กระบวนการและเหตุการณ์ด้านการดูแลสุขภาพ: ระบุช่องว่างในการดูแลผู้ป่วยและจัดการเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยใช้รายงานและแดชบอร์ดที่มีอยู่ในระบบ

ข้อจำกัดของ RLDatix

  • การตั้งค่าระบบหลังบ้านสำหรับแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อน
  • RLDatix มีฟีเจอร์บันทึกข้อความ แต่มีข้อจำกัดที่ 255 ตัวอักษร ทำให้ยากที่จะเพิ่มข้อมูลรายละเอียด

อาร์แอลดีแทกซ์

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว RLDatix

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (90+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: 10 ตัวอย่างแบบฟอร์มจรรยาบรรณพนักงานใน Word & ClickUp

ปรับปรุงกระบวนการจัดการนโยบายของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การบริหารนโยบายเป็นกระบวนการสำคัญในการรับรองว่าองค์กรของคุณดำเนินงานอย่างปลอดภัยและมั่นคงโดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลทั้งภายในและภายนอกอย่างถูกต้อง

เช่นเดียวกับสิ่งอื่น ๆ ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีเพียงเล็กน้อยสามารถช่วยได้มากในการปรับปรุงกระบวนการจัดการนโยบายของคุณให้มีประสิทธิภาพ และทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสำคัญใดหลุดรอดไป

ฉันขอแนะนำ ClickUp ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการโครงการและนโยบายที่ครอบคลุม เพื่อรวมศูนย์และบูรณาการความพยายามในการบริหารจัดการนโยบายของคุณ

ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น เอกสาร, งาน, ผู้ช่วย AI, การควบคุมเวอร์ชัน, และเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับผู้จัดการนโยบายของคุณในการสร้าง, อนุมัติ, และปฏิบัติตามกรอบนโยบาย

สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และยกระดับกระบวนการจัดการนโยบายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ