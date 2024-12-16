10 ซอฟต์แวร์การจัดการนโยบายที่ดีที่สุดในปี 2025

การสร้างนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีการแบบเดียวที่เหมาะกับทุกกรณี แต่คุณต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างกรอบการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจของคุณ และทำให้แน่ใจว่าทั้งองค์กรของคุณปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ
ดังนั้น คุณจะทำได้อย่างไรในแบบที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ?
นี่คือจุดที่ผมจะนำซอฟต์แวร์บริหารจัดการนโยบายเข้ามาใช้
แพลตฟอร์มการจัดการนโยบายถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบและยึดถือมาตรฐานการกำกับดูแลเฉพาะ มันทำให้การสร้างและการแจกจ่ายนโยบายง่ายขึ้นและมีคุณสมบัติหลายอย่างและแม่แบบขั้นตอนที่สามารถช่วยองค์กรของคุณจัดการโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและลดความเสี่ยง
ให้คิดถึงซอฟต์แวร์การจัดการนโยบายและขั้นตอนเป็นเหมือนคลังข้อมูลกลางสำหรับเก็บเอกสารนโยบายขององค์กร นโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนด และขั้นตอนการจัดการนโยบายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหรืออ้างอิงได้
หลังจากการวิจัยอย่างละเอียด ฉันได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการนโยบายที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2025 ในบล็อกนี้ มาดูกันเถอะ!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการนโยบาย?
ผมได้ทดสอบระบบบริหารนโยบายองค์กรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายบางระบบ และพบคุณสมบัติที่โดดเด่นร่วมกันอยู่ไม่กี่อย่าง ผมขอแนะนำให้พิจารณาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
- ระบบจัดเก็บเอกสารแบบรวมศูนย์: เครื่องมือการจัดการนโยบายควรมีศูนย์กลางเดียวสำหรับจัดเก็บเอกสารสำคัญ นโยบาย และกรอบการทำงานอย่างปลอดภัย
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: มองหาแพลตฟอร์มบนคลาวด์เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานต่างๆ เช่น การสร้างนโยบาย การแจกจ่าย และการอนุมัติสำหรับผู้จัดการนโยบาย
- การติดตาม: โซลูชันการจัดการนโยบายของคุณควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย คุณควรสามารถสร้างรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยคุณตรวจจับความผิดปกติของนโยบายและปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเน้นพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- ค่าใช้จ่าย: ระบุระบบการจัดการนโยบายที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ วัดราคาของเครื่องมือกับคุณค่าที่มันมอบให้เพื่อประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของระบบการจัดการนโยบาย
- การช่วยเหลือด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์: เครื่องมือการจัดการนโยบายที่ดีที่สุดมาพร้อมกับผู้ช่วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเช่น การกรอกแบบฟอร์มขั้นตอน การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การควบคุมเวอร์ชันระหว่างเอกสารฉบับต่าง ๆ ของเอกสารเดียวกัน การแจ้งเตือนการตรวจสอบภายในโดยอัตโนมัติ และการสร้างสรุปที่กระชับของเอกสารนโยบายหรือรายงาน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกซอฟต์แวร์บริหารจัดการนโยบายที่ไม่จำเป็นต้องใช้การฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อให้คุ้นเคย การมีอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนจะยิ่งเพิ่มภาระทางความคิดให้กับพนักงานของคุณ หากผู้จัดการนโยบายและพนักงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็เท่ากับเป็นการขัดกับจุดประสงค์หลักของการนำระบบบริหารจัดการนโยบายมาใช้
ซอฟต์แวร์การจัดการนโยบายที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2025
ตามที่สัญญาไว้ นี่คือสรุปของแพลตฟอร์มการจัดการนโยบายที่ฉันได้ทดสอบและรีวิวไว้ สำหรับเครื่องมือแต่ละตัว ฉันได้ครอบคลุมคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด และการให้คะแนนจากเว็บไซต์รีวิวเช่น G2 และ Capterra
หวังว่าคุณจะพบว่ารายการนี้มีประโยชน์เมื่อคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการนโยบายที่เหมาะสม
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการนโยบายและขั้นตอน และการจัดการโครงการ)
ClickUpเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับดีที่สุด ซึ่งสามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการนโยบายได้อีกด้วย
แพลตฟอร์มนี้นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง การกระจาย และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆ
ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถสร้างและจัดการนโยบายบริษัท เฟรมเวิร์ก เอกสารทรัพยากรบุคคล และ SOPs ได้ในศูนย์กลางเดียวโดยใช้ClickUp Docs
คุณสามารถใช้ ClickUp Doc สำหรับ:
- การจัดการข้อมูลเกือบทุกประเภทและการจัดรูปแบบเนื้อหาโดยใช้ตาราง, หัวข้อ, ลูกศร, และอื่น ๆ
- เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รับผิดชอบการบริหารนโยบายให้ทำงานร่วมกันในเอกสาร
- การใช้ @mentions เพื่อเพิ่มสมาชิกทีมในการสนทนา ใช้ความคิดเห็นสำหรับข้อเสนอแนะ และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงจากเอกสาร
- การรักษาความปลอดภัยการควบคุมการเข้าถึงและการจัดการว่าใครสามารถเข้าถึงและแก้ไขเอกสารนโยบายของคุณได้และใครไม่สามารถทำได้
เร่งการสร้างแนวทางและขั้นตอนสำหรับกระบวนการบริหารนโยบายของคุณด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นระบบบริหารนโยบายที่ดีที่สุดคือ ClickUp Brain ซึ่งช่วยอัตโนมัติส่วนที่ใช้เวลามากและซ้ำซากของกระบวนการสร้างนโยบาย
ClickUp Brain ช่วยคุณในเรื่อง:
- การร่างนโยบายโดยใช้โทนที่ชัดเจนและสม่ำเสมอตามคำแนะนำของคุณ
- สรุปเอกสารหลังการหารือเกี่ยวกับนโยบาย
- การสร้างโครงร่างสำหรับโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ตรวจสอบการสะกดคำในเนื้อหาของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
หากคุณไม่ต้องการเสียเวลาในการสร้างขั้นตอนจากศูนย์ คุณสามารถเริ่มต้น ด้วยการใช้เทมเพลตนโยบายบริษัท หรือเอกสารกระบวนการของ ClickUp ได้เสมอ
ตัวอย่างเช่น ใช้เทมเพลตกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUpเพื่อบันทึกและจัดการกระบวนการทั้งหมดของคุณในที่เดียว สร้างคู่มือขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับทุกกระบวนการเพื่อรักษาความสม่ำเสมอและบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนโดยใช้ฟิลด์และมุมมองที่กำหนดเอง
นี่คือวิธีการใช้เทมเพลตนี้:
- วางแผนขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตามลำดับโดยใช้มุมมองแผนผังกระบวนการ
- ติดตามเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเฉพาะโดยใช้มุมมองรายการเอกสาร
- จัดระเบียบเอกสารตามขั้นตอนความสมบูรณ์โดยใช้มุมมองขั้นตอนเอกสาร
- สร้างภาพกระบวนการเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องโดยใช้มุมมองไทม์ไลน์
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติของ ClickUpเพื่อกำหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมดที่คุณต้องการให้พนักงานปฏิบัติตาม
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- สื่อสารอย่างชัดเจนถึงภารกิจของบริษัท, ความคาดหวัง, และขั้นตอนที่สำคัญให้กับพนักงาน
- ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจ่ายเงินเดือน นโยบายการลา ไปจนถึงจรรยาบรรณในเอกสารฉบับเดียวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
- สรุปวิธีการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ และใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของนโยบายต่าง ๆ
- ใช้การแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเอกสาร
หากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ใช้เทมเพลตขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานของ ClickUpเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและทำให้มั่นใจว่างานต่างๆ จะเสร็จสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ
เพียงกรอกข้อมูลที่ถูกต้องในแต่ละส่วนเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะ เช่น วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และอื่น ๆ เพื่อช่วยในการจัดการงานของคุณ
เพิ่มกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับทุกงาน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและควบคุมกิจกรรมสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: ใช้ ClickUp Docs เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและจัดการนโยบายต่าง ๆ ทีมงานกำกับดูแลและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารที่แก้ไขได้ ติดแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง เพิ่มองค์ประกอบโต้ตอบ เช่น ตาราง วิดีโอ และสเปรดชีต รวมถึงควบคุมการเข้าถึงเอกสารสำคัญได้อย่างเหมาะสม
- ใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบ AI: ใช้ผู้ช่วยเขียนและจัดการโครงการที่ใช้ AI ของ ClickUp เพื่อร่างเอกสารนโยบาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง สร้างรายงานจากเอกสารยาว และมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมต่างๆ
- ใช้แม่แบบขั้นตอนและนโยบายที่สร้างไว้ล่วงหน้า: รับกรอบการทำงานสำหรับการจัดการขั้นตอนและกรอบการทำงาน และรับรองว่างานและกระบวนการต่างๆ จะเสร็จสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ด้วยแม่แบบนโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ClickUp
- จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ: สร้างและมอบหมายงานสำหรับทุกขั้นตอนโดยใช้ClickUp Tasks เพิ่มบริบทโดยใช้คำอธิบายงานและกำหนดวันที่ครบกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ใช้ประเภทของงานเพื่อแยกแยะกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการ: ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้เสร็จสิ้น ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดูว่าบรรลุเป้าหมายไปมากน้อยเพียงใด
- เข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย: ค้นหาข้อมูลใด ๆ จาก ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ในเครื่องของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Universal Search ใช้คำสั่งค้นหาแบบกำหนดเองเพื่อให้พนักงานสามารถค้นหาข้อบังคับและเอกสารกำกับดูแลเฉพาะได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
- ปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ: บันทึกข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำเอกสารนโยบายโดยใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp สร้างแบบฟอร์มสำหรับงานทุกประเภทและเปลี่ยนคำตอบให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp Brain มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปฏิบัติตามหลัก 5Ws—ใคร, อะไร, ที่ไหน, ทำไม, และทำไมถึงต้องร่างนโยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรของคุณ
2. PowerDMS (เหมาะที่สุดสำหรับการแจกจ่ายนโยบายและการติดตามการปฏิบัติตาม)
PowerDMS เป็นซอฟต์แวร์การจัดการนโยบายบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในภาครัฐและภาคสุขภาพ
ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของมันรวมถึงการรวมศูนย์และจัดระเบียบเอกสารสำคัญ การทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการอนุมัติและการตรวจสอบ และการให้การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อระบุแนวโน้มและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ซอฟต์แวร์นี้ยัง อำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมพนักงาน ติดตามใบรับรอง และให้การเข้าถึงผ่านมือถือสำหรับการอัปเดตนโยบายขณะเดินทาง แนวทางที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ และรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PowerDMS
- ร่างและแบ่งปันเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ: สร้างและแบ่งปันข้อมูลนโยบายที่สำคัญกับชุมชนของคุณ ทุกเอกสารมาพร้อมกับ URL ที่กำหนดเองซึ่งสามารถฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณหรือแบ่งปันกับใครก็ตามที่ต้องการได้
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครอบคลุม: เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทของคุณปฏิบัติตามนโยบายด้วยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ทำให้กระบวนการทบทวนและอนุมัตินโยบายเป็นอัตโนมัติ: มอบหมายเจ้าของนโยบายและผู้ตรวจสอบเพื่อทบทวนและอนุมัติเอกสาร, บันทึกเทมเพลตของขั้นตอนการทำงานเพื่อให้กระบวนการเป็นมาตรฐาน, และมอบสิทธิ์แก้ไขเอกสารครั้งเดียวสำหรับความต้องการที่ไม่คาดคิด
ข้อจำกัดของ PowerDMS
- ผู้ใช้รู้สึกว่า PowerDMS มีฟีเจอร์การรายงานที่จำกัดและขาดความสามารถในการปรับแต่ง
- การตั้งค่าขั้นตอนการทำงานในการจัดการนโยบายอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ PowerDMS
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว PowerDMS
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
3. SAI360 (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบบูรณาการ)
SAI360 เป็นซอฟต์แวร์ฝึกอบรมที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรในการจัดการความเสี่ยง ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลทั้งภายในและภายนอก
นอกเหนือจากฟังก์ชันหลักเช่นการสร้างนโยบาย, การจัดเก็บ, และการอนุมัติ, มันผสานรวมอย่างราบรื่นกับโมดูล GRC อื่น ๆ, ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของความเสี่ยงขององค์กร.
เครื่องมือการวิเคราะห์ขั้นสูงช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุรูปแบบ ประเมินความเสี่ยง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้ SAI360 ยังเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองผ่านคุณสมบัติเช่น การผสานรวมการประเมินความเสี่ยง การปรับปรุงกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และการรายงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ล่วงหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAI360
- บริหารจัดการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด: บริหารนโยบายขององค์กร ระบุความเสี่ยง และติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยโมดูล GRC
- ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ใช้การรายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- เข้าถึงโปรแกรมการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ให้พนักงานเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่า 200 รายการ เพื่อเพิ่มพูนความตระหนักและมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ SAI360
- การปรับแต่งขั้นสูงต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการมืออาชีพ
- ไม่มีการให้บริการช่วยเหลือด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ราคา SAI360
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SAI360
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:แม่แบบ SOPสามารถช่วยลดความยุ่งยากในการสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานจากศูนย์ ใช้แม่แบบเหล่านี้เพื่อปรับปรุงและทำให้กระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญในองค์กรของคุณเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. กราฟการโจมตี (เหมาะที่สุดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์)
Strike Graph เป็นเครื่องมือปรับแต่งได้สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ใช้เพื่อให้เป็นไปตามโปรโตคอลความปลอดภัยของข้อมูลและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
มันมี ตัวเลือกในการสร้างโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดการนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ดีขึ้น
จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, รวมข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มกลาง, และสร้างรายงานที่มีประโยชน์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณสมบัติเด่นของกราฟการนัดหยุดงาน
- อัตโนมัติการตอบกลับคำถามที่เกิดเป็นประจำ: รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคุณด้วยผู้ช่วยความปลอดภัย AI ของ Strike Graphผู้ช่วย AIจะค้นหาคำตอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง เช่น เอกสารนโยบาย เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบโปรแกรมความปลอดภัยได้อย่างง่ายดาย: ลดความยุ่งยากในการจ้างบริษัทตรวจสอบภายนอกโดยใช้กระบวนการรับรองในแพลตฟอร์มเพื่อตรวจสอบโปรแกรมความปลอดภัยและติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ติดตามประสิทธิภาพของกิจกรรมการปฏิบัติตาม: ใช้แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อแสดงผลความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมความปลอดภัยของคุณ, ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยง, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการควบคุมตามนโยบายทำงานอย่างถูกต้อง
ข้อจำกัดของกราฟการหยุดงาน
- การดำเนินการเริ่มต้นของแพลตฟอร์มมีความซับซ้อนและอาจใช้เวลาและทรัพยากรเป็นจำนวนมาก
- ความสามารถในการรายงานมีจำกัด
การกำหนดราคาของ Strike Graph
- ฟรีตลอดไป
- รับรอง: 9,000 ดอลลาร์/ปี
- ระดับ: $18,000/ปี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Strike Graph
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. LogicGate Risk Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการตรวจสอบที่ยืดหยุ่น)
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่มีความคล่องตัวเพื่อช่วยสร้างกระบวนการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบริหารความเสี่ยง (GRC) ที่ปลอดภัย LogicGate Risk Cloud เป็นตัวเลือกที่ดี แพลตฟอร์มบนคลาวด์นี้มอบ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อระบุความเสี่ยง จัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูล ช่วยให้สามารถปรับใช้และกำหนดค่าได้อย่างรวดเร็ว
จุดขายเฉพาะของ LogicGate คือความสามารถในการให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์ในภูมิทัศน์ความเสี่ยงผ่านแดชบอร์ดเชิงโต้ตอบและการวิเคราะห์
คุณสมบัติเด่นของ LogicGate Risk Cloud
- บริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์: ระบุความเสี่ยงทางไซเบอร์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผลกำไรของธุรกิจของคุณ รวบรวมรายงานที่มีข้อมูลเชิงลึกและแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ระบบอัตโนมัติการจัดการนโยบาย: ระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอนของโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ ตั้งแต่การร่างไปจนถึงการอนุมัติ
- ปรับปรุงการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ: ใช้กระบวนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกระบวนการภายในและมอบหมายคำขอเอกสารให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม
ข้อจำกัดของ LogicGate Risk Cloud
- LogicGate Risk Cloud มีข้อมูลประมาณการการสูญเสีย (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียทางการเงินหรือการสูญเสียประเภทอื่นใดที่องค์กรประสบในบริบทของการจัดการความเสี่ยง) น้อยมากหรือไม่มีเลยสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง
LogicGate Risk Cloud ราคา
- ราคาตามความต้องการ
LogicGate Risk Cloud การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: 10 ตัวอย่าง SOP: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
6. StandardFusion (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพ)
หากองค์กรของคุณดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เช่น ด้านการดูแลสุขภาพ บริการทางการเงิน การผลิต ภาครัฐ หรือยานยนต์ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะมีความสำคัญเป็นลำดับแรก
ซอฟต์แวร์ GRC ของ StandardFusion ช่วยให้คุณผสานรวมองค์ประกอบ GRC เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและรวมการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร ซอฟต์แวร์นี้ส่งเสริม การทำงานร่วมกันผ่านการแก้ไขแบบเรียลไทม์และกระบวนการอนุมัติอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจในการพัฒนาและนำนโยบายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ StandardFusion
- การจัดการเหตุการณ์: เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและจัดการเหตุการณ์เชิงรุก
- ระบบอัตโนมัติ: ใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อติดตามและบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของคุณ เพื่อตรวจจับความผิดปกติในการปฏิบัติตามนโยบาย
- การจัดการนโยบาย: ใช้เครื่องมือแก้ไขในแอปของแพลตฟอร์มเพื่อสร้างนโยบาย ใช้กระบวนการอนุมัติอัตโนมัติเพื่อการอนุมัติที่รวดเร็ว
ข้อจำกัดของ StandardFusion
- ไม่สามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนงานได้
ราคาของ StandardFusion
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ StandardFusion
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. NAVEX One (เหมาะที่สุดสำหรับการกำกับดูแลแบบรวมศูนย์และการลดความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม)
NAVEX One เป็นซอฟต์แวร์การจัดการนโยบายที่นำเสนอแพลตฟอร์มแบบบูรณาการสำหรับธุรกิจในการจัดการด้านต่างๆ ของวงจรชีวิตการจัดการนโยบายทั้งหมด
เพื่อจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก และบริหารจัดการลำดับความสำคัญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในแพลตฟอร์มเดียว ระบบการจัดการนโยบายองค์กรนี้มอบ มุมมองแบบ 360 องศาของกระบวนการทำงานที่มีอยู่ พนักงาน และผู้ขายภายนอกของคุณ
โดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ขั้นสูง NAVEX One ช่วยให้องค์กรสามารถวัดประสิทธิภาพของนโยบาย ระบุช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้และการเข้าถึงได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานสำหรับทั้งผู้ดูแลนโยบายและพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ NAVEX One
- ศูนย์กลางการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบรวมศูนย์: ติดตามกิจกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงานจากแหล่งข้อมูลเดียว
- การจัดการความเสี่ยงจากผู้ขาย: มองเห็นความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายภายนอก
- การฝึกอบรมด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญผ่านโมดูลการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
ข้อจำกัดของ NAVEX One
- อินเตอร์เฟซมีความซับซ้อนและไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้
- การรายงานมีความยุ่งยากและไม่เป็นธรรมชาติ ทำให้ยากต่อการดึงข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดออกมา
NAVEX One ราคา
- ราคาตามความต้องการ
NAVEX One คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับเอกสาร
8. LogicManager (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร)
ในระหว่างการค้นคว้าเครื่องมือจัดการนโยบาย ฉันได้ทดสอบ LogicManager ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรที่ได้รับความนิยมเช่นกัน ผลิตภัณฑ์แบบ SaaS นี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์ปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในหลายแผนก
ความสามารถในการ เชื่อมโยงนโยบายกับความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง, อัตโนมัติการทำงาน และสร้างรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้องค์กรสามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogicManager
- จัดการการตรวจสอบภายใน: ศึกษาแผนกต่างๆ ในองค์กรของคุณเพื่อทำความเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่การตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง
- ควบคุมการรายงานทางการเงิน: จัดการความเสี่ยงทางการเงินและรับรองการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องโดยการตรวจสอบข้อผิดพลาด, การทำธุรกรรมที่ฉ้อโกง, และการจัดการเงินทุนที่ไม่เหมาะสม
- รักษาความรับผิดชอบด้วยการมอบหมายงาน: มอบหมาย, ติดตาม, และทำให้เสร็จสิ้นทุกงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ
ข้อจำกัดของ LogicManager
- ซอฟต์แวร์ขาดเทมเพลตสำเร็จรูปมาตรฐานและความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ราคาของ LogicManager
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LogicManager
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. EisenVault (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ)
EisenVault เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเอกสารที่ปลอดภัยสำหรับการติดตามและจัดการเอกสารธุรกิจที่สำคัญ เช่นคู่มือพนักงาน, ระเบียบปฏิบัติ, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ, และสัญญาทางกฎหมาย
สามารถจัดการเอกสารทางเทคนิคจำนวนมาก เช่น ไฟล์ AutoCAD, สัญญา และคู่มือการใช้งาน. เครื่องมือนี้ยังมีการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ ERP เช่น SAP และให้การเข้าถึงแบบออฟไลน์สำหรับทีมที่อยู่ห่างไกล.
นอกจากนี้ EisenVault ยังโดดเด่นในการควบคุมเวอร์ชันเอกสาร, ฟังก์ชันการค้นหา, และเส้นทางการตรวจสอบ, ซึ่งช่วยให้เอกสารนโยบายมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อกำหนด. แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือจัดการนโยบายเพียงอย่างเดียว, แต่ฐานการจัดการเอกสารที่แข็งแกร่งของมันทำให้เหมาะสำหรับการจัดการนโยบาย.
คุณสมบัติเด่นของ EisenVault
- แปลงเอกสารเป็นดิจิทัล: สแกนและอัปโหลดสำเนาเอกสารสำคัญแทนการพิมพ์ทุกครั้ง
- อัตโนมัติงานประจำ: ผสาน EisenVault เข้ากับระบบ CRM, ERP หรือระบบเก่าอื่น ๆ ของคุณด้วยความช่วยเหลือของ RPA (ระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์) อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ และมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงานที่มีความสำคัญจริง ๆ
- ปรับปรุงการมองเห็นเอกสารนโยบาย: ใช้คุณสมบัติการรู้จำอักขระด้วยแสงเพื่อสแกนเอกสารดิจิทัลของคุณและดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ EisenVault
- แอปพลิเคชันมือถือของ EisenVault มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
ราคาของ EisenVault
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ EisenVault
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างเอกสารที่ครอบคลุมและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมของบริษัทของคุณโดยใช้เทมเพลตคู่มือพนักงาน เพียงกรอกข้อมูลที่ถูกต้องในส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณก็จะมีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับพนักงานของคุณในการประสบความสำเร็จในบทบาทของตนในเอกสารที่รวมศูนย์ไว้ที่เดียว
10. RLDatix (เหมาะที่สุดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการดูแลสุขภาพและการจัดการความเสี่ยง)
RLDatix เป็นแพลตฟอร์ม GRC ที่ระบุความเสี่ยงและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรด้านการดูแลสุขภาพ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อปกป้องบันทึกสุขภาพของผู้ป่วย จัดการเหตุการณ์ และติดตามตัวชี้วัดความปลอดภัยของผู้ป่วย
ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของมันรวมถึง การมุ่งเน้นอย่างเข้มแข็งในการจัดการวงจรชีวิตของเอกสาร ช่วยให้การสร้าง, การตรวจสอบ, และการจัดเก็บนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นในการให้บริการคลังข้อมูลที่ค้นหาได้และรวมศูนย์ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ RLDatix
- จัดการสัญญาในที่เดียว: รวมศูนย์การจัดการสัญญาและใช้เทมเพลตเพื่อมาตรฐานสัญญาและข้อตกลงสำหรับการมาตรฐานกระบวนการ
- สร้างและแบ่งปันเอกสารนโยบาย: ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อสร้างโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเชื่อมโยงโดยตรงกับมาตรฐานที่กำหนดโดยบริษัทรับรองมาตรฐานด้านการดูแลสุขภาพ
- วิเคราะห์กระบวนการและเหตุการณ์ด้านการดูแลสุขภาพ: ระบุช่องว่างในการดูแลผู้ป่วยและจัดการเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยใช้รายงานและแดชบอร์ดที่มีอยู่ในระบบ
ข้อจำกัดของ RLDatix
- การตั้งค่าระบบหลังบ้านสำหรับแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อน
- RLDatix มีฟีเจอร์บันทึกข้อความ แต่มีข้อจำกัดที่ 255 ตัวอักษร ทำให้ยากที่จะเพิ่มข้อมูลรายละเอียด
อาร์แอลดีแทกซ์
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว RLDatix
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: 10 ตัวอย่างแบบฟอร์มจรรยาบรรณพนักงานใน Word & ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการจัดการนโยบายของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การบริหารนโยบายเป็นกระบวนการสำคัญในการรับรองว่าองค์กรของคุณดำเนินงานอย่างปลอดภัยและมั่นคงโดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลทั้งภายในและภายนอกอย่างถูกต้อง
เช่นเดียวกับสิ่งอื่น ๆ ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีเพียงเล็กน้อยสามารถช่วยได้มากในการปรับปรุงกระบวนการจัดการนโยบายของคุณให้มีประสิทธิภาพ และทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสำคัญใดหลุดรอดไป
ฉันขอแนะนำ ClickUp ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการโครงการและนโยบายที่ครอบคลุม เพื่อรวมศูนย์และบูรณาการความพยายามในการบริหารจัดการนโยบายของคุณ
ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น เอกสาร, งาน, ผู้ช่วย AI, การควบคุมเวอร์ชัน, และเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับผู้จัดการนโยบายของคุณในการสร้าง, อนุมัติ, และปฏิบัติตามกรอบนโยบาย
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และยกระดับกระบวนการจัดการนโยบายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ