เวิร์กสตรีมในงานบริหารโครงการ: คำนิยามและตัวอย่าง

คุณเคยทำงานในโครงการที่มีคนไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่? หรือแย่กว่านั้น พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองได้รับมอบหมายงานอะไร?
บางทีคุณอาจเคยเป็นแบบนั้นมาแล้วเช่นกัน แม้แต่ในฐานะผู้จัดการโครงการ
มันง่ายที่จะพูดว่าสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ทรัพยากรจำกัด หรือแม้แต่การสื่อสารที่ไม่ดี แต่เหตุผลเหล่านี้เป็นเพียงอาการของปัญหาที่ใหญ่กว่า
เกือบ40% ของโครงการล้มเหลวเนื่องจากวางแผนไม่ดี
โครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายทีมเกี่ยวข้องอาจยิ่งยากขึ้นไปอีก
เวิร์กสตรีมเป็นโซลูชันที่มีความยืดหยุ่นสำหรับปัญหานี้ คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเวิร์กสตรีม เราจะครอบคลุมถึงสิ่งที่เวิร์กสตรีมในด้านการจัดการโครงการคืออะไร ประโยชน์ของมัน และตัวอย่างห้าตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณสร้างเวิร์กสตรีมของคุณเอง
มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือ Workstream ใน การจัดการโครงการ?
เวิร์กสตรีมคือเครื่องมือที่ใช้ในการแบ่งงานขนาดใหญ่ให้เล็กลงเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า
มันคือชุดของงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต้องทำให้เสร็จสิ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง. Workstreams อาจมีความหมายเหมือนกันกับหรือประกอบด้วยจุดสำคัญของคุณในโครงการก็ได้ ขึ้นอยู่กับโครงการ. เมื่อใช้ถูกต้อง workstreams จะช่วยให้ทีมสามารถทำงานข้ามหน้าที่ได้เพื่อจัดระเบียบ วางแผน และติดตามความคืบหน้าของพวกเขาแบบเรียลไทม์.
แนวคิดหลักเบื้องหลังการทำงานแบบสตรีมคือ แต่ละทีมที่มีส่วนร่วมในโครงการจะต้องรับผิดชอบเฉพาะส่วนงานของตนเองเท่านั้น ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถกำกับดูแลความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น
ผลลัพธ์คือ โครงการดำเนินไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นขึ้นพร้อมกับความสับสนหรือการล่าช้าที่น้อยที่สุด. กระบวนการทำงานถูกออกแบบมาเพื่อแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่พวกเขามีความเชี่ยวชาญได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ.
แผนภูมิแกนต์จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างมีความเชื่อมโยงกันหลายด้าน— มีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
ทีมที่รับผิดชอบในการขอใบอนุญาตต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่โครงการจะสามารถ "ดำเนินการต่อไป" ถึงทีมรื้อถอนได้
มันง่ายที่จะสับสนระหว่างเวิร์กสตรีมกับเวิร์กโฟลว์ เวิร์กโฟลว์แสดงแผนผังกระบวนการของโครงการ (หรือส่วนหนึ่งของกระบวนการ) ซึ่งประกอบด้วยลำดับเฉพาะของงานที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์
เวิร์กสตรีมไม่ใช่ลำดับของงาน แต่เป็น ผลลัพธ์ จากทีมที่แยกกันทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
ประโยชน์ของการใช้เวิร์กสตรีมสำหรับการจัดการโครงการ
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้เวิร์กสตรีมแทนวิธีการแบบงานตามแบบดั้งเดิม เวิร์กสตรีมสามารถผลักดันโครงการให้ก้าวหน้าด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นและการมองเห็นความคืบหน้าที่ดีขึ้น
นี่คือประโยชน์สี่ประการของเวิร์กสตรีม
1. แผนที่จัดระบบ
โดยการแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ ผู้จัดการโครงการสามารถออกแบบแผนงานที่ชัดเจนและเป็นระบบสำหรับโครงการได้ ซึ่งทำให้การมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น และมั่นใจได้ว่าทุกแง่มุมของโครงการได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน
ในอุดมคติ คุณควรสร้างเวิร์กสตรีมของคุณก่อนที่โครงการจะเริ่มต้น หากคุณทำเช่นนั้น คุณจะทราบถึงข้อจำกัดของโครงการที่คุณต้องเผชิญ
แนวทางแบบสายงานการทำงานช่วยให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ในทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการ เพื่อให้การดำเนินโครงการไม่มีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหา
2. ขจัดความแยกส่วนภายในองค์กร
เมื่อมีหลายทีมเข้ามาเกี่ยวข้องในโครงการเดียวกัน เป็นเรื่องง่ายที่แต่ละทีมจะทำงานแยกกัน หากคุณเคยประสบกับสถานการณ์เช่นนี้ คุณไม่ได้เผชิญอยู่เพียงลำพัง
การทำงานแบบแยกส่วนในที่ทำงาน หรือที่เรียกว่า "ไซโล" เป็นเรื่องที่พบได้บ่อย เกือบ55% ของธุรกิจระบุว่าพวกเขามีทีมที่ทำงานแบบแยกส่วน
เวิร์กสตรีมต่อสู้กับไซโล เวิร์กสตรีมถูกออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกโครงการสามารถแบ่งปันข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายระหว่างแผนกหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งหมายความว่าทุกคนจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการ ทำให้ไม่มีไซโลเกิดขึ้น
เวิร์กสตรีมช่วยปรับปรุงการร่วมมือของทีมโดยให้กรอบการทำงานที่ชัดเจน สมาชิกทีมทราบถึงภารกิจที่ตนรับผิดชอบ สามารถมองเห็นผ่านเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม และสามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้สำเร็จภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กสตรีมเฉพาะของตน
3. ช่วยให้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย
การติดตามตัวชี้วัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแต่ละส่วนประกอบของโครงการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ การทำงานเป็นกระแส (Workstreams) ก็ช่วยได้ในที่นี้เช่นกัน โดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเหล่านี้ในแต่ละกระแสการทำงาน ผู้จัดการโครงการสามารถระบุพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพต่ำและดำเนินการปรับปรุงได้
สมมติว่างานในสายงานหนึ่งล่าช้ากว่ากำหนดหรือประสบปัญหาด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นโอกาสสำหรับคุณในฐานะผู้จัดการโครงการที่จะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อค้นหาปัญหาที่ซ่อนอยู่และระบุแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดตั้งแต่ตอนนี้ แทนที่จะรอจนสายเกินไป
4. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้แล้ว กระบวนการทำงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงานและกระบวนการโดยการมาตรฐานให้สอดคล้องกันทั่วทั้งโครงการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น การทำเช่นนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมไม่ต้องทำซ้ำงานหรือเสียเวลาในการค้นคว้าว่างานควรทำอย่างไร
เวิร์กสตรีมสามารถตั้งค่าเพื่อดำเนินการอัตโนมัติในทุกที่ที่เป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการแทรกแซงด้วยตนเอง การทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้สมาชิกในทีมมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
5 ตัวอย่างของกระบวนการทำงานในการบริหารโครงการ
เมื่อคุณคิดถึงการจัดการโครงการ การสร้างตึกระฟ้าและการออกแบบซอฟต์แวร์อาจเป็นสิ่งแรกที่นึกถึง แต่ทุกสิ่งที่มีจุดเริ่มต้น กลาง และสิ้นสุดคือโครงการ
ไม่ว่าคุณกำลังทำโครงการอะไรอยู่ก็ตาม, กระบวนการทำงานสามารถช่วยได้.
เราจะมาแบ่งปันตัวอย่างห้าอย่างของกระบวนการทำงานในโครงการ. ขณะที่คุณอ่านอยู่ คุณต้องจำไว้ว่าส่วนใหญ่ของโครงการนั้นไม่ค่อยเป็นเส้นตรงอย่างสมบูรณ์เลย.
ในทุกโครงการ คุณจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ เช่น สมาชิกคนสำคัญล้มป่วย การปรับเปลี่ยนขอบเขตของโครงการหรือการลดงบประมาณ ระยะเวลาและกระบวนการอาจหลุดจากการควบคุมได้ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงจำเป็นต้องสร้างสายงานการทำงาน ตัวอย่างทั้งห้านี้จะช่วยให้คุณเริ่มคิดและวางแผนได้
1. การวางแผนจัดงาน
การวางแผนงานอาจเป็นหนึ่งในรูปแบบการจัดการโครงการที่ง่ายที่สุด แต่ความง่ายไม่ได้หมายความว่าไม่สำคัญ การวางแผนงานเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์
นี่คือกลุ่มงานหลักที่คุณจำเป็นต้องวางแผนสำหรับเกือบทุกประเภทของกิจกรรม
- กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายของงาน
- กำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับทุกด้านของงาน (สถานที่จัดงาน, อาหาร, การบันเทิง, เป็นต้น)
- ค้นคว้าและเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับงาน
- จ้างผู้จัดหาอาหารและบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น
- ออกแบบสื่อสำหรับงานอีเวนต์ (บัตรเชิญ โปสเตอร์ ใบปลิว แบนเนอร์ ฯลฯ)
- ทำการตลาดงานอีเวนต์ให้กับสาธารณชน (เพิ่มคิวอาร์โค้ดที่ทางเข้าของสถานประกอบการของคุณ, การตลาดทางอีเมล, กลุ่มโซเชียลมีเดีย, ใช้ใบปลิวและแบนเนอร์ที่ออกแบบใหม่ของคุณ เป็นต้น)
- ดำเนินการและจัดการกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วง
นี่อาจไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำ. แต่กระบวนการทำงานเหล่านี้คือก้อนใหญ่ของผลลัพธ์ที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ.
เคล็ดลับมืออาชีพ สร้างระบบการวางแผนงานที่มั่นคงและราบรื่นด้วยเทมเพลตการจัดการงานอีเวนต์จาก ClickUpและจัดการทุกการดำเนินงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณในที่เดียวด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า สถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางแผนและมองเห็นภาพ ทุกอย่างตั้งแต่การสำรวจสถานที่ไปจนถึงการรับข้อเสนอ จัดทีมและทรัพยากรของคุณให้สอดคล้องกันเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่นเพื่อให้งานสำเร็จ และติดตามความคืบหน้าและเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่างานของคุณจะเกิดขึ้นตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
2. การสร้างแอปพลิเคชันมือถือ
กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันต้องใช้ขั้นตอนที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน นี่คือขั้นตอนการทำงานที่คุณอาจพบได้ในโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือทั่วไป:
- กำหนดวัตถุประสงค์ของแอป
- รวบรวมข้อกำหนดทางเทคนิค
- สร้างโครงร่างของระบบนำทางและเนื้อหา
- ออกแบบ UI/UX
- เริ่มการพัฒนา
- ดำเนินการทดสอบหน่วยและการรวมระบบ
- เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agileและกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวางแผนโครงการที่ซับซ้อน เช่น การสร้างแอปหรือเว็บไซต์ คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างผืนผ้าใบได้ทุกประเภท เช่น โน้ตติดผนัง:
หรือแผนผังการพึ่งพา:
เคล็ดลับจากมืออาชีพ เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบและประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ต้องเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก แต่คุณจะจับรายละเอียดหลายอย่างและกระบวนการทำงานต่างๆ ไว้ในที่เดียวได้อย่างไร? ClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการวางแผนการไหลของผู้ใช้ สร้างโครงร่าง และสร้างภาพแสดงวิศวกรรมที่ซับซ้อน เพิ่มงานเอกสาร รายการ และแม้แต่บุคคลบนกระดานไวท์บอร์ดของคุณเพื่อแสดงภาพเกือบทุกอย่างได้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแนะนำกระดานไวท์บอร์ดจาก ClickUp! มาพร้อมกับคู่มือที่จะช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดใน ClickUp ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. การเปิดตัวแบรนด์
กระบวนการรีแบรนด์ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การดำเนินการ และการสื่อสารอย่างทั่วถึงในทีมการตลาด ทีมทรัพยากรบุคคล และทีมผู้บริหารระดับสูง. งานหลักบางประการ ได้แก่:
- ดำเนินการวิจัยแบรนด์และตลาด
- พัฒนากลยุทธ์แบรนด์
- สร้างสินทรัพย์แบรนด์
- พัฒนาแนวทางการสร้างแบรนด์
- ดำเนินการกลยุทธ์แบรนด์ใหม่
ในธุรกิจขนาดเล็กแผนกการตลาดอาจมีพนักงานเพียงหนึ่งหรือสองคนทำงานในหลายๆ กระบวนการเหล่านี้ บริษัทที่ใหญ่กว่าอาจมีทีมวิจัยและพัฒนา ทีมออกแบบกราฟิก ทีมการตลาด ทีมโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ทั้งหมดทำงานร่วมกันในโครงการนี้
เคล็ดลับมืออาชีพใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการแบรนด์เพื่อช่วยวางแผน ติดตาม และจัดการทุกสิ่งที่คุณต้องการในการเปิดตัวและรักษาแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการแบรนด์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อเข้าถึงกรอบการทำงานที่มั่นคงซึ่งจะช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอและดำเนินกระบวนการต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
4. แคมเปญการรักษาพนักงาน
แผนกทรัพยากรบุคคลมักถูกมองว่าเป็น "ฝ่ายปฏิบัติการ" และถูกแยกออกจากงานบริหารโครงการโดยสิ้นเชิง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง
หากแคมเปญ HR ไม่มีจุดเริ่มต้น กลาง และสิ้นสุด นั่นก็คือโครงการ
นี่คือสายงานสำคัญสำหรับแคมเปญการรักษาพนักงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- วิจัยความพึงพอใจของพนักงานและกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงาน
- กำหนดกลยุทธ์การเก็บรักษา
- กำหนดตัวชี้วัดการรักษาลูกค้า
- พัฒนาแผนการเปิดตัว
- ดำเนินการและบริหารจัดการแผน
- ติดตามผลด้วยการสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
เคล็ดลับมืออาชีพทำให้การบริหารจัดการบุคลากรง่ายขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับพนักงานโดยใช้แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับการจ้างงานการปฐมนิเทศการจัดการความสามารถ และการบริหารจัดการพนักงาน
5. การวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว
ตัวอย่างสุดท้ายของเราคืออีกหนึ่งโครงการที่นอกกรอบการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวไม่ใช่ โครงการในแง่ที่ว่ามันไม่ได้ผลิตสินค้าที่จับต้องได้
นี่คือโครงการสำหรับการกำหนดทิศทางขององค์กรทั้งหมด ดังนั้นโครงการอื่น ๆ ทั้งหมดจึงมีความหมายในบริบทขององค์กร
กระบวนการทำงานสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์อาจประกอบด้วย:
- ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ (จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, อุปสรรค)
- กำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัท
- กำหนดพันธกิจของบริษัท
- กำหนดเป้าหมายขององค์กร
- กำหนดความต้องการทรัพยากร
- กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
- พัฒนาแผนการดำเนินงาน
- ติดตามและปรับแผนกลยุทธ์
เคล็ดลับมืออาชีพ ลองดู 10แม่แบบวางแผนกลยุทธ์ฟรีเพื่อเริ่มต้นของคุณ
วิธีสร้างเวิร์กสตรีมของคุณเอง
ส่วนนี้จะแสดงขั้นตอนพื้นฐานที่ควรพิจารณาในการสร้างเวิร์กสตรีมที่ใช้งานได้จริง ในตัวอย่างที่ 2 จะเน้นฟีเจอร์ของ ClickUp ที่สามารถใช้ในการสร้างเวิร์กสตรีม
1. ระบุทีมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การสร้างสายงานโครงการต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายทีมและบุคคล ซึ่งแต่ละคนมีบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะตัว ขั้นตอนแรกของคุณคือการระบุให้ชัดเจนว่าทีมใดบ้าง และโดยเฉพาะเจาะจงว่าใครจะเป็นส่วนหนึ่งของสายงานแต่ละสาย
นี่คือสี่กลุ่มใหญ่ของทีมที่ควรคำนึงถึง แม้ว่ากลุ่มเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม
- กลุ่มงาน: กลุ่มเหล่านี้คือทีมที่แยกกันรับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการจริง (นักออกแบบ, นักพัฒนา, ผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์, ฯลฯ)
- นักวิเคราะห์: นี่คือทีมที่รับผิดชอบในการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของโครงการและสื่อสารให้ทีมโครงการทราบ
- หัวหน้าฝ่ายเทคนิค: นี่คือทีมที่รับผิดชอบในการให้ทิศทางทางเทคนิคและคำแนะนำแก่ทีมโครงการ
- การประกันคุณภาพ: พวกเขาดำเนินการทดสอบและกิจกรรมการตรวจสอบเพื่อระบุข้อบกพร่องและเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการตรงตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดไว้
เมื่อคุณมาถึงขั้นตอนการมองเห็นภาพแล้ว คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมและบุคคลเหล่านี้ได้รับการระบุไว้ในแต่ละกระแสข้อมูล
2. เลือกเครื่องมือสื่อสารของคุณ
เวิร์กสตรีมถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่าง ๆ แต่การจัดการหลายทีมและพนักงานที่ทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสานอาจทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องยาก การสื่อสารของคุณจะดีได้เพียงเท่าเครื่องมือที่คุณใช้เท่านั้น
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ควรใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่มี คุณสมบัติการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน (asynchronous communication) เพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้พร้อมกัน และทำให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานกับเวอร์ชันล่าสุดของโครงการ
ในที่สุด เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของโครงการและทีมของคุณ การพิจารณาคุณสมบัติ, ความสามารถในการทำงาน, และความง่ายในการใช้งานของแต่ละเครื่องมือก่อนตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญ
3. จินตนาการถึงเส้นเวลาของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างแผนภูมิ ให้เริ่มทำรายการเหตุการณ์สำคัญที่เป็นตัวแทนหรืออยู่ในแต่ละสายงานก่อน ไม่จำเป็นต้องละเอียดมากนัก—อย่าลืมว่านั่นคือหน้าที่ของกระบวนการทำงานของคุณ
แต่ละสายงานควรมีบรรทัดของตัวเองในตารางเวลาของคุณ โดยความยาวของแต่ละบรรทัดขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะใช้ในการทำงานนั้น
กรอบเวลาของโครงการนี้ควรแสดงด้วยเส้นแนวนอนที่ด้านบนของกราฟด้วย
บางงานอาจมีงานที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ระบุงานเหล่านั้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการแสดงในภาพของคุณ ตอนนี้คุณพร้อมที่จะสร้างไทม์ไลน์สำหรับงานนั้นแล้ว คุณเพียงแค่ต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในที่เดียวเพื่อช่วยในการสร้างภาพไทม์ไลน์ของคุณ
4. กำหนดบทบาทและกฎเกณฑ์สำหรับทีมโครงการ
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการต้องเข้าใจเป้าหมายของแต่ละสายงานและทำหน้าที่ของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เริ่มต้นด้วยการมอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับสมาชิกแต่ละคนตามสายงานที่พวกเขาเกี่ยวข้อง
นี่จะช่วยให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา. ต่อไป ให้ความสนใจกับปัญหาสามข้อต่อไปนี้:
- กำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละสายงานเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- จัดตั้งช่องทางการสื่อสารเป็นประจำเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบความคืบหน้าของโครงการ
- กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับการตัดสินใจ การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการส่งต่อปัญหาเพื่อลดโอกาสที่ปัญหาจะทำให้โครงการล้มเหลว
ลองดูเทมเพลต RACI เหล่านี้!
5. อัตโนมัติในจุดที่สามารถทำได้
เราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าเวิร์กสตรีมสามารถรวมระบบอัตโนมัติได้เมื่อจำเป็น ถามตัวเองว่าอะไรที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้และอะไรที่ต้องทำโดยมนุษย์กระบวนการอัตโนมัติยังช่วยให้คุณขยายหรือลดขนาดได้ตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าการจ้างพนักงานมาก
6. ประเมินผลและปรับปรุง
นี่คือส่วนที่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก ตรวจสอบการทำงานของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังก้าวหน้าไปสู่เป้าหมาย KPI ของคุณ ให้ความสำคัญกับระยะเวลาของโครงการ งบประมาณ คุณภาพ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังนั้น หน้าที่ของคุณในฐานะผู้จัดการโครงการคือการทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อให้การทำงานของคุณดำเนินไปตามแผน
ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อพิชิตโครงการขนาดใหญ่
โครงการอาจซับซ้อนได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือกำลังทำงานโครงการอะไรก็ตาม หากคุณมีกำหนดเวลาหรือมีหลายทีมที่เกี่ยวข้อง ควรวางแผนให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการกลายเป็นสถิติของโครงการ
นั่นคือจุดที่เวิร์กสตรีมเข้ามามีบทบาท คู่มือนี้ได้พาคุณเข้าใกล้การปรับปรุงการสื่อสารและประสิทธิภาพการทำงาน การปรับแต่งกระบวนการทำงาน และการเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ตอนนี้ถึงเวลาที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติจริงแล้ว
เปลี่ยนวิธีการวางแผนโครงการของคุณและเริ่มสร้างเวิร์กโฟลว์การทำงานของคุณวันนี้ ClickUp มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์การทำงานและทำให้ทีมงานของคุณเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ ไม่มีอะไรตกหล่นไปเริ่มใช้งานฟรีวันนี้!
เขียนโดยแขกr:
เฟรยา ลาสคอฟสกี้ เป็นที่ปรึกษา SEO ที่ช่วยแบรนด์ต่างๆ ขยายการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกผ่านการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา เธอเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลที่ได้รับการอ้างอิงในสื่อออนไลน์หลายแห่ง รวมถึง Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance และ Huffington Post
เธอยังเป็นเจ้าของ CollectingCents ซึ่งเป็นบล็อกเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลที่เธอสร้างขึ้นมาจากศูนย์ คุณสามารถติดต่อเธอได้ที่ freya@collectingcents.com