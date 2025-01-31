บล็อก ClickUp
11 ซอฟต์แวร์สร้างแรงจูงใจพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับการสำรวจและอื่นๆ ในปี 2025

31 มกราคม 2568

ยินดีต้อนรับสู่อนาคตของการมีส่วนร่วมในที่ทำงาน ยุคที่พนักงานไม่สนใจงานและถูกจำกัดอยู่ในคูบิเคิลของพวกเขา รอคอยวันศุกร์ให้มาถึงได้ผ่านพ้นไปแล้ว ในภูมิทัศน์ขององค์กรในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ เข้าใจถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานในฐานะตัวเร่งความสำเร็จ

การศึกษาของ Gallupพบว่า "การมีส่วนร่วมของพนักงานในสหรัฐอเมริกาได้เห็นการลดลงรายปีครั้งแรกในรอบทศวรรษ — ลดลงจากพนักงานที่มีส่วนร่วม 36% ในปี 2020 เหลือ 34% ในปี 2021"

แล้วคุณจะทำอย่างไรเพื่อให้ทีมของคุณมีส่วนร่วม?

โชคดีที่เทคโนโลยีได้เปิดโอกาสอันน่าทึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตั้งแต่แบบสำรวจความคิดเห็นที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า ไปจนถึงแพลตฟอร์มแบบโต้ตอบที่จุดประกายจิตวิญญาณของทีม โลกแห่งการมีส่วนร่วมของพนักงานได้เบ่งบานเป็นสวนดิจิทัลแห่งโอกาส

บทความนี้จะสำรวจซอฟต์แวร์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานที่น่าทึ่งที่สุด 11 ตัวเลือก. มาเริ่มกันเลย!

คุณควรตรวจสอบคุณสมบัติใดบ้างในซอฟต์แวร์เพื่อความผูกพันของพนักงาน?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เหมาะสม มีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณา แต่ไม่ต้องกังวล!

เราได้เตรียมรายการตรวจสอบที่ตรงไปตรงมาให้คุณแล้ว ไม่มีศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อน เพียงแค่คำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการขององค์กรของคุณ

คุณควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่คุณเลือกใช้สามารถทำงานร่วมกับระบบและเครื่องมือที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น คุณต้องการซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ HR และช่องทางการสื่อสารที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร้รอยต่อ
  • ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้: ข้อมูลพนักงานคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน มองหาเครื่องมือการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกทางการวิเคราะห์และคุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่ง ข้อมูลจะช่วยให้คุณมองเห็นผลลัพธ์ของแบบสอบถาม ตรวจจับแนวโน้ม และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ใครบ้างที่ไม่ชอบการนำทางที่ง่ายแสนง่าย? ซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เหมาะสมควรมีแดชบอร์ดที่ตอบสนองและใช้งานง่าย คอยมองหาแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายโดยไม่ลดทอนฟังก์ชันการทำงาน

11 ซอฟต์แวร์สร้างแรงจูงใจพนักงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าทีมหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปฏิวัติพื้นที่ทำงานของคุณ รายการนี้เหมาะสำหรับคุณ! มันจะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนองค์กรของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งประสิทธิภาพ ความร่วมมือ และที่สำคัญที่สุดคือความพึงพอใจของพนักงาน

1.คลิกอัพ

แบบฟอร์มการปฐมนิเทศพนักงานทั่วไป โดย ClickUp
ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ด้วยสไตล์ที่โดดเด่นด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานทั่วไปโดย ClickUp

ClickUp เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเราอย่างไม่ต้องสงสัย เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีที่สุด พร้อมฟีเจอร์สำคัญสำหรับการสรรหา การปฐมนิเทศ และการพัฒนาพนักงาน มีแม่แบบ HR มากมาย เช่น แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) การประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกเหนือจากการเป็นซอฟต์แวร์ HR และการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ยอดเยี่ยมแล้ว ClickUp ยังเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ ที่คุณสามารถโต้ตอบและร่วมมือกับทีมของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • บางมุมมองไม่สามารถใช้งานได้บนมือถือ
  • ไม่ใช่ทุกฟีเจอร์การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีอยู่ในแผนฟรี

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: มีราคาพิเศษตามความต้องการ – หากคุณต้องการซอฟต์แวร์เพื่อรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณ กรุณาติดต่อฝ่ายขายของ ClickUpเพื่อช่วยตั้งค่าเมื่อคุณพร้อม

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (6,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

2. WorkTango

ผ่านทาง WorkTango
ผ่านทางWorkTango

เดิมชื่อ Kazoo, WorkTango เป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานที่ครอบคลุมสำหรับการมีส่วนร่วม, สร้างแรงบันดาลใจ, และรักษาพนักงานไว้. แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมคุณ.

ด้วย WorkTango คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือสำหรับการเฉลิมฉลองความสำเร็จของพนักงาน การรับฟังและแก้ไขปัญหาของพวกเขาและการกำหนดลำดับความสำคัญของทีมอย่างชัดเจน

คุณสมบัติเด่นของ WorkTango

  • แบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานและข้อมูลเชิงลึก
  • เครื่องมือสำหรับการยกย่องพนักงาน, แรงจูงใจ, และรางวัล
  • เป้าหมายและการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาและความสำเร็จของพนักงาน
  • การผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม HR และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่คุณชื่นชอบ

ข้อจำกัดของ WorkTango

  • ผู้ใช้ต้องการเอกสารสรุปผู้บริหารอย่างมากหลังจากทำแบบสำรวจเสร็จสิ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมากขึ้น
  • ค่อนข้างจำกัดสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งขึ้นพร้อมคุณสมบัติศูนย์ความรู้

ราคาของ WorkTango

ติดต่อ WorkTango เพื่อขอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า WorkTango

  • G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (120+ รีวิว)

3. น้ำหวาน

ผ่านทางน้ำหวาน
ผ่านทางน้ำหวาน

น้ำหวานเป็นแพลตฟอร์มการยกย่องพนักงานที่ใช้แรงจูงใจทางการเงินและสังคมเพื่อปรับปรุงการรักษาพนักงาน แอปนี้ช่วยให้ทีมสามารถยกย่องการทำงานที่น่ายกย่อง สร้างชุมชน ส่งเสริม ค่านิยมหลัก และแลกรางวัล

เนคทารมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงานและการสร้างทีมที่ทำงานทางไกลที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งนำไปสู่การลดอัตราการลาออกของพนักงาน นอกจากนี้ยังใช้การให้รางวัลเสมือนจริงเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้พวกเขาชื่นชมเพื่อนร่วมงานและจัดกิจกรรมท้าทายที่กำหนดเอง เช่น กิจกรรมเพื่อสุขภาพ แบบสำรวจความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของน้ำหวาน

  • ผสานรวมกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) ของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ามีการให้การยอมรับแก่พนักงานหรือได้รับการยอมรับบ่อยเพียงใด
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับวันครบรอบการทำงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและประสบการณ์ของพนักงาน
  • การแจ้งเตือนวันเกิดตามกำหนดเวลาเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารกับพนักงาน
  • ทดลองใช้ฟรี

ข้อจำกัดของน้ำหวาน

  • มีให้บริการจำกัดหรือไม่มีให้บริการเลยในบางประเทศ
  • การสร้างรายงานช้าเป็นครั้งคราว
  • การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด

การกำหนดราคาเนคทาร

  • มาตรฐาน: $2. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บวก: $4/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเนคทาร

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (280+ รีวิว)

4. Awardco

ผ่านทาง Awardco
ผ่านทางAwardco

คล้ายกับ Nectar, Awardco เชื่อว่าการมอบรางวัลในที่ทำงานจะช่วยให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีความสุขมากขึ้น และกระตุ้นให้พนักงานทำผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขา แพลตฟอร์มนี้มีโปรแกรมรางวัลที่พนักงานสามารถแลกคะแนนรางวัลที่ได้รับเป็นของขวัญที่พวกเขาชอบจาก Amazon ได้

คุณสมบัติเด่นของ Awardco

  • ระบบยกย่องสำหรับชมเชยเพื่อนร่วมงาน
  • การเฉลิมฉลองความสำเร็จของพนักงานโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • การใช้จ่ายตามไลฟ์สไตล์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยของขวัญที่มีคุณค่ามากขึ้น
  • การผสานระบบความผูกพันของพนักงานกับเครื่องมือสำคัญ เช่น Slack, Microsoft Teams, Workday และอื่น ๆ
  • การจดจำแบบออฟไลน์ผ่านรหัสรางวัลที่สามารถแลกได้

ข้อจำกัดของ Awardco

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อน
  • ไม่มีฟีเจอร์การเก็บถาวรเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
  • ทีม HR ที่ต้องเดินทางจะพลาดการไม่มีเวอร์ชันมือถือ

การกำหนดราคาของ Awardco

ติดต่อ Awardco เพื่อขอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Awardco

  • G2: 4. 8/5 (1300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

5. 15five

ผ่านทาง 15Five
ผ่านทาง15Five

15fiveหมายถึงซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลการทำงานแบบ 360 องศา การติดตาม OKR การประชุมแบบตัวต่อตัว และการให้คะแนนแบบชีพจร แพลตฟอร์มนี้ช่วยสร้างผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ พนักงานที่มีส่วนร่วม และธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูง

คุณยังสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ด้วยแอปนี้ โดยใช้เพื่อให้ความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงาน, ทำแบบสำรวจตลอดชีวิตการทำงาน, เข้าถึงข้อมูลการมีส่วนร่วม, และอื่น ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด 15 ประการของ 15five

  • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในประสบการณ์ของพนักงาน
  • แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน
  • การให้ข้อเสนอแนะพนักงานแบบ 360 องศา
  • การผสานการทำงานกับ Slack, Teams และ Google
  • ขอชูมือให้สำหรับการยกย่องและชื่นชมระหว่างเพื่อนร่วมงานสำหรับการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
  • การฝึกอบรมการจัดการประสิทธิภาพด้วยOKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)

ข้อจำกัดของ 15five

  • ผู้ใช้บางรายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับบริการลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงานอื่น ๆ
  • ผู้ตรวจสอบต้องการให้มีคุณสมบัติเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ
  • ไม่มีประวัติหรือรายการตรวจสอบของงานที่เสร็จสมบูรณ์

ราคา 15five

  • มีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อผู้ใช้
  • ดำเนินการ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • จุดเน้น: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • แพลตฟอร์มรวม: $14/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 15five

  • G2: 4. 6/5 (1700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (870+ รีวิว)

6. โบนัสลี

ผ่านทาง Bonusly
ผ่านทางBonusly

Bonusly เป็นแอปโซลูชันการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ให้การยอมรับและรางวัลแก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับในที่สาธารณะหรือส่วนตัว

แพลตฟอร์มช่วยลดความขัดแย้งในทีมและส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพโดยการรวบรวมคำชมเชยจากผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานทั้งหมดไว้ในระบบเดียวที่ง่ายต่อการใช้งานเพื่อการยกย่องพนักงาน Bonusly ยังช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับพนักงานคนอื่น ๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bonusly

ข้อจำกัดของโบนัส

  • ตัวเลือกจำกัดในการแลกคะแนน
  • ไม่มีตัวเลือกซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานฟรี
  • จุดที่มีความซับซ้อนซึ่งสร้างเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน—อาจส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของพนักงานของคุณ

การกำหนดราคาแบบโบนัส

  • แผนหลัก: $2. 70/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนโปร: $4.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • กำหนดเอง: สามารถสร้างให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Bonusly

  • G2: 4. 8/5 (1900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1500+ รีวิว)

7. Fond

ผ่านทางฟอนด์
ผ่านทางฟอนด์

Fond ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการยกย่องและให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำงานหนัก ได้รับการเข้าซื้อกิจการโดย Reward Gateway เมื่อไม่นานมานี้ โซลูชันการมีส่วนร่วมของพนักงานนี้ช่วยให้เพื่อนร่วมงานสามารถแบ่งปันความคิดเห็นเชิงบวก เข้าถึงส่วนลดพิเศษสำหรับองค์กรและติดตามแนวโน้มของพนักงานได้

ด้วย Fond คุณสามารถใช้รางวัลบริการเพื่อติดตามวันครบรอบการทำงานและเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานได้เช่นกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าประทับใจ

  • ส่วนลดสำหรับองค์กร
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
  • การยอมรับทางสังคม
  • รางวัลการบริการ
  • คะแนนสะสม
  • ปรับแต่งได้สูง
  • การแชร์ครอบครัว
  • การผสานรวมและการขยาย

ข้อจำกัดที่รัก

  • มีตัวเลือกจำกัดสำหรับการแลกคะแนน
  • การแปลงระหว่างคะแนนกับเงินไม่เป็นที่เข้าใจได้โดยธรรมชาติสำหรับผู้ใช้บางคน
  • ผู้ดูแลระบบกล่าวว่าการตั้งค่าใช้เวลาพอสมควร
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรีทำให้ยากต่อการทดสอบก่อนซื้อ

ราคาพิเศษ

ติดต่อ Fond เพื่อสอบถามราคา

คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

8. คัลเจอร์ แอมป์

ผ่านทาง Culture Amp
ผ่านทางCulture Amp

Culture Amp เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีฟีเจอร์เฉพาะ เช่น การพูดคุยแบบตัวต่อตัวและการติดตาม OKR เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของพนักงานได้ดีขึ้น ติดตามความก้าวหน้า และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัท

ด้วย Culture Amp คุณสามารถสร้างโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เน้นความเป็นอยู่ที่ดีของทีมและการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp

  • การคาดการณ์การลาออกของพนักงาน
  • แบบสำรวจพร้อมใช้งาน
  • การติดตามเป้าหมาย/OKR
  • โค้ชทักษะ
  • การสนทนาแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้จัดการและหัวหน้าทีม
  • การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง
  • ข้อมูลย้อนกลับจากหลายแหล่ง – ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน ข้อมูลจากผู้จัดการ และการสะท้อนตนเอง
  • การผสานรวม

ข้อจำกัดของ Culture Amp

  • ผู้ใช้พบว่าโครงสร้างราคาใช้งานยาก
  • Culture Amp ต้องการให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบใหม่ทุกครั้งที่เปิดแอป
  • ผู้ใช้บางรายไม่ชอบส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับส่วนรีวิวและโมดูลการฝึกอบรม
  • ฟีเจอร์ Shoutouts บน Slack นั้นค่อนข้างซับซ้อนสำหรับบางคน
  • ผู้รีวิวบางรายพบว่าแอปทำให้ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ช้าลง

ราคาของ Culture Amp

ติดต่อทีม Culture Amp เพื่อสอบถามราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Culture Amp

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

9. การสร้างทีมในเขตห่างไกล

ผ่านทางกิจกรรมสร้างทีมในเขตชนบท
ผ่านทางกิจกรรมสร้างทีมในเขตชนบท

Outback Team Building เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างทีมและ ฝึกอบรมสำหรับกลุ่มทำงานทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ องค์กรนี้ไม่ใช่แอปพลิเคชันสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยตรง แต่ให้บริการโซลูชันการฝึกอบรมมากกว่า 60 รูปแบบสำหรับทีม และได้รับการแนะนำจากกลุ่มมากกว่า 14,000 กลุ่มทั่วอเมริกาเหนือ

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างไร Outback Team Building มีบริการให้คำปรึกษาฟรีเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้

คุณสมบัติเด่นของกิจกรรมสร้างทีมในเขตทุรกันดาร

  • กิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงและแบบพบปะกัน
  • โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาแบบกลุ่ม
  • คู่มือการมีส่วนร่วมของพนักงานฟรี
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android
  • กระดานผู้นำแบบเรียลไทม์สำหรับเกม/การแข่งขันสร้างทีม

ข้อจำกัดของการสร้างทีมในเขตชนบท

  • การไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างโปร่งใสทำให้ยากต่อการประเมินอัตราส่วนระหว่างต้นทุนและประโยชน์

ราคาการจัดทีมบิลดิ้งในเขตชนบท

ติดต่อ Outback Team Building เพื่อสอบถามราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Outback Team Building

  • G2: ไม่พร้อมใช้งาน
  • Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน

10. SalesScreen

ผ่านทาง SalesScreen
ผ่านทางSalesScreen

SalesScreen เป็นหนึ่งในโซลูชันการมีส่วนร่วมของพนักงานชั้นนำ และมุ่งเน้นเฉพาะทีมขาย ซอฟต์แวร์นี้ใช้กลไกเกมและการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพื่อยกย่องการทำงานหนัก สร้างความรับผิดชอบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ SalesScreen

  • เครื่องมือการแสดงข้อมูลเพื่อการติดตามตัวชี้วัด KPIของบุคคลและทีม
  • เหรียญและเข็มกลัดเพื่อเป็นรางวัลให้พนักงาน
  • การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ, คู่มือการประชุมแบบตัวต่อตัว, และบัตรคะแนน
  • ส่งเสียงเชียร์เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะและกระตุ้นการมีส่วนร่วม
  • คุณสมบัติการเล่นเกม เช่น กระดานผู้นำและการแข่งขันแบบทีมต่อทีม

ข้อจำกัดของ SalesScreen

  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อน
  • สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมขาย ดังนั้นแอปนี้อาจไม่เหมาะกับทุกคน
  • ห้องสมุดขนาดเล็กของแบบฟอร์มการแข่งขันและรูปภาพ
  • ไม่มีการแชทส่วนตัวของทีม

ราคาของ SalesScreen

ติดต่อ SalesScreen เพื่อขอราคา

คะแนนของ SalesScreen

  • G2: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

11. หุ่นยนต์กรรม

บอทกรรม
ผ่านทางบอทกรรม

Karma เป็นเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ได้รับความนิยมและใช้งานง่าย ซึ่งทำงานได้โดยตรงใน Slack โดยเน้นการให้รางวัลและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน Karma ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกและสร้างวัฒนธรรมทีมในพื้นที่ทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Karma

  • การยกย่องความทุ่มเทของเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่าย ตรงไปตรงมา และมีความมีส่วนร่วมด้วย Karma ผู้ใช้สามารถมอบ "คะแนนกรรม" ให้กับเพื่อนร่วมงานที่ทำสิ่งดี ๆ บน Slack ซึ่งคะแนนเหล่านี้สามารถนำไปแลกรับของรางวัลเล็ก ๆ ได้
  • ผู้จัดการสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์และรายงานเพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีม
  • กรรมช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส พร้อมการสื่อสารแบบเปิดกว้างเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและคำแนะนำ
  • มันช่วยให้สามารถปรับแต่งระบบรางวัลและรายงานผลการปฏิบัติงานได้
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Trello, Jira และ Github เพื่อการทำงานที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของกรรม

  • รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่าเครื่องมือนี้พึ่งพา Slack เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจำกัดการใช้งาน Karma เฉพาะผู้ใช้ Slack เท่านั้น
  • ไม่รองรับการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์หรือการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

การกำหนดราคาตามกรรม

Karma มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30 ต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน

คะแนนกรรม

  • G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (3 รีวิว)

ClickUp – เครื่องมือการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีที่สุดของคุณ

ClickUp เป็นโซลูชันการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบองค์รวม ด้วยคุณสมบัติหลักและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แอปนี้ครอบคลุมวงจรชีวิตของพนักงานทั้งหมดเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมทำงานร่วมกัน สื่อสาร และบรรลุเป้าหมายของพวกเขา

นอกจากนี้ยังผสานรวมการจัดการโครงการ การติดตามงานการสื่อสารกับพนักงาน การจัดการบุคลากร การทำงานร่วมกันและการแชร์เอกสารได้อย่างไร้รอยต่อ– ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของคุณและปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของทีมคุณหรือไม่?ใช้ ClickUp เป็นระบบมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณวันนี้!