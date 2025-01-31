11 ซอฟต์แวร์สร้างแรงจูงใจพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับการสำรวจและอื่นๆ ในปี 2025

ยินดีต้อนรับสู่อนาคตของการมีส่วนร่วมในที่ทำงาน ยุคที่พนักงานไม่สนใจงานและถูกจำกัดอยู่ในคูบิเคิลของพวกเขา รอคอยวันศุกร์ให้มาถึงได้ผ่านพ้นไปแล้ว ในภูมิทัศน์ขององค์กรในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ เข้าใจถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานในฐานะตัวเร่งความสำเร็จ
การศึกษาของ Gallupพบว่า "การมีส่วนร่วมของพนักงานในสหรัฐอเมริกาได้เห็นการลดลงรายปีครั้งแรกในรอบทศวรรษ — ลดลงจากพนักงานที่มีส่วนร่วม 36% ในปี 2020 เหลือ 34% ในปี 2021"
แล้วคุณจะทำอย่างไรเพื่อให้ทีมของคุณมีส่วนร่วม?
โชคดีที่เทคโนโลยีได้เปิดโอกาสอันน่าทึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตั้งแต่แบบสำรวจความคิดเห็นที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า ไปจนถึงแพลตฟอร์มแบบโต้ตอบที่จุดประกายจิตวิญญาณของทีม โลกแห่งการมีส่วนร่วมของพนักงานได้เบ่งบานเป็นสวนดิจิทัลแห่งโอกาส
บทความนี้จะสำรวจซอฟต์แวร์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานที่น่าทึ่งที่สุด 11 ตัวเลือก. มาเริ่มกันเลย!
คุณควรตรวจสอบคุณสมบัติใดบ้างในซอฟต์แวร์เพื่อความผูกพันของพนักงาน?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เหมาะสม มีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณา แต่ไม่ต้องกังวล!
เราได้เตรียมรายการตรวจสอบที่ตรงไปตรงมาให้คุณแล้ว ไม่มีศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อน เพียงแค่คำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการขององค์กรของคุณ
คุณควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่คุณเลือกใช้สามารถทำงานร่วมกับระบบและเครื่องมือที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น คุณต้องการซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ HR และช่องทางการสื่อสารที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร้รอยต่อ
- ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้: ข้อมูลพนักงานคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน มองหาเครื่องมือการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกทางการวิเคราะห์และคุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่ง ข้อมูลจะช่วยให้คุณมองเห็นผลลัพธ์ของแบบสอบถาม ตรวจจับแนวโน้ม และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ใครบ้างที่ไม่ชอบการนำทางที่ง่ายแสนง่าย? ซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เหมาะสมควรมีแดชบอร์ดที่ตอบสนองและใช้งานง่าย คอยมองหาแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายโดยไม่ลดทอนฟังก์ชันการทำงาน
11 ซอฟต์แวร์สร้างแรงจูงใจพนักงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าทีมหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปฏิวัติพื้นที่ทำงานของคุณ รายการนี้เหมาะสำหรับคุณ! มันจะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนองค์กรของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งประสิทธิภาพ ความร่วมมือ และที่สำคัญที่สุดคือความพึงพอใจของพนักงาน
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเราอย่างไม่ต้องสงสัย เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีที่สุด พร้อมฟีเจอร์สำคัญสำหรับการสรรหา การปฐมนิเทศ และการพัฒนาพนักงาน มีแม่แบบ HR มากมาย เช่น แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) การประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกเหนือจากการเป็นซอฟต์แวร์ HR และการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ยอดเยี่ยมแล้ว ClickUp ยังเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ ที่คุณสามารถโต้ตอบและร่วมมือกับทีมของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มครบวงจร: ClickUp คือศูนย์กลางที่รวมทุกความต้องการในการจัดการทีมของคุณไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการ ติดตามงาน แบ่งปันเอกสาร หรือการทำงานร่วมกันทางไกล ClickUp รวบรวมทุกอย่างไว้ในอินเทอร์เฟซที่ราบรื่นและใช้งานง่าย—หมดปัญหาการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- แม่แบบแผนปฏิบัติการ: ClickUp มีแม่แบบแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาของพนักงาน หรือเสริมกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมในที่ทำงาน
- แบบสำรวจ: ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานและรับข้อเสนอแนะจากพนักงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อช่วยปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของพนักงานของคุณ
- พื้นที่ทำงาน: ClickUp ช่วยให้คุณสร้าง เข้าร่วม และสลับระหว่างพื้นที่ทำงานหลายแห่งที่มีกรณีการใช้งานทีมเฉพาะ พื้นที่ทำงานเป็นระดับสูงสุด ของลำดับชั้นการจัดเก็บข้อมูลใน ClickUp พื้นที่ทำงานประกอบด้วยพื้นที่ที่มีโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุรายการงาน
- มุมมอง: นำเสนอมากกว่า 15มุมมองที่สามารถปรับแต่งได้เช่น รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, และอื่น ๆ อีกมากมาย, ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นงาน, โครงการ, และกระบวนการทำงานในรูปแบบที่คุณชื่นชอบ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- บางมุมมองไม่สามารถใช้งานได้บนมือถือ
- ไม่ใช่ทุกฟีเจอร์การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีอยู่ในแผนฟรี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: มีราคาพิเศษตามความต้องการ – หากคุณต้องการซอฟต์แวร์เพื่อรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณ กรุณาติดต่อฝ่ายขายของ ClickUpเพื่อช่วยตั้งค่าเมื่อคุณพร้อม
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. WorkTango
เดิมชื่อ Kazoo, WorkTango เป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานที่ครอบคลุมสำหรับการมีส่วนร่วม, สร้างแรงบันดาลใจ, และรักษาพนักงานไว้. แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมคุณ.
ด้วย WorkTango คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือสำหรับการเฉลิมฉลองความสำเร็จของพนักงาน การรับฟังและแก้ไขปัญหาของพวกเขาและการกำหนดลำดับความสำคัญของทีมอย่างชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของ WorkTango
- แบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานและข้อมูลเชิงลึก
- เครื่องมือสำหรับการยกย่องพนักงาน, แรงจูงใจ, และรางวัล
- เป้าหมายและการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาและความสำเร็จของพนักงาน
- การผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม HR และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่คุณชื่นชอบ
ข้อจำกัดของ WorkTango
- ผู้ใช้ต้องการเอกสารสรุปผู้บริหารอย่างมากหลังจากทำแบบสำรวจเสร็จสิ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมากขึ้น
- ค่อนข้างจำกัดสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งขึ้นพร้อมคุณสมบัติศูนย์ความรู้
ราคาของ WorkTango
ติดต่อ WorkTango เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า WorkTango
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (120+ รีวิว)
3. น้ำหวาน
น้ำหวานเป็นแพลตฟอร์มการยกย่องพนักงานที่ใช้แรงจูงใจทางการเงินและสังคมเพื่อปรับปรุงการรักษาพนักงาน แอปนี้ช่วยให้ทีมสามารถยกย่องการทำงานที่น่ายกย่อง สร้างชุมชน ส่งเสริม ค่านิยมหลัก และแลกรางวัล
เนคทารมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงานและการสร้างทีมที่ทำงานทางไกลที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งนำไปสู่การลดอัตราการลาออกของพนักงาน นอกจากนี้ยังใช้การให้รางวัลเสมือนจริงเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้พวกเขาชื่นชมเพื่อนร่วมงานและจัดกิจกรรมท้าทายที่กำหนดเอง เช่น กิจกรรมเพื่อสุขภาพ แบบสำรวจความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของน้ำหวาน
- ผสานรวมกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ามีการให้การยอมรับแก่พนักงานหรือได้รับการยอมรับบ่อยเพียงใด
- ระบบอัตโนมัติสำหรับวันครบรอบการทำงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและประสบการณ์ของพนักงาน
- การแจ้งเตือนวันเกิดตามกำหนดเวลาเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารกับพนักงาน
- ทดลองใช้ฟรี
ข้อจำกัดของน้ำหวาน
- มีให้บริการจำกัดหรือไม่มีให้บริการเลยในบางประเทศ
- การสร้างรายงานช้าเป็นครั้งคราว
- การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด
การกำหนดราคาเนคทาร
- มาตรฐาน: $2. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเนคทาร
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (280+ รีวิว)
4. Awardco
คล้ายกับ Nectar, Awardco เชื่อว่าการมอบรางวัลในที่ทำงานจะช่วยให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีความสุขมากขึ้น และกระตุ้นให้พนักงานทำผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขา แพลตฟอร์มนี้มีโปรแกรมรางวัลที่พนักงานสามารถแลกคะแนนรางวัลที่ได้รับเป็นของขวัญที่พวกเขาชอบจาก Amazon ได้
คุณสมบัติเด่นของ Awardco
- ระบบยกย่องสำหรับชมเชยเพื่อนร่วมงาน
- การเฉลิมฉลองความสำเร็จของพนักงานโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- การใช้จ่ายตามไลฟ์สไตล์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยของขวัญที่มีคุณค่ามากขึ้น
- การผสานระบบความผูกพันของพนักงานกับเครื่องมือสำคัญ เช่น Slack, Microsoft Teams, Workday และอื่น ๆ
- การจดจำแบบออฟไลน์ผ่านรหัสรางวัลที่สามารถแลกได้
ข้อจำกัดของ Awardco
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อน
- ไม่มีฟีเจอร์การเก็บถาวรเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- ทีม HR ที่ต้องเดินทางจะพลาดการไม่มีเวอร์ชันมือถือ
การกำหนดราคาของ Awardco
ติดต่อ Awardco เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Awardco
- G2: 4. 8/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
5. 15five
15fiveหมายถึงซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลการทำงานแบบ 360 องศา การติดตาม OKR การประชุมแบบตัวต่อตัว และการให้คะแนนแบบชีพจร แพลตฟอร์มนี้ช่วยสร้างผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ พนักงานที่มีส่วนร่วม และธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูง
คุณยังสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ด้วยแอปนี้ โดยใช้เพื่อให้ความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงาน, ทำแบบสำรวจตลอดชีวิตการทำงาน, เข้าถึงข้อมูลการมีส่วนร่วม, และอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด 15 ประการของ 15five
- แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในประสบการณ์ของพนักงาน
- แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน
- การให้ข้อเสนอแนะพนักงานแบบ 360 องศา
- การผสานการทำงานกับ Slack, Teams และ Google
- ขอชูมือให้สำหรับการยกย่องและชื่นชมระหว่างเพื่อนร่วมงานสำหรับการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
- การฝึกอบรมการจัดการประสิทธิภาพด้วยOKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)
ข้อจำกัดของ 15five
- ผู้ใช้บางรายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับบริการลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงานอื่น ๆ
- ผู้ตรวจสอบต้องการให้มีคุณสมบัติเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ
- ไม่มีประวัติหรือรายการตรวจสอบของงานที่เสร็จสมบูรณ์
ราคา 15five
- มีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- ดำเนินการ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- จุดเน้น: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แพลตฟอร์มรวม: $14/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 15five
- G2: 4. 6/5 (1700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (870+ รีวิว)
6. โบนัสลี
Bonusly เป็นแอปโซลูชันการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ให้การยอมรับและรางวัลแก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับในที่สาธารณะหรือส่วนตัว
แพลตฟอร์มช่วยลดความขัดแย้งในทีมและส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพโดยการรวบรวมคำชมเชยจากผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานทั้งหมดไว้ในระบบเดียวที่ง่ายต่อการใช้งานเพื่อการยกย่องพนักงาน Bonusly ยังช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับพนักงานคนอื่น ๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bonusly
- เบี้ยเลี้ยงรายเดือน
- โบนัสอาหารเสริมเพื่อประสบการณ์การทำงานที่ดีขึ้น
- รางวัลที่มีความหมายสำหรับพนักงาน– บัตรของขวัญ, เงินสด, การบริจาคเพื่อการกุศล, และอื่น ๆ
- อินเตอร์เฟซช่วยรักษาพนักงานให้มีส่วนร่วม
- การผสานการทำงานกับ Slack, Okta, BambooHR และอื่นๆ
ข้อจำกัดของโบนัส
- ตัวเลือกจำกัดในการแลกคะแนน
- ไม่มีตัวเลือกซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานฟรี
- จุดที่มีความซับซ้อนซึ่งสร้างเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน—อาจส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของพนักงานของคุณ
การกำหนดราคาแบบโบนัส
- แผนหลัก: $2. 70/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนโปร: $4.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: สามารถสร้างให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Bonusly
- G2: 4. 8/5 (1900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1500+ รีวิว)
7. Fond
Fond ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการยกย่องและให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำงานหนัก ได้รับการเข้าซื้อกิจการโดย Reward Gateway เมื่อไม่นานมานี้ โซลูชันการมีส่วนร่วมของพนักงานนี้ช่วยให้เพื่อนร่วมงานสามารถแบ่งปันความคิดเห็นเชิงบวก เข้าถึงส่วนลดพิเศษสำหรับองค์กรและติดตามแนวโน้มของพนักงานได้
ด้วย Fond คุณสามารถใช้รางวัลบริการเพื่อติดตามวันครบรอบการทำงานและเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานได้เช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าประทับใจ
- ส่วนลดสำหรับองค์กร
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
- การยอมรับทางสังคม
- รางวัลการบริการ
- คะแนนสะสม
- ปรับแต่งได้สูง
- การแชร์ครอบครัว
- การผสานรวมและการขยาย
ข้อจำกัดที่รัก
- มีตัวเลือกจำกัดสำหรับการแลกคะแนน
- การแปลงระหว่างคะแนนกับเงินไม่เป็นที่เข้าใจได้โดยธรรมชาติสำหรับผู้ใช้บางคน
- ผู้ดูแลระบบกล่าวว่าการตั้งค่าใช้เวลาพอสมควร
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีทำให้ยากต่อการทดสอบก่อนซื้อ
ราคาพิเศษ
ติดต่อ Fond เพื่อสอบถามราคา
คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
8. คัลเจอร์ แอมป์
Culture Amp เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีฟีเจอร์เฉพาะ เช่น การพูดคุยแบบตัวต่อตัวและการติดตาม OKR เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของพนักงานได้ดีขึ้น ติดตามความก้าวหน้า และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัท
ด้วย Culture Amp คุณสามารถสร้างโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เน้นความเป็นอยู่ที่ดีของทีมและการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp
- การคาดการณ์การลาออกของพนักงาน
- แบบสำรวจพร้อมใช้งาน
- การติดตามเป้าหมาย/OKR
- โค้ชทักษะ
- การสนทนาแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้จัดการและหัวหน้าทีม
- การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง
- ข้อมูลย้อนกลับจากหลายแหล่ง – ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน ข้อมูลจากผู้จัดการ และการสะท้อนตนเอง
- การผสานรวม
ข้อจำกัดของ Culture Amp
- ผู้ใช้พบว่าโครงสร้างราคาใช้งานยาก
- Culture Amp ต้องการให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบใหม่ทุกครั้งที่เปิดแอป
- ผู้ใช้บางรายไม่ชอบส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับส่วนรีวิวและโมดูลการฝึกอบรม
- ฟีเจอร์ Shoutouts บน Slack นั้นค่อนข้างซับซ้อนสำหรับบางคน
- ผู้รีวิวบางรายพบว่าแอปทำให้ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ช้าลง
ราคาของ Culture Amp
ติดต่อทีม Culture Amp เพื่อสอบถามราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Culture Amp
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
9. การสร้างทีมในเขตห่างไกล
Outback Team Building เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างทีมและ ฝึกอบรมสำหรับกลุ่มทำงานทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ องค์กรนี้ไม่ใช่แอปพลิเคชันสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยตรง แต่ให้บริการโซลูชันการฝึกอบรมมากกว่า 60 รูปแบบสำหรับทีม และได้รับการแนะนำจากกลุ่มมากกว่า 14,000 กลุ่มทั่วอเมริกาเหนือ
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างไร Outback Team Building มีบริการให้คำปรึกษาฟรีเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้
คุณสมบัติเด่นของกิจกรรมสร้างทีมในเขตทุรกันดาร
- กิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงและแบบพบปะกัน
- โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาแบบกลุ่ม
- คู่มือการมีส่วนร่วมของพนักงานฟรี
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android
- กระดานผู้นำแบบเรียลไทม์สำหรับเกม/การแข่งขันสร้างทีม
ข้อจำกัดของการสร้างทีมในเขตชนบท
- การไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างโปร่งใสทำให้ยากต่อการประเมินอัตราส่วนระหว่างต้นทุนและประโยชน์
ราคาการจัดทีมบิลดิ้งในเขตชนบท
ติดต่อ Outback Team Building เพื่อสอบถามราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Outback Team Building
- G2: ไม่พร้อมใช้งาน
- Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน
10. SalesScreen
SalesScreen เป็นหนึ่งในโซลูชันการมีส่วนร่วมของพนักงานชั้นนำ และมุ่งเน้นเฉพาะทีมขาย ซอฟต์แวร์นี้ใช้กลไกเกมและการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพื่อยกย่องการทำงานหนัก สร้างความรับผิดชอบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ SalesScreen
- เครื่องมือการแสดงข้อมูลเพื่อการติดตามตัวชี้วัด KPIของบุคคลและทีม
- เหรียญและเข็มกลัดเพื่อเป็นรางวัลให้พนักงาน
- การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ, คู่มือการประชุมแบบตัวต่อตัว, และบัตรคะแนน
- ส่งเสียงเชียร์เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะและกระตุ้นการมีส่วนร่วม
- คุณสมบัติการเล่นเกม เช่น กระดานผู้นำและการแข่งขันแบบทีมต่อทีม
ข้อจำกัดของ SalesScreen
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อน
- สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมขาย ดังนั้นแอปนี้อาจไม่เหมาะกับทุกคน
- ห้องสมุดขนาดเล็กของแบบฟอร์มการแข่งขันและรูปภาพ
- ไม่มีการแชทส่วนตัวของทีม
ราคาของ SalesScreen
ติดต่อ SalesScreen เพื่อขอราคา
คะแนนของ SalesScreen
- G2: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
11. หุ่นยนต์กรรม
Karma เป็นเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ได้รับความนิยมและใช้งานง่าย ซึ่งทำงานได้โดยตรงใน Slack โดยเน้นการให้รางวัลและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน Karma ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกและสร้างวัฒนธรรมทีมในพื้นที่ทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Karma
- การยกย่องความทุ่มเทของเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่าย ตรงไปตรงมา และมีความมีส่วนร่วมด้วย Karma ผู้ใช้สามารถมอบ "คะแนนกรรม" ให้กับเพื่อนร่วมงานที่ทำสิ่งดี ๆ บน Slack ซึ่งคะแนนเหล่านี้สามารถนำไปแลกรับของรางวัลเล็ก ๆ ได้
- ผู้จัดการสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์และรายงานเพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีม
- กรรมช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส พร้อมการสื่อสารแบบเปิดกว้างเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและคำแนะนำ
- มันช่วยให้สามารถปรับแต่งระบบรางวัลและรายงานผลการปฏิบัติงานได้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Trello, Jira และ Github เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของกรรม
- รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่าเครื่องมือนี้พึ่งพา Slack เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจำกัดการใช้งาน Karma เฉพาะผู้ใช้ Slack เท่านั้น
- ไม่รองรับการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์หรือการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
การกำหนดราคาตามกรรม
Karma มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30 ต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
คะแนนกรรม
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (3 รีวิว)
ClickUp – เครื่องมือการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีที่สุดของคุณ
ClickUp เป็นโซลูชันการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบองค์รวม ด้วยคุณสมบัติหลักและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แอปนี้ครอบคลุมวงจรชีวิตของพนักงานทั้งหมดเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมทำงานร่วมกัน สื่อสาร และบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
นอกจากนี้ยังผสานรวมการจัดการโครงการ การติดตามงานการสื่อสารกับพนักงาน การจัดการบุคลากร การทำงานร่วมกันและการแชร์เอกสารได้อย่างไร้รอยต่อ– ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของคุณและปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของทีมคุณหรือไม่?ใช้ ClickUp เป็นระบบมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณวันนี้!